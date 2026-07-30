Transfermarkt im Ticker: Aachen angelt sich Mittelfeld-Talent aus der 2. Liga

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16. Juli, 11.53 Uhr: FC Ingolstadt holt Benjamin Kanuric zurück

Nach einem Jahr in Portugal bei Leixões wechselt der offensive Mittelfeldspieler Benjamin Kanuric (23) zurück zum FCI, wo er bereits von 2023 bis 2025 kickte. In der zweiten portugiesischen Liga verlor der Österreicher im Laufe der Saison seinen Platz im erweiterten Kreis der Stammelf und stand gegen Ende oftmals nicht einmal mehr im Kader des Teams aus der Porto-Vorstadt am Atlantik. "Wir freuen uns sehr, Benji wieder bei uns zu haben. Bereits in den ersten Gesprächen mit ihm wurde deutlich, welchen Stellenwert der Verein für ihn hat und wie sehr er sich mit dem FCI identifiziert", erklärte Kaderplaner Rigo Hof. "Die Zeit im Ausland hat ihm zudem wertvolle Erfahrungen ermöglicht und zu seiner sportlichen wie persönlichen Weiterentwicklung beigetragen."

16. Juli, 11.46 Uhr: Patrick Hobsch wechselt zum SSV Jahn Regensburg

Der Jahn bastelt an seiner Offensive und nimmt Mittelstürmer Patrick Hobsch unter Vertrag. Zuletzt spielte der 31-Jährige bei 1860 München. Bei den inzwischen zwangsabgestiegenen Löwen steuerte der Angreifer vergangene Saison sechs Treffer und fünf Vorlagen in 36 Drittligaspielen bei, kam aber hauptsächlich als Joker zum Einsatz. In Regensburg unterschreibt er jetzt einen Zweijahresvertrag. "Patrick ist ein sehr torgefährlicher und erfahrener Mittelstürmer, der uns mit seinen Qualitäten, seiner Spielweise und seiner Persönlichkeit verstärken wird. Er hat seinen Torinstinkt über die letzten Jahre konstant nachgewiesen, daher freuen wir uns, dass er seinen Weg nun bei uns in Regensburg fortsetzt und beim Jahn auf Torejagd geht", erklärte Sportdirektor Alexander Schmalhofer.

Patrick Hobsch (31) stürmt künftig für den Jahn. © Gschlößl / SSV Jahn

16. Juli, 11.05 Uhr: 1. FC Magdeburg verstärkt sich mit reichlich Offensiv-Erfahrung

Der 1. FC Magdeburg kann den nächsten Neuzugang vermelden. Wie der Verein mitteilte, kommt Emmanuel Iyoha (28) von Fortuna Düsseldorf an die Elbe. Alle Infos zum Wechsel unter: "Mehr als 200 Spiele in der 2. Liga: Nächster Neuzugang für den FCM".

15. Juli, 20.41 Uhr: Thomas Dähne zieht es zum 1. FC Heidenheim

Keeper-Deal fix! Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim hat sich auf der Torhüterposition verstärkt. Nach dem Zwangsabstieg vom TSV 1860 München wechselt Schlussmann Thomas Dähne (32) von der Grünwalder Straße an die Brenz. Das teilten die Ostalbstädter mit. Demnach unterschrieb der Schlussmann einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.

15. Juli, 13.58 Uhr: Martin Ens schließt sich auf Leihbasis dem MSV Duisburg an

Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn verleiht Eigengewächs Martin Ens (24) in die 3. Liga: Er schließt sich dem MSV Duisburg an. Der Innenverteidiger spielte bereits in der vergangenen Saison beim SC Verl in der 3. Liga, wo er als Stammspieler überzeugen konnte und nun weitere Erfahrung dort sammeln sollen. "Seit meinen beiden Spielen hier in der Arena weiß ich: beim MSV herrscht auf allen Ebenen eine geile Stimmung! Der Spielverein hat ambitionierte Ziele – das passt zu mir und meinen Vorstellungen. Hier möchte ich meine Stärken einbringen und mich gleichzeitig persönlich wie auch sportlich weiterentwickeln", sagte der Neuzugang.

15. Juli, 13.35 Uhr: Darmstadt 98 verpflichtet Florian Kleinhansl aus Kaiserslautern

Nach seinem Vertragsende beim 1. FC Kaiserslautern hat Florian Kleinhansl (25) einen neuen Verein gefunden. Er bleibt der 2. Bundesliga erhalten und wechselt zu Darmstadt 98. Der Linksverteidiger wurde unter anderem bei den Stuttgarter Kickers und dem VfB Stuttgart ausgebildet, schloss sich 2021 dem VfL Osnabrück an und machte drei Jahre später den nächsten Schritt auf dem Betzenberg, wo er in den vergangenen beiden Saisons 37 Spiele in der 2. Bundesliga und dem DFB-Pokal absolvierte. "Mit der Verpflichtung von Florian erhalten wir eine zusätzliche personelle Sicherheit auf der Linksverteidigerposition und wir sind froh, dass wir mit ihm eine sehr gute Lösung gefunden haben. Flo ist ein Spieler, der seine Qualitäten in der 2. Bundesliga bereits nachgewiesen hat und gleichzeitig auch charakterlich hervorragend zum SV 98 passt. Es ist schön, Flo nun in der Lilien-Familie begrüßen zu können", sagte Sportgeschäftsführer Paul Fernie (39).

Florian Kleinhansl (25, l.) verteidigt ab sofort für Darmstadt 98. © Federico Gambarini/dpa

14. Juli, 16.07 Uhr: FC Augsburg holt Tom Wisbereit

Erstligist FC Augsburg hat Keeper Tom Wisbereit (18) unter Vertrag genommen. Die bayerischen Schwaben bestätigten am Dienstag die Verpflichtung des Junioren-Nationaltorhüters. Der 18-jährige wechselt ablösefrei in die Fuggerstadt, unterschreibt dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030. Letzte Saison stand Wisbereit in 21 Spielen für die U19-Mannschaft des Liga-Konkurrenten 1. FC Union Berlin zwischen den Pfosten.

14. Juli, 14.03 Uhr: Abwehrtalent Till Neininger wechselt nach Dresden

Dynamo Dresden hat die Verpflichtung von Abwehrtalent Till Neininger (19) bekannt gegeben. Wie der Zweitligist am Dienstag bekannt gab, wechselt der Innenverteidiger und deutsche Junioren-Nationalspieler auf Leihbasis vom Oberhaus-Absteiger VfL Wolfsburg an die Elbe. Mehr dazu hier: "Aus Wolfsburg: Dynamo angelt sich diesen U-Nationalspieler"

14. Juli, 10.55 Uhr: 1. FC Magdeburg angelt sich den nächsten Südkoreaner

Es ist der nächste Neuzugang in der sommerlichen Transferoffensive des 1. FC Magdeburg: Chunghyun Lee (18) wird ab der kommenden Saison für die Elbestädter stürmen. Zuvor war bereits sein Landsmann Do-young Yoon aus Brighton an die Elbe gewechselt. Die Details des Wechsels lest Ihr unter: "Achter Neuzugang für den FCM: Südkoreanischer Youngster verstärkt die Offensive".

14. Juli, 10.03 Uhr: HSV holt französisches Mittelfeldtalent

Eine feste Verpflichtung von Leihgabe Fabio Vieira (26) kommt höchstwahrscheinlich nicht mehr zustande, dafür hat der HSV jetzt aber einen anderen Spielmacher geholt. Martin Adeline (22) wechselt vom französischen Ligue-1-Aufsteiger ESTAC Troyes zu den Rothosen und erhält dort einen Vertrag bis 2030. Als Ablöse sollen erst einmal rund vier Millionen Euro in die Champagne fließen, mögliche Boni könnten hinzukommen. "Martin bringt genau die Qualitäten mit, die unser Spiel bereichern und uns neue Optionen und damit Flexibilität eröffnen", erklärte Sportvorständin Kathleen Krüger. Alle Infos unter: "HSV holt Martin Adeline: Das erhoffen sich die Rothosen von dem jungen Franzosen".

14. Juli, 9.50 Uhr: Holstein Kiel bedient sich in Argentinien

Die Störche verpflichten Guillermo Balzi (24) vom argentinischen Erstligisten Newell's Old Boys, Lionel Messis Ausbildungsklub. Die vergangenen zwei Saisons war der offensive Mittelfeldspieler allerdings nach Griechenland zu Levadiakos ausgeliehen. Dort erzielte er in 40 Einsätzen fünf Tore und verteilte sieben Assists. Bei der KSV unterschreibt er bis Sommer 2029, Kiel zahlt laut Angaben der Argentinier 550.000 Euro Ablöse. Die Old Boys sichern sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 30 Prozent. "Guillermo hat bereits in jungen Jahren den Weg nach Europa gesucht und war insbesondere in der letzten Saison bei dem Tabellenfünften der Super League APO Levadiakos einer der prägenden Offensivspieler", freute sich Holsteins Sportgeschäftsführer Olaf Rebbe.

Guillermo Balzi (24) schließt sich den Störchen an. © KSV Holstein

13. Juli, 17.32 Uhr: Greuther Fürth holt Mainz-Talent

Innenverteidiger Maxim Dal (20) verlässt den 1. FSV Mainz 05 und wechselt in die 2. Bundesliga zur SpVgg Greuther Fürth. Der deutsche U17-Welt- und Europameister von 2023 durchlief seit 2015 alle Jugendabteilungen des Bundesligisten, kam für die Profis allerdings nie zum Einsatz. "Maxim ist ein wichtiger Baustein, um auf unseren Weg der Talententwicklung zurückzukehren. Er ist ein sehr spannender junger und moderner Innenverteidiger, der viele Komponenten vereint. Maxim konnte bereits internationale Erfahrungen sammeln und auch einige wichtige Titel im Nachwuchsbereich erringen", freute sich Sportgeschäftsführer Daniel Meyer.

Künftig spielt Maxim Dal (20) für das Kleeblatt. © Torsten Silz/dpa

13. Juli, 15.11 Uhr: Brajan Gruda bleibt bei RB Leipzig

RB Leipzig kann einen absoluten Wunschspieler halten: Die Leihe von Brajan Gruda (22) wird um ein Jahr verlängert. Schon im Februar 2026 war der Offensivspieler auf Leihbasis von Brighton & Hove Albion aus der Premier League gekommen und hatte in 14 Einsätzen für Leipzig sechs Scorerpunkte gesammelt, jetzt haben sich beide Vereine auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit in der kommenden Saison geeinigt. "Für mich war schnell klar, dass ich gerne bei RB Leipzig bleiben möchte. Ich wollte den Wechsel schon im vergangenen Winter unbedingt – und meine Erwartungen haben sich in den ersten Monaten absolut erfüllt. Der Spielstil passt sehr gut zu mir, ich fühle mich in der Mannschaft und im gesamten Klub total wohl", schwärmte der deutsche U21-Nationalspieler.

Brajan Gruda (22) steht schon beim Trainingsauftakt von RB Leipzig auf dem Platz. © Jan Woitas/dpa

13. Juli, 14.50 Uhr: Hennes Behrens wechselt von der TSG 1899 Hoffenheim zum FC Augsburg

Der FC Augsburg plant für die Zukunft: Linksverteidiger-Talent Hennes Behrens (21) kommt von der TSG 1899 Hoffenheim in die Fuggerstadt und unterschreibt dort gleich einen Fünfjahresvertrag. Der Außenbahnspieler wurde, seit er 15 ist, bei den Hoffenheimern ausgebildet und feierte dort auch seine Bundesliga-Premiere. In der Rückrunde der abgelaufenen Saison wurde er dann zum 1. FC Heidenheim ausgeliehen, konnte in 16 Einsätzen überzeugen und sich so in den Fokus des FCA spielen. "Wir freuen uns sehr, dass Hennes seinen Weg beim FC Augsburg fortsetzen wird. Er bringt in seinem jungen Alter bereits wertvolle Bundesliga-Erfahrung mit und hat seine Qualitäten auf diesem Niveau unter Beweis gestellt. Mit seiner Physis und seinen fußballerischen Fähigkeiten passt er sehr gut zu unserer Mannschaft", lobte Sportdirektor Benjamin Weber (43).

In der Rückrunde lief Hennes Behrens (21, l.) für den 1. FC Heidenheim auf, konnte den Abstieg aber nicht mehr verhindern. © Harry Langer/dpa

11. Juli, 19 Uhr: KSC sichert sich Schweden Viktor Bergh, der zuletzt für Hansa Rostock auflief

Der Karlsruher SC hat sich die Dienste des schwedischen Linksverteidigers Viktor Bergh (26) gesichert, der in der vergangenen Saison auf Leihbasis für Hansa Rostock in der 3. Liga auflief. Die Badener verpflichteten Bergh nun fest vom schwedischen Erstligisten Djurgardens IF. Der Neuzugang reiste gleich mit ins Trainingslager des KSC nach Neukirchen in Österreich. "Uns ist die Bedeutung der Position des Linksverteidigers sehr bewusst. Deshalb war es für uns klar, dass wir nach der Leihe von Deniz Ofli auf der Position noch etwas machen wollen. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Viktor einen erfahrenen und gestandenen Linksverteidiger für uns gewonnen haben, der einerseits über internationale Erfahrungen verfügt, aber aus seiner Zeit in Rostock auch den deutschen Fußball kennt", erklärte der Geschäftsführer Sport Mario Eggimann (45).

Viktor Bergh (26, l.) wird demnächst mit der Rückennummer 33 auflaufen. © KSC

10. Juli, 20.34 Uhr: FC Augsburg tütet Wechsel von Fortuna-Talent ein

Sima Suso (21) verlässt Fortuna Düsseldorf und schließt sich dem FC Augsburg an. Dafür sollen rund 1,7 Millionen Euro von der Fuggerstadt an den Rhein fließen. Das Mittelfeldjuwel hatte zuvor beim Zweitliga-Absteiger eine Krankschreibung eingereicht und damit auf einen Transfer hingewirkt. Das funktionierte offenbar. Der Abschied wird Düsseldorf aber neben dem Geld immerhin auch mit Talent Felix Meiser (19) versüßt, der den umgekehrten Weg geht und vom FCA zu F95 wechselt. Suso konnte in der vergangenen Saison seinen Durchbruch bei den Fortuna-Profis feiern und avancierte mit 24 Partien in der 2. Bundesliga zur Stammkraft. "Sima bringt ein äußerst spannendes Spielerprofil mit. Er ist vielseitig einsetzbar und verfügt trotz seines jungen Alters bereits über viel Wettkampferfahrung. Dass er in der vergangenen Saison regelmäßig in der 2. Bundesliga zum Einsatz kam, unterstreicht sein großes Potenzial und seine Qualität", freute sich FCA-Sportdirektor Benjamin Weber.

10. Juli, 20.23 Uhr: Ex-BVB-Talent Ole Pohlmann kehrt nach Deutschland zurück

Das Portugal-Abenteuer ist beendet: Die SpVgg Greuther Fürth hat Ole Pohlmann (25) von Rio Ave verpflichtet. Beim Kleeblatt unterschreibt der offensive Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2029. In den vergangenen zwei Saisons war der gebürtige Mindener auf der iberischen Halbinsel am Ball, wo er in 66 Pflichtspielen zwei Treffer und fünf Vorlagen beisteuerte. Ausgebildet wurde der inzwischen 25-Jährige in den Nachwuchsabteilungen von Hannover 96 und vom VfL Wolfsburg, ehe er 2021 in die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund kam. Beim BVB überzeugte Pohlmann vor allem in der U23, womit er sich im Februar 2024 sein Profidebüt verdiente. Ein weiterer Kurzeinsatz für die Schwarz-Gelben kam daraufhin noch dazu. "Ole ist ein extrem spannender Spieler, der bei Borussia Dortmund spätestens nach dem Bundesliga-Debüt in den Fokus vieler Vereine gerückt ist. Er ist technisch stark und hat auch einen guten Abschluss. Ole kann sowohl im Zentrum als auch auf den offensiven Flügeln eingesetzt werden", freute sich Fürth-Sportchef Daniel Meyer.

Ole Pohlmann (25) kickt künftig wieder in Deutschland. © Jan Woitas/dpa

10. Juli, 19.20 Uhr: Werder Bremen angelt sich WM-Keeper

WM-Verstärkung für Werder Bremen! Die Grün-Weißen komplettieren ihr Torwartteam und lotsen den österreichischen Nationalkeeper Alexander Schlager (30) an die Weser. Dabei gelingt dem Bundesligisten ein Schnäppchen: Trotz laufenden Vertrags bei RB Salzburg bis 2027 kommt der Schlussmann ablösefrei nach Norddeutschland, wie unter anderem die Deichstube berichtet. Dort gibt er sich sogar erst einmal mit dem Platz als Nummer zwei in der Keeper-Hackordnung zufrieden, denn Karl Hein (24) soll bei dessen fester Verpflichtung der Stammplatz zugesichert worden sein. Somit startet der gebürtige Salzburger als Herausforderer in die Vorbereitung. "Wir freuen uns, dass wir mit Alexander einen weiteren starken Keeper für uns gewinnen konnten. Wir sind davon überzeugt, dass er sich sportlich und charakterlich sehr gut in unser Team einfügen wird. Wir gehen damit mit einem sehr starken Torwart-Team in die Saison, das sich immer wieder gegenseitig herausfordern wird. Das war bei den Überlegungen auf dieser Position unser Wunsch", erklärte Peter Niemeyer.

Mit Österreich schied Alexander Schlager (30, r.) im Sechzehntelfinale gegen Spanien aus. © Mark J. Terrill/AP/dpa

10. Juli, 15.08 Uhr: BVB schnappt sich Wunderkind Liam Claude Kanté

Zuschlag für den BVB! Zahlreiche Vereine des Kontinents wollten Liam Claude Kanté (16) von Lokomotiva Zagreb loseisen, jetzt landete das Riesentalent bei der Borussia. Dort ist der Innenverteidiger zunächst für die U19 eingeplant, wo er sich für Chancen in der Profimannschaft empfehlen soll. "Liam ist ein Verteidiger mit einem sehr guten Gespür für das Spiel – er ist zweikampfstark und hat die nötige Ruhe am Ball. Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten großen Schritt machen wird", freute sich NLZ-Leiter Thomas Broich.

10. Juli, 14.27 Uhr: TSG Hoffenheim angelt sich Ausnahmetalent Nathan De Cat

Dieser Transfer-Coup ist sicher nicht die Katze im Sack: Das belgische Top-Talent Nathan De Cat wechselt für kolportierte 20 Millionen Euro zuzüglich möglicher Bonuszahlungen vom RSC Anderlecht nach Sinsheim. Der erst 17-jährige zentrale Mittelfeldspieler avancierte vergangene Saison zur Stammkraft beim belgischen Spitzenklub und spielte sich mit starken Leistungen auf den Zettel zahlreicher europäischer Schwergewichte. So sollen auch Borussia Dortmund, RB Leipzig, Chelsea, Man City oder der FC Bayern am einfachen Nationalspieler drangewesen sein. "Es freut uns ungemein, dass sich ein international so umworbener Spieler wie Nathan De Cat ganz bewusst für einen Wechsel zur TSG entscheidet. Das ist eine herausragende Bestätigung für den eingeschlagenen Weg", freute sich TSG-Boss Andreas Schicker daher. Selbst zeigte sich der Rohdiamant ebenfalls hoffnungsvoll: "Die TSG hat sich sehr früh und nachhaltig um mich bemüht. Die Gespräche mit den Verantwortlichen um Andreas Schicker, Paul Pajduch und Trainer Chris Ilzer haben mich absolut überzeugt. Die TSG Hoffenheim bietet mir optimale Möglichkeiten, mich in einer europäischen Top-5-Liga zu beweisen und zum sportlichen Erfolg des Klubs beizutragen."

Nathan De Cat (17) will bei der TSG Hoffenheim den nächsten Schritt machen. © TSG Hoffenheim

10. Juli, 14.08 Uhr: Dynamo Dresden verpflichtet Thomas Keller fest

Die Erfolgsgeschichte geht weiter! In der vergangenen Rückrunde war Thomas Keller vom 1. FC Heidenheim an Dynamo Dresden verliehen und hatte mit seiner starken Defensive und Torgefährlichkeit großen Anteil am Klassenerhalt. Jetzt konnte die Sportgemeinschaft den Innenverteidiger fest an die Elbe lotsen. Alle Infos zum Wechsel unter: "Nächste Dynamo-Kracher: Keller schon da, auch mit einem anderen wird's heiß".