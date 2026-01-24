Dynamo in Magdeburg live: Polizei-Helikopter dreht Runden über Stadion

Dynamo Dresden in Magdeburg im Liveticker: Ein Polizeihubschrauber dreht seit einiger Zeit seine Runden über dem Stadion.

Von Tina Hofmann

Magdeburg - Ganz Fußball-Deutschland schaut am Samstagabend nach Magdeburg, wenn der 1. FCM unter Flutlicht Dynamo Dresden zum Top-Spiel der 2. Bundesliga empfängt. Angepfiffen wird der Ost-Kracher um 20.30 Uhr. Die Ausgangslage ist brisant.

Bei einem Sieg kann die SGD auf einen Punkt an das Team aus Sachsen-Anhalt heranrücken, im Falle einer Niederlage aber auch den Anschluss an die Teams davor verlieren. Wir berichten für Euch im Liveticker vor dem Spiel, während der Partie und auch nach der Begegnung.

18.48 Uhr: Magdeburgs Atik trifft heute auf Ex-Klub Dynamo

Ein Mann, auf den es heute ankommen wird: Baris Atik (31). Das Magdeburger Team kam gerade vom Parkplatz aus zu Fuß zur Arena.

FCM-Akteur Baris Atik (31) ist soeben im Stadion angekommen. © TAG24/Tina Hofmann

18.37 Uhr: Sky-Duo steht schon bereit

Katharina Kleinfeldt (32) von Sky und Experte Fabian Klos (38) bereiten sich schon auf die Übertragung vor.

Sind heute mittendrin statt nur dabei: Katharina Kleinfeldt (32) und Fabian Klos (38). © TAG24/Tina Hofmann

18.34 Uhr: Heimfans bereiten Choreografie vor

Reges Treiben im Block U! Das sieht ganz stark nach einer Choreografie heute beim Heimteam aus.

Anlässlich des heutigen OSt-Krachers präsentieren die FCM-Anhänger wohl eine Choreo. © TAG24/Tina Hofmann

18.22 Uhr: Dieser Schiedsrichter pfeift heute den Ost-Kracher

Der DFB schickt heute Schiedsrichter Dr. Max Burda (36) aus Berlin nach Magdeburg. Die Blau-Weißen haben unter ihm seine sensationelle Bilanz. In neun Spielen gab es acht Siege und nur eine Niederlage. In dieser Saison hat Burda aber noch keine Partie des FCM geleitet. Spiele von Dynamo leitete er in dieser Saison zwei. Zum einen das 2:2-Unentschieden daheim gegen Hannover 96 sowie die 1:3-Auswärtsniederlage beim 1. FC Kaiserslautern. In insgesamt elf Partien gab es für die Schwarz-Gelben unter Burdas Leitung fünf Siege, zwei Unentschieden und vier Niederlagen. Assistieren werden Burda an den Linien Eric Müller sowie Hannes Ventzke. Vierter Offizieller ist Kevin Behrens. Im Video-Keller sitzen Christian Dingert und Franz Bokop.

Keine guten Erinnerungen: Gegen Hannover schickte Dr. Max Burda (36, r.) Mittelfeldspieler Vinko Sapina (30, M.) mit Glatt Rot vom Platz. © Lutz Hentschel

18.12 Uhr: Polizei-Heli kreist über dem Stadion

Ein Polizeihubschrauber dreht seit einiger Zeit seine Runden über dem Stadion. Aus der Luft verschaffen sich die Beamten damit einen Überblick über die Ankunft der beiden Fanlager und tragen so zur Sicherheit bei, indem sie das Geschehen rund um die Avnet-Arena beobachten.

Ein Hubschrauber der Polizei (weißer Kreis) fliegt über dem Stadion. © TAG24/Tina Hofmann

18.07 Uhr: Hier steigt heute Abend der Ost-Kracher zwischen Dynamo und dem 1. FCM

Die Avnet-Arena ist bereit für den Ost-Kracher. Für Sky und RTL wird schon eifrig aufgebaut

Das TV-Equipment ist schon fertig aufgebaut. © TAG24/Tina Hofmann

Noch herrscht hier Ruhe. Das wird sich allerdings spätestens mit Anpfiff des Ost-Krachers ändern. © TAG24/Tina Hofmann

17.57 Uhr: Reges Treiben an der Avnet-Arena

Die Stadioneingänge öffnen zwar erst in etwa einer halben Stunde, doch schon jetzt ist am FCM-Wohnzimmer einiges los. Aus dem Heimbereich stiegen jede Menge Feuerwerkskörper in den Abendhimmel.

Auf 18.30 Uhr öffnen die Tore der Avnet-Arena. © TAG24/Tina Hofmann

17.40 Uhr: Diesen Spielern droht bei Dynamo Dresden und dem 1. FC Magdeburg die Gelb-Sperre

Einigen Spielern droht heute die fünfte Gelbe Karte und damit eine Sperre in der kommenden Begegnung. Bei Magdeburg sind Innenverteidiger Max Geschwill (24), Rechtsverteidiger Philipp Hercher (29) und Mittelfeldspieler Falko Michel (25) gefährdet. Bei Dynamo könnte es Kapitän Stefan Kutschke (37) und den Neuzugang im Mittelfeld, Robert Wagner (22), erwischen.

Philipp Hercher (29, r.) droht heute die fünfte Gelbe Karte. © Swen Pförtner / dpa

17.10 Uhr: Darum spielt Dynamo Dresden heute erstmals komplett in Schwarz

Dynamo Dresden wird heute in Magdeburg erstmals komplett in Schwarz auflaufen. Zu Ehren der Vereinslegende Dixie Dörner (†71), der am 19. Januar 2022 viel zu früh verstarb und am morgigen Sonntag seinen 75. Geburtstag gefeiert hätte, trägt die SGD ein Sondertrikot der Firma "Jako". Das "Nicki" war binnen kürzester Zeit im Fanshop vergriffen, aktuell kann das Trikot noch nachbestellt werden. Die Einnahmen kommen der Dixie-Dörner-Stiftung zugute, die nach seinem Tod ins Leben gerufen wurde, und der mit Ralf Minge (65) als Vorsitzender eine weitere Vereinslegende vorsteht. Weitere Infos zum Trikot lest Ihr in den Artikeln: "Dixie Dörner zu Ehren: Dynamo in Schwarz gegen Magdeburg" und "Gäsenhaut-Video! Dynamo stellt Sondertrikot für Dixie Dörner vor".

Zu Ehren von Dixie Dörner (†71) läuft die SGD heute komplett in Schwarz in Magdeburg auf. © SG Dynamo Dresden

16.50 Uhr: Nach dem Wechsel wie verwandelt: So hat Petrik Sander Magdeburg wieder in die Spur gebracht

Mitte Oktober warf der 1. FC Magdeburg Trainer Markus Fiedler (39) nach sechs Niederlagen in Serie raus und erklärte das Trainerprojekt damit für gescheitert. Eigentlich sollte dann U21-Coach Petrik Sander (65) nur eine Interimslösung sein, doch unter ihm funktionierten die Dinge so gut, dass die Trainer-Legende an der Seitenlinie blieb. Sander sammelte in zehn Spielen fünf Siege ein, verlor dreimal und spielte zweimal Unentschieden, das macht eine Punkteschnitt von 1,70. Unter ihm hat sich das Team enorm stabilisiert, die Spielfreude wieder entdeckt, gefährliche Standards gefunden und vor allem Selbstvertrauen getankt. Zum Auftakt nach der Winterpause setzte der FCM im Abstiegskampf mit dem klaren 3:0-Erfolg in Braunschweig ein ordentliches Ausrufezeichen. Deshalb gehen die Magdeburger heute auch leicht favorisiert ins Spiel.

Petrik Sander (65) hat den 1. FCM zurück in die Erfolgsspur geführt. © Andreas Gora/dpa

16.30 Uhr: Was wird nach dem Ost-Kracher aus Andi Hoti?

Es ist die "Never-ending-Story" zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden: Das Transfer-Gezerre um Innenverteidiger Andi Hoti (22).

Der Abwehrmann war in der vergangenen Saison seit dem Winter an die SGD ausgeliehen, stieg mit dem Team in die 2. Bundesliga auf. Danach war die Leihe beendet, er kehrte nach Magdeburg zurück, wollte aber gern nach Dresden wechseln. Dem schob der FCM aber einen Riegel vor, Trainer Markus Fiedler (39), der später seinen Hut nehmen musste, verschaffte Hoti einen Stammplatz. So zeigte er auch im Hinspiel gegen Dynamo eine ganz starke Leistung. Kaum war das Transferfenster dicht, spielte Hoti in Magdeburg keine Rolle mehr. Jetzt ist er gänzlich auf dem Abstellgleis, gehört nicht mehr zum Kader, durfte bis jetzt aber auch nicht wechseln. Dynamo soll ein Angebot für den kosovarischen Nationalspieler, der in der Schweiz geboren wurde, hinterlegt haben. Ob Magdeburgs Sportchef Otmar Schork (68) nach der Partie heute darauf eingeht, wird sich zeigen. Für Hoti ist die Situation vor allem mental enorm schwer. Bleibt zu hoffen, dass er bald - wo auch immer - wieder auf dem Platz stehen darf.

Ist Andi Hoti (22, r.) nach dem Spiel heute wieder ein Dynamo? © Lutz Hentschel

16.10 Uhr: Fans aufgepasst: Hohes Zuschauer-Aufkommen heute in Magdeburg aufgrund einer Parallel-Veranstaltung in der Getec-Arena

Die Verkehrssituation rund um die Getec-Arena und die Avnet-Arena könnte heute Abend angespannt sein. Denn in der Heimspielstätte des SC Magdeburg steigt heute Abend das Event "Night of Freestyle. Jeweils um 13 und 19 Uhr findet dort die Shows statt, bei denen internationale Top-Stars Stunts und gefährliche Sprünge unter anderem auf Motorrädern, Mountainbikes und Scootern zeigen.

In der Magdeburger Getec-Arena steigt heute zweimal die "Night of Freestyles". © IMAGO / Joko

15.50 Uhr: Letzter Heimsieg vor 19 Jahren! Kann der 1. FCM den Bock gegen Dynamo heute umstoßen?

Lange, lange ist es her, dass Magdeburg einen Heimsieg gegen Dynamo Dresden feiern konnte. In der damaligen Regionalliga Nord setzte sich das Team von Trainer Dirk Heyne (68) am 19. August 2007 mit 1:0 gegen die SGD durch. Das Tor des Tages erzielte Björn Lindemann (42), der mittlerweile den SV Jeddeloh II in der Regionalliga Nord als Trainer betreut. Seitdem gab es für den Club zwei Unentschieden und eine Niederlage im eigenen Stadion. Die bitterste war wohl das 2:2-Unentschieden am 16. April 2016, mit dem die SGD die Rückkehr in die 2. Bundesliga perfekt machte. Was für die Schwarz-Gelben ein absoluter Feiertag war, war für die Magdeburger eine bitte Pille.

Am 19. August 2007 feierte der 1. FC Magdeburg den letzten Heimsieg gegen Dynamo Dresden in der Regionalliga Nord. Den Treffer erzielte damals Björn Lindemann (42, l.). © IMAGO / Dehli-News

15.30 Uhr: So lief das Hinspiel zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Magdeburg

Das Hinspiel in Dresden am 10. August 2025 entschied der 1. FC Magdeburg mit 2:1 für sich. Alle drei Tore fielen noch in der ersten Halbzeit. Nachdem Jean Hugonet die Gäste in der 28. Minute mit 1:0 in Führung gebracht hatte, glich Christoph Daferner in der 44. Minute zum 1:1 aus, doch nur eine Minute später erzielte schon Martijn Kaars den 2:1-Siegtreffer. Die Voraussetzungen heute dürften aber andere sein: Kaars wurde noch vor Ablauf der Sommer-Transferperiode an den FC St. Pauli verkauft, Hugonet und Daferner stehen in ihren Teams aktuell nicht in der Startelf.

Hier traf Martijn Kaars (Nummer 9) zum 2:1 im Hinspiel. Mittlerweile läuft der Stürmer in der Bundesliga für den FC St. Pauli auf. © Picture Point / Petzsche

15.10 Uhr: Premiere für TV-Moderatorin! Anna Kraft erlebt heute ihr erstes Ost-Duell live

Die Partie 1. FC Magdeburg gegen Dynamo Dresden wird heute nicht nur im Pay-TV bei Sky gezeigt, sondern auch bei RTL Nitro. Für den Sender ist Anna Kraft (40) am Start. Die in München lebende Moderatorin berichtete am Freitag in ihrer Instagram-Story, dass sie erstmals bei einem Ost-Duell live dabei sein wird. Sie ist die Lebensgefährtin vom bekannten Kommentator Wolff-Christoph Fuss (49). Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder. Als Experte fungiert der Ex-Star des 1. FC Köln, Patrick Helmes (41). Kommentiert wird die Begegnung von Robby Hunke (42). Neben RTL Nitro zeigt der Sender die Partie auch im Streamingdienst RTL Plus. Bei Sky steht das das Duo aus Moderatorin Katharina Kleinfeldt (32) und Experte Fabian Klos (38) bereit. Kommentiert wird das Spiel auf Sky von Hansi Küpper (64).

Moderatorin Anna Kraft (40) erlebt heute ihr erstes Ost-Derby live. Ihr steht Experte Patrick Helmes (41) zur Seite. © IMAGO / Werner Schmitt

14.50 Uhr: So ist die personelle Lage vom 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden vor dem Spiel

Beide Teams hatten zuletzt mit Ausfällen zu kämpfen. Beim 1. FCM werden wohl gleich fünf Akteure ausfallen: Das sind Stürmer Alexander Ahl-Holmström (26, Trainingsrückstand), Rechtsverteidiger Edin Dzogovic (22, Knieverletzung), der defensive Mittelfeldspieler Luka Hyryläinen (21, Pferdekuss) sowie der offensive Mittelfeldspieler Connor Krempicki (31) und Linksverteidiger Samuel Loric (25), die beide an einer Fußverletzung laborieren. Bei Dynamo Dresden wird definitiv Torwart Lennart Grill (26) nach seiner schweren Knieverletzung fehlen. Rechtsverteidiger Jan-Hendrik Marx (30) hatte zuletzt Trainingsrückstand nach einer Fußverletzung. Auch hinter Rechtsverteidiger Konrad Faber (28) steht ein Fragezeichen, da ihn die Grippe erwischt hatte. Hingegen konnten die Offensiven Nils Fröling (25) und Jonas Oehmichen (21) sowie Jakob Zickler (19) nach überstandener Grippe wieder trainieren. Ob es für sie allerdings schon für den Kader oder die Startelf reicht, wird sich zeigen. Auch ist fraglich, ob Torhüter Elias Bethke (22) nach seiner festen Verpflichtung von Energie Cottbus erstmals im Kader stehen wird, oder nicht. Kurz vor dem Derby hatte Dynamo am Freitag auch nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und mit Ben Bobzien (22) einen neuen Mann für die linke Offensivseite verpflichtet. Er trägt die Rückennummer 20 bei der SGD. Ob er heute schon dabei ist, wird sich zeigen.

Der 1. FC Magdeburg muss wohl auch weiter auf Stürmer Alexander Ahl-Holmström (26, r.) verzichten. © Andreas Gora/dpa

Bei der SGD steht ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Konrad Faber (28, l.). © Lutz Hentschel

14.30 Uhr: Ost-Kracher an der Elbe! Polizei und Verein raten Dynamo-Fans von Besuch der Stadt ab

Es ist der Ost-Kracher, das Aufeinandertreffen der beiden Elb-Städte in der 2. Bundesliga: Wenn der 1. FC Magdeburg am Abend Dynamo Dresden empfängt, wird es sportlich brisant. Doch auch die Polizei hat sich intensiv auf die Partie vorbereitet. Mehr als 27.000 Zuschauer werden in der Avnet-Arena erwartet, davon 2900 aus Dresden. In einem Fanbrief haben die Beamten schon exakte Hinweise an die Fans geliefert, was bei der Anreise und im Stadtgebiet zu beachten ist. Dabei empfahl die Polizei den Dynamo-Fans, den Weg zum Stadion nicht durch die Innenstadt zu nehmen und wenn doch, dann auf sichtbare Fankleidung zu verzichten. Auch die SGD selbst empfahl den Fans, die mit dem ÖPNV anreisen, die Begleitung durch die Bundespolizei ab dem Hauptbahnhof Magdeburg zum Haltepunkt Magdeburg-Herrenkrug in Anspruch zu nehmen. Von dort gibt es dann Shuttle-Busse zum Gästeparkplatz. Alle wichtigen Informationen lest Ihr auch im Artikel: "Hochrisikospiel! Das müssen die Fans vor dem Ost-Kracher Magdeburg gegen Dynamo wissen".

Polizei an der Avnet-Arena in Magdeburg (Archivbild). © IMAGO / Depositphotos

14 Uhr: Liveticker zum Ost-Kracher der 2. Bundesliga zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker für den Ost-Kracher, das Top-Spiel der 2. Bundesliga, am Samstagabend (20.30 Uhr) zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden. Wir versorgen Euch hier mit allen spanenden Informationen vor dem Spiel, während der Partie und nach dem Abpfiff.