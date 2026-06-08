08.06.2026 11:17 Transfermarkt im Ticker: Zweitliga-Aufsteiger zieht HSV-Juwel an Land

Transfermarkt im Ticker: Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück hat sich mit der Neuverpflichtung von HSV-Juwel Lukas Bornschein in der Defensive verstärkt.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Aliena Rein

Deutschland - Der Sommer wird heiß! Nicht nur aufgrund der Temperaturen, sondern weil es im deutschen Fußball auf dem Transfermarkt bis zum Deadline Day am 1. September rund geht.

In unserem Liveticker geben wir Euch einen Überblick über die wichtigsten Transfers der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga sowie ausgewählten Wechseln in den Regionalligen. Auf internationaler Ebene werfen wir ein Auge auf die Kracher-Verpflichtungen der Top-Teams. Hier geht es zum Liveticker:

8. Juni, 11.17 Uhr: Lukas Bornschein wechselt nach Osnabrück

Deal fix! Der VfL Osnabrück hat sich in der Defensive verstärkt. Nachwuchs-Talent Lukas Bornschein (21) verlässt die Zweitverwertung des Hamburger SV und wechselt mit sofortiger Wirkung an die Bremer Brücke. Das teilten die Lila-Weißen selbst am Montag mit. Zu den genauen Vertragsdetails machte der Zweitliga-Aufsteiger jedoch keine näheren Angaben. "Wir wollen unseren Weg weitergehen mit Spielern, die sich in der Regionalliga bewiesen haben, sich bei uns weiterentwickeln und gemeinsam mit uns den nächsten Schritt in ihrer Karriere gehen können", wird VfL-Boss Joe Enochs (54) in der Vereinsmitteilung zitiert. "In den Gesprächen hat sich zudem der Eindruck bestätigt, dass Lukas mit seiner Art perfekt zu uns als VfL passt."

Streift sich künftig das Trikot des VfL Osnabrück über: Lukas Bornschein (21). © IMAGO / R.Seidel Imagery

7. Juni, 11.33 Uhr: Drittligist Viktoria Köln holt Jason Amann

Viktoria Köln hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Wie der Drittliga-Klub am Sonntagvormittag offiziell bekannt gab, kommt Defensivmann Jason Amann (21) vom 1. FSV Mainz 05. "Jason war die letzten Jahre ein Leistungsträger in allen Mainzer Jugendteams und ist für sein Alter schon sehr weit. Er ist als defensiv orientierter Spieler vielseitig einsetzbar und kann sowohl als defensiver Sechser als auch in der Kette spielen", freut sich der Sportliche Leiter Valentin Schäfer (31) über die Verpflichtung von Amann, der in den vergangenen beiden Spielzeiten Stammspieler des 05er Regionalliga-Teams war. "Auf dem Feld zeichnet er sich durch seine Mentalität, Zweikampfstärke und Passqualität aus."

Drittligist Viktoria Köln hat sich die Dienste von Jason Amann (21) gesichert. © Lea Blank / Viktoria Köln

6. Juni, 12.07 Uhr: Viktoria Köln bedient sich bei Absteiger

Niklas Castelle (23) wechselt vom SSV Ulm in den Kölner Stadtteil Höhenberg. Der Stürmer kommt ablösefrei, da sein Vertrag bei den Spatzen durch den Abstieg aus der 3. Liga keine Gültigkeit mehr besitzt. Die vergangenen anderthalb Jahre war er aber ohnehin an Alemannia Aachen ausgeliehen. Dort sammelte der 23-Jährige in der abgelaufenen Spielzeit immerhin vier Scorer (zwei Tore, zwei Vorlagen) in 27 Drittligaeinsätzen. "Niklas Castelle ist ein echter Straßenfussballer, der ohne NLZ-Ausbildung und aus der Landesliga kommend einen besonderen Weg in den Profifußball gemacht hat. Das sieht man auch auf dem Platz wo er dafür steht offensiv besondere Momente kreieren zu können", freute sich Sport-Vorstand Franz Wunderlich über den Deal.

Niklas Castelle (23) trägt künftig das Schwarz-Rot der Viktoria. © Besnik Abazaj / Viktoria Köln

6. Juni, 10.23 Uhr: SV Elversberg verpflichtet Lukasz Poreba

Um in der Bundesliga den Klassenerhalt zu schaffen, braucht es für die SV Elversberg Verstärkung. Zunächst wurde jedoch bei einem Aufstiegshelden die feste Verpflichtung eingetütet. Dazu zogen die Elversberger die Kaufoption für Mittelfeldspieler Lukasz Poreba, die bei circa 1,5 Millionen Euro liegen soll. "Wir freuen uns sehr, dass Lukasz weiterhin fester Bestandteil unseres Teams sein wird. Er hat in der vergangenen Saison gezeigt, wie wertvoll er für die Mannschaft ist. Mit seinen Qualitäten im Spiel gegen den Ball, seiner Spielintelligenz und seiner herausragenden Mentalität hatte er großen Anteil an unserem Erfolg. Darüber hinaus hat er sich auch menschlich hervorragend eingefügt und passt perfekt zu den Werten unseres Vereins", kommentierte Christian Weber, der Elversbeger Sportdirektor, den Transfer. Die Besonderheit von Poreba: Seit dem 3. Spieltag bestritt er jedes Spiel für die Elv von Anfang an.

Lukasz Poreba (2.v.l.) bleibt bei der SV Elversberg und könnte es in der Bundesliga auch mit Zweitliga-Torschützenkönig Noel Futkeu (links) zu tun bekommen, der zu Eintracht Frankfurt zurückgeht. © DPA/ Daniel Karmann

5. Juni, 15.46 Uhr: Preußen Münster holt Lucas Zeller aus Schweinfurt

Vom einen Absteiger zum anderen: Innenverteidiger Lucas Zeller (26) geht nicht mit dem 1. FC Schweinfurt in die Regionalliga, sondern schließt sich Preußen Münster an, das aus der 2. Bundesliga runterkommt. Der 1,94-Mann spielte in seiner Karriere für verschiedene Vereine überwiegend in der Regionalliga, schaffte aber mit Schweinfurt den Aufstieg in die 3. Liga und war dort in der vergangenen Saison auch Stammkraft. Dort will die Kämpfernatur auch in Münster anknüpfen. "Preußen Münster hat in den vergangenen Jahren sehr gute Arbeit geleistet und verfolgt nach dem Abstieg einen ambitionierten, zugleich aber bodenständigen Weg – gerade auch in Verbindung mit dem neuen Trainer. Auf dieses Projekt freue ich mich sehr", sagte der 26-Jährige.

5. Juni, 14.46 Uhr: Albert Grønbæk bleibt dem HSV erhalten

Große Freude beim Hamburger SV: Die Rothosen konnten Albert Grønbæk (25) fest verpflichten. Der Mittelfeldspieler war in der Rückrunde bereits von Stade Rennes ausgeliehen gewesen. "Albert hat in seiner Zeit bei uns schnell gezeigt, welchen besonderen Mehrwert er unserem Spiel geben kann. Mit seiner Spielintelligenz, seiner technischen Qualität und seiner taktischen Flexibilität bringt er genau die Fähigkeiten mit, die unserem Kader in vielen Situationen helfen. Gleichzeitig hat er mit seiner Art, Fußball zu spielen, und seiner Persönlichkeit auch menschlich schnell einen wichtigen Platz in unserer Mannschaft eingenommen", sagte Sportdirektor Claus Costa (41). Der dänische Nationalspieler, der in seiner Karriere auch schon in Norwegen, England und Italien kickte, hatte die ersten Rückrundenspiele noch verletzt verpasst, war dann aber schnell zum Stammspieler beim HSV aufgestiegen. Jetzt unterschrieb er einen langfristigen Vertrag bei den Hamburgern.

Albert Grønbæk (25) läuft auch zukünftig mit der Raute auf der Brust auf. © Marcus Brandt/dpa

5. Juni, 14.15 Uhr: 1. FC Magdeburg schlägt bei Werder Bremen zu

Der 1. FC Magdeburg hat seinen nächsten Neuen vorgestellt: Kevin Manthey (19) kommt von Werder Bremens Zweitvertretung aus der Regionalliga Nord. Alle Hintergründe könnt Ihr hier nachlesen: "Von der Weser an die Elbe: 19-Jähriger ist nächster Neuzugang".

5. Juni, 11.54 Uhr: Hansa Rostock verpflichtet Emil Holten fest

Hansa Rostock kann auch in der kommenden Saison mit seinem Top-Torjäger planen: Emil Holten (29), bisher Leihgabe aus Schweden, wechselt fest zum Drittligisten. Der Däne kam im September 2025 vom schwedischen Erstligisten IF Elfsborg zur Kogge und überzeugte dort auf Anhieb mit 15 Toren in 33 Drittligaspielen sowie elf Treffern in fünf Partien im Landespokal. "Es war kein Geheimnis, dass wir Emil gerne bei Hansa halten wollten. Umso mehr freuen wir uns, dass es nun gelungen ist, ihn fest zu verpflichten. Er kennt den Verein, die Mannschaft, das Umfeld und passt sowohl sportlich als auch menschlich sehr gut zu uns. Er hat sich positiv entwickelt und leistete in einer wichtigen Saisonphase seinen Beitrag. Deshalb war für uns klar, dass er auch in der kommenden Spielzeit eine wichtige Rolle in unserer Offensivstruktur einnehmen soll“, sagt Direktor Profifußball Amir Shapourzadeh (43).

Emil Holten (29) bleibt Hansa Rostock erhalten. © IMAGO / Fotostand

5. Juni, 10.25 Uhr: FC Bayern vermeldet Abgang von Daniel Peretz

Der FC Bayern kann einen Keeper von der Gehaltsliste streichen: Daniel Peretz (25) schließt sich seinem Leihklub FC Southampton fest an. Mehr über den Wechsel des israelischen Nationaltorwarts erfahrt Ihr hier: "FC Bayern tütet Millionen-Deal ein: Spieler wechselt nach England".

4. Juni, 15.50 Uhr: Eintracht Braunschweig angelt sich Schalker Nachwuchs-Keeper

Eintracht Braunschweig setzt auf den Nachwuchs: Aus der U19 von Schalke 04 wechselt Keeper Nick Bodon (19) nach Niedersachsen und unterschreibt dort seinen ersten Profivertrag. Seine ersten fußballerischen Schritte machte Bodon beim MSV Duisburg, wechselte allerdings mit 15 Jahren nach Gelsenkirchen und hütet seither das Tor verschiedener Nachwuchsmannschaften, zuletzt in der Meisterschaftsrunde der U19-Junioren, wo die Knappen im Achtelfinale am späteren Meister Hoffenheim scheiterten. "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die Chance, die ich bei der Eintracht mit meinem ersten Profivertrag bekomme. Mein Ziel ist es, hier schnell anzukommen, die vielen neuen Eindrücke aufzusaugen und von meinen erfahrenen Teamkollegen zu lernen. Für mich geht es jetzt darum, mich möglichst schnell an den Herrenfußball zu gewöhnen und mich jeden Tag weiterzuentwickeln", sagte der Neuzugang.

4. Juni, 13.42 Uhr: Karlsruher SC lockt Tim Civeja in den Wildpark

Der Karlsruher SC verstärkt sein Mittelfeld mit Tim Civeja (24) vom 1. FC Saarbrücken. Der Deutsch-Albaner, der für beide Länder bereits Einsätze für die U-Nationalmannschaften absolvierte, war in den vergangenen drei Jahren Stammkraft im zentralen Mittelfeld der Saarbrücker und wagt nun den Schritt eine Liga höher. "Tim bringt genau die Qualitäten mit, die wir für unser Mittelfeld gesucht haben. Er verfügt über eine hohe Intensität, große Laufbereitschaft und ein gutes Spielverständnis. Mit seiner Übersicht kann er Spiele lenken und Chancen kreieren. Zudem bringt er Torgefahr aus dem Mittelfeld mit und hat seine Qualitäten in der vergangenen Saison eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Dieses Gesamtpaket hat uns absolut überzeugt", lobte Direktor Profifußball Timon Pauls (34) den gebürtigen Dachauer.

Tim Civeja (24, M.) unterschreibt nach drei Jahren in Saarbrücken beim KSC. © KSC

3. Juni, 20.05 Uhr: Kasey Bos verlässt den 1. FSV Mainz 05 leihweise

Der Mainzer Linksverteidiger Kasey Bos (22) wird vom FSV für eine Saison in die Niederlande zu Excelsior Rotterdam ausgeliehen. In der abgelaufenen Spielzeit kam der 22-Jährige lediglich in der Regionalliga-Mannschaft zum Einsatz. "Für Kasey ist es wichtig, dass er auf Spielminuten auf höchstem Niveau kommt", erklärte Sportdirektor Niko Bungert den Leihwechsel.

3. Juni, 18.53 Uhr: Leon Müller wechselt zum SSV Ulm

Die Spatzen aus Ulm basteln am Kader für die neue Saison und holen Leon Müller (25) vom Ligakonkurrenten MSC Duisburg. Dort kam der defensive Mittelfeldspieler in der starken vergangenen Saison der Zebras nach Verletzungssorgen nur sehr unregelmäßig zum Zug und letztlich auf 15 Einsätze in der 3. Liga. "Leon vereint viele Eigenschaften, die wir an einem Spieler auf seiner Position schätzen. Er bringt die Mentalität, die Laufbereitschaft und die Zweikampfstärke mit, die wir suchen", erklärte MSV-Sportdirektor Murat Isik.

3. Juni, 18.48 Uhr: Hoffenheim holt Patrick Wimmer aus Wolfsburg

Die Spatzen pfiffen es schon von den Dächern, jetzt ist der Deal fix: Patrick Wimmer (25) verlässt den VfL Wolfsburg nach dem Bundesligaabstieg und schließt sich der TSG 1899 Hoffenheim an. Dem Vernehmen nach ziehen die Sinsheimer eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund zehn Millionen Euro, sein neuer Vertrag bei der TSG soll bis 2031 laufen. In der vergangenen Saison steuerte der Österreicher bei den Wölfen in 27 Einsätzen vier Treffer und sechs Vorlagen bei. Seinen neuen Trainer Christian Ilzer kennt er derweil bereits aus der gemeinsamen Zeit bei Austria Wien. "Die TSG Hoffenheim hat in der vergangenen Saison eine beeindruckende Entwicklung genommen, mit spannenden Spielern und einem intensiven wie attraktiven Fußball. Zudem kenne ich den Trainer noch aus unserer gemeinsamen Zeit bei Austria Wien, als ich unter Chris Ilzer zum Profi wurde", freute sich der Offensivakteur. "Patrick ist mit seinem Profil offensiv variabel einsetzbar und hat seine Qualitäten in der Bundesliga bereits nachhaltig unter Beweis gestellt. Er passt aufgrund seiner intensiven Spielweise und Duell-Qualität hervorragend in unsere Spielidee", erklärte TSG-Sportdirektor Paul Pajduch zudem.

Patrick Wimmer trägt künftig das Trikot der Hoffenheimer. © TSG 1899 Hoffenheim

3. Juni, 16.31 Uhr: 1. FC Saarbrücken angelt sich Torhüter aus Österreich

Der 1. FC Saarbrücken hat mit Matteo Bignetti (22) verpflichtet. Der österreichische U21-Keeper kommt aus seiner Heimat von Sturm Graz in die 3. Liga. Bignetti startete seine Karriere in der Jugend der Grazer, sammelte aber zwischen 2020 und 2023 bereits Auslandserfahrung bei Eintracht Frankfurt. Mit Graz spielte er nicht nur in der österreichischen Bundesliga, sondern konnte auch erste Einsätze auf internationaler Bühne in der Europa League absolvieren. "Ein hochinteressanter Spieler. Jung und trotzdem schon mit Erfahrung, er hat sogar bereits ein Europapokal-Spiel absolviert. Hungrig und mit Potenzial. Ein guter Typ. Wir werden ihn übrigens als Torwart einsetzen, obwohl er für Graz auch schon einmal den Ausgleich in der Nachspielzeit geköpft hat", witzelte Sportvorstand Markus Thiele (44) über seinen neuen Rückhalt im Kasten.

Matteo Bignetti (22, r.) spielte mit Sturm Graz bereits in der Europa League. © ANDY BUCHANAN / AFP

3. Juni, 16.22 Uhr: 1. FC Köln zieht Kaufoption für Jakub Kaminski

Er kam auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg und mutierte sofort zum absoluten Leistungsträger: Der 1. FC Köln hat sich die Dienste von Offensivspieler Jakub Kaminski (23) fest gesichert. In allen 34 Bundesliga-Spielen für den Effzeh stand der polnische Nationalspieler in der Startelf und wurde nur dreimal ausgewechselt, dabei erzielte er sieben Tore und bereitete fünf weitere vor. "Kuba hat uns bereits in den ersten Gesprächen mit seiner Persönlichkeit beeindruckt. Er ist bodenständig, ehrgeizig und ein absoluter Teamplayer. In der vergangenen Saison hat er diese Eigenschaften jeden Tag auf und neben dem Platz unter Beweis gestellt", sagte Geschäftsführer Thomas Kessler (40) entsprechend: "Deshalb war für uns schnell klar, dass wir die Kaufoption ziehen möchten."

3. Juni, 16.11 Uhr: 1. FC Magdeburg kann Torben Müsel von Rot-Weiss Essen für sich gewinnen

Für Rot-Weiss Essen erzielte Torben Müsel (26) das einzige Tor in der Relegation zur 2. Bundesliga, für den Klub reichte das aber nicht zum Aufstieg. Jetzt geht es für den flexiblen Offensivspieler aber trotzdem eine Liga höher, er schließt sich dem 1. FC Magdeburg an. Der 26-Jährige wurde beim 1. FC Kaiserslautern ausgebildet, 2018 wechselte er zu Borussia Mönchengladbach und feierte dort sein Bundesliga-Debüt. Nach einem Leih-Abstecher nach Belgien ging es 2023 schließlich nach Essen, wo Müsel in 141 Pflichtspielen 27 Tore und zehn Assists beisteuerte. Alle Infos unter: "Nächster Wechsel an die Elbe: Torben Müsel schließt sich dem FCM an".