Transfermarkt im Ticker: Drittliga-Knipser findet neuen Klub
Deutschland - Der Sommer wird heiß! Nicht nur aufgrund der Temperaturen, sondern weil es im deutschen Fußball auf dem Transfermarkt bis zum Deadline Day am 1. September rund geht.
In unserem Liveticker geben wir Euch einen Überblick über die wichtigsten Transfers der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga sowie ausgewählte Wechsel in den Regionalligen. Auf internationaler Ebene werfen wir ein Auge auf die Kracher-Verpflichtungen der Top-Teams.
Hier geht es zum Liveticker:
16. Juli, 11.53 Uhr: FC Ingolstadt holt Benjamin Kanuric zurück
Nach einem Jahr in Portugal bei Leixões wechselt der offensive Mittelfeldspieler Benjamin Kanuric (23) zurück zum FCI, wo er bereits von 2023 bis 2025 kickte.
In der zweiten portugiesischen Liga verlor der Österreicher im Laufe der Saison seinen Platz im erweiterten Kreis der Stammelf und stand gegen Ende oftmals nicht einmal mehr im Kader des Teams aus der Porto-Vorstadt am Atlantik.
"Wir freuen uns sehr, Benji wieder bei uns zu haben. Bereits in den ersten Gesprächen mit ihm wurde deutlich, welchen Stellenwert der Verein für ihn hat und wie sehr er sich mit dem FCI identifiziert", erklärte Kaderplaner Rigo Hof. "Die Zeit im Ausland hat ihm zudem wertvolle Erfahrungen ermöglicht und zu seiner sportlichen wie persönlichen Weiterentwicklung beigetragen."
16. Juli, 11.46 Uhr: Patrick Hobsch wechselt zum SSV Jahn Regensburg
Der Jahn bastelt an seiner Offensive und nimmt Mittelstürmer Patrick Hobsch unter Vertrag. Zuletzt spielte der 31-Jährige bei 1860 München.
Bei den inzwischen zwangsabgestiegenen Löwen steuerte der Angreifer vergangene Saison sechs Treffer und fünf Vorlagen in 36 Drittligaspielen bei, kam aber hauptsächlich als Joker zum Einsatz. In Regensburg unterschreibt er jetzt einen Zweijahresvertrag.
"Patrick ist ein sehr torgefährlicher und erfahrener Mittelstürmer, der uns mit seinen Qualitäten, seiner Spielweise und seiner Persönlichkeit verstärken wird. Er hat seinen Torinstinkt über die letzten Jahre konstant nachgewiesen, daher freuen wir uns, dass er seinen Weg nun bei uns in Regensburg fortsetzt und beim Jahn auf Torejagd geht", erklärte Sportdirektor Alexander Schmalhofer.
16. Juli, 11.05 Uhr: 1. FC Magdeburg verstärkt sich mit reichlich Offensiv-Erfahrung
Der 1. FC Magdeburg kann den nächsten Neuzugang vermelden. Wie der Verein mitteilte, kommt Emmanuel Iyoha (28) von Fortuna Düsseldorf an die Elbe.
Alle Infos zum Wechsel unter: "Mehr als 200 Spiele in der 2. Liga: Nächster Neuzugang für den FCM".
15. Juli, 20.41 Uhr: Thomas Dähne zieht es zum 1. FC Heidenheim
Keeper-Deal fix! Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim hat sich auf der Torhüterposition verstärkt.
Nach dem Zwangsabstieg vom TSV 1860 München wechselt Schlussmann Thomas Dähne (32) von der Grünwalder Straße an die Brenz. Das teilten die Ostalbstädter mit. Demnach unterschrieb der Schlussmann einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.
15. Juli, 13.58 Uhr: Martin Ens schließt sich auf Leihbasis dem MSV Duisburg an
Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn verleiht Eigengewächs Martin Ens (24) in die 3. Liga: Er schließt sich dem MSV Duisburg an.
Der Innenverteidiger spielte bereits in der vergangenen Saison beim SC Verl in der 3. Liga, wo er als Stammspieler überzeugen konnte und nun weitere Erfahrung dort sammeln sollen.
"Seit meinen beiden Spielen hier in der Arena weiß ich: beim MSV herrscht auf allen Ebenen eine geile Stimmung! Der Spielverein hat ambitionierte Ziele – das passt zu mir und meinen Vorstellungen. Hier möchte ich meine Stärken einbringen und mich gleichzeitig persönlich wie auch sportlich weiterentwickeln", sagte der Neuzugang.
15. Juli, 13.35 Uhr: Darmstadt 98 verpflichtet Florian Kleinhansl aus Kaiserslautern
Nach seinem Vertragsende beim 1. FC Kaiserslautern hat Florian Kleinhansl (25) einen neuen Verein gefunden. Er bleibt der 2. Bundesliga erhalten und wechselt zu Darmstadt 98.
Der Linksverteidiger wurde unter anderem bei den Stuttgarter Kickers und dem VfB Stuttgart ausgebildet, schloss sich 2021 dem VfL Osnabrück an und machte drei Jahre später den nächsten Schritt auf dem Betzenberg, wo er in den vergangenen beiden Saisons 37 Spiele in der 2. Bundesliga und dem DFB-Pokal absolvierte.
"Mit der Verpflichtung von Florian erhalten wir eine zusätzliche personelle Sicherheit auf der Linksverteidigerposition und wir sind froh, dass wir mit ihm eine sehr gute Lösung gefunden haben. Flo ist ein Spieler, der seine Qualitäten in der 2. Bundesliga bereits nachgewiesen hat und gleichzeitig auch charakterlich hervorragend zum SV 98 passt. Es ist schön, Flo nun in der Lilien-Familie begrüßen zu können", sagte Sportgeschäftsführer Paul Fernie (39).
14. Juli, 16.07 Uhr: FC Augsburg holt Tom Wisbereit
Erstligist FC Augsburg hat Keeper Tom Wisbereit (18) unter Vertrag genommen. Die bayerischen Schwaben bestätigten am Dienstag die Verpflichtung des Junioren-Nationaltorhüters.
Der 18-jährige wechselt ablösefrei in die Fuggerstadt, unterschreibt dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030.
Letzte Saison stand Wisbereit in 21 Spielen für die U19-Mannschaft des Liga-Konkurrenten 1. FC Union Berlin zwischen den Pfosten.
14. Juli, 14.03 Uhr: Abwehrtalent Till Neininger wechselt nach Dresden
Dynamo Dresden hat die Verpflichtung von Abwehrtalent Till Neininger (19) bekannt gegeben.
Wie der Zweitligist am Dienstag bekannt gab, wechselt der Innenverteidiger und deutsche Junioren-Nationalspieler auf Leihbasis vom Oberhaus-Absteiger VfL Wolfsburg an die Elbe.
Mehr dazu hier: "Aus Wolfsburg: Dynamo angelt sich diesen U-Nationalspieler"
14. Juli, 10.55 Uhr: 1. FC Magdeburg angelt sich den nächsten Südkoreaner
Es ist der nächste Neuzugang in der sommerlichen Transferoffensive des 1. FC Magdeburg: Chunghyun Lee (18) wird ab der kommenden Saison für die Elbestädter stürmen. Zuvor war bereits sein Landsmann Do-young Yoon aus Brighton an die Elbe gewechselt.
Die Details des Wechsels lest Ihr unter: "Achter Neuzugang für den FCM: Südkoreanischer Youngster verstärkt die Offensive".
14. Juli, 10.03 Uhr: HSV holt französisches Mittelfeldtalent
Eine feste Verpflichtung von Leihgabe Fabio Vieira (26) kommt höchstwahrscheinlich nicht mehr zustande, dafür hat der HSV jetzt aber einen anderen Spielmacher geholt. Martin Adeline (22) wechselt vom französischen Ligue-1-Aufsteiger ESTAC Troyes zu den Rothosen und erhält dort einen Vertrag bis 2030.
Als Ablöse sollen erst einmal rund vier Millionen Euro in die Champagne fließen, mögliche Boni könnten hinzukommen. "Martin bringt genau die Qualitäten mit, die unser Spiel bereichern und uns neue Optionen und damit Flexibilität eröffnen", erklärte Sportvorständin Kathleen Krüger.
Alle Infos unter: "HSV holt Martin Adeline: Das erhoffen sich die Rothosen von dem jungen Franzosen".
14. Juli, 9.50 Uhr: Holstein Kiel bedient sich in Argentinien
Die Störche verpflichten Guillermo Balzi (24) vom argentinischen Erstligisten Newell's Old Boys, Lionel Messis Ausbildungsklub.
Die vergangenen zwei Saisons war der offensive Mittelfeldspieler allerdings nach Griechenland zu Levadiakos ausgeliehen. Dort erzielte er in 40 Einsätzen fünf Tore und verteilte sieben Assists. Bei der KSV unterschreibt er bis Sommer 2029, Kiel zahlt laut Angaben der Argentinier 550.000 Euro Ablöse. Die Old Boys sichern sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 30 Prozent.
"Guillermo hat bereits in jungen Jahren den Weg nach Europa gesucht und war insbesondere in der letzten Saison bei dem Tabellenfünften der Super League APO Levadiakos einer der prägenden Offensivspieler", freute sich Holsteins Sportgeschäftsführer Olaf Rebbe.
13. Juli, 17.32 Uhr: Greuther Fürth holt Mainz-Talent
Innenverteidiger Maxim Dal (20) verlässt den 1. FSV Mainz 05 und wechselt in die 2. Bundesliga zur SpVgg Greuther Fürth.
Der deutsche U17-Welt- und Europameister von 2023 durchlief seit 2015 alle Jugendabteilungen des Bundesligisten, kam für die Profis allerdings nie zum Einsatz.
"Maxim ist ein wichtiger Baustein, um auf unseren Weg der Talententwicklung zurückzukehren. Er ist ein sehr spannender junger und moderner Innenverteidiger, der viele Komponenten vereint. Maxim konnte bereits internationale Erfahrungen sammeln und auch einige wichtige Titel im Nachwuchsbereich erringen", freute sich Sportgeschäftsführer Daniel Meyer.
13. Juli, 15.11 Uhr: Brajan Gruda bleibt bei RB Leipzig
RB Leipzig kann einen absoluten Wunschspieler halten: Die Leihe von Brajan Gruda (22) wird um ein Jahr verlängert.
Schon im Februar 2026 war der Offensivspieler auf Leihbasis von Brighton & Hove Albion aus der Premier League gekommen und hatte in 14 Einsätzen für Leipzig sechs Scorerpunkte gesammelt, jetzt haben sich beide Vereine auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit in der kommenden Saison geeinigt.
"Für mich war schnell klar, dass ich gerne bei RB Leipzig bleiben möchte. Ich wollte den Wechsel schon im vergangenen Winter unbedingt – und meine Erwartungen haben sich in den ersten Monaten absolut erfüllt. Der Spielstil passt sehr gut zu mir, ich fühle mich in der Mannschaft und im gesamten Klub total wohl", schwärmte der deutsche U21-Nationalspieler.
13. Juli, 14.50 Uhr: Hennes Behrens wechselt von der TSG 1899 Hoffenheim zum FC Augsburg
Der FC Augsburg plant für die Zukunft: Linksverteidiger-Talent Hennes Behrens (21) kommt von der TSG 1899 Hoffenheim in die Fuggerstadt und unterschreibt dort gleich einen Fünfjahresvertrag.
Der Außenbahnspieler wurde, seit er 15 ist, bei den Hoffenheimern ausgebildet und feierte dort auch seine Bundesliga-Premiere. In der Rückrunde der abgelaufenen Saison wurde er dann zum 1. FC Heidenheim ausgeliehen, konnte in 16 Einsätzen überzeugen und sich so in den Fokus des FCA spielen.
"Wir freuen uns sehr, dass Hennes seinen Weg beim FC Augsburg fortsetzen wird. Er bringt in seinem jungen Alter bereits wertvolle Bundesliga-Erfahrung mit und hat seine Qualitäten auf diesem Niveau unter Beweis gestellt. Mit seiner Physis und seinen fußballerischen Fähigkeiten passt er sehr gut zu unserer Mannschaft", lobte Sportdirektor Benjamin Weber (43).
11. Juli, 19 Uhr: KSC sichert sich Schweden Viktor Bergh, der zuletzt für Hansa Rostock auflief
Der Karlsruher SC hat sich die Dienste des schwedischen Linksverteidigers Viktor Bergh (26) gesichert, der in der vergangenen Saison auf Leihbasis für Hansa Rostock in der 3. Liga auflief.
Die Badener verpflichteten Bergh nun fest vom schwedischen Erstligisten Djurgardens IF. Der Neuzugang reiste gleich mit ins Trainingslager des KSC nach Neukirchen in Österreich.
"Uns ist die Bedeutung der Position des Linksverteidigers sehr bewusst. Deshalb war es für uns klar, dass wir nach der Leihe von Deniz Ofli auf der Position noch etwas machen wollen. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Viktor einen erfahrenen und gestandenen Linksverteidiger für uns gewonnen haben, der einerseits über internationale Erfahrungen verfügt, aber aus seiner Zeit in Rostock auch den deutschen Fußball kennt", erklärte der Geschäftsführer Sport Mario Eggimann (45).
10. Juli, 20.34 Uhr: FC Augsburg tütet Wechsel von Fortuna-Talent ein
Sima Suso (21) verlässt Fortuna Düsseldorf und schließt sich dem FC Augsburg an. Dafür sollen rund 1,7 Millionen Euro von der Fuggerstadt an den Rhein fließen.
Das Mittelfeldjuwel hatte zuvor beim Zweitliga-Absteiger eine Krankschreibung eingereicht und damit auf einen Transfer hingewirkt. Das funktionierte offenbar. Der Abschied wird Düsseldorf aber neben dem Geld immerhin auch mit Talent Felix Meiser (19) versüßt, der den umgekehrten Weg geht und vom FCA zu F95 wechselt.
Suso konnte in der vergangenen Saison seinen Durchbruch bei den Fortuna-Profis feiern und avancierte mit 24 Partien in der 2. Bundesliga zur Stammkraft. "Sima bringt ein äußerst spannendes Spielerprofil mit. Er ist vielseitig einsetzbar und verfügt trotz seines jungen Alters bereits über viel Wettkampferfahrung. Dass er in der vergangenen Saison regelmäßig in der 2. Bundesliga zum Einsatz kam, unterstreicht sein großes Potenzial und seine Qualität", freute sich FCA-Sportdirektor Benjamin Weber.
10. Juli, 20.23 Uhr: Ex-BVB-Talent Ole Pohlmann kehrt nach Deutschland zurück
Das Portugal-Abenteuer ist beendet: Die SpVgg Greuther Fürth hat Ole Pohlmann (25) von Rio Ave verpflichtet. Beim Kleeblatt unterschreibt der offensive Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2029.
In den vergangenen zwei Saisons war der gebürtige Mindener auf der iberischen Halbinsel am Ball, wo er in 66 Pflichtspielen zwei Treffer und fünf Vorlagen beisteuerte. Ausgebildet wurde der inzwischen 25-Jährige in den Nachwuchsabteilungen von Hannover 96 und vom VfL Wolfsburg, ehe er 2021 in die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund kam. Beim BVB überzeugte Pohlmann vor allem in der U23, womit er sich im Februar 2024 sein Profidebüt verdiente. Ein weiterer Kurzeinsatz für die Schwarz-Gelben kam daraufhin noch dazu.
"Ole ist ein extrem spannender Spieler, der bei Borussia Dortmund spätestens nach dem Bundesliga-Debüt in den Fokus vieler Vereine gerückt ist. Er ist technisch stark und hat auch einen guten Abschluss. Ole kann sowohl im Zentrum als auch auf den offensiven Flügeln eingesetzt werden", freute sich Fürth-Sportchef Daniel Meyer.
10. Juli, 19.20 Uhr: Werder Bremen angelt sich WM-Keeper
WM-Verstärkung für Werder Bremen! Die Grün-Weißen komplettieren ihr Torwartteam und lotsen den österreichischen Nationalkeeper Alexander Schlager (30) an die Weser.
Dabei gelingt dem Bundesligisten ein Schnäppchen: Trotz laufenden Vertrags bei RB Salzburg bis 2027 kommt der Schlussmann ablösefrei nach Norddeutschland, wie unter anderem die Deichstube berichtet. Dort gibt er sich sogar erst einmal mit dem Platz als Nummer zwei in der Keeper-Hackordnung zufrieden, denn Karl Hein (24) soll bei dessen fester Verpflichtung der Stammplatz zugesichert worden sein.
Somit startet der gebürtige Salzburger als Herausforderer in die Vorbereitung. "Wir freuen uns, dass wir mit Alexander einen weiteren starken Keeper für uns gewinnen konnten. Wir sind davon überzeugt, dass er sich sportlich und charakterlich sehr gut in unser Team einfügen wird. Wir gehen damit mit einem sehr starken Torwart-Team in die Saison, das sich immer wieder gegenseitig herausfordern wird. Das war bei den Überlegungen auf dieser Position unser Wunsch", erklärte Peter Niemeyer.
10. Juli, 15.08 Uhr: BVB schnappt sich Wunderkind Liam Claude Kanté
Zuschlag für den BVB! Zahlreiche Vereine des Kontinents wollten Liam Claude Kanté (16) von Lokomotiva Zagreb loseisen, jetzt landete das Riesentalent bei der Borussia.
Dort ist der Innenverteidiger zunächst für die U19 eingeplant, wo er sich für Chancen in der Profimannschaft empfehlen soll.
"Liam ist ein Verteidiger mit einem sehr guten Gespür für das Spiel – er ist zweikampfstark und hat die nötige Ruhe am Ball. Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten großen Schritt machen wird", freute sich NLZ-Leiter Thomas Broich.
10. Juli, 14.27 Uhr: TSG Hoffenheim angelt sich Ausnahmetalent Nathan De Cat
Dieser Transfer-Coup ist sicher nicht die Katze im Sack: Das belgische Top-Talent Nathan De Cat wechselt für kolportierte 20 Millionen Euro zuzüglich möglicher Bonuszahlungen vom RSC Anderlecht nach Sinsheim.
Der erst 17-jährige zentrale Mittelfeldspieler avancierte vergangene Saison zur Stammkraft beim belgischen Spitzenklub und spielte sich mit starken Leistungen auf den Zettel zahlreicher europäischer Schwergewichte. So sollen auch Borussia Dortmund, RB Leipzig, Chelsea, Man City oder der FC Bayern am einfachen Nationalspieler drangewesen sein.
"Es freut uns ungemein, dass sich ein international so umworbener Spieler wie Nathan De Cat ganz bewusst für einen Wechsel zur TSG entscheidet. Das ist eine herausragende Bestätigung für den eingeschlagenen Weg", freute sich TSG-Boss Andreas Schicker daher.
Selbst zeigte sich der Rohdiamant ebenfalls hoffnungsvoll: "Die TSG hat sich sehr früh und nachhaltig um mich bemüht. Die Gespräche mit den Verantwortlichen um Andreas Schicker, Paul Pajduch und Trainer Chris Ilzer haben mich absolut überzeugt. Die TSG Hoffenheim bietet mir optimale Möglichkeiten, mich in einer europäischen Top-5-Liga zu beweisen und zum sportlichen Erfolg des Klubs beizutragen."
10. Juli, 14.08 Uhr: Dynamo Dresden verpflichtet Thomas Keller fest
Die Erfolgsgeschichte geht weiter! In der vergangenen Rückrunde war Thomas Keller vom 1. FC Heidenheim an Dynamo Dresden verliehen und hatte mit seiner starken Defensive und Torgefährlichkeit großen Anteil am Klassenerhalt. Jetzt konnte die Sportgemeinschaft den Innenverteidiger fest an die Elbe lotsen.
Alle Infos zum Wechsel unter: "Nächste Dynamo-Kracher: Keller schon da, auch mit einem anderen wird's heiß".
9. Juli, 18.34 Uhr: Keeper-Deal fix! Hannover 96 verstärkt sich mit Pascal Loretz
Hannover 96 hat sich für die bevorstehende Saison auf der Torhüterposition verstärkt.
Wie der Zweitligist am Donnerstag bekannt gab, wechselt Pascal Loretz (23) vom Schweizer FC Luzern zu den Niedersachsen an den Maschsee. Dort unterzeichnete der 23 Jahre junge Schlussmann einen Vierjahresvertrag, bleibt somit bis zum 30. Juni 2030 an Bord der 96er.
9. Juli, 15.14 Uhr: Düsseldorf gewinnt Rennen um Zwickaus Lukas Eixler
Der neue Klub von Zwickaus Lukas Eixler (22) steht fest: Die Sturmlatte (1,91 Meter) springt ablösefrei zu Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf, wo er für zwei Jahre unterschreibt und die Rückennummer 11 erhält.
Zuvor hatte sich der Angreifer mit 28 Torbeteiligungen in zwei Jahren Regionalliga Nordost für höhere Aufgaben empfohlen und das Interesse zahlreicher Klubs auf sich gezogen.
Fortuna-Sportvorstand Samir Arabi (47) freut sich: "Lukas ist ein Spieler mit viel Entwicklungspotenzial, der besonders mit seiner körperlichen Präsenz und seiner Beidfüßigkeit besticht. Mit seinen Qualitäten erweitert er unsere Möglichkeiten im Offensivbereich und passt sehr gut in unser Anforderungsprofil. Wir freuen uns, dass wir Lukas für uns gewinnen konnten"
9. Juli, 12.57 Uhr: Meppen angelt sich Sturmtalent Richard Meier von Bayern auf Leihbasis
Drittliga-Aufsteiger SV Meppen hat sich Sturmtalent Richard Meier von Bayern München geangelt. Der 22-Jährige kommt ein Jahr auf Leihbasis ins Emsland.
Meier spielte in der Vorsaison für Bayern U23 und Unterhaching in der Regionalliga Bayern, zuvor zwei Saisons für Sandhausen 3. Liga (47 Spiele, zehn Torbeteiligungen).
9. Juli, 12.48 Uhr: Aachen holt Jugendspieler aus Leverkusen nach Hause
Alemannia Aachen hat in Ken Izekor (19) einen früheren Jugendspieler zurück an den Tivoli gelotst. Der Jungstürmer wechselt nach Abschluss seiner Junioren-Zeit bei Bayer Leverkusen ablösefrei zum Drittligisten.
Izekor ist gebürtiger Aachener und verließ die Alemannia einst im Alter von 11 Jahren Richtung Leverkusen Akademie. Acht Jahre später schließt sich der Kreis.
"Wir begrüßen mit Ken einen Spieler bei uns, der eine hervorragende Ausbildung bei Bayer Leverkusen genossen hat. Er hat sich früh mit Spielern gemessen, die deutlich älter als er waren und er hat es sich in jungen Jahren verdient, am Mannschaftstraining der Profis von Leverkusen unter Trainern wie Xabi Alonso teilzunehmen. Ich freue mich darauf, ihn nun bei uns zu haben", so TSV-Trainer Mersad Selimbegovic (44).
9. Juli, 12.41 Uhr: Elversberg sichert sich US-Hoffnung Campbell
Verstärkung für die SV Elversberg: Der Bundesliga-Aufsteiger sichert sich US-Hoffnung Cole Campbell (20). Der Außenstürmer wechselt gegen Ablöse vom BVB, die Rede ist von sechs Millionen Euro.
In der abgelaufenen Rückrunde war der Rechtsaußen an die TSG Hoffenheim ausgeliehen, kam aber nur in fünf Kurzeinsätzen zum Zug. Für die BVB-Profis stand Campbell sieben Mal in vier Jahren auf dem Feld.
"Mit Cole verpflichten wir einen weiteren hochtalentierten Spieler, der uns mit seinem außergewöhnlichen Tempo und seinen Fähigkeiten im Eins-gegen-Eins enorm weiterhelfen wird. Wir haben uns bereits über einen längeren Zeitraum um ihn bemüht und freuen uns sehr, dass er sich für uns entschieden hat", erklärt SVE-Sportdirektor Christian Weber (42).
8. Juli, 14.58 Uhr: Innenverteidiger Geschwill wechselt fest nach Essen
Max Geschwill (25) kehrt nach seiner Leihe zum 1. FC Magdeburg nicht mehr zu Holstein Kiel zurück. Der 25-jährige Innenverteidiger schließt sich stattdessen dem Drittligisten Rot-Weiss Essen an. Das teilten die Störche am Mittwoch mit.
"Wir sind gemeinsam mit Max zu der Überzeugung gekommen, dass ein Wechsel für seine sportliche Entwicklung der richtige Schritt ist", so Kevin Meinhardt (45), Sportliche Leiter der KSV. "Wir bedanken uns für seinen Einsatz im Trikot von Holstein Kiel und wünschen ihm für seine Zukunft bei Rot-Weiss Essen sowohl sportlich als auch persönlich alles Gute."
8. Juli, 11.29 Uhr: Kevin Müller bleibt auf Schalke
Nach einem halben Jahr auf Leihbasis trägt Keeper Kevin Müller (35) auch künftig das Trikot von Schalke 04.
Die Königsblauen und der 1. FC Heidenheim einigten sich auf einen festen Transfer. Das teilten beide Klubs am Mittwochvormittag mit. Zur Vertragslaufzeit wurden keine Angaben gemacht.
"Kevin hatte in der Rückrunde eine wichtige Rolle, die er auf und neben dem Platz gut ausgefüllt hat. Wir freuen uns deshalb sehr, dass er auch in der neuen Saison Teil unseres Kaders ist", wird S04-Boss Youri Mulder (57) in der offiziellen Vereinsmitteilung der Knappen zitiert.
7. Juli, 20.47 Uhr: Moritz-Broni Kwarteng kehrt an alte Wirkungsstätte zurück
Der 1. FC Magdeburg legt auf dem Transfermarkt nach: Nur Stunden nach der Verpflichtung von Paul Jaeckel (27) hat der Zweitligist nun den nächsten Neuzugang präsentiert.
Offensivspieler Moritz-Broni Kwarteng (28) kommt vom VfL Bochum, kehrt damit an seine frühere Wirkungsstätte zurück. Vor drei Jahren war der 28-Jährige nämlich vom FCM an die Castroper Straße gewechselt.
7. Juli, 18.34 Uhr: 1. FC Magdeburg holt Paul Jaeckel
Paul Jaeckel (27) schließt sich ablösefrei dem 1. FC Magdeburg an. Der Zweitligist bestätigte die Verpflichtung am späten Dienstagnachmittag.
Zuletzt lief der 27-Jährige für Preußen Münster auf. Mit dem SCP stieg der Innenverteidiger Ende der Saison in die 3. Liga ab. Nun folgt ein neues Kapitel, zurück im Unterhaus.
7. Juli, 18.26 Uhr: Branimir Hrgota schließt sich dem FC St. Pauli an
Zweitligist FC St. Pauli hat den nächsten Deal unter Dach und Fach gebracht.
Wie die Kiez-Kicker am Dienstag mitteilten, wechselt Branimir Hrgota (33) ablösefrei ans Millerntor.
Mehr dazu hier: "St.-Pauli-Blog: Schwedischer Offensivspieler Branimir Hrgota wechselt ans Millerntor"
7. Juli, 15.52 Uhr: SSV Jahn Regensburg leiht Marco Wörner aus
Der SSV Jahn Regensburg hat hat seinen neuesten Transfer bekannt gegeben. Vom Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn 07 wechselt Offensivspieler Marco Wörner (21) auf Leihbasis zum Drittliga-Klub an die Donau.
"Marco ist ein offensiv vielseitig einsetzbarer Spieler, der sich durch seine hohe Spielintelligenz, Dynamik und Torgefahr auszeichnet. Er kann sowohl im Zentrum, als auch auf den Halbpositionen eingesetzt werden und wird unserem Spiel mit seinem Tiefgang und seiner Flexibilität weitere Elemente", ist Sportdirektor Alexander Schmalhofer (39) von der Qualität des Neuzugangs überzeugt.
"Umso mehr freuen wir uns, dass er sich für den SSV Jahn entschieden hat und künftig unsere Mannschaft verstärken wird."
7. Juli, 14.30 Uhr: Leo Eberle wechselt nach Würzburg
Die Würzburger Kickers haben sich in der Defensive verstärkt.
Wie der Drittliga Drittliga-Aufsteiger am Dienstag offiziell bekannt gab, wechselt Leo Eberle (20) von der zweiten Mannschaft des 1. FC Nürnberg an den Dallenberg.
"Mit Leo bekommen wir einen jungen, hungrigen und hochtalentierten Spieler, der mit seinen gerade einmal 20 Jahren schon über ordentliche Spielerfahrung und Spielintelligenz verfügt. Wir beobachten ihn schon länger und sind froh, dass er sich für uns entschieden hat", wird Kickers-Chefcoach Michael Schiele (48) in der Vereinsmitteilung zitiert.
7. Juli, 14.21 Uhr: Alexander Nübel zieht es in die Türkei
Nach sechs Jahren ist das Kapitel FC Bayern für Alexander Nübel (29) endgültig beendet.
Für den 29-jährigen Schlussmann geht es vom deutschen Rekordmeister in die Türkei. Besiktas Istanbul sicherte sich die Dienste des Keepers, bestätigte am Dienstag eine "grundsätzliche Einigung". Angaben zur Höhe der Ablöse machte der Hauptstadtklub jedoch nicht.
Dem Vernehmen nach erhält der FCB zunächst bis zu sieben Millionen Euro. Über Bonusklauseln könnte die Gesamtsumme um weitere fünf Millionen Euro anwachsen.
Mit der Perspektive, irgendwann Manuel Neuer (40) zu beerben, wechselte Nübel 2020 vom FC Schalke 04 nach München. Doch der Plan ging nie auf. Stattdessen spielte der Keeper zunächst auf Leihbasis für die AS Monaco sowie in den vergangenen drei Jahren für den VfB Stuttgart.
6. Juli, 15.14 Uhr: Tolga Cigerci verlässt Energie Cottbus in Richtung Altglienicke
Die VSG Altglienicke rüstet weiter auf und verpflichtet Tolga Cigerci (34) von Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus.
Alle Hintergründe lest Ihr in unserem Artikel: "Nächster Transferknaller! VSG Altglienicke holt nach Brooks auch Cigerci".
6. Juli, 15.09 Uhr: Fortuna Düsseldorf vermeldet nächsten Neuzugang
Fortuna Düsseldorf verstärkt sein Mittelfeld mit Yassine Bouchama (29). Nach vier Jahren bei Preußen Münster wechselt der 29-Jährige ablösefrei zu Mit-Absteiger Fortuna Düsseldorf, wo er einen Zweijahresvertrag unterschreibt. Außerdem lotst F95 Torhüter Lasse Rieß (24) von Bundesligist Mainz 05 auf Leihbasis an den Rhein, er soll die neue Nummer 1 werden.
"Wir sind sehr froh darüber, dass wir Yassine von unserem Weg überzeugen konnten. Mit ihm verpflichten wir einen zweikampf- und laufstarken Mittelfeldspieler, der unserem Spiel mit seiner Erfahrung, Mentalität und Ballsicherheit guttun wird", freute sich Sportvorstand Samir Arabi (47) über die Verpflichtung von Bouchama.
Auch über Rieß verlor er zahlreiche lobende Worte: "Mit Lasse gewinnen wir einen Torhüter, der das moderne Torwartspiel verkörpert und mit seinen Qualitäten sehr gut zu uns und unserer Spielidee passt. In Mainz hat er bereits wertvolle Erfahrungen auf Bundesliga-Niveau gesammelt und bringt alles mit, um in der kommenden Saison bei uns eine tragende Rolle zu übernehmen. Wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat."
6. Juli, 11.44 Uhr: 1. FC Magdeburg verstärkt sich mit Doyoung Yoon
Der 1. FC Magdeburg hat den nächsten Neuen vorgestellt: Offensivspieler Doyoung Yoon (19) kommt für ein Jahr auf Leihbasis von Brighton & Hove Albion.
Alles Wissenswerte zum Transfer lest Ihr hier: "Nächster Neuzugang: FCM bekommt Verstärkung aus der Premier League"
5. Juli, 19.09 Uhr: Hoffenheimer Touré wechselt zu Newcastle United
Was sich zuvor schon angedeutet hatte, ist nun offiziell: Bazoumana Touré (20) verlässt die TSG 1899 Hoffenheim in Richtung Premier League!
Der 20-Jährige zieht nach dem WM-Aus mit der Elfenbeinküste weiter zu Newcastle United, spült den Kraichgauern so eine Rekordeinnahme in die Kassen. Dem Vernehmen nach zahlt der Top-Klub nämlich 50 Millionen Euro für den Flügelspieler.
Damit ist Joelinton (29) seinen Status als teuerster TSG-Abgang los. Der brasilianische Mittelfeld-Motor war 2019 ebenfalls zu den Magpies auf die Insel gewechselt, hatte damals noch 43,5 Millionen Euro gekostet.
4. Juli, 14.24 Uhr: Bayern-Talent wird zum KSC verliehen
Der Karlsruher SC sichert sich für die kommende Saison ein Talent des FC Bayern: Deniz Ofli (19) kommt auf Leihbasis vom Rekordmeister.
Ofli, der seine Schuhe zunächst für den TSV 1860 München schnürte, wechselte mit zwölf Jahren in den Nachwuchs des FCB. Für die Rot-Weißen kam der Linksverteidiger nicht nur in der Regionalliga-Mannschaft zum Einsatz, sondern trainierte auch mit den Profis und feierte bereits sein Bundesliga- und Champions-League-Debüt.
"Wir freuen uns auf einen Linksverteidiger, der defensiv zuverlässig und zweikampfstark ist und auch im Spiel nach vorne seine Akzente setzt. Dieses Gesamtpaket hat uns überzeugt und passt zu unserer Art und Weise, wie wir spielen wollen“, sagte Direktor Profifußball Timon Pauls (34). Für den türkischen Junioren-Nationalspieler sicherte sich der KSC zudem eine Kaufoption.
4. Juli, 12.20 Uhr: Holstein Kiel holt Ex-HSV-Kapitän Sebastian Schonlau
Nach einem Jahr in Kanada kehrt Sebastian Schonlau (31) nach Norddeutschland zurück: Der Ex-Kapitän des Hamburger SV schließt sich Holstein Kiel an, wo er auf seinen Ex-Coach Tim Walter (50) trifft.
"Bascho war in Hamburg mein Kapitän und einer meiner wichtigsten Ansprechpartner innerhalb der Mannschaft", freute sich der Trainer entsprechend über den Neuzugang: "Wir gewinnen mit ihm eine absolute Führungspersönlichkeit und einen sehr erfahrenen Innenverteidiger, der unsere Spielphilosophie verinnerlicht hat und der sich zu einhundert Prozent mit seiner neuen Aufgabe hier in Kiel identifiziert."
Schonlau verbrachte den Großteil seiner Karriere beim SC Paderborn, bevor er 2021 zum HSV wechselte. Er führte das Team 2025 wieder in die Bundesliga, spielte in den dortigen Planungen aber keine Rolle mehr und schloss sich daraufhin den Vancouver Whitecaps an.
3. Juli, 21.50 Uhr: Gonçalo Gregório wechselt zum SV Waldhof Mannheim
Der SV Waldhof Mannheim hat am Freitagabend den Transfer von Gonçalo Gregório (31) offiziell gemacht.
Mit dem Wechsel vom FC Noah zum Drittligisten kommt es für den portugiesischen Stürmer zum Wiedersehen mit Landsmann und SVW-Trainer Rui Mota (47). Im vergangenen Jahr hatten beide gemeinsam mit dem armenischen Top-Klub das Double aus Pokalsieg und Meisterschaft gefeiert.
Eine Ablöse fiel für Gregório nicht an, nachdem sein Vertrag beim armenischen Vizemeister zum 1. Juli ausgelaufen war.
3. Juli, 18.29 Uhr: Eintracht Braunschweig macht nächsten Transfer perfekt
Es dauerte keine Stunde! Kurz nach Bekanntgabe des Transfers von Junior Zé hat Eintracht Braunschweig schon den nächsten Kicker an Land gezogen.
Vom österreichischen Erstligisten Linzer ASK wechselt Angreifer Maximilian Entrup (28) fest an die Hamburger Straße, unterzeichnete dort einen Zweijahresvertrag bis Ende Juni 2028.
"Wir haben von Beginn an klar kommuniziert, dass wir uns im Sturm mit einem erfahrenen Spieler verstärken möchten. Mit Max ist uns genau das gelungen. Er bringt die notwendige Erfahrung, Abgezockheit und Präsenz mit. Zudem verfügt er sowohl über die Qualität im Wandspiel als auch in der Box", Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel (38) in der Vereinsmitteilung zum Entrup-Transfer zitiert.
"Max ist im Strafraum sehr präsent und besitzt einen Torriecher. Darüber hinaus zeichnet ihn ein großer Ehrgeiz und ein hoher Leistungsanspruch aus. Mit diesen wichtigen Eigenschaften wird er unserer jungen Mannschaft auf und neben dem Platz sehr guttun."
3. Juli, 17.57 Uhr: Drittliga-Aufsteiger Fortuna Köln verstärkt sich mit Bennit Bröge
Fortuna Köln hat den nächsten Neuzugang präsentiert!
Wie der Drittliga-Aufsteiger am Freitag offiziell bekannt gab, wechselt Bennit Bröge (20) auf Leihbasis vom SC Paderborn an den Rhein.
"Ich habe richtig Lust auf die neue Saison und werde alles für die Fortuna geben", freut sich der zentrale Mittelfeldspieler auf sein neues Kapitel in der Domstadt.
3. Juli, 17.24 Uhr: Junior Zé wechselt nach Braunschweig
Eintracht Braunschweig hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Junior Zé (20) vom Schweizer Erstligisten FC Basel fest verpflichtet.
Bei den Löwen unterschrieb der offensive Außenbahnspieler einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Wie üblich gab der Unterhaus-Klub aus Niedersachsen jedoch keine näheren Details zum Deal preis.
3. Juli, 15.07 Uhr: TSV Havelse holt nächsten Alemannia-Aachen-Kicker
Wechsel im Doppelpack: Kurz nach der Vorstellung von Marc Richter (24) präsentiert der TSV Havelse auch Kwasi Okyere Wriedt (31) als Neuzugang. Auch er kommt von Alemannia Aachen.
Neben Stationen beim FC Bayern II, dem VfL Osnabrück oder Holstein Kiel sammelte der Stürmer auch Erfahrungen in den Niederlanden und der Türkei und soll den TSV in diesem Jahr auch sportlich in der 3. Liga halten.
Damit ist die Transferplanung des Drittligisten aber noch nicht abgeschlossen: Mit Jesse Tugbenyo (24) angeln sich die Nordlichter außerdem einen offensiven Mittelfeldspieler vom MSV Duisburg.
3. Juli, 15.07 Uhr: Greuther Fürth verpflichtet Paul Will fest
Er hatte großen Anteil am Aufschwung von Greuther Fürth in der Rückrunde: Paul Will (27) bleibt ein Kleeblatt. Der Mittelfeldspieler, in der vergangenen Halbserie bereits von Darmstadt 98 an Greuther Fürth ausgeliehen, wechselt fest innerhalb der 2. Bundesliga und unterschreibt einen Vertrag bis 2029.
Der 27-Jährige stellte seine Qualitäten bisher schon bei Stationen wie Bayern München II und Dynamo Dresden unter Beweis,. Nach seinem Wechsel zu den Lilien erlitt er allerdings einen Kreuzbandriss und musste mehr als ein Jahr pausieren, kurz nach seiner Genesung folgte dann der Wechsel nach Fürth.
"Wir alle wissen, was wir an Paul haben. Er hat uns in der Rückrunde entscheidend dabei geholfen, unser gesamtes Gefüge zu stabilisieren. Neben seinen Qualitäten auf dem Platz und seiner beeindruckenden Kämpfermentalität ist er ein enorm wertvoller Faktor für unsere Kabine und jemand, an dem sich besonders unsere jungen Spieler orientieren können", lobte Chefcoach Heiko Vogel (50) seinen Neuzugang.
3. Juli, 14.43 Uhr: FC Bayern holt Nathaniel Brown aus Frankfurt
Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern, jetzt machen die Klubs es offiziell: Nationalspieler Nathaniel Brown (23) wechselt von Eintracht Frankfurt zu Rekordmeister Bayern München.
Mehr über den Transfer lest Ihr hier: "Offiziell: FC Bayern holt Nationalspieler Nathaniel Brown".
3. Juli, 13.32 Uhr: Marc Richter wechselt innerhalb der 3. Liga
Nach nur einem Jahr zieht Marc Richter (24) weiter: Der Mittelfeldspieler verlässt Alemannia Aachen und schließt sich dem TSV Havelse an.
Erst im Sommer 2025 war er von der Zweitvertretung von Mainz 05 an den Tivoli gewechselt und dort in der Hinrunde häufig zum Einsatz gekommen, spielte in der Rückrunde allerdings keine Rolle mehr in der Kaderplanung und zieht nun innerhalb der 3. Liga weiter.
"Marc hat in der Zeit bei Mainz – sowie in Aachen, gezeigt wozu er imstande ist. Er gehört zweifelsohne in
diese 3. Liga und wird dies bei uns weiterhin unter Beweis stellen. Er hat eine gute Dynamik in seinen
Aktionen und wird besonders in den Umschaltmomenten gefährlich vor dem gegnerischen Tor", betonte Trainer Samir Ferchichi (41).
3. Juli, 12.01 Uhr: Noah Pesch wechselt zu Rot-Weiss Essen
Im Gegenzug gibt Borussia Mönchengladbach einen Offensivspieler ab: Noah Pesch (21) wechselt fest in die 3. Liga zu Rot-Weiss Essen.
Der gebürtige Aachener verbrachte seine gesamte Jugend bei Bayer Leverkusen, bevor es ihn 2024 zur zweiten Mannschaft der Fohlen zog. Neben 30 Einsätzen in der Regionalliga feierte er bei Gladbach auch sein Bundesliga-Debüt und wurde in der vergangenen Saison zum 1. FC Magdeburg ausgeliehen. Jetzt geht der kroatische U21-Nationalspieler den nächsten Schritt in der 3. Liga.
"Ich bin sehr glücklich, dass der Wechsel nach Essen zustande gekommen ist. Die Gespräche mit den Verantwortlichen und das große Vertrauen, das mir entgegengebracht wird, haben mich von Anfang an überzeugt. RWE ist genau der richtige Verein, um den nächsten Schritt in meiner sportlichen Entwicklung zu gehen", zeigte sich Pesch überzeugt von seinem neuen Arbeitgeber.
3. Juli, 11.49 Uhr: Borussia Mönchengladbach holt Abwehrtalent Jan Leszczyński aus Polen
Borussia Mönchengladbach sorgt für die Zukunft vor und sichert sich die Dienste des polnischen Abwehrtalents Jan Leszczyński (19). Der Innenverteidiger kommt von seinem Heimatverein Legia Warschau und unterschreibt einen Vertrag bis 2030 am Niederrhein.
"Jan ist ein sehr talentierter Innenverteidiger und besitzt ein wirklich sehr spannendes Profil und ein großes Potential", freute sich Fohlen-Sportchef Rouven Schröder (50). "Er ist zweikampfstark, hat ein gutes Kopfballspiel, ist beidfüßig und hat eine saubere Spieleröffnung. Außerdem ist er sehr fokussiert und ehrgeizig und steht am Anfang eines spannenden Weges."
Leszczyński spielt aktuell für die polnische U19-Nationalmannschaft, durchlief zuvor auch die anderen Juniorenteams seines Heimatlandes. Im Verein sammelte er neben erster Erfahrung bei den Profis bereits Einsätze in der UEFA Youth League. Dem Kicker zufolge soll Gladbach für den 19-Jährigen tief in die Tasche greifen: 2,5 bis 3 Millionen Euro überweist die Borussia demzufolge nach Polen.
2. Juli, 20.17 Uhr: 1. FC Köln schnappt sich Luka Lochoshvili vom 1. FC Nürnberg
Der 1. FC Köln meldet Vollzug und holt mit Luka Lochoshvili (28) vom 1. FC Nürnberg einen neuen Innenverteidiger an Bord.
Alle Infos zum Transfer findet Ihr hier.
2. Juli, 18.36 Uhr: Energie Cottbus holt nächsten verlorenen Sohn zurück
Nach Leonardo Bittencourt (32) hat Energie Cottbus einen weiteren Ex-Spieler mit klangvollem Namen zurück in die Lausitz geholt: Lucas Copado (22)!
Der Sohn des früheren Bundesligaprofis Francisco Copado wechselt ein Jahr nach seinem Abgang vom SC Paderborn wieder zum FCE.
Alle Infos zum Deal unter: "Wieder aus der Bundesliga! Cottbus holt den nächsten verlorenen Sohn zurück".
2. Juli, 15.15 Uhr: Manchester City bricht eigenen Transferrekord
Rekord-Deal in Manchester! Die Citizens holen den englischen WM-Fahrer Elliot Anderson (23) und legen dafür dem Vernehmen nach satte 135 Millionen Euro auf den Tisch.
Damit avanciert der zentrale Mittelfeldmann, der vom Premier-League-Konkurrenten Nottingham Forest kommt, zum teuersten Spieler in der Geschichte der Skyblues. Der 23-Jährige löst seinen englischen Landsmann Jack Grealish (2021/22, 117,5 Millionen Euro) ab.
Der Allrounder stammt aus der Jugend von Newcastle United, wechselte im Sommer 2024 zu den Tricky Trees und entwickelte sich dort seitdem zum absoluten Leistungsträger sowie einem der besten Box-to-Box-Spieler der Premier League. Seinen Medizincheck absolvierte Anderson bereits in den USA.
2. Juli, 14.40 Uhr: 1. FC Saarbrücken bedient sich in Südkorea
Die Molschder aus Saarbrücken basteln weiter fleißig am Kader für die neue Saison und holen Seung-joon Lee (21) vom Yongin FC.
Der Flügelstürmer ist ehemaliger U20-Nationalkicker seines Landes und stammt aus einer echten Fußball-Familie: Auch sein Vater Eul-yong war Profi und kickte unter anderem für Trabzonspor, Bruder Tea-seok ist Stammkraft bei Austria Wien und vertrat Südkorea zuletzt bei der WM.
"Er ist ein sehr spannender Spieler, von dem wir vor allem für die Umschaltmomente viele Impulse erwarten. Er hat aber nicht nur ein gutes Tempo, sondern auch in Eins-gegen-eins-Situationen große Stärken", zeigte sich FCS-Sportvorstand Markus Thiele begeistert.
2. Juli, 14.35 Uhr: Union-Eigengewächs wechselt zum VfB Stuttgart
David Preu (21) verlässt Union Berlin und schließt sich dem VfB Stuttgart an. Dort ist der Linksaußen zunächst für die zweite Mannschaft eingeplant.
"Für seine weitere Entwicklung ist es wichtig, dauerhaft auf hohem Niveau Verantwortung zu übernehmen. Wir danken ihm für seinen Einsatz im Trikot des 1. FC Union Berlin und wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute", so FCU-Sportchef Horst Heldt.
2. Juli, 14.31 Uhr: Greuther Fürth angelt sich Drittliga-Talent
Benjamin Zank (21) verlässt Viktoria Köln nach nur einem Jahr bereits wieder und wechselt in die 2. Bundesliga zur SpVgg Greuther Fürth. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Klubs Stillschweigen.
In der vergangenen Saison machte der 1,95 Meter große Mittelstürmer mit 13 Treffern in 37 Pflichtspielpartien für die Höhenberger auf sich aufmerksam, auch wenn er größtenteils als Joker zum Einsatz kam und acht seiner Tore im Landespokal erzielte.
"Bennys Entwicklung im letzten Jahr ging sehr schnell, gerade in der Rückrunde war er ein wichtiger Faktor in unserem Spiel. Dass er jetzt trotz seiner aktuellen Verletzung den Schritt zu Fürth in die 2. Liga gehen kann, zeigt das Potential das noch in ihm steckt", erklärte Viktoria-Boss Valentin Schäfer.
Fürth-Geschäftsführer Daniel Meyer freute sich: "Wir sehen es als Statement für unseren Weg, dass er sich fürs Kleeblatt entschieden hat. Er bringt mit seiner Physis und Athletik eine hohe Präsenz und Dynamik mit. Seine Entwicklung in den vergangenen Jahren war bemerkenswert, weil er sich jeden Schritt hart erarbeitet hat. Diese Mentalität brauchen wir auch bei uns."
2. Juli, 11.15 Uhr: Moritz Broschinski schließt sich dem KSC an
Vom "Joggeli" in Richtung Wildpark! Der Karlsruher SC ist auf dem Transfermarkt tätig geworden.
Wie der Zweitligist am Donnerstagvormittag bekannt gab, kommt Angreifer Moritz Broschinski (25) vom Schweizer Rekordmeister FC Basel. Chefcoach Maximilian Senft (36) verfügt damit über eine weitere Alternative für die Offensive.
"Moritz Broschinski ist ein Spieler, der genau in das Profil passt, das wir für diese Position definiert haben - athletisch, taktisch und charakterlich", beschreibt KSC-Boss Mario Eggimann (45) den sechsten Neuzugang des Sommers.
1. Juli, 18.23 Uhr: FC Bayern macht Saibari-Transfer perfekt
Der deutsche Rekordmeister hat noch während der laufenden WM den Wechsel von Marokko-Star Ismael Saibari (25) von der PSV Eindhoven eingetütet.
"Bereits als Kind träumt man, bei einem Verein wie dem FC Bayern einen Vertrag zu unterschreiben – jeder weiß, dass das einer der größten Clubs der Welt ist. Der FC Bayern spielt jedes Jahr um die wichtigsten Titel wie die Champions League, und ich möchte hier so viele Titel wie möglich gewinnen", freute sich der 25-Jährige auf die Aufgabe.
Alle Infos zum Transfer unter: "Die Tinte ist trocken: FC Bayern holt WM-Torschützen für fünf Jahre".
1. Juli, 14.24 Uhr: Nick Seidel schließt sich dem SC Verl an
Innenverteidiger Nick Seidel (21) kehrt nach seiner Leihe zu Jahn Regensburg nicht nach Nürnberg zurück, sondern wechselt fest in die 3. Liga zum SC Verl.
Dort hat der Linksfuß einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 unterschrieben. Für den SSV stand das Abwehrtalent letzte Saison wettbewerbsübergreifend 26 Mal auf dem Rasen.
1. Juli, 14.21 Uhr: MSV Duisburg angelt sich Frederik Christensen
In der vergangenen Saison half Linksverteidiger Frederik Christensen fleißig beim Aufstieg des VfL Osnabrück mit, jetzt wechselt der 24-jährige Däne jedoch zu den Zebras nach Duisburg.
Zuletzt war er nämlich von IF Brommapojkarna an die Bremer Brücker ausgeliehen, absolvierte beim VfL 32 Spiele (drei Tore, fünf Vorlagen).
"Er kann die linke Schiene spielen wie zuletzt in Osnabrück, aber genauso auch als Linksverteidiger in der 4er-Kette. Früher hat er auch schon die offensiven Flügelpositionen gespielt, einfach ein vielseitiger Spieler. Er hat einen enorm aktiven Spielstil, ist total griffig, denkt offensiv, genau das Profil, welches zu unserer Spielweise passt", lobte MSV-Boss Christopher Schmoldt seinen Neuling.
1. Juli, 14.01 Uhr: 1. FC Saarbrücken holt Ex-BVB-Talent
Gökdeniz Gürpüz (20) wechselt ablösefrei von Galatasaray Istanbul nach Saarbrücken.
Beim türkischen Spitzenklub absolvierte der zentrale Mittelfeldspieler sieben Einsätze für die Profis, außerdem kam er 27 Mal für die U19 zum Einsatz. Sein Vertrag in Istanbul lief zum Saisonende aus. Zuvor hatte der gebürtige Duisburger sein Handwerk in der Jugend von Borussia Dortmund gelernt, dort kam er auf 31 Spiele für die U17 (fünf Tore, fünf Assists).
"Er ist ein Zehner mit sehr gutem Spielverständnis, kann in den Räumen gut auflösen und erweitert unser Offensivpotenzial. Das können wir gebrauchen, vor allem, wenn ein Gegner tief steht", freute sich FCS-Sportvorstand Markus Thiele.
30. Juni, 22.04 Uhr: SV Waldhof Mannheim holt Moritz Polte
Die Kaderplanung des SV Waldhof Mannheim für die kommende Spielzeit in der 3. Liga nimmt weiter Fahrt auf.
Mit Moritz Polte (18) kommt ein neuer Innenverteidiger von Regionalligist BFC Dynamo nach "Monnem".
Die Badener gaben den Wechsel am späten Dienstagabend bekannt, hielten sich jedoch zu Vertragsdetails bedeckt.
30. Juni, 20.42 Uhr: Sejdo Durakov wechselt fest nach Ingolstadt
Offensivtalent Sejdo Durakov (19) trägt künftig das Trikot des FC Ingolstadt 04.
Der Drittligist sicherte sich die Dienste des 19 Jahre jungen Stürmers von Regionalligist Rot-Weiß Erfurt. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.
"Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren offen und wertschätzend, sodass ich schnell das Gefühl hatte, hier genau richtig zu sein. Ich freue mich darauf, meine neuen Mitspieler kennenzulernen, mich jeden Tag weiterzuentwickeln und gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich zu sein", blickt der Nordmazedonier seiner neuen Aufgabe mit Vorfreude entgegen.
30. Juni, 20.30 Uhr: SV Damrstadt 98 rüstet im Mittelfeld auf
Für die kommende Zweitliga-Saison hat der SV Darmstadt 98 personell nachgelegt und Mittelfeldspieler Lance Duijvestijn (27) verpflichtet.
Vom niederländischen Erstliga-Klub Sparta Rotterdam kommt der Mittelfeldakteur zu den Lilien ans Böllenfalltor.
Der 27-Jährige war zuvor ein halbes Jahr an Fortuna Sittard ausgeliehen, absolvierte in der abgelaufenen Spielzeit 28 Spiele in der Eredivisie. Dabei verbuchte er drei Treffer sowie zwei Assists.
30. Juni, 20.17 Uhr: SC Verl verstärkt sich mit Tim Heike
Der SC Verl hat am Dienstag die Verpflichtung von Tim Heike (26) bekannt gegeben.
Der 26 Jahre alte Offensivspieler, der in der Rückrunde beim MSV Duisburg außen vor blieb, soll künftig die Offensive des direkten Drittliga-Konkurrenten beleben.
30. Juni, 16.44 Uhr: Alexander Prokopenko zieht es in die Domstadt
Viktoria Köln hat den nächsten Neuzugang an Land gezogen.
Alexander Prokopenko (24) macht den nächsten Schritt und verlässt den Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena in Richtung Höhenberg. Beim Drittliga-Klub ist der Offensivspieler damit bereits die siebte Neuverpflichtung.
Details zum Vertrag wurden nicht bekannt gegeben.
30. Juni, 16.19 Uhr: Noah Katterbach wechselt nach Braunschweig
Eintracht Braunschweig hat sich die Dienste von Noah Katterbach (25) gesichert.
Der Drittligist nimmt den Linksverteidiger für die bevorstehende Saison auf Leihbasis vom Hamburger SV unter Vertrag. Das teilten die Löwen selbst am Dienstag mit. Das Arbeitspapier enthält darüber hinaus eine Kaufoption.
Der 25-Jährige besitzt beim HSV noch einen gültigen Vertrag bis Juni 2028. Sportlich spielte Katterbach zuletzt jedoch keine Rolle. In der vergangenen Spielzeit blieb er ohne Einsatz.
30. Juni, 15.37 Uhr: FC Schalke 04 gibt Remmert-Abgang bekannt
Abschied auf Zeit: Für Peter Remmert (20) geht das Kapitel Schalke 04 nach zwei Jahren vorerst zu Ende.
Der Bundesliga-Aufsteiger bestätigte am Dienstag nämlich den Leihwechsel des 20-Jährigen zum MSV Duisburg. Beim zwei Klasse niedriger spielenden Revier-Nachbarn soll der Stürmer den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen, möglichst viele Einsatzminuten erhalten.
In der Spielzeit 2024/25 lief Remmert erstmals für die Profis der Königsblauen auf. Insgesamt kam er in den vergangenen beiden Saisons jedoch nur fünfmal zum Einsatz.
30. Juni, 14.35 Uhr: Wesley Adeh per Leihe nach Münster
Preußen Münster hat Wesley Adeh (19) verpflichtet.
Wie der Drittliga-Klub am Dienstag verkündete, wechselt der junge Mittelfeldakteur auf Leihbasis vom Bundesligisten SV Werder Bremen zu den Adlern.
"Wesley ist ein sehr talentierter und entwicklungsfähiger Mittelfeldspieler, der trotz seines jungen Alters bereits eine hohe Qualität mitbringt. Er besitzt große Spielintelligenz, Dynamik und Intensität", wird SCP-Sportdirektor Jan Uphues (38) in der offiziellen Vereinsmitteilung zitiert.
"Wir freuen uns, Wesley für die kommende Saison bei uns zu haben. Er ist für sein Alter schon sehr reif und soll bei uns den nächsten Schritt in seiner Laufbahn gehen."
30. Juni, 13.14 Uhr: Haugen stürmt zu Klose in die 2. Liga
Stürmer Sigurd Haugen (28) wagt den nächsten Schritt und wechselt in die 2. Liga zum 1.FC Nürnberg: Dort trifft er auf den früheren Weltklasse-Stürmer Miroslav Klose (48) als Trainer.
Der Norweger kommt nach dem Zwangsabstieg ablösefrei von 1860 München, wo er in der abgelaufenen Saison 16 Tore und vier Vorlagen markierte.
"Sigurd Haugen hat seine Torjägerqualitäten in den vergangenen Jahren mehrfach bewiesen und in den letzten zwei Jahren auch in der 3. Liga überzeugt. Die Situation bei 1860 hat uns die Möglichkeit geboten, ihn davon zu überzeugen, seinen Weg künftig in Nürnberg fortzusetzen", so Sportvorstand Joti Chatzialexiou (50).
30. Juni, 10.43 Uhr: Regionalliga-Topstürmer Ugondu entscheidet sich für den FC Ingolstadt
Die Entscheidung ist gefallen! Regionalliga-Topstürmer Obed Chidindu Ugondu (24) schließt sich Drittligist FC Ingolstadt an.
Der FCI gewinnt damit das Rennen um den begehrten Stürmer, an dem zahlreiche vereine aus der 3. und 4. Liga Interesse bekundet hatten. Ugondu hatte in zwei Jahren für Rot-Weiß Erfurt 34 Tore in 68 Spielen markiert.
"Obed hat sich seinen Weg in die 3. Liga mit konstanten Leistungen erarbeitet. Uns überzeugt nicht nur seine Trefferquote, sondern vor allem die Art, wie er Fußball spielt. Er bringt Tempo mit, sucht konsequent den Weg zum Tor und verfügt über eine hohe Präsenz im letzten Drittel. Mit seinen Qualitäten erweitert er unsere Möglichkeiten in der Offensive" sagt Rico Hof, Kaderplanungs-Koordinator der Ingolstädter.
29. Juni, 15.48 Uhr: Düsseldorf kauft Eric Hottmann aus Vertrag bei Regensburg
Neu-Drittligist Fortuna Düsseldorf lässt die Muskeln spielen: Der Zweitliga-Absteiger hat Stürmer Eric Hottmann 826) aus seinem Vertrag beim künftigen Liga-Konkurrenten Jahn Regensburg gekauft.
Möglich machte dies eine Ausstiegsklausel im eigentlich bis Sommer 2027 gültigen Kontrakt Hottmanns, der in Düsseldorf jetzt für drei Jahre unterschrieb. Der Angreifer hatte mit 18 Torbeteiligungen seine bis dato beste Saison seiner Karriere hingelegt.
"Wir sind sehr froh, dass sich Eric für einen Wechsel zu uns entschieden hat. Mit ihm gewinnen wir einen Angreifer, der seine Qualitäten in der 3. Liga bereits unter Beweis gestellt hat. Er bringt mit seiner offensiven Wucht, seiner Abschlussstärke sowie seiner hohen Laufbereitschaft wichtige Eigenschaften für unser Spiel mit", so Fortuna-Sportchef Samir Arabi (47).
29. Juni, 15.31 Uhr: Kiel zieht georgischen Nationalstürmer an Land
Zweitligist Holstein Kiel hat sich die Dienste des georgischen Nationalstürmers Giorgi Kvilitaia (32) gesichert. Der Routinier bestritt bis heute 44 Länderspiele und unterschrieb für zunächst ein Jahr an der Kieler Förde.
Zuletzt lief der Angreifer für den FC Metz in Frankreichs Ligue 1 (zehn Spiele, zwei Tore) auf. Zu Saisonbeginn hatte der Kvilitaia mit Aris Limassol die Qualifikation zu Conference League gespielt.
"Mit Giorgi gewinnen wir einen sehr erfahrenen klassischen Stoßstürmer. Er verfügt über enorme Präsenz im Strafraum, körperliche Robustheit und ein gutes Kopfballspiel. Darüber hinaus bringt er Führungsqualitäten mit", so KSV-Sportchef Olaf Rebbe (48).
28. Juni, 13.18 Uhr: Darmstadt 98 lockt Flügelflitzer aus den Niederlanden
Neuer Schwung für die Darmstädter Offensive: Die Lilien haben Ibrahim El Kadiri (24) von De Graafschap Doetinchem verpflichtet.
Der Flügelstürmer wurde im Nachwuchs von Ajax Amsterdam ausgebildet und spielte seit 2019 erst beim FC Volendam, dann bei De Graafschap in den ersten beiden niederländischen Ligen. Der Schritt zum SV 98 ist damit sein erster ins Ausland.
"Seit der ersten Kontaktaufnahme war ich begeistert von der Möglichkeit, für Darmstadt in der 2. Bundesliga zu spielen. Umso glücklicher bin ich nun, dass ich diesen Schritt gehen kann. Ich freue mich sehr auf den Verein, die Fans und die Atmosphäre am Böllenfalltor", schwärmte der Neuzugang.
28. Juni, 11.23 Uhr: Saarbrücken angelt sich nächstes Talent für ein Jahr
Der 1. FC Saarbrücken hat nach Alexander Staff (18) den nächsten Leihspieler eingetütet: Von Mainz 05 kommt Daniel Gleiber (21) für eine Saison.
Der zentrale Mittelfeldspieler gehörte zum Anschlusskader der Bundesliga-Profis und feierte sein Debüt 2024 ausgerechnet gegen Bayern München.
"Daniel ist ein sehr guter Fußballer - und er bringt alle Elemente mit rein, die wir haben wollen. Er hat in Mainz viel mit den Profis trainiert und sogar schon 24 Minuten Conference League gespielt", beschreibt FCS-Sportchef Markus Thiele (44).
27. Juni, 13.03 Uhr: Essen holt gleich zwei Sturm-Talente aus der Bundesliga per Leihe
Drittligist Rot-Weiss Essen hat zwei Talente aus der Bundesliga ausgeliehen: Vom FC Augsburg kommt für eine Spielzeit Aiman Dardari (21). Der Linksaußen war in der Rückrunde zu Zweitligist SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen, kam aber nur auf sechs Kurzzeiteinsätze.
Darüber hinaus wurde die Leihe mit Mittelstürmer Jaka Cuber Potocnik (21) und dem 1. FC Köln um eine Saison verlängert. Der Slowene war in der zurückliegenden Saison bereits an die Essener Hafenstraße ausgeliehen gewesen (21 Spiele, vier Tore).
27. Juni, 11.36 Uhr: Saarbrücken schnappt sich Gold-Gewinner der Fritz-Walter-Medaille für eine Saison
Wird dieser Name der nächste Newcomer der 3. Liga? Der 1. FC Saarbrücken hat sich Sturm-Juwel Alexander Staff für die neue Saison geschnappt. Der 18-Jährige kommt für ein Jahr auf Leihbasis von Eintracht Frankfurt.
Staff ist langjähriger Junioren-Nationalspieler, gewann im Vorjahr die Fritz-Walter-Medaille in Gold in der Kategorie U17, sicherte sich zuvor einen Platz in den Geschichtsbüchern der Regionalliga Südwest als jüngster Torschütze aller Zeiten (16 Jahre, 4 Monate, 20 Tage)
FCS Sportvorstand Markus Thiele (44) zeigt sich hocherfreut: "Er hat super Dynamik, ist laufstark - und an seinem Marktwert sieht man, was für ein Potenzial in ihm steckt. Alex soll sich bei uns weiterentwickeln."
27. Juni, 9.44 Uhr: Düsseldorf schnappt sich Aue-Keeper Louis Lord
Dass Louis Lord Erzgebirge Aue verlässt, hatte sich in den vergangenen Wochen angedeutet. Jetzt steht sein neuer Klub fest: Der Jung-Torhüter (22) wechselt zu Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf, wo er einen Zweijahres-Vertrag unterschreibt.
Sportvorstand Samir Arabi (47) erklärt: "Mit Louis konnten wir einen jungen, entwicklungsfähigen und sehr gut ausgebildeten Torhüter für uns gewinnen. Er hat in seiner Zeit bei Erzgebirge Aue bereits seine ersten Erfahrungen in der 3. Liga gesammelt und sein Potenzial gezeigt."
27. Juni, 9.39 Uhr: Kiel holt japanisches Talent auf Leihbasis
Zweitligist Holstein Kiel verstärkt sich mit einem japanischen Talent: Taisei Abe (22) kommt per Leihe von V-Varen Nagasaki.
Der KSV sicherte sich auch eine Kaufoption auf den Mittelfeldmann, der diese Saison an den Schweizer Erstligisten FC Luzern ausgeliehen war.
"Taisei ist ein dynamischer und spielstarker Verbindungsspieler für unser zentrales Mittelfeld, der in Luzern bereits gezeigt hat, welchen enormen Wert er für eine Mannschaft haben kann. Seine Mentalität und hohe Laufbereitschaft gepaart mit Spielfreude zeichnen ihn aus", stellt Sportchef Olaf Rebbe (48) den Neuzugang vor.
26. Juni, 20.39 Uhr: SV Werder Bremen bedient sich beim 1. FC Magdeburg
Der 1. FC Magdeburg lässt Dariusz Stalmach (20) ziehen.
Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler schließt sich dem SV Werder Bremen an. Das gab der Zweitliga-Klub selbst am Freitagabend bekannt.
Über die vertraglichen Details vereinbarten beide Klubs Stillschweigen.
26. Juni, 20.26 Uhr: Marcus Mathisen schließt sich FC St. Pauli an
Der FC St. Pauli treibt seine Kaderplanung weiter voran.
Einen Tag nach dem offiziellen Trainingsauftakt verpflichteten die Kiezkicker den Dänen Marcus Mathisen (30) für die kommende Zweitliga-Saison.
Mehr dazu erfahrt Ihr hier: "St.-Pauli-Blog: Jetzt ist es offiziell - Kiezkicker verpflichten dänischen Innenverteidiger"
26. Juni, 20.22 Uhr: VfL Osnabrück gibt Neuzugang bekannt
VfL Osnabrück hat personell nachgelegt und Leon Opitz (21) verpflichtet. Der 21 Jahre junge Mittelfeld-Akteur wechselt leihweise vom SV Werder Bremen zum Zweitliga-Aufsteiger.
"Mit Leon Opitz bekommen wir einen hochveranlagten, jungen Spieler, der bereits zu diesem frühen Zeitpunkt seiner Karriere wichtige Erfahrungen gesammelt hat. Leon bringt eine hohe Geschwindigkeit mit, verfügt über einen guten Torinstinkt und kann sowohl auf der Schiene als auch hinter den Spitzen eingesetzt werden", wird Daniel Latkowski (34), Technischer Direktor beim VfL, in der Bekanntgabe zitiert.
"Wir hatten ihn bereits im vergangenen Jahr auf dem Zettel und freuen uns deshalb umso mehr, dass die Leihe nun geklappt hat. Unser Dank gilt Werder Bremen für die vertrauensvollen Gespräche und die Möglichkeit, Leon zu uns zu holen."
26. Juni, 20.15 Uhr: Frankreich-Vizemeister holt Michaël Cuisance
Hertha BSC und Michaël Cuisance (25) gehen künftig getrennte Wege.
Wie der Hauptstadt-Klub am Freitagabend bekannt gab, zieht es den Mittelfeldspieler nach zwei Jahren in Berlin zurück in seine Heimat. Dort läuft der 25-jährige Franzose fortan für den Vizemeister RC Lens auf.
Zu den Vertragsmodalitäten äußerte sich die Alte Dame nicht.
26. Juni, 20.04 Uhr: Hiroki Sekine wechselt nach Kiel
Deal fix! Holstein Kiel hat seinen Kader weiter verstärkt und Hiroki Sekine (23) an Land gezogen.
Der japanische Rechtsverteidiger schließt sich den Störchen zunächst auf Leihbasis vom französischen Klub Stade Reims an. Gleichzeitig sicherte sich der Zweitligist eine Kaufoption für den 23-Jährigen.
26. Juni, 16.10 Uhr: Holstein Kiel verleiht Mladen Cvjetinović in die 3. Liga
Nächster Deal für den 1. FC Saarbrücken: Der Drittligist leiht in der kommenden Saison Mladen Cvjetinović (22) von Holstein Kiel aus.
Der Verteidiger war erst im vergangenen Sommer vom FC Ingolstadt zu den Störchen gewechselt, hatte dort aber in der Hinrunde nur einen Einsatz erhalten und war daraufhin zu Energie Cottbus verliehen worden. Der 3. Liga bleibt er jetzt erhalten und soll in Saarbrücken Spielpraxis sammeln.
"Der Wechsel nach Saarbrücken ist für mich eine wichtige Entscheidung und eine Aufgabe, auf die ich richtig Lust habe. Ich möchte in einem ambitionierten Umfeld meine Qualitäten einbringen, Verantwortung übernehmen und der Mannschaft mit meiner Art zu verteidigen helfen. Gleichzeitig sehe ich hier die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln und gemeinsam mit dem Team erfolgreich zu sein", sagte der 22-Jährige.
26. Juni, 14.24 Uhr: Lok Leipzig bedient sich bei Erzgebirge Aue
Nach zwei Jahren verlässt Ricky Bornschein (26) Erzgebirge Aue - ausgerechnet zum neuen Ligakonkurrenten Lok Leipzig.
Alle Infos zum Deal lest Ihr in unserem Artikel: "Von Aue zum Meister! Pikanter Wechsel innerhalb Sachsens".
26. Juni, 13.34 Uhr: Siemen Voet wechselt zum 1. FC Saarbrücken
Nach dem Zwangsabstieg vom TSV 1860 München nimmt Innenverteidiger Siemen Voet (26) Abschied und wechselt zum 1. FC Saarbrücken.
Der ehemalige belgische Juniorennationalspieler wurde beim FC Brügge ausgebildet und spielte nach mehreren Stationen in seiner Heimat bereits in den Niederlanden und der Slowakei. Bei Slovan Bratislava lief er sogar schon in der Champions League auf.
"Bei Siemen haben wir vom Schicksal von 1860 profitiert, sonst wäre er gar nicht zu haben gewesen. Er bringt Drittligaerfahrung mit, ist ein stabiler Innenverteidiger, hat eine gute Größe und muss sich auch spielerisch nicht verstecken", erklärte Sportvorstand Markus Thiele (44).
26. Juni, 12.46 Uhr: Preußen Münster bedient sich beim SV Sandhausen
Der Kader von Zweitliga-Absteiger Preußen Münster nimmt Form an: Die Adlerträger holen Louis Kolbe (22) vom SV Sandhausen.
Der Rechtsverteidiger absolvierte bisher 78 Spiele in der Regionalliga, jetzt wechselt er erstmals eine Etage höher und soll sein Können in der 3. Liga unter Beweis stellen.
"Er hat in den vergangenen Jahren in der vierten Liga konstant sehr gute Leistungen gezeigt und sich dadurch für höhere Aufgaben empfohlen. Wir sind überzeugt, dass er uns sportlich sofort weiterhelfen kann. Gleichzeitig sehen wir bei ihm noch Entwicklungspotenzial und sind sicher, dass er sich in unserem Umfeld sowie im Wettbewerb der 3. Liga weiterentwickeln und den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen wird", betonte Sportdirektor Jan Uphues (38).
26. Juni, 12.13 Uhr: SC Paderborn leiht Nahuel Noll aus Hoffenheim
Der SC Paderborn hat einen Nachfolger für Keeper Dennis Seimen (20) gefunden: Nahuel Noll (23) kommt von Bundesliga-Konkurrent TSG 1899 Hoffenheim.
Noll war bereits in den vergangenen beiden Saisons verliehen gewesen, bei Greuther Fürth bzw. Hannover 96 war er Stammtorhüter in der 2. Bundesliga. Nun soll ihm der nächste Schritt in der Bundesliga gelingen.
"Wir freuen uns, dass sich Nahuel für unseren Sportclub entschieden hat, er passt sehr gut zu unserer Philosophie. Nahuel hat in den vergangenen Jahren auf hohem Niveau viel Spielpraxis gesammelt und gezeigt, dass er über enorme Qualitäten verfügt", sagte Sportgeschäftsführer Sebastian Lange (38): "Sein Spiel mit dem Ball am Fuß ist hervorragend, zudem besticht er durch eine sehr gute Ausstrahlung und Strafraumbeherrschung."
25. Juni, 16.55 Uhr Oliver Batista Meier wechselt zum SC Paderborn
Neuer Offensivmann für den SC Paderborn. Oliver Bastista Meier (25) heuert beim SCP an.
"Olli hat in seiner Karriere bereits viel Erfahrung auf hohem Niveau gesammelt. Er überzeugt durch eine starke Technik, Spielübersicht und Passqualität. Wir sind davon überzeugt, dass Olli unserer Offensive zusätzliche Qualität und Kreativität verleihen und dass er sich schnell an das Niveau der Bundesliga anpassen wird", so Paderborns Geschäftsführer Sebastian Lange über den 25-Jährigen.
Beim FC Bayern München wurde Oliver Batista Meier ausgebildet und hoch gehandelt. Er deutete bei Drittligist SC Verl sein herausragendes Potenzial an, kam bei Dynamo Dresden über vielversprechende Ansätze nicht hinaus und konnte zuletzt den Abstieg von Preußen Münster nicht verhindern.
25. Juni, 11 Uhr: Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg holt deutsches Riesentalent Noah Darvich
Er gilt schon seit geraumer Zeit als eines der größten deutschen Talente, jetzt hat sich Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg die Dienste von Mittelfeldspieler Noah Darvich (19) gesichert. Das teilte der Verein am Donnerstag mit.
Der Offensivmann kommt für eine Saison auf Leihbasis vom VfB Stuttgart. Darvich war vergangenen Sommer zu den Schwaben gewechselt und hatte in der zweiten Mannschaft 29 Pflichtspiele in der 3. Liga bestritten und dabei zehn Tore erzielt und sechs Torvorlagen geliefert. Bei den Schwaben steht Darvich noch bis 2029 unter Vertrag.
Der 19-Jährige kommt aus der Freiburger Fußball-Schule und wurde 2023 für 2,5 Millionen Euro an den Nachwuchs des FC Barcelona verkauft, von Stuttgart aber 2025 zurück nach Deutschland geholt.
Nun wird das große Talent erstmals in der Bundesliga auflaufen. "Noah bringt exzellente technische Anlagen mit und gilt auf der Zehnerposition zurecht als eines der vielversprechendsten Talente in Deutschland. Er versteht das Spiel, kann zwischen den Linien agieren und ist effizient im letzten Dritte", erklärt Elversbergs Sportdirektor Christian Weber den Transfer.
24. Juni, 13.04 Uhr: Arminia Bielefeld bindet Leihspieler Jannik Rochelt fest
Arminia Bielefeld und Jannik Rochelt (27) arbeiten weiter zusammen: Der DSC verpflichtet den in der vergangenen Rückrunde bereits von Hannover 96 ausgeliehenen Offensivspieler fest.
"Ich fühle mich in Bielefeld sehr wohl und habe mich vom ersten Tag an hervorragend aufgenommen gefühlt. Deshalb war für mich schnell klar, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, meinen Weg hier fortzusetzen", erklärte Rochelt. Er blicke voller Vorfreude auf die neue Saison.
Schon in der Rückrunde hatte der 27-Jährige sich sofort zum Stammspieler in Bielefeld gemausert und alle Spiele bestritten, dabei ein Tor selbst erzielt und vier weitere vorbereitet.
24. Juni, 12.05 Uhr: Energie Cottbus macht Malone-Deal offiziell
Wie TAG24 bereits vorab berichtete, machte Energie Cottbus im Rahmen der Pressekonferenz zum Trainingsauftakt den Transfer von Ryan Malone (33) offiziell. Der Innenverteidiger kommt von Erzgebirge Aue.
Beim Zweitliga-Aufsteiger soll er nun zum Standard-"Spezialisten" werden: "Mit Ryan Malone haben wir einen sehr erfahrenen Profi ins Team geholt, der weiß, wie diese Liga funktioniert. In den Gesprächen haben wir uns sehr offen über eine klare Perspektive ausgetauscht, diese Rolle möchte er gerne annehmen", erklärte Trainer Claus-Dieter Wollitz (60).
24. Juni, 10.38 Uhr: 1. FC Kaiserslautern holt jungen Offensiv-Allrounder aus Belgien
Der 1. FC Kaiserslautern hat sich mit einem Flügelflitzer aus Belgien verstärkt. Ibrahim Kanaté (19) wechselt auf Leihbasis vom RSC Anderlecht auf den Betzenberg.
Der Nationalspieler Malis konnte in seinem jungen Alter schon international Erfahrung in der Qualifikation zur Conference League und zur Europa League sammeln.
"Mit Ibrahim gewinnen wir ein interessantes Profil für unseren Kader hinzu. Er gibt uns durch seine Schnelligkeit und seine Qualitäten im Eins-gegen-Eins mehr Flexibilität auf der Außenbahn und in der Sturmspitze", sagt Sportdirektor Marcel Klos (37).
23. Juni, 16.49 Uhr: VfL Bochum sichert sich Regionalliga-Rakete Babis Drakas
Siebter Neuer für den VfL Bochum: Babis Drakas (23) kommt ablösefrei von Dortmunds U23 zum Zweitligisten. Der Außenstürmer sammelte diese Saison in der Regionalliga West 16 Torbeteiligungen, kommt aber auch schon auf 31 Drittliga Spiele (vier Scores).
VfL-Direktor Simon Zoller (34) führt aus: "Babis kann auf beiden Flügeln eingesetzt werden und erhöht dadurch unsere Flexibilität auf den Außenbahnen. Er bringt eine enorme Geschwindigkeit, eine sehr geradlinige Spielweise mit und ergänzt die vorhandenen Spielertypen hervorragend. Gleichzeitig sehen wir bei ihm noch weiteres Entwicklungspotenzial."
Mittags hatte Bochum bereits Michael Steinwender (26) vorgestellt (siehe Eintrag: 13.34 Uhr).
23. Juni, 15.57 Uhr: FC Augsburg leiht Yannik Keitel erneut aus
Schon in der vergangenen Rückrunde hatte der FC Augsburg Yannik Keitel (26) vom VfB Stuttgart ausgeliehen, jetzt wird die Zusammenarbeit für mindestens ein weiteres Jahr fortgesetzt. Die Fuggerstädter leihen den Defensivspieler für die kommende Saison erneut und sichern sich zudem eine Kaufoption.
Auch wenn Keitel in der abgelaufenen Saison von Verletzungspech geplagt wurde und nur sechs Bundesliga-Partien für den FCA absolvieren konnte, hinterließ er einen bleibenden Eindruck in Augsburg.
"Yannik hat in der vergangenen Rückrunde trotz Verletzungspech gezeigt, dass er mit seinem außergewöhnlichen Charakter sehr gut zu unserem Team passt. Wir sind weiterhin überzeugt von seinen Qualitäten und glauben, dass er uns nach einer vollständigen Vorbereitung mit der Mannschaft auch auf dem Platz noch stärker weiterhelfen kann", sagte Sportdirektor Benjamin Weber (43) dementsprechend.
23. Juni, 15.41 Uhr: Dynamo Dresdens Vinko Sapina wechselt in die 3. Liga
Dynamo Dresden gibt nach Marlon Faß (20) einen weiteren Profi in die 3. Liga ab, dieses Mal allerdings fest: Vinko Sapina (30) wechselt zum FC Ingolstadt.
Nach zwei Jahren in Dresden hatte der Mittelfeld-Hüne zuletzt keine Spielzeit mehr erhalten, sich deshalb nach einem neuen Klub umgesehen und ist in der 3. Liga fündig geworden, die er aus Zeiten mit dem SC Verl, Rot-Weiss Essen und der SGD bereits bestens kennt.
"Ich habe mich ganz bewusst für den FC Ingolstadt 04 und die mir aufgezeigte Spielidee, von der ich sofort begeistert war, entschieden. Ich werde alles daransetzen, meinen Teil beizutragen, dass wir die uns gemeinsam gesteckten Ziele erreichen und als Mannschaft erfolgreich sind. Ich freue mich riesig, auf die erste Einheit mit meinen neuen Teamkollegen sowie den gesamten Klub mit seinem Umfeld in den nächsten Tagen und Wochen noch besser kennenzulernen", sagte der Deutsch-Kroate.
23. Juni, 14.45 Uhr: Jahn Regensburg angelt sich Bayern-Keeper
Jahn Regensburg komplettiert sein Torwartteam: Max Schmitt (20) wechselt vom FC Bayern zum Drittligisten.
Der 20-Jährige wurde beim Rekordmeister ausgebildet, spielte 25-mal für die Zweitvertretung der Münchner und schaffte mehrfach den Sprung in den Profikader. In der vergangenen Saison war er bereits an den SSV Ulm ausgeliehen gewesen, jetzt wechselt er fest in die 3. Liga.
Sportdirektor Alexander Schmalhofer (39) erklärte: "Max hat trotz seines jüngeren Alters schon wertvolle Erfahrungen im Profibereich gesammelt. Er hat mehrere Jugend-Nationalteams durchlaufen, dort tolle Erfolge gefeiert und hat eine hervorragende Ausbildung beim FC Bayern München genossen. Max hat definitiv das Potenzial, in Regensburg seinen nächsten Karriereschritt zu gehen."
23. Juni, 13.54 Uhr: Dynamo Dresden verleiht Marlon Faß in die 3. Liga
Viel Bewegung bei Dynamo Dresden: Stürmer Marlon Faß (20) wird für mehr Spielpraxis in die 3. Liga zu Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach verliehen.
Schon in der vergangenen Saison war der 20-Jährige nicht für die SGD auf Torejagd gegangen, sondern auf Leihbasis für die Stuttgarter Kickers in der Regionalliga Südwest. Nun soll er sein Glück eine Liga höher versuchen.
23. Juni, 13.34 Uhr: VfL Bochum verpflichtet Michael Steinwender
Der VfL Bochum hat sich die Dienste von Innenverteidiger Michael Steinwender (26) gesichert. Der Österreicher kommt vom schottischen Erstligisten Heart of Midlothian ins Ruhrgebiet.
Steinwender spielte den größten Teil seiner Laufbahn bisher in der österreichischen Heimat und wechselte 2024 nach Schweden zum IFK Värnamo. Nach einem halben Jahr zog es ihn weiter gen Schottland, wo er seine Reise vor wenigen Wochen beinahe mit dem Meistertitel krönen konnte. Der VfL Bochum ist die erste Station des 26-Jährigen in Deutschland.
"Michael hat uns mit seinem Gesamtpaket als moderner Innenverteidiger überzeugt: Er ist 1,90 Meter groß, schnell, athletisch und verfügt über ein mutiges Pressingverhalten. Mit seinen 26 Jahren hat er auch international schon einige Erfahrungen gesammelt und will beim VfL nun Verantwortung und Führungsaufgaben übernehmen", sagte Direktor Lizenzfußball Simon Zoller (34) über Steinwender, der in Bochum einen Dreijahresvertrag unterschrieb und mit der Nummer 15 auflaufen wird.
23. Juni, 11.32 Uhr: Dynamo Dresden holt Robert Wagner zurück
Schon in der vergangenen Rückrunde lief Robert Wagner (22) für Dynamo Dresden auf, jetzt wechselt der Mittelfeldspieler fest vom SC Freiburg an die Elbe.
Mehr über den Wechsel erfahrt Ihr hier: "Dynamo macht Rückhol-Coup perfekt: Robert Wagner bleibt ein Schwarz-Gelber!"
22. Juni, 22 Uhr: King Manu bleibt bei Energie Cottbus
Energie Cottbus hat sich die Dienste von Aufstiegsheld King Manu (22) fest gesichert. In der vergangenen Saison war er bereits von Fortuna Düsseldorf ausgeliehen gewesen, durch den Abstieg seines Stammklubs verlor der Vertrag des Verteidigers seine Gültigkeit.
Alles über den Deal lest Ihr hier: "Offiziell! Begehrter Aufstiegsheld bleibt in Cottbus".
22. Juni, 18.06 Uhr: Lars Lokotsch wechselt innerhalb der 3. Liga
Mit Preußen Münster stieg Lars Loktosch (30) aus der 2. Bundesliga ab und verlässt nun den Verein. Der 3. Liga bleibt er dennoch treu und schließt sich dem FC Ingolstadt an.
"In den vom ersten Moment an sehr wertschätzenden Gesprächen wurde mir eine klare Rolle aufgezeigt, mit der ich mich voll identifizieren kann und die ich hier sehr gerne erfüllen möchte. Durch meine vergangenen Stationen kenne ich die 3. Liga bereits bestens, weiß daher aber auch die familiäre Atmosphäre in einem Klub sehr zu schätzen, die ich hier beim FC Ingolstadt 04 vorfinden werde", sagte der Neuzugang.
22. Juni, 16.52 Uhr: Dynamo Dresden macht Straudi-Transfer perfekt
Zweitligist Dynamo Dresden hat sich wie erwartet mit Simon Straudi (27) verstärkt. Der Außenverteidiger kommt ablösefrei von Aufsteiger und Ostrivale Energie Cottbus.
Mehr dazu in unserem Artikel: "Straudi-Deal eingetütet: Dynamo bedient sich bei Energie Cottbus".
22. Juni, 13.33 Uhr: Viktoria Köln schnappt sich Aues Pascal Fallmann
Rechtsverteidiger Pascal Fallmann (22) hat nach dem Abstieg von Erzgebirge Aue einen neuen Verein gefunden: Der Ösi hat beim bisherigen Liga-Konkurrenten Viktoria Köln unterschrieben.
Köln-Sportchef Valentin Schäfer (31) erklärt: "Pascal war unser absoluter Wunschspieler für den offenen Platz auf der rechten Schiene. Für 22 Jahre hat er schon viel Spielerfahrung, war österreichischer U21-Nationalspieler und mag es als Charakter Verantwortung zu übernehmen. Wir freuen uns sehr, dass er sich trotz anderer Angebote für den Schritt zu uns entschieden hat."
Zuletzt war Fallmann auch mit Fortuna Düsseldorf und Preußen Münster in Verbindung gebracht worden. Insgesamt kommt Fallmann auf 99 Spiele in der dritthöchsten deutschen Spielklasse, davon 65 für Aue.
22. Juni, 11.53 Uhr: Hansa Rostock verpflichtet Defensivspieler Florian Bohnert
Hansa Rostock holt einen Allrounder für die Defensive: Florian Bohnert (28) kommt vom französischen Zweitligisten SC Bastia an die Ostsee.
Der luxemburgische Nationalspieler sammelte bereits Erfahrung in Deutschland, spielte bereits für die zweiten Mannschaften von Schalke 04 und Mainz 05 sowie den FK Pirmasens und wechselte 2023 in die Ligue 2 zu Bastia.
"Der Wechsel nach Rostock ist für mich ein spannender Schritt. Ich habe viele intensive Jahre in Frankreich und in der Nationalmannschaft erlebt und freue mich jetzt darauf, diese Erfahrungen in ein neues Umfeld einzubringen. Hansa ist ein Verein mit großer Tradition, einer besonderen Fanbasis und sportlichen Ambitionen", freut sich der Neuzugang über den Wechsel in die 3. Liga.
20. Juni, 14.23 Uhr: Cedric Itten zieht es nach Bremen
Vom Rhein an die Weser: Cedric Itten (29) verlässt Fortuna Düsseldorf nach dem Abstieg in die 3. Liga und setzt seine Laufbahn künftig beim SV Werder Bremen fort.
Am Sonntagnachmittag verkündete der Oberhaus-Klub die Verpflichtung des 29-jährigen Mittelstürmers, ohne allerdings Angaben zur genauen Vertragslaufzeit zu machen.
"Cedric ist ein Spieler, der hervorragend in unser gesuchtes Profil passt. Mit seinen 29 Jahren verfügt er über viel Erfahrung, die er sowohl bei seinen bisherigen Vereinen als auch in der schweizerischen Nationalmannschaft gesammelt hat. Diese Qualitäten werden unserer Mannschaft einen wichtigen Mehrwert bieten," wird Profilfußball-Leiter Peter Niemeyer (42) in der offiziellen Vereinsmitteilung zitiert.
Es geht wieder los! Die Vereine im deutschen Profi-Fußball ziehen sich ihre Neuzugänge für die kommende Saison an Land. Wir berichten für Euch auch in diesem Sommer vom Transfermarkt-Geschehen in unserem Liveticker.
Titelfoto: Gschlößl / SSV Jahn