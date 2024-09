Drama um Carolabrücke: Weitere Einsturzgefahr droht noch heute!

Fortsetzung des Artikels laden

12. September, 7.30 Uhr: THW sichert Brücke mit 30-Tonnen-Konstruktion

Das Technische Hilfswerk Dresden (THW) hat gemeinsam mit der Spezialfirma "Mammut" bis etwa 3 Uhr nachts das beschädigte Brückenlager auf der Neustädter Seite gesichert, wie ein Sprecher des THW gegenüber TAG24 am Morgen erklärte. Man könne sich die Konstruktion wie Wagenheber vorstellen, nur "ein paar Nummern größer", so der Sprecher. Die Brücke liegt in dem Bereich nun auf mehreren Holzmatten auf, auf denen ein Stahlstempel drückt. Dadurch können mindestens 300 Tonnen Last abgesichert werden.

Das THW war bis tief in die Nacht im Einsatz. © xcitepress/Christian Essler

12. September, 7.13 Uhr: DVB hoffen auf "keine weiteren Hiobsbotschaften"

Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) hoffen am Tag nach dem Brückeneinsturz auf "keine weiteren Hiobsbotschaften", wie es in einem Beitrag auf X vom Donnerstagmorgen heißt. Die Linien 3 und 7 werden weiterhin über die Haltestellen Hauptbahnhof, Prager Straße, Postplatz, Augustusbrücke, Neustädter Markt, Carolaplatz umgeleitet.

12. September, 7.07 Uhr: Einsatzführung plant Pressetermin

Die Stadt Dresden, der die Einsatzführung an der eingestürzten Brücke obliegt, berät sich am frühen Morgen über das weitere Vorgehen. Eine Sprecherin der Stadt erklärte gegenüber TAG24, dass es im Laufe des Tages auch einen Pressetermin geben wird. Eine genaue Uhrzeit könne man aber noch nicht sagen.

Die eingestürzte Carolabrücke lockte bereits am Mittwoch zahlreiche Medienvertreter in die sächsische Landeshauptstadt. © Malte Kurtz

12, September, 6.52 Uhr: Was macht das Wetter?

Dass ein mögliches Hochwasser den Einsatz rund um die eingestürzte Carolabrücke beeinträchtigen könnte, hatten die Einsatzkräfte bereits am Mittwoch auf dem Schirm. Ab Donnerstag waren teils apokalyptische Vorhersagen für heftige Niederschläge über Sachen gemacht worden. Ob diese sich bewahrheiten, ist allerdings sehr zweifelhaft. Bereits am gestrigen Mittwoch erklärte Michael Klahre, Pressesprecher der Feuerwehr Dresden, dass man die Wetterentwicklung auf dem Schirm habe. Konkrete Einsatzmaßnahmen habe man da allerdings noch nicht aus einem möglichen Hochwasser gezogen. Am Donnerstagmorgen gibt es bisher keine Anzeichen für eine Verschlimmerung der Lage: Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) regnet es über Dresden noch bis zu den Mittagsstunden, ehe es den restlichen Tag überwiegend bewölkt bleiben soll. Eine Warnlage besteht nicht.

12. September, 6.35 Uhr: Tag eins nach dem Einsturz der Carolabrücke

Die Einsatzkräfte bereiten sich derzeit auf den ersten Tag nach dem Brückeneinsturz vor. Am frühen Morgen erklärten Feuerwehr und Polizei gegenüber TAG24, dass derzeit die Vorbereitungen für den Einsatz am heutigen Donnerstag laufen. Genauere Informationen sollen in den nächsten Stunden folgen.

Die Carolabrücke ist derzeit DAS Gesprächsthema in Dresden. © Christian Juppe

21.33 Uhr: Feuerwehrsprecher Michael Klahre meldet sich auf Instagram mit seinen Eindrücken

Feuerwehrsprecher Michael Klahre zeigt sich am Mittwochabend emotional auf Instagram. Neben einem Video mit persönlichen Eindrücken postet er auch einen Kommentar. Darin heißt es unter anderem: "Die Erlebnisse der vergangenen Stunden sind mit Worten kaum zu beschreiben. Ein Ereignis dieser Größe und buchstäblicher Tragweite malt man sich selbst in den wildesten Planübungen nicht aus. Der Moment der Alarmierung, aufwachen, realisieren, losfahren. Nach dem Eintreffen an der Einsatzstelle, der Anblick der Zerstörung dieses Bauwerkes, der Knall vom Zerbersten der Wasserleitungen, das ohrenbetäubende Rauschen des ausströmenden Wassers. Eindrücke die immer Kopf bleiben werden."

20.38 Uhr: Stadt wieder komplett mit Fernwärme versorgt

Alle Dresdner Haushalte sind jetzt wieder mit Fernwärme versorgt! "Damit können die Einwohner Dresdens in der anstehenden, kühleren Nacht sowohl auf heißes Wasser als auch auf wärmende Heizkörper zurückgreifen", teilt die Stadt am Abend mit.

18 Uhr: Sächsische Dampfschifffahrt will Fahrten fortsetzen

Seit der Nacht zu Mittwoch ist die Elbe, eine Bundeswasserstraße, gesperrt: Das trifft viele Binnenschiffer, aber auch die "Sächsische Dampfschifffahrt" (SDS). Der Einsturz der Brücke trifft das Unternehmen massiv: Am Mittwoch fielen alle Linienfahrten in Dresden aus, in der Sächsischen Schweiz verkehrten noch die PD Pirna und die PD Kurort Rathen. "Ab Donnerstag gibt es wieder die Linie Weinstraße vom Terrassenufer Richtung Meißen", so Springer. "Wir arbeiten derzeit an einem neuen Fahrplan, der am am Freitag fertig sein soll." Geplant ist, Fahrten stromaufwärts ab der Albertbrücke zu starten. Ansonsten kam die Flotte nochmal glimpflich davon: "Weder Personen noch Fahrzeuge kamen zu Schaden", so der Sprecher. "Wir haben die Kunden über die Ausfälle informiert."

16.58 Uhr: Warum taucht OB Hilbert erst gegen 16 Uhr auf?

In den Stunden nach dem Einsturz tummelten sich Einsatzkräfte, später auch Journalisten an der Carolabrücke. Am Morgen nirgends zu finden waren Oberbürgermeister Dirk Hilbert (52, FDP) und Baubürgermeister Stephan Kühn (45, Grüne). Für sein Fernbleiben hatte der OB eine Erklärung: Er war zur 65. Oberbürgermeisterkonferenz der ostdeutschen Städte in Magdeburg zu Gast, wollte dort über die finanzielle Lage der ostdeutschen Kommunen diskutieren. Noch in der Nacht erreichte ihn die Nachricht vom Einsturz, gegen 16 Uhr traf er am Unglücksort ein. "Ich möchte erstmal ein ganz herzliches Dankeschön sagen bei allen Einsatzkräften, die seit heute Morgen im Dauereinsatz sind. Das ist eine großartige Gemeinschaftsleistung aller", sagte er da.

Oberbürgermeister Dirk Hilbert (l., 52, FDP) und Baubürgermeister Stephan Kühn (45, Grüne) zeigen sich erst nachmittags vor Ort. © Robert Michael/dpa

16.50 Uhr: Mann überquert Absperrung - Polizei greift ein

Erste Schaulustige wollen noch näher an die eingestürzte Brücke heran. Ein Mann ist vor wenigen Minuten von der Polizei zurückgepfiffen worden, wie ein TAG24-Augenzeuge berichtet. Bitte dran denken: Es besteht weiter Einsturzgefahr und damit Lebensgefahr für alle, die sich dem Unglücksort zu sehr nähern!

Die Absperrung wird von einigen nicht ernst genommen. © TAG24

16.35 Uhr: Laut Tiefbauamt noch keine Erklärung für Brückeneinsturz

Laut dem Straßen- und Tiefbauamt ist die Carolabrücke in der Vergangenheit regelmäßig kontrolliert worden. Die letzte große Prüfung sei vor etwa drei Jahren erfolgt, sagte Amtsleiterin Simone Prüfer vor wenigen Minuten auf der inzwischen beendeten Pressekonferenz. "Wir können im Moment noch keine Erklärung für das Versagen des Bauwerkes geben", so Prüfer.

Amtsleiterin Simone Prüfer. © TAG24

Die Untersuchungen laufen weiter. © TAG24

16.20 Uhr: PK bereits gegen 16.25 Uhr wieder vorbei, SachsenEnergie-Mann spricht als Letzter

SachsenEnergie-Mann Torsten Schöley (56) meldet sich zum Ende der PK zu Wort. Er macht allen, die noch von Fernwärmeproblemen betroffen sind, Mut: Spätestens morgen früh soll alles wieder laufen.

SachsenEnergie-Mann Torsten Schöley (56) gibt ebenfalls ein Update. © TAG24

16.13 Uhr: Feuerwehrsprecher Klahre warnt vor Lebensgefahr

Feuerwehrsprecher Michael Klahre tritt ebenfalls vor die Presse. Er warnt vor Lebensgefahr für diejenigen, die sich der Brücke zu sehr nähern.

Auch sein Worst-Case-Szenario: Die weiteren Teile der Brücke könnten jederzeit einstürzen! "Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können wir Ihnen nicht konkret sagen, welche Maßnahme jetzt als nächstes getroffen wird. Wir müssen hier sehr langsam vorgehen, weil wir einerseits eine Fürsorgepflicht gegenüber unseren Einsatzkräften haben. Denn jeder Mann, jede Frau, der sich in die Nähe der Brücke begibt, der sich unter der Brücke aufhält oder obendrauf, begibt sich in Lebensgefahr. Das Bauwerk ist nach wie vor vom Einsturz bedroht", so der Feuerwehrsprecher.

Feuerwehrsprecher Michael Klahre. © Julien Röder/Kjeld Stein

16.07 Uhr: OB Hilbert und weitere Politiker geben PK

OB Dirk Hilbert (52, FDP) äußert sich vor Ort zum Unglück. Er dankt allen Einsatzkräften, will den Fall aufklären und Lösungen für die Zukunft finden. Den Schutz der Bürger stellt Hilbert besonders heraus. Stephan Kühn (Grüne) ist ebenfalls vor Ort. Er betont, dass die Stadt diese Brücke braucht. 2023 habe man viel in Infrastruktur investiert. Er freue sich jetzt über die Unterstützung vom Freistaat.

OB Dirk Hilbert (52, FDP) vor Ort. © Julien Röder/Kjeld Stein

15.56 Uhr: Hilbert vor Ort: OB dankt den Einsatzkräften

15.54 Uhr: TU-Dresden-Professor warnt, dass weitere Teile einstürzen könnten!

Steffen Marx, Professor für Ingenieurbau an der TU Dresden, warnt davor, dass weitere Teile der Brücke jederzeit einstürzen könnten! Es könne niemand seriös sagen, so Marx, ob und wann es dazu kommen könnte. Momentan sei ein Vermessungsbüro vor Ort, das Bewegungen überwache, die mit bloßem Auge nicht zu erkennen seien.

Die Brücke wird derzeit auch mit Drohnen untersucht. © TAG24

15.46 Uhr: Zuschauer wollen eingestürzte Brücke sehen

Ob Touristen oder Anwohner: Viele Menschen haben heute ihren Tagesplan umgestellt, um die eingestürzte Brücke mit eigenen Augen zu sehen. Einige von ihnen wollen vielleicht auch einen Blick auf OB Dirk Hilbert (52, FDP) werfen, der gegen 16 Uhr am Unglücksort erwartet wird.

Die Menschen wollen verständlicherweise den Unglücksort sehen - manch einer dürfte erst kürzlich noch die Brücke überquert haben. © TAG24

Auf beiden Elbseiten stehen interessierte Menschen. © TAG24

Aufatmen in den linkselbischen Stadtteilen. Dort läuft nach Angaben der SachsenEnergie die Versorgung der Fernwärme durch Kraftwerke. "Die Versorgung der rechtselbischen Stadtteile ist durch den Fernwärmedüker sichergestellt." Im Laufe des Tages sollen dann alle Haushalte wieder versorgt werden. Dennoch kann es zu Verzögerungen kommen. Dass ein Defekt der Fernwärmeleitung in der Brücke für den Einsturz verantwortlich ist, kann derzeit ausgeschlossen werden.

Derzeit ist es recht ruhig an der Unglücksstelle. © TAG24

14.24 Uhr: TU-Professor geht von langer Sperrung aus

Manfred Curbach, Professor für Massivbau an der TU Dresden, äußerte sich auf Anfrage. "Für den Einsturz gibt es wahrscheinlich mehrere Ursachen, die genau ermittelt werden müssen." Fremdeinwirkung oder Sabotage schließe er aber aus. "Die Brücke wird mit Sicherheit für eine längere Zeit gesperrt werden. Nach der Ursachenforschung und der genauen Schadensanalyse muss dann entschieden werden, ob eine Rekonstruktion möglich oder ein Neubau nötig ist.2