Carolabrücke: Bundeswehr vor Ort im Einsatz

Der Einsturz der Carolabrücke hält Dresden weiter in Atem. Am Donnerstagabend wurde gesprengt. Um 2.52 Uhr brach am Freitag ein weiterer Teil zusammen!

Von Eric Hofmann, Hermann Tydecks, Linda Drewanz, Holger Köhler-Kaeß, Niklas Perband, Maximilian Schiffhorst, Malte Kurtz, Karoline Bernhardt

Dresden - Der Einsturz der Carolabrücke hält Dresden weiter in Atem. Am Donnerstagabend wurde sogar gesprengt. Um 2.52 Uhr brach am Freitag schließlich ein weiterer Teil zusammen! Ein Video des ersten Einsturzes sorgt indes für Wirbel.

Baggerfahrer waren die ganze Nacht mit Abrissarbeiten beschäftigt. © Robert Michael/dpa Lange war unklar, wie es weitergeht. Am Donnerstagabend stand dann fest: Die Brücke wird abgerissen - zumindest in Teilen! Bagger sowie Räum- und Abrissfahrzeuge sollen den Brückenzug C nun nach und nach abtragen. Am Abend wurden die angekündigten Sprengungen der Straßenbahnschienen und Fernwärme-Rohre auf der Neustädter Seite durchgeführt, sie verliefen glimpflich. Die einsturzgefährdeten Brückenteile hielten zunächst stand - gaben in der Nacht dann zum Teil aber doch nach. TAG24 berichtet im Liveticker!

13. September, 16.27 Uhr: Bundeswehr vor Ort im Einsatz

Auch die Bundeswehr hilft bei den Arbeiten an der Carolabrücke mit. Bergepanzer vom Typ Büffel sollen noch am Freitag vor Ort eintreffen.

Soldaten der Bundeswehr und ein Mitarbeiter des THW beobachten wie Bagger weitere Teile der eingestürzten Carolabrücke abreißen und stehen dabei auf dem verbliebenen Teil der Brücke. © Robert Michael/dpa

13. September, 16.20 Uhr: Dresdner Hafen in der Falle

Die Einschränkungen auf der Elbe treffen auch die Binnenschifffahrt hart. Zwar seien die Auswirkungen noch nicht absehbar, doch nach dem Niedrigwasser der vergangenen Wochen habe man auf steigende Pegel gehofft, erklärte Mandy Hofmann von den Sächsischen Binnenhäfen Oberelbe. Der Dresdner Hafen kann aus Richtung Magdeburg angefahren werden. Von den durchschnittlich 40 bis 50 Schiffen jährlich kommen allerdings die meisten aus Tschechien. "Diese Häfen sind quasi gefangen, die Schiffe können nicht raus." Alternativen werden geprüft, sind mit höheren Kosten verbunden. So ist das Umladen auf Lkws schwierig, da es sich bei den Transportgütern oft um sehr große Teile handelt.



Der Dresdner Hafen befindet sich derzeit in schwierigen Gewässern. © Sebastian Kahnert/dpa

13. September, 14.48 Uhr: Pressesprecher der Weißen Flotte über aktuelle Probleme

Christoph Springer (61), Pressesprecher der Weißen Flotte Sachsen GmbH, äußerte sich ebenfalls auf der Pressekonferenz der Stadt. Man komme derzeit mit manchen Schiffen nicht zur Werft, so der 61-Jährige. Außerdem werde ab Sonntagnachmittag elbabwärts nicht mehr gefahren." In diesem Fall allerdings weniger wegen der Carolabrücke. Das drohende Hochwasser sei ausschlaggebend.

Weiße-Flotte-Sprecher Christoph Springer (61). © Norbert Neumann

13. September, 14.25 Uhr: Spannglieder mit Litzen vor dem Einsturz korrodiert

In einer Pressekonferenz haben sich die Verantwortlichen zu den aktuellem Entwicklungen geäußert. Dabei gab es neue Details zur Unglücksursache. So habe eine Untersuchung ergeben, dass die Litzen in den vorgespannten Gliedern im Beton des Brückenzugs C korrodiert gewesen seien, erklärte Simone Prüfer (59), Leiterin des Straßen- und Tiefbauamts. Nun würde es weitere Untersuchungen an den Brückenzügen A und B geben. Dort sei es zu Verformungen im Bereich zwischen 5 und 8 Zentimetern gekommen. Die Brückenzüge würden daher ständig vermessen. Prüfers Aussage zufolge handelt es sich bei der Carolabrücke mit ihrer Spannbetonbauweise eigentlich um die "sicherste Brücke" Dresdens. Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre (44) hat im Rahmen der Pressekonferenz eindringlich darum gebeten, dass die Unglücksstelle freigehalten wird, damit Lkws das Schüttgut abtransportieren können. Der gesamte Ufer-Bereich am Brückenzug C auf der Neustädter Seite müsse bis Sonntag zum Hochwasser geräumt werden. Bergepanzer vom Typ Büffel der Bundeswehr seien für heute Nachmittag angefordert, für den Fall, dass die zivile Räum- und Bergetechnik ausfalle. In den vergangenen Stunden waren laut Klahre 80 bis 100 Kräfte im Dauereinsatz.

Straßenbauamts-Leiterin Simone Prüfer (59 und Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre (44) gaben an Mittag ein Lage-Update. © Norbert Neumann

Regenwetter hat am Freitag eingesetzt. © Robert Michael/dpa

13. September, 13.22 Uhr: TAG24-Livestream der Brücke jetzt mit Elbpegelstand und Warnstufe

13. September, 13.10 Uhr: Sprengungen verliefen wie geplant - "sicherste Brücke"

Simone Prüfer teilt zu Beginn der PK mit, dass die Sprengungen wie geplant verliefen. Nun werden Proben genommen. Auch am Zug A und B der Brücke gibt es weitere Untersuchungen. Die Leiterin des Straßen- und Tiefbauamtes erklärte auch, dass die Carolabrücke mit ihrer Spannbetonbauweise die eigentlich "sicherste Brücke" in Dresden war. Zu einem möglichen Neubau gibt es indes derzeit noch keine Informationen.

13. September, 12.50 Uhr: Dresden klärt über "weiteres Vorgehen an der Carolabrücke" auf

Um 13 Uhr wird die Stadt Dresden eine Pressekonferenz zum aktuellen Stand der Dinge abhalten. Die Leiterin des Straßen- und Tiefbauamtes, Simone Prüfer, spricht dabei über die bauliche Situation an der Carolabrücke und das weitere Vorgehen.

13. September, 12.03 Uhr: Bergepanzer rücken an

Die Stadt hat sich zum aktuellen Stand geäußert. "Die Sprengarbeiten waren erfolgreich. Sechs Abrissbagger sind derzeit am Königsufer im Einsatz. Statiker prüfen, was mit den schräg hängenden Teilen der Brücke auf der Neustädter Seite passiert", heißt es in einer Mitteilung. Die Teile des Brückenzuges C auf der Altstädter Seite sollen erstmal verbleiben, soweit sie nicht selbst fallen. "Ein Schwenkarmgerät ist angefordert, um Arbeiten an den oberen Brückenteilen zur ermöglichen. Am Nachmittag werden auch zwei Bergepanzer der Bundeswehr erwartet, die das Kommando Dresden entsendet. Es sollen so viele Teile der Brücke wie möglich abtransportiert werden", erklärt die Stadt.

Die Abrissarbeiten dauern an. © Robert Michael/dpa

13. September, 10.47 Uhr: Neues Video vom ersten Einsturz aufgetaucht!

13. September, 10 Uhr: Abrissarbeiten gehen nach kurzer Pause weiter

Nach einer kurzen Pause schreiten die Abrissarbeiten weiter voran. Auf Fotos ist zu sehen, wie Bagger sich langsam den Straßenbahnschienen des Brückenstrangs nähern.

Die Abbrucharbeiten laufen wieder. © Robert Michael/dpa

Viel Schutt muss nach dem Abriss entfernt werden. © Robert Michael/dpa

Nach ersten Abrissmaßnahmen hat Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre (44) ein Lage-Update gegeben. "Die Arbeiten pausieren gegenwärtig und werden in den nächsten Stunden wieder aufgenommen. Weitere Brückenteile liegen jetzt sowohl auf dem Festland als auch in der Elbe. Diese Teile werden heute mit Abbruchtechnik zerkleinert, damit sie abtransportiert werden können. Das wird mehrere Stunden dauern", so Klahre.

Schaulustige halten die Entwicklungen an den Absperrungen mit ihren Smartphones fest. © Kristin Schmidt

In einem TAG24-Video zeigen wir den zweiten Einsturz. Er geschah am Freitag um 2.52 Uhr.

13. September, 8.24 Uhr: Feuerwehr warnt vor Falschmeldungen

Über Threads warnt die Dresdner Feuerwehr vor im Umlauf befindlichen Falschmeldungen. "Es sind keine weiteren Sprengungen geplant‼️ Darüber hinaus werden die Brückenteile, welche in der Elbe liegen, noch nicht beräumt. Der Fokus liegt auf den Abrissarbeiten auf der Neustädter Seite", heißt es im Post.

Zahlreiche Bagger stehen für die Arbeiten bereit. © Kristin Schmidt

13. September, 7.07 Uhr: Zerkleinerung für Abtransport in frühen Morgenstunden begonnen

Nach dem kontrollierten Abbruch eines weiteren Abschnitts des Brückenstrangs C begann in den frühen Morgenstunden des Freitags die Zerkleinerung der Bruchstücke. "Die Arbeiten laufen wie geplant. Nun muss mit den Beteiligten besprochen werden, wie es weitergeht", sagte Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre (44) gegenüber TAG24. Das zerkleinerte Material soll schnellstmöglich abtransportiert werden.

Im Morgengrauen zeigt sich der aktuelle Stand der Arbeiten. © Robert Michael/dpa

Die Zerkleinerung der Bruchstücke ist in vollem Gange. © Kristin Schmidt

13. September, 5.55 Uhr: Weiterer Teil eingestürzt!

Ein weiterer Teil des Brückenstrangs C ist in der Nacht infolge der Abrissarbeiten auf Neustädter Seite eingestürzt!

Kurz nach 23 Uhr begannen am Donnerstagabend die Baggerarbeiten. © xcitepress/Finn Becker

Mithilfe der Abbruchgreifer wurden die Brücken-Elemente getrennt. © xcitepress/Finn Becker

Ein weiterer Teil des Brückenstrangs C stürzte infolge der Arbeiten auf Neustädter Seite ein. © xcitepress/Brlau

Mithilfe von Strahlern konnten die Maßnahmen auch in der Nacht durchgeführt werden. © SPM Gruppe/Florian Varga

12. September, 23.22 Uhr: Weitere Sprengung lief erfolgreich

Wie die Feuerwehr mitteilte, konnte das gesamte Trennverfahren erfolgreich abgeschlossen werden. Zeitnah werden die Abrissarbeiten am C-Brückenzug auf der Neustädter Seite beginnen. Es bröckeln bereits immer mehr Mini-Betonteile der Brücke, der Teilabschnitt, der nicht eingestürzt war, steht aber nach wie vor.

12. September, 23.12 Uhr: Abriss steht bevor

Es stiebt und staubt - der erste Bagger ist an die Brücke herangefahren und hat mit den Abrissarbeiten begonnen. Der Bagger arbeitet direkt auf Höhe der Brückenpfeiler, die am Elberadweg auf Neustädter Seite stehen.