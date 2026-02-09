Olympia 2026 im Ticker: Deutschland in der Team-Kombi in Lauerstellung

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: In der Team-Kombination liegt Deutschland zur Halbzeit auf Platz 11.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind am Freitag mit einer spektakulären XXL-Show eröffnet worden.

Schon am zweiten Wettkampftag konnte sich Team Deutschland über die erste Goldmedaille freuen: Rennrodler Max Langenhan aus Thüringen fegte mit vier Bahnrekorden zum Olympiasieg. In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

9. Februar, 11.36 Uhr: Deutschland zur Hälfte der Team-Kombination auf Platz 11

Die Team-Kombination der Männer ist in vollem Gange. Nach der Abfahrt befindet sich das deutsche Duo Simon Jocher/Linus Straßer auf dem elften Platz. Jocher lieferte eine solide Abfahrt, am Ende war er 1,33 Sekunden langsamer als der Tagesschnellste Giovanni Franzoni aus Italien. Damit hat Straßer im Slalom (14 Uhr) noch alle Chancen, um Deutschland weiter nach vorne zu bringen, der 33-Jährige ist einer der besten Slalom-Fahrer der Welt, der es liebt, von hinten anzugreifen.

Simon Jocher brachte das deutsche Duo in der Team-Kombination auf Platz 11 ins Ziel. Von dort aus wird um 14 Uhr Linus Straßer angreifen. © Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

9. Februar, 8.15 Uhr: Glänzt auch der Montag wieder golden für Deutschland?

Am zweiten Wettkampftag holte Deutschland den kompletten Medaillensatz! Und auch am Montag könnte es golden für Team D weitergehen. Beim Skispringen der Männer von der Normalchance (19 Uhr) hat nämlich Philipp Raimund beste Karten. Zwar hat der 25-Jährige noch nie ein Weltcup-Springen für sich entscheiden können, doch alleine in dieser Saison stand er bereits fünfmal auf dem Podest. Beim letzten Training am Sonntagabend belegte er bei drei Sprüngen zudem die Plätze 1, 1 und 2. Auch Felix Hoffmann, hinter Raimund bester Deutscher im Gesamtweltcup, darf sich Hoffnungen auf Edelmetall machen. Den kompletten Wettkampfplan findet Ihr hier.

Philipp Raimund (r.) darf sich berechtigte Hoffnungen auf eine Medaille machen. © Swen Pförtner/dpa

8. Februar, 22.01 Uhr: Der zweite Wettkampftag neigt sich dem Ende entgegen

Beim Eiskunstlauf im Mixed-Team klirren unter den Augen großer Prominenz gerade noch die Kufen: Unter anderem schauen sich Tennis-Superstar und Paris-Olympiasieger Novak Djokovic sowie die siebenfache Leichtathletik-Olympiasiegerin Allyson Felix das Spektakel an. Währenddessen freut sich Team D über seine ersten Medaillen. Gold-Rodler Max Langenhan überstrahlt den zweiten Wettkampftag aus deutscher Sicht natürlich, aber zuvor war Emma Aicher bei der Abfahrt auch nur ganz knapp am ersten Platz vorbeigeschrammt und musste sich mit Silber begnügen, ehe die Mixed-Staffel im Biathlon noch Bronze nachlegte. Leider wurden die Spiele am Sonntag aber von der schweren Verletzung von US-Star Lindsey Vonn überschattet. Eine Übersicht zu allen Gewinnern findet Ihr in unserem Medaillenspiegel.

8. Februar, 21.25 Uhr: Feier-Panne bei Justus Strelow

Die Bronze-Feier der deutschen Biathleten ist immer noch in vollem Gange, doch offenbar sind die Medaillen nicht unbedingt partyfest. Bei einem Freudensprung fiel Justus Strelow das begehrte Edelmetall am Abend nämlich einfach von der Kette auf den Boden, wie ein Video des DSV auf Instagram zeigt. "Hey Olympia, was ist mit euren Medaillen los?", fragte sich der Verband zu dem Clip. Hoffentlich ist wenigstens der glänzende Teil heil geblieben!

8. Februar, 19.20 Uhr: Erste Goldmedaille für Deutschland!

Rennrodler Max Langenhan hat Team D beim Einzel der Männer das erste Gold der Winterspiele in Italien beschert! Alles zum Olympiasieg des Thüringers lest Ihr unter: "Mit vier Bahnrekorden und Schmerzen! Rodler Langenhan saust zum Olympiasieg".

Max Langenhan freut sich über die erste deutsche Goldmedaille. © Michael Kappeler/dpa

8. Februar, 17.48 Uhr: Norweger Sander Eitrem holt Gold über 5000 Meter im Eisschnelllauf

In olympischer Rekordzeit von 6:03.95 Minuten entschied Sander Eitrem die 5000 Meter der Männer im Eisschnelllauf für sich. Der Weltrekordhalter aus Norwegen ließ den Tschechen Metodej Jilek um fast drei Sekunden hinter sich, Bronze ging an den Italiener Riccardo Lorello. Die deutschen Starter hatten mit der Medaillenvergabe nichts zu tun, brachten aber als Zehnter (Gabriel Groß), 16. (Felix Maly) und 19. (Fridtjof Petzold) gute Leistungen aufs Eis.

Sander Eitrem ist Olympiasieger über 5000 Meter. © Peter Kneffel/dpa

Nach dem schlimmen Sturz der Gold-Favoritin Lindsey Vonn hat ihr Trainer Alexander Hödlmoser einen ersten Zwischenstand geteilt. Was er zu sagen hatte, lest Ihr hier: "Schwer verletzt nach Horror-Sturz: Vonn-Coach gibt erstes Verletzungs-Update".

8. Februar, 17.24 Uhr: Max Langenhan im Einsitzer auf Gold-Kurs

Schon am ersten Wettkampf-Tag zimmerte Rodler Max Langenhan zweimal Bahnrekord in den Eiskanal von Cortina, nur um sich in dritten Lauf noch einmal zu übertrumpfen. Dritter Bahnrekord im dritten Lauf, damit hat der 26-Jährige vor dem finalen Durchgang im Einsitzer fast drei Zehntel Vorsprung auf den Österreicher Jonas Müller. Der Viertplatzierte Kristers Aparjods liegt schon über eine Sekunde zurück - im Rodeln Welten. Für Altmeister Felix Loch hingegen läuft es nicht so gut: Der Olympiasieger von 2010 und 2014 liegt derzeit nur auf Platz acht, Timon Grancagnolo als Dritter im Bunde belegt aktuell den zehnten Rang.

Max Langenhan ist im Eiskanal von Cortina das Maß aller Dinge. © Michael Kappeler/dpa

8. Februar, 17.08 Uhr: Vanessa Voigt kann Glück nach Staffel-Bronze nicht fassen

Nachdem die deutschen Biathleten ihre Medaille in der Mixed-Staffel gesichert hatte, rang Vanessa Voigt mit der Fassung. Die 28-Jährige erinnerte sich an das schwierige Jahr, das hinter ihr liegt: "'Passiert das wirklich?': Nach Staffel-Bronze fließen bei Biathlon-Star die Tränen".

8. Februar, 15.22 Uhr: Snowboarder bleiben im Parallel-Riesenslalom ohne Medaille

Die deutschen Snowboarder haben eine Medaille im Parallel-Riesenslalom deutlich verpasst, Ramona Hofmeister schied als beste Deutsche nach einem Sturz im Viertelfinale aus. Zuvor waren bereits Cheyenne Loch und Elias Huber im Achtelfinale gescheitert. Gold sicherten sich stattdessen die Tschechin Zuzana Maderova, gegen die Hofmeister ausgeschieden war, und Benjamin Karl aus Österreich.

Benjamin Karl feierte seine Titelverteidigung mit nacktem Oberkörper. © Oliver Weiken/dpa

8. Februar, 15.10 Uhr: Deutsche Mixed-Staffel holt Bronze im Biathlon!

Was für eine unfassbare Staffel mit Happy End für Deutschland! Das DSV-Quartett um Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt und Franziska Preuß sichert sich Bronze hinter Topfavorit Frankreich und Gastgeber Italien. Siebenmal blieben die deutschen Biathleten fehlerfrei, doch beim finalen Schießen ließ Schlussläuferin Preuß trotz drei Nachladern eine Scheibe stehen und musste in die Strafrunde abdrehen. Ihr Glück: Maren Kirkeeide für Norwegen musste sogar zweimal kreiseln, die restlichen Staffeln waren zu weit abgeschlagen, und so reichte es für Deutschland trotzdem für den Platz auf dem Podium! Nach Silber für Emma Aicher ist es die zweite deutsche Medaille des Tages.

Franziska Preuß (M.) feierte Bronze mit ihren Teamkollegen. © Hendrik Schmidt/dpa

8. Februar, 15.04 Uhr: Schwester von Lindsey Vonn meldet sich nach Sturz zu Wort

Als Lindsey Vonn schwer stürzte, waren Teile ihrer Familie vor Ort, darunter auch ihre Schwester Karin Kildow. Was sie über das Unglück sagte, lest Ihr hier: "Schwester von Lindsey Vonn musste Horror-Sturz mitansehen: 'Kein gutes Zeichen'".