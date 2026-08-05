Transfermarkt im Ticker: Drittligist angelt sich Löwen-Talent
Deutschland - Der Sommer wird heiß! Nicht nur aufgrund der Temperaturen, sondern weil es im deutschen Fußball auf dem Transfermarkt bis zum Deadline Day am 1. September rund geht.
In unserem Liveticker geben wir Euch einen Überblick über die wichtigsten Transfers der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga sowie ausgewählte Wechsel in den Regionalligen. Auf internationaler Ebene werfen wir ein Auge auf die Kracher-Verpflichtungen der Top-Teams.
Hier geht es zum Liveticker:
5. August, 19.55 Uhr: Samuel Althaus wechselt zu Preußen Münster
Im Endspurt der vergangenen Saison konnte Samuel Althaus (20) beim TSV 1860 München bereits einige Akzente in der 3. Liga setzen, nach dem Zwangsabstieg der Löwen bleibt er der Klasse jetzt erhalten. Der 1,96 Meter große Mittelfeldhüne wechselt zu Preußen Münster.
"Samuel ist ein junger Spieler, der bereits seine ersten Erfahrungen im Profifußball gesammelt und dabei sein Potenzial gezeigt hat, der aber vor allem hungrig ist, sich noch wesentlich mehr zu erarbeiten. Er ist ein sehr bodenständiger und ehrgeiziger Mensch, der unsere Gruppe in den nächsten Jahren bereichern wird", so Sportdirektor Jan Uphues.
5. August, 19.48 Uhr: Greuther Fürth angelt sich Ex-HSV-Talent
Omar Megeed (20) hat beim Kleeblatt unterschrieben. Zuvor hatte das offensive Mittelfeldtalent im Probetraining der SpVgg überzeugt, nachdem sein Vertrag beim HSV ausgelaufen war.
"Wir konnten uns ein sehr gutes Bild von Omar machen, auch weil er sofort bereit war, sich die letzten Tage hier zu präsentieren. Wir sehen in ihm einen besonderen, polyvalenten Spieler, der sowohl mit seiner Physis als auch seiner Intensität überzeugen kann", erklärte Sportchef Daniel Meyer die Verpflichtung.
5. August, 18.55 Uhr: 1. FC Köln verleiht Youngster in die 3. Liga
Der 1. FC Köln hat den Vertrag mit Abwehrtalent Yannick Mausehund (20) bis zum 30. Juni 2028 verlängert und den Innenverteidiger anschließend für ein Jahr an den TSV Havelse in die 3. Liga verliehen.
"Nach einem verletzungsbedingt nicht ganz einfachen Start beim FC hat sich Yannick in der vergangenen Saison stark zurückgekämpft und als Stammspieler eine wichtige Rolle in unserer U21 eingenommen. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir den Vertrag mit ihm verlängern konnten. Dabei haben wir auch über seinen weiteren Karriereweg gesprochen und sind gemeinsam zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Leihe in die 3. Liga für ihn aktuell genau der richtige Schritt ist", so Köln-Boss Lukas Berg.
Außerdem angeln sich die Niedersachsen noch Robin Velasco (24), dessen Vertrag bei Viktoria Köln ausgelaufen war.
"Robin kennt die Liga und bringt viele Qualitäten mit, die sehr gut zu unserer Spielidee passen. Er ist offensiv flexibel einsetzbar, verfügt über ein gutes Tempo und hat einen starken linken Fuß", freute sich TSV-Coach Samir Ferchichi.
5. August, 11.50 Uhr: Miguel Gutiérrez schließt sich Bayer Leverkusen an
Bayer Leverkusen hat die Lücke nach dem Abgang von Alejandro Grimaldo (30) geschlossen und dessen spanischen Landsmann Miguel Gutiérrez (25) an den Rhein geholt.
Wie der Bundesligist am Mittwoch offiziell bekannt gab, wechselt der Linksverteidiger vom italienischen Vizemeister SSC Neapel und unterschrieb bei der Werkself einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031.
Die für den 25-Jährigen gezahlte Ablöse soll sich laut übereinstimmenden Medienberichten inklusive möglicher Bonuszahlungen auf rund 30 Millionen Euro belaufen.
"Miguel Gutiérrez ist ein spielstarker und offensiv ausgerichteter Verteidiger, der gut zu unserer Mannschaft passt. Mit ihm haben wir ein neues, sehr belebendes Element für unsere Werkself implementiert", wird Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes (44) in der Vereinsmitteilung zitiert. "Miguel ist ein super Fußballer, unsere absolute Wunschlösung auf dieser Position."
4. August, 18.15 Uhr: Georg Ermolaev auf Leihbasis nach Aachen
Drittligist Alemannia Aachen hat am Dienstag die Verpflichtung von Georg Ermolaev (20) bekannt gegeben.
Der 20-Jährige wechselt demnach per Leihe vom Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn 07 an die Krefelderstraße. Der Deal enthält zudem eine Kaufoption für den jungen Offensiv-Akteur.
"Georg ist ein junger, entwicklungsfähiger Offensivspieler, der sehr gut in unser Anforderungsprofil passt. Er verfügt über Tempo, Kreativität und Torgefahr. Das sind genau die Voraussetzungen, um mutig nach vorne zu agieren", so Aachens Sport-Geschäftsführer Rachid Azzouzi (55). "Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam erfolgreich arbeiten werden."
4. August, 10.51 Uhr: RB Leipzig verpflichtet Ersatz für Peter Gulacsi
Nach elf Jahren hat sich RB Leipzigs Peter Gulacsi (36) doch noch einmal für einen Tapetenwechsel entschieden. Kurz nach seinem Wechsel zu Villareal stellt der Bundesligist einen Nachfolger vor.
Um wen es sich handelt, lest Ihr in unserem Artikel: "WM-Keeper kommt! RB Leipzig federt Gulacsi-Wechsel mit altem Bekannten ab".
4. August, 10.39 Uhr: 1. FC Nürnberg bedient sich bei Atalanta Bergamo
Ein italienischer Linksverteidiger für den 1. FC Nürnberg: Der Club hat sich kurz vor dem Ligastart mit Andrea Ceresoli (23) von Atalanta Bergamo verstärkt.
In der vergangenen Saison war Ceresoli an den Drittligisten Benevento Calcio ausgeliehen gewesen und hatte dort zum Aufstieg in die Serie B beigetragen. Auch in Deutschland geht es für ihn nun in die zweite Liga, Nürnberg soll sich den Transfer eine sechsstellige Summe kosten lassen.
"Mit Andrea bekommen wir noch einmal ein weiteres Profil hinzu, welches unsere Möglichkeiten in der Defensive erweitert. Er hat in der Jugend als Innenverteidiger begonnen, zuletzt aber fast ausschließlich auf der Position des linken Außenverteidigers gespielt. Genau dort sehen wir ihn auch. Wir freuen uns, dass er unser Team nun verstärkt", schwärmte Nürnbergs Sportvorstand Joti Chatzialexiou (50).
4. August, 10.33 Uhr: VfL Bochum verleiht Darnell Keumo an Waldhof Mannheim
Linksverteidiger Darnell Keumo (18) läuft in der kommenden Saison für Waldhof Mannheim auf. Für mehr Spielpraxis verleiht der VfL Bochum sein Talent in die 3. Liga.
Der deutsche Juniorennationalspieler durchlief seit seinem zwölften Lebensjahr die Bochumer Jugendmannschaften, in der vergangenen Saison erhielt er dann erstmals Einsätze bei den Profis in der 2. Bundesliga.
"Darnell Keumo gehört zu unseren großen Talenten, denen wir den Sprung zu den Profis zutrauen, die allerdings Spielzeit auf hohem Niveau benötigen. Von der Leihe in die 3. Liga erhoffen sich alle Seiten das bestmögliche Resultat. Wir werden Darnells Entwicklung genau verfolgen", erklärte Direktor Lizenzfußball Simon Zoller (35).
4. August, 10.24 Uhr: 4. August, 10 Uhr: Marc-André ter Stegen wird zu Ajax Amsterdam ausgeliehen
In den Planungen des FC Barcelona spielt Marc-André ter Stegen (34) keine Rolle mehr. Jetzt hat der 44-fache deutsche Nationalspieler zumindest vorerst einen neuen Klub gefunden: Er wechselt auf Leihbasis zu Ajax Amsterdam.
Schon in der vergangenen Rückrunde war ter Stegen, der in den letzten Jahren einen verletzungsbedingten Rückschlag nach dem nächsten verkraften musste, zum FC Girona verliehen gewesen, jetzt geht es für ihn sportlich in den Niederlanden weiter. Bei Ajax trifft er mit Julian Brandt (30) zudem auf einen weiteren deutschen Nationalspieler.
"Marc und ich kennen uns gut, und ich freue mich darauf, wieder mit ihm zusammenzuarbeiten. Wir haben schon seit geraumer Zeit daran gearbeitet, ihn hierher zu holen, daher sind wir sehr froh, dass er seinen Vertrag unterzeichnet hat und nun loslegen kann", sagte Amsterdams Technischer Direktor Jordi Cruyff (52).
3. August, 13.51 Uhr: BVB holt Wunschspieler Konstantinos Karetsas
Der BVB konnte seinen absoluten Wunschspieler verpflichten und Konstantinos Karetsas (18) nach Dortmund lotsen. Der griechische Nationalspieler, der die Lücke nach dem Abgang von Julian Brandt (30) schließen soll, lassen sich die Schwarz-Gelben einiges kosten.
Beim KRC Gent, für den Karetsas mit Unterbrechungen seit der frühen Jugend aufläuft, entwickelte sich der Offensivspieler zu einem der besten Vorlagengeber Europas. Entsprechend legen die Borussen rund 30 Millionen Euro für den 18-Jährigen auf den Tisch, mit Boni kann die Summe dem Vernehmen nach auf bis zu 32 Millionen anwachsen. Sollte diese Zahl erreicht werden, ließ sich der BVB nur Ousmane Dembélé (29) mehr kosten.
"Mit Kos gewinnen wir einen Spieler für Borussia Dortmund, der mit gerade einmal 18 Jahren schon enorme Fähigkeiten besitzt", freute sich Sportgeschäftsführer Lars Ricken (50): "Wir freuen uns, dass wir ihn für unseren Weg begeistern konnten und haben in den Gesprächen vom ersten Moment an gemerkt, dass Kos Bock auf den BVB hat. Und trotz all der Qualität, die er schon mitbringt, sehen wir in ihm noch Potenzial, das wir gemeinsam ausschöpfen wollen."
3. August, 8.59 Uhr: TSG Hoffenheim lockt Adam Daghim in den Kraichgau
Die TSG 1899 Hoffenheim hat sich einen Stürmer mit Zukunft gesichert: Der 20-jährige Adam Daghim, der bereits für die dänische Nationalmannschaft spielt, schließt sich den Kraichgauern langfristig an.
Daghim wurde beim FC Kopenhagen und Aarhus GF ausgebildet, wechselte aber bereits mit 17 Jahren zu zu RB Salzburg und kam dort sogar in der Champions League und bei der Klub-WM zum Einsatz. Erste Erfahrungen in Deutschland sammelte er in der vergangenen Saison, als er an den VfL Wolfsburg ausgeliehen war.
"Ich freue mich sehr auf die Zeit in Hoffenheim. Ich weiß, welche Möglichkeiten gerade dieser Klub jungen Spielern in Sachen Entwicklung bietet. Ich habe die Entscheidung für die TSG daher sehr bewusst getroffen und brenne darauf, hier schnell meinen Platz im Team zu finden. Ich will alles dafür tun, damit wir gemeinsam erfolgreich sind", sagte der Neuzugang.
2. August, 22.29 Uhr: Ehemaliger Bundesliga-Star Randal Kolo Muani wechselt zu Juventus
Am Sonntagabend präsentierte Juventus Turin seine neue Sturmhoffnung. Für die Dienste des französischen Nationalspielers soll Juve 41,2 Millionen Euro an Paris Saint-Germain überwiesen haben.
PSG machte damit ein dickes Transferminus. Immerhin eisten die Pariser Kolo Muani einst für die Rekord-Ablöse von 95 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt los. Bei PSG konnte der mittlerweile 27-Jährige aber nie Fuß fassen und gilt nach zwischenzeitlichen Leihen zu Juventus und Tottenham als großes Missverständnis.
2. August, 13.04 Uhr: Eintracht Frankfurt präsentiert Wunschspieler Raphael Onyedika
Die SGE freut sich über die Verpflichtung von Raphael Onyedika (25) Der defensive Mittelfeldspieler wechselt für kolportierte neun Millionen Euro von Club Brügge zur Eintracht.
"In den vergangenen Jahren war er durchgehend Stammspieler und feierte in Belgien zahlreiche Titelgewinne. Darüber hinaus verfügt er über wertvolle internationale Erfahrung. Mit seinen 25 Jahren besitzt er weiterhin großes Entwicklungspotenzial und ist zugleich ein wichtiger Baustein für die Struktur unseres Kaders", erklärte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche.
Alle Infos unter: "Deal ist endlich perfekt! Eintracht krallt sich Raphael Onyedika von Brügge".
31. Juli, 21.37 Uhr: FC St. Pauli holt neuen Abwehrspieler aus Schweden
Eine Woche vor dem Saisonstart hat der FC St. Pauli seinen Kader noch einmal verstärkt. Der rechte Außenverteidiger Rony Jansson (22) kommt vom schwedischen Erstligisten Kalmar FF in die Hansestadt.
"Rony ist dynamisch und sehr wach im Umschaltspiel. Da die Saison in Schweden bereits in vollem Gange ist, kommt er in einer sehr guten körperlichen Verfassung zu uns und kann direkt voll einsteigen", sagte Sportdirektor Andreas Bornemann.
31. Juli, 21 Uhr: Großer Name für die Regionalliga
I can feel it coming in Giesing tonight! Mathew Collins (21) dürfte nicht einmal vielen Fußballfans etwas sagen, seinen Vater kennt allerdings die Welt. Der Sohn des berühmten Musikers Phil Collins (75) wechselt zum TSV 1860 München:
Alles dazu unter: "Phil Collins' Spross unterschreibt Vertrag bei 1860 München".
30. Juli, 15.44 Uhr: Borussia Mönchengladbach schnappt sich japanischen Nationalspieler
Rechtsverteidiger Daiki Hashioka (27) schaffte es zwar knapp nicht in den japanischen WM-Kader, dafür jetzt aber in die Bundesliga. Der Abwehrmann wechselt von Slavia Prag zu den Fohlen.
Am Niederrhein ist der Außenverteidiger zunächst nur leihweise beschäftigt, allerdings sicherte sich die Borussia eine Kaufoption.
"Daiki ist ein schneller, kopfballstarker und aggressiver Verteidiger, den man vor allem rechts in der Kette oder als rechten Innenverteidiger einsetzen kann", beschrieb Sportchef Rouven Schröder den 27-Jährigen.
30. Juli, 15.38 Uhr: Hansa Rostock holt Offensivpower aus Österreich
Die Kogge bittet einen neuen Stürmer an Bord: Peter Kiedl (22) wechselt von Sturm Graz an die Ostsee.
Vergangene Saison war der 1,93 Meter große Knipser von seinem steirischen Stammklub an die SV Ried verliehen, wo er vier Tore und zwei Vorlagen in 20 Partien auflegte.
"Peter ist ein zweikampfstarker Wandstürmer, der uns mit seiner Wucht und seiner Kopfballstärke zusätzliche Optionen gibt. Er kann Bälle festmachen, verlängern und für seine Mitspieler ablegen. Gleichzeitig bringt er eine starke Präsenz und gute Positionierungen in der Box mit und hat die Qualität, Chancen auch konsequent abzuschließen", schwärmte FCH-Sportboss Amir Shapourzadeh.
30. Juli, 10.05 Uhr: Alemannia Aachen angelt sich Talent aus der 2. Bundesliga
Meiko Wäschenbach (22) wechselt vom Karlsruher SC zu Alemannia Aachen. Auf dem Tivoli unterschreibt der zentrale Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2028 mit der Option auf ein weiteres Jahr.
"Meiko bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrungen aus dem Profibereich mit. Er ist ein zweikampfstarker Mittelfeldspieler, der mit einer guten Aggressivität und Technik überzeugt. Zudem ist er auf mehreren Positionen im Zentrum einsetzbar", freute sich Aachens Sport-Geschäftsführer Rachid Azzouzi.
Wäschenbach stammt ursprünglich aus der Jugend des 1. FC Köln und wechselte im Januar 2025 zum KSC. Vergangene Saison kam er dort elfmal in der 2. Bundesliga zum Einsatz.
29. Juli, 19.33 Uhr: Hertha BSC verleiht Jugendspieler in die 3. Liga
Rechtsverteidiger Janne Berner (21) verlässt die Alte Dame aus Berlin leihweise für ein Jahr und schließt sich dem SC Verl an.
Zuvor hat der Abwehrmann seinen Vertrag bei der Hertha noch bis 2029 verlängert, wie der Hauptstadtklub mitteilte.
"Janne hat in der vergangenen Saison große Entwicklungsschritte gemacht, war Stammspieler in unserer U23 und konnte sein Debüt sowohl in der 2. Bundesliga als auch im DFB-Pokal feiern. Um wertvolle Spielpraxis zu ermöglichen, haben wir in den vergangenen Jahren sehr gute Erfahrungen mit Leihen in die 3. Liga gemacht", erklärte BSC-Sportdirektor Benjamin Weber den Transfer.
29. Juli, 16.25 Uhr: Leo Sauer wechselt zum VfB Stuttgart
Der VfB Stuttgart plant für die Zukunft: Der slowakische Nationalspieler Leo Sauer (20) wechselt nach Deutschland und unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis 2031.
In den vergangenen vier Jahren, von einem Leihjahr in Breda abgesehen, kickte der Offensivspieler für Feyenoord Rotterdam und kam dort nicht nur in der Eredivisie, sondern auch in der Champions League und Europa League zum Einsatz. So wurde er bereits mit 18 Jahren Nationalspieler seines Heimatlandes, inzwischen kommt er auf elf Einsätze für die Falken, davon einen bei der EM 2024.
"Es fühlt sich großartig an, nun Teil eines solch bedeutenden Klubs sein zu dürfen. Der VfB hat eine große Strahlkraft, viel Tradition und eine riesige Fanbase. Ich kann es kaum erwarten, all meine Teamkollegen kennenzulernen und das erste Mal für meinen neuen Klub zu spielen. Mein Ziel ist, mit dem VfB in allen drei Wettbewerben möglichst erfolgreich zu sein", steckte sich der Neuzugang hohe Ziele mit dem VfB.
29. Juli, 13.54 Uhr: Darmstadt 98 verpflichtet Mittelstürmer aus Südkorea
Darmstadt 98 besetzt die Sturmzentrale neu: Ho-jae Lee (25) aus Südkorea wechselt vom Erstligisten Pohang Steelers in die 2. Bundesliga.
Lee hatte seinen ersten Profivertrag 2021 bei den Steelers unterschrieben und war dem Klub seither treu geblieben. In 177 Pflichtspielen traf er 53 Mal und spielte sich damit sogar in den Fokus der südkoreanischen Nationalmannschaft, für die er 2025 debütierte und seither dreimal auflief.
"Ich war sofort begeistert von der Möglichkeit, meine Karriere in Deutschland fortzusetzen. Ich habe den deutschen Fußball immer schon verfolgt und freue mich sehr darüber, nun ein Teil davon zu sein und bei einem Verein mit großer Tradition unterschrieben zu haben", schwärmte der 25-Jährige: "Es ist ein großer Antrieb für mich, das Vertrauen künftig mit Toren zurückzuzahlen und ich kann es nicht erwarten, erstmals das Darmstadt-Trikot überzustreifen."
28. Juli, 17.47 Uhr: Felix Higl wechselt zu Preußen Münster
Die SpVgg Greuther Fürth gibt Felix Higl (29) nach nur einer Saison schon wieder ab. Der Mittelstürmer wechselt zum Zweitliga-Absteiger Preußen Münster.
Erst vergangene Saison war der 29-Jährige für 150.000 Euro vom SSV Ulm zum Kleeblatt gekommen, wo er sich aber nicht vollends durchsetzen konnte. Zwar stand er in der 2. Bundesliga 19 Mal auf dem Rasen, allerdings fast ausschließlich als Joker.
"Felix ist ein großer Mittelstürmer, der unsere Offensivreihe mit seinen Qualitäten gut ergänzt. Er kann mit seiner Größe und Robustheit als Wandspieler agieren, sich mit seinen fußballerischen Fähigkeiten aber genauso in unser Kombinationsspiel einbringen und auch im Strafraum als Zielspieler fungieren", freute sich Münsters Sportdirektor Jan Uphues dafür nun.
28. Juli, 11.48 Uhr: Viel Bundesliga-Erfahrung für Fortuna Düsseldorf
Die Kaderplanungen von Fortuna Düsseldorf in der 3. Liga schreiten voran: Der Absteiger nimmt Offensivspieler Philipp Förster (31) bis 2027 unter Vertrag, er erhält die Rückennummer 10.
Der Mittelfeldmann kommt mit der Erfahrung von 83 Bundesliga- und 137 Zweitligaspielen für Klubs wie den VfB Stuttgart, VfL Bochum, Darmstadt 98 oder den 1. FC Nürnberg nach Düsseldorf, zuletzt spielte er für den KSC, den er zum Saisonende ablösefrei verließ.
"Mit Philipp gewinnen wir einen weiteren erfahrenen Offensivspieler für uns. Er ist ein technisch starker Spieler, der mit seinem linken Fuß und seiner Kreativität ein Unterschiedsspieler sein kann", erklärte Sportvorstand Samir Arabi (47).
26. Juli, 9.39 Uhr: Eintracht Braunschweig verleiht Jona Borsum
Abschied auf Zeit: Jona Borsum (21) läuft die bevorstehende Saison nicht für Zweitligist Eintracht Braunschweig auf.
Der 21-jährige Mittelfeldspieler wechselt nämlich auf Leihbasis zum eine Klasse niedriger spielenden SV Meppen, um dort Erfahrung zu sammeln. Das verkündeten die Löwen selbst am Samstagabend.
"Für die Entwicklung von Jona ist die Leihe in die 3. Liga ein sinnvoller und richtiger Schritt. Er braucht regelmäßige Spielpraxis auf hohem Niveau, um seine gute Entwicklung aus dem Vorjahr fortzusetzen. Wir trauen Jona zu, dass er sich in Meppen durchsetzt und wünschen ihm für die kommenden Monate viel Erfolg. Seinen Weg werden wir aufmerksam beobachten", so Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel (38).
25. Juli, 12.07 Uhr: Luca Erlein schließt sich Werkself an
Ein neuer Defensivmann für Erstligist Bayer 04 Leverkusen: Luca Erlein (19) wechselt fest von Oberhaus-Konkurrent TSG 1899 Hoffenheim an den Rhein.
Wie die Farbenstädter am Samstagvormittag bekannt gaben, unterschrieb der Rechtsverteidiger einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030.
Für den 19-Jährigen heißt es aber erst einmal Koffer packen: Per Leihe geht es nämlich weiter zu Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus.
25. Juli, 9.52 Uhr: SpVgg Greuther Fürth holt S04-Talent Wallentowitz
Es hatte sich bereits angedeutet, nun ist es offiziell: Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat den Transfer von Nachwuchstalent Mika Wallentowitz (18) bekannt gegeben.
Der junge Mittelfeld-Akteur kommt auf Leihbasis vom Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 an den Ronhof, teilten die Kleeblätter am Freitag mit.
Die Spielvereinigung sicherte sich darüber hinaus noch eine Kaufoption für Wallentowitz, dessen Vertrag bei den Königsblauen noch bis Sommer 2030 läuft.
"Mika kann verschiedene Positionen abdecken und sowohl im Zentrum als auch am Flügel zum Einsatz kommen. Er bringt durch sein Gesamtpaket aus Physis, Mentalität und Flexibilität nochmal neue Facetten in unsere Mannschaft ein. Das eröffnet unserem Cheftrainer weitere Optionen, das Team taktisch auszurichten", so Sport-Geschäftsführer Daniel Meyer (46) zur Verpflichtung des 18-Jährigen.
25. Juli, 9.38 Uhr: Hertha BSC gibt ersten Neuzugang bekannt
Lange hat's gedauert, nun hat auch Zweitligist Hertha BSC seinen ersten Neuzugang in dieser Sommertransfer-Periode vorgestellt.
Vom englischen Zweitligisten FC Burnley kommt Offensivmann Oluwaseun Adewumi (21) per Leihe für eine Saison nach Berlin.
Mehr dazu hier: "Erster Neuzugang ist da: Hertha BSC holt dribbelstarken Flitzer aus England"
24. Juli, 13.10 Uhr: HSV verstärkt Mittelfeld mit Bilal Nadir
Der Hamburger SV hat die nächste Verstärkung eingetütet: Bilal Nadir (22) kommt ablösefrei von Olympique Marseille.
Alle Infos zum Wechsel findet Ihr hier: "Offiziell: HSV verstärkt sich mit Acht-Millionen-Mann aus Marokko".
23. Juli, 17.39 Uhr: VfL Wolfsburg schnappt sich Muhammed Damar
Von Nordbaden nach Niedersachsen: Muhammed Damar (22) kehrt der TSG 1899 Hoffenheim den Rücken und wechselt fest zum VfL Wolfsburg.
Am späten Donnerstagnachmittag gab der Bundesliga-Absteiger den Transfer des offensiven Mittelfeldspielers bekannt. Der 22-Jährige unterschrieb demnach einen Vertrag über fünf Jahre bis zum 30. Juni 2031.
"Er verfügt über eine ausgeprägte Spielintelligenz, bewegt sich sehr gut zwischen den Linien und findet auch unter Druck kreative Lösungen. Mit diesen Qualitäten erweitert er unsere Möglichkeiten im Mittelfeld und gibt unserem Offensivspiel zusätzliche Impulse", ist sich VfL-Sportdirektor Pirmin Schwegler (39) der Qualität des Neuzugangs bewusst.
23. Juli, 15.49 Uhr: SC Verl tütet Leipold-Deal ein
Drittligist SC Verl hat den Transfer von Andre Leipold (24) perfekt gemacht.
Wie die Schwarz-Weißen an diesem Donnerstagnachmittag bekannt gaben, wechselt der 24-jährige Flügelspieler vom tschechischen Erstligisten FK Pardubice nach Ostwestfalen. Über die genauen Vertragsdetails wurden keine Angaben gemacht.
"Mit André gewinnen wir einen Tempospieler, der sowohl über die rechte als auch über die linke Seite für Gefahr sorgen kann. Mit seinen Fähigkeiten im Eins-gegen-Eins wird er zu einer weiteren interessanten Option für unser Offensivspiel", so Verls Sportvorstand Zlatko Janjic (40) in der offiziellen Klub-Mitteilung.
"Er sucht immer die spielerische Lösung und möchte immer den Ball haben, was perfekt zu unserer Spielidee passt."
23. Juli, 14.04 Uhr: Fortuna Düsseldorf angelt sich Marcel Benger
Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Marcel Benger (28) verpflichtet.
Der 28-Jährige, der zuletzt beim SC Preußen Münster unter Vertrag stand, kommt ablösefrei zu den Rheinstädtern und unterschrieb dort ein Arbeitspapier bis 2027.
"Wir freuen uns sehr, dass sich Marcel für die Fortuna entschieden hat. Mit ihm gewinnen wir einen fußballerisch starken, spielintelligenten und technisch versierten Spieler, der sehr gut zu unserer Spielidee passt. Wir sind davon überzeugt, dass er mit seinen Qualitäten und seiner Erfahrung ein wichtiger Faktor für unser Team werden kann", wird Sportvorstand Samir Arabi (47) in der offiziellen Vereinsmitteilung zum Transfer zitiert.
23. Juli, 13.52 Uhr: Kilian Jakob schließt sich Viktoria Köln an
Viktoria Köln hat sich die Dienste von Kilian Jakob (28) gesichert.
Nach dem Auslaufen seines Vertrags bei den in die Regionalliga abgestiegenen Löwen aus München schließt sich der 28-Jährige Linksaußen den Domstädtern ablösefrei an.
"Kilian wird unsere Defensive mit seiner Erfahrung und fußballerischen Qualität verstärken. Er bringt hohe Geschwindigkeit, Progressivität im Aufbau und eine hohe Aufmerksamkeit mit. Damit passt er super in unsere Spielidee und rundet als flexibler Linksfuß unsere Optionen im Kader ideal ab", freut sich Viktoria-Boss Valentin Schäfer (31) über den Neuzugang.
23. Juli, 13.37 Uhr: FC Barcelona verpflichtet Karim Adeyemi
Jetzt ist der Deal fix! Karim Adeyemi (24) verlässt Borussia Dortmund und wechselt zum spanischen Top-Klub FC Barcelona.
Die Katalanen bestätigten am Donnerstag den Transfer, statteten den 24-jährigen Flügelflitzer mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2031 aus.
Wie üblich wurde die genaue Ablöse nicht bekannt gegeben. Nach Informationen mehrerer Medien hätten sich die beiden Klubs allerdings auf eine Summe von 22 Millionen Euro geeinigt. Zusätzlich sollen durch Boni weitere sieben Millionen Euro hinzukommen.
22. Juli, 20.59 Uhr: Deal fix! FC Schalke 04 holt Maximilian Wöber
Bundesliga-Rückkehrer Schalke 04 rüstet für die neue Saison weiter auf und verstärkt mit Maximilian Wöber (28) seine Defensive.
Der österreichische Abwehrspieler kommt ablösefrei vom englischen Premier-League-Klub Leeds United zu den Königsblauen.
Wöber, der in der vergangenen Spielzeit noch leihweise bei Oberhaus-Konkurrent SV Werder Bremen unter Vertrag gestanden hatte, unterschrieb beim S04 ein Arbeitspapier bis 2027. Weitere Details zum Deal wurden nicht bekannt gegeben.
22. Juli, 17.37 Uhr: Nürnberg-Talent Maboulou wechselt per Leihe nach Köln
Ein Neuer für die Offensive! Drittligist Viktoria Köln hat am Mittwochnachmittag die Verpflichtung von Noah Maboulou (21) bekannt gegeben.
Der 21 Jahre junge Angreifer wechselt demnach per Leihe vom eine Klasse höher spielenden 1. FC Nürnberg in die Domstadt.
"Noah zeichnet sich durch hohes Tempo, einen guten Zug zum Tor und Abschlussqualität mit beiden Füßen aus. Dazu ist er offensiv flexibel und kann auch als zweiter Stürmer oder über den Flügel spielen", weiß Viktoria-Boss Valentin Schäfer (31) um die Qualität des viermaligen U20-Nationalspielers.
22. Juli, 11.59 Uhr: Der Karlsruher SC verstärkt das defensive Mittelfeld
Der finnische Nationalspieler Santeri Väänänen (24) wechselt von Rosenborg Trondheim zum Karlsruher SC in die 2. Bundesliga.
Dem Vernehmen nach hat der Sechser bis 2029 unterschrieben und eine Ablöse im niedrigen bis mittleren sechsstelligen Bereich gekostet. Mit dem norwegischen Spitzenklub spielte der 24-Jährige vergangene Saison noch in der Conference-League-Quali, auch in der CL-Quali und in der Europa League stand er schon auf dem Rasen.
"Mit seiner Zweikampfstärke, seiner Spielintelligenz und seiner Mentalität bringt er genau die Qualitäten mit, die wir für unser Mittelfeld gesucht haben", freute sich KSC-Direktor Timon Pauls.
22. Juli, 8.32 Uhr: HSV holt neuen Stürmer aus England
Vor fünf Jahren kostete Patson Daka (27) noch 30 Millionen Euro Ablöse, jetzt kommt er ablösefrei zum HSV. Die Hansestädter haben den sambischen Nationalangreifer verpflichtet, nachdem sein Vertrag bei Leicester City abgelaufen war.
Alle Infos zum Deal unter: "Neuer Stürmer da! HSV holt Patson Daka von Leicester City".
22. Juli, 6.20 Uhr: Chelsea holt WM-Fahrer Morgan Rogers für Rekordsumme
Gerade wurde er bei der WM mit England noch Dritter, jetzt bricht er gleich mehrere Rekordmarken: Morgan Rogers (23) wechselt für umgerechnet rund 137 Millionen Euro von Aston Villa zum FC Chelsea.
Damit löst der vielseitig einsetzbare Offensivmann Elliot Anderson (23) ab, der erst vor wenigen Wochen mit seinem 135-Millionen-Transfer von Nottingham zu Manchester City zum teuersten englischen Spieler aller Zeiten avancierte.
Außerdem stößt Rogers Enzo Fernandez als Rekordeinkauf der Blues ab (121 Millionen Euro, 2023). Auf der anderen Seite nahm Aston Villa vorher nie mehr für einen Abgang ein.
Chelsea soll bei dem Mega-Deal darüber hinaus mit Arsenal einen direkten Konkurrenten in der Premier League ausgestochen haben. Dem Vernahmen nach waren sich die Gunners mit Rogers schon einig, doch die Westlondoner legten am Ende eine deutlich höhere Ablösesumme auf den Tisch.
21. Juli, 12.09 Uhr: Rot-Weiss Essen verpflichtet Dickson Abiama fest
Jetzt ist es offiziell: Rot-Weiss Essen hält seinen Leihspieler Dickson Abiama (27). Der Nigerianer war bereits in der Rückrunde für RWE auf Torejagd (sechs Treffer, vier Vorlagen) gegangen und kommt fest vom 1. FC Kaiserslautern.
Der Aufstiegsaspirant der 3. Liga soll für Abiama 50.000 Euro Ablöse auf den Tisch gelegt haben, der Stürmer unterschreibt "langfristig" an der Hafenstraße.
"Dass sich ein Spieler mit der Qualität und Erfahrung von Dickson Abiama bewusst für Rot-Weiss Essen entscheidet, ist ein starkes Signal und alles andere als selbstverständlich", erklärt Vorstandsboss (45) Marc-Nicolai Pfeifer.
21. Juli, 11.57 Uhr: Würzburger Kickers leihen David Abrangao von Greuther Fürth aus
Die Würzburger Kickers rüsten sich für die 3. Liga und haben Linksverteidiger David Abrangao von Greuther Fürth ausgeliehen. Der 21-Jährige lief für das Kleeblatt sechsmal in der 2. Liga auf, soll jetzt auf Leihbasis eine Liga tiefer noch mehr Spielzeiten sammeln.
"Trotz seines jungen Alters hat David bereits Erfahrungen im Profibereich sammeln können und kennt die Anforderungen auf hohem Niveau. Wir sehen in ihm großes Entwicklungspotenzial und sind überzeugt, dass er unserer Mannschaft auf der linken Defensivseite zusätzliche Qualität und Flexibilität geben wird", freut sich FWK-Trainer Michael Schiele (48) auf den Neuzugang.
21. Juli, 10.03 Uhr: SV Elversberg angelt sich Luca Sirch
Mit einem Marktwert von 2,2 Millionen Euro laut transfermarkt.de gehörte Luca Sirch (27) tatsächlich zu den fünf wertvollsten Deutschen ohne Klub. Letzteres hat sich jetzt geändert, denn der nominelle Innenverteidiger, der aber auch in der Offensive spielen kann, schließt sich der SV Elversberg an.
Beim Bundesligaaufsteiger erhält der 27-Jährige einen Vertrag bis 2029, eine Ablöse wird durch sein Vertragsende beim 1. FC Kaiserslautern nicht fällig. Bei den Roten Teufeln überzeugte der gebürtige Augsburger vergangene Saison mit einem Tor und vier Vorlagen in 33 Zweitligaspielen. Eine steile Entwicklung, denn bis vor zwei Jahren kickte der Allrounder noch in der Regionalliga Nordost bei Lok Leipzig. Daher sollen auch zahlreiche andere Klubs an ihm dran gewesen sein, darunter Union Berlin, der SC Paderborn, der VfL Wolfsburg und sogar Europa-Teilnehmer Hoffenheim.
"Durch die Verpflichtung von Luca Sirch ist es uns gelungen, mit einem sehr polyvalenten Spieler die Flexibilität und Variationsmöglichkeiten innerhalb unseres Kaders zu erhöhen. Er kann auf unterschiedlichen Positionen agieren und hat in den vergangenen beiden Jahren unter Beweis gestellt, dass er sich schnell an die Herausforderungen einer höheren Spielklasse anpassen kann", freute sich SVE-Sportdirektor Christian Weber.
20. Juli, 17.30 Uhr: SV Darmstadt 98 angelt sich Carlo Sickinger
Darmstadt 98 hat die Lücke nach dem Wechsel von Mittelfeld-Akteur Paul Will (27) zu Zweitliga-Konkurrent SpVgg Greuther Fürth geschlossen.
Carlo Sickinger (28) kommt vom Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg ans Böllenfalltor, teilten die Südhessen am späten Montagnachmittag mit. Vertragsdetails wurden nicht genannt.
20. Juli, 17.01 Uhr: Kevin Kratzsch zieht es nach Cottbus
Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus hat sich auf der Torhüterposition mit Kevin Kratzsch (24) verstärkt.
Der 24-jährige Schlussmann wechselt von Viertligist Rot-Weiß Oberhausen in die Lausitz. Alle Einzelheiten zum Deal lest Ihr hier: "Energie-Cottbus-Blog: FCE macht Kratzsch-Deal offiziell!"
20. Juli, 16.05 Uhr: SG Sonnenhof Großaspach holt Tim Rossmann
Drittliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach hat die Verpflichtung von Tim Rossmann (22) bekannt gegeben.
Der Linksaußen stand in den vergangenen beiden Saisons bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag, bestritt insgesamt 22 Zweitliga-Partien. Weil sein Arbeitspapier nach dem Abstieg ungültig wurde, schließt sich der 22-Jährige nun ablösefrei dem Dorfklub an. Über die Vertragsdauer machte die Sportgemeinschaft aus Schwaben keine Angaben.
"Mit Tim Rossmann gewinnen wir einen Spieler für uns, von dessen Qualitäten wir absolut überzeugt sind. Er ist jung, hervorragend ausgebildet und bringt alles mit, was wir uns für unsere offensive Spielweise wünschen: Tempo, Kreativität, Technik und die Bereitschaft, sich voll in den Dienst der Mannschaft zu stellen", wird SG-Sportvorstand Michael Ferber (40) in der Vereinsmitteilung vom Montag zitiert.
"Dass sich ein Spieler, der zuletzt in der 2. Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag stand, ganz bewusst für die SG Sonnenhof Großaspach entscheidet, ist ein starkes Signal. Es zeigt, dass unser eingeschlagener Weg wahrgenommen wird und wir als Verein eine top Adresse für junge, ambitionierte Spieler sind."
18. Juli, 16.21 Uhr: Eintracht Frankfurt angelt sich Bayern-Talent Noel Aseko
Noel Aseko (20) wechselt vom FC Bayern zur Eintracht nach Frankfurt. Die SGE bezahlt für den defensiven Mittelfeldspieler dem Vernehmen nach zwölf Millionen Euro, eine sonst beim FCB fast schon übliche Rückkaufklausel soll nicht existieren.
Mit einer solchen war das Sechser-Juwel nämlich diesen Sommer erst zurück an die Isar gekommen, nachdem der 20-Jährige die vergangenen anderthalb Saisons bei Hannover 96 kickte und überzeugte. Die Niedersachsen kauften Aseko nach einer Leihe für eine Million Euro und bekamen nun 2,5 Millionen Euro zurück. Beim Rekordmeister bleibt der deutsche U21-Nationalspieler nun aber dennoch nicht.
"Noel Aseko gehörte bereits vor zwei Jahren aus guten Gründen zum erweiterten Kreis der Bayern-Profis. Inzwischen hat er in Hannover in einer körperlich anspruchsvollen Liga eindrucksvoll nachgewiesen, dass er auch die physischen Voraussetzungen für den nächsten Schritt mitbringt", erklärte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche.
18. Juli, 15.10 Uhr: Keanan Bennetts kehrt nach Deutschland zurück
Der frühere Gladbach-Profi Keanan Bennetts (27) ist nach Abstechern in seine englische Heimat und Österreich wieder in Deutschland gelandet und heuert beim FC Ingolstadt an.
Zuletzt stieg der Linksverteidiger mit dem Traditionsklub Notts County in die dritte englische Liga, die League One, auf. Dabei steuerte er in 33 Spielen ein Tor und zwei Vorlagen bei.
"Keanan bringt ein spannendes Profil mit. Er verfügt über eine sehr gute fußballerische Ausbildung, kennt sowohl den deutschen als auch den englischen Fußball und kann auf mehreren Positionen eingesetzt werden", freute sich FCI-Kaderplaner Rigo Hof.
18. Juli, 14.18 Uhr: Kaiserslautern holt Erencan Yardimci - und bricht wohl Transferrekord
Der in der vergangenen Saison an Eintracht Braunschweig ausgeliehene Mittelstürmer Erencan Yardimci (24) wechselt zunächst erneut per Leihe von der TSG Hoffenheim zum 1. FC Kaiserslautern.
Das kostet die Roten Teufel dem Vernehmen nach bereits 500.000 Euro, im nächsten Sommer soll dann eine Kaufpflicht in Höhe von fünf Millionen Euro greifen. Damit würde der 24-Jährige den bisherigen FCK-Rekordtransfer Lincoln ablösen, der 2001 für vier Millionen Euro in die Pfalz ging.
Letzte Spielzeit stand der türkische Angreifer aus der Jugend von Galatasaray 31 Mal für die Löwen aus Niedersachsen auf dem Rasen, wobei er fünf Treffer beisteuerte.
"Mit seiner Schnelligkeit und seiner Laufstärke sowie seiner intensiven Spielweise passt Erencan sehr gut zu unserem Spiel und bereichert unsere Offensive, was uns mehr Flexibilität gibt. Wir sind froh, dass wir ihn noch vor dem Trainingslager bei uns begrüßen können, damit er in dieser wichtigen Phase der Vorbereitung gemeinsam mit der Mannschaft arbeiten kann", erklärte FCK-Boss Marcel Klos.
18. Juli, 11.39 Uhr: Yannik Engelhardt kehrt zum SC Freiburg zurück
Ein Rückkehrer für den SC Freiburg: Mittelfeldmann Yannik Engelhardt (25) wechselt vom italienischen Erstligisten Como 1907 zurück ins Breisgau.
Der ehemalige deutsche Juniorennationalspieler wurde bei Werder Bremen ausgebildet, schloss sich aber 2021 bereits dem SCF an und spielte bis 2023 für dessen U23 in der 3. Liga. Über Fortuna Düsseldorf ging es weiter nach Italien, schon in der abgelaufenen Saison war Engelhardt aber per Leihe nach Deutschland zurückgekehrt und spielte in der Bundesliga für Borussia Mönchengladbach.
"Der Kontakt zu Yannik ist in den vergangenen drei Jahren nie abgebrochen. In Yannik steckt sowohl sportlich als auch menschlich noch sehr viel SC! Wir freuen uns sehr, dass er wieder zurück ist", sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach (61).
17. Juli, 17.45 Uhr: Robin Gosens wechselt zum FC Schalke 04!
Vor einiger Zeit hat er es selbst so prophezeit, jetzt ist es Wirklichkeit geworden: Robin Gosens (32) wechselt nach dem Aufstieg von Königsblau zu Schalke.
"Vielleicht haben sie sich in vier Jahren gefangen und spielen wieder eine Rolle in der Bundesliga, was ich mir von ganzem Herzen wünschen würde. Und vielleicht ist es dann ja tatsächlich der perfekte Moment, um meine Karriere dort zu beenden", sagte der Linksverteidiger vor mittlerweile vier Jahren am Sky-Mikrofon. Nun ist es tatsächlich so gekommen. Gosens ist selbst bekennender Fan der Knappen.
Der 32-Jährige wechselt zunächst auf Leihbasis vom AC Florenz nach Gelsenkirchen, sein Vertrag beinhalte aber eine Klausel, die "eine feste Verpflichtung möglich mache", so S04.
"Wir sind sehr happy, dass sich Robin Gosens für uns entschieden hat. Wir bekommen einen Spieler mit sehr viel Qualität und einen echten Leader für unsere Mannschaft. Robin hat in den vergangenen Jahren in seinen Vereinen und in der Nationalmannschaft Einsatz, Mentalität und den unbedingten Willen, erfolgreich zu sein, nachgewiesen", erklärte Youri Mulder.
17. Juli, 15.39 Uhr: Ex-Unioner Alexander Schwolow kommt zurück nach Deutschland
Nach nur einer Saison ist das Schottland-Kapitel für Alexander Schwolow (34) schon wieder beendet. Der 34-jährige Keeper wechselt vom Vizemeister Heart of Midlothian zum 1. FSV Mainz 05.
Ganz so schnell wird er bei seinem neuen Arbeitgeber allerdings noch nicht zwischen den Pfosten stehen. Der Bundesligist einigte sich nämlich mit den "Gorgie Boys" darauf, dass Schwolow zunächst noch die beiden anstehenden Qualifikationsspiele zur Champions League absolviert. Anschließend reist der gebürtige Wiesbadener ins Trainingslager der Nullfünfer, stößt dort am 30. Juli zum Team.
Erst im vergangenen Sommer war Schwolow vom 1. FC Union Berlin auf die Insel gewechselt.
17. Juli, 13.19 Uhr: Jasper Löffelsend zieht es nach Köln
Fortuna Köln hat sich in der Defensive mit Jasper Löffelsend (28) verstärkt.
Wie der Drittligist am Freitag bekannt gab, wechselt der 28-jährige Rechtsverteidiger vom polnischen Zweitligisten LKS Lodz in die Domstadt. Nähere Vertragsdetails wurden dabei aber nicht genannt.
"Super, dass wir Jasper von unserem Weg überzeugen konnten. Als Rechtsverteidiger bringt er viel höherklassige Erfahrung mit. Er passt sportlich und menschlich hervorragend zum Verein und zur Mannschaft", wird Fortuna-Chefcoach Matthias Mink (58) in der Vereinsmitteilung zitiert.
17. Juli, 11.36 Uhr: RB Leipzig verstärkt sich mit Maxime Esteve
Erstligist RB Leipzig hat die Verpflichtung von Maxime Esteve (24) bekannt gegeben.
Der 24-jährige Defensivmann kommt fest vom englischen FC Burnley, erhält bei den Sachsen einen Vertrag bis 2031.
Mehr dazu hier: "RB-Leipzig-Blog: Innenverteidiger Esteve wechselt aus England zu den Roten Bullen"
17. Juli, 8.54 Uhr: VfL Wolfsburg holt Timon Wellenreuther
Der Wechsel ist perfekt! Keeper Timon Wellenreuther (30) schließt sich wie erwartet dem VfL Wolfsburg an.
Am Donnerstagabend verkündete der Bundesliga-Absteiger die Verpflichtung des Torhüters vom niederländischen Spitzenklub Feyenoord Rotterdam. Der 30-jährige Ex-Junioren-Nationalspieler unterschrieb demnach bis 2029.
Wellenreuther ist damit fast zehn Jahre nach seinem letzten Bundesliga-Einsatz zurück in Deutschland. Bereits von 2014 bis 2017 stand der gebürtige Karlsruher beim FC Schalke 04 unter Vertrag. Nach einer Spanien-Leihe 2016 zu RCD Mallorca folgten Stationen in den Niederlanden sowie Belgien.
16. Juli, 15.06 Uhr: VfL Bochum holt einen neuen Torwart
Tino Casali (30) komplettiert das Torwartteam des VfL Bochum.
Der Österreicher stand zuletzt bei Rot-Weiss Essen unter Vertrag, wo sein Arbeitspapier jedoch endete. Dadurch kommt er ablösefrei an die Castroper Straße und unterschreibt dort bis 2028. Der VfL reagiert so auf den Abgang von Niclas Thiede (27), allerdings muss sich Casali hinter Stammkeeper Timo Horn (33) anstellen und gemeinsam mit Youngster Hugo Rölleke (21) Druck machen.
"Tino wird die Rolle als Herausforderer der anderen beiden Torhüter übernehmen und mit seiner Erfahrung und Qualität nicht nur Hugo Rölleke in seiner Entwicklung unterstützen, sondern auch Timo als Nummer eins im täglichen Training immer wieder fordern und pushen", erklärte VfL-Direktor Simon Zoller.
16. Juli, 15.46 Uhr: Darmstadt 98 angelt sich Christopher Lannert
Rechtsverteidiger Christopher Lannert (28) verlässt Arminia Bielefeld und geht zum SV Darmstadt 98.
"Christopher war schon länger auf unserem Zettel und wir freuen uns, dass die Verpflichtung funktioniert hat. Er ist ein dynamischer und laufstarker Spieler, der offensiven Druck entfachen kann", freute sich Sport-Boss Paul Fernie.
Bei den Lilien könnte der Zugang ein Vorgriff auf den Verlust von Sergio López (27) sein, der vor einem Transfer nach Spanien stehen soll. Lannert war im Sommer 2023 vom TSV 1860 München zum DSC gewechselt, wo er seitdem 118 Pflichtspiele bestritt.
16. Juli, 13.18 Uhr: Dynamo Dresden verpflichtet Ben Bobzien fest
Die Dresdner um Sportboss Sören Gonther (39) basteln weiter fleißig am neuen Zweitligakader für die anstehende Saison und haben mit Ben Bobzien (23) bereits den 12. Neuzugang sowie vierten Rückkehrer nach einer Leihe in der vergangenen Spielzeit geholt. Der Offensivmann wechselt fest vom 1. FSV Mainz 05 an die Elbe.
Alle Infos zum Deal findet Ihr unter: "Der nächste Transfer-Knaller: Auch Ben Bobzien kehrt zurück und wird fest verpflichtet".
16. Juli, 11.53 Uhr: FC Ingolstadt holt Benjamin Kanuric zurück
Nach einem Jahr in Portugal bei Leixões wechselt der offensive Mittelfeldspieler Benjamin Kanuric (23) zurück zum FCI, wo er bereits von 2023 bis 2025 kickte.
In der zweiten portugiesischen Liga verlor der Österreicher im Laufe der Saison seinen Platz im erweiterten Kreis der Stammelf und stand gegen Ende oftmals nicht einmal mehr im Kader des Teams aus der Porto-Vorstadt am Atlantik.
"Wir freuen uns sehr, Benji wieder bei uns zu haben. Bereits in den ersten Gesprächen mit ihm wurde deutlich, welchen Stellenwert der Verein für ihn hat und wie sehr er sich mit dem FCI identifiziert", erklärte Kaderplaner Rigo Hof. "Die Zeit im Ausland hat ihm zudem wertvolle Erfahrungen ermöglicht und zu seiner sportlichen wie persönlichen Weiterentwicklung beigetragen."
16. Juli, 11.46 Uhr: Patrick Hobsch wechselt zum SSV Jahn Regensburg
Der Jahn bastelt an seiner Offensive und nimmt Mittelstürmer Patrick Hobsch unter Vertrag. Zuletzt spielte der 31-Jährige bei 1860 München.
Bei den inzwischen zwangsabgestiegenen Löwen steuerte der Angreifer vergangene Saison sechs Treffer und fünf Vorlagen in 36 Drittligaspielen bei, kam aber hauptsächlich als Joker zum Einsatz. In Regensburg unterschreibt er jetzt einen Zweijahresvertrag.
"Patrick ist ein sehr torgefährlicher und erfahrener Mittelstürmer, der uns mit seinen Qualitäten, seiner Spielweise und seiner Persönlichkeit verstärken wird. Er hat seinen Torinstinkt über die letzten Jahre konstant nachgewiesen, daher freuen wir uns, dass er seinen Weg nun bei uns in Regensburg fortsetzt und beim Jahn auf Torejagd geht", erklärte Sportdirektor Alexander Schmalhofer.
16. Juli, 11.05 Uhr: 1. FC Magdeburg verstärkt sich mit reichlich Offensiv-Erfahrung
Der 1. FC Magdeburg kann den nächsten Neuzugang vermelden. Wie der Verein mitteilte, kommt Emmanuel Iyoha (28) von Fortuna Düsseldorf an die Elbe.
Alle Infos zum Wechsel unter: "Mehr als 200 Spiele in der 2. Liga: Nächster Neuzugang für den FCM".
15. Juli, 20.41 Uhr: Thomas Dähne zieht es zum 1. FC Heidenheim
Keeper-Deal fix! Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim hat sich auf der Torhüterposition verstärkt.
Nach dem Zwangsabstieg vom TSV 1860 München wechselt Schlussmann Thomas Dähne (32) von der Grünwalder Straße an die Brenz. Das teilten die Ostalbstädter mit. Demnach unterschrieb der Schlussmann einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.
15. Juli, 13.58 Uhr: Martin Ens schließt sich auf Leihbasis dem MSV Duisburg an
Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn verleiht Eigengewächs Martin Ens (24) in die 3. Liga: Er schließt sich dem MSV Duisburg an.
Der Innenverteidiger spielte bereits in der vergangenen Saison beim SC Verl in der 3. Liga, wo er als Stammspieler überzeugen konnte und nun weitere Erfahrung dort sammeln sollen.
"Seit meinen beiden Spielen hier in der Arena weiß ich: beim MSV herrscht auf allen Ebenen eine geile Stimmung! Der Spielverein hat ambitionierte Ziele – das passt zu mir und meinen Vorstellungen. Hier möchte ich meine Stärken einbringen und mich gleichzeitig persönlich wie auch sportlich weiterentwickeln", sagte der Neuzugang.
15. Juli, 13.35 Uhr: Darmstadt 98 verpflichtet Florian Kleinhansl aus Kaiserslautern
Nach seinem Vertragsende beim 1. FC Kaiserslautern hat Florian Kleinhansl (25) einen neuen Verein gefunden. Er bleibt der 2. Bundesliga erhalten und wechselt zu Darmstadt 98.
Der Linksverteidiger wurde unter anderem bei den Stuttgarter Kickers und dem VfB Stuttgart ausgebildet, schloss sich 2021 dem VfL Osnabrück an und machte drei Jahre später den nächsten Schritt auf dem Betzenberg, wo er in den vergangenen beiden Saisons 37 Spiele in der 2. Bundesliga und dem DFB-Pokal absolvierte.
"Mit der Verpflichtung von Florian erhalten wir eine zusätzliche personelle Sicherheit auf der Linksverteidigerposition und wir sind froh, dass wir mit ihm eine sehr gute Lösung gefunden haben. Flo ist ein Spieler, der seine Qualitäten in der 2. Bundesliga bereits nachgewiesen hat und gleichzeitig auch charakterlich hervorragend zum SV 98 passt. Es ist schön, Flo nun in der Lilien-Familie begrüßen zu können", sagte Sportgeschäftsführer Paul Fernie (39).
14. Juli, 16.07 Uhr: FC Augsburg holt Tom Wisbereit
Erstligist FC Augsburg hat Keeper Tom Wisbereit (18) unter Vertrag genommen. Die bayerischen Schwaben bestätigten am Dienstag die Verpflichtung des Junioren-Nationaltorhüters.
Der 18-jährige wechselt ablösefrei in die Fuggerstadt, unterschreibt dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030.
Letzte Saison stand Wisbereit in 21 Spielen für die U19-Mannschaft des Liga-Konkurrenten 1. FC Union Berlin zwischen den Pfosten.
14. Juli, 14.03 Uhr: Abwehrtalent Till Neininger wechselt nach Dresden
Dynamo Dresden hat die Verpflichtung von Abwehrtalent Till Neininger (19) bekannt gegeben.
Wie der Zweitligist am Dienstag bekannt gab, wechselt der Innenverteidiger und deutsche Junioren-Nationalspieler auf Leihbasis vom Oberhaus-Absteiger VfL Wolfsburg an die Elbe.
Mehr dazu hier: "Aus Wolfsburg: Dynamo angelt sich diesen U-Nationalspieler"
14. Juli, 10.55 Uhr: 1. FC Magdeburg angelt sich den nächsten Südkoreaner
Es ist der nächste Neuzugang in der sommerlichen Transferoffensive des 1. FC Magdeburg: Chunghyun Lee (18) wird ab der kommenden Saison für die Elbestädter stürmen. Zuvor war bereits sein Landsmann Do-young Yoon aus Brighton an die Elbe gewechselt.
Die Details des Wechsels lest Ihr unter: "Achter Neuzugang für den FCM: Südkoreanischer Youngster verstärkt die Offensive".
14. Juli, 10.03 Uhr: HSV holt französisches Mittelfeldtalent
Eine feste Verpflichtung von Leihgabe Fabio Vieira (26) kommt höchstwahrscheinlich nicht mehr zustande, dafür hat der HSV jetzt aber einen anderen Spielmacher geholt. Martin Adeline (22) wechselt vom französischen Ligue-1-Aufsteiger ESTAC Troyes zu den Rothosen und erhält dort einen Vertrag bis 2030.
Als Ablöse sollen erst einmal rund vier Millionen Euro in die Champagne fließen, mögliche Boni könnten hinzukommen. "Martin bringt genau die Qualitäten mit, die unser Spiel bereichern und uns neue Optionen und damit Flexibilität eröffnen", erklärte Sportvorständin Kathleen Krüger.
Alle Infos unter: "HSV holt Martin Adeline: Das erhoffen sich die Rothosen von dem jungen Franzosen".
14. Juli, 9.50 Uhr: Holstein Kiel bedient sich in Argentinien
Die Störche verpflichten Guillermo Balzi (24) vom argentinischen Erstligisten Newell's Old Boys, Lionel Messis Ausbildungsklub.
Die vergangenen zwei Saisons war der offensive Mittelfeldspieler allerdings nach Griechenland zu Levadiakos ausgeliehen. Dort erzielte er in 40 Einsätzen fünf Tore und verteilte sieben Assists. Bei der KSV unterschreibt er bis Sommer 2029, Kiel zahlt laut Angaben der Argentinier 550.000 Euro Ablöse. Die Old Boys sichern sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 30 Prozent.
"Guillermo hat bereits in jungen Jahren den Weg nach Europa gesucht und war insbesondere in der letzten Saison bei dem Tabellenfünften der Super League APO Levadiakos einer der prägenden Offensivspieler", freute sich Holsteins Sportgeschäftsführer Olaf Rebbe.
13. Juli, 17.32 Uhr: Greuther Fürth holt Mainz-Talent
Innenverteidiger Maxim Dal (20) verlässt den 1. FSV Mainz 05 und wechselt in die 2. Bundesliga zur SpVgg Greuther Fürth.
Der deutsche U17-Welt- und Europameister von 2023 durchlief seit 2015 alle Jugendabteilungen des Bundesligisten, kam für die Profis allerdings nie zum Einsatz.
"Maxim ist ein wichtiger Baustein, um auf unseren Weg der Talententwicklung zurückzukehren. Er ist ein sehr spannender junger und moderner Innenverteidiger, der viele Komponenten vereint. Maxim konnte bereits internationale Erfahrungen sammeln und auch einige wichtige Titel im Nachwuchsbereich erringen", freute sich Sportgeschäftsführer Daniel Meyer.
13. Juli, 15.11 Uhr: Brajan Gruda bleibt bei RB Leipzig
RB Leipzig kann einen absoluten Wunschspieler halten: Die Leihe von Brajan Gruda (22) wird um ein Jahr verlängert.
Schon im Februar 2026 war der Offensivspieler auf Leihbasis von Brighton & Hove Albion aus der Premier League gekommen und hatte in 14 Einsätzen für Leipzig sechs Scorerpunkte gesammelt, jetzt haben sich beide Vereine auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit in der kommenden Saison geeinigt.
"Für mich war schnell klar, dass ich gerne bei RB Leipzig bleiben möchte. Ich wollte den Wechsel schon im vergangenen Winter unbedingt – und meine Erwartungen haben sich in den ersten Monaten absolut erfüllt. Der Spielstil passt sehr gut zu mir, ich fühle mich in der Mannschaft und im gesamten Klub total wohl", schwärmte der deutsche U21-Nationalspieler.
13. Juli, 14.50 Uhr: Hennes Behrens wechselt von der TSG 1899 Hoffenheim zum FC Augsburg
Der FC Augsburg plant für die Zukunft: Linksverteidiger-Talent Hennes Behrens (21) kommt von der TSG 1899 Hoffenheim in die Fuggerstadt und unterschreibt dort gleich einen Fünfjahresvertrag.
Der Außenbahnspieler wurde, seit er 15 ist, bei den Hoffenheimern ausgebildet und feierte dort auch seine Bundesliga-Premiere. In der Rückrunde der abgelaufenen Saison wurde er dann zum 1. FC Heidenheim ausgeliehen, konnte in 16 Einsätzen überzeugen und sich so in den Fokus des FCA spielen.
"Wir freuen uns sehr, dass Hennes seinen Weg beim FC Augsburg fortsetzen wird. Er bringt in seinem jungen Alter bereits wertvolle Bundesliga-Erfahrung mit und hat seine Qualitäten auf diesem Niveau unter Beweis gestellt. Mit seiner Physis und seinen fußballerischen Fähigkeiten passt er sehr gut zu unserer Mannschaft", lobte Sportdirektor Benjamin Weber (43).
11. Juli, 19 Uhr: KSC sichert sich Schweden Viktor Bergh, der zuletzt für Hansa Rostock auflief
Der Karlsruher SC hat sich die Dienste des schwedischen Linksverteidigers Viktor Bergh (26) gesichert, der in der vergangenen Saison auf Leihbasis für Hansa Rostock in der 3. Liga auflief.
Die Badener verpflichteten Bergh nun fest vom schwedischen Erstligisten Djurgardens IF. Der Neuzugang reiste gleich mit ins Trainingslager des KSC nach Neukirchen in Österreich.
"Uns ist die Bedeutung der Position des Linksverteidigers sehr bewusst. Deshalb war es für uns klar, dass wir nach der Leihe von Deniz Ofli auf der Position noch etwas machen wollen. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Viktor einen erfahrenen und gestandenen Linksverteidiger für uns gewonnen haben, der einerseits über internationale Erfahrungen verfügt, aber aus seiner Zeit in Rostock auch den deutschen Fußball kennt", erklärte der Geschäftsführer Sport Mario Eggimann (45).
10. Juli, 20.34 Uhr: FC Augsburg tütet Wechsel von Fortuna-Talent ein
Sima Suso (21) verlässt Fortuna Düsseldorf und schließt sich dem FC Augsburg an. Dafür sollen rund 1,7 Millionen Euro von der Fuggerstadt an den Rhein fließen.
Das Mittelfeldjuwel hatte zuvor beim Zweitliga-Absteiger eine Krankschreibung eingereicht und damit auf einen Transfer hingewirkt. Das funktionierte offenbar. Der Abschied wird Düsseldorf aber neben dem Geld immerhin auch mit Talent Felix Meiser (19) versüßt, der den umgekehrten Weg geht und vom FCA zu F95 wechselt.
Suso konnte in der vergangenen Saison seinen Durchbruch bei den Fortuna-Profis feiern und avancierte mit 24 Partien in der 2. Bundesliga zur Stammkraft. "Sima bringt ein äußerst spannendes Spielerprofil mit. Er ist vielseitig einsetzbar und verfügt trotz seines jungen Alters bereits über viel Wettkampferfahrung. Dass er in der vergangenen Saison regelmäßig in der 2. Bundesliga zum Einsatz kam, unterstreicht sein großes Potenzial und seine Qualität", freute sich FCA-Sportdirektor Benjamin Weber.
10. Juli, 20.23 Uhr: Ex-BVB-Talent Ole Pohlmann kehrt nach Deutschland zurück
Das Portugal-Abenteuer ist beendet: Die SpVgg Greuther Fürth hat Ole Pohlmann (25) von Rio Ave verpflichtet. Beim Kleeblatt unterschreibt der offensive Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2029.
In den vergangenen zwei Saisons war der gebürtige Mindener auf der iberischen Halbinsel am Ball, wo er in 66 Pflichtspielen zwei Treffer und fünf Vorlagen beisteuerte. Ausgebildet wurde der inzwischen 25-Jährige in den Nachwuchsabteilungen von Hannover 96 und vom VfL Wolfsburg, ehe er 2021 in die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund kam. Beim BVB überzeugte Pohlmann vor allem in der U23, womit er sich im Februar 2024 sein Profidebüt verdiente. Ein weiterer Kurzeinsatz für die Schwarz-Gelben kam daraufhin noch dazu.
"Ole ist ein extrem spannender Spieler, der bei Borussia Dortmund spätestens nach dem Bundesliga-Debüt in den Fokus vieler Vereine gerückt ist. Er ist technisch stark und hat auch einen guten Abschluss. Ole kann sowohl im Zentrum als auch auf den offensiven Flügeln eingesetzt werden", freute sich Fürth-Sportchef Daniel Meyer.
10. Juli, 19.20 Uhr: Werder Bremen angelt sich WM-Keeper
WM-Verstärkung für Werder Bremen! Die Grün-Weißen komplettieren ihr Torwartteam und lotsen den österreichischen Nationalkeeper Alexander Schlager (30) an die Weser.
Dabei gelingt dem Bundesligisten ein Schnäppchen: Trotz laufenden Vertrags bei RB Salzburg bis 2027 kommt der Schlussmann ablösefrei nach Norddeutschland, wie unter anderem die Deichstube berichtet. Dort gibt er sich sogar erst einmal mit dem Platz als Nummer zwei in der Keeper-Hackordnung zufrieden, denn Karl Hein (24) soll bei dessen fester Verpflichtung der Stammplatz zugesichert worden sein.
Somit startet der gebürtige Salzburger als Herausforderer in die Vorbereitung. "Wir freuen uns, dass wir mit Alexander einen weiteren starken Keeper für uns gewinnen konnten. Wir sind davon überzeugt, dass er sich sportlich und charakterlich sehr gut in unser Team einfügen wird. Wir gehen damit mit einem sehr starken Torwart-Team in die Saison, das sich immer wieder gegenseitig herausfordern wird. Das war bei den Überlegungen auf dieser Position unser Wunsch", erklärte Peter Niemeyer.
10. Juli, 15.08 Uhr: BVB schnappt sich Wunderkind Liam Claude Kanté
Zuschlag für den BVB! Zahlreiche Vereine des Kontinents wollten Liam Claude Kanté (16) von Lokomotiva Zagreb loseisen, jetzt landete das Riesentalent bei der Borussia.
Dort ist der Innenverteidiger zunächst für die U19 eingeplant, wo er sich für Chancen in der Profimannschaft empfehlen soll.
"Liam ist ein Verteidiger mit einem sehr guten Gespür für das Spiel – er ist zweikampfstark und hat die nötige Ruhe am Ball. Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten großen Schritt machen wird", freute sich NLZ-Leiter Thomas Broich.
10. Juli, 14.27 Uhr: TSG Hoffenheim angelt sich Ausnahmetalent Nathan De Cat
Dieser Transfer-Coup ist sicher nicht die Katze im Sack: Das belgische Top-Talent Nathan De Cat wechselt für kolportierte 20 Millionen Euro zuzüglich möglicher Bonuszahlungen vom RSC Anderlecht nach Sinsheim.
Der erst 17-jährige zentrale Mittelfeldspieler avancierte vergangene Saison zur Stammkraft beim belgischen Spitzenklub und spielte sich mit starken Leistungen auf den Zettel zahlreicher europäischer Schwergewichte. So sollen auch Borussia Dortmund, RB Leipzig, Chelsea, Man City oder der FC Bayern am einfachen Nationalspieler drangewesen sein.
"Es freut uns ungemein, dass sich ein international so umworbener Spieler wie Nathan De Cat ganz bewusst für einen Wechsel zur TSG entscheidet. Das ist eine herausragende Bestätigung für den eingeschlagenen Weg", freute sich TSG-Boss Andreas Schicker daher.
Selbst zeigte sich der Rohdiamant ebenfalls hoffnungsvoll: "Die TSG hat sich sehr früh und nachhaltig um mich bemüht. Die Gespräche mit den Verantwortlichen um Andreas Schicker, Paul Pajduch und Trainer Chris Ilzer haben mich absolut überzeugt. Die TSG Hoffenheim bietet mir optimale Möglichkeiten, mich in einer europäischen Top-5-Liga zu beweisen und zum sportlichen Erfolg des Klubs beizutragen."
10. Juli, 14.08 Uhr: Dynamo Dresden verpflichtet Thomas Keller fest
Die Erfolgsgeschichte geht weiter! In der vergangenen Rückrunde war Thomas Keller vom 1. FC Heidenheim an Dynamo Dresden verliehen und hatte mit seiner starken Defensive und Torgefährlichkeit großen Anteil am Klassenerhalt. Jetzt konnte die Sportgemeinschaft den Innenverteidiger fest an die Elbe lotsen.
Alle Infos zum Wechsel unter: "Nächste Dynamo-Kracher: Keller schon da, auch mit einem anderen wird's heiß".
Es geht wieder los! Die Vereine im deutschen Profi-Fußball ziehen sich ihre Neuzugänge für die kommende Saison an Land. Wir berichten für Euch auch in diesem Sommer vom Transfermarkt-Geschehen in unserem Liveticker.
Titelfoto: scp