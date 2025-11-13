Dynamo-Dresden-Blog: SGD erhöht auf 2:0
Dresden - Dynamo Dresden steht eine stürmische Woche bevor: Nach der Entlassung von Sportgeschäftsführer Thomas Brendel (49) steht am Samstag die ordentliche Mitgliederversammlung bei der SGD an, auf der ein neuer Aufsichtsrat gewählt wird.
Sportlich steht in der Länderspielpause am Donnerstag das nicht-öffentliche Testspiel gegen Drittligist Energie Cottbus auf dem Programm.
In unserem Dynamo-Dresden-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, die Transfers, das Training und die Testspiele.
13. November, 14.59 Uhr: Tim Schreiber verhindert den Anschluss
In der 67. Minute kommt Cottbus durch Edwin Kracht zur besten Chance, doch seinen Schuss pariert Tim Schreiber im Dynamo-Tor stark.
13. November, 14.53 Uhr: Niklas Hauptmann kommt für Jakob Lemmer
Niklas Hauptmann kommt in der 60. Minute für Jakob Lemmer.
13. November, 14.43 Uhr: Dynamo Dresden erhöht auf 2:0
Dynamo Dresden erhöht auf 2:0 in der 51. Minute. Nach Vorlage von Stefan Kutschke trifft Aljaz Casar.
13. November, 14.37 Uhr: Zweite Halbzeit läuft
Die zweite Hälfte des Testspiels läuft.
13. November, 14.31 Uhr: Dynamo wird zur Pause dreimal wechseln
Zur Pause wird Dynamo dreimal wechseln. Stefan Kutschke, Lars Bünning und Dominik Kother werden für Vincent Vermeij, Julian Pauli und Jonas Oehmichen.
13. November, 14.18 Uhr: Dynamo Dresden führt zur Halbzeit mit 1:0
Jetzt ist Halbzeit, die SGD führt mit 1:0.
13. November, 14.01 Uhr: Jan-Hendrik Marx mit einem Traumschuss - leider an den Pfosten
Das hätte erneut das 2:0 sein müssen. Jan-Hendrik Marx setzt aus 19 Metern zu einem Traumschuss an, der aber leider an den Pfosten knallt. Die SGD dominiert bislang die Partie, Cottbus hatte noch keine nennenswerte Chance.
13. November, 13.57 Uhr: Jonas Oehmichen und Vincent Vermeij vergeben das 2:0
Da ist die nächste dicke Gelegenheit für Dynamo, doch erst Oehmichen und dann im Nachgang Vermeij verpassen das 2:0
13. November, 13.45 Uhr: Vincent Vermeij verpasst knapp das 2:0
Nach einer erneuten Hereingabe durch Faber kommt Vincent Vermeij zum Kopfball, drückt das Leder aber knapp über den Kasten.
13. November, 13.37 Uhr: Dynamo Dresden geht mit 1:0 in Führung
Das Spiel in der Walter-Fritzsch-Akademie läuft, da geht Dynamo schon in Führung. In der 5. Minute ist es Konrad Faber, der sich auf der rechten Seite durchsetzt, flach in den Sechzehner reingibt, wo Jonas Oehmichen die Hereingabe ins Cottbuser Tor zum 1:0 für die Schwarz-Gelben drückt.
13. November, 13.11 Uhr: Dynamo testet heute mit diesem Team gegen Cottbus
Um 13.30 Uhr startet das nicht-öffentliche Testspiel von Dynamo Dresden gegen Energie Cottbus. Bei der SGD fehlen zahlreiche Spieler aus Gründen der Belastungssteuerung, oder weil sie angeschlagen sind oder bei der Nationalmannschaft weilen.
Schöne News gibt es von Alexander Rossipal: Er ist nicht dabei, weil er heute Früh Papa geworden ist.
Bei Dynamo sind Christoph Daferner, Lennart Grill, Sascha Risch, Claudio Kammerknecht, Vinko Sapina, Jakob Zickler, Nils Fröling, Kofi Amoako und Tony Menzel.
Bei Cottbus steht Dennis Duah in der Startelf, ansonsten bietet Trainer Pele Wollitz zwei A-Jugendliche auf. Tolga Cigerci, der sich zuletzt im Training befand, fehlt.
10. November, 16.40 Uhr: Sechs Spieler fehlen bei Dynamo Dresden zum Auftakt der Woche
Zum Auftakt der Woche fehlten im Training bei Dynamo Dresden sechs Spieler. Kofi Amoako und Claudio Kammerknecht weilen bei der Nationalmannschaft.
Lukas Boeder ist krank, Tony Menzel hat sich beim Einsatz bei der U21 eine Ellebogenverletzung zugezogen. Vinko Sapina und Nils Fröling trainierten am Montag aufgrund von muskulären Problemen individuell.
6. November 11.04 Uhr: Dynamo Dresden empfängt Energie Cottbus zum Testspiel
Länderspielpause ist Testspielzeit. Die SGD nutzt die punktspielfreie Zeit Mitte November für einen Vergleich mit dem Ost-Rivalen: Drittligist Energie Cottbus gastiert in Dresden.
Gespielt wird am 13. November in der AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Der Test wird Gradmesser für das Auswärtsmatch beim VfL Bochum sein, dass am 21. November um 18.30 Uhr im Vonovia Ruhrstadion angepfiffen wird.
5. November, 16.10 Uhr: Ansetzungen da - SGD muss zweimal Samstagabend ran
Wer hat Bock auf den 4. Advent an der Ostsee? Dynamo hat noch ein Prime-Time-Spiel, gastiert zum Abschluss der Hinrunde am Samstag, 20. Dezember, um 20.30 Uhr bei Holstein Kiel. Das gab die DFL gestern bekannt. Die Spieltage 15 bis 19 sind offiziell terminiert.
Los gehts am 15. Spieltag mit der Auswärtspartie beim 1. FC Kaiserslautern. Angesetzt ist sie am Nikolaustag - Samstag, 6. Dezember - um 13 Uhr. Das letzte Heimspiel des Jahres gegen Eintracht Braunschweig steigt am Freitag, 12. Dezember, um 18.30 Uhr. Danach geht's nach Kiel.
Das neue Jahr ist gleichbeteutend mit dem Rückrundenauftakt. Am Samstag, 17. Januar 2026, ist 13 Uhr Anstoß gegen Fürth. Zum ersten Auswärtsspiel geht es nach Magdeburg - wieder an einem Samstagabend (24. Januar um 20.30 Uhr).
5. November, 15.15 Uhr: Stamm setzt auf Intuition seiner Spieler und interne Kommunikation
Fast genau 24 Stunden war es her, da bekam Dynamos Coach Thomas Stamm von seinem Chef Thomas Brendel öffentlich den Rücken gestärkt. Gebraucht hat er das nach eigener Aussage aber nicht.
"Wichtig ist, was man nach innen kommuniziert. Entscheidend ist es, dass wir alle in die gleiche Richtung gehen", sagte der Schweizer auf der Pressekonferenz vor dem so wichtigen Spiel am Freitag gegen den 1. FC Nürnberg.
Gegen den "Club" aus Franken wünscht sich Stamm wieder mehr "intuitive" Handlungsweisen seiner Spieler. Das sei einer der Schlüssel, die er öffentlich benennen wollte. Andere nicht.
Mit welcher Elf das gelingen soll, wird sich zeigen. Tim Schreiber, Julian Pauli, Sascha Risch und Jakob Zickler fehlen weiterhin, Vinko Sapina war zuletzt mit muskulären Problemen angeschlagen, Stefan Kutschke fehlt noch gesperrt.
30. Oktober, 14.55 Uhr: Bei Dynamo herrscht Vorfreude auf Hertha-Kracher
Die Umstellung auf Pressekonferenzen zur Frühstückszeit hat Dynamo keine Siege beschert, vor dem Hertha-Kracher am Samstag stellte sich Thomas Stamm der Presse deshalb wieder am frühen Donnerstagnachmittag.
Für den SGD-Coach ist ein Duell im ausverkauften Olympiastadion genau das, was den Unterschied von der 3. Liga zur 2. Bundesliga ausmacht. "Es ist ein Privileg, dass du in der 2. Liga solche Auswärtsspiele hast und es genießt, wenn das so ist", schwärmte der SGD-Coach vor der Partie, deren Kulisse auch für ihn eine Premiere wird.
Personell ändert sich für den Schweizer im Vergleich zur Vorwoche aber nichts: Sowohl Tim Schreiber (Handverletzung) als auch Sascha Risch, Jakob Zickler (beide Schulterverletzung) und Julian Pauli (muskuläre Probleme) sind noch nicht wieder einsatzbereit, Stefan Kutschke fehlt rotgesperrt.
28. Oktober, 15.51 Uhr: Öffentliches Training der Dynamos läuft
Dunkle Wolken über Dynamo: Nicht nur sportlich geht es bei der SGD aktuell ungemütlich zu, am Dienstag braute sich auch über dem Trainingsgelände einiges zusammen.
Bei steifer Brise bereitete Chefcoach Thomas Stamm (42) seine Truppe auf das Auswärtsspiel bei der Hertha aus Berlin vor.
Nicht dabei waren weiterhin die verletzten Jakob Zickler (19), Sascha Risch (25, beide Schulterverletzung) und Julian Pauli (20, Oberschenkelverletzung), Letzterer trainierte aber individuell. Tim Schreiber (23, Handverletzung) feilte erneut an seinen Fähigkeiten mit dem Ball am Fuß, stand aber auch noch nicht im Tor.
27. Oktober, 19.49 Uhr: Dynamo-Boss Brendel dementiert vorzeitige Pauli-Rückkehr nach Köln
Nach der Horror-Verletzung von Köln-Innenverteidiger Timo Hübers (29) kamen in den rheinischen Medien Spekulationen auf, dass man die Leihe von Julian Pauli (20) vorzeitig beenden und ihn im Winter zurückholen wolle.
SGD-Boss Thomas Brendel (49) dementierte das jedoch und setzte den Gerüchten ein Ende: "Es hat aus Köln keine offizielle Anfrage gegeben. Wir sehen das auch nicht ab und halten es eher für unwahrscheinlich, dass Julian im Winter zum 1. FC Köln zurückkehren wird", erklärte der Sport-Geschäftsführer auf TAG24-Nachfrage.
Hübers hatte sich im Bundesliga-Duell bei Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende unglücklich das Knie verdreht, musste operiert werden und droht nun lange auszufallen.
26. Oktober, 16.37 Uhr: Jan-Hendrik Marx schießt in der U21 drei Tore
Beim Spiel gegen den SC Paderborn saßen beide auf der Bank und wurden nicht eingewechselt, am Sonntag liefen Jan-Hendrik Marx und Jonas Oehmichen dann bei Sturm und Regen im Sportpark Ostra mit der U21 gegen die SG Handwerk Rabenstein auf.
Beim 7:0-Sieg erzielte Marx die Tore zum 1:0 (17. Minute, Elfmeter), zum 2:0 (30.) und zum 3:0 (47.). Nico Künzel (49.), Arne Seemann (60.), Quentin Grafe (65.) und Oehmichen (75.) stellten schließlich den Endstand her.
"Wer unseren Kader kennt, der weiß, dass jede Menge Spieler gefehlt haben und wir kaum spielfähig gewesen wären, plus kamen die beiden gestern nicht zum Einsatz. Jan-Hendrik Marx, damit er endlich auch mal wieder Spielpraxis bekommt und Oehmi ist ja noch ein junger Spieler, er braucht diese Spiel. Wenn er gestern nicht spielt, ist es nur logisch und auch gut, dass wir die zweite Mannschaft dafür haben", sagte Trainer Sebastian König nach dem Spiel.
Während die Profis am kommenden Samstag in Berlin ran müssen, steht der U21 das brisante Stadtderby gegen den Dresdner SC im Heinz-Steyer-Stadion bevor. Anpfiff ist um 14 Uhr.
23. Oktober, 9.34 Uhr: Thomas Stamm gibt Update zu Julian Pauli
Der frühe Vogel fängt drei Punkte? Zu ungewohnt zeitiger Stunde ging die Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Samstag gegen Paderborn über die Bühne.
Personell gab es nichts Überraschendes: Tim Schreiber (Hand), Sascha Risch, Jakob Zickler (beide Schulter), Julian Pauli (muskuläre Probleme) und Stefan Kutschke (gesperrt) werden fehlen. Bei Pauli gab Trainer Thomas Stamm noch keine Prognose ab, wann er wieder fit ist. "Das ist bei muskulären Sorgen problematisch. Er wird am Samstag und auch nächste Woche definitiv noch fehlen", sagte er.
22. Oktober, 7.14 Uhr: Heute startet der freie Verkauf der Hertha-Tickets, diese wichtigen Infos hat Dynamo Dresden für die Fans
Am heutigen Mittwoch um 10 Uhr startet der freie Verkauf der restlichen Tickets für das Auswärtsspiel von Dynamo Dresden am 1. November bei Hertha BSC.
Im Vorfeld hat die SGD wichtige Hinweise an die eigenen Fans herausgegeben. So empfiehlt der Verein seinen Anhängern, sich Tickets nach Möglichkeit neben den bereits für Dynamo vorgesehenen Blöcken zu kaufen. Beide Klubs empfehlen den SGD-Fans heute das Kaufen der Karten in den Blöcken 21 bis 23 sowie 24, 25, L, M und N.
Die Schwarz-Gelben machten noch einmal darauf aufmerksam, dass die Bereiche außerhalb des Gästeblocks, der bereits mit 11.000 Tickets ausverkauft ist, zum Heimbereich zählen. Das bedeutet, dass am Spieltag niemand mit Fan-Kleidung der SGD Zutritt zum Block erhält.
"Darüber hinaus bitten wir alle Schwarz-Gelben bereits jetzt, auf ein faires und gemeinschaftliches Miteinander in diesen Blöcken zu achten", schrieb Dynamo auf der eigenen Homepage.
21. Oktober, 16.38 Uhr: Tim Schreiber trainiert mit Ball am Fuß
Pünktlich zum öffentlichen Dynamo-Training kommt der Goldene Oktober zurück! Bei bestem Herbstwetter arbeitete die Mannschaft von Thomas Stamm unter anderem an Laufwegen und Abschlüssen.
Die Verletzten Sascha Risch, Jakob Zickler und Julian Pauli fehlten, genau wie Vinko Sapina, der individuell trainierte.
Der an der Hand verletzte Tim Schreiber stand aber auf dem Platz und absolvierte gemeinsam mit U21-Keeper Janis Schrumpf Übungen mit dem Ball am Fuß.
20. Oktober, 16.30 Uhr: Stefan Kutschke fehlt der SGD lange
Das DFB-Sportgericht hat entschieden: Stefan Kutschke wird der SGD nach seiner Roten Karte im Spiel gegen Preußen Münster drei Spiele gesperrt fehlen.
Der Kapitän verpasst damit die Partien gegen den SC Paderborn, Hertha BSC und den 1. FC Nürnberg. Weil danach die Länderspielpause ansteht, kehrt er erst in einem Monat wieder auf den Platz zurück.
Kutschke war in Münster in der siebten Minute der Nachspielzeit wegen eines Tritts gegen seinen Gegenspieler vom Platz gestellt worden, dass er selbst zuvor gefoult worden war und der Tritt keine besondere Härte hatte, wurde dem 36-Jährigen strafmildernd ausgelegt.
Weil der Stürmer allerdings schon in der Vorsaison eine Rotsperre wegen einer Tätlichkeit abgesessen hatte, war es nicht möglich, die Mindestsperre von zwei Spielen zu beantragen.
16. Oktober, 9.30 Uhr: Dynamo Dresden muss gegen Münster in der Defensive umbauen
Nach der letzten frühen Pressekonferenz holte die SGD einen Punkt gegen den KSC, also wurde das gute Omen genutzt und auch vor dem Auswärtsspiel in Münster wieder auf eine Pressekonferenz zur Frühstückszeit gesetzt.
Um 8 Uhr nahm Thomas Stamm vor dem Mikrofon Platz und sprach vor allem darüber, was der SGD aktuell fehlt, nämlich vier Spieler. Gerade, nachdem der gesamte Kader wieder auf den Platz zurückgekehrt war, verletzten sich Sascha Risch, Jakob Zickler, Julian Pauli und zuletzt auch Keeper Tim Schreiber.
Sie alle fehlen gegen Preußen Münster, doch der Coach macht sich keine Sorgen, dass die Verletzten nicht zu ersetzen sind: "Dafür ist der Kader auch groß genug, haben uns meiner Meinung nach eigentlich auf allen Positionen so verstärken können, dass wir da auch gut nicht nur reagieren, sondern agieren können."
15. Oktober, 18 Uhr: TSV Havelse holt Ex-Dynamo Tom Berger
Rückkehr in seine niedersächsische Heimat! Ex-Dynamo-Profi Tom Berger (24) hat einen neuen Arbeitgeber gefunden.
Der seit dem 1. Juli vereinslose Mittelfeld-Akteur wird künftig für den TSV Havelse auf dem Platz stehen, teilte der Drittligist am heutigen Mittwoch mit. Beim Turn- und Sportverein aus aus Garbsen nahe Hannover unterzeichnete der 24-Jährige einen befristeten Vertrag bis 2026.
Zuletzt spielte Berger in Dresden, schaffte letzte Saison mit den Schwarz-Gelben den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Dauerhaft durchsetzen konnte sich der Kicker dort jedoch nicht, auch weil ihn Verletzungen immer wieder außer Gefecht gesetzt hatten.
Bergers Arbeitspapier war am Ende der Spielzeit 2024/25 ausgelaufen und nicht mehr verlängert worden.
15. Oktober, 14.55 Uhr: Wieder Dynamo-Trainingslager in der Türkei geplant
Rückkehr an die Mittelmeer-Riviera: Dynamo Dresden schlägt sein Wintertrainingslager erneut in der Türkei auf.
Vom 3. bis zum 11. Januar 2026 werden die Mannen von SGD-Chefcoach Thomas Stamm (42) im Hotel "Fame Residence Lara & Spa" in Antalya nächtigen und sich auf den wie auch im Vorjahr genutzten Plätzen des "Never Give Up Football Center" auf die kommende Zweitliga-Rückrunde vorbereiten. Das gaben die Schwarz-Gelben am heutigen Mittwoch offiziell bekannt.
Für reisefreudige Anhänger, die hautnah dabei sein möchten, bietet der Verein übrigens ein exklusives Reise-Angebot an, das unter anderem Hin- und Rückflug, ein Fanartikel-Paket sowie Übernachtungen im 5-Sterne-Teamhotel beinhaltet.
15. Oktober, 12.55 Uhr: Tim Schreiber dürfte gegen Münster wohl ausfallen
Droht Dynamo Dresden der nächste schmerzhafte Ausfall? Wie Bild berichtet, wird Torhüter Tim Schreiber wegen der Verletzung an der rechten Hand, die er sich im Training am Dienstag zugezogen hat, gegen Preußen Münster am Samstag nicht einsatzfähig sein. Demnach droht gar eine mehrwöchige Verletzungspause.
Auf TAG24-Nachfrage wollte der Verein den potenziellen Ausfall seines Stammkeepers nicht bestätigen, dementierte die Zwangspause für den 23-Jährigen aber auch nicht.
Die eigentlich erst vor zwei Wochen geleerte Verletztenliste der SGD würde mit Schreiber aktuell wieder vier Spieler umfassen: Sascha Risch und Jakob Zickler fallen mit Schulterverletzungen aus, Julian Pauli verletzte sich auf Länderspielreise am Oberschenkel.
14. Oktober, 15.45 Uhr: Fünf Dynamo-Profis fehlen im Training
Öffentliches Training am regnerischen Dienstagnachmittag: Die Dynamos bereiten sich intensiv auf die bevorstehende Aufgabe bei Preußen Münster vor.
Gleich fünf Akteure bekamen die vor Ort anwesenden SGD-Fans aber nicht zu sehen: Mit Julian Pauli (20), Sascha Risch (25) und Jakob Zickler (19) fehlen verletzungsbedingt drei Profis bei der Arbeit.
Und auch Claudio Kammerknecht (26) stand derweil ebenso nicht auf dem Platz wie Kofi Amoako (20). Beide Kicker sind noch für ihr Land im Einsatz. Dafür wurde der Trainingskader mit einigen Jugendspielern aufgestockt.
12. Oktober, 14.30 Uhr: So geht es nach dem Aus von David Fischer bei der SGD weiter
Rund ein Monat ist seit der Entlassung von David Fischer (41) als Kommunikationsgeschäftsführer inzwischen vergangen, seine Position seither vakant. Jetzt informiert der Aufsichtsrat den aktuellen Stand in der Dynamo-Geschäftsstelle.
So werden die Aufgaben der Geschäftsführung vorerst neu verteilt und kommissarisch von den beiden übrigen Geschäftsführern Stephan Zimmermann (38, Finanzen) und Thomas Brendel (49, Sport) übernommen.
Konkret bedeutet das, dass Zimmermann für den gesamten kaufmännischen Bereich zuständig ist, worunter Themen wie Finanzen, Marketing und Vertrieb, Fan- und Mitgliederservice, Kommunikation, Events und Veranstaltungen, Spieltags-Organisation, Ticketing, Tradition, CSR und Nachhaltigkeit sowie Personal fallen, wie die SGD mitteilte. Zusätzlich wird der 38-Jährige zweiter Geschäftsführer der SG Dynamo Dresden Merchandising GmbH.
Brendel hingegen ist jetzt zusätzlich zum sportlichen Bereich für die Geschicke der Fußballschule verantwortlich und vertritt den Verein im Stiftungsrat der Dixie-Dörner-Stiftung.
In der Zwischenzeit läuft auch die Planung, wie die Geschäftsführung zukünftig strukturiert werden soll, auf Hochtouren, heißt es weiter. Dabei geht es insbesondere um die Besetzung des freien Geschäftsführer-Postens. Hier wurden bereits erste Schritte unternommen und Gespräche geführt.
11. Oktober, 16.57 Uhr: Julian Pauli verletzt sich bei U21-Nationalmannschaft
Ist das bitter! Noch bevor Julian Pauli (20) zu seinem Debüt für die U21-Nationalmannschaft kommen konnte, musste der Dynamo-Verteidiger bereits wieder abreisen. Dabei war er nur einen Tag zuvor erst von der U20 aus Portugal eingeflogen worden, um die Verletzungsnot von U21-Bundestrainer Antonio Di Salvo zu lösen.
Wie Bild berichtet, zog sich Pauli im Training vor der ersten EM-Quali-Partie gegen Griechenland wohl einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu und droht damit die nächsten Spiele mit der SGD verpassen.
Für den in der Dynamo-Innenverteidigung gesetzten Pauli ist es der nächste verletzungsbedingte Rückschlag seiner noch jungen Karriere: Erst vor rund einem Jahr setzten ihn eine Gehirnerschütterung und deren Folgen lange außer Gefecht, im Sommer laborierte er an einer Sprunggelenksverletzung.
9. Oktober, 17.15 Uhr: Schluss! Dynamo Dresden gewinnt klar gegen Jahn Regensburg
Das war’s in Auerbach!
Dynamo gewinnt hoch mit 5:1 gegen Regensburg und legte über ganz weite Strecken einen sehr guten Auftritt hin - und das ohne acht Stammspieler. Den kompletten Spielbericht findet Ihr hier: "Halbes Team fehlt: Dynamo lässt Regensburg trotzdem keine Chance".
9. Oktober, 16.58 Uhr: Dynamo Dresden macht es deutlich
5:1! Jetzt wird es richtig deutlich.
Nach einem Freistoß flankte Lukas Boeder in den Strafraum, Lars Bünning (71.) schraubte sich hoch und köpfte ein.
9. Oktober, 16.49 Uhr: Dynamo wechselt dreifach - und Dominik Kother wieder ein
In der 62. Minute wechselt Dynamo dreimal.
Dominik Kother kommt zurück, dazu sind neu im Spiel Jakob Lemmer und Aljaz Casar. Raus sind Vincent Vermeij, Vinko Sapina und Alex Rossipal.
9. Oktober, 16.40 Uhr: Jetzt ist Dynamo Dresden wieder am Zug
Dresden stellt den alten Abstand wieder her.
Flüssig lief der Ball aus der Abwehr bis nach ganz vorn. Vincent Vermeij bediente Stefan Kutschke (54.), der zum 4:1 einschob.
9. Oktober, 16.32 Uhr: Jahn Regensburg verkürzt
Und die zweite Hälfte startete mit einem Elfmeter für Regensburg.
Jan-Hendrik Marx sprang der Ball an die Hand. Phil Beckhoff (47.) verkürzte auf 1:3.
9. Oktober, 16.29 Uhr: Thomas Stamm wechselt einmal
Die zweite Hälfte beginnt.
Thomas Stamm wechselt nur einmal: Für Dominik Kother spielt nun Jonas Oehmichen.
9. Oktober, 16.17 Uhr: Klare Pausenführung für die SGD
Kurz danach ist erst einmal Schluss, Pause in Auerbach!
Dynamo führt 3:0. Das ist eine sehr einseitige Angelegenheit hier im Vogtland.
9. Oktober, 16.15 Uhr: Dynamo Dresden legt kurz vor der Pause nach
Ein Zaubertor zum 3:0 (43.)!
Einen indirekten Freistoß aus gut 25 Metern zirkelte Jan-Hendrik Marx ins Netz. Von der Lattenunterkante sprang die Kugel in die Maschen. Sehenswert!
9. Oktober, 15.47 Uhr: Die SGD erhöht sofort gegen Jahn Regensburg
Und schon das 2:0 (16.). Diesmal bekam Dynamo nicht sofort den Gegentreffer, sondern legte nach.
Diesmal hat Dominik Kother geflankt und zwar butterweich auf den Kopf von Luca Herrmann, der aus sechs Metern einnickte.
9. Oktober, 15.44 Uhr: Dynamo Dresden führt!
In der 12. Minute geht Dresden mit 1:0 in Führung.
Nach einem schönen Spielzug gab Tony Menzel scharf in die Mitte. Dominik Kother musste gegen seinen Ex-Verein nur noch den Fuß hin halten.
9. Oktober, 15.30 Uhr: Der Ball rollt
Auf geht's! Das Testspiel zwischen Dynamo Dresden und Jahn Regensburg läuft.
Schon vor etwas mehr als einem Jahr hatte es genau diese Paarung in Auerbach schon einmal gegeben, damals allerdings unter umgekehrten Voraussetzungen: Im Sommer 2024 war die SGD der Drittligist, Jahn Regensburg gerade in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Die Partie endete 1:1.
9. Oktober, 14.50 Uhr: So startet die SGD in den Test gegen Jahn Regensburg
Die Aufstellungen stehen fest! Während Regensburg mit vollem Personal angereist ist, gibt Thomas Stamm mehreren Stammkräften wie Niklas Hauptmann und Christoph Daferner heute frei.
Deshalb und weil die SGD insgesamt fünf Verletzte bzw. Länderspiel-Reisende zu verzeichnen hat, sitzen bei den Schwarz-Gelben nur vier Spieler auf der Bank. Vincent Vermeij gibt dafür sein Debüt, Alexander Rossipal feiert sein Comeback nach langer Verletzungspause.
9. Oktober, 14.40 Uhr: Gleich testet Dynamo Dresden gegen Jahn Regensburg
Hallo aus Auerbach! In knapp einer Stunde beginnt im Vogtland der Test von Dynamo gegen Drittligist Jahn Regensburg.
Eigentlich war eine Spielzeit von 2x60 Minuten vorgesehen, aber auf Wunsch der Oberpfälzer wurde sich auf eine normale Spielzeit von 2x45 Minuten geeinigt.
Personalnews gibt es auch zu vermelden: Julian Pauli folgt Kofi Amoako zur U21-Nationalmannschaft. Auch der Innenverteidiger wurde von Coach Antonio Di Salvi hochgezogen.
7. Oktober, 16 Uhr: Ausgedünnte Reihen im öffentlichen Training
Wenn du Nationalspieler in deinen Reihen hast, ist das eine Auszeichnung für den Verein. Es ist aber in einer Länderspielpause auch extrem schwer, weil mit Kofi Amoako, Julian Pauli und Claudio Kammerknecht drei Stammspieler fehlen.
Auch die an der Schulter verletzten Sascha Risch und Jakob Zickler fehlen. Daher ist es zum Training reichlich ausgedünnt. Trainer Thomas Stamm setzt im ersten Training nach dem 3:3 gegen Karlsruhe bei Nieselregen vorwiegend auf Spielformen.
6. Oktober, 13.15 Uhr: Kofi Amoako reist zur U21-Nationalmannschaft
Eigentlich sollte er gemeinsam mit Julian Pauli zur U20-Nationalmannschaft reisen, jetzt wurde Kofi Amoako "befördert": Wegen mehrerer Ausfälle nominiert U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo den Dynamo-Abräumer nach.
Anstatt zwei U20-Elite-League-Spiele gegen Portugal zu bestreiten, geht es für den 20-Jährigen jetzt in der EM-Qualifikation am 10. Oktober in Jena gegen Griechenland und am 14. Oktober in Belfast gegen Nordirland.
6. Oktober, 11.50 Uhr: Dynamo Dresden bekommt mehr Tickets für Spiel bei Preußen Münster
Der Ärger bei Dynamo Dresden war groß: Einen Tag vor dem Vorverkaufstart wurde die SGD darüber informiert, dass das Auswärtskontingent für das Spiel in Münster am 18. Oktober eingekürzt wird, die Sitzplätze wurden aus dem Vorverkauf genommen. Jetzt gibt es allerdings gute Nachrichten.
Weil der Bau weit genug fortgeschritten ist, gibt Preußen Münster jetzt grünes Licht, um die Sitzplätze doch an Dresdner Fans vergeben zu können, teilte die SGD mit.
Am Mittwoch, dem 8. Oktober, gehen die Sitzplätze zunächst in den Mitgliederverkauf, sollten im Anschluss noch Tickets zur Verfügung stehen, startet der freie Verkauf.
2. Oktober, 17.40 Uhr: Zwei SGD-Profis reisen zur deutschen U20-Nationalmannschaft
Nicht nur A-Bundestrainer Julian Nagelsmann hat heute seinen Kader bekannt gegeben, auch U20-Nationalcoach Hannes Wolf hat seine Auswahl nominiert. Und zu der gehörten zwei SGD-Profis: Sowohl Kofi Amoako als auch Julian Pauli gehen auf Länderspielreise!
Zunächst treffen sich die U20-Nationalspieler im Campus in Frankfurt, bevor es auf die Reise nach Portugal geht. In Viseu treffen die Junioren dann am 10. und 13. Oktober gleich zweimal auf ihre portugiesischen Altersgenossen.
2. Oktober, 10.05 Uhr: Darum kann der KSC Dynamo als Vorbild dienen
Morgenstund hat Gold im Mund? Der frühe Vogel fängt den Wurm? Vielleicht hilft es ja, dass man bei Dynamo Dresden scheinbar wieder auf frühe Pressekonferenzen setzt.
Ab 8.30 Uhr saß Coach Thomas Stamm am heutigen Donnerstag auf dem Podium und sprach über das Topspiel der 2. Bundesliga am Samstagabend gegen den Karlsruher SC. Tabellarisch ist es das sicherlich nicht, da die SGD mit nur fünf Zählern im Tabellenkeller hängt, während der KSC mit neun Zählern mehr auf einen Aufstiegsplatz schielt.
Die Badener können aber laut Stamm durchaus als Vorbild dienen. "Wenn es um das defensive Arbeiten gegen den Ball geht, um enge Räume, da müssen sie sich in der Liga nicht verstecken und sind für uns auch ein Stück weit Vorbild", so der Schweizer.
Immerhin hat er für die Jagd auf den ersten Heimdreier bis auf den noch gesperrten Vinko Sapina alle Mann zur Verfügung. Auch wenn Alexander Rossipal, Jakob Zickler und Vincent Vermeij noch Rückstand haben.
1. Oktober, 13.35 Uhr: So hoch ist der Schaden im Darmstädter Gästeblock
Der SV Darmstadt hat soeben die Schadensumme der zerstörten Sanitäranlagen im Gästebereich aus dem Spiel am Freitag gegen Dynamo Dresden bekannt gegeben.
Der wird sich auf maximal 10.000 Euro belaufen. Beide Vereine stehen im Austausch, Dynamo werde sich an der Schadensregulierung beteiligen. Das teilte die SGD mit.
30. September, 14.45 Uhr: Claudio Kammerknecht in Nationalmannschaft berufen
Nach dem Heimspiel gegen den KSC geht es für Claudio Kammerknecht (26) mal wieder auf Länderspielreise: Der Innenverteidiger von Dynamo Dresden wurde erneut ins Nationalteam Sri Lankas für die anstehenden Partien der Asien-Cup-Qualifikation berufen.
Schon am 9. Oktober steht dabei das Duell gegen Turkmenistan vor heimischer Kulisse in Colombo auf dem Programm, anschließend kommt es fünf Tage später (14. Oktober) gleich zum Rückspiel in Ashgabat.
Derzeit steht Sri Lanka mit drei Punkten nach zwei Begegnungen auf dem dritten Platz der Gruppe D in der Quali für den AFC Asian Cup. Für Kammerknecht könnten es die Länderspiele acht und neun werden.
29. September, 17.55 Uhr: Dynamo Dresden trainiert in voller Mannstärke
Dass man das bei Dynamo Dresden in dieser Saison einmal sagen kann! Am Montag bat Thomas Stamm seine Truppe zum öffentlichen Training - und der gesamte Kader war dabei.
Zum ersten Mal fehlte niemand erkrankt, verletzt oder angeschlagen, der Langzeit-Verletzte Jakob Zickler war nach seinem Schulterbruch ebenso wieder im Mannschaftstraining dabei wie Alexander Rossipal, der an muskulären Problemen gelitten hatte, und Vincent Vermeij, dessen Gürtelrose endgültig ausgeheilt zu sein scheint.
Nachdem es gegen Darmstadt besonders in der Offensive gehapert hatte, ließ der SGD-Cheftrainer seine Spieler vor allem an Abschlüssen feilen.
29. September, 13.20 Uhr: Stadt Dresden erlässt Allgemeinverfügung gegen KSC!
Das nächste Heimspiel der Dynamos gegen den Karlsruher SC ist eine Hochrisikopartie, die ihre Schatten vorauswirft - darum hat die Stadt Dresden eine Allgemeinverfügung rund um das Rudolf-Harbig-Stadion am Samstag erlassen.
Am Spieltag dürfen zwischen 17.30 bis 24 Uhr keine Metallstangen, Ketten (ausgenommen Schmuck), pyrotechnische Erzeugnisse jeglicher Art, Steine, Messer, Scheren, Arbeits- und Protektorenhandschuhe sowie durchstichhemmende Handschuhe, Schutzwesten, Protektoren, Helme, Sturmhauben mitgeführt werden.
Die Anordnung gilt am Lennéplatz, Lennéstraße ab Straßburger Platz, in der Parkstraße bis Blüherstraße bis zur Grunaer Straße und dem Straßburger Platz.
Die Maßnahme soll der Sicherheit aller Beteiligten des brisanten Duells dienen, das 2017 seinen unrühmlichen Höhepunkt mit dem militärischen Aufzug von Dynamo-Ultras in Karlsruhe hatte.
28. September, 14.52 Uhr: Öffentliches Dynamo-Training am Montag
Ab aufs Feld! Dynamo lädt schon am kommenden Montagnachmittag zu einem öffentlichen Training auf dem Gelände der "AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie" ein.
Ab 15 Uhr wird sich das Team von SGD-Chefcoach Thomas Stamm (42) dann unter den Augen der eigenen Fans auf das bevorstehende Zweitliga-Heimspiel gegen den Karlsruher SC (Samstag, 20.30 Uhr) vorbereiten.
27. September, 19.53 Uhr: "Tor des Monats"-Auszeichnung für Luca Herrmann
Alles andere wäre auch überraschend gewesen: Dynamos Luca Herrmann (26) hat sich mit seinem Fallrückzieher-Treffer gegen Arminia Bielefeld die Auszeichnung zum "Tor des Monats August" der ARD-Sportschau gesichert.
Das Traumtor zum Last-Minute-Sieg im Duell bei den Ostwestfalen am 24. August erhielt bei der Wahl etwa 56.000 Stimmen.
Damit entschied der 26-jährige SGD-Akteur das Kopf-an-Kopf-Rennen mit Havelse-Kicker Lorenzo Paldino (26) für sich, der beim 1:1-Remis zu Hause gegen Drittliga-Konkurrent Rot-Weiss Essen ebenfalls akrobatisch getroffen hatte.
25. September, 9.25 Uhr: Dynamo Dresden testet in der Länderspielpause in Auerbach gegen Jahn Regensburg
Dynamo Dresden steht am morgigen Freitag das schwere Auswärtsspiel am Böllenfalltor gegen den SV Darmstadt 98 bevor, hinter den Kulissen blickt die SGD aber schon auf die Länderspielpause im Oktober.
Am 9. Oktober, ein Donnerstag, trifft Dresden in Auerbach im Stadion zur Vogtlandweide auf Jahn Regensburg, wie der gastgebende VfB mitteilte. Anstoß ist 15.30 Uhr.
Jene Partie gab es im Juli 2024 bereits einmal - auch in Auerbach. Damals war der SSV Zweitligist und Dynamo Drittligist, jetzt ist es umgedreht. Am Ende hieß es 1:1.
24. September, 14.35 Uhr: Gute Nachrichten: Die Infektionskette bei Dynamo ist unterbrochen!
Die vielleicht wichtigste Nachricht der Woche - zumindest bei Schwarz-Gelb: Die Kette wurde erfolgreich unterbrochen! Dynamo musste keine weiteren infektiöse Ausfälle hinnehmen.
Die vier Spieler, die von Freitag bis Sonntag an einem Magen-Darm-Infekt litten (Jonas Oehmichen, Kofi Amoako, Jan-Hendrik Marx und Nils Fröling), sind wieder im Mannschaftstraining. Inwiefern es kräftemäßig für Freitag in Darmstadt reicht, wird sich zeigen.
"Sie haben heute alle das komplette Training mitgemacht. Von daher gehen wir auch davon aus, dass sie eine Option für Freitag sind", bestätigte Thomas Stamm auf der Presskonferenz, die bereits am heutigen Mittwoch stattfand. Denn bereits am Donnerstagmittag geht es mit dem Bus nach Hessen, wo die nächsten Punkte her sollen.
22. September, 20.20 Uhr: Weniger Auswärtstickets für das Spiel gegen Preußen Münster
Die Schwarz-Gelben sind gar nicht happy: Kurz vor dem Vorverkaufsstart für Mitglieder am Dienstag hat Preußen Münster das Auswärtskontingent der SGD für das Zweitliga-Duell am 18. Oktober eingeschrumpft.
Für die Partie könnten vorerst keine Sitzplatztickets verkauft werden, wie es in der Mitteilung hieß. Daher stehen den Dresdnern weniger Karten zur Verfügung. Der SCP begründe das mit der Sicherheitseinstufung des Spiels sowie den fehlenden baulichen Gegebenheiten beim Gästeblock im Zuge des Neubaus der Westtribüne.
Die Sicherheitseinstufung soll in der bisherigen Kommunikation für die Preußen aber keine Rolle gespielt haben, bemängelte die Sportgemeinschaft: "Die SG Dynamo Dresden zeigt vor allem aufgrund der Kurzfristigkeit, einen Tag vor Beginn des Vorverkaufs, großes Unverständnis, da im bisherigen Austausch keinerlei Andeutungen einer solchen Thematik gegeben war."
Der Klub arbeite an einer Lösung und hoffe auf einen Baufortschritt im Preußenstadion, um später vielleicht doch noch mehr Tickets bekommen zu können. Der freie Verkauf, insofern nach der Mitgliederphase dann überhaupt noch Karten über sind, startet am Mittwoch.
20. September, 18 Uhr: Dynamo Dresdens U21 gewinnt Stadtderby gegen FV Dresden 06 Laubegast
Dynamo Dresdens U21 hat das Stadtduell gegen den FV Dresden 06 Laubegast mit 2:0 (0:0) für sich entschieden.
Nachdem die erste Halbzeit ohne Tore geblieben war, brachte Arne Seemann (56.) die Hausherren in Front, kurz vor dem Abpfiff machte der eingewechselte Tünay Bektas (90.+6) mit seinem ersten Saisontreffer den Deckel drauf.
Durch den dritten Saisonsieg überholt die "Zweete" der SGD Laubegast und klettert auf den vierten Tabellenplatz der Sachsenliga.
19. September, 17.42 Uhr: Dynamo Dresden wehrt sich gegen DFB-Strafe
Nach dem Skandal-Spiel in Rostock war Dynamo am Mittwoch vom DFB zu einer saftigen Geldstrafe in Höhe von 113.450 Euro verdonnert worden, doch das will die SGD nicht so einfach hinnehmen.
Dresden hat das Urteil des Deutschen Fußball-Bundes nicht akzeptiert, wie ein Vereinssprecher gegenüber TAG24 bestätigte. Die Angelegenheit wurde nun den Klub-Anwälten übergeben.
Zuvor hatte das Sportgericht den Drittligisten wegen drei Fällen unsportlichen Verhaltens der Anhänger sanktioniert. Ein Drittel der Summe sollte in eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen fließen. Das Spiel in Rostock am 22. Februar war wegen Ausschreitungen rund 27 Minuten unterbrochen und stand kurz vor dem Abbruch.
17. September, 16.20 Uhr: Luca Herrmann und Julian Pauli sind bei Training dabei
Es geht durchaus auch sportlich zu bei Dynamo. Die erste Trainingseinheit des Zweitligisten der Woche läuft. Die Vorbereitung auf Hannover läuft.
Zum Personal: Luca Herrmann (26) hat seine Kreislaufprobleme aus dem Elversberg-Spiel überwunden und trainiert wieder mit. Auch Julian Pauli (20) ist dabei. Beide können - Stand jetzt - am Sonntag spielen. Individuell trainieren Vincent Vermeij (31), Alexander Rossipal (29) und Jakob Zickler (19).
12. September, 14.40 Uhr: So ist die personelle Lage bei Dynamo Dresden vor dem Spiel in Elversberg
Die Pressekonferenz vor dem Spiel am Sonntag bei der SV Elversberg ist vorbei. Trainer Thomas Stamm gab auch ein personelles Update vor der Partie: Vincent Vermeij nach seiner Gürtelrose, Jakob Zickler (Schlüsselbein gebrochen) und Alexander Rossipal (muskuläre Probleme) fehlen noch.
Dafür ist Nils Fröling wieder fit und kehrt zurück in den Kader. Stamm sprach über den anderen Dresdner Aufsteiger. Er verglich den Auftakt der Dresdner Eislöwen am Dienstag in Berlin mit Dynamos erstem Spiel in Fürth.
9. September, 20.45 Uhr: Kevin Broll trainiert bei Greuther Fürth mit
Ex-SGD-Keeper Kevin Broll (30), der seit seinem Abschied vom zypriotischen Klub Omonia 29is Maiou im Juni ohne Verein darsteht, ist derzeit Trainingsgast bei der Dynamo-Zweitliga-Konkurrenz Greuther Fürth.
Wie die Kleeblätter mitteilten, unterstütze Broll das Fürther Torwartteam in nächster Zeit, weil aktuell mit Nils Körber (28), der sich im Testspiel gegen Augsburg verletzt hatte, und zuletzt im Test gegen Augsburg verletzt hatte, und Timo Schlieck (19), der sich derzeit noch im Aufbautraining befindet, zwei Keeper fehlen.
Im Juli hatte Broll bereits bei Waldhof Mannheim vorgespielt, der Drittligist hatte sich jedoch gegen eine Verpflichtung des 30-Jährigen entschieden.
8. September, 15.45 Uhr: Öffentliches Training, diese Spieler absolvieren individuelle Übungen
Die Vorbereitung auf Elversberg läuft!
Schon am Montag bittet Trainer Thomas Stamm seine Mannschaft zum öffentlichen Training, auch wenn die SGD erst am Sonntag beim Tabellen-Zweiten ranmuss. Nicht mit von der Partie sind nach wie vor Vincent Vermeij und Alexander Rossipal, die beide eine individuelle Einheit absolvieren.
Auch Stefan Kutschke und Nils Fröling sind als Vorsichtsmaßnahme nicht beim Mannschaftstraining dabei, sondern arbeiten individuell.
Zudem fehlt Sascha Risch krankheitsbedingt.
7. September, 15.30 Uhr: Schon am Montag öffentliches Training bei Dynamo Dresden
Schon am Montag lädt die SGD zum öffentlichen Training. Um 15 Uhr startet dieses in der Walter-Fritzsch-Akademie.
4. September, 13.33 Uhr: DFL terminiert Spieltage 8 bis 14
Nun steht fest, wie die SGD bis Ende November spielen wird.
8. Spieltag, 4. Oktober, 20.30 Uhr (Samstag): Dynamo Dresden gegen Karlsruher SC
9. Spieltag, 18. Oktober, 13 Uhr (Samstag): Preußen Münster gegen Dynamo Dresden
10. Spieltag, 25. Oktober, 13 Uhr (Samstag): Dynamo Dresden gegen SC Paderborn
11. Spieltag, 1. November, 13 Uhr (Samstag): Hertha BSC gegen Dynamo Dresden
12. Spieltag, 7. November, 18.30 Uhr (Freitag): Dynamo Dresden gegen 1. FC Nürnberg
13. Spieltag, 21. November, 18.30 Uhr (Freitag): VfL Bochum gegen Dynamo Dresden
14. Spieltag, 30. November, 13.30 Uhr (Sonntag): Dynamo Dresden gegen Fortuna Düsseldorf
3. September, 15.10 Uhr: Öffentliches Dynamo-Training läuft
Das öffentliche Training bei Dynamo läuft.
Mit Kofi Amoako, Nils Fröling, David Kubatta und Vincent Vermeij fehlen vorerst vier Spieler auf dem Rasen. Sie trainieren individuell im Kraftraum.
3. September, 10.40 Uhr: Dynamos Amoako und Pauli sagen Länderspielreise ab
Die Länderspielpause steht an - und zwei Dynamo-Profis hätten einen Platz im Kader des deutschen U20-Teams haben können, entschieden sich aber dagegen.
Bundestrainer Hannes Wolf (44) muss in den kommenden "U20 Elite League"-Spielen ohne Kofi Amoako und Julian Pauli (beide 20) auskommen. Beide Nachwuchs-Akteure sagten ihre Teilnahme nämlich ab.
Amoako war beim Last-Minute-Erfolg bei Arminia Bielefeld angeschlagen ausgewechselt worden, steht dem 44-jährigen Chefcoach damit gegen die Schweiz und Italien nicht zur Verfügung.
Pauli hingegen hatte sich bereits vor dem Wechsel nach Dresden darauf verständigt, der Nationalmannschaft im Falle eines Köln-Abgangs abzusagen. Ebenfalls auf eine Länderspiel-Reise verzichtet hatte Claudio Kammerknecht (26).
So bleiben alle drei Akteure "zu Hause", dürften somit bei der öffentlichen Trainingseinheit am heutigen Mittwochnachmittag (ab 15 Uhr) mit auf dem Platz stehen.
1. September, 15.12 Uhr: Öffentliches Dynamo-Training in der Länderspielpause
Gegen den FC Schalke 04 unterlagen die Dynamos trotz starker Leistung mit 0:1 (0:0), das Warten auf den ersten Heim-Dreier in der neuen Spielzeit geht damit weiter.
Nun steht für die Akteure aber erst einmal die Länderspielpause an, in der jedoch hart geschuftet wird. Auf dem Gelände der "AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie" werden sich die Mannen von Chefcoach Thomas Stamm (42) auf das kommende Zweitliga-Duell bei der SV Elversberg vorbereiten - und das auch unter den Augen der eigenen Anhängerschaft.
So findet am kommenden Mittwochnachmittag mal wieder eine öffentliche Trainingseinheit statt, bei denen die schwarz-gelben Fans den SGD-Profis bei der Arbeit zuschauen können. Los geht's ab 15 Uhr.
29. August, 15.08 Uhr: Christoph Daferner ist fit, Julian Pauli trainiert am Samstag erstmals
Schalke wartet am Sonntag: Die Pressekonferenz vor dem Zweitliga-Hit im restlos ausverkauften Rudolf-Harbig-Stadion ist vorbei.
Trainer Thomas Stamm (42) sprach über seinen vorerst letzten Neuzugang Julian Pauli (20), der am Samstag erstmals mit der Mannschaft trainieren wird. Gleichzeitig bestätigte er, dass Christoph Daferner (27) wieder zum Kader gehören wird. Er hat am Vormittag beim Training problemlos alles mitmachen können. Fehlen werden weiterhin Vincent Vermeij (31) nach seiner Gürtelrose und Alexander Rossipal (29, muskuläre Probleme).
28. August, 22.03 Uhr: Hat Dynamo Dresden Abwehrtalent Julian Pauli an der Angel?
Vielleicht kommt sogar noch vor dem Spiel gegen Schalke Bewegung bei Dynamo rein: Wie der Kölner Express berichtet, soll die SGD unmittelbar vor einer Leihe von Innenverteidiger Julian Pauli (20) stehen.
Der in London geborene U20-Nationalspieler des DFB kickt seit 2021 in der Effzeh-Jugend und stand vergangene Saison immerhin 17 Mal in der 2. Bundesliga für den späteren Aufsteiger auf dem Rasen. Wahrscheinlich wären es noch deutlich mehr Einsätze gewesen, hätte ihn eine hartnäckige Kopfverletzung nicht ausgebremst. Im Trainingslager der Geißböcke verletzte sich der Youngster dann erneut und verpasste große Teile der Vorbereitung, weshalb er im Kampf um die Stammplätze den Anschluss verlor - und nun in Dresden Spielpraxis sammeln soll.
Laut dem Bericht geht der Leih-Transfer für eine Saison bereits am Freitag final über die Bühne. Die Chancen der SGD auf einen festen Wechsel in der Zukunft stehen jedoch schlecht, denn in Köln halte man weiterhin große Stücke auf das Talent und habe seinen bis 2027 laufenden Vertrag im Zuge des zwischenzeitlichen Abgangs vorzeitig verlängert.
27. August, 15.31 Uhr: Dynamo Dresden trainiert - mit Niklas Hauptmann und Christoph Daferner
Am Mittwoch bereiten sich die SGD-Kicker nach dem Triumph gegen Bielefeld bei sommerlichem Wetter in der Walter-Fritzsch-Akademie auf den anstehenden Zweitliga-Kracher gegen Schalke vor.
Der zuletzt angeschlagene Nilas Hauptmann ist dabei wieder mit von der Partie und auch Christoph Daferner steht mit Gips ums linke Handgelenk erneut auf dem Platz. Neuzugang Vincent Vermeij fehlt dafür genau wie Talent Jakob Zickler (Schulter) weiterhin. Der Niederländer hat seine Gürtelrose-Erkrankung nach TAG24-Infos allerdings überstanden und wird als "reine Vorsichtsmaßnahme" noch geschont, trainiert dafür individuell. Aufgrund des Rückstands sei er aber noch keine Option für die Partie gegen die Knappen am Sonntag.
25. August, 14.30 Uhr: An diesem Tag trainiert Dynamo Dresden vor dem Schalke-Kracher öffentlich
In dieser Woche läuft nicht nur der heiße Endspurt der Transferperiode, sondern steht Dynamo nach dem ersten Sieg in der 2. Bundesliga mit dem Heimspiel am Sonntag gegen den FC Schalke 04 der nächste Kracher bevor.
Am Mittwoch, dem 27. August, dürfen die Fans die Vorbereitung auf den Gegner genau unter die Lupe nehmen, ab 15 Uhr läuft das öffentliche Training in der Walter-Fritzsch-Akademie.
Zudem beginnt am Mittwoch, dem 27. August um 10 Uhr, der Mitgliederverkauf für das Heimspiel gegen Hannover 96 am 21. September (13.30 Uhr) sowie das Auswärtsspiel am 26. September (18.30 Uhr) bei der SV Elversberg. Sollten nach dem Mitgliederverkauf noch Tickets in den freien Verkauf gehen, gibt es diese ab Donnerstag, dem 28. August um 10 Uhr, in den freien Verkauf.
22. August, 15.17 Uhr: Personal-Update vor Zweitliga-Duell bei Arminia Bielefeld
Die Pressekonferenz vor dem Duell der Aufsteiger am Sonntag in Bielefeld ist vorüber. Nach dem guten Auftritt am Montag im Pokal gegen Mainz (0:1) will Dynamo nun endlich die ersten Punkte in der Meisterschaft.
Personell sieht es aber unverändert aus. Trainer Thomas Stamm muss auf die verletzten Christoph Daferner (Hand) und Alexander Rossipal (muskuläre Probleme) sowie den erkrankten Vincent Vermeij verzichten.
"Daffi" hat allerdings am Vormittag wieder voll mit der Mannschaft trainiert, ist aber für Sonntag noch keine Alternative. Vielleicht dann aber fürs nächste Heimspiel gegen Schalke.
21. August, 15.55 Uhr: Christoph Daferner trainiert mit
Christoph Daferner zeigte sich beim öffentlichen Training wieder auf dem Platz. Der 27-Jährige trainiert allerdings individuell, übt Abschlüsse.
Auffällig dabei noch immer seine bandagierte rechte Hand.
Nicht mittrainieren konnten Vincent Vermeij (31, Virusinfektion) und Alexander Rossipal (29, muskuläre Probleme).
Nils Fröling (25), der gegen Mainz mit Rückenproblemen ausgewechselt wurde, ist dagegen mit dabei.
19. August, 13.30 Uhr: Öffentliches Training am Donnerstag
Dynamo Dresden empfängt seine Fans in dieser Woche an einem ungewöhnlichen Tag zum öffentlichen Training. Am Donnerstag dürfen in der Walter-Fritzsch-Akademie die SGD-Anhänger bei der Vorbereitung auf das Liga-Spiel gegen Arminia Bielefeld zuschauen.
Der ungewöhnliche Trainingstag ist dem Spielplan der Dynamos geschuldet: Erst am Montag waren die Schwarz-Gelben im Pokal aktiv, gegen Arminia Bielefeld muss das Team von Thomas Stamm erst am Sonntag ran.
15. August, 14.55 Uhr: Dynamo-Trikots fast komplett ausverkauft
Mit ihren Trikots hat die SGD in diesem Jahr einen echten Hit gelandet: Schon nach wenigen Wochen sind die Lager leer, die Shirts beinahe ausverkauft!
Insgesamt 14.000 Trikots wurden bereits verkauft, besonders die Auswärtstrikots haben es den Fans angetan. Doch auch die gelben Heimtrikots konnten überzeugen und sind in manchen Größen nur noch in Restmengen zu haben.
Um dem Engpass entgegenzuwirken, hat Dynamo bereits Tausende weitere Nickis bei Ausstatter Jako bestellt, diese kommen jedoch erst im November. Um die Wartezeit zu versüßen, gibt es allerdings ein Goodie für die geduldigen Fans: Wer ab dem 22. August sein Trikot im Fanshop vorbestellt, bekommt ein vom gesamten Team handsigniertes Aufstiegsposter dazu.
14. August, 15.10 Uhr: Thomas Stamm erklärt Hoti-Poker quasi für beendet
Ungewöhnlich früh vor einem Spiel hieß es bei der SGD Spieltagspressekonferenz. Am Montag erst steht das Erstrundenspiel im DFB-Pokal an, am heutigen Donnerstag gab Coach Thomas Stamm jede Menge Einblicke in seine Planungen und all die weiteren Themen der vergangenen Tage.
Vincent Vermeij beispielsweise sieht der Schweizer trotz seiner wenigen Trainingseinheiten bis Montag durchaus als Option für die Startelf gegen Mainz, einen anderen Pokaltorwart eher nicht. Robin Meißner hätte auch wieder eine Option sein können, bescheinigte ihm der SGD-Coach. Doch der Angreifer sei selbst mit dem Wechsel-Wunsch gekommen - analog Dmytro Bohdanov.
Und die Personalie Andi Hoti? Die legte Stamm trotz des neuen Innenverteidigers beim 1. FC Magdeburg mehr oder weniger ad acta.
"Die Aussagen von meinem Trainerkollegen nach dem Spiel waren aussagekräftig genug. Irgendwann ist dann auch mal gut, dass man Andi da lässt, wo er ist. Da geht es auch um Respekt gegenüber ihm und dem Verein, dass man auch mal Dinge sein lässt. Wenn er zum 1. September hier ist, gibt es eine Antwort, wenn nicht, dann auch."
13. August, 16.51 Uhr: Dynamo Dresden gewinnt Geheimtest gegen Hertha BSC II
Pünktlich pfeift Schiedsrichter Michael Näther ab. Bei der Hitze braucht es keine Nachspielzeit, die am Dresdner 3:0 (2:0)-Erfolg wohl ohnehin nichts geändert hätte.
Zweimal Luca Herrmann (45./55.) und einmal Stefan Kutschke (4.) machten die Tore im Geheimtest, bei dem Coach Thomas Stamm und Neuzugang Vincent Vermeij fehlten.
Den ausführlichen Spielbericht findet Ihr hier: "Auch ohne Stamm und Vermeij: Dynamo trotzt der Hitze und siegt klar im Geheimtest".
13. August, 16.17 Uhr: Dynamo Dresden legt nach
Und damit ist es auch standesgemäß: In der 55. Minute erhöht Dynamo auf 3:0.
Erneut Herrmann war das Ende eines überlegt herausgespielten Angriffs. Oehmichen hatte den Ball zuvor an die Strafraumkante zurückgelegt.
13. August, 15.50 Uhr: SGD geht mit 2:0-Führung in die Pause
Pause hier im (gefühlten) Schmelztiegel Trainingszentrum. Dynamo führt mit 2:0, weil Luca Herrmann Sekunden vor dem Pausenpfiff - auf Vorlage von Hertha-Keeper Maximilian Mohwinkel - noch erhöhte.
Ansonsten war bei über 40 Grad in der Sonne nicht ganz so viel geboten. Die beste Hertha-Chance hatte Anis Ben-Hatira (38.) per Freistoß, den Lennart Grill an die Latte lenkte. Auch nach dem Eckball direkt danach war Dynamos Keeper zur Stelle.
13. August, 15.07 Uhr: Dynamo Dresden führt schon mit 1:0
Etwas mehr als drei Minuten gespielt, da klingelte es bereits für die SGD.
Jonas Oehmichen setzte sich energisch auf Links durch, passte vor Berlins Keeper dann überlegt nach rechts, wo Stefan Kutschke nur noch einschieben musste.
13. August, 15.05 Uhr: Dynamo Dresdens Geheimtest gegen Hertha BSC II läuft
Testspielzeit für Schwarz-Gelb! Weil das DFB-Pokalspiel gegen den FSV Mainz 05 erst am Montag stattfindet, wird heute in der Trainingsakademie gegen die Zweite von Hertha BSC gespielt.
In Abwesenheit von Thomas Stamm, der ja gesperrt ist, dürfen zahlreiche Spieler ran, die zuletzt wenig oder gar nicht zum Einsatz kamen. Einzig Sascha Risch startete zuletzt gegen Magdeburg.
12. August, 19.18 Uhr: Dynamo-Stürmer vor dem Abflug? Robin Meißner fehlt im Training
Während mit Vincent Vermeij (31) am Dienstag ein neues Stürmer-Gesicht in der Walter-Fritzsch-Akademie zu sehen zu sehen war, fehlte ein anderer Angreifer: Robin Meißner (25).
Der gebürtige Hamburger kam in der laufenden Saison noch gar nicht zum Zug, seine Chancen dürften mit der Verpflichtung des Niederländers nun nicht unbedingt gestiegen sein. Dabei hatte er seinen Vertrag erst im letzten Winter-Trainingslager bis 2027 verlängert.
Nach Informationen der "Bild" soll der 25-Jährige Dresden nun aber vorerst verlassen und in die 3. Liga an den VfL Osnabrück verliehen werden.
12. August, 15.10 Uhr: Erstes öffentliches Training mit Neuzugang Vincent Vermeij bei Dynamo Dresden läuft
Das erste öffentliche Training, bei dem Neuzugang Vincent Vermeij (31) dabei ist, läuft. Der SGD stehen in der Walter-Fritsch-Akademie heiße Tage mit Temperaturen um die 35 Grad bevor.
7. August, 16.15 Uhr: Diese Neuerungen gibt es jetzt im Rudolf-Harbig-Stadion
Mit Beginn der neuen Saison gibt es im Rudolf-Harbig-Stadion einige Neuerungen.
So geht mit dem neuen Caterer einher, dass die Getränke nur noch in Mehrwegbechern mit zwei Euro Pfand ausgegeben werden, dafür ist jetzt überall eine bargeldlose Zahlung möglich. Auch das kulinarische Angebot wird erweitert.
Zudem gibt es ab sofort Schoßkinderkarten: Eltern mit Kindern bis zu sechs Jahren können diese zwar weiterhin unabhängig von der Auslastung des Stadions mitnehmen, müssen allerdings am Spieltag selbst an einer Kasse vor Ort eine Schoßkinderkarte für einen Euro erwerben.
Weil Dynamo Dresden jetzt wieder in der 2. Bundesliga spielt, wird auf den Videobeweis gesetzt. Ab dem 9. Spieltag erklärt der Schiedsrichter außerdem per Stadiondurchsage, welche Entscheidungen er nach Sichtung der Bilder getroffen hat. Was sich sonst noch ändert, ist auf der Homepage der SGD nachzulesen.
7. August, 14.50 Uhr: Bei Dynamo Dresden läuft es vor dem Duell mit Magdeburg rund
Heiß machen vor dem Ostkracher! Am Samstag (13 Uhr) steht für Dynamo das erste Heimspiel der Zweitliga-Saison an, der 1. FC Magdeburg ist zu Gast.
Mit der gewohnten schweizerischen Gelassenheit blickte Thomas Stamm auf das heiße Duell voraus, auch ein paar technische Probleme stressten den SGD-Coach auf der Pressekonferenz nicht. Denn auf dem (Trainings-)Platz läuft es bei Schwarz-Gelb in der Woche nach Plan, und da gehörte auch das Testspiel der "U21" am Mittwoch gegen den Chemnitzer FC dazu.
Niklas Hauptmann und Luca Herrmann durften dort ebenfalls die ersten 45 Minuten ran."Das sind zwei Spieler, die noch nicht den Rhythmus hatten. Das Spiel war perfekt dafür, weil auch die Anreise nicht so weit war. Das wird aber keinen Einfluss auf Samstag haben", erklärt Stamm, der es am Samstag "mutig" angehen will.
Immerhin stehen bis auf Jakob Zickler auch alle Mann zur Verfügung.
6. August, 6.19 Uhr: Philip Heise kommt in den Niederlanden unter
Zum Saisonende lief der Vertrag von Philip Heise (34) bei Dynamo aus, einen neuen erhielt er nicht. Inzwischen ist der erfahrene Linksverteidiger aber bei der VVV Venlo untergekommen.
Das gab der niederländische Zweitligist bereits am vergangenen Freitag offiziell bekannt. Demnach hat der gebürtige Düsseldorfer in der Grenzstadt einen Vertrag über ein Jahr mit der Option auf ein weiteres unterschrieben.
"Ich komme selbst aus Düsseldorf, also nicht weit von hier, daher kannte ich die Stadt und den Verein bereits. VVV ist ein toller Verein, der in Deutschland bekannt ist, und ich sehe das als große Chance. Außerdem fühle ich mich vom niederländischen Fußball sehr angezogen", sagte der Abwehrmann bei seiner Vorstellung.
Heise war im vergangenen Sommer nach Dresden zurückgekehrt, wo er bereits von 2017 bis 2019 kickte. Allerdings verlor er gegen Ende der Hinrunde seinen Stammplatz an Sascha Risch (25) und schaffte es daraufhin zwischenzeitlich nicht einmal mehr in den Spieltagskader. Insgesamt absolvierte er 24 Partien, in denen er ein Tor erzielte und zwei vorbereitete.
5. August, 17.14 Uhr: Mainz-Boss Christian Heidel stinksauer! Einspruch gegen DFB-Pokalansetzung abgeschmettert
Wie zu erwarten war, wird das DFB-Pokal-Spiel von Dynamo Dresden in der 1. Runde gegen Bundesligist 1. FSV Mainz 05 wie geplant am 18. August um 18 Uhr stattfinden.
Der Klub aus Rheinland-Pfalz hatte gegen die Ansetzung Einspruch eingelegt, der wurde jetzt aber vom DFB-Bundesgericht abgeschmettert. Das Argument des Vereins war die zeitliche Nähe zur Play-off-Partie in der Conference League, die in der gleichen Woche am Donnerstag stattfindet.
"Das Urteil ist für uns sehr enttäuschend, und zum deutlichen Wettbewerbsnachteil des einzigen Vereins, der den deutschen Fußball in der Conference League vertritt. Die hohe Belastung und die kurzen Regenerationszeiten unserer Spieler schränken uns innerhalb der ersten zwei Wettkampfwochen erheblich ein. Bei anderen Clubs waren in der Vergangenheit Spielverlegungen möglich, da wird offenbar mit zweierlei Maß gemessen", ist der Mainzer Sportboss Christian Heidel stinksauer.
Das Spiel ist im Heimbereich bereits ausverkauft, der 1. FSV Mainz 05 startet nun am Freitag den Verkauf um 9 Uhr für seine Mitglieder.
Zudem plant der Klub einen Sonderzug nach Dresden, den sogenannten "Fanexpress".
4. August, 15.15 Uhr: Dynamo Dresden absolviert Testspiel gegen Hertha BSC II
Dynamo Dresden nutzt die lange Pause vor dem Pokalspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 (Montag, 18. August) und absolviert am Mittwoch, dem 13. August, ein Testspiel gegen die 2. Mannschaft von Hertha BSC.
Wie schon in den Vorjahren kommen die Berliner in die Walter-Fritzsch-Akademie, dieses Mal dürfen aber keine Fans dem Test beiwohnen. "Aus spieltaktischer Sicht wollen wir mit der Partie den kommenden Gegnern allerdings nicht zu viel preisgeben, sodass wir uns dazu entschieden haben, das Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu bestreiten", sagte Thomas Brendel (49). Man hoffe auf das Verständnis der Anhänger.
Wer ebenfalls nicht mit von der Partie sein darf, ist Thomas Stamm (42): Der SGD-Trainer wurde vom DFB für seine Rote Karte im Trainingslager-Test gegen Ried für ein Freundschaftsspiel gesperrt.
2. August, 15.43 Uhr: Klassenerhalt, um jeden Preis!
Vor dem Saisonstart in Fürth wirft TAG24-Redakteur Jens Maßlich einen Blick voraus - und benennt das einzig logische Ziel. Ein Kommentar:
Endlich wieder Fußball, endlich keine 3. Liga mehr! Für den Sehnsuchts-Ort Bundesliga reicht es bei Dynamo (noch lange) nicht, aber der Aufstieg ins Unterhaus glich nach drei Jahren einer Erlösung und ist für den Verein aktuell das Beste, was zu erreichen ist.
Jetzt muss man aber auch alles dafür tun, dass es nicht nur ein ein- oder zweijähriges Intermezzo bleibt. Thomas Stamm und seine Trainerkollegen haben sich in der sechswöchigen Vorbereitung zumindest ins Zeug gelegt, dass ihre Spieler auf die nun kommenden Aufgaben bestmöglich vorbereitet sind.
Keine dieser 34 Partien wird ein Selbstläufer, in keine dieser 34 Partien wird die SGD als Favorit gehen. Das kann tatsächlich ein Vorteil sein, denn als Underdog lebt es sich bekanntermaßen deutlich leichter.
Trotzdem müssen Fans und alle anderen, die es mit der Mannschaft halten, auch in Niederlagenphasen - und die werden definitiv kommen - Ruhe bewahren. Die Zeiten von "bitte schön aufsteigen" sind ab jetzt endgültig vorbei.
Das Ziel heißt einzig und allein Klassenerhalt. Wie das erreicht wird, ist vollkommen egal! Die Konkurrenz schläft aber nicht. Das bedeutet auch, ein oder zwei Verstärkungen müssen noch her!
1. August, 14.50 Uhr: Thomas Stamm schafft Klarheit zu Hauptmann-Einsatz
Die Spannung steigt, aber Thomas Stamm bleibt ganz cool. Dynamos Trainer hat sich auf der ersten Pressekonferenz vor seiner Premiere in der 2. Bundesliga bei Greuther Fürth am Sonntag keine Nervosität anmerken lassen.
Hat er auch keine, sagte der Schweizer: "Ich habe keine andere Vorfreude als vor dem ersten Spiel letztes Jahr. Es fühlt sich zumindest nicht so an, als ob da eine riesige Vorfreude auf das erste Zweitliga-Spiel ist. Alle freuen sich, dass es wieder um Punkte geht, dass man sich wieder messen kann."
Für Niklas Hauptmann gilt das aber zunächst noch nicht. "Ich bringe ihn nicht von Beginn an, um dann nach 30 Minuten zu wechseln", machte Stamm klar.
Bei Vinko Sapina sieht es da deutlich besser aus. Ob der Mittelfeldspieler aber von Beginn an ran darf, entscheidet sich erst nach dem Abschlusstraining.
31. Juli, 18.02 Uhr: Thomas Stamm wird für nächstes Freundschaftsspiel gesperrt
Das Trainingslager in Österreich ist schon wieder nur eine ferne Erinnerung, seine Rote Karte gegen den SV Ried holt Thomas Stamm jetzt aber ein: Der SGD-Trainer wird vom DFB für das nächste Freundschaftsspiel gesperrt!
In diesem wird Stamm eine halbe Stunde vor Anpfiff bis eine halbe Stunde nach Abpfiff weder den Innenraum noch sonstige Räumlichkeiten wie Kabine oder Spielertunnel betreten und mit seinen Spielern keinen Kontakt aufnehmen.
Die Strafe irritiert besonders, weil die SGD seit dem Test gegen Ried bereits zahlreiche weitere Vorbereitungsspiele absolviert hat - mit Abschluss der Saisonvorbereitung fällt nun aber das DFB-Sportgericht sein Urteil, dem Stamm bereits zugestimmt hat.
31. Juli, 8.37 Uhr: Heute gibt es für Jedermann noch Tickets für das DFB-Pokal-Spiel gegen Mainz
Während der Heimauftakt gegen Magdeburg bereits nach dem Mitgliederverkauf ausverkauft war, gibt es für das DFB-Pokalspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 am Montag, dem 18. August (18 Uhr), am heutigen Donnerstag ab 10 Uhr noch Tickets für Jedermann.
30. Juli, 16.50 Uhr: Dynamo trainiert, aber Sapina nur individuell
Spieltagswoche für Schwarz-Gelb! Es geht wieder scharf bei Dynamo Dresden.
Montag und Dienstag hatten die Mannen von Thomas Stamm frei, seit Mittwochmorgen wird wieder trainiert.
Bei der öffentlichen Einheit am Nachmittag waren vor rund 250 Fans 26 Mann dabei. Einzig Vinko Sapina musste individuell trainieren - Vorsichtsmaßnahme, weil er im Spiel gegen Freiburg einen Schlag auf den Oberschenkel abbekommen hatte.
30. Juli, 13.08 Uhr: Dynamo Dresdens U21 bestreitet Generalprobe gegen Chemnitzer FC
Die neu formierte U21 von Dynamo Dresden bestreitet ihre Generalprobe vor dem Start in die Sachsenliga-Saison gegen den Chemnitzer FC. Am Mittwoch, dem 6. August, gastiert die "Zweete" der SGD im Hauptstadion des Sportforums Chemnitz.
In den ersten drei Testspielen konnte die U21 bereits überzeugen, schlug erst am vergangenen Wochenende den Bischofswerdaer FV mit 4:0. Jetzt wartet mit dem Regionalligist aus Chemnitz ein echter Härtetest auf die Mannschaft von Sebastian König.
Den Saisonauftakt bestreitet die U21 dann am Sonntag, dem 10. August, gegen den VfL Pirna Copitz.
29. Juli, 17.39 Uhr: Hohe Testspielsiege für die Frauen und die U21
Sowohl die U21 als auch die Frauen haben ihre nächsten Testspiele gegen Mannschaften aus der Oberlausitz souverän gewonnen. Beide Partien lockten zahlreiche Fans nach Bischofswerda und Spitzkunnersdorf.
Nach einem Remis gegen Nord-Oberligist Lichtenberg 47 und dem klaren 8:0-Sieg über dem achtklassigen Großenhainer FV hat die neugegründete U21 beim Bischofswerdaer FV mit 4:0 (2:0) gewonnen. Vor über 400 Zuschauern trafen Marc Fischer (9./33.) und Rick Wuchrer (51./66.). "In der zweiten Halbzeit waren wir sehr griffig und dominant, so wie ich mir das vorstelle", zeigte sich Trainer Sebastian König zufrieden.
Die Dynamo-Frauen spielen künftig in der Landesklasse Nord auf Großfeld - unter anderem gegen den TSV Spitzkunnersdorf. Gegen jene Truppe gewann die SGD vor 300 Zuschauern einen Test 5:0. Vorjahres-Torschützenkönigin Patricia Appel schlug frühzeitig doppelt zu (18./26.). Michelle Böhmak (65.), Neuzugang Jenny Schiller (74.) und Lisa Gaitzsch (87.) trafen in der zweiten Halbzeit.
26. Juli, 11.25 Uhr: Dynamo bestätigt Kutschke als Kapitän und Hauptmann als Stellvertreter
Am Samstag hat Dynamo Dresden die Entscheidung in der Kapitänsfrage verkündet: Nach Votum von Trainerteam und Mannschaft bleibt Urgestein Stefan Kutschke Spielführer der SGD.
Sein Stellvertreter heißt wie in der Vorsaison Niklas Hauptmann.
Auch im Mannschaftsrat gab es keine Veränderungen. Diesem gehören neben Kutschke und Hauptmann wie zuvor Claudio Kammerknecht, Lukas Boeder, Vinko Šapina und Lars Bünning an.
25. Juli, 16.34 Uhr: Dynamo Dresden und SC Freiburg trennen sich unentschieden
Das war's in Schruns! Die SGD erkämpft sich gegen Bundesligist SC Freiburg ein 3:3 (1:0).
Die SGD erzielte den einzigen Treffer der ersten Hälfte und erhöhte dann sogar auf 2:0, der SC Freiburg kam jedoch zurück und drehte das Spiel komplett. Jan-Hendrik Marx stellte dann zumindest das Unentschieden wieder her.
25. Juli, 16.26 Uhr: SGD gleicht umgehend aus
Postwendend gleicht die SGD wieder aus!
Stefan Kutschke scheitert noch an Müller, der den Ball aber nicht festhalten kann. Jan-Hendrix Marx (114. Minute) verwandelt dann den Nachschuss zum 3:3.
25. Juli, 16.24 Uhr: SC Freiburg geht in Führung
Höler schnürt den Doppelpack, Freiburg liegt vorn!
Derry Scherhant legt auf Höler quer, der rechts zur ersten Freiburger Führung heute einnetzt (111. Minute). Schade für die SGD, die hier über die meiste Zeit geführt hat.
25. Juli, 16.08 Uhr: SC Freiburg gleicht aus
Die Dynamo-Führung ist dahin, Freiburg gleicht aus!
Ein Freistoß tief in der Hälfte der SGD führen die Breisgauer schnell aus, dadurch gerät der Ball zu Igor Matanovic (95.), der Daniel Mesenhöler keine Abwehrchance lässt.
25. Juli, 15.58 Uhr: Noch einmal eine kurze Pause
Noch einmal dürfen die Spieler rund fünf Minuten durchschnaufen, bevor es in die letzten 30 Minuten des Tages geht.
25. Juli, 15.52 Uhr: Stefan Kutschke verschießt Elfmeter
Unmittelbar danach foult Jordy Makengo Jan-Hendrik Marx im Strafraum, der Unparteiische zeigt auf den Punkt.
Stefan Kutschke schnappt sich das Leder, doch Florian Müller erahnt die richtige Richtung und pariert den Schuss. Es bleibt bei der 2:1-Führung für Dynamo.
25. Juli, 15.50 Uhr: SC Freiburg erzielt den Anschlusstreffer
Anschlusstreffer für den SC Freiburg!
Der SCF gewinnt den Ball kurz vor dem Strafraum, Lucas Höler (82.) tankt sich durch und schließt flach ins linke Eck ab. Der SGD-Keeper streckt sich, kommt aber nicht mehr an den Ball.
25. Juli, 15.47 Uhr: Niklas Hauptmann geht, Luca Herrmann feiert Comeback
Nach 20 Minuten hat Niklas Hauptmann sein Tagwerk verrichtet, für den Vizekapitän kommt Rückkehrer Luca Herrmann ins Spiel und feiert sein Comeback im Dynamo-Dress.
25. Juli, 15.38 Uhr: Die SGD erhöht auf 2:0
Dynamo Dresden baut die Führung aus!
Robin Meißner wird auf der rechten Seite bedient und zieht dann in den Strafraum, wo er flach ins linke Eck der Freiburger abschließt (71.).
25. Juli, 15.27 Uhr: Weiter gehts in Schruns
Nach eher 20 Minuten Pause geht es weiter in Schruns.
Beide Teams haben komplett durchgetauscht, zwei neue Mannschaften starten in die zweiten 60 Minuten des Tages. Zur Freude der Dynamo-Fans steht auch Niklas Hauptmann mit auf dem Platz und gibt sein Comeback nach der Blinddarm-OP.
25. Juli, 15.07 Uhr: Dynamo Dresden führt zur Halbzeit gegen SC Freiburg
Halbzeit in Schruns!
Dynamo Dresden führt nach 60 Minuten durch einen Treffer von Vinko Sapina gegen den Bundesligisten aus Freiburg.
Nach einer Viertelstunde Pause kommt dann das zweite Dynamo-Team auf den Rasen.
25. Juli, 14.52 Uhr: SC Freiburg mit der Chance zum Ausgleich
Jetzt kombiniert sich der SC Freiburg erstmals gefährlich vors Tor von Tim Schreiber.
Vincenzo Grifo hat die dicke Chance zum Ausgleich, doch er verzieht und semmelt den Ball über den Querbalken, Schreiber muss nicht eingreifen.
25. Juli, 14.30 Uhr: Kurze Pause für die Spieler
Nach einer halben Stunde gibt es fünf Minuten Pause für die Spieler, Dynamo geht mit der knappen 1:0-Führung im Rücken vom Platz.
25. Juli, 14.23 Uhr: Dynamo Dresden geht in Führung
Dynamo Dresden geht in Führung!
Die SGD findet immer besser ins Spiel und kommt dem Kasten des Bundesligisten immer näher. Daferner setzt schließlich Atubolu stark unter Druck, sodass dieser ungenau nach vorne spielt und Sapina sich das Leder erspitzeln kann. Er läuft auf den SC-Keeper zu und schiebt zur 1:0-Führung ein (22. Minute).
25. Juli, 14.15 Uhr: Erste gute Gelegenheit für Dynamo Dresden
Erste gute Chance für Dynamo nach rund einer Viertelstunde!
Die SGD arbeitet sich in den Strafraum von Freiburg vor, wo Fröling von der linken Seite zum Abschluss kommt. Sein Schuss geht aber rechts am Kasten von U21-Nationalkeeper Atubolu vorbei streift.
25. Juli, 14 Uhr: Test gegen den SC Freiburg läuft
Los geht der letzte Test der Dynamo-Vorbereitung! Es werden zweimal 60 Minuten gespielt.
In der ersten Hälfte lässt Thomas Stamm seine wohl potenziell erste Elf für den Saisonbeginn auf den Platz. Sie wird von einer Handvoll Dynamo-Fans angefeuert, die tatsächlich den Weg ins österreichische Schruns gefunden haben.
Die SGD läuft in Schwarz auf, trägt zum ersten Mal das neue Auswärtstrikot.
25. Juli, 13.30 Uhr: Niklas Hauptmann ist wieder dabei
Die Aufstellungen für das Testspiel gegen den SC Freiburg sind da - und Niklas Hauptmann ist zurück!
Bisher konnte der Vizekapitän noch in keinem Testspiel eingreifen, trainierte nach einer Blinddarm-OP lange nur individuell. Gegen die Breisgauer steht Hauptmann aber wieder im Kader, ist für die zweite Hälfte eingeplant.
Ebenfalls mit von der Partie sind Lennart Grill (Nr. 22) und Neuzugang Luca Herrmann (Nr. 8), sie stehen aus technischen Gründen nicht auf dem Aufstellungsbogen.
25. Juli, 9.15 Uhr: Dynamo Dresden auf dem Weg zum Testspiel
Dynamo Dresden hat seine ungewöhnliche Reise zum Testspiel gegen den SC Freiburg angetreten: Um 9 Uhr hob der Flieger ab, der das Team nach St. Gallen bringt.
Nach dem rund einstündigen Flug geht es dann mit dem Bus weiter in Richtung Schruns, wo der Bundesligist und Ex-Klub von Trainer Thomas Stamm die SGD um 14 Uhr zum letzten Test der Vorbereitung empfängt.
Kurz nach dem Spiel, das 2x60 Minuten gehen wird, treten die Schwarz-Gelben auch schon den Rückweg an, um 19 Uhr geht der Flieger zurück nach Dresden.
24. Juli, 20.05 Uhr: Dynamos Ausweich-Trikot soll an Dresdner Streetart erinnern
Vor fast einem Monat stellte Dynamo Dresden die Heim- und Auswärtskluft 2025/26 sowie das neue Torwarttrikot vor. Am Donnerstag lüftete Dynamo pünktlich um 19.53 Uhr das Geheimnis um das Ausweich-Shirt.
Es ist ein tiefschwarzes Trikot mit grauen Akzenten und Graffiti-Elementen, angelehnt an die urbane Dresdener Streetart, seien es Plattenbauten oder schwarz-gelbe Stromkästen. Eingearbeitet ist auch das Motiv des Goldenen Reiters vom alten Steinhaus.
Dynamo verkauft das Stück vorerst ausschließlich im Paket samt Beutel, Graffiti-Dose und Leinwandstoff für 84,99 Euro.
24. Juli, 14.05 Uhr: Ex-Dynamo Broll spielt bei Waldhof Mannheim vor
Rückkehr nach Deutschland? Torhüter Kevin Broll (29) bewirbt sich derzeit offenbar um einen Kaderplatz beim SV Waldhof Mannheim und damit in seiner Heimatstadt und bei seinem Jugendverein (2001 bis 2014).
Der Drittliga-Klub aus Baden nimmt nach Angaben der Rhein-Neckar-Zeitung den 29 Jahre alten Schlussmann im Training unter die Lupe. Broll, dessen Vertrag beim zypriotischen Erstliga-Absteiger Omonia 29is Maiou zum Ende dieser Saison ausgelaufen war, habe demnach am gestrigen Mittwoch bereits die erste Einheit absolviert.
Vor seinem Wechsel in Richtung Sonne war Broll unter anderem zwischen 2019 und 2022 sowie ab Januar 2023 bis August 2024 für Dynamo Dresden aktiv, absolviert insgesamt 128 Partien.
24. Juli, 13.45 Uhr: Ausverkaufter Gästeblock zum Ost-Kracher der Dynamos gegen den 1. FCM
Alles andere wäre auch verwunderlich: Weit mehr als 2000 Auswärtsfans werden zum Ost-Kracher der Dynamos gegen den 1. FC Magdeburg erwartet.
Das dem FCM im Vorfeld zur Verfügung gestellte Kontigent von insgesamt 2.946 Tickets ist aufgebraucht, der Gästeblock im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion damit ausverkauft.
23. Juli, 18.47 Uhr: Thomas Stamm deutet Verlängerung bei Dynamo Dresden an
Das Arbeitspapier von Aufstiegstrainer Thomas Stamm läuft - Stand jetzt - im kommenden Sommer aus. Im Live-Podcast "Schwarz-Gelb" zur Saisonvorschau am Dienstagabend gewährte er aber einen Einblick in seine Zukunftsplanung.
Vier Jahre habe der Schweizer bei Winterthur verbracht, ganze neun Jahre beim SC Freiburg: "Das zeigt, dass ich nicht derjenige bin, der schnell eine neue Aufgabe sucht. Ich bin eher hierhergekommen, um zu bleiben", versicherte der 42-Jährige.
Bis zu seiner Unterschrift fehlt anscheinend nicht mehr viel: "Die Gespräche laufen gut und zu gegebener Zeit wird man hoffentlich einen gemeinsamen Weg finden."
21. Juli, 15.12 Uhr: Christian Knoll wird Leiter Lizenzbereich
Die SGD strukturiert sich in der 2. Bundesliga um: Christian Knoll (36) übernimmt dabei die neu geschaffene Position als Leiter Lizenzbereich.
Der 36-Jährige ist bereits seit 2013 im Klub und war dabei in der Geschäftsstelle, als Leiter Administration, Nachwuchskoordinator sowie zuletzt Sportkoordinator tätig.
"Mit der Position des Leiters Lizenzbereich schaffen wir eine wichtige Schnittstelle, die einerseits in enger Abstimmung mit mir den Großteil der administrativen Aufgaben im Lizenzbereich bearbeitet und andererseits als Ansprechpartner für sämtliche den Sport betreffenden Themen agiert", beschreibt Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel den neuen Job.
Knoll soll eng mit Brendel zusammenarbeiten und sich um das Vertragswesen im Lizenzbereich sowie die Bearbeitung administrativer Verbandsthemen kümmern. Außerdem werde er weiter als Schnittstelle zum Nachwuchsbereich fungieren.
20. Juli, 15.52 Uhr: Dynamo Dresden zweiten Test gegen den VfL Wolfsburg
Schluss, vorbei!
Dynamo Dresden hat das zweite Mini-Testspiel gegen den VfL Wolfsburg mit 0:2 verloren und wird den VW-Cup damit nicht gewinnen.
20. Juli, 15.34 Uhr: Wolfsburgs Cerny erhöht auf 2:0
Dynamo muss nach 26 gespielten Minuten das nächste Gegentor hinnehmen.
Olsen ist auf dem Weg in den Strafraum nicht zu stoppen und legt im Sechzehner quer auf Cerny, der abzieht.
SGD-Keeper Grill macht sich allerdings lang und kratzt den Ball sensationell von der Linie. Den Nachschuss kann der Dresdner Schlussmann aber nicht verhindern.
20. Juli, 15.22 Uhr: Wolfsburg-Angreifer Wind trifft nach einer Viertelstunde
Tor für den VfL Wolfsburg!
Olsen lässt auf der rechten Seite leichtfüßig Dynamo-Neuzugang Rossipal stehen und findet mit einer präzisen Flanke den Kopf von Wind, der das Leder aus rund vier Metern im Kasten der Dresdner unterbringt.
20. Juli, 15.06 Uhr: Dynamo Dresden testet gegen den VfL Wolfsburg
Los geht's, der Ball rollt.
Mit einer kleinen Verspätung wurde nun auch Dynamos zweiter Mini-Test gegen den VfL Wolfsburg angepfiffen.
20. Juli, 14.59 Uhr: Mit dieser Elf startet Dynamo gegen Wolfsburg
Kompletter Wechsel der Dynamos!
Nach dem torlosen Remis gegen den FSV Zwickau bringt SGD-Chefcoach Stamm für den zweiten Mini-Test elf neue Akteure aufs Feld.
Sapina, Lemmer, Fröling sowie Casar ersetzen unter anderem Kammerknecht, Meißner, Bünning und Menzel. Dazu darf nun auch Daferner für Routinier Kutschke ran.
20. Juli, 14.48 Uhr: Dynamo Dresden und FSV Zwickau trennen sich 0:0
Schon sind die 45 Minuten gegen den FSV vorbei! Tore gab es im Zwickauer Stadion noch keine zu bewundern, die kurze Partie endet mit 0:0.
Eine Viertelstunde Pause gibt es, bevor die zweite Hälfte des mitgereisten Dynamo-Kaders gegen den VfL Wolfsburg antritt.
20. Juli, 14.25 Uhr: Noch keine Tore zwischen Dynamo Dresden und dem FSV Zwickau
Rund die Hälfte der 45 Minuten gegen den FSV Zwickau ist absolviert, noch sind keine Tore gefallen.
Die SGD startete furios und erarbeitete sich gleich in den ersten zehn Minuten zahlreiche gute Chancen, brachte die Kugel aber nicht im Kasten der Hausherren unter. Danach fand Zwickau besser ins Spiel, die Partie gestaltet sich inzwischen ausgeglichener.
Stefan Kutschke humpelt nach einem Treffer am Knie eine Weile über den Platz, kann aber weitermachen.
20. Juli, 14 Uhr: Der Ball rollt! Dynamo Dresden will den Sieg im Mini-Test gegen den FSV Zwickau
Los geht's! Die erste Partie des Volkswagen-Cup läuft.
Bisher haben rund 3500 Zuschauer den Weg in die GGZ Arena gefunden, auf den Rängen ist es noch relativ leer.
20. Juli, 13.25 Uhr: Mit dieser Elf startet die SGD gegen Zwickau
Beim Volkswagen-Cup in Zwickau hat die SGD es am Sonntag mit dem FSV Zwickau und dem VfL Wolfsburg zu tun.
In den jeweils 45 Minuten werden wieder zwei unterschiedliche Mannschaften zum Einsatz kommen - und die Aufstellungen dürften bereits einen Hinweis darauf geben, wer beim Zweitliga-Auftakt in Fürth in 14 Tagen in der Startelf steht.
Wie bereits in der Vorwoche muss Dynamo aber auf Tim Schreiber verzichten. Auch wenn er unter der Woche trainiert hat, fehlt der Keeper heute angeschlagen.
17. Juli, 19.45 Uhr: Erik Herrmann kehrt zu Budissa Bautzen zurück
Ex-Dynamo-Keeper Erik Herrmann (20) hat einen neuen Arbeitgeber gefunden: Nach einem Jahr Vereinslosigkeit kehrt der 20-Jährige zu seinem Jugendklub Budissa Bautzen zurück und spielt künftig in der Oberliga.
Herrmann spielte von 2017 bis 2024 für die Schwarz-Gelben, bei den Profis erhielt er einen 2023 einen Drittliga-Kurzeinsatz gegen Arminia Bielefeld, als der damalige Stammtorhüter Stefan Drljaca (26) sich im letzten Spiel vor der Winterpause kurz vor Abpfiff verletzte.
Im Sommer 2024 schlug der Herrmann dann ein Angebot der SGD aus, fand im Anschluss jedoch auch verletzungsbedingt keinen anderen Verein. Bei Bautzen, das die Verpflichtung des Keepers als "echten Glücksfall" bezeichnete, will er nun wieder Fuß fassen.
16. Juli, 18.15 Uhr: Tim Schreiber kann wieder trainieren
Am Mittwoch absolvierte die SGD die öffentliche Trainingseinheit der Woche. Das Team von Thomas Stamm nutzte die Regenpause am Nachmittag, um vor zahlreichen Fans fast 130 Minuten lang am Pressing und an Standardsituationen zu feilen.
Nicht im Mannschaftstraining, aber im Torwarttraining mit David Yelldell war Tim Schreiber wieder mit von der Partie. Gemeinsam mit Nachwuchskeeper Marlon Grafe absolvierte Dynamos Nummer eins eine Einheit im Käfig, nachdem er im Testspiel am Sonntag noch wegen eines Schlags gegen den Unterschenkel gefehlt hatte.
Nur der verletzte Jakob Zickler und Niklas Hauptmann nach seiner OP fehlten, Hauptmann betrat aber nach der Torwart-Einheit den Käfig und trainierte individuell mit dem Ball.
16. Juli, 14.25 Uhr: Heimspiel gegen 1. FC Magdeburg ausverkauft
Volles Haus zum Heimspiel-Auftakt! Das erste Saisonspiel im Rudolf-Harbig-Stadion, bei dem auch noch Ost-Rivale 1. FC Magdeburg zu Gast ist, ist bereits nach dem Mitglieder-Vorverkauf ausverkauft. Es werden keine Tickets in den freien Verkauf gehen.
Auch für das erste Saisonspiel in Fürth gibt es keine Tickets für die Dynamos mehr: Der Gästeblock ist ebenfalls restlos ausverkauft.
14. Juli, 18.20 Uhr: Trainingsauftakt für Dynamos neue U21 mit 22 Akteuren
Auftakt in ein neues (altes) Zeitalter: 2015 meldete Dynamo Dresden seine "U23" ab, zehn Jahre später ist sie wieder aktiv - allerdings bezeichnet der Verein sie als "U21".
Am heutigen Montag, 15 Uhr, bat Trainer Sebastian König (37) 22 Spieler zur ersten Trainingseinheit seiner Landesliga-Truppe. Mit dabei auch Rückkehrer und einzig echter Routinier Paul Milde (30) sowie die vier Spieler, die tags zuvor auch im Aufgebot gegen Slavia Prag standen.
Artur Herrmann (18), Friedrich Müller (19), Noah Wagner (18) und Quentin Enold (17) absolvierten aber nur ein reduziertes Programm. Am Abend steht noch ein teambildendes Grillen auf dem Programm. Eigentlich kaum notwendig, denn der überwiegend große Teil der Spieler kennt sich noch aus der "U19".
14. Juli, 15.20 Uhr: Dynamo Dresden verurteilt Fan-Banner gegen Slavia Prag
Die SGD äußerte sich am Montag zu einem Banner, das mitgereiste Fans während des Testspiels gegen Slavia Prag ausgerollt hatten - und verurteilte die Aktion scharf.
Damit sei "die Grenze des guten Geschmacks deutlich überschritten und jedwede Werte unseres Vereins sowie unser Leitbild mit Füßen getreten" worden, erklärte Geschäftsführer Kommunikation David Fischer in dem Statement.
Das Transparent sowie Rufe, die auch per Megafon skandiert wurden, richtete sich gegen Dynamo-Vermarktungsleiter Martin Landrock. Die Anhänger kritisierten das verhältnismäßig niedrige Ticketkontingent, allerdings mit hässlicher und indiskutabler Wortwahl.
"Einen unserer Mitarbeiter öffentlich in dieser niveaulosen Form unbegründet anzugehen, können und wollen wir als Geschäftsführung so nicht stehen lassen. Wir werden dies kritisch mit den Vertretern unserer Fans im Rahmen der regelmäßig stattfindenden Turnustreffen aufarbeiten", fügte Fischer an.
Man könne den Frust zwar verstehen und hätte auch gern mehr Auswärtsticket ausgehandelt, doch das sei schlicht nicht möglich gewesen. "Die Verantwortung dafür einem unserer Mitarbeiter zuzuschieben ist somit, abgesehen von der unhaltbaren Form, falsch und unbegründet", erklärte Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel.
"Niemand, der für unseren Verein arbeitet, sollte Angst haben müssen öffentlich beleidigt und an den Pranger gestellt zu werden", stellte Finanz-Chef Stephan Zimmermann klar.
14. Juli, 12.36 Uhr: Dynamo Dresden sucht neuen Stürmer
Die Kaderplanung bei der SGD läuft bereits auf Hochtouren - und insbesondere in der Offensive soll noch etwas passieren. Offenbar stehen aktuell vier Kandidaten auf dem Zettel der Verantwortlichen.
Wie die Bild berichtet, sind die Schwarz-Gelben an Vincent Vermeij (30) von Fortuna Düsseldorf, Yann Sturm (20) vom SC Freiburg, Hertha-Angreifer Luca Schuler (26) sowie Ley-Tyger Lobinger (26) von Viktoria Köln interessiert.
Wirklich heiß sei die Fährte bei allen noch nicht, die ersten beiden kennt Trainer Thomas Stamm (42) aber bereits aus seinen Freiburger Zeiten. Beim Niederländer könnte es jedoch am Gehalt scheitern, Sturm soll wiederum in die 2. Bundesliga verliehen werden, doch auch Holstein Kiel ist wohl dran.
13. Juli, 15.55 Uhr: Dynamo Dresden unterliegt Slavia Prag mit 2:4
Schluss, die SGD verliert vor 18.642 Fans in der Fortuna Arena aufgrund einer schwachen zweiten Halbzeit verdient mit 2:4 (0:0). Die Fans feiern ihre Mannschaft trotzdem.
Den ausführlichen Spielbericht gibt es hier: "Sechs-Tore-Spektakel in Prag! Unglückliches Debüt für Dynamo-Keeper Grill".
13. Juli, 15.46 Uhr: SGD kommt wieder ran
Und das 2:4! Plötzlich ist die SGD wieder da.
Friedrich Müller (84. Minute) - für Jakob Zickler eingewechselt worden - legte das Leder aus 16 Metern überlegt in die rechte Ecke.
13. Juli, 15.45 Uhr: Dynamo Dresden erzielt den Ehrentreffer
Und jetzt auch mal Dynamo: Lange ging nichts mehr beim Team von Thomas Stamm. Aber Nils Fröling (81. Minute) traf dann doch noch zum 1:4. Und die Dynamo-Fans stimmten "Nie mehr 3. Liga" an.
Nur eine Minute danach konnte sich auch Lennart Grill nach einem Schlenzer von Tomás Chory auszeichnen.
13. Juli, 15.30 Uhr: Jetzt wird es richtig deutlich
Und sie jubeln schon wieder! 3:0 durch Divine Teah (63. Minute), unhaltbar für Lennart Grill. Der neue Dynamo-Keeper kann einem leidtun! Seine Vorderleute bekommen den Ball nicht geklärt, der Neuzugang muss erneut hinter sich greifen.
Und nur zwei Minuten später schon wieder! Das 4:0 nach einer Ecke von Daiki Hashioka, die SGD verteidigt stümperhaft. Außerdem musste Jakob Zickler (64.) - erst seit 19 Minuten auf dem Feld - aufgrund einer Schulterverletzung schon wieder runter.
13. Juli, 15.23 Uhr: Slavia Prag erhöht auf 2:0
Jetzt fallen sie, die Tore - allerdings bisher nur für die Hausherren. Wieder war Kusej beteiligt, dieses mal leitete der Slavia-Angreifer aber einen schnellen Angriff mit einem öffnenden Pass ein, David Doudera (58. Minute) schloss als letzte Station eiskalt ab.
2:0, obwohl Dynamo sieben Minuten zuvor die große Ausgleichs-Chance hatte. Nils Fröling traf aber nur den Pfosten. Bitter!
13. Juli, 15.11 Uhr: Vasil Kusej bringt Slavia Prag in Führung
1:0 Prag durch Vasil Kusej (47. Minute). Nachdem Jan-Hendrik Marx im Fünf-Meter-Raum über den Ball geschlagen hatte, musste der Ex-Dresdner nur noch einschieben.
Statt zu jubeln, streckte der tschechische Nationalspieler aber entschuldigend die Arme nach oben.
13. Juli, 15.08 Uhr: Thomas Stamm tauscht zur Halbzeit durch
Weiter geht's!
Dynamo kommt mit einer komplett neuen Elf auf den Platz, Lennart Grill gibt sein Debüt im SGD-Trikot.
13. Juli, 14.50 Uhr: Keine Tore zur Pause zwischen Slavia Prag und Dynamo Dresden
Halbzeit! Torlos geht es in die Kabinen, weil Daniel Mesenhöler als Vertretung für den angeschlagenen Tim Schreiber kurz vor der Pause einen großartigen Job machte.
Gleich mehrfach wehrte Dynamos Schlussmann in der 44. Minute nach einer Ecke die Prager Angriffsversuche ab. Von der SGD kam in den letzten 15 Minuten vor der Pause nicht mehr viel. Einzig eine gelbe Karte für Lars Bünning wegen zu intensiven Beschwerens findet einen Eintrag im Spielberichtsbogen.
13. Juli, 14.45 Uhr: Die Choreografien von Dynamo Dresden und Slavia Prag
13. Juli, 14.35 Uhr: Gute Chancen in der ersten halben Stunde
30 Minuten sind gespielt, Tore gab's noch keine - hätten aber auf beiden Seiten fallen können. Dynamo hält gegen den Champions-League-Teilnehmer Slavia Prag ordentlich mit.
Die Hausherren vor allem über den früheren Dynamo Vasil Kusej gefährlich, sein Schlenzer von der Strafraumkante (15.) zischte nur knapp am Tor vorbei.
Auf der Gegenseite Jakob Lemmer (26.) mit der größten Gelegenheit. Aber der Außenbahnspieler erwischte sechs Meter vor dem Kasten den Ball nicht richtig.
13. Juli, 14.05 Uhr: Das Testspiel zwischen Slavia Prag und Dynamo Dresden läuft
Anpfiff in Prag!
Pünktlich um 14 Uhr geht es los, die Dynamos erwarten hitzige 90 Minuten vor einer Wahnsinns-Kulisse für ein Testspiel. Kurz nach dem Anstoß fangen dann auch die mitgereisten SGD-Anhänger an zu zündeln.
13. Juli, 13.55 Uhr: Beide Fanlager packen eine Choreo aus
Kurz vor Anpfiff packen beide Teams eine große Choreo aus, auf der Heimtribüne qualmt es zudem gewaltig.
13. Juli, 13.15 Uhr: SGD-Torhüter Schreiber fällt für Testspiel bei Slavia Prag aus
Es riecht ein wenig nach der ganz großen Bühne, aber es ist "nur" ein weiteres Testspiel für Dynamo Dresden.
In knapp einer Stunde ist Anpfiff in der Fortuna Arena gegen Slavia Prag. Die SGD begutachtet gerade unter warmen Applaus der mitgereisten Fans gerade den Rasen.
Für den tschechischen Meister Slavia ist es die Generalprobe vor dem Ligastart und SGD-Coach Thomas Stamm schickt in den ersten 45 Minuten folgende Elf, angeführt von "Stafan" Kutschke - steht zumindest so auf der Aufstellung - ins Spiel. Zwei Wermutstropfen gibt es aber: Tim Schreiber fehlt aufgrund eines Schlags im Training auf den Unterschenkel.
Und Dynamo wird ausschließlich in Schwarz-gelb spielen, nicht im neuen Auswärtstrikot. Denn Prag hat seine Auswärtstrikots nicht rechtzeitig geliefert bekommen, die Verwechslungsgefahr wäre zu groß.
11. Juli, 12.15 Uhr: DFB verteilt Fördermittel an Drittligisten
Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat den Drittligisten der vergangenen Saison wie geplant insgesamt 2,36 Millionen Euro aus dem Nachwuchsfördertopf der 3. Liga ausgezahlt. 183.822,42 Euro gehen davon an Dynamo.
Die höchste Prämie, die aus dem Vorhandensein eines Leistungszentrums sowie den Einsatzzeiten von Spielern mit deutscher Staatsangehörigkeit im U21-Alter berechnet wird, bekommt Drittliga-Absteiger SpVgg Unterhaching mit knapp 303.000 Euro. Das gab der Verband am heutigen Freitag bekannt.
Die weiteren Beträge reichen von 192.000 Euro (Viktoria Köln) bis lediglich 98 Euro (Alemannia Aachen).
10. Juli, 12.06 Uhr: An diesem Tag spielt Dynamo Dresden gegen den FC Schalke 04
Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat die Spieltage drei bis sieben der 2. Bundesliga terminiert. Damit steht nun fest, dass die SGD den FC Schalke 04 am 31. August um 13.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion empfängt.
Die Partie hätte sicherlich Potenzial für das Top-Spiel am Samstagabend bei RTL gehabt, doch bereits eine Woche zuvor spielen die Königsblauen Samstagabend daheim gegen Bundesliga-Absteiger VfL Bochum.
Die genauen Dynamo-Termine sind:
24. August, 13.30 Uhr: Arminia Bielefeld - SG Dynamo Dresden (3. Spieltag)
31. August, 13.30 Uhr: Dynamo Dresden - FC Schalke 04 (4. Spieltag)
14. September, 13.30 Uhr: SV Elversberg - Dynamo Dresden (5. Spieltag)
21. September, 13.30 Uhr: Dynamo Dresden - Hannover 96 (6. Spieltag)
26. September, 18.30 Uhr: SV Darmstadt 98 - SG Dynamo Dresden (7. Spieltag)
10. Juli, 8.45 Uhr: Tom Berger hält sich bei Oberligist VfV Hildesheim fit
Knapp zehn Tage nach seinem Vertragsende bei Dynamo Dresden ist Tom Berger (23) weiter auf der Suche nach einem neuen Verein.
Bis dahin hält sich der in Braunschweig lebende Sechser bei Oberligist VfV Hildesheim fit. Ein Vertrag ist - Stand jetzt – kein Thema, Berger schielt auf die 3. Liga oder mindestens Regionalliga.
"Tom würde uns sofort weiterhelfen, aber finanziell ist das derzeit nicht darstellbar. Zudem sind wir im Mittelfeld gut besetzt. Wenn sich aber gegen Ende der Wechselfrist eine Möglichkeit ergeben sollte, werden wir das natürlich prüfen", wird VfV-Sportvorstand Omar Fahmy (36) bei Sportnews Hildesheim zitiert.
8. Juli, 15.40 Uhr: Spielplan für U21 ist da - Start in Pirna-Copitz
Für Dynamos U21 beginnt die Saison am 9. August (Anstoß: 15 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim Nachbarn VfL Pirna-Copitz - und damit zwei Stunden nach Anpfiff des Ostderbys der Profis gegen Magdeburg.
Ein weiteres Highlight wartet am 21. September, wenn die SGD den FV Dresden Laubegast zum Stadtduell begrüßt. Heiß hergehen dürfte es auch am 18. Oktober im Derby bei Borea Dresden. Den Hinrunden- und späteren Saisonabschluss bildet die Partie gegen Oberlausitz Neugersdorf.
Die Ansetzungen gehen aus dem Spielplan des Sächsischen Fußballverbandes hervor, Dynamos Talentschmiede tritt in der Sachsenliga an. Das klare Ziel ist der Aufstieg in die NOFV-Oberliga.
Trainingslager-Tagebuch von TAG24-Reporter Jens Maßlich
7. Juli, 6.20 Uhr: Hoch hinaus geht's nicht ohne Schweiß
Wer ganz nach oben - oder eben hoch hinaus - will, der muss sich in der Regel auch ordentlich dafür strecken. Das gilt zumindest so im Sport.
Die Dynamo-Profis haben das in der vergangenen Woche mal wieder zu spüren bekommen. Bei mitunter fast 40 Grad schwitzten die Mannen von Trainer Thomas Stamm in der Vorbereitung auf den Zweitliga-Start am 3. August.
Acht mal mehr, mal weniger harte Tage liegen hinter den 28 Mann, die mitgereist waren. Und Dynamos Coach zeigte sich in seinem Fazit äußerst zufrieden. Wäre es anders, hätte er es wahrscheinlich auch nicht kommuniziert - zumindest uns Journalisten gegenüber.
Auch ich muss sagen, trotz einiger Probleme, die ich leider nicht ausblenden konnte, war das ein sehr schönes und ertragreiches Trainingslager, das seinen krönenden Abschluss bereits am Samstag fand.
Die SGD siegte im Testspiel gegen einen Erstligisten und ich bekam doch noch meinen Kaiserschmarrn. Den gibt's bei uns im Hotel nämlich "nie", sagte eine Kellnerin - mein Fazit wäre dann ein anderes gewesen.
So aber ging's aber mit der Bergbahn 1850 Meter auf die Höss in die Berghütte - manchmal gibt es eben nach oben doch einen bequemeren Weg zum Erfolg.
6. Juli, 7.54 Uhr: Manchmal muss es dann auch mal raus
Gelassenheit zeigen, Ruhe bewahren - das sollte man eigentlich in jeder Situation. Das Problem: Das geht nicht immer, egal was für ein Gemüt man doch besitzt.
Thomas Stamm ist - nicht nur aufgrund seiner Schweizer Herkunft - eigentlich nicht ganz so leicht aus der Reserve zu locken. Feiern kann er ausgelassen, das hat er nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga eindrucksvoll bewiesen. Aber auch an der Seitenlinie gehört er nicht unbedingt zur ruhigen Fraktion.
Trotzdem ist Dynamos Coach nicht für Wutausbrüche oder sonstige Schimpftiraden bekannt. Warum er beim Testspiel am gestrigen Samstag gegen die SV Ried trotzdem mit einer Roten Karte von seiner Trainerbank flog, und dann nur noch von außen zuschauen durfte, das ist einfach nur eine lächerliche Entscheidung - vor allem bei einem so unbedeutenden Kick.
Da muss man sich schon auf die Zunge beißen, musste ich aber in den vergangenen Tagen sowieso häufiger über die Dinge, die einfach nicht sein sollten oder nicht funktionieren. Aber: Und da gebe ich meinen Kollegen recht, es lohnt sich nicht über Dinge, die man nicht ändern kann, auch noch dauerhaft aufzuregen.
Tief durchatmen und an den positiven Dingen festhalten. Alles Negative hat auch zeitnah wieder sein Ende. Das weiß auch Dynamos Coach.
5. Juli, 14.15 Uhr: Bundesliga-Torwart Lennart Grill im Anflug
Probekeeper Julian Bock hatte nicht überzeugt, deswegen ist er auch nicht mit ins Dynamo-Trainingslager gereist. Der 21-jährige gebürtige Münchner bleibt (vorerst) weiter in der Schweiz beim FC Luzern. Dafür hat Dynamos Sportgeschäftsführer Thomas Brendel aber anscheinend einen erfahreneren Keeper an der Angel.
Denn nach Informationen der Lausitzer Rundschau soll Lennart Grill vom 1. FC Union Berlin in die sächsische Landeshauptstadt wechseln. Demnach seien aktuell noch ein paar Details zu klären, der Deal könnte aber bereits Anfang nächster Woche über die Bühne gehen.
Der 26-Jährige war in der vergangenen Saison zunächst an Eintracht Braunschweig, jedoch ab Januar an Dynamos Auftaktgegner Greuther Fürth ausgeliehen. Vergangene Saison machte er aber nur elf Partien, insgesamt allerdings 27 im Unterhaus.
In der 1. Bundesliga stand Grill zehnmal auf dem Feld, einmal sogar mit Union in der Euro League - perfektes Anforderungsprofil, denn die SGD will einen höheren Konkurrenzkampf auf Stammkeeper Tim Schreiber.
Brendel: "Wir brauchen im Torwart-Bereich einen großen Konkurrenzkampf und eine gewisse Qualität. Da müssen wir eine gute perspektivische Lösung finden." Die könnte nun gefunden sein.
Trainingslager-Tagebuch von TAG24-Reporter Jens Maßlich
5. Juli, 10.40 Uhr: Guter Rat muss nicht teuer sein
Trainingslager heißt auch immer neue Kollegen integrieren. Bei Dynamo sind das im Vergleich zu den Jahren davor vergleichsweise wenige. Trotzdem müssen Alexander Rossipal, Konrad Faber, Nils Fröling und Kofi Amoako schnellstmöglich ankommen.
Alle bisher Befragten haben aber versichert, dass es die Mannschaft ihnen sehr einfach machen würde. Warum auch nicht? Vor Schwarz-Gelb liegt eine nicht nur physisch anstrengende Saison. Auch mental wird man einige Rückschläge einstecken müssen – gab auch Sportgeschäftsführer Thomas Brendel offen zu. Was es dafür braucht: Eine Einheit auf wie neben dem Platz.
Nicht ganz vergleichbar, trotzdem ein wenig ähnlich ist das bei uns Journalisten. Auch bei uns musste der ein oder andere Kollege der schreibenden Zunft integriert werden, die vorher noch nie dabei waren. Eitelkeiten sind in der gemeinsamen Zeit, die man bei der Arbeit und im Hotel verbringt, nicht zu gebrauchen.
Und so wird bei jeder Gelegenheit auch der ein oder andere Tipp ausgetauscht. Das muss nicht immer um Arbeit gehen, war bisher aber äußerst fruchtbar.
Eines sollte jedem klar sein: Auf dem Platz und drumherum sitzen alle im selben Boot.
4. Juli, 6.15 Uhr: Besondere Menschen fehlen eben schneller
Egal ob Vinko Sapina, Alexander Rossipal, Nils Fröling, Sascha Risch oder viele andere: Sie alle haben eines gemeinsam. Sie sind frisch verheiratet oder gerade erst Vater geworden.
So ein Trainingslager bedeutet auch, dass sie ihre Zimmer statt mit den Menschen, die sie lieben, mit Teamkollegen teilen müssen. Ehefrauen, Freundinnen und Kinder kann man maximal in Trainingspausen auf den Telefonen sehen und hören - immerhin. Früher war das überhaupt nicht möglich. Das macht diese Zeit doch ein wenig leichter, auch wenn es die Nähe eines geliebten Menschen nicht ersetzen kann.
Auch ich werde mir heute wieder richtig viel Zeit für so ein Telefonat nehmen, denn heute ist mal wieder ein ganz besonderer Tag, den ich leider alleine verbringen muss - denn einen Überraschungsbesuch zum Jahrestag wie im Vorjahr in Thüringen wird es aufgrund der Entfernung nicht geben.
Seit nun zwei Jahren steht mir eine wundervolle Frau zur Seite, die ich gerade mit jedem Tag mehr vermisse. Und auch, wenn sich einige wieder über diesen Tagebuch-Eintrag lustig machen werden, so ist es mir wichtig, diese Worte zu schreiben.
Gleiches würden auch die Dynamo-Profis tun - das konnte man beispielsweise auch den Worten Rossipals entnehmen.
3. Juli, 14.38 Uhr: Dynamos Duah trainiert weiter bei Energie Cottbus mit
Eigentlich hätte Dennis Duah (21) am morgigen Freitag zur Mannschaft stoßen müssen, denn dann läuft die Trainingsgenehmigung für Dynamos Innenverteidiger aus, der sich gerade bei Drittligist Energie Cottbus in der Vorbereitung für eine Verpflichtung beweisen soll.
Thomas Brendel (49) machte aber am heutigen Donnerstag in Dynamos Sommercamp klar, dass Duah länger bleiben darf. "Er wird weiter dort im Training bleiben, wir verlängern die Genehmigung um ein paar Tage", so der SGD-Sportgeschäftsführer.
"Man muss auch bedenken, dass er in der Sommerpause nicht trainieren konnte, sich jetzt erst einmal in Form bringen muss, auch für ein Testspiel. Deswegen kann ich auch verstehen, wenn die Trainingsgenehmigung verlängert werden soll. Damit man auch den Spieler begutachten kann, wenn er fit ist."
3. Juli, 12.10 Uhr: Marlon Faß wird wohl zu den Stuttgarter Kickers verliehen
Bei Dynamo Dresden trainierte er noch nicht mit, weil ein Leihklub für ihn gefunden werden sollte, jetzt ist die Suche beendet: Marlon Faß (19) wird für die Saison 2025/26 an die Stuttgarter Kickers ausgeliehen.
Deren 20 Jahre alter Stürmer David Stojak hat sich vor wenigen Tagen einen Kreuzbandriss zugezogen, sodass im Angriff Nachbesserungsbedarf besteht.
"Wir sind überzeugt davon, dass Marlon in der Zukunft ein wichtiger Baustein unserer Mannschaft sein kann. Deshalb hatten wir gemeinsam mit ihm bereits frühzeitig die Absprache, dass Spielpraxis in seinem Alter von hoher Bedeutung ist", sagte SGD-Sportgeschäftsführer Thomas Brendel (49) zum vorläufigen Abgang des Dynamo-Neuzugangs.
"Diese können wir ihm aktuell noch nicht garantieren, weshalb eine Leihe in eine qualitativ sehr hochwertige Regionalliga für alle Beteiligten eine hervorragende Lösung sein kann."
Zuvor war Faß bereits einem sächsischen Regionalligisten angeboten worden, der aber ablehnte. Jetzt ist der Wechsel in die vierte Liga aber fix.
3. Juli, 6.15 Uhr: Mit den SGD-Profis will keiner tauschen
Heiß, heißer, Sommertrainingslager! Der wärmste Tag dieser Woche gestern hatte es in sich. Wer noch immer behauptet, das wäre normal, "gab es immer schon", der ist an Fakten nicht interessiert. Und dem ist nicht mehr zu helfen.
Auch für durchtrainierte Profi-Fußballer sind solche Bedingungen nur noch schwer zu ertragen, vor allem, wenn man an mehreren Einheiten pro Tag Fitness bolzen muss.
Mit den Spielern da auf dem grünen Rasen will niemand tauschen - auch weil man schon beim Zuschauen im Schatten sitzend einfach nur ins Schwitzen kommt. Dann muss man schon dankbar sein, wenn man einen der mitunter knappen und heiß begehrten Schattenplätze ergattert - und dass man eben nicht auf dem Platz stehen muss.
Ich bin kein Freund des Sommers und werde es nie sein - außer die Abkühlung in Form eines Sees, Pools oder des Meeres ist in unmittelbarer Nähe. Gut also, dass kühlere Temperaturen mit Blick auf die nächsten Tage ankündigen.
Bis es aber soweit ist, muss man sich eben weiterhin bestens schützen. Jede Menge Sonnencreme und Flüssigkeit in Form von Wasser sind unerlässlich - für Spieler wie für Journalisten.
2. Juli, 19.12 Uhr: DFL terminiert Spieltage
Aufgepasst, Stift und Kalender auspacken.
Vergangene Woche hatte die Deutsche Fußball-Liga (DFL) den Spielplan für die kommende Zweitliga-Saison veröffentlicht. Am morgigen Mittwochmorgen folgt die genaue Terminierungen der Paarungen.
Dann stehen nämlich die Ansetzungen der Spieltage eins und zwei fest, die darauffolgenden fünf werden erst im Laufe der kommenden Wochen bekannt gegeben.
2. Juli, 19.05 Uhr: Dynamo-Dauerkarten ausverkauft
Nichts geht mehr! Nur zwei Stunden dauerte es, dann konnten auch Mitglieder keine Dauerkarten mehr für die Zweitliga-Saison 2025/26 kaufen.
Restlos ausverkauft meldete Dynamo am Mittwochnachmittag. Bedeutet, 15.000 Dauerkarten sind weg.
2. Juli, 13.31 Uhr: Nicht nur reden, selber machen!
In so einem Sommertrainingslager setzt man die Grundlagen für ein hartes und anstrengendes Jahr. Da muss mehr als nur gearbeitet werden. Ackern ist angesagt!
Die Dynamos machen das seit gestern zweimal pro Tag. Nicht immer draußen, aber immer mit voller Konzentration und Einsatzbereitschaft - egal ob im Fitnessraum wie gestern Morgen oder auf dem Platz bei brutal hohen Temperaturen.
Davor kann man nur den Hut ziehen - und darin Ansporn für die eigene körperliche Verfassung sehen. Die ist nicht erst seit der Sommerpause in einem eher mauen Zustand. Deswegen versuche auch ich jetzt morgens und abends ein kleines Programm durchzuziehen.
Während mir aber die professionelle Aufsicht und der Druck des Leistungsbringens fehlt, stehen die Dynamos immer wieder unter Beobachtung des Trainerstabs um Chef Thomas Stamm und Fitness-Coach Matthias Grahé. Schummeln oder zehn Prozent weniger gehen nicht!
Will natürlich auch keiner, denn - das hat die vergangene Saison gezeigt - Stamm & Co. setzen die richtigen Akzente. Das Team war auch im Saisonendspurt mit vier Spielen mehr als diese Saison noch fit.
Vielleicht bekomme ich das ja auch irgendwie wieder mal hin …
1. Juli, 6.45 Uhr: Schöner Urlaub? Eher harte Arbeit für alle!
"Schönen Urlaub"! Wie oft habe ich diesen Satz in den vergangenen Tagen wieder gehört. Berichterstattung aus dem Trainingslager - das muss ja Urlaub sein!
Zugegeben, schaut man sich hier im oberösterreichischen Windischgarsten und bei ins nebenan in Edlbach so um, man könnte hier schon ganz gut Urlaub machen. Eine traumhafte Bergkulisse und im jeweiligen Hotel nicht nur ein Pool, der zum Verweilen einlädt. Aber: Dafür müsste man auch die Zeit haben, sich dorthin zu begeben.
Trainingslager ist aber harte Arbeit, für alle Beteiligten. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die Schwarz-Gelben gestern am ersten vollen Tag im Dynamo-Camp erst einmal nur am Morgen eine kleine Rehabilitations-Einheit hinter sich gebracht haben. Dann stand Rafting auf dem Programm - kein Training, aber eine gern genutzte Maßnahme, um das Teamgefühl zu steigern.
Denn ab dem heutigen Dienstag geht es bei weit über 30 Grad in der brutalen Hitze ans Werk. Da - und weil die Jungs ununterbrochen zusammen sind - muss die Stimmung einfach passen! Sonst geht es in die Hose. Wir saßen nicht mit im Boot, sind es aber im übertragenen Sinn auch. Vielleicht probieren wir es dann doch lieber an der Bar. Das war für die Teamchemie schon immer gut.
30. Juni, 6.20 Uhr: Endlich wieder mal so richtig schwitzen!
Endlich wieder richtig schuften! Wenn die Sonne mal wieder ihr Bestes gibt, die ersten Schweißperlen schon einfach nur vom Rumsitzen fließen, dann ist es Zeit, den Körper so richtig zu fordern.
Die einen (ich) entscheiden sich, bei über 30 Grad mal die Wohnung zu wechseln und sich beim Möbel- sowie Kistenschleppen an die Grenzen zu bringen, die anderen - gemeint ist natürlich Dynamo Dresden - zieht es ins Trainingslager, um vor allem auch an den konditionellen Grundlagen für eine anstrengende Saison in der 2. Bundesliga zu arbeiten.
Windischgarsten in Oberösterreich ist das Ziel. Dort ging es für Coach Thomas Stamm (42) und seine Mannen am gestrigen Sonntag mit dem Bus schon hin. Der Start heute ist aber eher gemütlich. Teambuilding steht auf dem Plan, richtig geschwitzt wird erst in den nächsten Tagen. Na dann, pack mer's!
28. Juni, 15.58 Uhr: Abpfiff in Kamenz, Dynamo Dresden macht es zweistellig
Nach 90 Minuten ist Schluss! Es ist am Ende dicke zweistellig ausgegangen.
Dynamo siegte bei den Kamenzer Jungs mit 14:0 und schoss sich so richtig warm für die nächsten Wochen. Christoph Daferner (47./59./77./84.), Jonas Oehmichen (56./80.) und Aljaz Casar (64./67.) trafen in der zweiten Hälfte.
Den ganzen Spielbericht zum Nachlesen gibt es hier: "Dynamo macht es zweistellig! Schützenfest beim Test in Kamenz".
28. Juni, 15.10 Uhr: SGD tauscht (fast) komplett durch
Es geht weiter.
Wie angekündigt wechselt Thomas Stamm komplett durch - mit einer Ausnahme im Tor. Daniel Mesenhöler darf weitermachen.
28. Juni, 14.55 Uhr: Dynamo Dresden mit klarer Halbzeitführung in Kamenz
Pause in Kamenz! Dynamo führt bei Temperaturen von 30 Grad mit 6:0 gegen die Auswahl.
Die Tore schossen Tony Menzel (16./36.), Stefan Kutschke (22./32./38.) und Noah Wagner (33.).
28. Juni, 14 Uhr: Anpfiff in Kamenz
Los geht's! Pünktlich um 14 Uhr startet das zweite Dynamo-Testspiel innerhalb von 24 Stunden.
Können die Schwarz-Gelben den 7:0-Sieg von Freitag noch einmal toppen?
28. Juni, 13.45 Uhr: Gleiche Teams wie beim Test in Weida
Es ist übrigens der gleiche Kader wie am Freitag beim 7:0 in Weida.
Nur läuft jetzt das Team um Stefan Kutschke, Lars Bünning und Konrad Faber zu Beginn auf. Die zweite Hälfte bestreiten dann Tim Schreiber, Vinko Sapina und Co.
28. Juni, 13.35 Uhr: Kofi Amoako kommt heute noch nicht zum Einsatz
Neuzugang Kofi Amoako steht noch nicht im Kader.
Er schaut aber seinen neuen Mannschaftskollegen heute erstmals zu, schaut die Partie neben Jakob Lemmer und Jakob Zickler. Der 20-Jährige hat noch nicht trainiert, steigt erst am Montag im Camp ein.
28. Juni, 13.25 Uhr: Das nächste Testspiel von Dynamo Dresden steht an
Hallo aus Kamenz! Hier steigt gleich das zweite Testspiel von Dynamo.
Es geht gegen die "Kamenzer Jungs". Das sind 28 Spieler der Vereine SV Einheit Kamenz, SV Aufbau Deutschbaselitz, Thonberger SC und Grün-Weiß Elstra.
27. Juni, 19.54 Uhr: Dynamo gewinnt erstes Testspiel deutlich
Schluss in Weida! Der erste Test ist vorbei. Dynamo gewann 7:0.
Die Tore der zweiten Hälfte erzielten vor 3000 Zuschauern Dominik Kother (68./80.) und Friedrich Müller (85.). Am Samstag geht es schon weiter, dann um 14 Uhr in Kamenz gegen eine Kamenzer Auswahl.
27. Juni, 19.03 Uhr: Anpfiff der zweiten Halbzeit
Auf in die zweite Hälfte!
Dynamo-Trainer Thomas Stamm wechselt komplett durch. Nun feiert auch Konrad Faber seine Premiere in Schwarz-Gelb.
27. Juni, 18.52 Uhr: Souveräne Halbzeitführung für Dynamo
Pause in Weida! Dynamo führt standesgemäß mit 4:0.
Aljaz Casar (13.) schoss das Premierentor der neuen Saison. Er traf aus zwölf Metern. Christoph Daferner per Kopf (19.), Jan-Hendrik Marx (33.) mit einem herrlichen Freistoß und erneut Casar (33.) vom Elfmeterpunkt legten nach.
27. Juni, 18 Uhr: Anpfiff in Weida
Es geht los! Das erste Testspiel für die Mannen von SGD-Trainer Thomas Stamm wurde soeben angepfiffen.
Von den Neuzugängen spielt Alexander Rossipal von Beginn an, Konrad Faber sitzt auf der Bank. Kofi Amoako steht noch nicht im Kader.
27. Juni, 17.31 Uhr: Dynamo-Profis sind da
Warm-up für den ersten Test!
Rund 30 Minuten vor Anpfiff der heutigen Begegnung haben die Dynamo-Akteure den Platz betreten, bringen den eigenen Körper nun auf Betriebstemperatur.
27. Juni, 17.20 Uhr: Dynamo Dresden bestreitet erstes Testspiel
Das erste Dynamo-Testspiel der Sommervorbereitung auf die neue Zweitliga-Saison steht an.
Dresden ist zu Gast beim FC Thüringen Weida. Das Weite Rund ist schon gut gefüllt. TAG24 berichtet live aus dem Stadion "Roter Hügel" und hält Euch wie gewohnt auf dem Laufenden.
25. Juni, 11.30 Uhr: Termin fix - Dynamo trifft am Montagabend im Pokal auf Mainz
Der DFB hat die zeitgenauen Ansetzungen der 1. DFB-Pokal-Runde bekanntgegeben: Demnach empfängt die SGD am Montag, dem 18. August, Bundesligist Mainz 05 um 18 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion.
Der Montagstermin hatte sich mit Blick auf die behördlichen Vorgaben abgezeichnet: Am Wochenende des 15. bis 17. Augusts ist in Dresden Stadtfest.
24. Juni, 17.55 Uhr: Ein Probespieler verstärkt das öffentliche Dynamo-Training
Die Vorbereitung ist in vollem Gange! Am Dienstagnachmittag bat Thomas Stamm seine (noch dezimierte) Truppe zum öffentlichen Training in der Walter-Fritzsch-Akademie.
Die fünf Spieler, die bereits am Sonntag fehlten, waren auch zwei Tage später nicht mit von der Partie, der Dynamo-Kader wurde aber von einem Probespieler verstärkt: Torhüter Julian Bock (21), aktuell in Diensten des FC Luzern, spielt aktuell bei der SGD vor.
Weil schon am Vormittag eine laufintensive Einheit absolviert wurde, trainierten die Dynamos in Kleingruppen entweder mit dem Ball oder im Kraftraum, nach rund einer Stunde durften sich die Profis dann in den wohlverdienten Feierabend verabschieden.
22. Juni, 16.40 Uhr: Erste Trainingseinheit der Schwarz-Gelben ist vorbei
Nach rund 90 schweißtreibenden Minuten ist es geschafft: Die Dynamo-Profis haben die Auftakt-Einheit der neuen Zweitliga-Saison hinter sich.
Eine intensive und kräftezehrende Trainingseinheit geht für die SGD-Kicker damit zu Ende.
Alles Wissenswerte rund um den schwarz-gelben Auftakt in die neue Spielzeit lest Ihr hier: "Legt Dynamo personell nach? "Lassen uns nicht treiben, haben noch Zeit!"
22. Juni, 15.15 Uhr: Dynamo-Trainingsauftakt ohne fünf Profis
Warmmachen - klingt überflüssig bei 34 Grad im Schatten. Und dennoch bleibt den Profis die Laufeinheit nicht erspart.
Es sind 17 Feldspieler und drei Torhüter dabei. Es fehlen Niklas Hauptmann (28) nach seiner OP, Claudio Kammerknecht (25) hat noch Urlaub, Jakob Lemmer (25) musste sich einem kleinen Eingriff überm Auge unterziehen, Marlon Faß (19) und Dennis Duah (21). Die letzten beiden fehlen, weil sie vor einer Leihe stehen.
22. Juni, 15 Uhr: Die erste Trainingseinheit läuft
Es geht los, Chefcoach Stamm bittet zum Training.
Mit Beginn der Einheit steht erst einmal das runde Leder im Mittelpunkt. Die Dynamo-Profis spielen sich die Bälle zu, lassen diese mit Leichtigkeit über das Grün tanzen.
22. Juni, 14.50 Uhr: Dynamos Mannschaftsbus ist da
Nun sind auch die Dynamo-Profis am Sportplatz des TSV Cossebaude eingetroffen.
Gut eine Viertelstunde vor der Auftakt-Einheit betraten die SGD-Akteure unter dem Applaus der eigenen Anhängerschaft die Grünfläche.
22. Juni, 14.23 Uhr: SGD-Trainerteam betritt den Platz
Der Coaching-Stab ist bereit!
Während die Dynamo-Profis noch auf sich warten lassen, steht das Trainerteam um SGD-Chefcoach Thomas Stamm (42) bereits in voller Arbeitsmontur auf dem Rasen.
Unter den Augen von Hunderten Schwarz-Gelben wird der 42-Jährige dann ab 15 Uhr das erste Training der neuen Spielzeit leiten.
22. Juni, 14.18 Uhr: Dynamo-Trainingsauftakt in Cossebaude
Die Sommerpause ist vorbei, der Fußball zurück: Am heutigen Sonntagnachmittag startet Dynamo Dresden in die Vorbereitung auf die neue Zweitliga-Saison.
Ab 15 Uhr findet für die Mannschaft von SGD-Chefcoach Thomas Stamm (42) auf dem Sportplatz des TSV Cossebaude die erste Einheit des Jahres statt. Und die wird bei hochsommerlichen Temperaturen über 30 Grad vor allem eins: schweißtreibend.
Wir sind mit von der Partie - und halten Euch mit allen wichtigen Informationen rund um die Auftakt-Einheit vor Hunderten Anhängern selbstverständlich auf dem Laufenden.
17. Juni, 15.30 Uhr: Dynamo Dresden absolviert Trainingsauftakt in Cossebaude
Dynamo Dresden startet am Sonntag, dem 22. Juni, in die Saisonvorbereitung - allerdings nicht in der heimischen Walter-Fritzsch-Akademie. Stattdessen absolviert die SGD den Saisonauftakt beim TSV Cossebaude.
Ab 14 Uhr öffnet der Verein die Tore, um 15 Uhr beginnt dann das erste öffentliche Training für die neue Zweitliga-Saison.
17. Juni, 9.57 Uhr: Phillip Böhm wechselt nach Österreich
Philip Böhm (23), dessen Vertrag bei Dynamo nach einem Jahr nicht verlängert wurde, wechselt zum SC Austria Lustenau in die zweite österreichische Liga.
Bei Dynamo war er hinter Tim Schreiber und Daniel Mesenhöler der dritte Torwart, konnte im letzten Spiel der Saison gegen Unterhaching die letzten Minuten nochmal zwischen den Pfosten stehen.
"Ich freue mich auf die neue Herausforderung hier in Lustenau und bin sehr glücklich darüber, dass der Transfer jetzt geklappt hat. Die Mannschaft hat mich heute bereits sehr gut aufgenommen", wird Böhm zitiert.
15. Juni, 17.27 Uhr: Dynamo Dresden trifft im DFB-Pokal auf den 1. FSV Mainz 05
Die SGD hat bei der Auslosung der 1. DFB-Pokalrunde der Saison 2025/26 ein Bundesliga-Los erwischt - und trifft auf den 1. FSV Mainz 05!
"Auf dem Papier sind wir als Aufsteiger in die 2. Bundesliga natürlich der Außenseiter. Trotzdem sehen wir erneut die große Chance hinter dieser Aufgabe und wollen, wie auch im letzten Jahr, mutig auftreten und bestmöglich Paroli bieten. Wir freuen uns in jedem Fall auf einen sehr stimmungsvollen Pokaltag in unserem Stadion, der für Mannschaft und Fans ein Highlight ist", erklärte Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel dazu.
15. Juni, 15.18 Uhr: Dynamo Dresden wohl vor Verpflichtung von Sturm-Talent
Offensivjuwel Marlon Faß (19) von der TSG Hoffenheim soll vor einem Wechsel zur SGD stehen!
Wie die Bild berichtet, unterzeichnet der Mittelstürmer in Dresden zeitnah einen Dreijahresvertrag. Demnach planen die Schwarz-Gelben anschließend aber umgehend eine Leihe in die Regionalliga.
In Sinsheim, wo der gebürtige Pfälzer in der vergangenen Saison mit 19 Treffern und acht Vorlagen für die U19 auf sich aufmerksam machte, lief sein Kontrakt noch für ein Jahr, weshalb wohl sogar eine Ablöse fällig wird.
Bei der TSG startete er während der abgelaufenen Spielzeit auch in der UEFA Youth League und spielte gegen die Jugendauswahlen von Manchester City, Shakhtar Donetsk, IFK Göteborg und AJ Auxerre. Dabei gelangen ihm drei Assists und ein Tor. Bei der Sportgemeinschaft soll er laut dem Bericht mit dem anvisierten Leihgeschäft behutsam aufgebaut werden.
13. Juni, 14.20 Uhr: Dynamo zieht weitere Nachwuchskicker hoch
Das schwarz-gelbe Nachwuchs-Dutzend ist voll! Sieben Dynamo-Spieler der vereinseigenen U19 sind bereits in den Kader der neu geschaffenen Sachsenliga-Mannschaft aufgenommen worden, fünf weitere folgen.
Wie der Zweitliga-Aufsteiger am heutigen Freitag bekannt gab, habe man Felix Alschner, Artur Willi Herrmann, Janis Schrumpf, Lennox Eilke sowie Noah Wagner zum festen Bestandteil der SGD-Zweitvertretung ernannt.
"Die fünf Jungs passen sportlich und charakterlich hervorragend zur DNA von Dynamo. Umso wichtiger ist es, dass wir mit ihnen bereits für die Zukunft planen können", wird SGD-Nachwuchsleiter Marco Hartmann zitiert.
Vor gut einer Woche hatte Dynamo die U19-Kicker Marlon und Quentin Grafe Cedric Tölg, Friedrich Müller, Fabius Göpfert, Henrik Heße sowie Collin Förster in das U21-Team hochgezogen.
12. Juni, 17.32 Uhr: Timo Röttger wird Chefscout beim SV Sandhausen
Der ehemalige SGD-Profi Timo Röttger (39) hat einen neuen Job gefunden und soll dem Drittliga-Absteiger SV Sandhausen als Chefscout zur Rückkehr in den Profifußball verhelfen.
Der frühere Angreifer war in gleicher Position beim Halleschen FC und zuletzt bei Viktoria Köln tätig. Röttger ist "hochmotiviert" und sieht in Sandhausen "enormes Potenzial".
Von 2008 bis 2011 schnürte der einstige Offensivakteur die Schuhe an der Elbe, in 65 Spielen für Dynamo erzielte er neun Treffer.
11. Juni, 14.20 Uhr: Dynamo-Profi Kammerknecht spielt mit Sri Lanka um Asienmeisterschaft-Ticket
Fußballfreie Sommerpause? Nicht für Dynamo-Akteur Claudio Kammerknecht (25), der jüngst für die sri-lankische Nationalmannschaft im Einsatz war.
Am vergangenen Dienstag stand der 25-Jährige nämlich im Qualifikationsspiel um die Endrunde für die Asienmeisterschaft 2027 für volle 90 Minuten auf dem Platz.
Mit der Inselnation im Indischen Ozean setzte sich der 25-Jährige gegen Chinesisch Taipeh deutlich mit 3:1 (0:0) durch und darf damit - nach dem Zweitliga-Aufstieg mit der SGD - vom nächsten sportlichen Coup träumen.
In trockenen Tüchern ist die Teilnahme an dem großen Nationalmannschafts-Turnier allerdings noch lange nicht, denn: Für den FIFA-Weltranglisten-200. stehen noch vier weitere Pflichtspiele auf dem Programm, unter anderem gegen höher gelistete Gegner wie Thailand und Turkmenistan. Bleibt also abzuwarten, ob sich der Mittelfeldakteur den nächsten großen Traum verwirklichen kann.
6. Juni, 13 Uhr: Wiederauflage von 2023 - Dynamo testet erneut bei Slavia Prag!
Auf dieses Highlight werden sich viele Dynamo-Fans freuen! Die SGD gastiert im Rahmen der Vorbereitung erneut beim amtierenden tschechischen Meister Slavia Prag. Spieltermin ist Sonntag, der 13. Juli.
Damit kommt es zur Wiederauflage des Testspiels aus 2023, als über 4000 Dresdner mit in die Hauptstadt Tschechiens gepilgert waren. Die Gäste-Tickets sind diesmal auf vorerst 1024 Stück begrenzt, sollte der Heimbereich nicht ausverkauft werden, könnten es mehr werden.
Außerdem wurde die Generalprobe vor dem Ligastart angesetzt: Am Freitag, dem 25. Juli trifft die SGD im österreichischen Schruns ab 14 Uhr über zweimal 60 Minuten auf Bundesligist SC Freiburg und damit Thomas Stamms (42) Ex-Verein.
3. Juni, 12.19 Uhr: Kammerknecht geht im Juni wieder auf Länderspielreise
Von wegen Sommerpause! Dynamo-Verteidiger Claudio Kammerknecht wurde erneut für die Nationalelf Sri Lankas nominiert.
Der 25-Jährige reist vom 6. bis zum 12. Juni nach Asien, um dort das Qualifikationsspiel gegen Taiwan zu bestreiten. Kammerknecht kommt bislang auf sechs A-Länderspiele.
Am 22. Juni startet die Sommer-Vorbereitung bei Dynamo, in die Kammerknecht nach gut zehn weiteren Tagen Urlaub pünktlich einsteigen soll.
Titelfoto: TAG24/Tina Hofmann