FC St. Pauli startet in die Vorbereitung: Alles Wichtige zum Trainingsstart

Hamburg - Der Ball rollt wieder. Der FC St. Pauli startet am Montag (16 Uhr) in die Vorbereitung auf die neue Saison. Trainer Fabian Hürzeler (30) wird dabei zwei neue Spieler begrüßen können. TAG24 hat alles Wichtige für Euch auf einen Blick zusammengefasst.

St.-Pauli-Sportchef Andreas Bornemann (51) hat bislang zwei neue Spieler geholt. Weitere sollen folgen. © Marcus Brandt/dpa

Wer ist neu beim FC St. Pauli?

Bislang haben die Kiezkicker zwei neue Spieler an Land gezogen.

Mit Philipp Treu (22, SC Freiburg II) und Hauke Wahl (29, Holstein Kiel) haben die Verantwortlichen um Sportchef Andreas Bornemann (51) zwei Abwehrkräfte präsentiert.

Auf welchen Positionen besteht noch Nachholbedarf?



Bei den Kiezkickern drückt auf zwei Positionen der Schuh. Zum einen wird ein potenzieller Nachfolger für Leart Paqarada (28, 1. FC Köln) gesucht, wobei Neuzugang Treu diese Position ausfüllen könnte. Im Gespräch waren bislang Chima Okoroji (26) vom SV Sandhausen und Niko Gießelmann (31) von Union Berlin.

Zum anderen soll wie bereits im Vorjahr ein Mittelstürmer kommen, der im besten Fall zehn oder mehr Tore im Gepäck mitbringt.

Jüngst ploppte das Interesse an Polen-Bomber Karol Czubak (23) von Arka Gdynia auf, der in der dortigen zweiten Liga mit 21 Treffern in 33 Spielen Torschützenkönig geworden war.