HSV nach "unfassbarem" Stadtderby im Freudentaumel, St. Pauli im Tal der Tränen

Die Spieler des HSV drehten nach dem knappen Derbysieg eine Ehrenrunde durch das Volksparkstadion, ließen sich von den Fans ausgiebig feiern. © Marcus Brandt/dpa

Nach dem Duell, das eigentlich keinen Verlierer verdient gehabt hatte, war die Euphorie bei den Hanseaten angesichts des 4:3-Heimsieges und der Rückeroberung der Stadtmeisterschaft grenzenlos.

"Es war eines der unfassbarsten Fußballspiele meines Lebens. So eine Atmosphäre habe ich noch nie erlebt", resümierte Sechser Jonas Meffert (28), und sprach seinen Mitspielern damit aus der Seele.

Sebastian Schonlau (28) war insbesondere geflasht von dem, was nach dem Abpfiff passierte: "Solch eine Atmosphäre wie nach dem Spiel erlebt man nicht jeden Tag. Es war unglaublich schön so zusammenzukommen, nachdem die Fans auf den Rängen und wir auf dem Platz so viel investiert hatten", erklärte der Kapitän mit Blick auf die Jubel-Szenen.

In der Tat war der Derbysieg ein richtig hartes Stück Arbeit. So waren die Kiezkicker insbesondere in der ersten Hälfte das bessere Team, gingen auch verdient durch Manolis Saliakas (26) in Führung. "Durch das Gegentor sind wir ins Schlingern geraten", wusste auch HSV-Coach Tim Walter (47).

Kurz vor der Halbzeit sorgte Jonas David (23) jedoch durch ein Traumtor aus der Distanz für den Ausgleich. "Mich freut es ungemein, dass sich Jonas mit so einem Tor belohnt hat, nachdem er nicht so leichte Wochen hatte. Das tat uns kurz vor der Pause sehr gut", befand Sportvorstand Jonas Boldt (41).