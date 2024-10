Carolabrücke: Güterverkehr leidet - So viele Frachtschiffe mussten bislang entfallen

Polizisten, die in der Nacht an der Synagoge unterwegs waren, bekamen als Erste den Knall mit. Der Boden habe dabei gewackelt.

Laut Holger Kalbe (54), Brückenexperte der Stadt Dresden, könnte die Stahlkonstruktion durch Rost angegriffen worden sein. Das sei eine erste Vermutung.

Er hat bereits eine erste Sichtung vorgenommen. "Dass der Zustand im Brückenzug C so schlimm ist, dass es zum Einbruch gekommen ist, war nicht vorhersehbar. Man steckt in so einem Bauwerk halt nicht drin."