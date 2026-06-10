Transfermarkt im Ticker: Mittelfeld-Schnäppchen! Schalke bedient sich bei Absteiger
Deutschland - Der Sommer wird heiß! Nicht nur aufgrund der Temperaturen, sondern weil es im deutschen Fußball auf dem Transfermarkt bis zum Deadline Day am 1. September rund geht.
In unserem Liveticker geben wir Euch einen Überblick über die wichtigsten Transfers der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga sowie ausgewählte Wechsel in den Regionalligen. Auf internationaler Ebene werfen wir ein Auge auf die Kracher-Verpflichtungen der Top-Teams.
Hier geht es zum Liveticker:
10. Juni, 11.11 Uhr: Marvin Friedrich kehrt zu Union Berlin zurück
Nach viereinhalb Jahren kehrt Innenverteidiger Marvin Friedrich (30) von Borussia Mönchengladbach zu Union zurück.
Bei den Fohlen lief der Vertrag des Abwehrmannes aus, von 2018 bis 2022 kickte er bereits in Köpenick und wird das künftig erneut tun.
"Marvin kennt den Verein, die Menschen und die Werte von Union sehr genau. Er hat hier bereits bewiesen, dass er sportlich wie menschlich eine Führungsrolle ausfüllen kann. Mit seiner Erfahrung, seiner Mentalität und seiner Präsenz wird er unserer Mannschaft sofort Stabilität geben", erklärte FCU-Geschäftsführer Horst Heldt.
10. Juni, 11.05 Uhr: Schalke angelt sich Satoshi Tanaka
Schnäppchen für die Knappen! Schalke 04 holt Satoshi Tanaka (23) von Fortuna Düsseldorf für einen schmalen Taler nach Gelsenkirchen.
Durch den Abstieg der Fortuna sank die Ausstiegsklausel für den Mittelfeldspieler von zehn Millionen Euro auf nur noch eine Million Euro. Den Zuschlag hat nun Königsblau erhalten, beim Bundesliga-Aufsteiger hat der Sechser einen langfristigen Vertrag unterschrieben.
Der japanische Nationalspieler war erst im Januar aus seiner Heimat von Sanfrecce Hiroshima nach Düsseldorf gekommen, überzeugte in seinen 13 Zweitligaeinsätzen aber umgehend und zählte zu den wenigen Lichtblicken bei F95.
"Satoshi bringt für die Position im defensiven Mittelfeld die Eigenschaften mit, die für unsere Spielweise wichtig sind: Er ist aggressiv in der Arbeit gegen den Ball, dynamisch und agil", freut sich S04-Direktor Profifußball Youri Mulder.
10. Juni, 9.51 Uhr: Alemannia Aachen verstärkt sich zwischen den Pfosten
Keeper Stefan Bajić (24) wechselt von Racing Straßburg aus der Ligue 1 an den Tivoli!
Beim französischen Erstligisten absolvierte der Schlussmann, der aus der Jugend der AS Saint-Étienne stammt und auch schon für Bristol City in England spielte, in der vergangenen Saison allerdings kein Spiel. Das soll sich in Aachen jetzt ändern.
"Stefan hat eine hervorragende Ausbildung in Frankreich genossen – sowohl im Verein als auch in den französischen U-Nationalmannschaften. Trotz seines jungen Alters bringt er bereits Erfahrung aus verschiedenen Profiligen und anspruchsvollen Wettbewerben mit. Wir sind überzeugt, dass er sowohl sportlich als auch menschlich sehr gut zu unserer Mannschaft passt und sind froh, ihn künftig im Trikot der Alemannia zu sehen", erklärte Sport-Geschäftsführer Rachid Azzouzi (55).
9. Juni, 16.46 Uhr: Max Besuschkow kommt ablösefrei aus Ingolstadt
Aufrüsten für die kommende Drittliga-Saison: Der MSV Duisburg hat sich mit Max Besuschkow (29) verstärkt.
Weil sein Arbeitspapier beim FC Ingolstadt zum 30. Juni ausläuft, wechselt der 29-jährige Mittelfeldakteur ablösefrei ins Revier.
"Mit Max bekommen wir einen sehr laufstarken, zentralen und doch variabel einsetzbaren Mittelfeldspieler, der seine Fähigkeiten auch schon in höheren Ligen unter Beweis gestellt hat", wird MSV-Coach Dietmar Hirsch (54) in der am Dienstagnachmittag veröffentlichten Klub-Mitteilung zitiert.
"Mit der Erfahrung seiner 29 Jahre hat er zudem auf und neben dem Platz schon seine Führungsqualitäten gezeigt, deshalb freue ich mich sehr, dass wir ihn überzeugt haben, mit uns gemeinsam den nächsten Schritt beim und für den Spielverein zu machen."
9. Juni, 14.12 Uhr: Mats Rots schließt sich TSG 1899 Hoffenheim an
Ein neuer Abwehrmann für die Kraichgauer: TSG 1899 Hoffenheim hat Mats Rots (20) vom niederländischen Erstligisten FC Twente verpflichtet. Das teilte der Oberhaus-Klub am Dienstag mit.
Der niederländische Linksverteidiger unterzeichnete demnach einen "langfristiges Vertrag" beim Europa-League-Teilnehmer. Es wurden jedoch keine näheren Angaben zur genauen Laufzeit gemacht.
9. Juni, 10.45 Uhr: Borussia Mönchengladbach tütet Lidberg-Deal ein
Vom Böllenfalltor an die Hennes-Weisweiler-Allee: Isac Lidberg (27) kehrt Darmstadt 98 den Rücken und wechselt zur Borussia nach Mönchengladbach.
Wie die Fohlenelf am Dienstag verkündete, unterzeichnete der 27 Jahre alte Torjäger einen Vierjahresvertrag bis zum 30. Juni 2030. Angaben zur Ablöse machte der Oberhaus-Klub jedoch nicht. Nach Kicker-Angaben soll sich die Summe auf 3,5 Millionen Euro belaufen.
"Isac ist torgefährlich, physisch stark und weiß sich in Zweikämpfen zu behaupten. Gepaart mit seiner Dynamik und seiner Mentalität ergibt sich das Bild eines aggressiven Mittelstürmers", erklärte Borussia-Boss Rouven Schröder (50) zur Festverpflichtung von Lidberg, dem in 58 Zweitliga-Partien für die Lilien 31 Treffer gelangen.
"Wir haben in den Gesprächen gemerkt, wieviel Lust und Ambition er auf die Aufgaben bei Borussia hat und sind froh, eine weitere wichtige Kaderposition hochwertig und frühzeitig besetzt zu haben."
8. Juni, 11.17 Uhr: Lukas Bornschein wechselt nach Osnabrück
Deal fix! Der VfL Osnabrück hat sich in der Defensive verstärkt.
Nachwuchs-Talent Lukas Bornschein (21) verlässt die Zweitverwertung des Hamburger SV und wechselt mit sofortiger Wirkung an die Bremer Brücke. Das teilten die Lila-Weißen selbst am Montag mit.
"Wir wollen unseren Weg weitergehen mit Spielern, die sich in der Regionalliga bewiesen haben, sich bei uns weiterentwickeln und gemeinsam mit uns den nächsten Schritt in ihrer Karriere gehen können", wird VfL-Boss Joe Enochs (54) in der Vereinsmitteilung zitiert.
"In den Gesprächen hat sich zudem der Eindruck bestätigt, dass Lukas mit seiner Art perfekt zu uns als VfL passt."
7. Juni, 11.33 Uhr: Drittligist Viktoria Köln holt Jason Amann
Viktoria Köln hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Wie der Drittliga-Klub am Sonntagvormittag offiziell bekannt gab, kommt Defensivmann Jason Amann (21) vom 1. FSV Mainz 05.
"Jason war die letzten Jahre ein Leistungsträger in allen Mainzer Jugendteams und ist für sein Alter schon sehr weit. Er ist als defensiv orientierter Spieler vielseitig einsetzbar und kann sowohl als defensiver Sechser als auch in der Kette spielen", freut sich der Sportliche Leiter Valentin Schäfer (31) über die Verpflichtung von Amann, der in den vergangenen beiden Spielzeiten Stammspieler des 05er Regionalliga-Teams war.
"Auf dem Feld zeichnet er sich durch seine Mentalität, Zweikampfstärke und Passqualität aus."
6. Juni, 12.07 Uhr: Viktoria Köln bedient sich bei Absteiger
Niklas Castelle (23) wechselt vom SSV Ulm in den Kölner Stadtteil Höhenberg. Der Stürmer kommt ablösefrei, da sein Vertrag bei den Spatzen durch den Abstieg aus der 3. Liga keine Gültigkeit mehr besitzt. Die vergangenen anderthalb Jahre war er aber ohnehin an Alemannia Aachen ausgeliehen.
Dort sammelte der 23-Jährige in der abgelaufenen Spielzeit immerhin vier Scorer (zwei Tore, zwei Vorlagen) in 27 Drittligaeinsätzen.
"Niklas Castelle ist ein echter Straßenfussballer, der ohne NLZ-Ausbildung und aus der Landesliga kommend einen besonderen Weg in den Profifußball gemacht hat. Das sieht man auch auf dem Platz wo er dafür steht offensiv besondere Momente kreieren zu können", freute sich Sport-Vorstand Franz Wunderlich über den Deal.
6. Juni, 10.23 Uhr: SV Elversberg verpflichtet Lukasz Poreba
Um in der Bundesliga den Klassenerhalt zu schaffen, braucht es für die SV Elversberg Verstärkung.
Zunächst wurde jedoch bei einem Aufstiegshelden die feste Verpflichtung eingetütet. Dazu zogen die Elversberger die Kaufoption für Mittelfeldspieler Lukasz Poreba, die bei circa 1,5 Millionen Euro liegen soll.
"Wir freuen uns sehr, dass Lukasz weiterhin fester Bestandteil unseres Teams sein wird. Er hat in der vergangenen Saison gezeigt, wie wertvoll er für die Mannschaft ist. Mit seinen Qualitäten im Spiel gegen den Ball, seiner Spielintelligenz und seiner herausragenden Mentalität hatte er großen Anteil an unserem Erfolg. Darüber hinaus hat er sich auch menschlich hervorragend eingefügt und passt perfekt zu den Werten unseres Vereins", kommentierte Christian Weber, der Elversbeger Sportdirektor, den Transfer.
Die Besonderheit von Poreba: Seit dem 3. Spieltag bestritt er jedes Spiel für die Elv von Anfang an.
5. Juni, 15.46 Uhr: Preußen Münster holt Lucas Zeller aus Schweinfurt
Vom einen Absteiger zum anderen: Innenverteidiger Lucas Zeller (26) geht nicht mit dem 1. FC Schweinfurt in die Regionalliga, sondern schließt sich Preußen Münster an, das aus der 2. Bundesliga runterkommt.
Der 1,94-Mann spielte in seiner Karriere für verschiedene Vereine überwiegend in der Regionalliga, schaffte aber mit Schweinfurt den Aufstieg in die 3. Liga und war dort in der vergangenen Saison auch Stammkraft. Dort will die Kämpfernatur auch in Münster anknüpfen.
"Preußen Münster hat in den vergangenen Jahren sehr gute Arbeit geleistet und verfolgt nach dem Abstieg einen ambitionierten, zugleich aber bodenständigen Weg – gerade auch in Verbindung mit dem neuen Trainer. Auf dieses Projekt freue ich mich sehr", sagte der 26-Jährige.
5. Juni, 14.46 Uhr: Albert Grønbæk bleibt dem HSV erhalten
Große Freude beim Hamburger SV: Die Rothosen konnten Albert Grønbæk (25) fest verpflichten. Der Mittelfeldspieler war in der Rückrunde bereits von Stade Rennes ausgeliehen gewesen.
"Albert hat in seiner Zeit bei uns schnell gezeigt, welchen besonderen Mehrwert er unserem Spiel geben kann. Mit seiner Spielintelligenz, seiner technischen Qualität und seiner taktischen Flexibilität bringt er genau die Fähigkeiten mit, die unserem Kader in vielen Situationen helfen. Gleichzeitig hat er mit seiner Art, Fußball zu spielen, und seiner Persönlichkeit auch menschlich schnell einen wichtigen Platz in unserer Mannschaft eingenommen", sagte Sportdirektor Claus Costa (41).
Der dänische Nationalspieler, der in seiner Karriere auch schon in Norwegen, England und Italien kickte, hatte die ersten Rückrundenspiele noch verletzt verpasst, war dann aber schnell zum Stammspieler beim HSV aufgestiegen. Jetzt unterschrieb er einen langfristigen Vertrag bei den Hamburgern.
5. Juni, 14.15 Uhr: 1. FC Magdeburg schlägt bei Werder Bremen zu
Der 1. FC Magdeburg hat seinen nächsten Neuen vorgestellt: Kevin Manthey (19) kommt von Werder Bremens Zweitvertretung aus der Regionalliga Nord.
Alle Hintergründe könnt Ihr hier nachlesen: "Von der Weser an die Elbe: 19-Jähriger ist nächster Neuzugang".
5. Juni, 11.54 Uhr: Hansa Rostock verpflichtet Emil Holten fest
Hansa Rostock kann auch in der kommenden Saison mit seinem Top-Torjäger planen: Emil Holten (29), bisher Leihgabe aus Schweden, wechselt fest zum Drittligisten.
Der Däne kam im September 2025 vom schwedischen Erstligisten IF Elfsborg zur Kogge und überzeugte dort auf Anhieb mit 15 Toren in 33 Drittligaspielen sowie elf Treffern in fünf Partien im Landespokal.
"Es war kein Geheimnis, dass wir Emil gerne bei Hansa halten wollten. Umso mehr freuen wir uns, dass es nun gelungen ist, ihn fest zu verpflichten. Er kennt den Verein, die Mannschaft, das Umfeld und passt sowohl sportlich als auch menschlich sehr gut zu uns. Er hat sich positiv entwickelt und leistete in einer wichtigen Saisonphase seinen Beitrag. Deshalb war für uns klar, dass er auch in der kommenden Spielzeit eine wichtige Rolle in unserer Offensivstruktur einnehmen soll“, sagt Direktor Profifußball Amir Shapourzadeh (43).
5. Juni, 10.25 Uhr: FC Bayern vermeldet Abgang von Daniel Peretz
Der FC Bayern kann einen Keeper von der Gehaltsliste streichen: Daniel Peretz (25) schließt sich seinem Leihklub FC Southampton fest an.
Mehr über den Wechsel des israelischen Nationaltorwarts erfahrt Ihr hier: "FC Bayern tütet Millionen-Deal ein: Spieler wechselt nach England".
4. Juni, 15.50 Uhr: Eintracht Braunschweig angelt sich Schalker Nachwuchs-Keeper
Eintracht Braunschweig setzt auf den Nachwuchs: Aus der U19 von Schalke 04 wechselt Keeper Nick Bodon (19) nach Niedersachsen und unterschreibt dort seinen ersten Profivertrag.
Seine ersten fußballerischen Schritte machte Bodon beim MSV Duisburg, wechselte allerdings mit 15 Jahren nach Gelsenkirchen und hütet seither das Tor verschiedener Nachwuchsmannschaften, zuletzt in der Meisterschaftsrunde der U19-Junioren, wo die Knappen im Achtelfinale am späteren Meister Hoffenheim scheiterten.
"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die Chance, die ich bei der Eintracht mit meinem ersten Profivertrag bekomme. Mein Ziel ist es, hier schnell anzukommen, die vielen neuen Eindrücke aufzusaugen und von meinen erfahrenen Teamkollegen zu lernen. Für mich geht es jetzt darum, mich möglichst schnell an den Herrenfußball zu gewöhnen und mich jeden Tag weiterzuentwickeln", sagte der Neuzugang.
4. Juni, 13.42 Uhr: Karlsruher SC lockt Tim Civeja in den Wildpark
Der Karlsruher SC verstärkt sein Mittelfeld mit Tim Civeja (24) vom 1. FC Saarbrücken.
Der Deutsch-Albaner, der für beide Länder bereits Einsätze für die U-Nationalmannschaften absolvierte, war in den vergangenen drei Jahren Stammkraft im zentralen Mittelfeld der Saarbrücker und wagt nun den Schritt eine Liga höher.
"Tim bringt genau die Qualitäten mit, die wir für unser Mittelfeld gesucht haben. Er verfügt über eine hohe Intensität, große Laufbereitschaft und ein gutes Spielverständnis. Mit seiner Übersicht kann er Spiele lenken und Chancen kreieren. Zudem bringt er Torgefahr aus dem Mittelfeld mit und hat seine Qualitäten in der vergangenen Saison eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Dieses Gesamtpaket hat uns absolut überzeugt", lobte Direktor Profifußball Timon Pauls (34) den gebürtigen Dachauer.
3. Juni, 20.05 Uhr: Kasey Bos verlässt den 1. FSV Mainz 05 leihweise
Der Mainzer Linksverteidiger Kasey Bos (22) wird vom FSV für eine Saison in die Niederlande zu Excelsior Rotterdam ausgeliehen.
In der abgelaufenen Spielzeit kam der 22-Jährige lediglich in der Regionalliga-Mannschaft zum Einsatz. "Für Kasey ist es wichtig, dass er auf Spielminuten auf höchstem Niveau kommt", erklärte Sportdirektor Niko Bungert den Leihwechsel.
3. Juni, 18.53 Uhr: Leon Müller wechselt zum SSV Ulm
Die Spatzen aus Ulm basteln am Kader für die neue Saison und holen Leon Müller (25) vom Ligakonkurrenten MSC Duisburg.
Dort kam der defensive Mittelfeldspieler in der starken vergangenen Saison der Zebras nach Verletzungssorgen nur sehr unregelmäßig zum Zug und letztlich auf 15 Einsätze in der 3. Liga.
"Leon vereint viele Eigenschaften, die wir an einem Spieler auf seiner Position schätzen. Er bringt die Mentalität, die Laufbereitschaft und die Zweikampfstärke mit, die wir suchen", erklärte MSV-Sportdirektor Murat Isik.
3. Juni, 18.48 Uhr: Hoffenheim holt Patrick Wimmer aus Wolfsburg
Die Spatzen pfiffen es schon von den Dächern, jetzt ist der Deal fix: Patrick Wimmer (25) verlässt den VfL Wolfsburg nach dem Bundesligaabstieg und schließt sich der TSG 1899 Hoffenheim an.
Dem Vernehmen nach ziehen die Sinsheimer eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund zehn Millionen Euro, sein neuer Vertrag bei der TSG soll bis 2031 laufen. In der vergangenen Saison steuerte der Österreicher bei den Wölfen in 27 Einsätzen vier Treffer und sechs Vorlagen bei. Seinen neuen Trainer Christian Ilzer kennt er derweil bereits aus der gemeinsamen Zeit bei Austria Wien.
"Die TSG Hoffenheim hat in der vergangenen Saison eine beeindruckende Entwicklung genommen, mit spannenden Spielern und einem intensiven wie attraktiven Fußball. Zudem kenne ich den Trainer noch aus unserer gemeinsamen Zeit bei Austria Wien, als ich unter Chris Ilzer zum Profi wurde", freute sich der Offensivakteur.
"Patrick ist mit seinem Profil offensiv variabel einsetzbar und hat seine Qualitäten in der Bundesliga bereits nachhaltig unter Beweis gestellt. Er passt aufgrund seiner intensiven Spielweise und Duell-Qualität hervorragend in unsere Spielidee", erklärte TSG-Sportdirektor Paul Pajduch zudem.
3. Juni, 16.31 Uhr: 1. FC Saarbrücken angelt sich Torhüter aus Österreich
Der 1. FC Saarbrücken hat mit Matteo Bignetti (22) verpflichtet. Der österreichische U21-Keeper kommt aus seiner Heimat von Sturm Graz in die 3. Liga.
Bignetti startete seine Karriere in der Jugend der Grazer, sammelte aber zwischen 2020 und 2023 bereits Auslandserfahrung bei Eintracht Frankfurt. Mit Graz spielte er nicht nur in der österreichischen Bundesliga, sondern konnte auch erste Einsätze auf internationaler Bühne in der Europa League absolvieren.
"Ein hochinteressanter Spieler. Jung und trotzdem schon mit Erfahrung, er hat sogar bereits ein Europapokal-Spiel absolviert. Hungrig und mit Potenzial. Ein guter Typ. Wir werden ihn übrigens als Torwart einsetzen, obwohl er für Graz auch schon einmal den Ausgleich in der Nachspielzeit geköpft hat", witzelte Sportvorstand Markus Thiele (44) über seinen neuen Rückhalt im Kasten.
3. Juni, 16.22 Uhr: 1. FC Köln zieht Kaufoption für Jakub Kaminski
Er kam auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg und mutierte sofort zum absoluten Leistungsträger: Der 1. FC Köln hat sich die Dienste von Offensivspieler Jakub Kaminski (23) fest gesichert.
In allen 34 Bundesliga-Spielen für den Effzeh stand der polnische Nationalspieler in der Startelf und wurde nur dreimal ausgewechselt, dabei erzielte er sieben Tore und bereitete fünf weitere vor.
"Kuba hat uns bereits in den ersten Gesprächen mit seiner Persönlichkeit beeindruckt. Er ist bodenständig, ehrgeizig und ein absoluter Teamplayer. In der vergangenen Saison hat er diese Eigenschaften jeden Tag auf und neben dem Platz unter Beweis gestellt", sagte Geschäftsführer Thomas Kessler (40) entsprechend: "Deshalb war für uns schnell klar, dass wir die Kaufoption ziehen möchten."
3. Juni, 16.11 Uhr: 1. FC Magdeburg kann Torben Müsel von Rot-Weiss Essen für sich gewinnen
Für Rot-Weiss Essen erzielte Torben Müsel (26) das einzige Tor in der Relegation zur 2. Bundesliga, für den Klub reichte das aber nicht zum Aufstieg. Jetzt geht es für den flexiblen Offensivspieler aber trotzdem eine Liga höher, er schließt sich dem 1. FC Magdeburg an.
Der 26-Jährige wurde beim 1. FC Kaiserslautern ausgebildet, 2018 wechselte er zu Borussia Mönchengladbach und feierte dort sein Bundesliga-Debüt. Nach einem Leih-Abstecher nach Belgien ging es 2023 schließlich nach Essen, wo Müsel in 141 Pflichtspielen 27 Tore und zehn Assists beisteuerte.
Alle Infos unter: "Nächster Wechsel an die Elbe: Torben Müsel schließt sich dem FCM an".
3. Juni, 14.26 Uhr: Zweiter Neuzugang des Tages für Eintracht Braunschweig
Wenige Stunden nach Frederik Jäkel (25) hat Eintracht Braunschweig den nächsten Neuzugang verkündet: Damjan Kovacevic (21) kommt aus der österreichischen Bundesliga vom TSV Hartberg. Der rechte Außenbahnspieler erhält einen Vertrag bis 2029.
"Es ist ein großartiges Gefühl und eine Ehre, für so einen Verein spielen zu dürfen. Die Eintracht hat eine große Tradition und die Fans ganz viel Leidenschaft – das habe ich sofort gespürt, als ich mich mit dem Verein beschäftigt habe", sagte der österreichische U21-Nationalspieler über seine erste Station im Ausland.
3. Juni, 14.14 Uhr: VfL Bochum holt Jean Manuel Mbom aus Dänemark
Der VfL Bochum hat Jean Manuel Mbom (26) zurück nach Deutschland geholt. Der 31-malige deutsche U-Nationalspieler wechselt ablösefrei vom dänischen Erstligisten Viborg FF ins Ruhrgebiet und unterschreibt einen Dreijahresvertrag.
Von 2013 bis 2023 stand der gebürtige Göttinger bei Werder Bremen unter Vertrag, wo er auch den Durchbruch schaffte und mit der Fritz-Walter-Medaille in Silber ausgezeichnet wurde, bevor es ihn ins Ausland zog.
Simon Zoller (34), Leiter Lizenzbereich beim VfL Bochum, lobt besonders die Flexibilität des Neuzugangs: "Jean Manuel bringt ein tolles Gesamtpaket mit: Er ist sehr flexibel einsetzbar, kann sowohl im Zentrum auf der Sechs oder Acht sowie als rechter Verteidiger spielen. Überzeugt haben uns außerdem seine Dynamik und Laufstärke – und nicht zuletzt die Erfahrung aus der Bundesliga und der Zeit bei Viborg, wo er eine neue Herausforderung gesucht und diese in einer anderen Umgebung hervorragend angenommen hat."
3. Juni, 11.06 Uhr: Eintracht Braunschweig verpflichtet Frederik Jäkel fest
Seit rund einem Jahr ist Frederik Jäkel (25) an Eintracht Braunschweig ausgeliehen, kommt allerdings verletzungsbedingt gerade einmal auf fünf Minuten Einsatzzeit für den Zweitligisten. Dennoch verpflichten die Löwen die Leihgabe von RB Leipzig nun fest.
"Frederik hat nach seinem Wechsel im vergangenen Sommer einen schweren Rückschlag durch seine Verletzung hinnehmen müssen, der uns alle sehr getroffen hat. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits gezeigt, über welch außergewöhnliche Qualitäten er verfügt und welche Bedeutung er für uns haben kann – sowohl auf als auch neben dem Platz. Nach der schweren Diagnose hat Frederik eindrucksvoll bewiesen, dass er ein echter Kämpfer ist", zeigte sich Sportgeschäftsführer Benjamin Kessel (38) beeindruckt von dem Innenverteidiger.
Jäkel hatte sich nach einem fünfminütigen Einsatz gegen Greuther Fürth im vergangenen August schwer am Kreuzband verletzt und daraufhin den Rest der Saison verpasst. Inzwischen kann der 25-Jährige aber wieder individuelles Training absolvieren und setzt alles daran, wieder komplett fit zu werden, um dem Team helfen zu können.
2. Juni, 20.07 Uhr: Hansa Rostock holt neuen Stammkeeper an Bord
Der FC Hansa stellt seinen zweiten Zugang für die neue Saison vor: Torwart Luca Unbehaun (25) wechselt ablösefrei nach Vertragsende vom FC Emmen an die Ostsee.
Der Schlussmann ging 2016 aus der Jugend des VfL Bochum in das NLZ von Borussia Dortmund und galt dort schnell als großes Talent. 2018/19 wurde er sogar mit der Fritz-Walter-Medaille ausgezeichnet, bei den Profis kam er anschließend jedoch nicht zum Einsatz. Das gelang ihm regelmäßig erst beim SC Verl in der Saison 2023/24, ehe es ihn in die Niederlande zog. In Emmen stand er die vergangenen zwei Spielzeiten als Stammkraft zwischen den Pfosten.
"Luca verkörpert den modernen Torwarttyp. Mit seiner Ausbildung auf höchstem Niveau, einem ausgeprägten Spielverständnis und einer starken Entscheidungsqualität bringt er wichtige Voraussetzungen für unser Spiel mit", freute sich Hansa-Boss Amir Shapourzadeh über den Transfer.
2. Juni, 13.51 Uhr: Werder Bremen holt Chuki von Real Valladolid
Werder Bremen hat den zweiten Neuzugang des Sommers bekanntgegeben: Die Hanseaten holen Chuki (22) aus der zweiten spanischen Liga von Real Valladolid.
Der offensive Mittelfeldspieler, der zweimal für die spanische U18 auflief, überzeugte dort in der abgelaufenen Saison mit 15 Scorerpunkten in 34 Spielen. Der Wechsel nach Bremen ist für das Eigengewächs aus Valladolid das erste Mal, dass er seinen Heimatklub verlässt.
"Ich bin glücklich und überzeugt, dass Werder der bestmögliche Verein für mich und der richtige Schritt für meine Karriere ist. Ich bin dankbar für das Vertrauen, das man mir entgegenbringt, und hoffe, dass ich dem Verein helfen kann, sich weiterzuentwickeln. Es war eine sehr wohlüberlegte Entscheidung. Es ist schwer gewesen, Real Valladolid - den Verein meines Lebens - zu verlassen, denn ich bin dort, in meiner Stadt, aufgewachsen, und ich werde ihnen immer unendlich dankbar sein", schwärmte der 22-Jährige entsprechend von beiden Vereinen.
2. Juni, 12.12 Uhr: SC Paderborn verpflichtet Energie Cottbus' Nyamekye Awortwie-Grant
Der SC Paderborn hat nach dem Aufstieg in die Bundesliga den nächsten Deal klargemacht: Energie Cottbus' Innenverteidiger Nyamekye Awortwie-Grant (25) wechselt zu den Ostwestfalen.
Der gebürtige Tübinger kam erst im Vorjahr nach Cottbus und trug dort als Stammspieler entscheidend zum Aufstieg bei, hatte aber keinen Vertrag für die 2. Bundesliga und kann sich Paderborn deshalb ablösefrei anschließen.
"Nyame hat in der vergangenen Drittligasaison mit herausragenden Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Er ist schnell, zweikampfstark und ein agiler Innenverteidiger, der trotz seiner bereits gezeigten Qualität weiterhin enormes Entwicklungspotenzial besitzt – um sich bei uns auch in der Bundesliga durchzusetzen", schwärmte Sportgeschäftsführer Sebastian Lange (38) von seinem Neuzugang.
2. Juni, 11.33 Uhr: Hannover 96 schnappt sich Magdeburgs Jean Hugonet
Seinen auslaufenden Vertrag beim 1. FC Magdeburg verlängert Innenverteidiger Jean Hugonet (26) nicht, der 2. Bundesliga bleibt er aber trotzdem erhalten und wechselt ablösefrei zu Hannover 96.
Alle Infos zum Wechsel des Franzosen findet Ihr hier: "Wiedersehen mit Christian Titz: FCM-Verteidiger Hugonet wechselt zu Hannover".
1. Juni, 16.34 Uhr: VfL Wolfsburg angelt sich Fraser Hornby
Der VfL Wolfsburg hat den ersten Transfer nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga verkündet. Vom zukünftigen Liga-Konkurrenten Darmstadt 98 kommt Fraser Hornby (26) nach Niedersachsen.
Der schottische Offensivspieler wechselte 2023 nach Darmstadt und überzeugte dort unter anderem mit 25 Toren sowie zehn Vorlagen in 64 Spielen.
"Spieler wie Fraser sind auf dem Markt sehr begehrt, weil sie ein unheimlich gutes Gesamtpaket mitbringen. Mit seiner Dynamik, seiner fußballerischen Qualität, aber auch seiner Persönlichkeit wird er uns, zumal er die zweite Liga schon kennt, mit Sicherheit weiterhelfen. Er war nicht umsonst Vizekapitän in Darmstadt. Wie klar er in seiner Entscheidung für den VfL gewesen ist, hat uns beeindruckt", betonte Sportdirektor Pirmin Schwegler (39).
1. Juni, 12.45 Uhr: DFB-Stürmer Undav verlängert beim VfB Stuttgart
Er bleibt im Ländle: Deniz Undav (29) wird auch weiterhin für den VfB Stuttgart auflaufen.
Der 29-jährige Nationalspieler hat seinen Vertrag beim Bundesligisten vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2029 verlängert, inklusive einer Option auf ein weiteres Jahr. Sein bisheriges Arbeitspapier lief noch bis 2027. Das teilten die Schwaben selbst am Montag mit.
Damit herrscht für den DFB-Angreifer noch vor dem WM-Start Klarheit über seine sportliche Zukunft.
1. Juni, 12.15 Uhr: KSC holt Nachwuchs-Talent
Blau-Weiß statt Rot: Jason Ponente Ramirez (19) streift sich künftig das Trikot des Karlsruher SC über.
Wie der Zweitligist aus Baden am Montag bekannt gab, wechselt der 19-Jährige Offensivspieler vom Nachwuchs des 1. FC Köln in die Fächerstadt. Vertragsdetails nannte der KSC nicht.
"Mit Jason Ponente Ramirez haben wir einen weiteren jungen, entwicklungsfähigen Spieler für uns gewinnen können, der viel Potenzial mitbringt", ist sich Sport-Geschäftsführer Mario Eggimann (45) der Qualität seines neuen Kickers sicher.
"Seine Qualitäten hat er nicht nur zuletzt in der DFB-Nachwuchsliga für die U19 des 1. FC Köln unter Beweis gestellt, für die er auch bereits Erfahrungen in der UEFA Youth League sammeln konnte."
1. Juni, 11.32 Uhr: Fousseny Doumbia wechselt zu Energie Cottbus
Energie Cottbus hat sich die Dienste von Fousseny Doumbia (21) gesichert.
Der 21-jährige Defensivmann kommt von Eintracht Frankfurt und bleibt leihweise bis Saisonende beim Zweitliga-Aufsteiger. Das teilten die Lausitzer selbst am Montag mit.
Mehr dazu hier: "Nächster Neuer! Cottbus holt Nationalspieler aus der Hessenliga"
1. Juni, 11.21 Uhr: 1. FC Heidenheim holt Marcel Costly
Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim hat sich im Angriff verstärkt.
Wie der Schwaben am Montagvormittag offiziell bekannt gaben, wechselt der offensiv flexibel einsetzbaren Marcel Costly (30) vom Drittligisten FC Ingolstadt 04 an die Brenz. Der 30-Jährige unterzeichnete demnach einen Dreijahresvertrag bis Ende Juni 2029.
"Mit Marcel Costly konnten wir einen Spieler verpflichten, der mit 18 Toren und zehn Assists eine absolut herausragende Saison in der 3. Liga gespielt hat", wird FCH-Boss Holger Sanwald (59) in der Vereinsmitteilung zitiert. "Durch seine Variabilität - er kann im rechten offensiven Mittelfeld, im Sturmzentrum und als hängende Spitze eingesetzt werden - wird er unserem Kader zusätzliche Qualität verleihen."
29. Mai, 21.34 Uhr: Barcelona schnappt dem FC Bayern Anthony Gordon weg
Jetzt ist der Deal fix: Anthony Gordon (25) wechselt von Newcastle United zum FC Barcelona - und damit nicht zum FC Bayern.
Wochenlang hielten sich die Gerüchte um einen Transfer des Engländers an die Säbener Straße hartnäckig. Intern soll sich der deutsche Rekordmeister gar auf den Flügelstürmer der "Magpies" festgelegt haben. Doch am Ende war das Gesamtpaket den Münchnern wohl zu üppig.
Anders als für die eigentlich chronisch klammen Katalanen. Barça selbst spricht von 60 bis 70 Millionen Euro Ablöse, von Newcastle-Seite sind 80 Millionen Euro plus mögliche Zusatzzahlungen zu vernehmen. Auch eine Weiterverkaufsbeteiligung existiert offenbar.
29. Mai, 17.20 Uhr: Bester Regionalliga-Knipser wechselt zu Waldhof Mannheim
Mit 27 Treffern in 33 Spielen ballerte Julian Ulbricht (26) den SV Meppen in die 3. Liga. Dort wird der gebürtige Hamburger nächste Saison dann auch spielen, allerdings für den SV Waldhof Mannheim.
Der SVW holt den Stürmer nämlich per Ausstiegsklausel in die Rhein-Neckar-Region. "Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, heute meinen Vertrag beim SV Waldhof Mannheim unterschreiben zu können. Der SV Waldhof ist ein großer Traditionsverein, das reizt mich sehr. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir gezeigt, dass ich hier meine sportliche Zukunft sehe", sagte der 26-Jährige zu seinem Wechsel.
29. Mai, 16.12 Uhr: Bruder von Rocco Reitz wechselt zum 1. FC Magdeburg
Tony Reitz (21), der Bruder von Rocco Reitz (24), folgt seinem Familienmitglied in den Osten und heuert beim FCM an.
Alle Infos findet Ihr unter: "Sein Bruder sorgte mit RB-Wechsel für Wirbel: Magdeburg zieht Kapitän von BVB II an Land".
29. Mai, 13.16 Uhr: Personalkarussell beim SC Paderborn
Viel Bewegung beim SC Paderborn: Am Freitag verkündete der Bundesliga-Aufsteiger gleich drei Abgänge und einen Neuzugang.
Sowohl Innenverteidiger Calvin Brackelmann (26) als auch Mittelfeldmann David Kinsombi (30) verlassen den Klub nach drei Jahren. Während Brackelmann zum FC Augsburg wechselt, ist das Ziel bei Kinsombi noch unklar. Zudem kehrt Keeper Dennis Seimen (20), der in der abgelaufenen Saison vom VfB Stuttgart ausgeliehen war, zu seinem Stammverein zurück. Dort soll er nach dem Abgang von Alexander Nübel (29) die Nummer eins werden.
"Alle drei haben einen enormen Wert für unseren SCP07 gehabt – sowohl sportlich als auch menschlich", verabschiedete Sportgeschäftsführer Sebastian Lange (38) das Trio.
Neu an Bord ist dagegen ist Clemens Lippmann (19): Der Außenverteidiger kommt von Drittligist 1860 München.
29. Mai, 11.45 Uhr: SC Verl holt Amin Farouk aus Frankfurt
Der SC Verl verstärkt seine Offensive mit Amin Farouk (22), er kommt vom FSV Frankfurt aus der Regionalliga Südwest.
Dort überzeugte er in der abgelaufenen Saison mit 14 Scorerpunkten in 27 Spielen, bei seinem Ausbildungsklub Wehen Wiesbaden hatte er schon einmal den Schritt in die 3. Liga geschafft.
"Mit Amin gewinnen wir einen Offensivspieler, der auf dem Flügel, aber auch im Zentrum spielen kann. Er hat eine super Technik, eine hohe Dynamik und für die gegnerische Defensive schwierig zu greifen. Charakterlich passt er perfekt zu unserem Sportclub, weil er sich hohe Ziele steckt und wir diese gemeinsam mit ihm erreichen möchten", sagte Sportvorstand Zlatko Janjic (40).
29. Mai, 11.33 Uhr: Dynamo Dresden gibt Dominik Kother an MSV Duisburg ab
Schon in der Rückrunde war Dynamo Dresdens Dominik Kother (26) an den MSV Duisburg ausgeliehen, jetzt verpflichtet der Drittligist den Linksaußen fest.
Alle Infos zum Deal findet Ihr hier: "Nächster Abgang fix! Auch dieser Profi verlässt Dynamo Dresden".
29. Mai, 10.20 Uhr: Borussia Mönchengladbach verpflichtet ukrainischen Nationalspieler
Ein ukrainischer Nationalspieler für Borussia Mönchengladbach: Die Fohlen verpflichten Yukhym Konoplya (26) von Schachtar Donezk.
Für den Rechtsverteidiger, der bereits über eine große Sammlung an nationalen Titeln verfügt, 27 Mal für die ukrainische Auswahl auflief und 2019 sogar U20-Weltmeister wurde, wird keine Ablöse fällig, er unterschreibt einen Dreijahresvertrag.
"Ich freue mich sehr, zu Borussia zu wechseln. Es ist ein sehr großer Verein mit langer Historie und einer unglaublichen Fangemeinde. Gerade habe ich sehr viele Emotionen, die ich gar nicht so richtig erklären kann. Es wird ein paar Tage dauern, bis ich alles richtig realisiert habe", zeigte sich der Neuzugang völlig begeistert von dem Bundesliga-Klub.
29. Mai, 6.28 Uhr: Rot-Weiss Essen verpflichtet Leihspieler Franci Bouebari fest
Rot-Weiss Essen bastelt nach der verlorenen Relegation gegen Greuther Fürth fleißig am Kader für die kommende Drittliga-Saison. Als dritter Neuzugang steht Franci Bouebari (22) fest, der in der vergangenen Saison bereits vom SC Freiburg II ausgeliehen war und nun fest verpflichtet wird.
Der Linksverteidiger startete mit Anlaufschwierigkeiten in Essen, schon sein viertes Spiel für RWE verpasste er wegen einer Suspendierung nach einer "persönlichen Verfehlung", wie Trainer Uwe Koschinat damals verkündete. Seither mauserte er sich jedoch zum Stammspieler und absolvierte insgesamt 25 Drittliga-Spiele sowie jeweils eins im DFB- und im Niederrhein-Pokal, bevor er den Saisonendspurt wegen eines Muskelbündesrisses verpasste.
Das sieht man auch in Essen: "Wir freuen uns sehr über die feste Verpflichtung von Franci. Er bringt ein spannendes Profil mit und hat sich während seiner Leih-Saison bei uns sehr positiv entwickelt und bis zu seiner Verletzung als Stammspieler etabliert. Wir sehen weiterhin noch großes Potenzial in ihm, das wir in den kommenden Jahren gemeinsam weiterentwickeln möchten", sagte Direktor Profifußball Marcus Steegmann (45).
28. Mai, 16.44 Uhr: Hallescher FC verpflichtet Tor-Granate
Der Hallesche FC hat Soufian Benyamina (36) verpflichtet. Der 36-Jährige kommt ablösefrei vom Liga-Konkurrenten Greifswalder FC.
Der Aufstiegsanwärter aus Sachsen-Anhalt verpflichtete mit dem Routinier den erfolgreichsten Stürmer der Regionalliga Nordost seit 2022/23. In den vergangenen vier Jahren schoss er 60 Tore.
"Soufian vereint enorme Erfahrung mit einer hohen Präsenz auf dem Platz. Er hat über viele Jahre auf hohem Niveau seine Qualitäten unter Beweis gestellt, bringt Führungsstärke mit und soll unser Offensivspiel zusätzlich beleben", erklärte Halles neuer Sportdirektor Marian Unger (42).
28. Mai, 15.59 Uhr: Paderborn angelt sich Top-Spielmacher der 3. Liga
Der SC Paderborn nimmt Kurs Bundesliga und wildert in der 3. Liga: Von der U23 der TSG Hoffenheim wechselt Top-Spielmacher Luka Duric (22) an die Pader.
SCP-Geschäftsführer Sebastian Lange: "Wir freuen uns sehr, dass sich Luka für uns entschieden hat. Er ist fußballerisch hervorragend bei der TSG Hoffenheim ausgebildet worden. Er ist ein spielintelligenter, offensiv ausgerichteter Mittelfeldspieler."
Duric sammelte in seiner Debütsaison der 3. Liga in 28 Einsätze 19 Torbeteiligungen, feierte zudem für die TSG-Profis im Februar seinen ersten Einsatz in der Bundesliga. Der in Sinsheim geborene Duric besaß bei seinem Jugendverein einen Vertrag bis 2027, eine Ablöse dürfte fällig geworden sein.
28. Mai, 13.56 Uhr: Der VfL Bochum schnappt sich Daniel Hanslik vom 1.FC Kaiserslautern
Der VfL Bochum hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Daniel Hanslik (29) vom 1. FC Kaiserslautern verpflichtet. Das gab der Zweitligist am Donnerstag bekannt. Der Stürmer wechselt ablösefrei an die Castroper Straße.
"Mit Daniel bekommen wir einen absoluten Führungsspieler, der in Kaiserslautern Vize-Kapitän war und von dessen Qualitäten wir sportlich und charakterlich voll überzeugt sind", sagt Simon Zoller, Direktor Lizenzfußball beim VfL Bochum 1848. "Mit seiner Flexibilität kann er uns sowohl auf der Stürmerposition als auch als hängende Spitze oder in der 9,5er-Rolle ein neues Element geben."
Hanslik selbst freut sich nach fünf Jahren auf dem Betzenberg auf die neue Herausforderung. "Ich bin sehr froh darüber, dass es geklappt hat, bei so einem Verein zu unterschreiben, und freue mich schon darauf, das erste Mal für den VfL aufzulaufen. Von Anfang an war die Kommunikation mit dem Verein transparent und so überzeugend, dass ich schnell für mich den Entschluss gefasst habe, Teil dieser Aufgabe hier werden zu wollen. Ich freue mich auf eine hoffentlich erfolgreiche Zeit in Bochum."
28. Mai, 11.49 Uhr: Hoffenheim holt Ösi-Juwel
1899 Hoffenheim vermeldet seinen dritten Zugang für die neue Saison: Aus Österreich kommt Sturm-Juwel Konstantin Aleksa. Der 19-Jährige wechselt gegen Ablöse von Austria Wien.
TSG-Sportdirektor Frank Kramer erklärt: "Konstantin zählt zu den auffälligsten Angreifern der 2. Liga in Österreich und passt sehr gut zu unserer Spielphilosophie. In unserer U23 soll er kontinuierlich wichtige Spielpraxis sammeln und sich perspektivisch auf das Niveau der Bundesliga entwickeln."
Der Youngster markierte in der abgelaufenen Saison der 2. Liga Österreichs als nomineller A-Junior in elf Spielen vier Tore. Für die U19 der Ösis lief er fünfmal auf.
27. Mai, 13.26 Uhr: SC Paderborn holt ersten Neuzugang nach dem Aufstieg
Zwei Tage nach dem Aufstieg in die Bundesliga hat der SC Paderborn seinen ersten Neuzugang präsentiert: Der Verein verpflichtet Mittelfeldspieler Tom Baack (27) vom 1. FC Nürnberg.
Für den ist es ein steiler Aufstieg, denn erst im vergangenen Sommer war er aus der 3. Liga vom SC Verl zu den Franken gewechselt, nun zieht es ihn nach Paderborn.
"Tom wird uns mit seiner Übersicht, seiner Mentalität und seiner Erfahrung guttun. Er ist zentraler Mittelfeldspieler, der über eine ausgeprägte Spielintelligenz verfügt. Tom zeichnet ein permanent hohes Lauf- und Zweikampfverhalten, konsequente Ballgewinne und große Einsatzbereitschaft in allen Phasen des Spiels aus. Zudem bringt er auch Führungsstärke auf und neben dem Platz mit", sagt Sport-Geschäftsführer Sebastian Lange (38).
27. Mai, 12.45 Uhr: Hansa Rostock holt Keeper von Union Berlin
Hansa Rostock verstärkt sich im Tor mit einem jungen Keeper von Union Berlin: Yannic Stein (21) wechselt von der Alten Försterei zur Kogge.
"Yannic hat sich bei uns über viele Jahre sehr gut entwickelt und stets professionell gearbeitet. Die Leihstationen haben ihm wichtige Erfahrungen gebracht, gleichzeitig war klar, dass er für seinen nächsten Schritt dauerhaft Spielzeit auf hohem Niveau benötigt. Wir haben seinen Wunsch nach einer neuen Herausforderung nachvollzogen und gemeinsam eine Lösung gefunden, die für alle Seiten sinnvoll ist. Wir danken Yannic für seinen Einsatz bei Union und wünschen ihm in Rostock sportlich wie persönlich nur das Beste", erklärte Horst Heldt (56), Geschäftsführer Profifußball Männer des 1. FC Union Berlin.
Stein wechselte im Sommer 2019 vom Nachwuchs von Viktoria Berlin zu Union, rückte in den Trainingsbetrieb der Profis auf und gehörte ab 2012 mehrfach dem Spieltagskader in der Bundesliga und dem Europapokal an, kam aber nicht zum Einsatz.
Zweimal war der an den VfB Lübeck verliehen, zuletzt stand er Regionalliga Nordost beim SV Babelsberg zwischen den Pfosten. "Der Abschied aus Köpenick fällt mir wirklich nicht leicht, denn Union sowie auch Berlin waren über viele Jahre mein Zuhause. Ich habe hier eine gute Ausbildung genossen und durfte in einem Umfeld arbeiten, das mich unterstützt und gefördert hat. Die beiden Leihen haben mir gezeigt, wie wichtig regelmäßige Spielpraxis für meine Entwicklung ist und wie sehr ich mehr Verantwortung auf dem Platz übernehmen möchte. Jetzt freue ich mich auf die Aufgabe in Rostock, auf ein neues Stadion, neue Mitspieler und die Chance, mich neu zu beweisen", so Stein selbst.
27. Mai, 12.30 Uhr: Borussia Mönchengladbach holt Enzo Leopold von Hannover 96
Enzo Leopold (25) steigt von der 2. Bundesliga in die Bundesliga auf. Der Mittelfeldspieler und Kapitän von Hannover 96 wechselt ablösefrei und erhält einen Vierjahres-Vertrag bis Ende Juni 2030 bei den "Fohlen".
"Enzo hat sich in vier Jahren bei Hannover 96 zu einem Fixpunkt im zentralen Mittelfeld entwickelt", erklärte Borussias Sportchef Rouven Schröder (50) und fügte an: "Er ist einer, der vorangeht, der seinen Job auf dem Platz diszipliniert und mit hoher Intensität ausübt, der aber auch ein guter Fußballer mit ausgeprägtem taktischen Verständnis ist und der in der vergangenen Saison als Kapitän seiner Mannschaft auch in Sachen Leadership einen großen Schritt nach vorn gemacht hat. Es war sein großer Wunsch, in der Bundesliga zu spielen – und wir sind davon überzeugt, dass dieser Schritt für ihn logisch und richtig ist."
Nach dem verpassten Aufstieg mit den Hannoveranern, den der Klub ganz klar angestrebt hatte, geht es für Leopold dennoch in die Bundesliga. "Mein Traum war es immer, Bundesliga zu spielen. Dass es nun bei so einem großen Klub passieren wird, ist natürlich besonders. Ich kann es kaum erwarten, hier loszulegen und kann allen Fans versprechen, dass ich immer 100 Prozent gebe", so der Mittelfeldmann zu seinem Wechsel.
27. Mai, 12 Uhr: VfB Stuttgart verabschiedet Alexander Nübel
Es hatte sich angedeutet, nun ist es offiziell: Nach drei Jahren wird Torhüter Alexander Nübel (29) den VfB Stuttgart verlassen und nach seiner Leihe offiziell zum FC Bayern München zurückkehren.
Die Schwaben gaben seinen Abgang am Mittwoch offiziell bekannt. Bei den Bayern hat Nübel allerdings keine Zukunft, mit Juventus Turin und Manchester City sollen sich allerdings zwei hochkarätige Klubs nach dem Keeper erkundigt haben.
Das Tor des VfB soll demnächst Dennis Seimen (20) hüten, der aus dem eigenen Nachwuchs stammt, in der Saison 2024/25 in der zweiten Mannschaft in der 3. Liga zwischen den Pfosten stammt und anschließend an den SC Paderborn verliehen wurde.
Dort zeigte Seimen starke Leistungen und war einer der Garanten für den Aufstieg des Klubs in die Bundesliga, der am Montag mit einem Sieg im Rückspiel der Relegation gegen den VfL Wolfsburg gelang.
Sommer-Transfermarkt im Ticker
Es geht wieder los! Die Vereine im deutschen Profi-Fußball ziehen sich ihre Neuzugänge für die kommende Saison an Land. Wir berichten für Euch auch in diesem Sommer vom Transfermarkt-Geschehen in unserem Liveticker.
Titelfoto: Daniel Löb/dpa