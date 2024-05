Transfermarkt-Ticker 2024: SC Paderborn holt Ex-Dynamo-Keeper

Fortsetzung des Artikels laden

23. Mai, 15.15 Uhr: Stefan Drljaca wechselt von Dynamo Dresden zum VfB Stuttgart

Der Vizemeister verstärkt sich auf der Torhüterposition in der Breite und nimmt Stefan Drljaca (25) von Dynamo Dresden unter Vertrag. Alle Infos zum Transfer unter: "Was für ein Aufstieg! Dynamos Torwart Stefan Drljaca wechselt zum Deutschen Vizemeister".

23. Mai, 12 Uhr: Cottbus stellt ersten Neuzugang nach Aufstieg vor!

Drittliga-Aufsteiger Energie Cottbus macht Nägel mit Köpfen für die neue Saison! Vom bisherigen liga-Konkurrenten Rot-Weiß Erfurt wechselt Angreifer Romario Hajrulla (25) in die Lausitz, Cottbus überweist dem Vernehmen nach eine kleine Ablöse nach Thüringen. FCE-Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz (58) erklärt: "Romario hat nachgewiesen, dass er konstant treffen und Tore vorbereiten kann. Wir sind davon überzeugt, dass er unser Offensivspiel im kommenden Jahr bereichern wird."

23. Mai, 11.25 Uhr: 1. FC Heidenheim angelt sich Leonardo Scienza vom SSV Ulm

Erst stieg er mit dem SSV Ulm in de 2. Bundesliga auf, jetzt klettert Leonardo Scienza (25) die Leiter sogar noch ein Stück höher. Der Top-Scorer der 3. Liga wechselt in die Bundesliga zum 1. FC Heidenheim. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt. Mit zwölf Toren und 17 Vorlagen hatte er die abgelaufenen Spielzeit dominiert. "Mit Léo konnten wir eine der großen Entdeckungen der diesjährigen Drittligasaison für unseren FCH gewinnen und sind fest davon überzeugt, dass er das Potenzial besitzt, auch in der Bundesliga seine außergewöhnlichen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Er hatte maßgeblichen Anteil am Erfolg seiner aktuellen Mannschaft und bringt nun eine neue Komponente in unser Offensivspiel ein“, sagt FCH Bereichsleiter Sport Robert Strauß (37).

Scienza spielte zuvor beim 1. FC Magdeburg.

22. Mai, 17.21 Uhr: Rot-Weiss Essen schnappt sich Ramien Safi

Rot-Weiss Essen gibt den Wechsel von Ramien Dafi (24) bekannt! Der Linksaußen war in der vergangenen Spielzeit beim SV Rödinghausen in der Regionalliga West mit zehn Treffern bester Torschütze. "Ramien ist ein sehr schneller und gradliniger Spieler mit Zug zum Tor und durch seine Beidfüßigkeit für den Gegner nur schwer ausrechenbar", so RWE-Coach Christoph Dabrowski.

22. Mai, 16.52 Uhr: VfB Stuttgart verpflichtet Sturm-Talent Justin Diehl

Der Vizemeister bedient sich beim 1. FC Köln und lockt Justin Diehl (19) ins Schwabenland. Alle Infos zum Transfer unter: "Nächster Transfer perfekt! VfB Stuttgart holt 19-Jährigen".

22. Mai, 15.11 Uhr: Waldhof Mannheim verstärkt die Defensive

Drittligist Waldhof Mannheim holt Innenverteidiger Niklas Hoffmann (27) an Board. Der Abwehrmann wurde beim SV Horn in der österreichischen zweiten Liga zum Spieler der Saison gekürt.

22. Mai, 14.57 Uhr: Luca Schuler wechselt zu Hertha BSC

Stürmer Luca Schuler verlässt Magdeburg und schließt sich Hertha BSC an. Mehr dazu unter: "Hertha bedient sich bei der Konkurrenz und holt neuen Stürmer".

21. Mai, 15.06 Uhr: Felix Götze wechselt von Rot-Weiss Essen zum SC Paderborn

Felix Götze (26) nimmt einen Aufstieg! Der Innenverteidiger und Bruder von Mario Götze (31) wechselt von Rot-Weiss Essen aus der 3. Liga zum SC Paderborn in die 2. Bundesliga. Das haben die Ostwestfalen am Dienstag bekannt gegeben. "Felix ist ein robuster Spieler, der keinem Zweikampf aus dem Weg geht. Seine große Stärke ist darüber hinaus die Flexibilität, so dass er viele Positionen mit defensiver Ausrichtung ausfüllen kann", sagte Sport-Geschäftsführer Benjamin Weber (40).

20. Mai, 12.35 Uhr: Nick Woltemade wechselt von Werder Bremen zum VfB Stuttgart

Was für ein Aufstieg! 2023 kickte Nick Woltemade (22) noch in der 3. Liga bei der SV Elversberg, in der kommenden Saison spielt der 1,98 Meter große Offensivmann Champions League. Der 22-Jährige wechselt von Werder Bremen zum VfB Stuttgart. Der unterschrieb einen Vierjahresvertrag bis Ende Juni 2028. "Ich empfinde von der ersten Kontaktaufnahme an pure Freude auf den VfB und bin sehr glücklich, dass ich ab Sommer Teil der Mannschaft bin. Ich habe familiär eine besondere Bindung zum VfB und bin hochmotiviert, nun selbst dort spielen zu dürfen, wo ich in den Ferien als kleiner Junge oft beim Training begeistert zugeschaut habe. Ich freue mich sehr auf die spannende Herausforderung mit meinen neuen Mannschaftskollegen", sagte der Neuzugang auf der Homepage der Schwaben.

Nick Woltemade (22) unterschrieb einen Vierjahresvertrag beim VfB Stuttgart.

20. Mai, 11.40 Uhr: 1860 München begrüßt ersten Neuzugang!

Florian Bähr (21) heißt der erste Neue der Münchner Löwen! Der linke Außenverteidiger kommt auf Leihbasis von Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück. Mehr in unserer Meldung: TSV 1860 München präsentiert ersten Neuzugang: Florian Bähr wird ein Löwe.

20. Mai, 11 Uhr: Kiels Kapitän geht von Bord und wechselt zu Bundesliga-Konkurrenten

Wenigste Tage, nachdem der Bundesliga-Aufstieg für Holstein Kiel perfekt ist, hat sich der Abgang von Kapitän Philipp Sander bestätigt! Der Strippenzieher im zentralen Mittelfeld schließt sich Borussia Mönchengladbach an: "Nach all den Jahren war es für mich jetzt an der Zeit, eine neue Herausforderung anzunehmen", so der 26-Jährige. Die Fohlen ziehen eine Ausstiegsklausel unbekannter Höhe in Sanders Vertrag. Bei der Borussia unterschrieb der gebürtige Rostocker bis 2028.

Im Alter von 17 Jahren kam Philipp Sander zu Holstein Kiel. Neun Jahre verabschiedet er sich als Aufstiegskapitän. © Frank Molter/dpa

17. Mai, 15.40 Uhr: Jonas Kersken bleibt Arminia Bielefeld erhalten

Torwart Jonas Kersken (23) wechselt fest von Borussia Mönchengladbach zu Arminia Bielefeld. Bereits in der noch laufenden Saison hütete der Schlussmann den Kasten des Drittligisten, nun hat er einen langfristigen in Ostwestfalen unterschrieben. "Für mich zeichnete sich früh ab, dass ich bei Arminia Bielefeld bleiben und den gemeinsamen Weg weitergehen möchte. Ich habe mich hier sehr schnell eingelebt", so der 23-Jährige.

17. Mai, 11.48 Uhr: Thilo Kehrer wechselt fest zur AS Monaco

Bei West Ham United konnte sich der deutsche Ex-Nationalspieler Thilo Kehrer (27) nicht durchsetzen, dafür lief es während seiner Leihe im Fürstentum deutlich besser. Nun hat die AS Monaco die Kaufoption für den Verteidiger gezogen. Laut Transferexperte Fabrizio Romano (31) überweisen die Monegassen elf Millionen Euro nach London, der 27-Jährige unterzeichnete einen Vertrag bis 2028. "Ich bin sehr glücklich und stolz, das Abenteuer mit der AS Monaco fortzusetzen. Als ich im Januar hier ankam, wurde ich von meinen Mannschaftskameraden und Mitarbeitern, dem Klubpersonal und den Fans sehr gut aufgenommen", so Kehrer.

In Monaco gehört Thilo Kehrer (27, r.) seit Januar zum Stammpersonal und stand in 17 Partien auf dem Rasen.

16. Mai, 17.23 Uhr: Darmstadt 98 schnappt sich Drittliga-Star

Beim SV Darmstadt 98 kommt Bewegung in die Transferplanung zur neuen Saison, mit Luca Marseiler (27) zudem einer der besten Drittliga-Kicker von Viktoria Köln. Mehr Infos zum Wechsel in unserem Artikel zum Lilien-Transferkarussell.