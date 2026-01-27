 42.606

Transfermarkt im Liveticker: Leverkusen holt Flekken-Ersatz aus Gladbach

Transfermarkt im Liveticker: Bayer Leverkusen holt Ersatz für den verletzten Torhüter Mark Flekken von Borussia Mönchengladbach.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Deutschland - Mit dem neuen Jahr hat das Wintertransfer-Fenster offiziell geöffnet, doch schon seit einigen Wochen dreht sich das Karussell auf dem Transfermarkt munter.

Erstliga-Klubs wie Eintracht Frankfurt, Werder Bremen der VfB Stuttgart gingen bereits in die Vollen, verstärkten sich mit namhaften Neuzugängen gezielt für die bevorstehende Rückrunde der laufenden Saison. Aber auch in den Ligen darunter wurden bereits zahlreiche Deals abgewickelt.

Wir halten Euch in unserem Transfermarkt-Ticker die gesamte Wintertransfer-Periode über die heißesten Gerüchte und Wechsel in der Bundesliga, der 2. Bundesliga, der 3. Liga und über ausgewählte Transfers in den Regionalligen auf dem Laufenden.

27. Januar, 10.11 Uhr: Nächster Transfer-Kracher! Schalke 04 holt Dejan Ljubicic

Der nächste Transfer-Kracher bei Schalke 04 ist perfekt: Nach Edin Dzeko (39) haben die Königsblauen Mittelfeldspieler Dejan Ljubicic (28) verpflichtet.

Der Österreicher wird bis Saisonende von Dinamo Zagreb ausgeliehen. "Dejan hat bei seinen bisherigen Stationen und auch schon in der österreichischen Nationalmannschaft seine vielfältigen Qualitäten auf verschiedenen Positionen gezeigt. Er erkennt Räume schnell, trifft saubere Entscheidungen und strukturiert das Spiel aus dem Zentrum heraus", erklärt Youri Mulder (56), Direktor Profifußball bei S04, in einem offiziellen Statement.

27. Januar, 9.35 Uhr: Bayer Leverkusen holt Ersatz für verletzten Mark Flekken aus Gladbach

Bayer Leverkusen hat auf den verletzungsbedingten Ausfall von Stamm-Torhüter Mark Flekken (32) reagiert und mit Jonas Omlin (32) Ersatz bei Bundesliga-Konkurrent Borussia Mönchengladbach gefunden.

Die Werkself leiht den Keeper bis Saisonende aus. "Jonas Omlin ist ein international erfahrener Keeper, der seine Klasse bei Klubs in der Schweiz, in Frankreich und in der Bundesliga vielfach unter Beweis gestellt hat. Jonas komplettiert nach Marks Ausfall unser Torhütertrio. Mit ihm, Janis Blaswich und Niklas Lomb sind wir nun wieder gerüstet für die Herausforderungen der kommenden Wochen und Monate", erklärt Bayer 04-Geschäftsführer Sport Simon Rolfes.

27. Januar, 9.26 Uhr: 1. FC Nürnberg leiht Mittelfeldspieler von Racing Strasbourg aus

Zweitligist 1. FC Nürnberg hat auf die abgebrochene Leihe von Mittelfeldspieler Pape Demba Dipo (22) reagiert und sich erneut bei Racing Strasbourg bedient.

Vom französischen Erstligisten kommt Mittelfeldspieler Rabby Nzingoula (20) ins Frankenland. Zudem sicherten sich die Clubberer eine Kaufoption in Höhe von rund vier Millionen Euro.

26. Januar, 16.34 Uhr: Cottbus verleiht Winterzugang Pelzer direkt weiter

Drittligist Energie Cottbus hat Winterzugang Gianluca Pelzer (19) an Regionalligist VfB Lübeck verliehen.

Pelzer kam Anfang Januar von Hoffenheim II nach Cottbus und wurde mit einem Vertrag bis Sommer 2028 ausgestattet. Für einen Kaderplatz reichte es zunächst nicht, weshalb der Youngster in der Rückrunde eine Liga tiefer Spielpraxis sammeln soll.

Lübecks Sportvorstand Sebastian Harms lässt wissen: "Mit Gianluca haben wir einen sehr talentierten und entwicklungsfähigen Innenverteidiger verpflichtet, der unser Team sowohl defensiv als auch in der Spieleröffnung bereichern wird. Gianluca ist ein junger Spieler mit großem Potenzial und dem nötigen Willen, sich weiterzuentwickeln."

26. Januar, 13.43 Uhr: Taylan Duman wechselt zu Viktoria Köln

Viktoria Köln hat den zuvor vertragslosen Mittelfeldspieler Taylan Duman (28) unter Vertrag genommen. Das teilte der Drittligist am Montag mit.

"Mit seiner spielerischen Qualität auf unterschiedlichen Positionen sehen wir in seiner Verpflichtung einen klaren Mehrwert für unsere Mannschaft", freut sich Viktoria-Sportdirektor Valentin Schäfer (31) über die Verpflichtung von Duman, der bis zum Ende der Saison 2024/25 beim SV Sandhausen unter Vertrag gestanden hatte.

26. Januar, 10.33 Uhr: Magnus Knudsen und Holstein Kiel gehen getrennte Wege

Für Magnus Knudsen (24) ist das Kapitel bei Holstein Kiel beendet.

Wie der Zweitligist am Montagvormittag offiziell bekannt gab, verlässt der 24-jährige Mittelfeldakteur die Störche und wechselt mit sofortiger Wirkung nach Dänemark zum Erstliga-Klub Aarhus GF.

Dort hatte der gebürtige Norweger bereits in der Saison 2023/24 gespielt, ehe es für ihn dann über den russischen FK Rostov nach Kiel gegangen war.

24. Januar, 12 Uhr: St. Pauli holt Mathias Rasmussen am Tag nach Hamburg-Derby

Einen Tag nach dem Stadt-Derby gegen den HSV hat St. Pauli noch einmal auf dem Transfermarkt nachgelegt und den norwegischen Mittelfeldspieler Mathias Rasmussen (28) verpflichtet.

Alle Infos zum Wechsel lest Ihr hier: "Verstärkung fürs Mittelfeld! FC St. Pauli verpflichtet Cousin von BVB-Profi".

23. Janaur, 15.02 Uhr: Louis Köster wird nach Bochum verliehen

Holstein Kiel hat Louis Köster (22) an die Zweitvertretung des VfL Bochum ausgeliehen.

Wie die Störche am Freitag offiziell bekannt gaben, schließt sich der 22-jährige Offensivmann bis Saisonende der Regionalliga-Mannschaft von VfL-Coach und Ex-Bundesliga-Profi Heiko Butscher (45) an.

23. Janaur, 14.40 Uhr: Dynamo Dresden holt Ben Bobzien

Dynamo Dresden hat sich mit Ben Bobzien (22) verstärkt.

Der 22 Jahre junge Offensivspieler wird bis zum Saisonende vom Erstligisten 1. FSV Mainz 05 ausgeliehen. Das teilten die Schwarz-Gelben am Freitagmittag mit.

Mehr dazu hier: "Kurz vorm Ost-Kracher in Magdeburg: Dynamo schlägt erneut auf dem Transfermarkt zu"

22. Januar, 12.53 Uhr: Hamburger SV findet Peretz-Ersatz

Wenige Wochen nach dem Abgang von Daniel Peretz (25) hat der Hamburger SV einen Nachfolger im Tor verpflichtet: Sander Tangvik (23) kommt von Rosenborg Trondheim in die Hansestadt.

Mehr über den Wechsel lest Ihr hier: "Einen Tag vor dem Derby! HSV holt neuen Keeper".

