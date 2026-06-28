28.06.2026 15:46 Hitze-Blog für Leipzig: Reparaturen laufen - Unklar, ob die Straßenbahnen am Montag wieder fahren

Eine Hitzewelle erfasst Leipzig und sorgt für Absagen von Konzerten, Festen und Veranstaltungen. TAG24 fasst die Entwicklungen zusammen.

Von Michi Heymann, Nico Zeißler, Juliane Bonkowski, Annika Rank, Tamina Porada, Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Eine Hitzewelle zieht über Deutschland und sorgt auch in der Messestadt für hohe Temperaturen. Am Samstag kletterte das Thermometer bereits auf 39 Grad und auch für Sonntag ist keine Abkühlung in Sicht.

Eine Abkühlung wird in den kommenden Tagen notwendig sein. © Sebastian Willnow/dpa Schon für die vergangenen Tage hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine amtliche Hitzewarnung herausgegeben und auch in den Nächten ist kaum mit Abkühlung zu rechnen. Verantwortlich dafür ist das Hoch "Hartmut." "Die Aussichten sind wirklich hochsommerlich heiß - und rekordverdächtig heiß noch dazu", sagte Meteorologe Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Auch einige Konzerte und Veranstaltungen drohen der Hitze zu erliegen, viele wurden bereits abgesagt. Leipzig Lokal WarnApp löst aus: Starke Rauchentwicklung in der Stadt und dem Landkreis Leipzig In unserem TAG24-Blog informieren wir Euch über alle aktuellen Entwicklungen.

28. Juni, 15.46 Uhr: Massenanfall an Verletzten bei Jugendfeuerwehr-Zeltlager

Beim Zeltlager einer Jugendfeuerwehr in der Kiesgrube Eilenburg ist es am Sonntag zu einem Massenanfall an Verletzten gekommen. Mehrere Kinder und Jugendliche hatten über Kreislaufprobleme geklagt. Nach Informationen von TAG24 mussten 13 Personen zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

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Einsatzkräfte in der Kiesgrube in Eilenburg. Bei einem Zeltlager war es dort am Sonntag zu einem Massenanfall an Verletzten gekommen. © Leipzig FireFighter

28. Juni, 14.50 Uhr: Straßenbahnfahrer packen mit an - unklar, ob die Bahnen am Montag fahren

Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) wurden durch die Hitze heftig getroffen. Seit Samstagabend fährt keine Straßenbahn mehr, die Schienen und Weichen sind und auch zahlreiche Fahrzeuge sind beschädigt. Ein sicherer Straßenbahnbetrieb ist aktuell nicht möglich. Wie das Unternehmen am Sonntag auf Facebook mitteilte, werden die technischen Teams aktuell von 100 Straßenbahnfahrer und -fahrerinnen bei der Reinigung auf den Betriebshöfen unterstützt. Trotzdem gibt es noch keine Garantie, dass der Verkehr wirklich, wie aktuell geplant, in der Nacht zu Montag wieder aufgenommen werden kann. "Jeder betroffene Abschnitt muss geprüft und instand gesetzt werden, bevor die Straßenbahnen dort wieder sicher fahren können", erklärten die LVB. Gegen 17 Uhr soll es ein Update geben, ob die Straßenbahnen am Montag wieder fahren. TAG24 wird Euch über alles Wichtige informieren.

Die Leipziger Verkehrsbetriebe teilten auf Social Media mehrere Bilder von den Schäden und wie die Arbeiten momentan vorangehen. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Leipziger Verkehrsbetriebe

28. Juni, 14.18 Uhr: Abkühlung kommt wohl am Montag

Viele Menschen in der Messestadt sehnen sich danach, dass das die Temperaturen sowohl tagsüber, als auch in der Nacht, etwas sinken. Eine Kaltfront könnte die Abkühlung bringen. Laut dem Deutschen Wetterdienst sind einige Gebiete in Sachsen schon in der Nacht zu Montag von Gewittern betroffen. Danach sinken auch die Temperaturen. Leipzig muss aber wohl noch etwas durchhalten. Die Prognosen sprechen momentan für eine weitere warme Nacht. Mehr dazu findet ihr in unserem Artikel: "Fünfter Tag mit extremer Hitze in Leipzig: Wann kommt denn nun die erhoffte Abkühlung?"

28. Juni, 9.46 Uhr: Ungewöhnliche Abkühlung im Leipziger Zoo

Wenn man nach einem kühlen Ort in Leipzig sucht, denkt man wohl erst ziemlich spät an das Gondwanaland im Zoo Leipzig. Doch der Zoo bestätigte auf Facebook, dass in der Tropenerlebniswelt konstant Temperaturen um die 26 Grad herrschen - und damit immerhin 13 Grad weniger als die erwartete Höchsttemperatur am Sonntag. Die gleichbleibenden Werte sind für die dort lebenden Tiere und Pflanzen wichtig und werden mit Hilfe von aufwendiger Technik jeden Tag sichergestellt. Der Zoo hat auch bei der Hitze geöffnet.

28. Juni, 8.25 Uhr: Straßenbahngleise werden freigekratzt

Der Straßenbahnverkehr in Leipzig kam wegen der extremen Hitze am Samstag zum Erliegen. Auch am Sonntag bleiben die Fahrzeuge in den Betriebshöfen. Währenddessen arbeiten die Leipziger Verkehrsbetriebe unter Hochdruck an einer Lösung. Wie ein TAG24-Reporter am Goerdelerring erfuhr, sind einige Arbeiter seit 5.30 Uhr im Dienst und kratzen die Fugengussmasse heraus, die durch die Hitze in Weichen und Schienen gelaufen und dort verklumpt ist. Weitere Informationen hier.

Die Schäden an den Gleisen sind erheblich. © EHL Media / Björn Stach

28. Juni, 7.20 Uhr: Am Sonntag wieder bis zu 39 Grad erwartet

Bereits am vierten Tag in Folge gibt der Deutsche Wetterdienst für den heutigen Sonntag eine amtliche Hitzewarnung heraus. Bei dünnen Schleierwolken und viel Sonne, sollen die Temperaturen in Leipzig noch einmal auf bis zu 39 Grad klettern. In der Nacht zu Montag bzw. am Montagmorgen warnen die Meteorologen dann vor Hitzegewittern mit Unwetterpotential durch Starkregen, schwere Sturmböen und Hagel. Die genaue Entwicklung ist ingesamt noch unsicher.

Leipzig steht ein weiterer Tag mit extremer Hitze bevor. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa

27. Juni, 22.16 Uhr: Das waren die Tageshöchstwerte am Samstag

Die Wetter-Station Holzhausen hat am Samstag zwischen 14 und 18 Uhr mit 39 Grad die heißeste Phase des Tages gemessen. Bei der Station am Flughafen Leipzig/Halle "Runway Nord 2" kletterte das Thermometer gegen 15.30 Uhr sogar auf unglaubliche 42 Grad.



Die für die Nacht erwarteten Tiefstwerte liegen voraussichtlich bei 25 Grad.

27. Juni, 21.21 Uhr: Straßenbahnverkehr wird bis in die Nacht zu Montag eingestellt

In Leipzig rollen auch am gesamten Sonntag sowie bis in die Nacht zum Montag keine Straßenbahnen. Das teilten die LVB am späten Samstagabend mit. Grund sind weiterhin erhebliche Hitzeschäden an Schienen und Weichen. Ein sicherer Straßenbetrieb sei daher derzeit nicht möglich, hieß es. Man arbeite mit Hochdruck daran, das Ausmaß der Schäden zu erfassen und die betroffenen Anlagen wieder betriebsbereit zu machen. Der Busverkehr solle weiterhin so weit wie möglich planmäßig aufrechterhalten werden. Aufgrund der außergewöhnlichen Situation sowie der anhaltend hohen Hitzebelastung könne es jedoch vereinzelt zu Ausfällen oder Verspätungen kommen. Die LVB bitten alle Fahrgäste, sich vor Fahrtantritt über die aktuellen Verbindungen zu informieren.

27. Juni, 18.03 Uhr: LVB stellen Tram-Betrieb bis Mitternacht ein

Aufgrund der Wetterverhältnisse löst sich an vielen Stellen der Asphalt in der Messestadt, während auch die Klimaanlagen an ihre Grenzen kommen. Nun reagieren die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) mit einer drastischen Maßnahme und stellen den Betrieb sämtlicher Straßenbahnlinien bis 23.59 Uhr ein. Weitere Infos findet Ihr hier.

An vielen Stellen löst sich der Bitumen aufgrund der großen Hitze. © EHL Media / Björn Stach

27. Juni, 15.51 Uhr: Ventilatoren sind Mangelware in der Innenstadt

Während das Thermometer weiter in Richtung der 40-Grad-Marke klettert, wird die Sehnsucht nach einer kühlen Brise immer größer. Wer jetzt aber dachte, er könnte sich mal eben schnell frischen Wind in die eigenen vier Wände holen, wird in der Leipziger Innenstadt aktuell bitter enttäuscht: Ventilatoren sind absolute Mangelware. Sowohl bei MediaMarkt in den Höfen am Brühl als auch in der Filiale im Hauptbahnhof blickt man momentan nur auf leere Verkaufsflächen. Selbes Spiel bei Obi: "Zurzeit nicht auf Lager", heißt es dort auf Nachfrage. Auch im erst am Freitagmorgen neu eröffneten Coolblue-Store auf der Grimmaischen Straße sieht es nicht besser aus. Zwar habe man noch ein paar Geräte im Lager gehabt, diese seien jedoch im Handumdrehen vergriffen gewesen, erklärte ein Mitarbeiter.

"Leider ausverkauft", heißt es in der MediaMarkt-Filiale im Leipziger Hauptbahnhof. © TAG24/Jan-Gerrit Vahl

Ein ähnliches Bild bietet sich in der Filiale in den Höfen am Brühl. © TAG24/Jan-Gerrit Vahl

27. Juni, 12.10 Uhr: Konzert von Roland Kaiser in Halle (Saale) beginnt später

Wegen der extremen Hitze hat Roland Kaiser (74) den Beginn seiner Konzerte auf der Peißnitzinsel in Halle (Saale) um eine Stunde nach hinten verschoben. Wie der Veranstalter mitteilte, beginnt das Konzert am Samstag erst 20.30 Uhr. Der Einlass startet um 18.30 Uhr. Am Sonntag beginnt das Konzert um 20 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Außerdem sind Wasserflaschen 1,5 Liter PET pro Person zugelassen.

Im Rahmen seiner Open-Air-Tournee 2026 kommt Roland Kaiser (74) für zwei Konzerte nach Halle. (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa

27. Juni, 7.53 Uhr: Bis zu 40 Grad am Samstag angekündigt

Auch für den heutigen Samstag hat der DWD wieder eine amtliche Hitzewarnung herausgegeben. Es ist der 3. Tag dieser Warnsituation in Folge. An der Wetterstation am Flughafen Leipzig/Halle wurden um 7 Uhr morgens 25 Grad gemessen. Die Experten erwarten, dass das Thermometer am Samstagmittag 38 Grad und am -abend dann 40 Grad anzeigen wird. Dazu scheint überwiegend die Sonne bei schwachem Wind.

Am Samstag steigen die Temperaturen im Vergleich zum Vortag noch einmal an. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

26. Juni, 21.39 Uhr: Das waren die Tageshöchstwerte am Freitag

Die Wetter-Station Holzhausen hat am Freitag zwischen 17 und 19 Uhr mit 35 Grad die heißeste Phase des Tages gemessen. Bei der Station am Flughafen Leipzig/Halle "Runway Nord 2" kletterte das Thermometer gegen 17.30 Uhr sogar auf 38 Grad.



Die für die Nacht erwarteten Tiefstwerte liegen voraussichtlich bei 23 Grad.