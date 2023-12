Das sind unsere Spiele des Jahres 2023!

Das Videospieljahr 2023 war hervorragend. Doch welche Titel haben der TAG24-Redaktion am meisten gefallen?

Von Michi Heymann, Eric Mittmann, Marco Schimpfhauser, Annika Rank, Robert Lilge

Leipzig - Wow, was war das für ein großartiges Videospiele-Jahr?! 2023 hatte für alle Gamer ordentlich was zu bieten und wird für viele sicherlich gut in Erinnerung bleiben. Welche Titel bei der TAG24-Redaktion hängen geblieben sind, verraten wir Euch im folgenden Text.

Michis Spiel des Jahres: Resident Evil 4 Remake

Präsidententochter Ashley wurde entführt und Spezial-Agent Leon soll sie aufspüren. Das schafft er auch, doch es wird zahlreiche Komplikationen dabei geben. © Capcom Wahnsinn, das Spielejahr 2023 hatte es wirklich in sich! Egal ob "Dead Space", "Final Fantasy 16" oder auch "Lords of the Fallen": es waren so viele Titel dabei, die mir extrem viel Freude bereitet haben. Ein Spiel stach aber für mich besonders dabei heraus: "Resident Evil 4 Remake"! Das Original aus dem Jahr 2005 ist für mich noch heute der Titel, den ich wohl am meisten durchgespielt habe. Dementsprechend hoch war die Erwartungshaltung und auch die Fallhöhe des Remakes von Capcom. Aber was soll ich sagen? Ich wurde nicht enttäuscht! Leons Ausflug nach Spanien ist eine Augenweide, spielt sich wunderbar locker von der Hand, ist nicht zu einfach, respektiert das Original und bringt trotzdem frische und sinnvolle neue Ideen ein - der Hammer! Gaming Darum ist "Avatar: Frontiers of Pandora" das perfekte Spiel zum Jahresabschluss! Und die Kirsche auf der Torte kam dann noch mit der Erweiterung "Separate Ways". Die hatte mir damals so gar nicht gefallen und wurde nun so auf Vordermann gebracht, dass sie nicht nur eine sinnvolle Ergänzung zum Hauptspiel ist, sondern Fans sogar mit vermissten Gegnern aus Leons Kampagne überrascht. Das Gesamtwerk ist dann schließlich ein absolutes Brett, das jeder Horror-Fan gespielt haben sollte!

Erics Spiel des Jahres: Remnant II

In "Remnant II" bekommen es Eure beinharten Helden mit richtig fiesen Pflanzenmonstern zu tun. Das macht nicht nur mächtig Laune, sondern bietet dank stattlichem Schwierigkeitsgrad auch eine ordentliche Herausforderung. © Gunfire Games Ich kann mich Michi nur anschließen, wenn er sagt, dass in diesem Jahr so einige Hammer-Titel erschienen. Ein Spiel hat mich dabei allerdings besonders überrascht, vor allem auch deshalb, weil ich es im Vorfeld gar nicht auf dem Schirm hatte. Die Rede ist von "Remnant II", das Entwickler Gunfire Games einfach mal so dazwischen schob und sich damit im Nu eine riesige Fanbase erarbeitete. Zu Recht, muss man sagen, denn der Titel ist wirklich einzigartig und hat einiges zu bieten. In einer düsteren Zukunft müsst Ihr es mit fiesen Pflanzenmonstern aufnehmen, die nicht nur die Welt, sondern gleich das ganze Universum zerstören wollen. Dazu reist Ihr in verschiedene Welten, lüftet dort Geheimnisse und ballert, was das Zeug hält. Das Besondere daran: Ähnlich einem Rogue-like werden die Level in "Remnant" prozedural generiert, verfügen also nicht über ein festes Layout. Jeder Run fühlt sich deshalb anders an und glaubt mir, davon werdet Ihr einige haben, denn das Spiel hat es in sich. Gaming Diese Spiele solltet Ihr über die Weihnachtstage zocken! Glücklicherweise müsst Ihr die Gartenarbeit nicht allein bestreiten, sondern könnt mit bis zu zwei Mitstreitern in den Kampf ziehen. So macht die großartige Erkundung in "Remnant" gleich noch mehr Spaß. Mit "The Awakened King" wurde inzwischen schon der erste DLC nachgeschoben und das für einen schlappen Preis von gerade mal 10 Euro. Was kann man sich als Shooter-Fan mehr wünschen?

Roberts Spiel des Jahres: F1 Manager 23

Zurücklehnen und zuschauen: Der F1 Manager 23 bietet für ein reines Manager-Spiel eine super Grafik, die fast wie eine echte TV-Übertragung aussieht. © Frontier Development Zugegeben: Manager-Spiele sind keine heiß erwarteten Game-Highlights eines jeden Jahres. Meiner Meinung nach taucht dennoch der F1 Manager 23 etwas unter dem Radar und verdient mehr Aufmerksamkeit. Die Formel 1 ist eine der komplexesten Motorsport-Serien der Welt. Dort einmal - zumindest virtuell - Erfolge zu feiern, macht auch an der heimischen Konsole verdammt viel Spaß. Talentierte Fahrer einstellen, die Boxencrew trainieren lassen und Autoteile weiterentwickeln. Das sind nur wenige der vielen Aufgaben, die auf den Spieler zukommen. Zudem gibt es die Möglichkeit, die virtuellen Rennen, nachempfunden wie im Fernsehen, Runde um Runde anzuschauen. Obwohl es "nur" ein Manager-Spiel ist, bietet es eine ansehnliche Grafik. Ich ertappe mich immer wieder, wie ich bei Zweikämpfen einer meiner Fahrer mitfiebere. Zeitgleich erlaubt mir der F1 Manager 23, ins Renngeschehen einzugreifen. Egal ob es um die Boxenstopp-Strategie geht oder auf den Fahrern einzureden, dass sie mehr Gas geben sollen. Wer im Besitz des Xbox Game Pass oder Game Pass Ultimate ist, kann das Spiel sogar kostenlos auf der Xbox oder auf dem PC zocken. Für alle anderen ist das Spiel schon für läppische 20 Euro zu haben.

Arcade-Fun im Yard-Kampf. Mit "Wild Card Football" hab ich mehr Zeit verbracht, als mit dem großen EA-Sports-Bruder. © Screenshot/Wildcard Football/privat Ja, ich weiß. An dieser Stelle sollte ich am besten so Hammer-Mega-Triple-A-Power-Titel reinhauen, um halbwegs real zu bleiben. Bedauerlicherweise gibt es nur eine Hand von Games, die ich über Wochen und Monate hinweg immer wieder starte. Dazu gehört - und das hatten vermutlich verdammt wenig Leute auf dem Schirm - der Sport-Fun-Simulatur "Wild Card Football". Es ist für mich das unterhaltsamere und bessere "Madden NFL" - vielleicht, weil es mal was anderes ist. Die Basics sind identisch: Man spielt Football und hat - offenbar aus Lizenzgründen - teils Spieler wie "B. Purdy", "T. Hill" oder "A. Donald". Die Karikatur-Grafiken sind klar am echten Vorbild angelegt. Für rund 40 Euro gibt es auf allen Plattformen den 7-vs-7-NFL-Spaß mit den besonderen "Wild Cards", die vor jedem Spielzug eingesetzt werden können. Schutzwall um den Quarterback, verlangsamte Gegner, Teerflecken auf dem Spielfeld, unsichtbare Defensespieler - es ist purer Football-Fun in kurzen Partien. Und das hält mich länger als ich eigentlich zugeben wollen würde an der Stange. Wem es also egal ist, ob im neuesten EA-Ableger die Schuhbänder noch realistischer als in der Wiederholung rumfliegen, dann solltet Ihr dem Game mal eine Chance geben.

Annikas Spiel des Jahres: Marvel's Spider-Man 2

Das Abenteuer um Miles Morales und Peter Parker macht einfach Spaß. © Insomniac Games Der Hype rund um das im Oktober erschienene "

Der Hype rund um das im Oktober erschienene " Spider-Man 2 " war riesig. Kein Wunder, immerhin avancierten die beiden Vorgängerspiele sowohl bei Kritikern als auch Fans zu absoluten Hits, die sich millionenfach verkauften. Dementsprechend schwer lastete der Druck auf den Entwicklern, wieder einen Top-Titel abzuliefern - ganz nach dem Motto "Mit großer Macht kommt große Verantwortung". Inzwischen ist klar: Dieser Verantwortung wurden sie definitiv gerecht. Mal als Peter Parker, dann als Miles Morales schwingt man sich in dem Open-World-Adventure durch die Straßen New Yorks, um Schurken wie Kraven, Lizard und Venom das Handwerk zu legen. Nebenbei gilt es noch diverse Nebenmissionen zu bewältigen, was ein rundes Gesamtbild aus Spaß, Action und Storytelling erschafft. Auch nach Beendigung der spannenden Haupthandlung, die sich über knapp 20 Stunden zieht, möchte man den Controller nicht aus der Hand legen. Stattdessen will man sich zwischen den Gebäuden im Big Apple entlang schwingen, um auch noch die letzte Ecke dieser wunderschönen Spielwelt zu erkunden. Egal ob Marvel-Fan oder nicht - dieses Game ist ein Muss!