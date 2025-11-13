 1.427.338

Dynamo-Dresden-Blog: SGD erhöht auf 2:0

Dresden - Dynamo Dresden steht eine stürmische Woche bevor: Nach der Entlassung von Sportgeschäftsführer Thomas Brendel (49) steht am Samstag die ordentliche Mitgliederversammlung bei der SGD an, auf der ein neuer Aufsichtsrat gewählt wird.

Sportlich steht in der Länderspielpause am Donnerstag das nicht-öffentliche Testspiel gegen Drittligist Energie Cottbus auf dem Programm.

In unserem Dynamo-Dresden-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, die Transfers, das Training und die Testspiele.

13. November, 14.59 Uhr: Tim Schreiber verhindert den Anschluss

In der 67. Minute kommt Cottbus durch Edwin Kracht zur besten Chance, doch seinen Schuss pariert Tim Schreiber im Dynamo-Tor stark.

13. November, 14.53 Uhr: Niklas Hauptmann kommt für Jakob Lemmer

Niklas Hauptmann kommt in der 60. Minute für Jakob Lemmer.

13. November, 14.43 Uhr: Dynamo Dresden erhöht auf 2:0

Dynamo Dresden erhöht auf 2:0 in der 51. Minute. Nach Vorlage von Stefan Kutschke trifft Aljaz Casar.

13. November, 14.37 Uhr: Zweite Halbzeit läuft

Die zweite Hälfte des Testspiels läuft.

13. November, 14.31 Uhr: Dynamo wird zur Pause dreimal wechseln

Zur Pause wird Dynamo dreimal wechseln. Stefan Kutschke, Lars Bünning und Dominik Kother werden für Vincent Vermeij, Julian Pauli und Jonas Oehmichen.

13. November, 14.18 Uhr: Dynamo Dresden führt zur Halbzeit mit 1:0

Jetzt ist Halbzeit, die SGD führt mit 1:0.

13. November, 14.01 Uhr: Jan-Hendrik Marx mit einem Traumschuss - leider an den Pfosten

Das hätte erneut das 2:0 sein müssen. Jan-Hendrik Marx setzt aus 19 Metern zu einem Traumschuss an, der aber leider an den Pfosten knallt. Die SGD dominiert bislang die Partie, Cottbus hatte noch keine nennenswerte Chance.

13. November, 13.57 Uhr: Jonas Oehmichen und Vincent Vermeij vergeben das 2:0

Da ist die nächste dicke Gelegenheit für Dynamo, doch erst Oehmichen und dann im Nachgang Vermeij verpassen das 2:0

13. November, 13.45 Uhr: Vincent Vermeij verpasst knapp das 2:0

Nach einer erneuten Hereingabe durch Faber kommt Vincent Vermeij zum Kopfball, drückt das Leder aber knapp über den Kasten.

13. November, 13.37 Uhr: Dynamo Dresden geht mit 1:0 in Führung

Das Spiel in der Walter-Fritzsch-Akademie läuft, da geht Dynamo schon in Führung. In der 5. Minute ist es Konrad Faber, der sich auf der rechten Seite durchsetzt, flach in den Sechzehner reingibt, wo Jonas Oehmichen die Hereingabe ins Cottbuser Tor zum 1:0 für die Schwarz-Gelben drückt.

Titelfoto: TAG24/Tina Hofmann

