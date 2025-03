Dynamo-Dresden-Blog: So viel Kohle bringt die SGD der Stadt und Region ein

Fortsetzung des Artikels laden

10. Januar, 6.15 Uhr: Wer lauter hupt, der darf

Antalya ist mit 2,7 Millionen Einwohnern eine der größten Städte am Mittelmeer, der Ortsteil Lara gehört dazu. Dementsprechend ist hier auch der Verkehr immens. Wenn wir zum Training fahren, geht es für etwa fünf Kilometer die Hauptverkehrsader entlang, bevor wir dann in die Pampa abbiegen, in der die Plätze liegen. Ich sag's mal so: Ampeln, Verkehrs- und Verbotsschilder sind hier reine Möglichkeitsformen. Alle sind sicherlich vorhanden, um sich daranzuhalten. Aber hier heißt es eher, man kann das tun, muss es aber nicht. Da stehst du an einer roten Ampel rechts auf einer zweispurigen Fahrbahn, links überholt dich ein Laster, rechts ein anderes Auto. Wohlgemerkt zweispurig! Bei Rot! Wenn du dann denkst, du bist auf der Hauptstraße, musst nicht auf das Fahrzeug schauen, das von rechts auf die Fahrbahn biegt, das täuscht. Wer lauter hupt, darf. Der Fahrer zieht sofort nach links, fährt über die durchgezogene Linie gleich auf die ganz linke Spur. Überholverbot? Wo?Dass ich noch keine Dellen am Dacia Duster habe, das wundert mich. Aber kann ja noch kommen...

9. Januar, 6.40 Uhr: Erst Last Christmas, dann der Muezzin...

Letzte Weihnachten schenkte ich dir mein Herz. Aber gleich am nächsten Tag warfst du es fort. Dieses Jahr erspare ich mir die Tränen und werde es jemand Besonderem schenken. Kennt Ihr diese Songzeilen? Übersetzt diese ins Englische, dann macht es klick. Warum ich das jetzt Anfang Januar schreibe? Extra für die russischen Gäste in unserem Hotel, das dürften so 75 Prozent sein, wurde am Dienstagabend ein Weihnachtsfest auf die Beine gestellt. Die feiern ja erst am 7. Januar. Und so dröhnten Wham!, Maria Carey und Co. bis in die frühen Morgenstunden aus sämtlichen Boxen. Aaaaar, und ich dachte, ich hätte es bis Weihnachten 2025 geschafft, dieses (für mich) nervige Liedgut nicht mehr zu hören. Als dann gegen 2 Uhr endlich Ruhe einzog, Wodka-geschwängert wurde zuvor aus allen Kehlen gegrölt, konnte ich endlich schlafen. Bis 4 Uhr, dann bat der Muezzin laut singend seine Schäfchen zum Morgengebet.

8. Januar, 6.15 Uhr: Hunderte kleine Fußball-Arenen

Die Einheimischen hier unten am Mittelmeer waren fleißig in den letzten Jahrzehnten. Im Wissen, dass es irgendwann einmal in Mitteleuropa Winter mit viel Schnee gab, bauten sie ins Hinterland hunderte kleine Fußball-Arenen. Sie luden damit Vereine ein, in der Türkei zu überwintern und sich am Mittelmeer mit einem gewissen Ambiente auf die Rückrunde vorzubereiten. Laut unserem Hotel-Manager im Sherwood campieren von Anfang Januar bis Mitte Februar über 350 Vereine aus 13 Ländern zwischen Antalya und Side. Derzeit sollen es knapp 70 sein. Das sorgt natürlich dafür, dass die Hotels auch im Winter voll sind - und das nicht nur mit rüstigen deutschen Rentnern. Es ist für die Region hier ein wichtiger Wirtschaftszweig geworden. Die Bedingungen sind top, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Dresdens Platz im "Never-Give-Up-Footballcenter" hat vom Rasen her Bundesliga-Niveau. So lässt sich arbeiten. Und auch das Wetter soll bis auf Samstag passen. Es sind Temperaturen bis 20 Grad vorhergesagt. Das ist gut fürs Gemüt. Da stören auch kleine Wolken nicht.

7. Januar, 6.30 Uhr: Fast wie "Malle", kicken im deutschen Touri-Hotspot

1994 war ich erstmals in Antalya. Der Flughafen glich damals mehr einer Hütte als einem ultramodernen Airport. Heute gibt es gar zwei Terminals. Damals war ich ebenfalls im Ortsteil Lara. Wenn ich am Strand stand und mich gen Land umdrehte, da waren keine Bettenburgen wie es sie heute gibt. Es stand nicht Hotel an Hotel, das ist alles erst in den letzten drei Jahrzehnten entstanden. Auch, weil wir Deutschen neben "Malle" den Ort Lara als Touri-Hotspot schlechthin auserkoren haben. Antalya ist innerhalb von 30 Jahren förmlich explodiert. Alle leben vom mittlerweile ganzjährigen Tourismus. Und die Leute hier haben sich so einiges ausgedacht. Ein Hotel sieht aus wie der Kreml, ein anderes gleicht dem Taj Mahal in der indischen Stadt Agra. Eines ist der Titanic nachempfunden, dort campiert in diesen Tagen passenderweise Schalke 04. Dresden wiederum ist im Concorde, sieht halt aus wie das Überschall-Flugzeug. Vielleicht ist das ja ein gutes Omen. Wir Medienleute geben bekanntlich gern, sind daher im Sherwood Forest. Mal schauen, ob wir Robin Hood über den Weg laufen…

6. Januar, 16.27 Uhr: Dynamo-Trainingslager-Tagebuch von TAG24-Reporter Thomas Nahrendorf

Zu persönlich will ich in diesem Tagebuch nicht werden. Aber zuerst muss ich mal ganz heftig Danke sagen und zwar an eine dreiköpfige Dresdner Familie, die es erst möglich gemacht hat, dass ich heute von Berlin aus in Richtung Antalya starten kann. Am Samstag nach dem Trainingsauftakt war ich noch zu einem Konzert. Etwa zehn Minuten nach dem Ende stand plötzlich eine junge Frau vor mir, schaute mich an und fragte mich nach meinem Namen. Etwas verwundert zog ich die Stirn in Falten und nannte ihn. "Dann sind Sie es", antwortete sie und fragte mich, ob ich denn zufällig mein Portemonnaie vermissen würde. Bis zu dem Zeitpunkt noch nicht. Erschrocken griff ich mir an die Gesäßtasche. Tatsächlich, das Portemonnaie war weg. Ihre Mutter hatte es gefunden, es muss mir herausgefallen sein. Die Tochter hatte es aufgemacht, ein Passbild von mir darin entdeckt und ging dann auf die Suche. Was für ein Glück! Es wäre vermutlich etwas schwierig geworden, so ganz ohne persönliche Papiere und Geldkarten in die Türkei zu fliegen. Also, danke nochmal, liebe unbekannte Familie.

4. Januar, 15.25 Uhr: Erste Einheit im neuen Jahr für Dynamo Dresden

So, es geht wieder los! 15 Uhr sind die Dynamo-Profi im Trainingszentrum auf den geräumten Kunstrasenplatz gelaufen. Die erste offizielle Einheit 2025 läuft. Es fehlen der an der Schulter operierte Jonas Oehmichen (20), Paul Lehmann (20, Rückenprobleme) und Vinko Sapina (29). Er ist bei seiner Frau in der Klinik. Die beiden warten stündlich auf ihr erstes Kind.

Die SGD-Profis stehen am Samstag wieder auf den Platz. © Thomas Nahrendorf

Auch einige Zuschauer haben sich trotz eisiger Temperaturen im Trainingszentrum eingefunden. © Thomas Nahrendorf

4. Januar, 15.12 Uhr: Dynamo Dresden knackt 30.000 Mitglieder

Zum Jahreswechsel hat die Sportgemeinschaft erstmals die Marke von 30.000 Mitgliedern geknackt. Damit sind die Schwarz-Gelben im deutschlandweiten Vergleich zumindest in dieser Hinsicht erstklassig, denn nur 17 Vereine haben noch mehr Mitglieder als die SGD. Vor allem die rasante Entwicklung beeindruckt, erst 2017 hatte man nämlich das 20.000 Mitglied begrüßt. "Mit dem Erreichen dieses Meilensteins untermauern wir, zu den größten Fußballvereinen Deutschlands zu gehören. Der Dank gilt dabei vor allem jenen, die uns teils schon seit Jahrzehnten die Treue halten aber ebenso allen, die erst kürzlich beigetreten sind und so die 30.000 überhaupt möglich gemacht haben", wird Geschäftsführer Kommunikation David Fischer (40) im Statement des Drittligisten zitiert. Als Dankeschön gibt es am 19. Januar 2025 zum Heimspiel gegen Viktoria Köln einen weiteren Mitgliederspieltag mit vielen Aktionen.

Zum Jahreswechsel durfte die SGD das 30.000. Mitglied begrüßen. © Lutz Hentschel

3. Januar, 15.25 Uhr: Dynamo Dresden startet mit Laktattest und Krafttraining ins neue Jahr

Am Donnerstag hat Dynamo Dresdens Trainer Thomas Stamm (41) das erste Mal im neuen Jahr sein Team wieder zum Training gebeten. Auf dem Programm stand ein Laktattest, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der DSC-Halle im Ostragehege von 11 bis 14.30 Uhr absolviert wurde, anschließend ging es zum Krafttraining in die Walter-Fritzsch-Akademie. Mit dabei waren auch Neuzugang Andi Hoti (21) sowie die Nachwuchsspieler Marlon Grafe, Friedrich Müller und Quentin Enold. So nahmen insgesamt 28 Spieler am Test teil, der in sechs Gruppen absolviert wurde. Das erste öffentliche Training steigt am Samstag um 15.30 Uhr, zuvor betritt das Team um 11 Uhr das erste Mal den Rasen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Am Montag fliegt der Tross dann ins Trainingslager ins türkische Lara, wo sich bis 12. Januar vorbereitet wird. Am 19. Januar startet die SGD mit dem Heimspiel gegen Viktoria Köln in die Rückrunde.

Athletikcoach Matthias Grahé (56, l.) mit Neuzugang Andi Hoti (21, r.). © SG Dynamo Dresden

Bei Claudio Kammerknecht (25) wird das Laktat genommen. © SG Dynamo Dresden

Die Gruppe der Innenverteidiger beim Laktattest. © SG Dynamo Dresden

28. Dezember, 13.22 Uhr: Trainingsauftakt verschoben

Noch dürfen es sich die Dynamo-Profis in der Winterpause gutgehen lassen. Doch viel Zeit zum Regenerieren bleibt den Schwarz-Gelben nicht, fällt Anfang Januar bereits der Startschuss für die Vorbereitung auf die kommende Drittliga-Rückrunde. "Der öffentliche Trainingsauftakt wird am Samstag, dem 4. Januar um 15.30 Uhr in unserem Trainingszentrum stattfinden", gab die SGD bekannt. Zuvor hatte man den Beginn noch auf den Freitag angesetzt. An diesem werden man nun "einige Laktat- und Leistungstests absolvieren, um sich perfekt auf die Rückrunde vorbereiten zu können", so der Verein weiter. Nur zwei Tage später geht's dann für die Akteure ins Trainingslager in die Türkei.

Dynamo-Fans müssen sich noch gedulden, der Trainingsauftakt wurde um einen Tag verschoben. © Lutz Hentschel

27. Dezember, 18.15 Uhr: Dynamo Dresden muss mehrere Monate auf Jonas Oehmichen verzichten

Bitterer Rückschlag für Jonas Oehmichen (20)! Der SGD-Shootingstar musste sich einer Operation an der linken Schulter unterziehen und wird Dynamo Dresden nun monatelang fehlen. Wie der Verein am Freitag mitteilte, war der Eingriff geplant, lief erfolgreich ab und wurde noch vor Weihnachten vollzogen. "Wir sind in erster Linie froh, dass die Operation erfolgreich verlaufen ist. Der Eingriff wurde nach einer Verletzung im Trainingsbetrieb gemeinsam mit ihm sowie unserer medizinischen Abteilung besprochen und geplant", erklärte Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel (48). "Es ist bedauerlich, dass er uns in der nächsten Zeit fehlen wird, dennoch war die Operation im Hinblick auf seine noch junge Karriere sinnvoll und notwendig", fügte der 48-Jährige an. Offensiv-Juwel Oehmichen entwickelte sich in der aktuellen Spielzeit hervorragend und ist seit Anfang November kaum noch aus der Starformation von Coach Thomas Stamm (41) wegzudenken. In insgesamt 13 Drittliga-Partien steuerte der gebürtige Dresdner drei Treffer und eine Vorlage bei.

Die SGD muss vorerst auf Jonas Oehmichen (20, r.) verzichten. © Lutz Hentschel

23. Dezember, 13.27 Uhr: Dynamo Dresden bekommt zwei Ost-Derbys am Samstagmittag

Die DFL hat die Spieltage 22 bis 26 zeitgenau angesetzt und damit die Termine für die Derbys von Dynamo Dresden gegen Erzgebirge Aue und Hansa Rostock festgelegt. Die SGD empfängt den Rivalen aus dem Schacht am Samstag, dem 1. Februar, um 14 Uhr. In der Woche darauf reisen die Schwarz-Gelben ebenfalls am Samstag (8. Februar, 14 Uhr) zum VfB Stuttgart II. Es folgen das Heimspiel gegen 1860 München am Sonntag, dem 16. Februar (19.30 Uhr) unter Flutlicht und das Ost-Derby in Rostock (Samstag, 22. Februar, 14 Uhr). Am 26. Spieltag schließlich ist der SC Verl im Rudolf-Harbig-Stadion zu Gast, die Partie findet am Samstag, dem 1. März, um 16.30 Uhr statt.

Die Fans von Dynamo Dresden dürfen sich auf ein Flutlicht-Spiel gegen 1860 München freuen. Beide Ost-Derbys finden am Samstagmittag statt. © Lutz Hentschel

19. Dezember, 14.03 Uhr: Wird Philip Heise rechtzeitig für Unterhaching fit?

Auf die Weihnachtsmütze hat Thomas Stamm auf der letzten Pressekonferenz dieses Jahres verzichtet, Geschenke will Dynamos Coach in Unterhaching am Samstag ohnehin nicht verteilen. Beim Vorletzten gilt es die Konzentration noch einmal hochzuhalten. Bis auf den schon länger fehlenden Paul Lehmann und Philip Heise kann Stamm auch aus dem Vollen schöpfen. Der Linksverteidiger ist aufgrund einer Rippenprellung noch fraglich. Er soll am morgigen Freitag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Thomas Stamm (r.) steht gegen die SpVgg Unterhaching beinahe der gesamte Kader zur Verfügung. © TAG24

17. Dezember, 16.51 Uhr: Grund zur Sorge gibt es bei Dynamo nach drei Siegen in Serie nicht

Und so verlief die knapp 100 Minuten dauernde öffentliche Einheit an diesem Dienstag ohne große Vorkomnisse. Coach Thomas Stamm kann fast aus dem Vollen schöpfen. Einzig Paul Lehmann (Rückenbeschwerden) und Philip Heise, der nach seiner Rippenverletzung vom Mannheim-Spiel individuell arbeitete, fehlten. Lauter wurde es nur, als es um die Erarbeitung von Torabschlüssen ging. Schließlich soll es auch am Samstag beim Vorletzten Unterhaching wieder mehrfach klingeln…

Die Dynamo-Profis bereiten sich im Training auf die letzte Drittliga-Partie des Kalenderjahres 2024 vor. © Jens Maßlich

17. Dezember, 11.55 Uhr: Benedetto Muzzicato, Nachfolger von Dynamo-Trainer Thomas Stamm, wirft in Freibug das Handtuch

Das hat nicht lange gehalten. Im Sommer verabschiedete sich Thomas Stamm (41) nach vielen Jahren als U23-Trainer beim SC Freiburg und wurde Trainer von Dynamo Dresden. Jetzt hat sein Nachfolger Benedetto Muzzicato (46) bereits das Handtuch im Breisgau geworfen. "Die Arbeit mit den Jungs hat sehr viel Spaß gemacht. Ich durfte noch nie so gut ausgebildete Fußballer trainieren. Trotz intensiver mentaler Vorbereitung auf die neue Herausforderung musste ich im Laufe der Monate allerdings feststellen, dass die Aufgabe als U23-Trainer mit all seinen Unwägbarkeiten aber gar nicht meinem Naturell entspricht. Ich bin einfach ein Trainer für eine erste Mannschaft und möchte dies in Zukunft auch wieder sein. Ich nehme aber sehr viel neue Erkenntnisse für mich aus der Freiburger Fußballschule mit und bin dem Verein dafür sehr dankbar", sagte der Bremer über seine Entscheidung.

Benedetto Muzzicato (46) verlässt den SC Freiburg nach kurzer Zeit wieder. © IMAGO / Steinsiek.ch

16. Dezember, 12.55 Uhr: Gegen diesen Gegner testet die SGD im Winter in der Türkei

Die SG Dynamo Dresden wird im Wintertrainingslager 2025 im türkischen Lara ein Testspiel gegen Ligakonkurrenten Rot-Weiss Essen absolvieren. Die Partie gegen den Drittligisten wird am Samstag, dem 11. Januar 2025, um 15 Uhr Ortszeit (13 Uhr deutscher Zeit) angepfiffen. Beide Vereine verständigten sich darauf, dass die Begegnung zweimal 60 Minuten gespielt wird. Nach der Winterpause startet die Sportgemeinschaft zunächst am Freitag, dem 3. Januar 2025, mit einem öffentlichen Auftakttraining in die Vorbereitung auf die Rückrunde, ehe es am Montag, dem 6. Januar 2025, ins sechstägige Trainingslager an der türkischen Riviera geht.

In der Hinrunde spielte die SGD 3:3 gegen Rot-Weiss Essen. Stefan Kutschke rettete in der Nachspielzeit mit seinem Tor den Punkt. © Lutz Hentschel

12. Dezember, 10.20 Uhr: Frühe Pressekonferenz ein gutes Omen für Dynamo Dresden?

Thomas Stamm und die frühen Pressekonferenzen, ein Erfolgsgarant. Immer wenn er sich früh am Morgen den Medien stellte, war Dynamo erfolgreich. Am Donnerstag um 9 Uhr war es wieder so weit. Ein gutes Omen für das Freitagsspiel daheim gegen Mannheim? Personell kann er zumindest wieder aus dem Vollen schöpfen, nur Paul Lehmann (Rücken) fehlt. Warum seine Jungs nach den letzten Erfolgen nicht abheben, sondern voll fokussiert bleiben, dazu später mehr.

Thomas Stamm (41, r.) steht auch früh morgens für die Fragen der Medien zur Verfügung. © TAG24

6. Dezember, 14.34 Uhr: Dynamo-Trainer Thomas Stamm hat die Qual der Wahl

Die Pressekonferenz vor dem Spitzenspiel am Sonntag gegen Pokalschreck Arminia Bielefeld ist beendet. Dynamo-Trainer Thomas Stamm freut sich, dass ihm außer Paul Lehmann (Rückenprobleme) alle Mann zur Verfügung stehen. Er hat die Qual der Wahl. Warum das auch nicht immer einfach ist, dazu später mehr.

Thomas Stamm (41, r.) hat vor dem Kracher-Duell gegen Bielefeld die Qual der Wahl. © Thomas Nahrendorf

4. Dezember, 16.25 Uhr: Tony Menzel und Claudio Kammerknecht trainieren wieder mit

Das erste Training nach dem 4:2-Sieg in Sandhausen läuft. Dynamo ist in die Vorbereitung auf das Bielefeld-Spiel eingestiegen. Das steigt am Sonntag um 16.30 Uhr. Mit dabei sind auch wieder Tony Menzel (19) und Claudio Kammerknecht (25). Menzel musste nach Knieproblemen einen guten Monat pausieren, Kammerknecht hat seine muskulären überwunden. Beide dürften Optionen für Sonntag sein.

Sowohl Tony Menzel (19) als auch Claudio Kammerknecht (25) konnten wieder am Mannschaftstraining teilnehmen. © Lutz Hentschel

2. Dezember, 18.29 Uhr: 2:3! Dynamos "U19" verpasst die Hauptrunde

Mit einer denkbar knappen 2:3-Niederlage gegen Hertha BSC platzte für Dynamos "U19" der Traum vom Erreichen der Hauptrunde in der Junioren-Bundesliga. Ein Spieltag vor dem Ende der Vorrunde kämpfte Dynamo bis zur letzten Minute, um das gesteckte Saisonziel zu erreichen - vergeblich. 100 Zuschauer sahen zumindest eine emotionale, kämpferisch aber auch spielerisch sehr gute zweite Halbzeit. Fabius Leander Göpfert traf zum 1:0 (50.), Oscar Capuano erzielte den Ausgleich (73.). Göpfert schaffte wieder die Führung (Foulelfmeter, 79.). Aber Boris Chi Mamuzah Lum (90. +3) und Karim Bellomo (90. +5) drehten in der Nachspielzeit die Partie. Bei Dynamo herrschte danach natürlich pure Enttäuschung.

Dynamo-Keeper Marlon Grafe kann hier klären, war bei den Gegentoren aber machtlos. © Report-Dresden

28. November, 15.51 Uhr: Dynamo Dresden trauert um Harry Nippert

Harry Nippert ist am Montag im Alter von 90 Jahren verstorben. Nippert war viele Jahre Co-Trainer unter Walter Fritzsch und galt als derjenige, der "Dixie" Dörner erstmals als Libero auflaufen ließ. 1969 wurde Nippert in den Trainerstab der Sportgemeinschaft aufgenommen, Unter Walter Fritzsch blieb er vier Jahre lang in Elbflorenz. In die Geschichte eingegangen ist vor allem die Partie bei Leeds United 1970 im Messestädte-Pokal. Fritzsch war damals erkrankt und Nippert vertrat den Cheftrainer an der Seitenlinie. Dabei setzte er Ehrenspielführer "Dixie" Dörner erstmals auf der Libero-Position ein. 1973 übernahm Nippert den BFC Dynamo.

28. November, 11.47 Uhr: Ronny Rehn ist neuer Präsident von Dynamo Dresden

Nach dem Rücktritt von Holger Scholze hat Dynamo Dresden einen neuen Präsidenten. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, übernimmt das Amt ab sofort Ronny Rehn (43). Er war zuletzt Vizepräsident und gehört dem Präsidium bereits seit 2018 an. Als Vizepräsidenten werden unter Rehn Dr. Michael Bürger (53) und Peter Krüger (63) agieren. Ein wenig überraschend kommt es, zuletzt galt Michael Bürger als heißester Anwärter aus das Amt. Er hatte in der Abwesenheit von Scholze auch souverän durch die Mitgliederversammlung geführt. Am Donnerstag wurde dann aber Rehn auf der konstituierenden Versammlung des Gremiums auserkoren, den Verein in Zukunft an vorderster Front zu repräsentieren.

Ronny Rehn (43, l.) gehört dem Präsidium seit 2018 an und tritt nun die Nachfolge von Holger Scholze (M.) an. © Lutz Hentschel

25. November, 16.30 Uhr: Remis gegen Halle! Dynamos Nachwuchs benötigt dringend Siege

Es war ein Spiel auf ein Tor - am Ende mussten sich auch Dynamos A-Junioren mit einem Punkt zufriedengeben. Gegen den Halleschen FC reichte es im Vorrundenspiel der Gruppe H in der DFB-Nachwuchsliga nur zu einem 1:1. Cedric Tölg hatte die Hausherren in Führung gebracht (34.), Chancen gab es bis zum Halbzeitpfiff am Fließband. Die drückend überlegene Dresdner "U19" schaffte es aber nicht, den Ball ein zweites Mal einzunetzen. Und die alte Fußballweisheit ("Wer die Chancen nicht nutzt…") wurde mal wieder bestätigt. Halles Floni Selimi nutzte die Gelegenheit zur Bestrafung und glich in der 90. Minute zum 1:1-Endstand aus. Noch ist es für Dynamos Talente möglich, die "Gewinnerrunde" zu erreichen - die letzten beiden Spiele gegen Hertha und Aue müssen dazu aber unbedingt gewonnen werden.

Dynamos "U19" kassiert gegen Halle den späten Ausgleich. © Report-Dresden

21. November, 17.14 Uhr: Dynamo-Wintercamp erneut in der Türkei

"Hey, ab in den Süden, der Sonne hinterher, der Sonne hinterher!" Hofft man zumindest. Vom 6. bis 12. Januar wird Dynamo sein Winter-Trainingslager erneut in der Türkei über die Bühne bringen. Diesmal ist das Hotel "Concorde De Luxe Resort" in Lara das Ziel. Lara ist ein Stadtteil von Antalya, der mit 2,7 Millionen Einwohnern größten türkischen Stadt am Mittelmeer. Es ist das Urlaubsdomizil schlechthin - gerade für deutsche Touristen. Hotel reiht sich auf kapp fünf Kilometern Länge an Hotel. Doch um in der Sonne zu liegen, fahren die Dynamos nicht dorthin. Erstens, weil es bei Temperaturen um 20 Grad noch nicht zwingend dazu einlädt und zweitens: Sie bereiten sich in den sechs Tagen dort gezielt auf die Rückrunde vor. Statt acht Tage Türkei wie in der Vorsaison sind es diesmal nur sechs, doch die wird Trainer Thomas Stamm durchziehen. Er bittet am Freitag, 3. Januar, seine Mannen zum Auftakt ins Trainingszentrum, trainiert auch am Wochenende und nutzt den eh frei geplanten Montag als Anreisetag nach Antalya.

Die Dynamo-Profis bereiten sich vom 6. bis zum 12. Januar im türkischen Lara auf die Drittliga-Rückrunde vor. © Lutz Hentschel

21. November, 10.45 Uhr: Peter Krüger rückt ins Präsidium nach

Wenige Tage nach dem Rücktritt von Vereinspräsident Holger Scholze (53) ist das Präsidium der SGD wieder vollständig: CDU-Stadtrat Peter Krüger (63) rückt in das dreiköpfige Gremium nach. Bei der Präsidiumswahl vor einem Jahr hatte Krüger die viertmeisten Stimmen erhalten und war somit der offizielle Nachrücke-Kandidat, jetzt hat er seine neue Position bestätigt, wie Dynamo Dresden am heutigen Donnerstag mitteilte. "Mit Peter Krügers Bereitschaft, Verantwortung als Teil unseres Präsidiums zu übernehmen, können wir das Gremium erfreulicherweise zeitnah kompetent komplettieren. Für sein Amt wünsche ich ihm einen guten Einstieg sowie bestes Gelingen in der Arbeit für unseren Verein", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Jens Heinig (66).

Peter Krüger (63) komplettiert das Präsidium der SGD. © Eric Münch

19. November, 15.05 Uhr: Dynamo Dresden muss auf Claudio Kammerknecht und Tony Menzel verzichten

15 Uhr, öffentliches Training bei Dynamo. 60 Minuten soll die Einheit heute dauern, Claudio Kammerknecht und Tony Menzel fehlen. Im Ostragehege weht ein frischer Wind, nur rund 25 Fans haben sich in der Walter-Fritzsch-Akademie bis jetzt eingefunden.

Bei kaltem Wind im Ostragehege gehen die meisten Dynamo-Kicker dick eingepackt auf den Trainingsplatz. © TAG24

Nach Mannschaftsteilen getrennt trainiert die SGD auf engem Raum. © TAG24

18. November, 14.30 Uhr: Ede Geyer schimpft nach den Turbulenzen bei Dynamo Dresden

Trainer-Legende Eduard Geyer hat mit großem Unverständnis auf die Unruhe in der Führungsebene von Dynamo Dresden reagiert. "Mit Befremden nehme ich zur Kenntnis, was sich rund um den Rücktritt von Präsident Holger Scholze bei Dynamo Dresden auf Vorstandsebene tut. Niemand versteht solche Ränkespiele", schrieb der 80-Jährige in seiner Kolumne für den "Kicker". "Man sollte sich in Dresden auf das Kerngeschäft konzentrieren: Fußball und nochmals Fußball. Damit der Verein sportlich endlich wieder entscheidend vorankommt." Scholze war am Samstagabend nach der Mitgliederversammlung zurückgetreten und hatte danach nicht mit deutlicher Kritik gespart. Mehr dazu lest Ihr im Artikel: "Ex-Dynamo-Präsident rechnet ab: Kleingeistigkeit, Neid, Missgunst, mangelnde Kompetenz"

Eduard Geyer (80) hat Kritik an Dynamo Dresden geübt. © Lutz Hentschel

16.41 Uhr: Dynamo Dresden dominiert im Mammut-Test gegen Rot-Weiß Erfurt

Die SGD nutzt die Länderspielpause und tankt beim 6:1-Erfolg gegen Erfurt vor allem in Sachen Torabschluss ordentlich Selbstvertrauen. Alle Details zur Partie könnt Ihr in unserem Spielbericht nachlesen: "Vor Augenzeuge Zickler: Dynamo ballert Erfurt im Mammut-Test ab".

Stefan Kutschke (r.) und Co. konnten sich am Donnerstag über sechs Tore freuen. © Lutz Hentschel

16.26 Uhr: Rot-Weiß Erfurt gelingt der Ehrentreffer, dann ist Schluss!

Yesua Motango betreibt noch etwas Ergebniskosmetik und trifft zum 1:6 aus Erfurter Sicht, unmittelbar danach ertönt der Abpfiff. Die SGD gewinnt durch die Treffer von David Kubatta (18.), Dmytro Bohdanov (20./90.), Robin Meißner (77.), Jonas Oehmichen (86.) und Christoph Daferner (106.) mit 6:1.