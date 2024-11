Ampel-Chaos im Liveticker: Merz macht Scholz für "Spaltung" im Land verantwortlich!

An anderer Stelle heißt es: "Für uns ist klar: Die Grünen gehören in die Opposition. Wir wollen, dass Friedrich Merz Kanzler wird, wir brauchen eine echte Asylwende und werden die Wirtschaft wieder auf Vordermann bringen."

"Scholz sollte endlich damit aufhören, der Bevölkerung ein X für ein U vorzumachen", so der Unions-Mann im Gespräch mit Reuters. In Richtung der gescheiterten Regierung mahnte er: "Vor allem sollte sie sämtliche Versuche unterlassen, Behördenleiter für parteipolitische Spielchen zu instrumentalisieren."

Für die ausgeschiedenen FDP-Minister sieht es jedoch anders aus. "Die Ausnahme gilt für meinen Fall nicht. Das heißt: Ich habe keinerlei Ansprüche auf Ruhegehalt", bestätigte bestätigte Marco Buschmann in der "Welt am Sonntag". Selbiges gilt für Christian Lindner und Bettina Stark-Watzinger.

"Verantwortung tragen in der Demokratie nicht nur die Abgeordneten aus Regierungsfraktionen, sondern auch die aus Oppositionsfraktionen", appellierte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) in der "Stuttgarter Zeitung".

Kanzler will Lindner übrigens nicht auch noch werden, sondern möglichst schnell wieder Finanzminister in der kommenden Regierung.

Das ruft den Ex-Finanzminister der gescheiterten Ampel-Regierung auf den Plan. "Schon verrückt. Keine eigene Mehrheit, aber jetzt zwei Kanzlerkandidaten in der Regierung", spottet Christian Lindner (45, FDP) in Richtung seiner ehemaligen Kollegen auf X.

Die Bundeswahlleiterin Ruth Brand warnt in einem Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) vor einem zu frühen Neuwahltermin.

"Insgesamt sehe ich in diesem Fall eine hohe Gefahr, dass der Grundpfeiler der Demokratie und das Vertrauen in die Integrität der Wahl verletzt werden könnte", mahnt Brand. "Soweit Termine und Fristen in die Weihnachtszeit oder in den Zeitraum zwischen den Jahren fallen würden, wäre der nur sehr knappe Zeitraum von 60 Tagen maßgeblich verkürzt", so die Wahlleiterin.

Dies könne zu "unabwägbaren Risiken auf allen Ebenen" führen.