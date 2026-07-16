Transfermarkt im Ticker: Drittliga-Knipser findet neuen Klub

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3. Juli, 13.32 Uhr: Marc Richter wechselt innerhalb der 3. Liga

Nach nur einem Jahr zieht Marc Richter (24) weiter: Der Mittelfeldspieler verlässt Alemannia Aachen und schließt sich dem TSV Havelse an. Erst im Sommer 2025 war er von der Zweitvertretung von Mainz 05 an den Tivoli gewechselt und dort in der Hinrunde häufig zum Einsatz gekommen, spielte in der Rückrunde allerdings keine Rolle mehr in der Kaderplanung und zieht nun innerhalb der 3. Liga weiter. "Marc hat in der Zeit bei Mainz – sowie in Aachen, gezeigt wozu er imstande ist. Er gehört zweifelsohne in

diese 3. Liga und wird dies bei uns weiterhin unter Beweis stellen. Er hat eine gute Dynamik in seinen

Aktionen und wird besonders in den Umschaltmomenten gefährlich vor dem gegnerischen Tor", betonte Trainer Samir Ferchichi (41).

Nach einem Jahr verlässt Marc Richter (24) Alemannia Aachen bereits wieder. © Alemannia Aachen

3. Juli, 12.01 Uhr: Noah Pesch wechselt zu Rot-Weiss Essen

Im Gegenzug gibt Borussia Mönchengladbach einen Offensivspieler ab: Noah Pesch (21) wechselt fest in die 3. Liga zu Rot-Weiss Essen. Der gebürtige Aachener verbrachte seine gesamte Jugend bei Bayer Leverkusen, bevor es ihn 2024 zur zweiten Mannschaft der Fohlen zog. Neben 30 Einsätzen in der Regionalliga feierte er bei Gladbach auch sein Bundesliga-Debüt und wurde in der vergangenen Saison zum 1. FC Magdeburg ausgeliehen. Jetzt geht der kroatische U21-Nationalspieler den nächsten Schritt in der 3. Liga. "Ich bin sehr glücklich, dass der Wechsel nach Essen zustande gekommen ist. Die Gespräche mit den Verantwortlichen und das große Vertrauen, das mir entgegengebracht wird, haben mich von Anfang an überzeugt. RWE ist genau der richtige Verein, um den nächsten Schritt in meiner sportlichen Entwicklung zu gehen", zeigte sich Pesch überzeugt von seinem neuen Arbeitgeber.

3. Juli, 11.49 Uhr: Borussia Mönchengladbach holt Abwehrtalent Jan Leszczyński aus Polen

Borussia Mönchengladbach sorgt für die Zukunft vor und sichert sich die Dienste des polnischen Abwehrtalents Jan Leszczyński (19). Der Innenverteidiger kommt von seinem Heimatverein Legia Warschau und unterschreibt einen Vertrag bis 2030 am Niederrhein. "Jan ist ein sehr talentierter Innenverteidiger und besitzt ein wirklich sehr spannendes Profil und ein großes Potential", freute sich Fohlen-Sportchef Rouven Schröder (50). "Er ist zweikampfstark, hat ein gutes Kopfballspiel, ist beidfüßig und hat eine saubere Spieleröffnung. Außerdem ist er sehr fokussiert und ehrgeizig und steht am Anfang eines spannenden Weges." Leszczyński spielt aktuell für die polnische U19-Nationalmannschaft, durchlief zuvor auch die anderen Juniorenteams seines Heimatlandes. Im Verein sammelte er neben erster Erfahrung bei den Profis bereits Einsätze in der UEFA Youth League. Dem Kicker zufolge soll Gladbach für den 19-Jährigen tief in die Tasche greifen: 2,5 bis 3 Millionen Euro überweist die Borussia demzufolge nach Polen.

Jan Leszczyński (19, l.) unterschreibt einen Vierjahresvertrag bei Borussia Mönchengladbach. © IMAGO / Beautiful Sports

2. Juli, 20.17 Uhr: 1. FC Köln schnappt sich Luka Lochoshvili vom 1. FC Nürnberg

Der 1. FC Köln meldet Vollzug und holt mit Luka Lochoshvili (28) vom 1. FC Nürnberg einen neuen Innenverteidiger an Bord. Alle Infos zum Transfer findet Ihr hier.

2. Juli, 18.36 Uhr: Energie Cottbus holt nächsten verlorenen Sohn zurück

Nach Leonardo Bittencourt (32) hat Energie Cottbus einen weiteren Ex-Spieler mit klangvollem Namen zurück in die Lausitz geholt: Lucas Copado (22)! Der Sohn des früheren Bundesligaprofis Francisco Copado wechselt ein Jahr nach seinem Abgang vom SC Paderborn wieder zum FCE. Alle Infos zum Deal unter: "Wieder aus der Bundesliga! Cottbus holt den nächsten verlorenen Sohn zurück".

Lucas Copado (22) stürmt künftig wieder für Energie Cottbus. © FC Energie

2. Juli, 15.15 Uhr: Manchester City bricht eigenen Transferrekord

Rekord-Deal in Manchester! Die Citizens holen den englischen WM-Fahrer Elliot Anderson (23) und legen dafür dem Vernehmen nach satte 135 Millionen Euro auf den Tisch. Damit avanciert der zentrale Mittelfeldmann, der vom Premier-League-Konkurrenten Nottingham Forest kommt, zum teuersten Spieler in der Geschichte der Skyblues. Der 23-Jährige löst seinen englischen Landsmann Jack Grealish (2021/22, 117,5 Millionen Euro) ab. Der Allrounder stammt aus der Jugend von Newcastle United, wechselte im Sommer 2024 zu den Tricky Trees und entwickelte sich dort seitdem zum absoluten Leistungsträger sowie einem der besten Box-to-Box-Spieler der Premier League. Seinen Medizincheck absolvierte Anderson bereits in den USA.

Elliot Anderson (23) weilt derzeit mit der englischen Nationalmannschaft bei der WM. Auf Vereinsebene wird er künftig für Manchester City spielen. © Tom Weller/dpa

2. Juli, 14.40 Uhr: 1. FC Saarbrücken bedient sich in Südkorea

Die Molschder aus Saarbrücken basteln weiter fleißig am Kader für die neue Saison und holen Seung-joon Lee (21) vom Yongin FC. Der Flügelstürmer ist ehemaliger U20-Nationalkicker seines Landes und stammt aus einer echten Fußball-Familie: Auch sein Vater Eul-yong war Profi und kickte unter anderem für Trabzonspor, Bruder Tea-seok ist Stammkraft bei Austria Wien und vertrat Südkorea zuletzt bei der WM. "Er ist ein sehr spannender Spieler, von dem wir vor allem für die Umschaltmomente viele Impulse erwarten. Er hat aber nicht nur ein gutes Tempo, sondern auch in Eins-gegen-eins-Situationen große Stärken", zeigte sich FCS-Sportvorstand Markus Thiele begeistert.

2. Juli, 14.35 Uhr: Union-Eigengewächs wechselt zum VfB Stuttgart

David Preu (21) verlässt Union Berlin und schließt sich dem VfB Stuttgart an. Dort ist der Linksaußen zunächst für die zweite Mannschaft eingeplant. "Für seine weitere Entwicklung ist es wichtig, dauerhaft auf hohem Niveau Verantwortung zu übernehmen. Wir danken ihm für seinen Einsatz im Trikot des 1. FC Union Berlin und wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute", so FCU-Sportchef Horst Heldt.

2. Juli, 14.31 Uhr: Greuther Fürth angelt sich Drittliga-Talent

Benjamin Zank (21) verlässt Viktoria Köln nach nur einem Jahr bereits wieder und wechselt in die 2. Bundesliga zur SpVgg Greuther Fürth. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Klubs Stillschweigen. In der vergangenen Saison machte der 1,95 Meter große Mittelstürmer mit 13 Treffern in 37 Pflichtspielpartien für die Höhenberger auf sich aufmerksam, auch wenn er größtenteils als Joker zum Einsatz kam und acht seiner Tore im Landespokal erzielte. "Bennys Entwicklung im letzten Jahr ging sehr schnell, gerade in der Rückrunde war er ein wichtiger Faktor in unserem Spiel. Dass er jetzt trotz seiner aktuellen Verletzung den Schritt zu Fürth in die 2. Liga gehen kann, zeigt das Potential das noch in ihm steckt", erklärte Viktoria-Boss Valentin Schäfer. Fürth-Geschäftsführer Daniel Meyer freute sich: "Wir sehen es als Statement für unseren Weg, dass er sich fürs Kleeblatt entschieden hat. Er bringt mit seiner Physis und Athletik eine hohe Präsenz und Dynamik mit. Seine Entwicklung in den vergangenen Jahren war bemerkenswert, weil er sich jeden Schritt hart erarbeitet hat. Diese Mentalität brauchen wir auch bei uns."

Benjamin Zank (21) geht nach seinem Drittliga-Durchbruch den nächsten Schritt. © Viktoria Köln

2. Juli, 11.15 Uhr: Moritz Broschinski schließt sich dem KSC an

Vom "Joggeli" in Richtung Wildpark! Der Karlsruher SC ist auf dem Transfermarkt tätig geworden. Wie der Zweitligist am Donnerstagvormittag bekannt gab, kommt Angreifer Moritz Broschinski (25) vom Schweizer Rekordmeister FC Basel. Chefcoach Maximilian Senft (36) verfügt damit über eine weitere Alternative für die Offensive. "Moritz Broschinski ist ein Spieler, der genau in das Profil passt, das wir für diese Position definiert haben - athletisch, taktisch und charakterlich", beschreibt KSC-Boss Mario Eggimann (45) den sechsten Neuzugang des Sommers.

Arbeiten von nun an zusammen: Geschäftsführer Sport Mario Eggimann (45, v.l.n.r.), Moritz Broschinski (25) und Direktor Profifußball Timon Pauls (34). © KSC

1. Juli, 18.23 Uhr: FC Bayern macht Saibari-Transfer perfekt

Der deutsche Rekordmeister hat noch während der laufenden WM den Wechsel von Marokko-Star Ismael Saibari (25) von der PSV Eindhoven eingetütet. "Bereits als Kind träumt man, bei einem Verein wie dem FC Bayern einen Vertrag zu unterschreiben – jeder weiß, dass das einer der größten Clubs der Welt ist. Der FC Bayern spielt jedes Jahr um die wichtigsten Titel wie die Champions League, und ich möchte hier so viele Titel wie möglich gewinnen", freute sich der 25-Jährige auf die Aufgabe. Alle Infos zum Transfer unter: "Die Tinte ist trocken: FC Bayern holt WM-Torschützen für fünf Jahre".

Ismael Saibari (25) hat beim FC Bayern unterschrieben. © FC Bayern

1. Juli, 14.24 Uhr: Nick Seidel schließt sich dem SC Verl an

Innenverteidiger Nick Seidel (21) kehrt nach seiner Leihe zu Jahn Regensburg nicht nach Nürnberg zurück, sondern wechselt fest in die 3. Liga zum SC Verl. Dort hat der Linksfuß einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 unterschrieben. Für den SSV stand das Abwehrtalent letzte Saison wettbewerbsübergreifend 26 Mal auf dem Rasen.

1. Juli, 14.21 Uhr: MSV Duisburg angelt sich Frederik Christensen

In der vergangenen Saison half Linksverteidiger Frederik Christensen fleißig beim Aufstieg des VfL Osnabrück mit, jetzt wechselt der 24-jährige Däne jedoch zu den Zebras nach Duisburg. Zuletzt war er nämlich von IF Brommapojkarna an die Bremer Brücker ausgeliehen, absolvierte beim VfL 32 Spiele (drei Tore, fünf Vorlagen). "Er kann die linke Schiene spielen wie zuletzt in Osnabrück, aber genauso auch als Linksverteidiger in der 4er-Kette. Früher hat er auch schon die offensiven Flügelpositionen gespielt, einfach ein vielseitiger Spieler. Er hat einen enorm aktiven Spielstil, ist total griffig, denkt offensiv, genau das Profil, welches zu unserer Spielweise passt", lobte MSV-Boss Christopher Schmoldt seinen Neuling.

Frederik Christensen (24, l.) feierte vergangene Saison den Aufstieg mit Osnabrück. © David Ebener/dpa

1. Juli, 14.01 Uhr: 1. FC Saarbrücken holt Ex-BVB-Talent

Gökdeniz Gürpüz (20) wechselt ablösefrei von Galatasaray Istanbul nach Saarbrücken. Beim türkischen Spitzenklub absolvierte der zentrale Mittelfeldspieler sieben Einsätze für die Profis, außerdem kam er 27 Mal für die U19 zum Einsatz. Sein Vertrag in Istanbul lief zum Saisonende aus. Zuvor hatte der gebürtige Duisburger sein Handwerk in der Jugend von Borussia Dortmund gelernt, dort kam er auf 31 Spiele für die U17 (fünf Tore, fünf Assists). "Er ist ein Zehner mit sehr gutem Spielverständnis, kann in den Räumen gut auflösen und erweitert unser Offensivpotenzial. Das können wir gebrauchen, vor allem, wenn ein Gegner tief steht", freute sich FCS-Sportvorstand Markus Thiele.

30. Juni, 22.04 Uhr: SV Waldhof Mannheim holt Moritz Polte

Die Kaderplanung des SV Waldhof Mannheim für die kommende Spielzeit in der 3. Liga nimmt weiter Fahrt auf. Mit Moritz Polte (18) kommt ein neuer Innenverteidiger von Regionalligist BFC Dynamo nach "Monnem". Die Badener gaben den Wechsel am späten Dienstagabend bekannt, hielten sich jedoch zu Vertragsdetails bedeckt.

30. Juni, 20.42 Uhr: Sejdo Durakov wechselt fest nach Ingolstadt

Offensivtalent Sejdo Durakov (19) trägt künftig das Trikot des FC Ingolstadt 04. Der Drittligist sicherte sich die Dienste des 19 Jahre jungen Stürmers von Regionalligist Rot-Weiß Erfurt. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. "Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren offen und wertschätzend, sodass ich schnell das Gefühl hatte, hier genau richtig zu sein. Ich freue mich darauf, meine neuen Mitspieler kennenzulernen, mich jeden Tag weiterzuentwickeln und gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich zu sein", blickt der Nordmazedonier seiner neuen Aufgabe mit Vorfreude entgegen.

30. Juni, 20.30 Uhr: SV Damrstadt 98 rüstet im Mittelfeld auf

Für die kommende Zweitliga-Saison hat der SV Darmstadt 98 personell nachgelegt und Mittelfeldspieler Lance Duijvestijn (27) verpflichtet. Vom niederländischen Erstliga-Klub Sparta Rotterdam kommt der Mittelfeldakteur zu den Lilien ans Böllenfalltor. Der 27-Jährige war zuvor ein halbes Jahr an Fortuna Sittard ausgeliehen, absolvierte in der abgelaufenen Spielzeit 28 Spiele in der Eredivisie. Dabei verbuchte er drei Treffer sowie zwei Assists.

30. Juni, 20.17 Uhr: SC Verl verstärkt sich mit Tim Heike

Der SC Verl hat am Dienstag die Verpflichtung von Tim Heike (26) bekannt gegeben. Der 26 Jahre alte Offensivspieler, der in der Rückrunde beim MSV Duisburg außen vor blieb, soll künftig die Offensive des direkten Drittliga-Konkurrenten beleben.

30. Juni, 16.44 Uhr: Alexander Prokopenko zieht es in die Domstadt

Viktoria Köln hat den nächsten Neuzugang an Land gezogen. Alexander Prokopenko (24) macht den nächsten Schritt und verlässt den Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena in Richtung Höhenberg. Beim Drittliga-Klub ist der Offensivspieler damit bereits die siebte Neuverpflichtung. Details zum Vertrag wurden nicht bekannt gegeben.

Trägt von nun an das Viktoria-Trikot: Alexander Prokopenko (24). © Lea Blank / Viktoria Köln

30. Juni, 16.19 Uhr: Noah Katterbach wechselt nach Braunschweig

Eintracht Braunschweig hat sich die Dienste von Noah Katterbach (25) gesichert. Der Drittligist nimmt den Linksverteidiger für die bevorstehende Saison auf Leihbasis vom Hamburger SV unter Vertrag. Das teilten die Löwen selbst am Dienstag mit. Das Arbeitspapier enthält darüber hinaus eine Kaufoption. Der 25-Jährige besitzt beim HSV noch einen gültigen Vertrag bis Juni 2028. Sportlich spielte Katterbach zuletzt jedoch keine Rolle. In der vergangenen Spielzeit blieb er ohne Einsatz.

30. Juni, 15.37 Uhr: FC Schalke 04 gibt Remmert-Abgang bekannt

Abschied auf Zeit: Für Peter Remmert (20) geht das Kapitel Schalke 04 nach zwei Jahren vorerst zu Ende. Der Bundesliga-Aufsteiger bestätigte am Dienstag nämlich den Leihwechsel des 20-Jährigen zum MSV Duisburg. Beim zwei Klasse niedriger spielenden Revier-Nachbarn soll der Stürmer den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen, möglichst viele Einsatzminuten erhalten. In der Spielzeit 2024/25 lief Remmert erstmals für die Profis der Königsblauen auf. Insgesamt kam er in den vergangenen beiden Saisons jedoch nur fünfmal zum Einsatz.

Schließt sich leihweise dem FC Schalke 04 an: Peter Remmert (20). © IMAGO / Funke Foto Services

30. Juni, 14.35 Uhr: Wesley Adeh per Leihe nach Münster

Preußen Münster hat Wesley Adeh (19) verpflichtet. Wie der Drittliga-Klub am Dienstag verkündete, wechselt der junge Mittelfeldakteur auf Leihbasis vom Bundesligisten SV Werder Bremen zu den Adlern. "Wesley ist ein sehr talentierter und entwicklungsfähiger Mittelfeldspieler, der trotz seines jungen Alters bereits eine hohe Qualität mitbringt. Er besitzt große Spielintelligenz, Dynamik und Intensität", wird SCP-Sportdirektor Jan Uphues (38) in der offiziellen Vereinsmitteilung zitiert. "Wir freuen uns, Wesley für die kommende Saison bei uns zu haben. Er ist für sein Alter schon sehr reif und soll bei uns den nächsten Schritt in seiner Laufbahn gehen."

30. Juni, 13.14 Uhr: Haugen stürmt zu Klose in die 2. Liga

Stürmer Sigurd Haugen (28) wagt den nächsten Schritt und wechselt in die 2. Liga zum 1.FC Nürnberg: Dort trifft er auf den früheren Weltklasse-Stürmer Miroslav Klose (48) als Trainer. Der Norweger kommt nach dem Zwangsabstieg ablösefrei von 1860 München, wo er in der abgelaufenen Saison 16 Tore und vier Vorlagen markierte. "Sigurd Haugen hat seine Torjägerqualitäten in den vergangenen Jahren mehrfach bewiesen und in den letzten zwei Jahren auch in der 3. Liga überzeugt. Die Situation bei 1860 hat uns die Möglichkeit geboten, ihn davon zu überzeugen, seinen Weg künftig in Nürnberg fortzusetzen", so Sportvorstand Joti Chatzialexiou (50).

Angreifer Sigurd Haugen (28) geht nach zwei erfolgreichen Saisons 3. Liga seine nächsten Schritte eine Liga drüber. © Christoph Reichwein/dpa

30. Juni, 10.43 Uhr: Regionalliga-Topstürmer Ugondu entscheidet sich für den FC Ingolstadt

Die Entscheidung ist gefallen! Regionalliga-Topstürmer Obed Chidindu Ugondu (24) schließt sich Drittligist FC Ingolstadt an. Der FCI gewinnt damit das Rennen um den begehrten Stürmer, an dem zahlreiche vereine aus der 3. und 4. Liga Interesse bekundet hatten. Ugondu hatte in zwei Jahren für Rot-Weiß Erfurt 34 Tore in 68 Spielen markiert. "Obed hat sich seinen Weg in die 3. Liga mit konstanten Leistungen erarbeitet. Uns überzeugt nicht nur seine Trefferquote, sondern vor allem die Art, wie er Fußball spielt. Er bringt Tempo mit, sucht konsequent den Weg zum Tor und verfügt über eine hohe Präsenz im letzten Drittel. Mit seinen Qualitäten erweitert er unsere Möglichkeiten in der Offensive" sagt Rico Hof, Kaderplanungs-Koordinator der Ingolstädter.

Obed Chidindu Ugondu (24, l.) war für seine Gegenspieler in der Regionalliga kaum zu verteidigen. © PICTURE POINT / S. Sonntag

29. Juni, 15.48 Uhr: Düsseldorf kauft Eric Hottmann aus Vertrag bei Regensburg

Neu-Drittligist Fortuna Düsseldorf lässt die Muskeln spielen: Der Zweitliga-Absteiger hat Stürmer Eric Hottmann 826) aus seinem Vertrag beim künftigen Liga-Konkurrenten Jahn Regensburg gekauft. Möglich machte dies eine Ausstiegsklausel im eigentlich bis Sommer 2027 gültigen Kontrakt Hottmanns, der in Düsseldorf jetzt für drei Jahre unterschrieb. Der Angreifer hatte mit 18 Torbeteiligungen seine bis dato beste Saison seiner Karriere hingelegt. "Wir sind sehr froh, dass sich Eric für einen Wechsel zu uns entschieden hat. Mit ihm gewinnen wir einen Angreifer, der seine Qualitäten in der 3. Liga bereits unter Beweis gestellt hat. Er bringt mit seiner offensiven Wucht, seiner Abschlussstärke sowie seiner hohen Laufbereitschaft wichtige Eigenschaften für unser Spiel mit", so Fortuna-Sportchef Samir Arabi (47).

Stürmer Eric Hottmann (26, r.) hat nach eigenen Aussagen bei einem "großen Verein" unterschrieben. © Fortuna Düsseldorf

29. Juni, 15.31 Uhr: Kiel zieht georgischen Nationalstürmer an Land

Zweitligist Holstein Kiel hat sich die Dienste des georgischen Nationalstürmers Giorgi Kvilitaia (32) gesichert. Der Routinier bestritt bis heute 44 Länderspiele und unterschrieb für zunächst ein Jahr an der Kieler Förde. Zuletzt lief der Angreifer für den FC Metz in Frankreichs Ligue 1 (zehn Spiele, zwei Tore) auf. Zu Saisonbeginn hatte der Kvilitaia mit Aris Limassol die Qualifikation zu Conference League gespielt. "Mit Giorgi gewinnen wir einen sehr erfahrenen klassischen Stoßstürmer. Er verfügt über enorme Präsenz im Strafraum, körperliche Robustheit und ein gutes Kopfballspiel. Darüber hinaus bringt er Führungsqualitäten mit", so KSV-Sportchef Olaf Rebbe (48).

Für den georgischen Nationalstürmer Giorgi Kvilitaia (32) ist Kiel die sechste Auslandsstation. © Holstein Kiel

28. Juni, 13.18 Uhr: Darmstadt 98 lockt Flügelflitzer aus den Niederlanden

Neuer Schwung für die Darmstädter Offensive: Die Lilien haben Ibrahim El Kadiri (24) von De Graafschap Doetinchem verpflichtet. Der Flügelstürmer wurde im Nachwuchs von Ajax Amsterdam ausgebildet und spielte seit 2019 erst beim FC Volendam, dann bei De Graafschap in den ersten beiden niederländischen Ligen. Der Schritt zum SV 98 ist damit sein erster ins Ausland. "Seit der ersten Kontaktaufnahme war ich begeistert von der Möglichkeit, für Darmstadt in der 2. Bundesliga zu spielen. Umso glücklicher bin ich nun, dass ich diesen Schritt gehen kann. Ich freue mich sehr auf den Verein, die Fans und die Atmosphäre am Böllenfalltor", schwärmte der Neuzugang.

28. Juni, 11.23 Uhr: Saarbrücken angelt sich nächstes Talent für ein Jahr

Der 1. FC Saarbrücken hat nach Alexander Staff (18) den nächsten Leihspieler eingetütet: Von Mainz 05 kommt Daniel Gleiber (21) für eine Saison. Der zentrale Mittelfeldspieler gehörte zum Anschlusskader der Bundesliga-Profis und feierte sein Debüt 2024 ausgerechnet gegen Bayern München. "Daniel ist ein sehr guter Fußballer - und er bringt alle Elemente mit rein, die wir haben wollen. Er hat in Mainz viel mit den Profis trainiert und sogar schon 24 Minuten Conference League gespielt", beschreibt FCS-Sportchef Markus Thiele (44).

Daniel Gleiber (heute 21, r.) feierte sein Profidebüt für Mainz im DFB-Pokal gegen Bayern. © IMAGO / Beautiful Sports

27. Juni, 13.03 Uhr: Essen holt gleich zwei Sturm-Talente aus der Bundesliga per Leihe

Drittligist Rot-Weiss Essen hat zwei Talente aus der Bundesliga ausgeliehen: Vom FC Augsburg kommt für eine Spielzeit Aiman Dardari (21). Der Linksaußen war in der Rückrunde zu Zweitligist SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen, kam aber nur auf sechs Kurzzeiteinsätze. Darüber hinaus wurde die Leihe mit Mittelstürmer Jaka Cuber Potocnik (21) und dem 1. FC Köln um eine Saison verlängert. Der Slowene war in der zurückliegenden Saison bereits an die Essener Hafenstraße ausgeliehen gewesen (21 Spiele, vier Tore).

27. Juni, 11.36 Uhr: Saarbrücken schnappt sich Gold-Gewinner der Fritz-Walter-Medaille für eine Saison

Wird dieser Name der nächste Newcomer der 3. Liga? Der 1. FC Saarbrücken hat sich Sturm-Juwel Alexander Staff für die neue Saison geschnappt. Der 18-Jährige kommt für ein Jahr auf Leihbasis von Eintracht Frankfurt. Staff ist langjähriger Junioren-Nationalspieler, gewann im Vorjahr die Fritz-Walter-Medaille in Gold in der Kategorie U17, sicherte sich zuvor einen Platz in den Geschichtsbüchern der Regionalliga Südwest als jüngster Torschütze aller Zeiten (16 Jahre, 4 Monate, 20 Tage) FCS Sportvorstand Markus Thiele (44) zeigt sich hocherfreut: "Er hat super Dynamik, ist laufstark - und an seinem Marktwert sieht man, was für ein Potenzial in ihm steckt. Alex soll sich bei uns weiterentwickeln."

Wird er der Newcomer der 3. Liga in der neuen Saison? Alexander Staff (18) will sein Potenzial in Saarbrücken beweisen. © IMAGO / Ricardo Larreina Amador

27. Juni, 9.44 Uhr: Düsseldorf schnappt sich Aue-Keeper Louis Lord

Dass Louis Lord Erzgebirge Aue verlässt, hatte sich in den vergangenen Wochen angedeutet. Jetzt steht sein neuer Klub fest: Der Jung-Torhüter (22) wechselt zu Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf, wo er einen Zweijahres-Vertrag unterschreibt. Sportvorstand Samir Arabi (47) erklärt: "Mit Louis konnten wir einen jungen, entwicklungsfähigen und sehr gut ausgebildeten Torhüter für uns gewinnen. Er hat in seiner Zeit bei Erzgebirge Aue bereits seine ersten Erfahrungen in der 3. Liga gesammelt und sein Potenzial gezeigt."

Louis Lord geht nicht mit Aue in die Regionalliga, hat stattdessen bei Zweitliga-Absteiger Düsseldorf unterschrieben. © Fortuna Düsseldorf

27. Juni, 9.39 Uhr: Kiel holt japanisches Talent auf Leihbasis

Zweitligist Holstein Kiel verstärkt sich mit einem japanischen Talent: Taisei Abe (22) kommt per Leihe von V-Varen Nagasaki. Der KSV sicherte sich auch eine Kaufoption auf den Mittelfeldmann, der diese Saison an den Schweizer Erstligisten FC Luzern ausgeliehen war. "Taisei ist ein dynamischer und spielstarker Verbindungsspieler für unser zentrales Mittelfeld, der in Luzern bereits gezeigt hat, welchen enormen Wert er für eine Mannschaft haben kann. Seine Mentalität und hohe Laufbereitschaft gepaart mit Spielfreude zeichnen ihn aus", stellt Sportchef Olaf Rebbe (48) den Neuzugang vor.

Ein Japaner im Strandkorb: Taisei Abe (22) spielt mindestens eine Saison für Kiel. © Holstein Kiel

26. Juni, 20.39 Uhr: SV Werder Bremen bedient sich beim 1. FC Magdeburg

Der 1. FC Magdeburg lässt Dariusz Stalmach (20) ziehen. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler schließt sich dem SV Werder Bremen an. Das gab der Zweitliga-Klub selbst am Freitagabend bekannt. Über die vertraglichen Details vereinbarten beide Klubs Stillschweigen.

26. Juni, 20.26 Uhr: Marcus Mathisen schließt sich FC St. Pauli an

Der FC St. Pauli treibt seine Kaderplanung weiter voran. Einen Tag nach dem offiziellen Trainingsauftakt verpflichteten die Kiezkicker den Dänen Marcus Mathisen (30) für die kommende Zweitliga-Saison. Mehr dazu erfahrt Ihr hier: "St.-Pauli-Blog: Jetzt ist es offiziell - Kiezkicker verpflichten dänischen Innenverteidiger"