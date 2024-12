Jahresrückblick FC St. Pauli: Ein hässlicher Zeh, DFB-Pokal-Dusel und der erste Sieg

Hamburg - Noch lief nicht alles rund! Die Rückkehr in die Bundesliga verlief für den FC St. Pauli schleppend. Es dauerte lange bis zum ersten Punkt und zum ersten Sieg. Im TAG24 -Jahresrückblick folgt der dritte Teil mit den Monaten Juli bis September.

Das erste Testspiel gegen den Regionalligisten Bremer SV wurde mit 3:1 gewonnen . Allerdings verletzten sich Jackson Irvine (ausgekugelter Zeh) und Eric Smith (Muskulatur) so schwer, dass sie lange Zeit nicht mit der Mannschaft trainieren konnten.

Weiter an Bord blieben hingegen Stürmer Andreas Albers und Außenverteidiger Manolis Saliakas , deren Verträge verlängert wurden. Neu hinzugeholt wurden der walisische U21-Nationalspieler Fin Stevens und Angreifer Morgan Guilavogui .

Eine Woche später folgte das Kontrastprogramm im DFB-Pokal bei Regionalligist Hallescher FC . Mit Ach und Krach setzte sich der Aufsteiger mit 3:2 nach Verlängerung durch. Adam Dzwigala hatte erst in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielt, Lars Ritzka in der 104. Minute den späteren Siegtreffer.

Die Generalprobe am Millerntor war ein voller Erfolg. Zu Gast war der Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo, der im Finale Bayer Leverkusen die einzige Saison-Niederlage zugefügt hatte. Mit 3:0 behielten die Kiezkicker die Oberhand.

Elias Saad schoss St. Pauli mit seinem Doppelpack in Freiburg zum Sieg. © WITTERS

Sportlich war auch Anfang September keine Besserung in Sicht. Beim FC Augsburg gab es die dritte Niederlage im dritten Spiel (1:3). Erfreulich: Immerhin konnte Carlo Boukhalfa den ersten Saisontreffer erzielen.

Eine Woche später gab es zwar keine Tore, dafür aber den ersten Punkt. Die Freude war verhalten, denn gegen RB Leipzig war deutlich mehr drin als ein Remis.

Am 28. September war es schließlich so weit - der erste Bundesliga-Sieg seit mehr als 13 Jahren war perfekt! Elias Saad (2x) und Oladapo Afolayan trafen beim 3:0-Erfolg in Freiburg. Das Glück war hier auf der Seite der Tüchtigen. Vincenzo Grifo verschoss einen Elfmeter, der VAR nahm zwei Freiburger Treffer zurück.

Nach der Partie sorgte Doppel-Torschütze Saad für Lacher, weil er von Ex-Nationalspieler und TV-Experte Didi Hamann gelobt wurde, diesen aber gar nicht kannte.

Für Eric Smith gab es private Freuden, er wurde zum ersten Mal Vater.