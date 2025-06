Transfermarkt im Liveticker: Zweitliga-Spieler wechselt zu Ligakonkurrent

Fortsetzung des Artikels laden

15. Juni, 11.19 Uhr: Tel verlässt Bayern endgültig

Mathys Tel verlässt den FC Bayern München endgültig. Wie der deutsche Rekordmeister mitteilte, schließt sich der 20-Jährige dem englischen Traditionsclub Tottenham Hotspur dauerhaft an. Mehr zum Transfer erfahrt Ihr unter: "Es ist offiziell: Tel kommt nicht zum FC Bayern zurück".

Mathys Tel bleibt in London. © Jon Super/AP/dpa

14. Juni, 15.07 Uhr: VfL Osnabrück verlängert mit Eigengewächs Böggeman - und verleiht ihn nach Leipzig

Der VfL Osnabrück hat den Vertrag mit Torhüter-Talent Luca Böggeman (21) vorzeitig verlängert und das 1,95 Meter große Eigengewächs im selben Atemzug nach Leipzig zur BSG Chemie ausgeliehen. Das teilte der Drittligist aus Niedersachsen am Samstag mit. "Für den nächsten Schritt benötigt er Spielzeit, diese soll er im kommenden Jahr bei Chemie Leipzig in der Regionalliga sammeln", wird VfL-Sportchef Joe Enochs (53) in der offiziellen Vereinsmitteilung der Lila-Weißen zitiert.

14. Juni, 11.35 Uhr: FC St. Pauli holt Ricky-Jade Jones aus England

Bundesligist FC St. Pauli verstärkt sich im Offensivbereich. Wie der Klub mitteilte, wechselt Ricky-Jade Jones vom englischen Drittligisten Peterborough United ans Millerntor. Über die Vertragsdauer des 22-Jährigen in der Hansestadt gab es keine Angaben. mehr dazu hier: "FC St. Pauli verpflichtet englische Rakete aus der dritten Liga"

14. Juni, 9.57 Uhr: Odilon Kossounou kehrt nicht zu Bayer 04 Leverkusen zurück

Abwehrspieler Odilon Kossounou (24) kehrt nicht zum Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen zurück. Stattdessen bleibt der Nationalspieler der Elfenbeinküste beim italienischen Klub Atalanta Bergamo, an den er bereits in der Vorsaison ausgeliehen war. Der Champions-League-Starter zog die Kaufoption, die Medienberichten zufolge 25 Millionen Euro betragen soll. In Leverkusen hatte der Verteidiger noch einen Vertrag bis 30. Juni 2026. "Odilon war im erfolgreichsten Jahr der Vereinshistorie ein wichtiger Faktor in unserer Mannschaft", sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes (43) über den 24-Jährigen, der mit der Werkself in der Saison 2023/24 die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal gewonnen hatte.

Nach dem Double-Gewinn mit Leverkusen wechselte Odilon Kossounou (24) auf Leihbasis zu Atalanta Bergamo nach Italien. Dort bleibt er nun. © Tom Weller/dpa

14. Juni, 9.45 Uhr: Hannover 96 verleiht Keeper Leon-Oumar nach Polen

Mit Leon-Oumar Wechsel (20) hatte Zweitligist Hannover 96 im Sommer 2023 ein vielversprechendes Torwart-Talent an Land gezogen. Nun wird der 20-jährige Keeper aber erst einmal für mehr Spielpraxis nach Polen verliehen. Wie die Niedersachsen nämlich am gestrigen Freitag via Pressemitteilung verlauten ließen, wechselt der deutsche U20-Nationalspieler auf Leihbasis zum Zweitliga-Klub GKS Tychy. "Der ursprünglich bis 2026 laufende Vertrag Wechsels wurde in dem Zuge um ein Jahr bis 2027 verlängert", erklärten die Hannoveraner.

Wechselt auf Leihbasis nach Polen: Hannover-Torhüter Leon-Oumar Wechsel (20). © IMAGO / Noah Wedel

13. Juni, 10.40 Uhr: 1. FSV Mainz 05 verpflichtet Australier Bos

Neuzugang für die Nullfünfer! Der 1. FSV Mainz 05 hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich die Dienste von Kasey Bos (21) gesichert. Der Bundesligist gab am heutigen Freitagmorgen offiziell bekannt, dass man den 21-jährigen Linksverteidiger vom australischen Vizemeister Melbourne Victory mit einem Vierjahresvertrag bis 2029 ausgestattet habe. Nähere Details über die genaue Abwicklung des Kaufs gab der Klub aus Rheinland-Pfalz allerdings nicht heraus. "In der A-League hat er sein Talent bereits bewiesen. Wir glauben, dass er mit seinem Potenzial auch in der Bundesliga bestehen und sich neben einem gestandenen Profi wie Phillipp Mwene bei uns bestens weiter entwickeln kann", wird Sportdirektor Niko Bungert (38) in der Mitteilung zitiert.

Spielt künftig für den 1. FSV Mainz 05: Kasey Bos (21). © Mainz 05

13. Juni, 9.08 Uhr: Sidney Cabral spielt nicht länger für Viktoria Köln

Nach rund eineinhalb Jahren verlässt Sidny Lopes Cabral (22) den Drittliga-Klub Viktoria Köln schon wieder und wechselt nach Portugal zum CF Estrela Amadora. Wie der Erstligist am späten Donnerstagabend bekannt gab, habe man den kapverdischen Außenverteidiger mit einem Vertrag bis 2028 ausgestattet. "Willkommen, Sidny Cabral, in der dreifarbigen Familie", heißt es in der offiziellen Mitteilung. Cabrals Vertrag in der Domstadt läuft zum 30. Juni aus, der 22-Jährige kostet die Portugiesen damit keine Ablöse.

Sidny Lopes Cabral (22) verlässt Viktoria Köln. © IMAGO / Beautiful Sports

12. Juni, 18.33 Uhr: Sané-Verpflichtung perfekt

Der Wechsel von Leroy Sané vom FC Bayern München zu Galatasaray Istanbul ist perfekt. Der 29-Jährige bekommt die Rückennummer 10. "Die Entscheidung fiel mir nicht leicht. Die Zeit hier war nicht immer einfach, es gab aber auch viele Höhepunkte", sagte Sané über seinen Abschied von den Bayern, und betonte: "Ich habe mich hier heimisch gefühlt. Letztendlich habe ich mich aber gegen das Angebot entschieden und möchte nun ein neues Kapitel starten." Sané ist ablösefrei, der Vertrag des Offensivspielers beim deutschen Rekordmeister läuft am 30. Juni aus. Er erhält bei Galatasaray künftig pro Saison neun Millionen Euro netto.

Leroy Sané wurde bereits euphorisch von den Fans am Flughafen empfangen. © Murat Akbas/dpa

12. Juni, 18.30 Uhr: Bastian Allgeier verlässt Absteiger Ulm

Verteidiger Bastian Allgeier wechselt zu Hannover 96 und bleibt damit nach dem Abstieg der Ulmer in der 2. Bundesliga. Der 23-Jährige wechselt ablösefrei zu den Niedersachsen und unterschrieb einen Vertrag bis 2027.

12. Juni, 18.28 Uhr: Hoffenheim holt Schweizer Talent Leon Avdullahu

Leon Avdullahu (21) wechselt vom amtierenden Double-Sieger FC Basel zum TSV Hoffenheim. Der defensive Mittelfeldspieler unterschrieb einen langfristigen Vertrag.

12. Juni, 15.49 Uhr: SV Elversberg holt HSV-Talent

Innenverteidiger Luis Seifert (21) wechselt aus der U23 des Bundesliga-Aufsteigers HSV zur SV Elversberg. Dort hat der Abwehrmann einen Dreijahresvertrag bis 2028 unterschrieben.

12. Juni, 15.40 Uhr: Jahn Regensburg schlägt schon wieder zu

Der SSV Jahn Regensburg ist am Donnerstag besonders umtriebig - und verkündet schon den zweiten Neuzugang. Angreifer Dustin Forkel (20) kommt leihweise vom 1. FC Nürnberg. "Beim 1. FC Nürnberg konnte er bereits in seinen Einsätzen in der 2. Bundesliga sowie der Regionalliga zeigen, welche Qualitäten und welches Potenzial er mitbringt. Dustin ist ein temporeicher, kreativer und zielstrebiger Angreifer, der einen besonderen Torinstinkt besitzt", versicherte SSV-Sportgeschäftsführer Achim Beierlorzer.

Dustin Forkel spielt nächste Saison beim Jahn. © SSV Jahn Regensburg

12. Juni, 15.34 Uhr: Alemannia Aachen leiht Matti Wagner

Die Alemannia rüstet sich für die kommende Saison und leiht Linksverteidiger Matti Wagner (20) von der SpVgg Greuther Fürth aus. "Wir sind sehr froh, dass wir Matti für den Tivoli gewinnen und uns gegen viele Konkurrenten beim Transfer durchsetzen konnten. Er ist einer der talentiertesten jungen Spieler in seinem Jahrgang. Er kann sowohl defensiv als auch offensiv zum Einsatz kommen", erklärte Aachen-Boss Erdal Celik. Der Abwehrmann aus Eschweiler spielte bereits in der vergangenen Spielzeit leihweise in der 3. Liga für Rot-Weiss Essen.

Matti Wagner (20, r.) verstärkt die Alemannia. © Alemannia Aachen

12. Juni, 14.17 Uhr: Holt Galatasaray Istanbul jetzt auch İlkay Gündoğan?

Bastelt Galatasaray Istanbul schon am nächsten Transfer-Coup? Kaum scheint der Deal mit DFB-Akteur und Ex-Bayern-Star Leroy Sané (29) so gut wie in trockenen Tüchern, baggert der türkische Top-Klub schon am nächsten Star-Akteur. Der Spitzenverein soll nach Angaben mehrerer Medien an einer Verpflichtung von İlkay Gündoğan (34) interessiert sein. Befeuert werden die Spekulationen um einen möglichen Wechsel allen voran vom türkische Sportjournalisten Yağız Sabuncuoğlu. Dieser teilte nämlich mit, dass man aktiv an einer Verpflichtung des 34-jährigen Mittelfeldakteurs arbeite. Ob der 82-fache Nationalkicker und Ex-DFB-Kapitän, dessen Vertrag beim englischen Premier-League-Klub Manchester City noch bis Juni 2026 läuft, selbst Interesse an einem Wechsel in die Süper Lig hat, ist derzeit allerdings noch unklar.

Wechselt Ex-DFB-Kapitän İlkay Gündoğan (34) in die Türkei? © Dave Thompson/AP/dpa

12. Juni, 12.15 Uhr: VfL Osnabrück sichert sich Bjarke Jacobsen aus Wiesbaden

Osnabrücks neuer Sportchef Joe Enochs (53) hat seinen ersten Transfer eingetütet: Vom Liga-Rivalen Wehen Wiesbaden kommt Mittelfeld-Abräumer Bjarke Jacobsen (31). Der Däne lief zuvor in vier Jahren Wiesbaden über 100-mal für die Hessen unter anderem in der 2. Bundesliga auf. "Mit Bjarke Jacobsen gewinnen wir einen enorm erfahrenen und zweikampfstarken Mittelfeldspieler, der unser Spiel mit seiner Ruhe, Übersicht und Präsenz im Zentrum bereichern wird. Er kennt die Liga sehr gut und bringt Führungsqualitäten mit, die unserer Mannschaft guttun werden", stellt Enochs den insgesamt siebten Neuen vor.

Der Däne Bjarke Jacobsen (31) bleibt in der 3. Liga und schließt sich dem VfL Osnabrück an. © VfL Osnabrück

12. Juni, 12 Uhr: Jahn Regensburg präsentiert Topscorer aus der Regionalliga West

Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg hat das Rennen um Phil Beckhoff gewonnen: Der 25-Jährige ballerte sich mit 26 Torbeteiligungen für den FC Gütersloh in der Regionalliga West ins Blickfeld der 3. Liga. "In Phil Beckhoff haben wir einen abschlussstarken Flügelspieler mit einem tollen linken Fuß gefunden, der mit seinem Profil sehr spannend für uns ist", zeigt sich Regensburgs Geschäftsführer Achim Beierlorzer (57) erfreut über den Transfer.

Regionalliga-Topscorer Phil Beckhoff (25) hat sich für einen Wechsel nach Regensburg entschieden. © Gschlößl / SSV Jahn

12. Juni, 11 Uhr: Energie Cottbus präsentiert den sechsten Neuen aus der Regionalliga

Bei Energie Cottbus geht es Schlag auf Schlag: Der Drittligist hat in Ted Tattermusch (24) den sechsten Neuzugang und den sechsten Spieler aus der Regionalliga verpflichtet. Mehr zum Transfer lest ihr in unserem Artikel: "Nächster Neuer offiziell: Energie Cottbus holt Sturm-Koloss aus Jena"

11. Juni, 19.30 Uhr: VfL Bochum angelt sich Mathis Clairicia

Der VfL Bochum stärkt seine Offensive: Der französische Mittelstürmer Mathis Clairicia (22) kommt aus der dritten Liga Frankreichs ins Ruhrgebiet. Vom LB Châteauroux aus geht es für den 22-Jährigen zum ersten Mal ins Ausland, wo er einen Vertrag bis 2028 unterschreibt. "Er hat in der vergangenen Saison bereits große Fortschritte in seiner Entwicklung genommen und Qualitäten gezeigt, die ihn für uns hochinteressant machen. Wir sind zuversichtlich, dass sich Mathis schnell an die Anforderungen der 2. Bundesliga anpasst und so für uns ein wertvolles und wichtiges Element des neuen Kaders werden kann", sagte Sportgeschäftsführer Dirk Dufner (57).

11. Juni, 18.15 Uhr: Energie Cottbus verpflichtet zwei Neue auf einmal

Energie Cottbus hat sich gleich doppelt verstärkt: Der Drittligist präsentiert mit Theo Ogbidi (24) und Moritz Hannemann (27) zwei Neuzugänge auf einmal. Weitere Infos zu den Verpflichtungen könnt Ihr hier nachlesen: "Transfer-Doppelpack! Energie Cottbus schlägt wieder in der Regionalliga zu".