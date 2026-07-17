Transfermarkt im Ticker: Bundesliga-Absteiger verstärkt sich im Tor

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Transfermarkt im Ticker: Der Wechsel ist perfekt! Keeper Timon Wellenreuther schließt sich wie erwartet dem VfL Wolfsburg an.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Deutschland - Der Sommer wird heiß! Nicht nur aufgrund der Temperaturen, sondern weil es im deutschen Fußball auf dem Transfermarkt bis zum Deadline Day am 1. September rund geht.

In unserem Liveticker geben wir Euch einen Überblick über die wichtigsten Transfers der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga sowie ausgewählte Wechsel in den Regionalligen. Auf internationaler Ebene werfen wir ein Auge auf die Kracher-Verpflichtungen der Top-Teams.

Hier geht es zum Liveticker:

17. Juli, 8.54 Uhr: VfL Wolfsburg holt Timon Wellenreuther

Der Wechsel ist perfekt! Keeper Timon Wellenreuther (30) schließt sich wie erwartet dem VfL Wolfsburg an.

Am Donnerstagabend verkündete der Bundesliga-Absteiger die Verpflichtung des Torhüters vom niederländischen Spitzenklub Feyenoord Rotterdam. Der 30-jährige Ex-Junioren-Nationalspieler unterschrieb demnach bis 2029.

Wellenreuther ist damit fast zehn Jahre nach seinem letzten Bundesliga-Einsatz zurück in Deutschland. Bereits von 2014 bis 2017 stand der gebürtige Karlsruher beim FC Schalke 04 unter Vertrag. Nach einer Spanien-Leihe 2016 zu RCD Mallorca folgten Stationen in den Niederlanden sowie Belgien.

Zieht es zum VfL nach Wolfsburg: Timon Wellenreuther (30).
Zieht es zum VfL nach Wolfsburg: Timon Wellenreuther (30).  © John THYS / AFP

16. Juli, 15.06 Uhr: VfL Bochum holt einen neuen Torwart

Tino Casali (30) komplettiert das Torwartteam des VfL Bochum.

Der Österreicher stand zuletzt bei Rot-Weiss Essen unter Vertrag, wo sein Arbeitspapier jedoch endete. Dadurch kommt er ablösefrei an die Castroper Straße und unterschreibt dort bis 2028. Der VfL reagiert so auf den Abgang von Niclas Thiede (27), allerdings muss sich Casali hinter Stammkeeper Timo Horn (33) anstellen und gemeinsam mit Youngster Hugo Rölleke (21) Druck machen.

"Tino wird die Rolle als Herausforderer der anderen beiden Torhüter übernehmen und mit seiner Erfahrung und Qualität nicht nur Hugo Rölleke in seiner Entwicklung unterstützen, sondern auch Timo als Nummer eins im täglichen Training immer wieder fordern und pushen", erklärte VfL-Direktor Simon Zoller.

Tino Casali (30) hat beim VfL Bochum unterschrieben.
Tino Casali (30) hat beim VfL Bochum unterschrieben.  © VfL Bochum

16. Juli, 15.46 Uhr: Darmstadt 98 angelt sich Christopher Lannert

Rechtsverteidiger Christopher Lannert (28) verlässt Arminia Bielefeld und geht zum SV Darmstadt 98.

"Christopher war schon länger auf unserem Zettel und wir freuen uns, dass die Verpflichtung funktioniert hat. Er ist ein dynamischer und laufstarker Spieler, der offensiven Druck entfachen kann", freute sich Sport-Boss Paul Fernie.

Bei den Lilien könnte der Zugang ein Vorgriff auf den Verlust von Sergio López (27) sein, der vor einem Transfer nach Spanien stehen soll. Lannert war im Sommer 2023 vom TSV 1860 München zum DSC gewechselt, wo er seitdem 118 Pflichtspiele bestritt.

Christopher Lannert (28, r.) wechselt die Fronten und trägt künftig selbst die Lilie auf der Brust.
Christopher Lannert (28, r.) wechselt die Fronten und trägt künftig selbst die Lilie auf der Brust.  © Ulrich Hufnagel/dpa

16. Juli, 13.18 Uhr: Dynamo Dresden verpflichtet Ben Bobzien fest

Die Dresdner um Sportboss Sören Gonther (39) basteln weiter fleißig am neuen Zweitligakader für die anstehende Saison und haben mit Ben Bobzien (23) bereits den 12. Neuzugang sowie vierten Rückkehrer nach einer Leihe in der vergangenen Spielzeit geholt. Der Offensivmann wechselt fest vom 1. FSV Mainz 05 an die Elbe.

Alle Infos zum Deal findet Ihr unter: "Der nächste Transfer-Knaller: Auch Ben Bobzien kehrt zurück und wird fest verpflichtet".

16. Juli, 11.53 Uhr: FC Ingolstadt holt Benjamin Kanuric zurück

Nach einem Jahr in Portugal bei Leixões wechselt der offensive Mittelfeldspieler Benjamin Kanuric (23) zurück zum FCI, wo er bereits von 2023 bis 2025 kickte.

In der zweiten portugiesischen Liga verlor der Österreicher im Laufe der Saison seinen Platz im erweiterten Kreis der Stammelf und stand gegen Ende oftmals nicht einmal mehr im Kader des Teams aus der Porto-Vorstadt am Atlantik.

"Wir freuen uns sehr, Benji wieder bei uns zu haben. Bereits in den ersten Gesprächen mit ihm wurde deutlich, welchen Stellenwert der Verein für ihn hat und wie sehr er sich mit dem FCI identifiziert", erklärte Kaderplaner Rigo Hof. "Die Zeit im Ausland hat ihm zudem wertvolle Erfahrungen ermöglicht und zu seiner sportlichen wie persönlichen Weiterentwicklung beigetragen."

16. Juli, 11.46 Uhr: Patrick Hobsch wechselt zum SSV Jahn Regensburg

Der Jahn bastelt an seiner Offensive und nimmt Mittelstürmer Patrick Hobsch unter Vertrag. Zuletzt spielte der 31-Jährige bei 1860 München.

Bei den inzwischen zwangsabgestiegenen Löwen steuerte der Angreifer vergangene Saison sechs Treffer und fünf Vorlagen in 36 Drittligaspielen bei, kam aber hauptsächlich als Joker zum Einsatz. In Regensburg unterschreibt er jetzt einen Zweijahresvertrag.

"Patrick ist ein sehr torgefährlicher und erfahrener Mittelstürmer, der uns mit seinen Qualitäten, seiner Spielweise und seiner Persönlichkeit verstärken wird. Er hat seinen Torinstinkt über die letzten Jahre konstant nachgewiesen, daher freuen wir uns, dass er seinen Weg nun bei uns in Regensburg fortsetzt und beim Jahn auf Torejagd geht", erklärte Sportdirektor Alexander Schmalhofer.

Patrick Hobsch (31) stürmt künftig für den Jahn.
Patrick Hobsch (31) stürmt künftig für den Jahn.  © Gschlößl / SSV Jahn

16. Juli, 11.05 Uhr: 1. FC Magdeburg verstärkt sich mit reichlich Offensiv-Erfahrung

Der 1. FC Magdeburg kann den nächsten Neuzugang vermelden. Wie der Verein mitteilte, kommt Emmanuel Iyoha (28) von Fortuna Düsseldorf an die Elbe.

Alle Infos zum Wechsel unter: "Mehr als 200 Spiele in der 2. Liga: Nächster Neuzugang für den FCM".

15. Juli, 20.41 Uhr: Thomas Dähne zieht es zum 1. FC Heidenheim

Keeper-Deal fix! Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim hat sich auf der Torhüterposition verstärkt.

Nach dem Zwangsabstieg vom TSV 1860 München wechselt Schlussmann Thomas Dähne (32) von der Grünwalder Straße an die Brenz. Das teilten die Ostalbstädter mit. Demnach unterschrieb der Schlussmann einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.

15. Juli, 13.58 Uhr: Martin Ens schließt sich auf Leihbasis dem MSV Duisburg an

Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn verleiht Eigengewächs Martin Ens (24) in die 3. Liga: Er schließt sich dem MSV Duisburg an.

Der Innenverteidiger spielte bereits in der vergangenen Saison beim SC Verl in der 3. Liga, wo er als Stammspieler überzeugen konnte und nun weitere Erfahrung dort sammeln sollen.

"Seit meinen beiden Spielen hier in der Arena weiß ich: beim MSV herrscht auf allen Ebenen eine geile Stimmung! Der Spielverein hat ambitionierte Ziele – das passt zu mir und meinen Vorstellungen. Hier möchte ich meine Stärken einbringen und mich gleichzeitig persönlich wie auch sportlich weiterentwickeln", sagte der Neuzugang.

15. Juli, 13.35 Uhr: Darmstadt 98 verpflichtet Florian Kleinhansl aus Kaiserslautern

Nach seinem Vertragsende beim 1. FC Kaiserslautern hat Florian Kleinhansl (25) einen neuen Verein gefunden. Er bleibt der 2. Bundesliga erhalten und wechselt zu Darmstadt 98.

Der Linksverteidiger wurde unter anderem bei den Stuttgarter Kickers und dem VfB Stuttgart ausgebildet, schloss sich 2021 dem VfL Osnabrück an und machte drei Jahre später den nächsten Schritt auf dem Betzenberg, wo er in den vergangenen beiden Saisons 37 Spiele in der 2. Bundesliga und dem DFB-Pokal absolvierte.

"Mit der Verpflichtung von Florian erhalten wir eine zusätzliche personelle Sicherheit auf der Linksverteidigerposition und wir sind froh, dass wir mit ihm eine sehr gute Lösung gefunden haben. Flo ist ein Spieler, der seine Qualitäten in der 2. Bundesliga bereits nachgewiesen hat und gleichzeitig auch charakterlich hervorragend zum SV 98 passt. Es ist schön, Flo nun in der Lilien-Familie begrüßen zu können", sagte Sportgeschäftsführer Paul Fernie (39).

Florian Kleinhansl (25, l.) verteidigt ab sofort für Darmstadt 98.
Florian Kleinhansl (25, l.) verteidigt ab sofort für Darmstadt 98.  © Federico Gambarini/dpa

14. Juli, 16.07 Uhr: FC Augsburg holt Tom Wisbereit

Erstligist FC Augsburg hat Keeper Tom Wisbereit (18) unter Vertrag genommen. Die bayerischen Schwaben bestätigten am Dienstag die Verpflichtung des Junioren-Nationaltorhüters.

Der 18-jährige wechselt ablösefrei in die Fuggerstadt, unterschreibt dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030.

Letzte Saison stand Wisbereit in 21 Spielen für die U19-Mannschaft des Liga-Konkurrenten 1. FC Union Berlin zwischen den Pfosten.

14. Juli, 14.03 Uhr: Abwehrtalent Till Neininger wechselt nach Dresden

Dynamo Dresden hat die Verpflichtung von Abwehrtalent Till Neininger (19) bekannt gegeben.

Wie der Zweitligist am Dienstag bekannt gab, wechselt der Innenverteidiger und deutsche Junioren-Nationalspieler auf Leihbasis vom Oberhaus-Absteiger VfL Wolfsburg an die Elbe.

Mehr dazu hier: "Aus Wolfsburg: Dynamo angelt sich diesen U-Nationalspieler"

Titelfoto: John THYS / AFP

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