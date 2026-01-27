 43.688

Transfermarkt im Liveticker: Drei an einem Tag - Flekken-Ausfall löst Wechsel-Karussell aus

Transfermarkt im Liveticker: Borussia Mönchengladbach holt Jan Olschowsky aus Aachen zurück, die Alemannia verpflichtet Manuel Riemann.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Deutschland - Mit dem neuen Jahr hat das Wintertransfer-Fenster offiziell geöffnet, doch schon seit einigen Wochen dreht sich das Karussell auf dem Transfermarkt munter.

Erstliga-Klubs wie Eintracht Frankfurt, Werder Bremen der VfB Stuttgart gingen bereits in die Vollen, verstärkten sich mit namhaften Neuzugängen gezielt für die bevorstehende Rückrunde der laufenden Saison. Aber auch in den Ligen darunter wurden bereits zahlreiche Deals abgewickelt.

Wir halten Euch in unserem Transfermarkt-Ticker die gesamte Wintertransfer-Periode über die heißesten Gerüchte und Wechsel in der Bundesliga, der 2. Bundesliga, der 3. Liga und über ausgewählte Transfers in den Regionalligen auf dem Laufenden.

27. Januar, 18.35 Uhr: Torhüter-Karussell dreht sich fleißig

Der verletzungsbedingte Ausfall von Bayer Leverkusens Keeper Mark Flekken (32) hat ein regelrechtes Torwart-Wechsel-Karussell in Gang gesetzt. Nachdem die Werkself daraufhin Jonas Omlin von Borussia Mönchengladbach holte, reagieren die Fohlen mit einem Leihabbruch.

Jan Olschowsky (24) kommt nämlich vorzeitig von Alemannia Aachen zurück in den Borussia-Park, um die von Omlin hinterlassene Lücke zu füllen, doch auch den Schwarz-Gelben muss nicht bange sein.

Aachen präsentiert nämlich im gleichen Atemzug Manuel Riemann (37) als neuen Teil des Alemannia-Torwartteams, der Routinier war seit Ende seines Vertrags beim SC Paderborn im Sommer 2025 vereinslos gewesen.

27. Januar, 14.45 Uhr: Preußen Münster gleich mit der nächsten Leihe

Zwei auf einen Streich für Preußen Münster: Kurz nach der Leihe von Shin Yamada (25) aus Schottland kommt Stürmer Imad Rondic (26) auf Leihbasis vom 1. FC Köln.

Der Bosnier war seit Saisonbeginn an den polnischen Klub Rakow Czestochowa ausgeliehen gewesen, dort aber nicht auf die erhoffte Einsatzzeit gekommen. Entsprechend wurde die Leihe abgebrochen und ein neuer Leihklub für den 26-Jährigen gesucht.

27. Januar, 12.53 Uhr: Preußen Münster verstärkt sich mit Offensivmann aus Japan

Der SC Preußen Münster hat sich für die restliche Rückrunde in der 2. Bundesliga weiter verstärkt. Der Klub holt Offensivmann Shin Yamada (25) von Celtic Glasgow. Der Japaner wird bis Saisonende ausgeliehen.

27. Januar, 12 Uhr: FC Erzgebirge Aue tütet ersten Winter-Neuzugang ein

Der FC Erzgebirge Aue rüstet sich für den harten Abstiegskampf in der 3. Liga. Der Klub leiht Stürmer Vincent Ocansey (25) von Arminia Bielefeld aus.

Mehr dazu lest Ihr im Artikel: "Dynamos Oehmichen war auch Kandidat: Aue verstärkt sich mit diesem Zweitliga-Stürmer."

27. Januar, 10.11 Uhr: Nächster Transfer-Kracher! Schalke 04 holt Dejan Ljubicic

Der nächste Transfer-Kracher bei Schalke 04 ist perfekt: Nach Edin Dzeko (39) haben die Königsblauen Mittelfeldspieler Dejan Ljubicic (28) verpflichtet.

Der Österreicher wird bis Saisonende von Dinamo Zagreb ausgeliehen. "Dejan hat bei seinen bisherigen Stationen und auch schon in der österreichischen Nationalmannschaft seine vielfältigen Qualitäten auf verschiedenen Positionen gezeigt. Er erkennt Räume schnell, trifft saubere Entscheidungen und strukturiert das Spiel aus dem Zentrum heraus", erklärt Youri Mulder (56), Direktor Profifußball bei S04, in einem offiziellen Statement.

27. Januar, 9.35 Uhr: Bayer Leverkusen holt Ersatz für verletzten Mark Flekken aus Gladbach

Bayer Leverkusen hat auf den verletzungsbedingten Ausfall von Stamm-Torhüter Mark Flekken (32) reagiert und mit Jonas Omlin (32) Ersatz bei Bundesliga-Konkurrent Borussia Mönchengladbach gefunden.

Die Werkself leiht den Keeper bis Saisonende aus. "Jonas Omlin ist ein international erfahrener Keeper, der seine Klasse bei Klubs in der Schweiz, in Frankreich und in der Bundesliga vielfach unter Beweis gestellt hat. Jonas komplettiert nach Marks Ausfall unser Torhütertrio. Mit ihm, Janis Blaswich und Niklas Lomb sind wir nun wieder gerüstet für die Herausforderungen der kommenden Wochen und Monate", erklärt Bayer 04-Geschäftsführer Sport Simon Rolfes.

27. Januar, 9.26 Uhr: 1. FC Nürnberg leiht Mittelfeldspieler von Racing Strasbourg aus

Zweitligist 1. FC Nürnberg hat auf die abgebrochene Leihe von Mittelfeldspieler Pape Demba Dipo (22) reagiert und sich erneut bei Racing Strasbourg bedient.

Vom französischen Erstligisten kommt Mittelfeldspieler Rabby Nzingoula (20) ins Frankenland. Zudem sicherten sich die Clubberer eine Kaufoption in Höhe von rund vier Millionen Euro.

26. Januar, 16.34 Uhr: Cottbus verleiht Winterzugang Pelzer direkt weiter

Drittligist Energie Cottbus hat Winterzugang Gianluca Pelzer (19) an Regionalligist VfB Lübeck verliehen.

Pelzer kam Anfang Januar von Hoffenheim II nach Cottbus und wurde mit einem Vertrag bis Sommer 2028 ausgestattet. Für einen Kaderplatz reichte es zunächst nicht, weshalb der Youngster in der Rückrunde eine Liga tiefer Spielpraxis sammeln soll.

Lübecks Sportvorstand Sebastian Harms lässt wissen: "Mit Gianluca haben wir einen sehr talentierten und entwicklungsfähigen Innenverteidiger verpflichtet, der unser Team sowohl defensiv als auch in der Spieleröffnung bereichern wird. Gianluca ist ein junger Spieler mit großem Potenzial und dem nötigen Willen, sich weiterzuentwickeln."

26. Januar, 13.43 Uhr: Taylan Duman wechselt zu Viktoria Köln

Viktoria Köln hat den zuvor vertragslosen Mittelfeldspieler Taylan Duman (28) unter Vertrag genommen. Das teilte der Drittligist am Montag mit.

"Mit seiner spielerischen Qualität auf unterschiedlichen Positionen sehen wir in seiner Verpflichtung einen klaren Mehrwert für unsere Mannschaft", freut sich Viktoria-Sportdirektor Valentin Schäfer (31) über die Verpflichtung von Duman, der bis zum Ende der Saison 2024/25 beim SV Sandhausen unter Vertrag gestanden hatte.

26. Januar, 10.33 Uhr: Magnus Knudsen und Holstein Kiel gehen getrennte Wege

Für Magnus Knudsen (24) ist das Kapitel bei Holstein Kiel beendet.

Wie der Zweitligist am Montagvormittag offiziell bekannt gab, verlässt der 24-jährige Mittelfeldakteur die Störche und wechselt mit sofortiger Wirkung nach Dänemark zum Erstliga-Klub Aarhus GF.

Dort hatte der gebürtige Norweger bereits in der Saison 2023/24 gespielt, ehe es für ihn dann über den russischen FK Rostov nach Kiel gegangen war.

24. Januar, 12 Uhr: St. Pauli holt Mathias Rasmussen am Tag nach Hamburg-Derby

Einen Tag nach dem Stadt-Derby gegen den HSV hat St. Pauli noch einmal auf dem Transfermarkt nachgelegt und den norwegischen Mittelfeldspieler Mathias Rasmussen (28) verpflichtet.

Alle Infos zum Wechsel lest Ihr hier: "Verstärkung fürs Mittelfeld! FC St. Pauli verpflichtet Cousin von BVB-Profi".

