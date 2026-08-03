Transfermarkt im Ticker: Nationalspieler stürmt jetzt für Hoffenheim

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Transfermarkt im Ticker: Die TSG 1899 Hoffenheim hat sich die Dienste des dänischen Stürmer

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Deutschland - Der Sommer wird heiß! Nicht nur aufgrund der Temperaturen, sondern weil es im deutschen Fußball auf dem Transfermarkt bis zum Deadline Day am 1. September rund geht.

In unserem Liveticker geben wir Euch einen Überblick über die wichtigsten Transfers der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga sowie ausgewählte Wechsel in den Regionalligen. Auf internationaler Ebene werfen wir ein Auge auf die Kracher-Verpflichtungen der Top-Teams.

Hier geht es zum Liveticker:

3. August, 8.59 Uhr: TSG Hoffenheim lockt Adam Daghim in den Kraichgau

Die TSG 1899 Hoffenheim hat sich einen Stürmer mit Zukunft gesichert: Der 20-jährige Adam Daghim, der bereits für die dänische Nationalmannschaft spielt, schließt sich den Kraichgauern langfristig an.

Daghim wurde beim FC Kopenhagen und Aarhus GF ausgebildet, wechselte aber bereits mit 17 Jahren zu zu RB Salzburg und kam dort sogar in der Champions League und bei der Klub-WM zum Einsatz. Erste Erfahrungen in Deutschland sammelte er in der vergangenen Saison, als er an den VfL Wolfsburg ausgeliehen war.

"Ich freue mich sehr auf die Zeit in Hoffenheim. Ich weiß, welche Möglichkeiten gerade dieser Klub jungen Spielern in Sachen Entwicklung bietet. Ich habe die Entscheidung für die TSG daher sehr bewusst getroffen und brenne darauf, hier schnell meinen Platz im Team zu finden. Ich will alles dafür tun, damit wir gemeinsam erfolgreich sind", sagte der Neuzugang.

Adam Daghim (20, M.) läuft in Hoffenheim künftig mit der Rückennummer 14 auf.
Adam Daghim (20, M.) läuft in Hoffenheim künftig mit der Rückennummer 14 auf.  © TSG 1899 Hoffenheim

2. August, 22.29 Uhr: Ehemaliger Bundesliga-Star Randal Kolo Muani wechselt zu Juventus

Am Sonntagabend präsentierte Juventus Turin seine neue Sturmhoffnung. Für die Dienste des französischen Nationalspielers soll Juve 41,2 Millionen Euro an Paris Saint-Germain überwiesen haben.

PSG machte damit ein dickes Transferminus. Immerhin eisten die Pariser Kolo Muani einst für die Rekord-Ablöse von 95 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt los. Bei PSG konnte der mittlerweile 27-Jährige aber nie Fuß fassen und gilt nach zwischenzeitlichen Leihen zu Juventus und Tottenham als großes Missverständnis.

Randal Kolo Muani (27, vorn), hier im Duell mit Real Madrids Antonio Rüdiger (33), trug schon einmal das Trikot von Juventus. In der Rückserie der Saison 2024/2025, damals allerdings als Leihspieler.
Randal Kolo Muani (27, vorn), hier im Duell mit Real Madrids Antonio Rüdiger (33), trug schon einmal das Trikot von Juventus. In der Rückserie der Saison 2024/2025, damals allerdings als Leihspieler.  © Rebecca Blackwell/AP/dpa

2. August, 13.04 Uhr: Eintracht Frankfurt präsentiert Wunschspieler Raphael Onyedika

Die SGE freut sich über die Verpflichtung von Raphael Onyedika (25) Der defensive Mittelfeldspieler wechselt für kolportierte neun Millionen Euro von Club Brügge zur Eintracht.

"In den vergangenen Jahren war er durchgehend Stammspieler und feierte in Belgien zahlreiche Titelgewinne. Darüber hinaus verfügt er über wertvolle internationale Erfahrung. Mit seinen 25 Jahren besitzt er weiterhin großes Entwicklungspotenzial und ist zugleich ein wichtiger Baustein für die Struktur unseres Kaders", erklärte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche.

Alle Infos unter: "Deal ist endlich perfekt! Eintracht krallt sich Raphael Onyedika von Brügge".

31. Juli, 21.37 Uhr: FC St. Pauli holt neuen Abwehrspieler aus Schweden

Eine Woche vor dem Saisonstart hat der FC St. Pauli seinen Kader noch einmal verstärkt. Der rechte Außenverteidiger Rony Jansson (22) kommt vom schwedischen Erstligisten Kalmar FF in die Hansestadt.

"Rony ist dynamisch und sehr wach im Umschaltspiel. Da die Saison in Schweden bereits in vollem Gange ist, kommt er in einer sehr guten körperlichen Verfassung zu uns und kann direkt voll einsteigen", sagte Sportdirektor Andreas Bornemann.

31. Juli, 21 Uhr: Großer Name für die Regionalliga

I can feel it coming in Giesing tonight! Mathew Collins (21) dürfte nicht einmal vielen Fußballfans etwas sagen, seinen Vater kennt allerdings die Welt. Der Sohn des berühmten Musikers Phil Collins (75) wechselt zum TSV 1860 München:

Alles dazu unter: "Phil Collins' Spross unterschreibt Vertrag bei 1860 München".

30. Juli, 15.44 Uhr: Borussia Mönchengladbach schnappt sich japanischen Nationalspieler

Rechtsverteidiger Daiki Hashioka (27) schaffte es zwar knapp nicht in den japanischen WM-Kader, dafür jetzt aber in die Bundesliga. Der Abwehrmann wechselt von Slavia Prag zu den Fohlen.

Am Niederrhein ist der Außenverteidiger zunächst nur leihweise beschäftigt, allerdings sicherte sich die Borussia eine Kaufoption.

"Daiki ist ein schneller, kopfballstarker und aggressiver Verteidiger, den man vor allem rechts in der Kette oder als rechten Innenverteidiger einsetzen kann", beschrieb Sportchef Rouven Schröder den 27-Jährigen.

30. Juli, 15.38 Uhr: Hansa Rostock holt Offensivpower aus Österreich

Die Kogge bittet einen neuen Stürmer an Bord: Peter Kiedl (22) wechselt von Sturm Graz an die Ostsee.

Vergangene Saison war der 1,93 Meter große Knipser von seinem steirischen Stammklub an die SV Ried verliehen, wo er vier Tore und zwei Vorlagen in 20 Partien auflegte.

"Peter ist ein zweikampfstarker Wandstürmer, der uns mit seiner Wucht und seiner Kopfballstärke zusätzliche Optionen gibt. Er kann Bälle festmachen, verlängern und für seine Mitspieler ablegen. Gleichzeitig bringt er eine starke Präsenz und gute Positionierungen in der Box mit und hat die Qualität, Chancen auch konsequent abzuschließen", schwärmte FCH-Sportboss Amir Shapourzadeh.

Peter Kiedl stürmt künftig für den FC Hansa.
Peter Kiedl stürmt künftig für den FC Hansa.  © F.C. Hansa Rostock

30. Juli, 10.05 Uhr: Alemannia Aachen angelt sich Talent aus der 2. Bundesliga

Meiko Wäschenbach (22) wechselt vom Karlsruher SC zu Alemannia Aachen. Auf dem Tivoli unterschreibt der zentrale Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2028 mit der Option auf ein weiteres Jahr.

"Meiko bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrungen aus dem Profibereich mit. Er ist ein zweikampfstarker Mittelfeldspieler, der mit einer guten Aggressivität und Technik überzeugt. Zudem ist er auf mehreren Positionen im Zentrum einsetzbar", freute sich Aachens Sport-Geschäftsführer Rachid Azzouzi.

Wäschenbach stammt ursprünglich aus der Jugend des 1. FC Köln und wechselte im Januar 2025 zum KSC. Vergangene Saison kam er dort elfmal in der 2. Bundesliga zum Einsatz.

Meiko Wäschenbach verstärkt die Alemannia aus Aachen.
Meiko Wäschenbach verstärkt die Alemannia aus Aachen.  © Alemannia Aachen

29. Juli, 19.33 Uhr: Hertha BSC verleiht Jugendspieler in die 3. Liga

Rechtsverteidiger Janne Berner (21) verlässt die Alte Dame aus Berlin leihweise für ein Jahr und schließt sich dem SC Verl an.

Zuvor hat der Abwehrmann seinen Vertrag bei der Hertha noch bis 2029 verlängert, wie der Hauptstadtklub mitteilte.

"Janne hat in der vergangenen Saison große Entwicklungsschritte gemacht, war Stammspieler in unserer U23 und konnte sein Debüt sowohl in der 2. Bundesliga als auch im DFB-Pokal feiern. Um wertvolle Spielpraxis zu ermöglichen, haben wir in den vergangenen Jahren sehr gute Erfahrungen mit Leihen in die 3. Liga gemacht", erklärte BSC-Sportdirektor Benjamin Weber den Transfer.

Janne Berner soll beim SC Verl Spielpraxis sammeln.
Janne Berner soll beim SC Verl Spielpraxis sammeln.  © Hertha BSC / City-Press

29. Juli, 16.25 Uhr: Leo Sauer wechselt zum VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart plant für die Zukunft: Der slowakische Nationalspieler Leo Sauer (20) wechselt nach Deutschland und unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis 2031.

In den vergangenen vier Jahren, von einem Leihjahr in Breda abgesehen, kickte der Offensivspieler für Feyenoord Rotterdam und kam dort nicht nur in der Eredivisie, sondern auch in der Champions League und Europa League zum Einsatz. So wurde er bereits mit 18 Jahren Nationalspieler seines Heimatlandes, inzwischen kommt er auf elf Einsätze für die Falken, davon einen bei der EM 2024.

"Es fühlt sich großartig an, nun Teil eines solch bedeutenden Klubs sein zu dürfen. Der VfB hat eine große Strahlkraft, viel Tradition und eine riesige Fanbase. Ich kann es kaum erwarten, all meine Teamkollegen kennenzulernen und das erste Mal für meinen neuen Klub zu spielen. Mein Ziel ist, mit dem VfB in allen drei Wettbewerben möglichst erfolgreich zu sein", steckte sich der Neuzugang hohe Ziele mit dem VfB.

Im September 2025 gehörte Leo Sauer (20) zu der slowakischen Mannschaft, die Deutschland in der WM-Quali mit 2:0 abfertigte.
Im September 2025 gehörte Leo Sauer (20) zu der slowakischen Mannschaft, die Deutschland in der WM-Quali mit 2:0 abfertigte.  © Christian Charisius/dpa

29. Juli, 13.54 Uhr: Darmstadt 98 verpflichtet Mittelstürmer aus Südkorea

Darmstadt 98 besetzt die Sturmzentrale neu: Ho-jae Lee (25) aus Südkorea wechselt vom Erstligisten Pohang Steelers in die 2. Bundesliga.

Lee hatte seinen ersten Profivertrag 2021 bei den Steelers unterschrieben und war dem Klub seither treu geblieben. In 177 Pflichtspielen traf er 53 Mal und spielte sich damit sogar in den Fokus der südkoreanischen Nationalmannschaft, für die er 2025 debütierte und seither dreimal auflief.

"Ich war sofort begeistert von der Möglichkeit, meine Karriere in Deutschland fortzusetzen. Ich habe den deutschen Fußball immer schon verfolgt und freue mich sehr darüber, nun ein Teil davon zu sein und bei einem Verein mit großer Tradition unterschrieben zu haben", schwärmte der 25-Jährige: "Es ist ein großer Antrieb für mich, das Vertrauen künftig mit Toren zurückzuzahlen und ich kann es nicht erwarten, erstmals das Darmstadt-Trikot überzustreifen."

Ho-jae Lee (25) ging seit 2021 für die Pohang Steelers auf Torejagd.
Ho-jae Lee (25) ging seit 2021 für die Pohang Steelers auf Torejagd.  © IMAGO / ZUMA Press Wire

28. Juli, 17.47 Uhr: Felix Higl wechselt zu Preußen Münster

Die SpVgg Greuther Fürth gibt Felix Higl (29) nach nur einer Saison schon wieder ab. Der Mittelstürmer wechselt zum Zweitliga-Absteiger Preußen Münster.

Erst vergangene Saison war der 29-Jährige für 150.000 Euro vom SSV Ulm zum Kleeblatt gekommen, wo er sich aber nicht vollends durchsetzen konnte. Zwar stand er in der 2. Bundesliga 19 Mal auf dem Rasen, allerdings fast ausschließlich als Joker.

"Felix ist ein großer Mittelstürmer, der unsere Offensivreihe mit seinen Qualitäten gut ergänzt. Er kann mit seiner Größe und Robustheit als Wandspieler agieren, sich mit seinen fußballerischen Fähigkeiten aber genauso in unser Kombinationsspiel einbringen und auch im Strafraum als Zielspieler fungieren", freute sich Münsters Sportdirektor Jan Uphues dafür nun.

28. Juli, 11.48 Uhr: Viel Bundesliga-Erfahrung für Fortuna Düsseldorf

Die Kaderplanungen von Fortuna Düsseldorf in der 3. Liga schreiten voran: Der Absteiger nimmt Offensivspieler Philipp Förster (31) bis 2027 unter Vertrag, er erhält die Rückennummer 10.

Der Mittelfeldmann kommt mit der Erfahrung von 83 Bundesliga- und 137 Zweitligaspielen für Klubs wie den VfB Stuttgart, VfL Bochum, Darmstadt 98 oder den 1. FC Nürnberg nach Düsseldorf, zuletzt spielte er für den KSC, den er zum Saisonende ablösefrei verließ.

"Mit Philipp gewinnen wir einen weiteren erfahrenen Offensivspieler für uns. Er ist ein technisch starker Spieler, der mit seinem linken Fuß und seiner Kreativität ein Unterschiedsspieler sein kann", erklärte Sportvorstand Samir Arabi (47).

Philipp Förster (31, l.) unterschreibt für ein Jahr in Düsseldorf.
Philipp Förster (31, l.) unterschreibt für ein Jahr in Düsseldorf.  © Fortuna Düsseldorf

26. Juli, 9.39 Uhr: Eintracht Braunschweig verleiht Jona Borsum

Abschied auf Zeit: Jona Borsum (21) läuft die bevorstehende Saison nicht für Zweitligist Eintracht Braunschweig auf.

Der 21-jährige Mittelfeldspieler wechselt nämlich auf Leihbasis zum eine Klasse niedriger spielenden SV Meppen, um dort Erfahrung zu sammeln. Das verkündeten die Löwen selbst am Samstagabend.

"Für die Entwicklung von Jona ist die Leihe in die 3. Liga ein sinnvoller und richtiger Schritt. Er braucht regelmäßige Spielpraxis auf hohem Niveau, um seine gute Entwicklung aus dem Vorjahr fortzusetzen. Wir trauen Jona zu, dass er sich in Meppen durchsetzt und wünschen ihm für die kommenden Monate viel Erfolg. Seinen Weg werden wir aufmerksam beobachten", so Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel (38).

25. Juli, 12.07 Uhr: Luca Erlein schließt sich Werkself an

Ein neuer Defensivmann für Erstligist Bayer 04 Leverkusen: Luca Erlein (19) wechselt fest von Oberhaus-Konkurrent TSG 1899 Hoffenheim an den Rhein.

Wie die Farbenstädter am Samstagvormittag bekannt gaben, unterschrieb der Rechtsverteidiger einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030.

Für den 19-Jährigen heißt es aber erst einmal Koffer packen: Per Leihe geht es nämlich weiter zu Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus.

25. Juli, 9.52 Uhr: SpVgg Greuther Fürth holt S04-Talent Wallentowitz

Es hatte sich bereits angedeutet, nun ist es offiziell: Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat den Transfer von Nachwuchstalent Mika Wallentowitz (18) bekannt gegeben.

Der junge Mittelfeld-Akteur kommt auf Leihbasis vom Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 an den Ronhof, teilten die Kleeblätter am Freitag mit.

Die Spielvereinigung sicherte sich darüber hinaus noch eine Kaufoption für Wallentowitz, dessen Vertrag bei den Königsblauen noch bis Sommer 2030 läuft.

"Mika kann verschiedene Positionen abdecken und sowohl im Zentrum als auch am Flügel zum Einsatz kommen. Er bringt durch sein Gesamtpaket aus Physis, Mentalität und Flexibilität nochmal neue Facetten in unsere Mannschaft ein. Das eröffnet unserem Cheftrainer weitere Optionen, das Team taktisch auszurichten", so Sport-Geschäftsführer Daniel Meyer (46) zur Verpflichtung des 18-Jährigen.

Wechselt leihweise zur SpVgg Greuther Fürth: Mika Wallentowitz (18).
Wechselt leihweise zur SpVgg Greuther Fürth: Mika Wallentowitz (18).  © IMAGO / Fussball-News Saarland

25. Juli, 9.38 Uhr: Hertha BSC gibt ersten Neuzugang bekannt

Lange hat's gedauert, nun hat auch Zweitligist Hertha BSC seinen ersten Neuzugang in dieser Sommertransfer-Periode vorgestellt.

Vom englischen Zweitligisten FC Burnley kommt Offensivmann Oluwaseun Adewumi (21) per Leihe für eine Saison nach Berlin.

Mehr dazu hier: "Erster Neuzugang ist da: Hertha BSC holt dribbelstarken Flitzer aus England"

Titelfoto: TSG 1899 Hoffenheim

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