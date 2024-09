Trümmerteile an Carolabrücke geräumt: Fahrzeuge rücken ab!

Trotz miesen Wetters muss auch an Tag 3 nach dem Teileinsturz der Carolabrücke möglichst viel Material vom Elbufer weggeschafft werden. Die Zeit rennt.

Von Eric Hofmann, Hermann Tydecks, Linda Drewanz, Holger Köhler-Kaeß, Niklas Perband, Maximilian Schiffhorst, Lennart Zielke, Malte Kurtz, Marcus Scholz, Karoline Bernhardt

Dresden - Trotz miesen Wetters muss auch an Tag 3 nach dem Teileinsturz der Carolabrücke möglichst viel Abbruchmaterial vom Elbufer weggebracht werden. Die Zeit rennt, denn schon am Sonntag könnte das drohende Hochwasser einsetzen, über das wir in einem separaten Ticker informieren.

Bergepanzer der Bundeswehr stehen bereit. © Lennart Zielke Für die Arbeiten erhält die Stadt sogar Unterstützung der Bundeswehr. Dazu sind am Freitagnachmittag zwei Bergepanzer auf der Neustädter Seite eingetroffen. Unter Hochdruck läuft derweil der Abtransport der Bruchstücke über den Elberadweg, der dafür extra verfestigt worden ist. Zahlreiche Lkws sind im Einsatz. Die Stadt bittet eindringlich darum, die Fahrtwege freizuhalten. Das Amt für Geodaten und Kataster überwacht den Abriss per Drohne. Carolabrücke Dresden Drama um Carolabrücke: Neues Video vom Einsturz wirft Fragen auf! Geplant ist, die in der Elbe verbleibenden Teile der Brücke mit Bojen auszustatten, um sie im Hochwasserfall verorten zu können. TAG24 berichtet im Liveticker!

Carolabrücke im TAG24-Livestream

14. September, 21.33 Uhr: Abrissarbeiten auf Neustädter Seite abgeschlossen

Die Trümmerteile auf der Neustädter Seite sind am Samstagabend erfolgreich geräumt worden, teilte die Feuerwehr Dresden mit. Die letzen Einsatzfahrzeuge machen sich samt der eingesetzten Technik nun auf, um die Einsatzort zu verlassen, ehe das Hochwasser den Bereich vollständig flutet. Für den heutigen Samstag ist der Einsatz an der Carolabrücke damit beendet. "Es ist geschafft!", freut sich die Feuerwehr.

14. September, 20.18 Uhr: Bundeswehr zeigt "Büffel" im Einsatz

Nicht nur die Dresdner Feuerwehr kann die derzeit laufenden Abrissarbeiten an der Carolabrücke atmosphärisch in Szene setzen. Auch ein Videobeitrag des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr untermalt eindrucksvoll, wie die Soldtaten mit dem Bergepanzer "Büffel" durch den Schutt düsen.

Noch am Samstagabend sollen die Baufahrzeuge abtransportiert werden. © Norbert Neumann

14. September, 18.43 Uhr: So läuft der Abriss an der Carolabrücke

Am Samstagabend hat die Feuerwehr Dresden auf ihrem Instagram-Profil nähere Einblicke in die laufenden Maßnahmen an den Trümmern des eingestürzten Brückenzugs veröffentlicht. In dem mit fetziger Musik untermalten Videobeitrag heißt es, dass alle beteiligten Einsatzkräfte "Hand in Hand" zusammenarbeiten.

14. September, 18.36 Uhr: Union Berlin entschuldigt sich für "Witz" über Carolabrücke

Nachdem der Bundesligist die eigene Defensive als "stabiler als jede sächsische Brücke" bezeichnet hatte, folgte am Samstagabend eine Entschuldigung für den geschmacklosen Beitrag auf X. "Liebe Dresdner, liebe Stadt Dresden, entschuldigt, hier waren wir im Eifer des Gefechts ein bisschen drüber - das tun uns leid", schrieb der Verein in einem neueren Beitrag. Bei Union sei man froh, dass bei dem Teileinsturz der Carolabrücke keine Personen zu Schaden gekommen sind.

14. September, 17.53 Uhr: Union Berlin macht sich über Carolabrücke lustig

Im Rahmen der Bundesliga-Begegnung zwischen Union Berlin und RB Leipzig (Endstand 0:0) hatte das Social-Media-Team der Eisernen einen Geistesblitz - der geschmacklosen Art. Aufgrund der Defensivleistung der Berliner schrieb der Verein in einem Beitrag auf X: "Defensiv stabiler als jede sächsische Brücke." Abseits des unlustigen Wortspiels gelang es Unions Offensive aber auch nicht, die Abwehr der "Bullen" aus Leipzig zum "Einsturz" zu bringen.

Über den Teileinsturz der Carolabrücke hat man sich bei Union Berlin belustigt. © Robert Michael/dpa

14. September, 16.52 Uhr: OB Hilbert will über Abrissarbeiten und Verkehr informieren

Für Sonntagnachmittag hat die Stadt Dresden eine Pressekonferenz angekündigt, in der unter anderem Oberbürgermeister Dirk Hilbert (52, FDP) über den aktuellen Stand der Abrissarbeiten informieren will. Außerdem will man einen Ausblick auf die Verkehrslage in der kommenden Woche geben, die auch maßgeblich durch das drohende Hochwasser beeinflusst werden könnte. Neben dem Oberbürgermeister wird auch der Geschäftsführer der Firma Centro Umwelttechnik und Logistik GmbH, Mathias Lindenlaub, Rede und Antwort stehen.

Am Sonntagnachmittag um 15 Uhr wird OB Dirk Hilbert (52, FDP) auf einer Pressekonferenz im Rathaus sprechen. (Archivbild) © Petra Hornig

14. September, 16.10 Uhr: Gewicht der Straßenbahnen hat nichts mit Teileinsturz zu tun

Das Gewicht der neusten Straßenbahnen der DVB hat mit dem Teileinsturz der Carolabrücke nichts zu tun, erklärte die Stadt Dresden auf ihrem WhatsApp-Kanal. "Die neuen Stadtbahnen wiegen weniger als die längsten Altfahrzeuge, die seit 2003 die Carolabrücke befuhren", heißt es.

14. September, 14.30 Uhr: Gruppe mit Banner-Aktion am Elbufer

Am Samstagmittag hat eine Gruppe am Elbufer mit einer Banner-Aktion auf sich aufmerksam gemacht. Mehr dazu lest Ihr in diesem Artikel: Abriss von Carolabrücke: Gruppe postiert sich an Elbufer und zeigt Banner

14. September, 13.28 Uhr: Abschnitt über Terrassenufer soll schnellstmöglich abgerissen werden

Auch Straßenbauamtsleiterin Simone Prüfer (59) war am Rande der Pressekonferenz anzutreffen. "Bei uns im Amt arbeiten gerade alle Mitarbeiter an der Belastungsgrenze, rund um die Uhr. Das trifft insbesondere auf die Ingenieure in der Brücken-Abteilung zu", sagte Prüfer. Zu den stattfindenden Probebohrungen auf Zug A und B erklärte sie: "Wir müssen genau wissen, wie der Zustand ist - etwa, ob es auch dort weitere Korrosionsschäden und Chloridbelastungen gibt." Im Straßen- und Tiefbauamt werde derzeit ein umfangreiches Abbruchkonzept für den restlichen Brückenzug C erarbeitet. Nicht nur der im Wasser hängende Brückenteil, sondern auch der Abschnitt über dem Terrassenufer solle schnellstmöglich abgerissen werden. Bis Dienstag wolle man das Konzept dafür fertiggestellt haben.

Nach Angaben von Straßenbauamtsleiterin Simone Prüfer (59) wird aktuell ein umfangreiches Abbruchkonzept für den restlichen Brückenzug C erarbeitet. © Lennart Zielke

14. September, 12.41 Uhr: Experte vermutet Aufstauwirkung bis zur Waldschlößchenbrücke

Im Rahmen einer Pressekonferenz hat René Herold (44), Leiter des städtischen Umweltamts, eine Modellierung für das kommende Hochwasser vorgestellt. Demnach wird sich die Strömungsgeschwindigkeit links und rechts des im Wasser liegenden Brückenteils geringfügig erhöhen und sich ab Höhe Marienbrücke wieder normalisieren. Das Brückenteil selbst wird zudem überspült. Außerdem rechnet das Fachamt mit einer geringfügigen Aufstauwirkung in Höhe von 30 bis 50 Zentimetern durch das im Wasser liegende Brückenteil. Die Stauwirkung wird sich jedoch nur bis ungefähr zur Waldschlößchenbrücke bemerkbar machen. "Dass sich Treibgut am Brückenstück festsetzen könnte, haben wir in unser Modell bereits mit einfließen lassen", so Herold.

So könnten sich Strömungsgeschwindigkeit (Grafik links) und Aufstauwirkung (Grafik rechts) entwickeln. © Lennart Zielke

René Herold (44), Leiter des städtischen Umweltamts, hat eine erste Modellierung präsentiert. © Lennart Zielke

Bereits jetzt ist das eingestürzte Brückenteil überspült. © Robert Michael/dpa

14. September, 12.23 Uhr: Feuerwehr bereitet Hochwasser-Abwehrplan vor

Zum Stand der Arbeiten hat sich Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre (44) bei einer Pressekonferenz geäußert. "Ich kann mit vorsichtigem Optimismus sagen: Es sieht gut aus. Die Arbeiten auf der Neustädter Seite sind voraussichtlich heute Abend abgeschlossen. Die Technik am Neustädter Brückenkopf wird dann abgezogen. Nun bereitet sich die Feuerwehr auf die Umsetzung des Hochwasser-Abwehrplans vor", sagte Klahre. Die Brückenteile, die jetzt noch in der Elbe liegen, würden dort auch bleiben. "Wir gehen bislang davon aus, dass das Hochwasser keine weitere Gefahr für die Brücke darstellt. Das Bauwerk wird weiterhin umfänglich überwacht", so der Sprecher.

Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre (44) rechnet am Samstagabend mit dem Abschluss der Arbeiten. © Norbert Neumann

14. September, 12.07 Uhr: MP Kretschmer meldet sich zu Wort

Via Instagram hat sich MP Michael Kretschmer (49, CDU) zu Wort gemeldet. In einem Posting schrieb er: "Die Bergung der Carolabrücke hat angesichts der drohenden Hochwasserlage oberste Priorität. Mein Dank gilt den Unternehmen und der Bundeswehr, THW, Feuerwehr und Polizei für ihren unermüdlichen Einsatz. Der Krisenstab arbeitet sehr professionell." Sachsen bereite sich auf das Hochwasser vor. "Wir haben viele Frauen und Männer mit großer Erfahrung. Am Sonntag werden wir über weitere Schutzmaßnahmen für den Freistaat Sachsen entscheiden", so der Regierungschef.

Sachsens MP Michael Kretschmer (49, CDU) dankt den Einsatzkräften für ihre unermüdliche und professionelle Arbeit. © Christoph Reichwein/dpa

14. September, 10.34 Uhr: Brücken-Einsturz durchkreuzt Plan von Paddlern

Matthias (30) und Noa (20) bereiten in der Nähe der Abrissbaustelle am Neustädter Elbufer ihr Boot für ein Abenteuer vor. Sie wollen bis nach Hamburg paddeln: "Wir planten eigentlich, schon am Blauen Wunder zu starten. Doch das geht ja jetzt nicht mehr", sagt Matthias. Auch das Duo hat Zeitdruck: "Wir möchten etwas Vorsprung zum Hochwasser aus Tschechien haben", ergänzt Noah mit Blick auf die 550 Kilometer lange Strecke. Acht Tage soll die Tour dauern, nächsten Sonntag wollen die beiden in der Hansestadt ankommen.

Matthias (30, l.) und Noa (20) haben bei Regenwetter viel vor: Sie wollen bis Hamburg paddeln. © Lennart Zielke

14. September, 9.46 Uhr: Fachleute klettern auf eingestürzten Brückenzug und bohren

Fachleute des THW sowie des Straßen- und Tiefbauamtes sind auf der Brücke im Einsatz. Mehrmals kletterten Mitarbeiter mit Seilsicherung für Untersuchungen samt Bohrung auf den eingestürzten Brückenzug C. Testbohrungen erfolgen auch auf dem Brückenzug B, um weitere Erkenntnisse über die Standfestigkeit des restlichen Bauwerks zu gewinnen.

Mit Seilsicherung wagten sich Fachleute auf den eingestürzten Teil der Carolabrücke. © Lennart Zielke

Die Arbeiten konzentrieren sich auf die Neustädter Seite. © Lennart Zielke

14. September, 9.37 Uhr: Bundeswehr für Ernstfall gewappnet

Am Samstagmorgen stand auch die Bundeswehr mit einem Lage-Update bereit. Oberstleutnant Robert Habermann (53) vom Landeskommando Sachsen erklärte: "30 Soldaten aus ganz Mitteldeutschland sind im Einsatz, darunter aus Bad Salzungen (Thüringen) und Marienberg. Die beiden Bergepanzer vom Typ 'Büffel' stehen weiterhin bereit. Der Untergrund ist schlammig, im Ernstfall können wir Lasten bis 33 Tonnen heben und somit die Bagger im Falle einer Havarie in Sekundenschnelle unterstützen."

Oberstleutnant Robert Habermann (53) ist mit seinen Soldaten auf den Ernstfall vorbereitet. © Lennart Zielke

Wenn Bagger feststecken, kommen diese Bergepanzer vom Typ "Büffel" zum Einsatz. © Robert Michael/dpa

14. September, 9.27 Uhr: Statement von Feuerwehr-Sprecher Klahre

Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre (44) hat sich zum aktuellen Stand geäußert. "Die Arbeiten gehen auf Hochtouren weiter, es ist ein Wettlauf mit der Zeit. Wir kommen bislang gut voran, das Trümmergut wird zügig abtransportiert. Die Arbeiten liefen die ganze Nacht. Die Bundeswehr wird so lange bleiben, wie wir sie brauchen", so Klahre.

Laut Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre (44) geht der Abtransport zügig voran. © Lennart Zielke

14. September, 8 Uhr: Eingestürztes Teil bereits leicht überspült

Der steigende Elbpegel macht sich so langsam bemerkbar. Wie aktuelle Live-Aufnahmen zeigen, ist der mittlere, eingestürzte Teil vom Brückenzug C bereits leicht überspült worden. Am gestrigen Freitag war das Element noch vollständig zu sehen.

Dauerregen hielt Dresden über Nacht in Atem. Die Arbeiten an der Carolabrücke gehen weiter. © Lennart Zielke

Die Elbe hat das mittlere Brückenteil bereits leicht "verschlungen". © TAG24

13. September, 22.07 Uhr: Petition fordert Wiederaufbau der ersten Carolabrücke

In Dresden werden immer mehr Stimmen laut, die den Wiederaufbau der ersten Carolabrücke fordern. Nun wurde eine Petition gestartet, die hier eingesehen werden kann.

Darin wird von bisher mehr als Tausend Unterzeichnern gefordert, den: "Wiederaufbau dieses Bauwerks nach dem historischen Vorbild der ersten Carolabrücke von 1895 zu planen und umzusetzen." Der Grund: "Die von 1892 bis 1895 unter der Leitung von Hermann Klette erbaute historische Carolabrücke war nicht nur ein funktionales Bauwerk, sondern ein architektonisches und kulturelles Wahrzeichen der Stadt Dresden." Doch das dürfte nur ein Traum bleiben. Denn im Interview mit Bild sagte Professor Reinhard Koettnitz (69) von der TU Dresden: "Ein historischer Aufbau ist nicht mehr möglich, da heutzutage die Schifffahrtsrinne freigehalten werden muss."

So sah die erste Carolabrücke in Dresden aus. © SLUB

13. September, 20.30 Uhr: Abrissarbeiten werden über Nacht fortgesetzt

Die Abrissarbeiten gehen auch in der Nacht mit Hochdruck weiter. "Die Zeit rennt uns weg", sagte Feuerwehrsprecher Michael Klahre (44) am Abend mit Blick auf das drohende Hochwasser. Deshalb arbeite eine Spezialfirma rund um die Uhr, um die Trümmerteile zu beseitigen.

Feuerwehrsprecher Michael Klahre (44). © Robert Michael/dpa

13. September, 20.10 Uhr: Stadt richtet Appell an Bürger

Am Abend meldet sich die Stadt Dresden auf WhatsApp: "Die Abrissarbeiten sind im Gange und liegen im Plan. Jetzt gilt es, die Teile der Brücke weiter zu zerlegen und zeitnah abzutransportieren, denn der Pegel der Elbe steigt." Sechs Abrissbagger seien derzeit am Königsufer im Einsatz. "Der Abtransport der Brückenteile läuft über den Elbradweg." Deshalb sei es wichtig, dass dieser unbedingt freigehalten werde!

Die Abrissarbeiten laufen auf Hochtouren. © Norbert Neumann

13. September, 17.49 Uhr: Bergepanzer eingetroffen

Die Bergepanzer der Bundeswehr sind am Nachmittag an der Elbe nahe der Carolabrücke eingetroffen. Sie sollen die Abrissarbeiten absichern. Laut der Bundeswehr sind die 1500 PS starken Gefährte in der Lage mit ihrer Krananlage 30 Tonnen zu heben. Die "Büffel" können zudem Hindernisse aus dem Weg räumen sowie Erdreich abtragen. Auch Gewässerdurchfahrten beherrschen sie. Gut 55 Tonnen wiegen die Büffel. Die Bundeswehr rückt mit insgesamt 30 Kräften an. Neben den Büffeln bringen sie auch Schwerlasttransporter (SLT) des Typs Mammut und Tankcontainer mit. "Mit zwei zwanzig Tonnen Seilwinden - ergänzt durch eine acht Tonnen Selbstbergewinde - ist der Mammut auch für die Bergung sehr gut geeignet", so die Bundeswehr.



Den ersten Panzer wollen sich viele nicht entgehen lassen. © Norbert Neumann

Die Leute werfen einen Blick auf das Geschehen. © Norbert Neumann

Zwei Bundeswehr-Männer stehen auf einem der Bergepanzer nahe der Carolabrücke. © xcitepress

13. September, 17.38 Uhr: TAG24-Livestream jetzt neu hier abrufbar

Der TAG24-Videolivestream musste neu gestartet werden. Jetzt ist er sowohl bei YouTube als auch bei Twitch an dieser Stelle wieder sichtbar. Unterdessen hat der Elbpegel die Zwei-Meter-Marke gerissen, was aber noch nicht als Hochwasser gilt.

13. September, 16.27 Uhr: Bundeswehr vor Ort im Einsatz

Auch die Bundeswehr hilft bei den Arbeiten an der Carolabrücke mit. Bergepanzer vom Typ Büffel sollen noch am Freitag vor Ort eintreffen.

Soldaten der Bundeswehr und ein Mitarbeiter des THW beobachten wie Bagger weitere Teile der eingestürzten Carolabrücke abreißen und stehen dabei auf dem verbliebenen Teil der Brücke. © Robert Michael/dpa

13. September, 16.20 Uhr: Dresdner Hafen in der Falle

Die Einschränkungen auf der Elbe treffen auch die Binnenschifffahrt hart. Zwar seien die Auswirkungen noch nicht absehbar, doch nach dem Niedrigwasser der vergangenen Wochen habe man auf steigende Pegel gehofft, erklärte Mandy Hofmann von den Sächsischen Binnenhäfen Oberelbe. Der Dresdner Hafen kann aus Richtung Magdeburg angefahren werden. Von den durchschnittlich 40 bis 50 Schiffen jährlich kommen allerdings die meisten aus Tschechien. "Diese Häfen sind quasi gefangen, die Schiffe können nicht raus." Alternativen werden geprüft, sind mit höheren Kosten verbunden. So ist das Umladen auf Lkws schwierig, da es sich bei den Transportgütern oft um sehr große Teile handelt.



Der Dresdner Hafen befindet sich derzeit in schwierigen Gewässern. © Sebastian Kahnert/dpa

13. September, 14.48 Uhr: Pressesprecher der Weißen Flotte über aktuelle Probleme

Christoph Springer (61), Pressesprecher der Weißen Flotte Sachsen GmbH, äußerte sich ebenfalls auf der Pressekonferenz der Stadt. Man komme derzeit mit manchen Schiffen nicht zur Werft, so der 61-Jährige. Außerdem werde ab Sonntagnachmittag elbabwärts nicht mehr gefahren. In diesem Fall allerdings weniger wegen der Carolabrücke. Das drohende Hochwasser sei ausschlaggebend.

Weiße-Flotte-Sprecher Christoph Springer (61). © Norbert Neumann

13. September, 14.25 Uhr: Spannglieder mit Litzen vor dem Einsturz korrodiert

In einer Pressekonferenz haben sich die Verantwortlichen zu den aktuellem Entwicklungen geäußert. Dabei gab es neue Details zur Unglücksursache. So habe eine Untersuchung ergeben, dass die Litzen in den vorgespannten Gliedern im Beton des Brückenzugs C korrodiert gewesen seien, erklärte Simone Prüfer (59), Leiterin des Straßen- und Tiefbauamts. Nun würde es weitere Untersuchungen an den Brückenzügen A und B geben. Dort sei es zu Verformungen im Bereich zwischen 5 und 8 Zentimetern gekommen. Die Brückenzüge würden daher ständig vermessen. Prüfers Aussage zufolge handelt es sich bei der Carolabrücke mit ihrer Spannbetonbauweise eigentlich um die "sicherste Brücke" Dresdens. Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre (44) hat im Rahmen der Pressekonferenz eindringlich darum gebeten, dass die Unglücksstelle freigehalten wird, damit Lkws das Schüttgut abtransportieren können. Der gesamte Ufer-Bereich am Brückenzug C auf der Neustädter Seite müsse bis Sonntag zum Hochwasser geräumt werden. Bergepanzer vom Typ Büffel der Bundeswehr seien für heute Nachmittag angefordert, für den Fall, dass die zivile Räum- und Bergetechnik ausfalle. In den vergangenen Stunden waren laut Klahre 80 bis 100 Kräfte im Dauereinsatz.

Straßenbauamts-Leiterin Simone Prüfer (59) und Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre (44) gaben am Mittag ein Lage-Update. © Norbert Neumann

Regenwetter hat am Freitag eingesetzt. © Robert Michael/dpa

13. September, 13.10 Uhr: Sprengungen verliefen wie geplant - "sicherste Brücke"

Simone Prüfer teilt zu Beginn der PK mit, dass die Sprengungen wie geplant verliefen. Nun werden Proben genommen. Auch am Zug A und B der Brücke gibt es weitere Untersuchungen. Die Leiterin des Straßen- und Tiefbauamtes erklärte auch, dass die Carolabrücke mit ihrer Spannbetonbauweise die eigentlich "sicherste Brücke" in Dresden war. Zu einem möglichen Neubau gibt es indes derzeit noch keine Informationen.