Jahresrückblick FC St. Pauli: Dixi-Klos, Meisterschale und Hürzeler-Wechsel

Hamburg - Der Jubel war groß! Der FC St. Pauli kehrte im Sommer nach 13 Jahren zurück in die Bundesliga. TAG24 hat auf das erfolgreiche Jahr 2024 zurückgeblickt. Hier kommt der zweite Teil mit den Monaten April bis Juni.

Der April startete alles andere als rosig für die Kiezkicker. Die Hürzeler-Elf verlor zunächst beim Karlsruher SC mit 1:2 , am heimischen Millerntor setzte es bittere 3:4-Pleite gegen die SV Elversberg . Doppelt ärgerlich: Philipp Treu zog sich einen Wadenbeinbruch zu und fiel bis zum Saisonaus.

Der FC St. Pauli feiert die Meisterschaft mit Tausenden Fans auf dem Spielbudenplatz. © WITTERS

Ausgerechnet im Derby beim HSV hätte der Aufstieg perfekt gemacht werden können, doch Robert Glatzel machte den Kiezkickern mit seinem Treffer einen Strich durch die Rechnung. Dann aber eben die Woche darauf! Der VfL Osnabrück wurde mit 3:1 besiegt, die Rückkehr in die Bundesliga nach 13 Jahren war perfekt. Der Jubel kannte keine Grenzen.

Am letzten Spieltag konnte St. Pauli dann sogar noch die Meisterschaft feiern, weil Holstein Kiel patzte. Andreas Albers und Danel Sinani drehten die Partie in Regensburg und sicherten so den 2:1-Erfolg.

Am Tag darauf kam es in Hamburg zur großen Meisterfeier. Erst ging es ins Rathaus zu Bürgermeister Peter Tschentscher (58, SPD), anschließend wurde mit Zehntausenden Fans auf dem Spielbudenplatz gefeiert. Lautstark grölte Hürzeler ins Mikro, dass man die erste Liga nur gemeinsam schaffen könne.

Während Torwart-Trainer Marco Knoop seinen Vertrag verlängerte, verkündete Top-Scorer Marcel Hartel hingegen seinen Abschied. Ein Riesenschock für die Kiezkicker.

Eric Smith wurde erstmals für die schwedische Nationalmannschaft nominiert. Er musste den Trip aber, wie so viele Male in der Zukunft, absagen und weiter auf sein Debüt warten.