28.06.2026 07:44 WM 2026 live: Vorrunde vorbei! Im Sechzehntelfinale wartet ein Kracher-Duell

WM 2026 im Liveticker: Die Vorrunde ist vorbei, die Sechzehntelfinals stehen fest und warten gleich mit einem Duell zweier Superstars auf.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Juliane Bonkowski, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein, Thorben Latzel

Die Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada ist in vollem Gange! Nach mehr als zwei Wochen ist die Vorrunde vorbei, die besten 32 Teams stehen fest. Zu diesen gehört auch Deutschland, das im Sechzehntelfinale am 29. Juni auf Paraguay trifft.

Der Weg dahin war für die Nationalmannschaft aber von Auf und Abs geprägt: Nach dem furiosen 7:1 gegen Curaçao sicherte Joker Deniz Undav gegen die Elfenbeinküste erst in der Nachspielzeit den Sieg, das Gruppenfinale gegen Ecuador ging dann mit 1:2 verloren. Trotzdem stand am Ende der Gruppensieg und der erste Einzug in die K.-o.-Runde seit dem WM-Triumph 2014. In unserem WM-Ticker versorgen wir Euch mit allen wichtigen Informationen während des Turniers.

29. Juni, 7.44 Uhr: Das sind die Sechzehntelfinal-Partien der WM

Mit dem Ende der Vorrunde stehen endlich auch alle Partien der ersten K.-o.-Runde fest! Ohne Pause geht es es schon am Sonntagabend weiter. Dabei kommt es schon im Sechzehntelfinale zu einem Kracher-Duell zweier Superstars: Portugal mit Cristiano Ronaldo und Kroatien mit Luka Modrić duellieren sich am frühen Freitagmorgen. Wir verschaffen Euch einen Überblick, wer wann auf wen trifft. Südafrika - Kanada (Sonntag, 21 Uhr) Brasilien - Japan (Montag, 19 Uhr) Deutschland - Paraguay (Montag, 22.30 Uhr) Niederlande - Marokko (Dienstag, 3 Uhr) Elfenbeinküste - Norwegen (Dienstag, 19 Uhr) Frankreich - Schweden (Dienstag, 23 Uhr) Mexiko - Ecuador (Mittwoch, 3 Uhr) England - DR Kongo (Mittwoch, 18 Uhr) Belgien - Senegal (Mittwoch, 22 Uhr) USA - Bosnien-Herzegowina (Donnerstag, 2 Uhr) Spanien - Österreich (Donnerstag, 21 Uhr) Portugal - Kroatien (Freitag, 1 Uhr) Schweiz - Algerien (Freitag, 5 Uhr) Australien - Ägypten (Freitag, 20 Uhr) Argentinien - Kap Verde (Samstag, 0 Uhr) Kolumbien - Ghana (Samstag, 3.30 Uhr)

Deutschland trifft in der Runde der letzten 32 auf Paraguay. © Federico Gambarini/dpa

29. Juni, 7.11 Uhr: Österreich rettet sich in letzter Sekunde

Die Gruppenphase der ersten XXL-WM ist vorbei! Und die Partien boten noch einmal Spannung bis in die letzte Sekunde, denn Österreich rettete sich erst in der 6. Minute der Nachspielzeit mit dem Treffer zum 3:3 gegen Algerien in die K.-o.-Runde. Während England souverän den Gruppensieg in Gruppe L klarmachte, enttäuschte Portugal erneut und muss mit Rang zwei in Gruppe K vorlieb nehmen. Die Ergebnisse der Nacht im Überblick: Gruppe J Jordanien - Argentinien 1:3 (0:2) Jordanien: Abulaila - Nasib, Al-Arab, Abu Dahab (90. Obaid) - Haddad, Abu Taha, Al-Rashdan (76. Jamous), Al-Rawabdeh - O. Al-Fakhouri (46. Al-Mardi), Olwan (90. Shararh), Azaizeh (46. Al-Taamari) Argentinien: Emiliano Martinez - Palacios, Senesi, Otamendi, Tagliafico - Simeone (71. Barco), Paredes, Lo Celso (60. Almada) - Paz (60. Mac Allister) - La. Martínez (60. Messi), J. Alvarez (82. López) Schiedsrichter: Istvan Kovacs (Rumänien) Zuschauer: 70.649 Tore: 0:1 Lo Celso (19.), 0:2 La. Martínez (31./Foulelfmeter), 1:2 Al-Taamari (55.), 1:3 Messi (80.) Gelbe Karten: Abu Taha (1), Al-Arab (1), Shararh (1) / - Algerien - Österreich 3:3 (1:1) Algerien: Benbout - Belghali (71. Chergui), Mandi, Bensebaini, Hadjam (71. Aït-Nouri) - N. Bentaleb, Aouar (90.+4 Ghedjemis), Maza - Mahrez, Gouiri (71. Belaïd), Chaibi Österreich: A. Schlager - Posch, Lienhart, Alaba (62. Danso), Mwene (90.+5 Kalajdzic) - Seiwald, X. Schlager (46. Grillitsch), R. Schmid (46. Wanner), Laimer - Sabitzer - Arnautović (46. Gregoritsch) Schiedsrichter: Ilgis Tantaschew (Usbekistan) Zuschauer: 69.045 Tore: 0:1 Arnautović (28.), 1:1 Belghali (45.), 1:2 Sabitzer (55.), 2:2 Mahrez (60.), 3:2 Mahrez (90.+3), 3:3 Kalajdzic (90.+6) Gelbe Karten: - / Arnautović (1) Gruppe K Kolumbien - Portugal 0:0 Kolumbien: C. Vargas - S. Arias (87. Muñoz), Lucumi, D. Sánchez, Machado - J. Arias (76. Castaño), Lerma (60. Rios), Puerta - James Rodríguez (76. J. Quintero), Luis Díaz - Cordoba (60. Suárez) Portugal: D. Costa - João Cancelo (46. Dalot), R. Dias, Veiga, N. Mendes (90.+3 Nunes) - R. Neves (46. J. Neves), Vitinha (70. S. Costa) - João Félix (70. Leão), B. Fernandes, Neto - Cristiano Ronaldo Schiedsrichter: Alireza Faghani (Australien) Zuschauer: 64.478 Gelbe Karten: Puerta (1) / - Beste Spieler: D. Sánchez, J. Arias / D. Costa, J. Neves DR Kongo - Usbekistan 3:1 (0:1) DR Kongo: Mpasi - Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku (83. J. Kayembe) - Mbuku (72. Elia), Moutoussamy (72. Mukau), Sadiki, Cipenga (72. Bongonda) - Wissa, Bakambu (51. Mayele) Usbekistan: Nematov - Khusanov, Urozov (82. Sergeev), Ashurmatov - Alizhonov, Mozgovoy (82. Iskanderov), Shukurov (59. Khamrobekov), Nasrullaev - Khamdamov (59. Ganiev), Fayzullaev (73. Urunov) - Shomurodov Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin) Zuschauer: 68..239 (ausverkauft) Tore: 0:1 Shomurodov (10.), 1:1 Wissa (68./Foulelfmeter), 2:1 Mayele (78.), 3:1 Wissa (90.+1) Gelbe Karten: Sadiki (1), Mbuku (1), Moutoussamy (1) / Khusanov (2), Nasrullaev (1) Gruppe L Panama - England 0:2 (0:0) Panama: Mosquera - Escobar, Córdoba, Andrade - M. Murillo, Harvey (88. A. Quintero), Bárcenas (71. I. Diaz), J. Gutiérrez (88. Davis) - C. Martinez, J. L. Rodriguez (71. Londono) - To. Rodríguez (46. Fajardo) England: Pickford - Quansah (63. Spence), Konsa, Guehi, O'Reilly - Anderson (84. D. Henderson), Ju. Bellingham (71. Eze) - Saka (63. Madueke), Rogers, Rashford - Kane (84. Watkins) Schiedsrichter: Abdulrahman Al-Jassim (Katar) Zuschauer: 80.663 Tore: 0:1 Ju. Bellingham (62.), 0:2 Kane (67.) Gelbe Karten: Fajardo (1), Andrade (1) / Quansah (1) Kroatien - Ghana 2:1 (1:0) Kroatien: Livakovic - Stanisic, Sutalo, Pongracic, Perisic - Modric, Kovacic (78. Mario Pasalic) - P. Sucic, Vlasic (88. Gvardiol), Baturina (88. Marco Pasalic) - Budimir (66. Matanovic) Ghana: Asare - Senaya, Adjetey (46. Peprah Oppong), Luckassen, Mensah - Thomas Partey - K. Sulemana (71. Nuamah), Owusu (46. Fatawu), Sibo (85. Yirenkyi), Semenyo - J. Ayew (71. Thomas-Asante) Schiedsrichter: Drew Fischer (Kanada) Zuschauer: 68.324 Tore: 1:0 P. Sucic (31.), 1:1 Luckassen (77.), 2:1 Vlasic (83.) Gelbe Karten: Perisic (1) / Peprah Oppong (1)

Für drei Minuten war Österreich nach dem Führungstreffer von Algerien ausgeschieden, dann zelebrierte die Alpenrepublik den Treffer zum 3:3 in der 6. Minute der Nachspielzeit. © Georg Hochmuth/APA/dpa

27. Juni, 20.09 Uhr: Freundin von Cody Gakpo verliert Baby während Schwangerschaft

Familiärer Schicksalsschlag für Holland-Angreifer Cody Gakpo (27). Kurz vor dem ersten K.o.-Runden-Spiel gegen Marokko teilte die Freundin des niederländischen Nationalspielers via Instagram mit, dass das gemeinsame Baby des Paars während der Schwangerschaft gestorben sei. "Mit gebrochenem Herzen teilen wir die schreckliche Nachricht, dass unser kleiner Junge während der Schwangerschaft gestorben ist", informierte Noa van der Bij. "Danke euch für alle Liebe und Unterstützung." Erst am 30. Mai hatten Gakpo und seine Freundin via Instagram verkündet, dass sie wieder Nachwuchs erwarten. Das Paar hat bereits einen zwei Jahre alten Sohn. Der Stürmer vom FC Liverpool bat via Instagram darum, die Privatsphäre seiner Familie zu respektieren. "Das ist eine unglaublich schwere Zeit für unsere Familie", schrieb Gakpo in seiner Instagram-Story. Gakpos Freundin schrieb weiter, der zweite Sohn habe Elijah Raphael Gakpo heißen sollen.

Cody Gakpo (27, oben) schwebt mit Oranje im Höhenflug, muss privat allerdings eine Hiobsbotschaft verkraften. © Ashley Landis/AP/dpa

27. Juni, 17.53 Uhr: Rudi Völler denkt nur an Paraguay und nimmt Offensivkönner in die Pflicht

Voller Fokus Paraguay! Vor dem deutschen Sechzehntelfinale der WM am Montag (Anstoß: 22.30 Uhr) hat sich Rudi Völler (66) zu Wort gemeldet: "Jetzt geht die WM richtig los! Und der Glaube ist da, dass wir alles rausholen, dass wir absolut ans Limit gehen, ein richtig gutes Spiel machen und natürlich in die nächste Runde einziehen", so der DFB-Sportdirektor. Der Blick gehe gelte nur dem nächsten Gegner und noch nicht einem möglichen Achtelfinale mit Frankreich: "Damit befassen wir uns jetzt nicht", so der ehemalige DFB-Teamchef. Zugleich nahm Völler seine Offensivkönner Jamal Musiala (23), Florian Wirtz (23) und auch Kai Havertz (27) in die Pflicht: "Um die ganz großen Ziele zu erreichen, müssen diese Spieler liefern. Sie wissen auch, dass noch Luft nach oben ist." Ein Fragezeichen steht nach wie vor hinter dem Einsatz von Durchstarter Nathaniel Brown (23), den Adduktorenprobleme plagen. Völler: "Wir hoffen alle, dass es funktioniert", sagte Völler.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler (66) probiert vor dem Paraguay-Spiel Zuversicht zu verbreiten. © Federico Gambarini/dpa

27. Juni, 10.01 Uhr: Uruguay-Trainer rastet nach WM-K.-o. aus

Für Uruguay endete die WM in einer bitteren Enttäuschung: Die Südamerikaner konnten keinen Sieg einfahren, eine Niederlage gegen Spanien in der Nacht zu Samstag besiegelte das Aus in der Vorrunde. Entsprechend gereizt war Nationaltrainer Marcelo Bielsa (70) nach dem Spiel. Als er zum Interview gebeten wurde, dauerte es offenbar noch einige Momente, bis auch das Team hinter der Kamera fertig war - und Bielsa ließ einen "Jetzt macht doch endlich!"-Brüller los. Auch im Gespräch mit der Reporterin zeigte er sich kurz angebunden, ihre drei Fragen waren inklusive Antworten nach rund 30 Sekunden abgehandelt. Auf der Pressekonferenz hatte er sich dann aber wieder gefangen. "Ich bin der Verantwortliche und muss das akzeptieren", räumte der Argentinier ein: "Auch wenn es vermeidbare Fehler gab, bin ich für dieses Scheitern verantwortlich."

Marcelo Bielsa (70) konnte Uruguay nicht zum erhofften Erfolg führen. © Heuler Andrey/ZUMA Press Wire/dpa

27. Juni, 8.04 Uhr: Diese Partien im Sechzehntelfinale stehen schon fest

Einen Tag vor dem Ende der Gruppenphase stehen damit neun Paarungen für das Sechzehntelfinale schon fest. Ein Überblick: Südafrika - Kanada (Sonntag, 21 Uhr) Brasilien - Japan (Montag, 19 Uhr) Deutschland - Paraguay (Montag, 22.30 Uhr) Niederlande - Marokko (Dienstag, 3 Uhr) Elfenbeinküste - Norwegen (Dienstag, 19 Uhr) Frankreich - Schweden (Dienstag, 23 Uhr) USA - Bosnien-Herzegowina (Donnerstag, 2 Uhr) Australien - Ägypten (Freitag, 20 Uhr) Argentinien - Kap Verde (Samstag, 0 Uhr)

27. Juni, 7.20 Uhr: Deutschland spielt im Sechzehntelfinale gegen Paraguay

Alle Unklarheiten beseitigt! Deutschland trifft im Sechzehntelfinale auf Paraguay. Durch die Ergebnisse der Nacht muss das DFB-Team nicht mehr alle restlichen Vorrundenspiele abwarten, um seinen Gegner zu bekommen, stattdessen steht nun fest, dass am Montagabend (22.30 Uhr deutsche Zeit) Paraguay als Dritter der Gruppe D die nächste Hürde für Julian Nagelsmanns Mannschaft ist. Sollte Deutschland Paraguay schlagen, droht danach gleich der Topfavorit: Weil Frankreich Norwegen klar mit 4:1 besiegte, ist das Team um Kylian Mbappé und Ousmane Dembélé möglicher deutscher Gegner im Achtelfinale, die Franzosen bekommen es im Sechzehntelfinale mit Schweden zu tun.

Der erste deutsche Gegner in der K.-o.-Runde wird Paraguay (gestreifte Trikots). © Jeff Chiu/AP/dpa

27. Juni, 7.04 Uhr: Kap Verde schafft die Sensation!

Sensation in der Nacht zu Samstag! Kap Verde holt sich mit einem 0:0 gegen Saudi-Arabien das dritte Unentschieden der Vorrunde - und weil Spanien parallel dazu Uruguay mit 1:0 schlägt, rückt der kleine Inselstaat mit drei Punkten auf den zweiten Gruppenplatz vor und steht in der K.-o.-Runde! Für die Südamerikaner hingegen endet das Turnier mit nur zwei Punkten auf Platz drei der Gruppe H. In Gruppe G holt Belgien sich mit einem 5:1-Kantersieg gegen Neuseeland den Gruppensieg, Ägypten sichert sich dank eines Unentschieden gegen den Iran Platz zwei. Doch die Iraner können noch auf einen Platz unter den besten Gruppendritten hoffen. Die Ergebnisse der Nacht im Überblick: Gruppe G Ägypten - Iran 1:1 (1:1) Ägypten: Ufa Schobeir - Hani, Rabia, Abdelmonem (14. Jasser Ibrahim), Fatouh - Lasheen, Saber (46. Attia) - Ashour (46. Marmoush), Salah (57. Zizo), Ziko (76. Hamza Abdelkarim) - Trezeguet Iran: Beiranvand - Rezaeian, Kanaanizadegan (46. Hardani), Khalilzadeh, Nemati, Mohammadi - Ezatolahi, Ghorbani - Ghoddos (67. Moghanlou), Mohebi (90.+1 Jahanbakhsh) - Taremi Schiedsrichter: Szymon Marciniak (Polen) Zuschauer: 66.925 Tore: 1:0 Saber (5.), 1:1 Rezaeian (14.) Gelbe Karten: Saber (1), Jasser Ibrahim (1), Lasheen (2) / Kanaanizadegan (1), Nemati (1), Ezatolahi (2), Khalilzadeh (1) Neuseeland - Belgien 1:5 (0:1) Neuseeland: Crocombe - Payne (64. Boxall), Bindon, Surman, Cacace (79. de Vries) - Stamenic, Bell (64. Mccowatt) - Thomas (46. Old), Singh (46. Randall), Just - Wood Belgien: Courtois - Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper - Vanaken, Tielemans (85. Raskin) - Doku (56. Fernandez-Pardo), De Bruyne (72. Onana), Trossard (72. Saelemaekers) - De Ketelaere (85. Lukaku) Schiedsrichter: Adham Makhadmeh (Jordanien) Zuschauer: 52.497 (ausverkauft) Tore: 0:1 Trossard (28.), 0:2 Trossard (50.), 0:3 De Bruyne (66.), 1:3 Just (84.), 1:4 Lukaku (86.), 1:5 Saelemaekers (90.+4) Gelbe Karten: Stamenic (1), Just (1) / - Gruppe H Kap Verde - Saudi-Arabien 0:0 Kap Verde: Vozinha - W. Pina (90.+4 S. Moreira), R. Lopes, Diney, Joao Paulo - K. Pina - R. Mendes (71. Rodrigues), D. Duarte, Monteiro (71. L. Duarte), W. Semedo (61. H. Varela) - D. Livramento (61. Da Costa) Saudi-Arabien: Al-Owais - Abdulhamid, Al-Amri, Al-Tambakti (33. Ladschami), Boushal (80. Al-Harbi) - N. Al-Dausari, Kanno, Al-Khaibari (46. Al-Dschuwayr) - Mandash (65. Al-Hamdan), Al-Buraikan, S. Al-Dausari (65. Abu Al-Shamat) Schiedsrichter: Francois Letexier (Frankreich) Zuschauer: 68.278 Gelbe Karten: W. Pina (1) / Abdulhamid (1), N. Al-Dausari (1), Al-Buraikan (1) Uruguay - Spanien 0:1 (0:1) Uruguay: Muslera (46. Rochet) - G. Varela, S. Cáceres, Olivera, J. M. Sanabria (70. B. Rodriguez) - Ugarte (45. De La Cruz), Bentancur, Valverde (56. Vinas), M. Araújo - Canobbio, Nunez Spanien: Simón - M. Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Merino (60. Olmo), Pedri (60. Ruiz) - Yamal (76. Fer. Torres), Oyarzabal (76. N. Williams), Baena (66. Pino) Schiedsrichter: Ismail Elfath (USA) Zuschauer: 45.664 Tore: 0:1 Baena (42.) Gelbe Karten: J. M. Sanabria (1), G. Varela (1), De La Cruz (1) / Baena (1) Rote Karten: Canobbio (90.+4/grobes Foulspiel) / -

Kap Verde zieht bei seiner Premierenteilnahme bei der WM direkt in die K.-o.-Runde ein. © David J. Phillip/AP/dpa

26. Juni, 23.20 Uhr: Weltfußballer Dembélé schießt Frankreich zum Gruppensieg

In Gruppe I sind die Würfel gefallen! Mit einem klaren 4:1 gegen Haalands Norweger hat sich Frankreich dank eines überragenden Ousmane Dembélé durchgesetzt. Der Weltfußballer von Paris Saint-Germain erzielte drei Treffer, sicherte seinem Team damit den Gruppensieg. Im Achtelfinale der WM könnte es nun zu einem Duell mit der DFB-Auswahl kommen. Senegal verbuchte derweil Rang drei durch ein 5:0-Schützenfest gegen den Irak. Ergebnisse im Überblick Norwegen - Frankreich 1:4 (1:3) Norwegen: Selvik - Aursnes, Falchener (66. Langas), Östigard, Björkan (46. Pedersen) - Berg, Aasgaard, Thorstvedt (46. Thorsby) - Bobb (83. Hauge), Strand Larsen, Schjelderup (83. Nusa) Frankreich: Maignan - Koundé (86. Gusto), Upamecano (76. Konaté), M. Lacroix, Théo Hernandez - Tchouaméni, M. Koné, O. Dembélé (65. Barcola), Olise (65. Cherki), D. Doué - Mbappé (86. Mateta) Schiedsrichter: Michael Oliver (England) Zuschauer: 64.146 Tore: 0:1 O. Dembélé (7.), 0:2 O. Dembélé (20.), 1:2 Aasgaard (21.), 1:3 O. Dembélé (32.), 1:4 D. Doué (90.+4) Gelbe Karten: Berg (1) / Tchouaméni (1) Senegal - Irak 5:0 (1:0) Senegal: Diaw - Diatta, Seck (58. Ciss), Niakhaté, Jakobs - Camara (56. Jackson), I. Gueye, Diarra (56. P. Gueye) - Mbaye (56. C. Ndiaye), I. Sarr (81. Diao), Mané Irak: Basil Fadhil (46. J. Hassan) - Putros, Sulaka, Hashim, Doski - Iqbal (67. Yakob), Al-Ammari - Qasem (16. Younis), Jasim (57. Maknzi), Bayesh - Al-Hamadi (57. Yousif) Schiedsrichter: Anthony Taylor (England) Zuschauer: 43.036 (ausverkauft) Tore: 1:0 Diarra (4.), 2:0 I. Sarr (56.), 3:0 P. Gueye (59.), 4:0 P. Gueye (71.), 5:0 I. Ndiaye (82.) Gelbe Karten: Seck (1), P. Gueye (1) / Al-Ammari (2), Doski (1) Rote Karten: - / Sulaka (13./Notbremse)

26. Juni, 16.37 Uhr: Team-Zoff bei Uruguay! Trainer und Spieler geraten aneinander

Im Lager der Uruguayer ist Zoff angesagt! Kurz vor dem alles entscheidenden Vorrunden-Match gegen Spanien soll es zwischen Trainer und Team wohl ordentlich gekracht haben. Wie aus Berichten mehrerer Medien hervorgeht, die sich auf "El Espectador" stützen, hätten gleich mehrere Führungsspieler den direkten Austausch mit Marcelo Bielsa (70) gesucht. Im Mittelpunkt des Gesprächs habe dabei die Kritik an den Trainingsabläufen und an der Vorbereitung auf die Partien gestanden. Sergio Rochet (33), Manuel Ugarte (25), Rodrigo Bentancur (29) und Federico Valverde (27) hätten darin unter anderem ein aus ihrer Sicht zu intensives Training, die hohe Belastung der Mannschaft sowie die taktische Ausrichtung gegen Spanien angesprochen. Marcelo Bielsa habe auf diese Kritik offenbar ziemlich verärgert reagiert. Kurzfristig sei das gesamte Team von ihm zusammengetrommelt worden. Bielsa habe danach fast eine Stunde lang geredet. Einige Profis hätten allerdings nicht bis zum Schluss zugehört, seien während der Wut-Ansprache aufgestanden und gegangen. Offen ist noch, was die Verwerfung für die womöglich letzte WM-Begegnungen bedeutet. Fest steht aber schon jetzt, dass Bielsa sich damit keinen Gefallen getan hat. Nach zwei Unentschieden steht das Team nämlich ordentlich unter Druck, ist im Duell mit "La Furia Roja" zum Siegen verdammt. Ohne Rückendeckung aus der Mannschaft wird es mit Punkten schwierig.

Uruguays Nationaltrainer Marcelo Bielsa (70) sieht sich Kritik an seiner Arbeit ausgesetzt. © DANTE FERNANDEZ / AFP

26. Juni, 15.11 Uhr: Patrik Schick tritt aus Nationalelf zurück

Das war's! Nach dem WM-Debakel mit Tschechien hat Patrik Schick (30) seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet. Wie der 30 Jahre alte Stürmer von Bayer 04 Leverkusen seine Entscheidung begründet, erfahrt Ihr hier: "Offiziell: Bayer-Star beendet Karriere in Nationalmannschaft"

Patrik Schick (30) läuft nicht länger für Tschechiens Fußball-Nationalmannschaft auf. © Moises Castillo/AP/dpa

26. Juni, 14.55 Uhr: Ecuador-Präsident Noboa ruft Feiertag aus

Mit dem so knappen 2:1-Sieg im Gruppenfinale gegen Deutschland steht Ecuador erstmals seit der WM 2006 wieder in der K.-o.-Phase. Was dieser besondere Moment nach dem Schlusspfiff im Land auslöste, zeigte sich schnell. Präsident Daniel Noboa (38) reagierte nämlich umgehend, erklärte den Freitag spontan zum Feiertag. "Danke an die Spieler und den Trainer, die es trotz der Kritik, der Beleidigungen und der schwierigen Momente geschafft haben, sich wieder aufzurappeln und dem ganzen Land diese immense Freude zu bereiten", schrieb der 38-Jährige auf X, machte anschließend unmissverständlich klar: "Morgen ist Feiertag!"

26. Juni, 14.33 Uhr: Schweden-Star Elanga schießt Team eine Runde weiter, doch seine Reaktion verblüfft

Anthony Elanga (24) sorgte mit seinem Treffer zum 1:1-Endstand gegen Japan für das Weiterkommen Schwedens. Nach Abpfiff wirkte der Angreifer trotzdem alles andere als glücklich. Was war los? Der 24-Jährige ging nämlich fälschlicherweise zunächst davon aus, dass der verpasste Dreier im letzten Gruppenspiel das Turnier-Aus bedeutete und zeigte sich entsprechend niedergeschlagen. Erst seine Teamkollegen lösten das Missverständnis auf. "Ich wusste nicht, dass ein Punkt reichen würde", erklärte der Offensivmann vom englischen Top-Klub Newcastle United später. Wie es dazu kommen konnte? Seine Mitspieler verrieten, dass vor dem Match alle möglichen Szenarien besprochen worden seien. Nur Elanga selbst habe dabei offenbar nicht zugehört.

Anthony Elanga (24. Mitte) erzielte den Ausgleichstreffer zum 1:1-Endstand. © Sam Hodde/AP/dpa

26. Juni, 8 Uhr: Diese Paarungen im Sechzehntelfinale stehen bereits fest

Nachdem einige Gruppenfinals gespielt sind, stehen auch die ersten Paarungen in den Sechzehntelfinals fest. Diese sind: Südafrika - Kanada (Sonntag, 21 Uhr) Brasilien - Japan (Montag, 19 Uhr) Niederlande - Marokko (Dienstag, 3 Uhr) USA - Bosnien-Herzegowina (Donnerstag, 2 Uhr)

Brasilien trifft im Sechzehntelfinale auf Japan. © Andrew Milligan/PA Wire/dpa

26. Juni, 6.47 Uhr: Nächsten Entscheidungen gefallen: Diese Teams sind alle weiter

Die nächsten Entscheidungen bei der WM sind gefallen: Die Niederlande, Japan, Schweden und Australien stehen im Sechzehntelfinale. Die Ergebnisse der Nacht: Gruppe D Türkei - USA 3:2 (2:1) Türkei: Cakir - Z. Celik (84. Söyüncü), Kabak, Bardakci, Elmali - Özcan, Kökcü (88. Ayhan) - Aydin (90.+1 Müldür), Güler, Yildiz (84. Uzun) - Ba. Yilmaz (90.+1 Kahveci) USA: Turner - Scally (76. Freeman), M. Robinson, Mckenzie, Trusty - Berhalter - B. Aaronson (76. Zendejas), Reyna (76. Dest), McKennie (86. M. Tillman), Weah (58. Pulisic) - Pepi Schiedsrichter: Mustapha Ghorbal (Algerien) Zuschauer: 70.492 (ausverkauft) Tore: 0:1 Trusty (3.), 1:1 Güler (10.), 2:1 Kökcü (31.), 2:2 Berhalter (49.), 3:2 Ayhan (90.+8) Gelbe Karten: - / Berhalter (1) Paraguay - Australien 0:0 Paraguay: Gill - Velázquez, G. Gomez, Alderete (84. Canale) - J. J. Cáceres, Cubas, Maidana (46. Mauricio) - D. Gomez (90.+2 Bobadilla), Galarza (90.+2 Alonso) - Ávalos (67. Arce), Enciso Australien: Beach - Circati, H. J. Souttar, Herrington - Bos, Irvine (84. Okon-Engstler), O'Neill, Behich - Volpato (58. Hrustic), Metcalfe - Irankunda (84. Yengi) Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich) Zuschauer: 68.827 (ausverkauft) Gelbe Karten: D. Gomez (2) / Irvine (1) Gruppe E Curaçao - Elfenbeinküste 0:2 (0:1) Curaçao: Room - Gaari (77. Kastaneer), Obispo, Floranus, Brenet (90. Sambo), Fonville (77. Noslin) - Comenencia (61. Antonisse), L. Bacuna, Chong, J. Bacuna - Locadia (90. Kuwas) Elfenbeinküste: Y. Fofana - G. Doué, Kossounou, O. Diomande, Operi - Amad Diallo (46. Inao Oulaï), Kessié (77. Seri), Sangaré, Y. Diomande (67. B. Touré) - Bonny (67. Diakité), Pépé (67. Wahi) Schiedsrichter: Glenn Nyberg (Schweden) Zuschauer: 68.324 Tore: 0:1 Pépé (7.), 0:2 Pépé (64.) Gelbe Karten: J. Bacuna (2), Kastaneer (2) / Pépé (1) Ecuador - Deutschland 2:1 (1:1) Gruppe F Japan - Schweden 1:1 (0:0) Japan: Z. Suzuki - Seko (75. Watanabe), Itakura (39. Taniguchi), H. Ito - Sugawara, Tanaka, Kamada, Nakamura (75. Nagatomo) - Doan (66. J. Ito), Ueda (66. Ogawa), Maeda Schweden: Widell Zetterström - Lagerbielke, Hien (37. Bergvall), Lindelöf (87. Starfelt) - Bernhardsson (75. Svensson), Stroud (75. Sema), Y. Ayari, Gudmundsson (87. Nygren) - Elanga, Gyökeres, Isak Schiedsrichter: Ivan Barton (El Salvador) Zuschauer: 70.137 Tore: 1:0 Maeda (56.), 1:1 Elanga (62.) Gelbe Karten: Taniguchi (1) / Hien (1), Gyökeres (1) Tunesien - Niederlande 1:3 (0:2) Tunesien: Dahmen - Valery, Ben Hamida (67. Ben Ouanes), M. Talbi, Abdi - Khedira (67. Hadj Mahmoud), Skhiri, Ben Slimane (67. Achouri), Hannibal, Gharbi (75. Chaouat) - Mastouri (90. Tounekti) Niederlande: Verbruggen - Dumfries, Aké, Van Dijk, van Hecke - F. de Jong (72. Koopmeiners), Gravenberch, Reijnders (72. Kluivert) - Malen (72. Summerville), Gakpo (84. Lang), Brobbey (77. Depay) Schiedsrichterin: Katia Garcia (Mexiko) Zuschauer: 68.391 Tore: 0:1 Skhiri (3./Eigentor), 0:2 Brobbey (7.), 1:2 Mastouri (54.), 1:3 van Hecke (62.)

Die Türkei siegte im letzten Gruppenspiel gegen die USA. © Marcio J. Sanchez/AP/dpa

25. Juni, 12.13 Uhr: Schreckmoment im Basecamp der Schweden! Tribünen-Sprengung geht schief

Die Spieler der schwedischen Nationalmannschaft stauten nicht schlecht, als sie ihr Trainingsgelände in Frisco sahen. "Ich dachte nur: 'Was ist denn hier passiert?', sagte Mittelfeldspieler Besfort Zeneli bei "Aftenposten" und fügte an: "Soweit ich weiß, gab es ha keinen Sturm." Den gab es tatsächlich nicht, sondern laufen gerade Renovierungsarbeiten um Stadion. "Sie wollten etwas abreißen, aber es sieht aus, als sei es in die falsche Richtung gefallen", sagte Manager Stefan Pettersson (63) und fügte an: "Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Sie haben wohl etwas gesprengt - und dabei ist etwas schiefgelaufen." Eine Seite der Tribüne krachte demnach auf die provisorische Pressetribüne, die für die WM-Berichterstattung errichtet wurde. Die Vorbereitung auf das letzte Gruppenspiel gegen Japan (1 Uhr in der Nacht zu Freitag) habe das aber nicht beeinträchtigt.

Im WM-Basecamp der schwedischen Nationalmannschaft ist eine Tribüne eingestürzt. © Julio Cortez/AP/dpa

25. Juni, 7.41 Uhr: Heute steigt das Gruppenfinale Deutschlands, diese Änderungen kündigt Bundestrainer Julian Nagelsmann

Viele hatten vor dem letzten Gruppenspiel der Deutschen an diesem Donnerstagabend (22 Uhr) in New York gegen Ecuador gehofft, Edeljoker Deniz Undav von Beginn an zu sehen, doch dem erteilte Bundestrainer Julian Nagelsmann eine Absage. Wie er bereits im Laufe des WM-Turniers immer wieder betont hatte, soll sich die Mannschaft weiter einspielen, deshalb wird nur auf den Positionen gewechselt, auf denen es sein muss. "Jetzt haben wir zwei Spiele gemacht und jetzt wird diskutiert, wie viel wir wechseln. Wir wollen uns auf die K.-o.-Phase vorbereiten", sagte Nagelsmann bei der Pressekonferenz vor dem Spiel. Somit wird Antonio Rüdiger für Nico Schlotterbeck (WM-Aus mit Bänderriss im Sprunggelenk) in der Innenverteidigung spielen, David Raum rückt auf der Linksverteidiger-Position für Nathaniel Brown ins Team, da dieser mit muskulären Problemen an den Adduktoren zu kämpfen hat. Undav selbst hat mit seiner Rolle kein Problem. "Wenn ich unzufrieden wäre, wäre ich nicht hier", sagte der Stürmer des VfB Stuttgart. Jeder Spieler kenne seine Rolle: "Ich bin zweimal von der Bank gekommen - und wir haben die Spiele gewonnen. Wichtig ist, dass wir als Mannschaft so weit wie möglich kommen", erklärte er.

Edeljoker Deniz Undav (r.) wird in seiner Rolle bleiben, das kündigte Bundestrainer Julian Nagelsmann vor dem Spiel gegen Ecuador bereits an. © Federico Gambarini/dpa

25. Juni, 6.55 Uhr: Das sind die Überraschungen der Nacht in den ersten Gruppenfinals

Am gestrigen Abend und in der vergangenen Nacht sind die ersten Gruppenfinals über die Bühne gegangen, wobei es einige Überraschungen gab. Südafrika schießt sich mit einem 1:0 über Südkorea ins Sechzentelfinale der WM, die Schweiz besiegt Kanada und Bosnien erhält sich mit einem 3:1 gegen Katar die Chancen aufs Weiterkommen. Die Spiele im Überblick: Gruppe A Tschechien - Mexiko 0:3 (0:0) Tschechien: Kovár - Holes (64. Soucek (87. Sojka)), Hranac, Ladislav Krejci - Coufal, Sadilek, Cerv (87. Chory), Doudera - Sulc, Visinsky (56. Provod) - Hlozek (64. Schick) Mexiko: Rangel (78. Ochoa) - J. Sanchez, Reyes, Montes, M. Chávez (78. Gallardo) - Mora (72. Fidalgo), E. Alvarez, Romo Barron (63. O. Vargas) - Alvarado, G. Martínez (63. S. Giménez), Quinones Schiedsrichter: Yael Falcón (Argentinien) Zuschauer: 80.824 Tore: 0:1 M. Chávez (55.), 0:2 Quinones (61.), 0:3 Fidalgo (90.+4) Gelbe Karten: - / E. Alvarez (1) Südafrika - Südkorea 1:0 (0:0) Südafrika: R. H. Williams - Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba - Sithole, Mbatha - Maseko (75. Rayners), Mofokeng (80. J. Adams), Appollis (62. Moremi) - Makgopa Südkorea: Seung-gyu Kim - Han-beom Lee, Minjae Kim (66. Park), Ki-hyuk Lee - Tae-seok Lee (46. Castrop), I. Hwang, Paik (46. Jingyu Kim), Seol - Kang-in Lee, H. Hwang (46. H. Son) - Oh (74. G. Cho) Schiedsrichter: Facundo Tello (Argentinien) Zuschauer: 51.243 Tore: 1:0 Maseko (63.) Gelbe Karten: Modiba (1) / G. Cho (1) Gruppe B Schweiz - Kanada 2:1 (0:0) Schweiz: Kobel - Jaquez (74. Widmer), N. Elvedi, Akanji, Ricardo Rodriguez - Xhaka - Freuler, Sow (74. Aebischer) - Manzambi (85. Fassnacht) - R. Vargas (80. Ndoye), Embolo (85. Itten) Kanada: Crépeau - Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea (83. Shaffelburg) - Buchanan (74. P. David), N. D. Saliba, Choinière (58. Eustaquio), A. Ahmed (58. Millar) - J. David, Larin (58. Oluwaseyi) Schiedsrichter: Ramon Abatti (Brasilien) Zuschauer: 52.497 (ausverkauft) Tore: 1:0 R. Vargas (46.), 2:0 Manzambi (57.), 2:1 P. David (76.) Gelbe Karten: Xhaka (1) / Larin (1), Millar (1) Bosnien-Herzegowina - Katar 3:1 (2:1) Bosnien-Herzeg.: Vasilj - Malic (46. Memic), Katic (63. Hadzikadunic), Radeljic, Kolasinac - Bajraktarevic, Sunjic (46. Tahirovic), Basic, Alajbegovic (82. Burnic) - Dzeko (64. Mahmic), Demirovic Katar: Abunada - Khoukhi, Pedro Miguel, Al-Brake - Junior (79. Alaaeldin), Gaber (46. Hatem), Boudiaf (72. A. Ali), Laye, Al-Haydos (56. Al-Ganehi) - Fathy (79. Mannai) - Afif Schiedsrichter: Jesús Valenzuela (Venezuela) Zuschauer: 66.925 Tore: 1:0 Alajbegovic (29.), 2:0 Al-Brake (34./Eigentor), 2:1 Al-Haydos (42.), 3:1 Mahmic (80.) Gelbe Karten: Mahmic (1) / Fathy (2) Gruppe C Schottland - Brasilien 0:3 (0:2) Schottland: Gunn - Patterson (81. Ralston), Hendry, McKenna, Robertson (46. Tierney) - McTominay, Ferguson, McLean - Gannon-Doak (81. Christie), McGinn (90.+1 Curtis) - Shankland (90.+1 C. Adams) Brasilien: Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos (82. Alex Sandro) - Casemiro (66. Fabinho) - Rayan (82. Endrick), Bruno Guimaraes, Paqueta (66. Martinelli) - Matheus Cunha (76. Neymar), Vinicius Junior Schiedsrichter: Cesar Ramos (Mexiko) Zuschauer: 64.478 Tore: 0:1 Vinicius Junior (7.), 0:2 Vinicius Junior (45.+3), 0:3 Matheus Cunha (60.) Gelbe Karten: Christie (1) / Danilo (1), Fabinho (1) Marokko - Haiti 4:2 (2:2) Marokko: Bono - Hakimi, Halhal, Riad, Salah-Eddine (83. Mazraoui) - S. Amrabat, El Aynaoui (83. El Mourabet) - B. Diaz (70. Ounahi), Saibari (70. Rahimi), El Khannouss - El Kaabi (70. Yassine) Haiti: Placide - Duverne (80. Arcus), Adé, Delcroix, Expérience - Casimir, Jean Jacques (80. Simon), Bellegarde, Providence (67. Nazon) - Isidor (67. Deedson), Joseph (83. Pierrot) Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande) Zuschauer: 68.239 (ausverkauft) Tore: 0:1 Bono (10./Eigentor), 1:1 Hakimi (39.), 1:2 Isidor (43.), 2:2 Saibari (45.+1), 3:2 Rahimi (78.), 4:2 Yassine (89.) Gelbe Karten: - / Placide (1), Nazon (1), Casimir (1)

Südafrika schoss sich mit einem 1:0-Sieg über Südkorea ins Sechzehntelfinale. © Matias Delacroix/AP/dpa

24. Juni, 23 Uhr: Bosnien wahrt Chance auf die K.o.-Phase

Im Spiel um den möglichen Verbleib in der Weltmeisterschaft 2026 zeigen die Bosnier die besseren Nerven und beenden die Gruppenphase durch den 3:1-Sieg gegen Katar auf Rang 3. Dabei waren besonders die ersten 45 Minuten äußerst unterhaltsam. Durch einen sehenswerten Treffer von Alajbegovic (29.) und ein erzwungenes Eigentor von Dzeko (34.) war der Doppelschlag perfekt, doch kurz vor der Pause zeigte die Mannschaft aus Katar mit dem Anschlusstreffer ein Lebenszeichen (42.). Nach der Pause war Katar zwar bemüht, schaffte es aber nicht nochmal wirklich gefährlich zu werden. Am Ende war es dann Bosnien, die ihre Räume nutzten und in der 80. Minute zum 3:1-Endstand trafen. Bosnien - Katar 3:1 (2:1) Bosnien: Vasilj - Malic (46. Memic), Katic (63. Hadzikadunic), Radeljic, Kolasinac - Bajraktarevic, Sunjic (46. Tahirovic), Basic, Alajbegovic (82. Burnic) - Dzeko (64. Mahmic), Demirovic Katar: Abunada - Khoukhi, Pedro Miguel, Al-Brake - Junior (79. Alaaeldin), Gaber (46. Hatem), Boudiaf (72. A. Ali), Laye, Al-Haydos (56. Al-Ganehi) - Fathy (79. Mannai) - Afif Tore: 1:0 Alajbegovic (29.), 2:0 Al-Brake (34./Eigentor), 2:1 Al-Haydos (42.), 3:1 Mahmic (80.) Gelbe Karten: Mahmic (1) / Fathy (2)

Der sehenswerte Treffer von Kerim Alajbegovic (18) sorgt mit dafür, dass Bosnien am Ende auf Rang 3 liegt. © Lindsey Wasson/AP/dpa

24. Juni, 22.59 Uhr: Schweiz holt sich in umkämpften Duell den Gruppensieg

In einem umkämpften Spiel um den Gruppensieg behält die Schweiz am Ende die Oberhand und kann sich mit dem 2:1 den ersten Platz in Gruppe B sichern. In der ersten Hälfte dieses Topspiels ging es sehr intensiv zu, doch keine Mannschaft schaffte es sich auf die Anzeigetafel zu befördern. Nach dem Seitenwechsel gelangen dann Vargas (46.) und Manzambi (57.) zwei schnelle Treffer, die den Gruppensieg einleiteten. Auch wenn Co-Gastgeber Kanada in der 76. Minute noch der Anschlusstreffer gelang, änderte es nichts mehr am Sieg der Nati. Schweiz - Kanada 2:1 (0:0) Schweiz: Kobel - Jaquez (74. Widmer), N. Elvedi, Akanji, Ricardo Rodriguez - Xhaka - Freuler, Sow (74. Aebischer) - Manzambi (85. Fassnacht) - R. Vargas (80. Ndoye), Embolo (85. Itten) Kanada: Crépeau - Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea (83. Shaffelburg) - Buchanan (74. P. David), N. D. Saliba, Choinière (58. Eustaquio), A. Ahmed (58. Millar) - J. David, Larin (58. Oluwaseyi) Tore: 1:0 R. Vargas (46.), 2:0 Manzambi (57.), 2:1 P. David (76.) Gelbe Karten: Xhaka (1) / Larin (1), Millar (1)

Johan Manzambi (20) leitete mit seinem 1:0 den Sieg gegen Kanada ein. © Peter Klaunzer/KEYSTONE/dpa

24. Juni, 17.42 Uhr: Probleme an den Adduktoren: Brown fällt gegen Ecuador aus

Beim Abschlusstraining kurz vor dem letzten Gruppenspiel gegen Ecuador muss die DFB-Elf auf einen Namen verzichten: Nathaniel Brown (23) absolvierte nur eine individuelle Laufeinheit. Der 23-Jährige hat aktuell mit Adduktorenproblemen zu kämpfen und wird auch gegen Ecuador wohl eine Pause bekommen, wie der kicker berichtet. Für ihn wird der Leipziger David Raum auf die linke Verteidigerposition rücken und damit seinen ersten WM-Startelfeinsatz bekommen. Ob Brown nur eine kurze Verschnaufpause bekommt, oder die Verletzung ein längerfristiges Problem darstellen wird, ist noch offen. Zu dieser Thematik wird Bundestrainer Julian Nagelsmann aller Voraussicht nach auf der PK etwas sagen.

Nathaniel Brown (23, l.^) fällt aufgrund von Adduktorenproblemen gegen Ecuador aus. © Christian Charisius/dpa

24. Juni, 15.22 Uhr: Stefan Effenberg hält nichts von Rotation

Auch wenn es für die DFB-Elf im letzten Spiel gegen Ecuador um nicht mehr als ein positives Gefühl für die K.o.-Runde geht, hält Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg (57) nichts von dem Vorschlag, die Aufstellung groß zu verändern. "Nagelsmann darf jetzt auf keinen Fall den Fehler machen, gegen Ecuador zu viel umzustellen oder sogar eine komplett andere Startelf zu bringen – das könnte vieles kaputt machen, was sich die DFB-Elf in den ersten beiden Spielen angeeignet hat", betonte Effenberg bei t-online. Besonders bei zwei viel diskutierten Personalien möchte der Vize-Europameister von 1992 an der bisherigen Aufstellung festhalten: "Dass jetzt am Donnerstag auf einmal Oliver Baumann für Manuel Neuer im Tor steht oder beispielsweise Deniz Undav von Anfang an spielt, weil es gegen Ecuador ja vornehmlich um nichts mehr geht? Davon halte ich nichts."

Stefan Effenberg (57) würde an der gewohnten Aufstellung der ersten beiden Gruppenspiele festhalten. © Bernd Weißbrod/dpa

24. Juni, 13.55 Uhr: FIFA will offenbar Regeln beim Elfmeterschießen ändern

Das Turnier läuft bereits auf Hochtouren, doch die FIFA hofft noch immer, eine Regeländerung durchsetzen zu können. Wie das Portal The Athletic berichtete, sollen der Prozess vor einem möglichen Elfmeterschießen in der K.-o.-Runde angepasst werden. Aktuell führt der Schiedsrichter zwei Münzwürfe durch, einen für die Wahl der Seite und einen für das Team, das zuerst schießen darf. Das soll dem Bericht zufolge eingekürzt werden, sodass der Unparteiische nur noch einen Münzwurf durchführen muss, der Sieger muss sich dann entscheiden, ob er die Seite oder die Reihenfolge wählt. So soll verhindert werden, dass ein Team beide Entscheidungen trifft. Der Vorschlag der FIFA liegt derzeit beim International Football Association Board (IFAB), das die Entscheidungsgewalt über Regeländerungen hat. Um noch im laufenden Turnier implementiert zu werden, müsste der Beschluss vor dem Start der K.-o.-Runde am 28. Juni getroffen werden.

Der Ablauf vor dem Elfmeterschießen könnte sich noch im Laufe des Turniers ändern. © Martin Rickett/AP/dpa

24. Juni, 6.43 Uhr: Das waren die Ergebnisse der Nacht bei der WM! England enttäuscht gegen Ghana

Nach dem 5:0-Befreiungsschlag der Portugiesen am Dienstagabend gegen Usbekistan sahen die Fans bei der Fußball-WM ein torloses Unentschieden zwischen England und Ghana. Kroatien setzte sich im Anschluss knapp mit 1:0 gegen Panama durch und Kolumbien reichte ebenfalls ein Treffer, um drei Punkte gegen die Demokratische Republik Kongo zu holen. Die Ergebnisse der Nacht im Überblick: Kolumbien - DR Kongo 1:0 (0:0) Kolumbien: C. Vargas - Muñoz, Lucumi, D. Sánchez, Mojica - Lerma, Puerta - J. Arias (77. Rios), James Rodríguez (58. J. Quintero), Luis Díaz - Suárez (58. Cordoba) DR Kongo: Mpasi - Wan-Bissaka, Mbemba, Kapuadi, Masuaku (71. J. Kayembe), Tuanzebe - Mukau (46. Sadiki), Moutoussamy (82. Mbuku), E. Kayembe (71. Pickel) - Bakambu (57. Banza), Wissa Schiedsrichter: Maurizio Mariani (Italien) Zuschauer: 45.358 (Guadalajara) Tore: 1:0 Muñoz (76.) Panama - Kroatien 0:1 (0:0) Panama: Mosquera - Córdoba, J. Ramos (77. C. Waterman), Andrade - M. Murillo, C. Martinez, Harvey, Blackman (90. Davis) - Bárcenas (90. To. Rodríguez), J. L. Rodriguez - Fajardo (83. Londono) Kroatien: Livakovic - Sutalo, Pongracic, Gvardiol (46. Kramaric) - Stanisic, Modric (81. Mario Pasalic), Kovacic (72. P. Sucic), Perisic - Marco Pasalic (72. L. Sucic), Baturina - Musa (46. Budimir) Schiedsrichter: Pierre Atcho (Gabun) Zuschauer: 43.036 (Toronto) Tore: 0:1 Budimir (54.) Gelbe Karten: Bárcenas (1) / P. Sucic (1) England - Ghana 0:0 England: Pickford - R. James, Konsa, Guehi, Spence (65. O'Reilly) - Anderson (74. Eze), Rice - Madueke (83. Rashford), Ju. Bellingham (74. Rogers), A. Gordon (65. Saka) - Kane Ghana: Asare - Senaya (87. Peprah Oppong), Adjetey, Opoku, Mensah - Thomas Partey, Yirenkyi - I. Williams (66. Fatawu), Sibo, Semenyo - J. Ayew (66. Adu (90.+5 Baba) Schiedsrichter: Héctor Said Martínez Sorto (Honduras) Zuschauer: 63.983 (Boston) Gelbe Karten: Rice (1) / I. Williams (1)

Harry Kane und seine Engländer enttäuschten gegen Ghana. © Tom Weller/dpa

23. Juni, 22.25 Uhr: Schicksalsschlag für Didier Deschamps: Nationaltrainer verpasst letztes Gruppenspiel

Es ist einer der Momente, wo das sportliche Geschehen in den Hintergrund rückt: Didier Deschamps (57), Trainer der französischen Nationalmannschaft, wird aufgrund des Todes seiner Mutter vorerst zurück in die Heimat kehren. Wie der französische Verband FFF mitteilte, sei die Mutter des 57-Jährigen am Dienstagmorgen verstorben. Der Nationaltrainer werde in Frankreich an der Beerdigung teilnehmen und in den kommenden Tagen von seinem Assistenten Guy Stéphan vertreten werden. Auch beim letzten Gruppenspiel zwischen Frankreich und Norwegen wird Deschamps nicht an der Seitenlinie zu finden sein. "Didier Deschamps wird vor dem Spiel Norwegen gegen Frankreich nicht das Training leiten können. Er wird am Freitag beim letzten Spiel der Gruppe I auch nicht auf der Trainerbank sitzen können", heißt es im Statement des Verbandes: "Der Nationaltrainer musste heute Morgen den schmerzlichen Tod seiner Mutter verkraften. Er wird nach Frankreich zurückkehren, um an der Beerdigung teilzunehmen."

Didier Deschamps (57) wird im kommenden Gruppenspiel aufgrund eines Schicksalsschlages nicht auf der Bank sitzen. © Jeremias Gonzalez/AP/dpa

23. Juni, 21 Uhr: Ronaldo trifft auch bei seiner sechsten Weltmeisterschaft

Die Portugiesen zeigen nach dem enttäuschenden Unentschieden gegen Kongo eine starke Reaktion und gewinnen eindrucksvoll mit 5:0 gegen Usbekistan. Den Anfang in diese Partie machte niemand geringeres als Cristiano Ronaldo (41). Der Mittelstürmer schaffte es sich bereits nach fünf Minuten auf die Anzeigetafel zu schießen und sorgte damit für gleich mehrere Rekorde. Zum einen ist er jetzt der erste Spieler überhaupt, der bei sechs verschiedenen Weltmeisterschaften treffen konnte, außerdem überholte er mit seinem zehnten WM-Tor die portugiesische Legende Eusebio (9). Im Spiel ging es dann munter weiter, nach 17 Minuten stand es bereits 2:0, nachdem Nuno Mendes einen Freistoß in die Maschen beförderte. Von Usbekistan kam bis auf ein aberkanntes Abseitstor offensiv überhaupt nichts, dafür nutzte Ronaldo kurz vor der Pause seine Chance und stellte auf 3:0. Auch nach dem Seitenwechsel wurden die Portugiesen ihrer Favoritenrolle mehr als gerecht und nutzten eine Ecke in der 60. Minute zum 4:0. Danach flachte das Spiel etwas ab. Portugal schaltete in den Verwaltungsmodus und den Usbeken fehlte letztendlich die Qualität, um wirklich gefährlich zu werden. Den Schlusspunkt in dieser einseitigen Partie setzte der Joker Rafael Leão, welcher per klasse Abschluss den 5:0-Endstand erzielte. Portugal - Usbekistan 5:0 (3:0) Portugal: D. Costa - João Cancelo (46. N. Semedo), R. Dias, Veiga, Nunes - J. Neves (76. B. Silva), Vitinha (83. Leão) - João Félix (63. Trincao), B. Fernandes, Neto (46. Conceicao) - Cristiano Ronaldo Usbekistan: Nematov - Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov - Karimov (90.+2 Jiyanov), Ganiev, Shukurov (90.+2 Esanov), Khamrobekov (46. Mozgovoy), Nasrullaev (46. Alizhonov) - Fayzullaev (73. Sergeev) - Shomurodov Tore: 1:0 Cristiano Ronaldo (6.), 2:0 N. Mendes (17.), 3:0 Cristiano Ronaldo (39.), 4:0 Khusanov (60./Eigentor), 5:0 Leão (87.) Gelbe Karten: Veiga (1) / Khamrobekov (1)

Cristiano Ronaldo (41) konnte mit seinen zwei Toren den 5:0-Sieg der portugiesischen Nationalteam einleiten. © Trask Smith/CSM via ZUMA Press Wire/dpa

23. Juni, 17.41 Uhr: Nico Schlotterbeck wird DFB-Elf weiterhin unterstützen

Auch wenn Nico Schlotterbeck (26) für den Rest der Weltmeisterschaft ausfallen wird, bleibt der Dortmunder Innenverteidiger weiterhin bei der Mannschaft. Im Spiel gegen die Elfenbeinküste musste der 26-Jährige verletzungsbedingt nach nur 45 Minuten bereits ausgewechselt werden, am nächsten Tag dann die ernüchternde Gewissheit: Bänderriss im linken Sprunggelenk, so die Diagnose. Abreisen möchte Schlotterbeck zunächst aber noch nicht. Er wird weiterhin bei der Mannschaft bleiben und andere Funktionen übernehmen: "Er wird die Mannschaft unterstützen und die Mitspieler mit führen, auch für den Teamgeist", sagte Sportdirektor Rudi Völler (66).

Im Spiel gegen die Elfenbeinküste zog sich Nico Schlotterbeck (26) eine Innenbandverletzung zu. © Jan Woitas/dpa

23. Juni, 14.13 Uhr: Tödliches Unglück beim Public Viewing in Jordanien

Wenn Fußball zur Nebensache wird: wie das jordanische Innenministerium mitteilte, ist beim Public Viewing in der jordanischen Hauptstadt Amman ein Mensch ums Leben gekommen. Auf dem Haschemitischen Platz im Zentrum Ammans, wo tausende Menschen die Partie zwischen Jordanien und Algerien verfolgten, kam es offenbar zu einem Gedränge, welches zu der Tragödie führte. Die betroffene Person konnte zunächst noch in ein Krankenhaus gebracht werden, erlag dort aber den Verletzungen, wie das Ministerium angab. Weitere acht weitere Personen, die beim Public Viewing vor Ort waren, wurden ebenfalls mit Verletzungen ins Krankenhaus geliefert. Deren Zustand sei stabil bis mittelschwer, teilte das Ministerium weiter mit.

Beim Public Viewing des Spiels zwischen Jordanien und Algerien kam es in der jordanischen Hauptstadt Amman zu einem tödlichen Unglück. © Eakin Howard/AP/dpa

23. Juni, 7.27 Uhr: Algerien siegt spät und sorgt für das WM-Aus Jordaniens

Algerien hat spät einen 0:1-Rückstand gegen Jordanien gedreht und am Ende noch mit 2:1 gewonnen. Mit dem Sieg ist das WM-Aus Jordaniens besiegelt. Jordanien - Algerien 1:2 (1:0) Jordanien: Abulaila - Haddad, Abu Dahab (90.+1 Obaid), Nasib, Al-Arab, Abu Taha (84. Abu Hashish) - Al-Taamari (84. Azaizeh), Al-Rashdan, Al-Rawabdeh, Al-Mardi (76. O. Al-Fakhouri) - Olwan (90.+1 Shararh) Algerien: Zidane - Belghali, Mandi, Bensebaini, Aït-Nouri (85. Hadjam) - Boudaoui (46. Benbouali), Zerrouki (46. N. Bentaleb), Maza - Mahrez (76. Hadj Moussa), Gouiri (85. Belaïd), Chaibi Schiedsrichter: Slavko Vincic (Slowenien) Zuschauer: 68.371 (San Francisco) Tore: 1:0 Al-Rashdan (36.), 1:1 Benbouali (69.), 1:2 Gouiri (82.) Gelbe Karten: Abu Dahab (1) / Zerrouki (1)

Amine Gouiri jubelt nach seinem 2:1-Siegtreffer für Algerien. © Eakin Howard/FR171640 AP/AP/dpa

23. Juni, 6.44 Uhr: Frankreich gewinnt Wasserschlacht gegen den Irak, Norwegen setzt sich gegen den Senegal durch

Frankreich hat in der Nacht die Wasserschlacht gegen den Irak gewonnen, dabei gab es in Philadelphia jede Menge Aufregung, nachdem das Stadion aufgrund eines Unwetters zunächst geräumt werden musste. Einer der Turnier-Favoriten ließ sich davon aber nicht aus dem Konzept bringen, ein Doppelpack von Kylian Mbappé und ein Treffer des Ex-Dortmunders Ousmane Dembélé besorgten das 3:0. Bei den Norwegern traf Superstar Erling Haaland doppelt beim 3:2-Erfolg über den Senegal. Frankreich und Norwegen sind damit vorzeitig für die K.-o.-Runde qualifiziert. Frankreich - Irak 3:0 (1:0) Frankreich: Maignan - Koundé (83. Gusto), Upamecano, W. Saliba, Digne - M. Koné, Rabiot - O. Dembélé (68. D. Doué), Olise (68. Cherki), Barcola (83. Akliouche) - Mbappé (90.+1 M. Thuram) Irak: Basil Fadhil - H. Ali, Tahseen (60. Sulaka), Hashim, Doski - Bayesh (68. Farji), Ismail (60. Amyn), Al-Ammari (68. Sher), Iqbal - Hussein (26. Al-Hamadi), Qasem Schiedsrichter: Drew Fischer (Kanada) Zuschauer: 68.324 (Philadelphia) Tore: 1:0 Mbappé (14.), 2:0 Mbappé (54.), 3:0 O. Dembélé (66.) Gelbe Karten: - / Al-Ammari (1) Norwegen - Senegal 3:2 (1:0) Norwegen: Nyland - Ryerson (13. Pedersen), Ajer, Heggem (84. Östigard), Möller Wolfe - Ödegaard, S. Berge, Aursnes (46. Berg) - Sörloth (84. Bobb), Haaland, Nusa (71. Schjelderup) Senegal: A. Mendy - Diatta, Koulibaly (72. P. M. Sarr), Niakhaté, E. H. M. Diouf (54. Jakobs) - Camara (63. Ciss), I. Gueye, P. Gueye (54. Mbaye) - I. Sarr, Jackson, Mané Schiedsrichter: Wilton Sampaio (Brasilien) Zuschauer: 80.663 (New York) Tore: 1:0 Pedersen (43.), 2:0 Haaland (48.), 2:1 I. Sarr (53.), 3:1 Haaland (58.), 3:2 I. Sarr (90.+3)

Kylian Mbappé hatte mit seinem Doppelpack einen entscheidenden Anteil am Sieg gegen den Irak. © Derik Hamilton/AP/dpa

Erling Haaland (M.) und seine Norweger qualifizierten sich ebenfalls vorzeitig für die K.-o.-Runde. © Tom Weller/dpa

22. Juni, 21.12 Uhr: Lionel Messi schreibt WM-Geschichte

Mit einer Gala-Vorstellung hat Lionel Messi Argentinien frühzeitig in die K.-o.-Phase geführt, sich damit zugleich erneut in die Geschichtsbücher eingetragen. Beim souveränen 2:0-Erfolg des Weltmeisters gegen die letztlich offensiv zu harmlosen Österreicher erzielte der Weltfußballer in Dallas seine WM-Treffer Nummer 17 und 18, zog damit an Miroslav Klose vorbei und ist nun alleiniger WM-Rekordtorschütze. Endergebnis Argentinien - Österreich 2:0 (1:0) Argentinien: Emiliano Martinez - Molina, Romero (57. Otamendi), Li. Martinez, F. Medina (82. Tagliafico) - De Paul (82. Paredes), Mac Allister, Fernández, Almada (64. J. Alvarez) - Messi - La. Martínez (64. Gonzalez) Österreich: A. Schlager - Posch (67. Prass), Danso, Alaba (67. Friedl), Laimer - Seiwald, X. Schlager - R. Schmid (78. Wimmer), Wanner (67. Arnautović), Sabitzer - Gregoritsch (85. Chukwuemeka) Tore: 1:0 Messi (38.), 2:0 Messi (90.+5) Gelbe Karten: F. Medina (1), Paredes (1) / Posch (1), Laimer (1)

Argentiniens Lionel Messi (38, r.) traf im zweiten Gruppenspiel gegen Österreich zum 1:0. © Aric Becker / AFP

22. Juni, 15.11 Uhr: Marcel Reif äußert sich zu DFB-Knipser Undav

Gegen die Elfenbeinküste geriet die deutsche Nationalmannschaft im zweiten Gruppenspiel zunächst in Rückstand, lief lange einem 0:1 hinterher. Erst mit der Einwechslung von VfB-Star Deniz Undav (29) kam neuer Schwung in die Partie. Mit zwei Treffern sorgte er nahezu im Alleingang für die Wende, sicherte so am Ende den 2:1-Sieg. Gibt es nach dieser Gala-Performance überhaupt noch Argumente gegen einen Platz in der Startelf? TAG24 hat mit Marcel Reif (76) gesprochen. Was der Sport-Kommentator auf diese Frage antwortet und ob er das DFB-Team als einen der großen Favoriten auf den Titel sieht, erfahrt Ihr hier: Marcel Reif über Undav: "Wenn einer als Einwechselspieler dermaßen performt, dann..."