GZSZ: So erfährt Toni vom düsteren Familiengeheimnis
Berlin - Für Toni kommt es bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" gerade knüppeldick und das Schlimmste steht ihr sogar erst noch bevor.
Ihre Ehe mir Erik ist zerbrochen und er führt jetzt ausgerechnet eine Beziehung mit ihrer Rivalin Matilda. Obendrein hat ihr ihre Mutter gestanden, Zoe und Carlos getötet zu haben - allein das reißt der Polizistin natürlich schon den Boden unter den Füßen weg.
Allerdings will sie das Motiv von Nina ergründen und lässt nicht locker, bis ihre Mutter schließlich unter dem Druck zusammenbricht und ins Krankenhaus gebracht werden muss.
Auf dem Krankenbett gibt Nina schließlich nach und weiht Antonia unter Tränen in ihr düsteres Familiengeheimnis ein. Was sie zu hören bekommt, lässt ihre Welt vollends zusammenbrechen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
Denn Toni erfährt endlich, dass sie nicht Ninas leibliche Tochter ist! "Es war eine schwere Geburt. Es gab Komplikationen, eigentlich kann ich mich an fast gar nichts erinnern", versucht sich die "Vereinsheim"-Besitzerin den verhängnisvollen Tag ins Gedächtnis zurückzurufen.
Toni lauscht den Worten gebannt - vollkommen verzweifelt und ungläubig zugleich. "Nur an Dich ... ganz klar", betont Nina.
Toni erfährt, dass sie bei der Geburt vertauscht wurde
"Wie Martin Dich in meinen Arm gelegt hat - ich habe nie daran gezweifelt, dass Du meine Tochter bist!", stellt sie unmissverständlich klar. Sie sei auch lange in diesem Glauben geblieben.
"Als ich mit Luis schwanger war, da warst Du vier Jahre alt", berichtet sie weiter. Erst zu diesem Zeitpunkt stellte Nina fest, dass irgendetwas nicht stimmen kann.
"Ich weiß nicht mehr, warum die Ärztin das überhaupt gesagt hat, aber wenn beide Eltern Blutgruppe Null haben, kann das Kind auch nur Null haben", schildert sie den Augenblick ihrer schrecklichen Erkenntnis.
"Meine Blutgruppe ist AB", stellt die Kommissarin entsetzt fest. Und doch kann und will sie es immer noch nicht glauben. Um Gewissheit zu haben, fordert sie Jessica umgehend auf, ihre Blutgruppe zu testen.
Das Ergebnis ist eindeutig und bestätigt Ninas Geschichte. Wie es mit diesem Mutter-Tochter-Drama weitergeht, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL