Transfermarkt im Ticker: Neuzugang aus Italien! Bayer Leverkusen holt Grimaldo-Ersatz

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Transfermarkt im Ticker: Bayer 04 Leverkusen hat die Lücke nach dem Abschied von Alejandro Grimaldo geschlossen und Miguel Gutiérrez an den Rhein geholt.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Deutschland - Der Sommer wird heiß! Nicht nur aufgrund der Temperaturen, sondern weil es im deutschen Fußball auf dem Transfermarkt bis zum Deadline Day am 1. September rund geht.

In unserem Liveticker geben wir Euch einen Überblick über die wichtigsten Transfers der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga sowie ausgewählte Wechsel in den Regionalligen. Auf internationaler Ebene werfen wir ein Auge auf die Kracher-Verpflichtungen der Top-Teams.

Hier geht es zum Liveticker:

5. August, 11.50 Uhr: Miguel Gutiérrez schließt sich Bayer Leverkusen an

Bayer Leverkusen hat die Lücke nach dem Abgang von Alejandro Grimaldo (30) geschlossen und dessen spanischen Landsmann Miguel Gutiérrez (25) an den Rhein geholt.

Wie der Bundesligist am Mittwoch offiziell bekannt gab, wechselt der Linksverteidiger vom italienischen Vizemeister SSC Neapel und unterschrieb bei der Werkself einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031.

Die für den 25-Jährigen gezahlte Ablöse soll sich laut übereinstimmenden Medienberichten inklusive möglicher Bonuszahlungen auf rund 30 Millionen Euro belaufen.

"Miguel Gutiérrez ist ein spielstarker und offensiv ausgerichteter Verteidiger, der gut zu unserer Mannschaft passt. Mit ihm haben wir ein neues, sehr belebendes Element für unsere Werkself implementiert", wird Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes (44) in der Vereinsmitteilung zitiert. "Miguel ist ein super Fußballer, unsere absolute Wunschlösung auf dieser Position."

Miguel Gutiérrez (25) hat sich Bayer 04 Leverkusen angeschlossen.
Miguel Gutiérrez (25) hat sich Bayer 04 Leverkusen angeschlossen.  © CARLO HERMANN / AFP

4. August, 18.15 Uhr: Georg Ermolaev auf Leihbasis nach Aachen

Drittligist Alemannia Aachen hat am Dienstag die Verpflichtung von Georg Ermolaev (20) bekannt gegeben.

Der 20-Jährige wechselt demnach per Leihe vom Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn 07 an die Krefelderstraße. Der Deal enthält zudem eine Kaufoption für den jungen Offensiv-Akteur.

"Georg ist ein junger, entwicklungsfähiger Offensivspieler, der sehr gut in unser Anforderungsprofil passt. Er verfügt über Tempo, Kreativität und Torgefahr. Das sind genau die Voraussetzungen, um mutig nach vorne zu agieren", so Aachens Sport-Geschäftsführer Rachid Azzouzi (55). "Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam erfolgreich arbeiten werden."

Zieht es auf Leihbasis zum Turn- und Sportverein nach Aachen: Georg Ermolaev (20, links).
Zieht es auf Leihbasis zum Turn- und Sportverein nach Aachen: Georg Ermolaev (20, links).  © IMAGO / Rene Traut

4. August, 10.51 Uhr: RB Leipzig verpflichtet Ersatz für Peter Gulacsi

Nach elf Jahren hat sich RB Leipzigs Peter Gulacsi (36) doch noch einmal für einen Tapetenwechsel entschieden. Kurz nach seinem Wechsel zu Villareal stellt der Bundesligist einen Nachfolger vor.

Um wen es sich handelt, lest Ihr in unserem Artikel: "WM-Keeper kommt! RB Leipzig federt Gulacsi-Wechsel mit altem Bekannten ab".

4. August, 10.39 Uhr: 1. FC Nürnberg bedient sich bei Atalanta Bergamo

Ein italienischer Linksverteidiger für den 1. FC Nürnberg: Der Club hat sich kurz vor dem Ligastart mit Andrea Ceresoli (23) von Atalanta Bergamo verstärkt.

In der vergangenen Saison war Ceresoli an den Drittligisten Benevento Calcio ausgeliehen gewesen und hatte dort zum Aufstieg in die Serie B beigetragen. Auch in Deutschland geht es für ihn nun in die zweite Liga, Nürnberg soll sich den Transfer eine sechsstellige Summe kosten lassen.

"Mit Andrea bekommen wir noch einmal ein weiteres Profil hinzu, welches unsere Möglichkeiten in der Defensive erweitert. Er hat in der Jugend als Innenverteidiger begonnen, zuletzt aber fast ausschließlich auf der Position des linken Außenverteidigers gespielt. Genau dort sehen wir ihn auch. Wir freuen uns, dass er unser Team nun verstärkt", schwärmte Nürnbergs Sportvorstand Joti Chatzialexiou (50).

4. August, 10.33 Uhr: VfL Bochum verleiht Darnell Keumo an Waldhof Mannheim

Linksverteidiger Darnell Keumo (18) läuft in der kommenden Saison für Waldhof Mannheim auf. Für mehr Spielpraxis verleiht der VfL Bochum sein Talent in die 3. Liga.

Der deutsche Juniorennationalspieler durchlief seit seinem zwölften Lebensjahr die Bochumer Jugendmannschaften, in der vergangenen Saison erhielt er dann erstmals Einsätze bei den Profis in der 2. Bundesliga.

"Darnell Keumo gehört zu unseren großen Talenten, denen wir den Sprung zu den Profis zutrauen, die allerdings Spielzeit auf hohem Niveau benötigen. Von der Leihe in die 3. Liga erhoffen sich alle Seiten das bestmögliche Resultat. Wir werden Darnells Entwicklung genau verfolgen", erklärte Direktor Lizenzfußball Simon Zoller (35).

4. August, 10.24 Uhr: 4. August, 10 Uhr: Marc-André ter Stegen wird zu Ajax Amsterdam ausgeliehen

In den Planungen des FC Barcelona spielt Marc-André ter Stegen (34) keine Rolle mehr. Jetzt hat der 44-fache deutsche Nationalspieler zumindest vorerst einen neuen Klub gefunden: Er wechselt auf Leihbasis zu Ajax Amsterdam.

Schon in der vergangenen Rückrunde war ter Stegen, der in den letzten Jahren einen verletzungsbedingten Rückschlag nach dem nächsten verkraften musste, zum FC Girona verliehen gewesen, jetzt geht es für ihn sportlich in den Niederlanden weiter. Bei Ajax trifft er mit Julian Brandt (30) zudem auf einen weiteren deutschen Nationalspieler.

"Marc und ich kennen uns gut, und ich freue mich darauf, wieder mit ihm zusammenzuarbeiten. Wir haben schon seit geraumer Zeit daran gearbeitet, ihn hierher zu holen, daher sind wir sehr froh, dass er seinen Vertrag unterzeichnet hat und nun loslegen kann", sagte Amsterdams Technischer Direktor Jordi Cruyff (52).

Marc-André ter Stegen (34) spielt in der kommenden Saison in den Niederlanden.
Marc-André ter Stegen (34) spielt in der kommenden Saison in den Niederlanden.  © Rudy Garcia/AP/dpa

3. August, 13.51 Uhr: BVB holt Wunschspieler Konstantinos Karetsas

Der BVB konnte seinen absoluten Wunschspieler verpflichten und Konstantinos Karetsas (18) nach Dortmund lotsen. Der griechische Nationalspieler, der die Lücke nach dem Abgang von Julian Brandt (30) schließen soll, lassen sich die Schwarz-Gelben einiges kosten.

Beim KRC Gent, für den Karetsas mit Unterbrechungen seit der frühen Jugend aufläuft, entwickelte sich der Offensivspieler zu einem der besten Vorlagengeber Europas. Entsprechend legen die Borussen rund 30 Millionen Euro für den 18-Jährigen auf den Tisch, mit Boni kann die Summe dem Vernehmen nach auf bis zu 32 Millionen anwachsen. Sollte diese Zahl erreicht werden, ließ sich der BVB nur Ousmane Dembélé (29) mehr kosten.

"Mit Kos gewinnen wir einen Spieler für Borussia Dortmund, der mit gerade einmal 18 Jahren schon enorme Fähigkeiten besitzt", freute sich Sportgeschäftsführer Lars Ricken (50): "Wir freuen uns, dass wir ihn für unseren Weg begeistern konnten und haben in den Gesprächen vom ersten Moment an gemerkt, dass Kos Bock auf den BVB hat. Und trotz all der Qualität, die er schon mitbringt, sehen wir in ihm noch Potenzial, das wir gemeinsam ausschöpfen wollen."

Konstantinos Karetsas (18, l.) unterschreibt in Dortmund einen Fünfjahresvertrag.
Konstantinos Karetsas (18, l.) unterschreibt in Dortmund einen Fünfjahresvertrag.  © Silas Stein/dpa

3. August, 8.59 Uhr: TSG Hoffenheim lockt Adam Daghim in den Kraichgau

Die TSG 1899 Hoffenheim hat sich einen Stürmer mit Zukunft gesichert: Der 20-jährige Adam Daghim, der bereits für die dänische Nationalmannschaft spielt, schließt sich den Kraichgauern langfristig an.

Daghim wurde beim FC Kopenhagen und Aarhus GF ausgebildet, wechselte aber bereits mit 17 Jahren zu zu RB Salzburg und kam dort sogar in der Champions League und bei der Klub-WM zum Einsatz. Erste Erfahrungen in Deutschland sammelte er in der vergangenen Saison, als er an den VfL Wolfsburg ausgeliehen war.

"Ich freue mich sehr auf die Zeit in Hoffenheim. Ich weiß, welche Möglichkeiten gerade dieser Klub jungen Spielern in Sachen Entwicklung bietet. Ich habe die Entscheidung für die TSG daher sehr bewusst getroffen und brenne darauf, hier schnell meinen Platz im Team zu finden. Ich will alles dafür tun, damit wir gemeinsam erfolgreich sind", sagte der Neuzugang.

Adam Daghim (20, M.) läuft in Hoffenheim künftig mit der Rückennummer 14 auf.
Adam Daghim (20, M.) läuft in Hoffenheim künftig mit der Rückennummer 14 auf.  © TSG 1899 Hoffenheim

2. August, 22.29 Uhr: Ehemaliger Bundesliga-Star Randal Kolo Muani wechselt zu Juventus

Am Sonntagabend präsentierte Juventus Turin seine neue Sturmhoffnung. Für die Dienste des französischen Nationalspielers soll Juve 41,2 Millionen Euro an Paris Saint-Germain überwiesen haben.

PSG machte damit ein dickes Transferminus. Immerhin eisten die Pariser Kolo Muani einst für die Rekord-Ablöse von 95 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt los. Bei PSG konnte der mittlerweile 27-Jährige aber nie Fuß fassen und gilt nach zwischenzeitlichen Leihen zu Juventus und Tottenham als großes Missverständnis.

Randal Kolo Muani (27, vorn), hier im Duell mit Real Madrids Antonio Rüdiger (33), trug schon einmal das Trikot von Juventus. In der Rückserie der Saison 2024/2025, damals allerdings als Leihspieler.
Randal Kolo Muani (27, vorn), hier im Duell mit Real Madrids Antonio Rüdiger (33), trug schon einmal das Trikot von Juventus. In der Rückserie der Saison 2024/2025, damals allerdings als Leihspieler.  © Rebecca Blackwell/AP/dpa

2. August, 13.04 Uhr: Eintracht Frankfurt präsentiert Wunschspieler Raphael Onyedika

Die SGE freut sich über die Verpflichtung von Raphael Onyedika (25) Der defensive Mittelfeldspieler wechselt für kolportierte neun Millionen Euro von Club Brügge zur Eintracht.

"In den vergangenen Jahren war er durchgehend Stammspieler und feierte in Belgien zahlreiche Titelgewinne. Darüber hinaus verfügt er über wertvolle internationale Erfahrung. Mit seinen 25 Jahren besitzt er weiterhin großes Entwicklungspotenzial und ist zugleich ein wichtiger Baustein für die Struktur unseres Kaders", erklärte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche.

Alle Infos unter: "Deal ist endlich perfekt! Eintracht krallt sich Raphael Onyedika von Brügge".

31. Juli, 21.37 Uhr: FC St. Pauli holt neuen Abwehrspieler aus Schweden

Eine Woche vor dem Saisonstart hat der FC St. Pauli seinen Kader noch einmal verstärkt. Der rechte Außenverteidiger Rony Jansson (22) kommt vom schwedischen Erstligisten Kalmar FF in die Hansestadt.

"Rony ist dynamisch und sehr wach im Umschaltspiel. Da die Saison in Schweden bereits in vollem Gange ist, kommt er in einer sehr guten körperlichen Verfassung zu uns und kann direkt voll einsteigen", sagte Sportdirektor Andreas Bornemann.

31. Juli, 21 Uhr: Großer Name für die Regionalliga

I can feel it coming in Giesing tonight! Mathew Collins (21) dürfte nicht einmal vielen Fußballfans etwas sagen, seinen Vater kennt allerdings die Welt. Der Sohn des berühmten Musikers Phil Collins (75) wechselt zum TSV 1860 München:

Alles dazu unter: "Phil Collins' Spross unterschreibt Vertrag bei 1860 München".

Titelfoto: CARLO HERMANN / AFP

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