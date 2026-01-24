 38.615

Dynamo in Magdeburg live: Lange Unterbrechung nach SGD-Pyro

Dynamo Dresden in Magdeburg im Liveticker: Lange Unterbrechung nach SGD-Pyro

Von Tina Hofmann

Magdeburg - Ganz Fußball-Deutschland schaut am Samstagabend nach Magdeburg, wenn der 1. FCM unter Flutlicht Dynamo Dresden zum Top-Spiel der 2. Bundesliga empfängt. Angepfiffen wird der Ost-Kracher um 20.30 Uhr. Die Ausgangslage ist brisant.

Bei einem Sieg kann die SGD auf einen Punkt an das Team aus Sachsen-Anhalt heranrücken, im Falle einer Niederlage aber auch den Anschluss an die Teams davor verlieren.

Spielstand:

1. FC Magdeburg - Dynamo Dresden 1:2

1:0 Mateusz Zukowski (29. Minute), 1:1 Kofi Amoako, 1:2 Thomas Keller (45.+3.)

Wir berichten für Euch im Liveticker vor dem Spiel, während der Partie und auch nach der Begegnung.

67. Minute: Magdeburg wechselt das nächste Mal. Noah Pesch geht vom Feld, es kommt Rayan Ghrieb.

64. Minute: Wieder ist es Lemmer, der vor dem Tor auftaucht und schießt. Der hätte wohl auch gepasst, doch ein Magdeburger Bein ist dazwischen und klärt zur Ecke. Die tritt Rossipal, Wagner kommt auch an den Ball, köpft das Leder aber neben das Tor.

63. Minute: Es geht aktuell hin und her. Kein Team kann dabei aber die entscheidenden Pässe in die Spitze bringe.

58. Minute: Jetzt geht's weiter. Die Partie war rund acht Minuten lang nach der Pyro der Dresdner unterbrochen, da das Spielfeld vernebelt war. Das gibt nachher eine dicke Nachspielzeit.

50. Minute: Lange Unterbrechung jetzt, nachdem der gerade eingewechselte Stalmach und Vermeij mit den Köpfen zusammenknallen. Die Dynamo-Fans haben unterdessen ihre Pyro ausgepackt und das Spielfeld eingenebelt.

Die Pyro der Dynamo-Fans hat das Stadion vernebelt.
Die Pyro der Dynamo-Fans hat das Stadion vernebelt.  © privat
Die Dynamo-Fans haben ihre Pyro ausgepackt.
Die Dynamo-Fans haben ihre Pyro ausgepackt.  © privat

47. Minute: Gleich hat der FCM wieder eine gute Chance. Nach einer Flanke von der rechten Seite ist es Torschütze Zukowski der an den Ball kommt, doch er schießt daneben.

21.39 Uhr: Das Spiel läuft wieder.

FCM kommt mit zwei Wechseln aus der Kabine

21.39 Uhr: Magdeburg führt zweimal zur Halbzeit. Tobias Müller und Silas Gnaka gehen vom Feld, dafür kommen Jean Hugonet und Dariusz Stalmach.

Dynamo Dresden führt zur Halbzeit 2:1 vor den Augen von Bielefeld-Coach Mitch Kniat

21.27 Uhr: Dynamo Dresden führt nach der ersten Halbzeit beim 1. FCM mit 2:1. Magdeburg hat zwei krasse Chancen liegen lassen, knallte den Ball zweimal an den Pfosten. Dynamo ist vor dem Tor kaltschnäuziger, zeigt aber auch ein richtig starkes Spiel. Das Tor für Magdeburg wird durch einen individuellen Fehler von Jonas Sterner eingeleitet, der im Luftduell am Ball vorbeispringt. Bis auf diesen Patzer zeigt aber auch er eine gute Leistung.

Erneut im Stadion ist Bielefelds Coach Mitch Kniat. Er war bereits vergangene Woche in Dresden, seine Arminia muss kommenden Sonntag im Rudolf-Harbig-Stadion ran.

Bielefelds Coach Mitch Kniat (l.) schaut sich den kommenden Gegner Dynamo an. Auch Ex-SGD-Kaderplaner Kristian Walter (r.) ist da.
Bielefelds Coach Mitch Kniat (l.) schaut sich den kommenden Gegner Dynamo an. Auch Ex-SGD-Kaderplaner Kristian Walter (r.) ist da.  © privat

Thomas Keller macht das 2:1 für Dynamo Dresden

45.+3: Zweites Spiel für Dynamo, zweites Tor. Thomas Keller trifft nach einer erneut starken Leistung von Kofi Amoako, der sich das Leder erkämpft, sich durchsetzt, das Leder aufs Tor bringt, Reimann faustet ihn Keller vor die Füße, der eiskalt einschiebt.

45.+1: Tobias Müller legt Ceka und sieht dafür die Gelbe Karte von Schiri Max Burda.

45. Minute: Es gibt drei Minuten Nachspielzeit in der ersten Hälfte.

45. Minute: Nach einer Ecke kommt der Ball über Hauptmann zurück zu Sterner, der will flanken, doch Reimann hat das Leder.

42. Minute: Da knallt es das nächste Mal. Ein Böller explodiert direkt im Heimbereich der Magdeburger, auch neben einem Kameramann des Fernsehens.

39. Minute: Dynamo-Fans jagen Raketen unters Dach des Heimbereichs

40. Minute: Das will keiner sehen! Die Dynamo-Fans jagen zwei Raketen unters Dach des Heimbereichs, danach noch zwei Böller. Schon vorher gab es im Bereich dort kleine Scharmützel.

Magdeburg knallt durch Pesch den Ball erneut an den Pfosten

37. Minute: Das gibt es nicht! Pesch steht total frei, zieht ab, Schreiber rutscht aus und ist geschlagen und erneut knallt das Leder an den Pfosten, dieses Mal an den rechten. Das hätte das 2:1 für den FCM sein müssen.

Kofi Amoako gleicht für Dynamo Dresden zum 1:1 aus

34. Minute: Und da ist der Ausgleich durch einen Standard! Alex Rossipal schlägt die Ecke perfekt und scharf in den Sechzehner, dort knallt Amoako das Leder erst an die Latte, doch der energische Nachschuss des Sechsers sitzt!

Hier trifft Kofi Amoako zum 1:1.
Hier trifft Kofi Amoako zum 1:1.  © Andreas Gora/dpa

33. Minute: Die Führung geht so in Ordnung, denn Dynamo war zwar anfangs besser im Spiel, dann kam Magdeburg aber auf und hatte klar die besseren Chancen.

Magdeburg geht durch Mateusz Zukowski mit 1:0 in Führung

29. Minute: Das ist das 1:0 für den Gastgeber aus Mageburg! Der FCM bringt den Ball lang und vor allem hoch auf die linke Seite. Dort verschätzt sich Dynamos Rechtsverteidiger Jonas Sterner völlig, springt am Ball vorbei und so kann Atik ganz schnell ins Zentrum passen, wo Zukowski einschiebt.

Baris Atik und Mateusz Zukowski bejubeln den 1:0-Führungstreffer.
Baris Atik und Mateusz Zukowski bejubeln den 1:0-Führungstreffer.  © Andreas Gora/dpa

Mateusz Zukowski vergibt die Riesenchance für Magdeburg

22. Minute: Da hatten alle schon den Torschrei auf den Lippen! Dieses Mal ist es Zukowski, der sich auf rechts durchsetzt und schießt. Tim Schreiber ist geschlagen, doch der Ball geht vom Posten wieder raus und kullert quer and er Torlinie vorbei. Was für eine dicke Chance für Magdeburg.

22. Minute: Beide Fanlager geben richtig Gas, die Dynamos stimmen an: "Wer nicht hüpft, ist Magdeburger."

21. Minute: Nach der Ecke kommt die Kugel zu Atik, der schlenzt in Richtung Tor, allerdings direkt in die Arme von SGD-Schlussmann Schreiber.

20. Minute: Jetzt kann sich Magdeburg mal über die rechte Seite durchsetzen, Hercher will flanken, erneut ist Keller zur Stelle und klärt zur Ecke.

19. Minute: Dynamo nimmt Magdeburg im Vorwärtsgang den Ball ab, Thomas Keller leitet den Konter ein, passt auf Wagner, der zu Vermeij, über Amoako kommt das Leder zu Lemmer, der abzieht, doch rechts vorbei schießt.

Baris Atik zieht ab, doch Julian Pauli rettet zur Ecke für Dynamo

16. Minute: Da war mal wieder ein genialer Moment von Baris Atik, der einfach aus der Distanz abzieht, doch Julian Pauli rettet per Kopf zur Ecke. Aus der entsteht nochmal Gefahr, doch Tim Schreiber faustet das Leder aus der Gefahrenzone.

15. Minute: Robert Wagner legt Baris Atik und hat Glück, dass Max Burda ihn nur mündlich vorerst verwarnt, denn er hat bereits vier Gelbe Karten auf seinem Konto.

14. Minute: Jonas Sterner bringt eine Ecke flach rein, Magdeburg kann zunächst nicht klären, über Umwege kommt der Ball zu Thomas Keller, der zieht ab, doch sein Schuss zischt am rechten Pfosten vorbei.

12. Minute: Jetzt kommt aus der Distanz mal ein Schuss auf den Dynamo-Kasten, doch Tim Schreiber hat das Leder.

10. Minute: Dynamo gehören hier ganz klar die ersten zehn Minuten des Spiels. Magdeburg kann sich vom Druck der Dresdner kaum befreien.

8. Minute: Direkt ist Feuer in der Partie. Baris Atik liegt am Boden, bekommt keinen Pfiff vom Schiedsrichter und beschwert sich bitter, kurz danach geht Ceka zu Boden und Max Burda pfeift, Atik regt sich wahnsinnig auf.

6. Minute: Da ist die erste dicke Chance für Dynamo. Vermeij passt auf Lemmer, der von halblinker Position aus abzieht, der Ball zischt mit Tempo knapp über die Latte.

3. Minute: Dynamo spielt heute komplett in Schwarz mit einem Sondertrikot in Gedenken an Vereinslegende Dixie Dörner, der am morgigen Sonntag seinen 75. Geburtstag gefeiert hätte. Torhüter Tim Schreiber läuft ganz in Gelb auf.

20.33 Uhr: Jetzt läuft das Spiel.

Der Anpfiff verzögert sich wegen Pyro

20.32 Uhr: Der Anpfiff verzögert sich wegen der Pyroshow der Magdeburger und dem sich anschließenden Rauch, der jetzt durch die Avnet-Arena zieht.

Die Pyro der Magdeburger.
Die Pyro der Magdeburger.  © privat

20.19 Uhr: Jetzt geht's gleich los - Magdeburg bereitet Choreo vor

Jetzt geht's gleich los, die Magdeburger bereiten bereits eine Choreo vor.

Titelfoto: privat

