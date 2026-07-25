GZSZ: So erfährt Toni vom düsteren Familiengeheimnis

Berlin - Für Toni kommt es bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " gerade knüppeldick und das Schlimmste steht ihr sogar erst noch bevor.

Nina (l.) bricht unter Tonis Druck zusammen und muss ins Krankenhaus. © RTL / Rolf Baumgartner

Ihre Ehe mir Erik ist zerbrochen und er führt jetzt ausgerechnet eine Beziehung mit ihrer Rivalin Matilda. Obendrein hat ihr ihre Mutter gestanden, Zoe und Carlos getötet zu haben - allein das reißt der Polizistin natürlich schon den Boden unter den Füßen weg.

Allerdings will sie das Motiv von Nina ergründen und lässt nicht locker, bis ihre Mutter schließlich unter dem Druck zusammenbricht und ins Krankenhaus gebracht werden muss.

Auf dem Krankenbett gibt Nina schließlich nach und weiht Antonia unter Tränen in ihr düsteres Familiengeheimnis ein. Was sie zu hören bekommt, lässt ihre Welt vollends zusammenbrechen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Denn Toni erfährt endlich, dass sie nicht Ninas leibliche Tochter ist! "Es war eine schwere Geburt. Es gab Komplikationen, eigentlich kann ich mich an fast gar nichts erinnern", versucht sich die "Vereinsheim"-Besitzerin den verhängnisvollen Tag ins Gedächtnis zurückzurufen.

Toni lauscht den Worten gebannt - vollkommen verzweifelt und ungläubig zugleich. "Nur an Dich ... ganz klar", betont Nina.