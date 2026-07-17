Transfermarkt im Ticker: Seine eigene Vorhersage wird wahr! Robin Gosens wechselt zu Schalke

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Transfermarkt im Ticker: Robin Gosens wechselt zum FC Schalke 04. So wie er es selbst vor vier Jahren vorhergesagt hat.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Deutschland - Der Sommer wird heiß! Nicht nur aufgrund der Temperaturen, sondern weil es im deutschen Fußball auf dem Transfermarkt bis zum Deadline Day am 1. September rund geht.

In unserem Liveticker geben wir Euch einen Überblick über die wichtigsten Transfers der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga sowie ausgewählte Wechsel in den Regionalligen. Auf internationaler Ebene werfen wir ein Auge auf die Kracher-Verpflichtungen der Top-Teams.

Hier geht es zum Liveticker:

17. Juli, 17.45 Uhr: Robin Gosens wechselt zum FC Schalke 04!

Vor einiger Zeit hat er es selbst so prophezeit, jetzt ist es Wirklichkeit geworden: Robin Gosens (32) wechselt nach dem Aufstieg von Königsblau zu Schalke.

"Vielleicht haben sie sich in vier Jahren gefangen und spielen wieder eine Rolle in der Bundesliga, was ich mir von ganzem Herzen wünschen würde. Und vielleicht ist es dann ja tatsächlich der perfekte Moment, um meine Karriere dort zu beenden", sagte der Linksverteidiger vor mittlerweile vier Jahren am Sky-Mikrofon. Nun ist es tatsächlich so gekommen. Gosens ist selbst bekennender Fan der Knappen.

Der 32-Jährige wechselt zunächst auf Leihbasis vom AC Florenz nach Gelsenkirchen, sein Vertrag beinhalte aber eine Klausel, die "eine feste Verpflichtung möglich mache", so S04.

"Wir sind sehr happy, dass sich Robin Gosens für uns entschieden hat. Wir bekommen einen Spieler mit sehr viel Qualität und einen echten Leader für unsere Mannschaft. Robin hat in den vergangenen Jahren in seinen Vereinen und in der Nationalmannschaft Einsatz, Mentalität und den unbedingten Willen, erfolgreich zu sein, nachgewiesen", erklärte Youri Mulder.

Robin Gosens wechselt zu seinem Herzensklub Schalke 04.
Robin Gosens wechselt zu seinem Herzensklub Schalke 04.  © FC Schalke 04

17. Juli, 15.39 Uhr: Ex-Unioner Alexander Schwolow kommt zurück nach Deutschland

Nach nur einer Saison ist das Schottland-Kapitel für Alexander Schwolow (34) schon wieder beendet. Der 34-jährige Keeper wechselt vom Vizemeister Heart of Midlothian zum 1. FSV Mainz 05.

Ganz so schnell wird er bei seinem neuen Arbeitgeber allerdings noch nicht zwischen den Pfosten stehen. Der Bundesligist einigte sich nämlich mit den "Gorgie Boys" darauf, dass Schwolow zunächst noch die beiden anstehenden Qualifikationsspiele zur Champions League absolviert. Anschließend reist der gebürtige Wiesbadener ins Trainingslager der Nullfünfer, stößt dort am 30. Juli zum Team.

Erst im vergangenen Sommer war Schwolow vom 1. FC Union Berlin auf die Insel gewechselt.

Alexander Schwolow (34) ist zurück in der Bundesliga.
Alexander Schwolow (34) ist zurück in der Bundesliga.  © RONNY HARTMANN / AFP

17. Juli, 13.19 Uhr: Jasper Löffelsend zieht es nach Köln

Fortuna Köln hat sich in der Defensive mit Jasper Löffelsend (28) verstärkt.

Wie der Drittligist am Freitag bekannt gab, wechselt der 28-jährige Rechtsverteidiger vom polnischen Zweitligisten LKS Lodz in die Domstadt. Nähere Vertragsdetails wurden dabei aber nicht genannt.

"Super, dass wir Jasper von unserem Weg überzeugen konnten. Als Rechtsverteidiger bringt er viel höherklassige Erfahrung mit. Er passt sportlich und menschlich hervorragend zum Verein und zur Mannschaft", wird Fortuna-Chefcoach Matthias Mink (58) in der Vereinsmitteilung zitiert.

17. Juli, 11.36 Uhr: RB Leipzig verstärkt sich mit Maxime Esteve

Erstligist RB Leipzig hat die Verpflichtung von Maxime Esteve (24) bekannt gegeben.

Der 24-jährige Defensivmann kommt fest vom englischen FC Burnley, erhält bei den Sachsen einen Vertrag bis 2031.

Mehr dazu hier: "RB-Leipzig-Blog: Innenverteidiger Esteve wechselt aus England zu den Roten Bullen"

17. Juli, 8.54 Uhr: VfL Wolfsburg holt Timon Wellenreuther

Der Wechsel ist perfekt! Keeper Timon Wellenreuther (30) schließt sich wie erwartet dem VfL Wolfsburg an.

Am Donnerstagabend verkündete der Bundesliga-Absteiger die Verpflichtung des Torhüters vom niederländischen Spitzenklub Feyenoord Rotterdam. Der 30-jährige Ex-Junioren-Nationalspieler unterschrieb demnach bis 2029.

Wellenreuther ist damit fast zehn Jahre nach seinem letzten Bundesliga-Einsatz zurück in Deutschland. Bereits von 2014 bis 2017 stand der gebürtige Karlsruher beim FC Schalke 04 unter Vertrag. Nach einer Spanien-Leihe 2016 zu RCD Mallorca folgten Stationen in den Niederlanden sowie Belgien.

Zieht es zum VfL nach Wolfsburg: Timon Wellenreuther (30).
Zieht es zum VfL nach Wolfsburg: Timon Wellenreuther (30).  © John THYS / AFP

16. Juli, 15.06 Uhr: VfL Bochum holt einen neuen Torwart

Tino Casali (30) komplettiert das Torwartteam des VfL Bochum.

Der Österreicher stand zuletzt bei Rot-Weiss Essen unter Vertrag, wo sein Arbeitspapier jedoch endete. Dadurch kommt er ablösefrei an die Castroper Straße und unterschreibt dort bis 2028. Der VfL reagiert so auf den Abgang von Niclas Thiede (27), allerdings muss sich Casali hinter Stammkeeper Timo Horn (33) anstellen und gemeinsam mit Youngster Hugo Rölleke (21) Druck machen.

"Tino wird die Rolle als Herausforderer der anderen beiden Torhüter übernehmen und mit seiner Erfahrung und Qualität nicht nur Hugo Rölleke in seiner Entwicklung unterstützen, sondern auch Timo als Nummer eins im täglichen Training immer wieder fordern und pushen", erklärte VfL-Direktor Simon Zoller.

Tino Casali (30) hat beim VfL Bochum unterschrieben.
Tino Casali (30) hat beim VfL Bochum unterschrieben.  © VfL Bochum

16. Juli, 15.46 Uhr: Darmstadt 98 angelt sich Christopher Lannert

Rechtsverteidiger Christopher Lannert (28) verlässt Arminia Bielefeld und geht zum SV Darmstadt 98.

"Christopher war schon länger auf unserem Zettel und wir freuen uns, dass die Verpflichtung funktioniert hat. Er ist ein dynamischer und laufstarker Spieler, der offensiven Druck entfachen kann", freute sich Sport-Boss Paul Fernie.

Bei den Lilien könnte der Zugang ein Vorgriff auf den Verlust von Sergio López (27) sein, der vor einem Transfer nach Spanien stehen soll. Lannert war im Sommer 2023 vom TSV 1860 München zum DSC gewechselt, wo er seitdem 118 Pflichtspiele bestritt.

Christopher Lannert (28, r.) wechselt die Fronten und trägt künftig selbst die Lilie auf der Brust.
Christopher Lannert (28, r.) wechselt die Fronten und trägt künftig selbst die Lilie auf der Brust.  © Ulrich Hufnagel/dpa

16. Juli, 13.18 Uhr: Dynamo Dresden verpflichtet Ben Bobzien fest

Die Dresdner um Sportboss Sören Gonther (39) basteln weiter fleißig am neuen Zweitligakader für die anstehende Saison und haben mit Ben Bobzien (23) bereits den 12. Neuzugang sowie vierten Rückkehrer nach einer Leihe in der vergangenen Spielzeit geholt. Der Offensivmann wechselt fest vom 1. FSV Mainz 05 an die Elbe.

Alle Infos zum Deal findet Ihr unter: "Der nächste Transfer-Knaller: Auch Ben Bobzien kehrt zurück und wird fest verpflichtet".

16. Juli, 11.53 Uhr: FC Ingolstadt holt Benjamin Kanuric zurück

Nach einem Jahr in Portugal bei Leixões wechselt der offensive Mittelfeldspieler Benjamin Kanuric (23) zurück zum FCI, wo er bereits von 2023 bis 2025 kickte.

In der zweiten portugiesischen Liga verlor der Österreicher im Laufe der Saison seinen Platz im erweiterten Kreis der Stammelf und stand gegen Ende oftmals nicht einmal mehr im Kader des Teams aus der Porto-Vorstadt am Atlantik.

"Wir freuen uns sehr, Benji wieder bei uns zu haben. Bereits in den ersten Gesprächen mit ihm wurde deutlich, welchen Stellenwert der Verein für ihn hat und wie sehr er sich mit dem FCI identifiziert", erklärte Kaderplaner Rigo Hof. "Die Zeit im Ausland hat ihm zudem wertvolle Erfahrungen ermöglicht und zu seiner sportlichen wie persönlichen Weiterentwicklung beigetragen."

16. Juli, 11.46 Uhr: Patrick Hobsch wechselt zum SSV Jahn Regensburg

Der Jahn bastelt an seiner Offensive und nimmt Mittelstürmer Patrick Hobsch unter Vertrag. Zuletzt spielte der 31-Jährige bei 1860 München.

Bei den inzwischen zwangsabgestiegenen Löwen steuerte der Angreifer vergangene Saison sechs Treffer und fünf Vorlagen in 36 Drittligaspielen bei, kam aber hauptsächlich als Joker zum Einsatz. In Regensburg unterschreibt er jetzt einen Zweijahresvertrag.

"Patrick ist ein sehr torgefährlicher und erfahrener Mittelstürmer, der uns mit seinen Qualitäten, seiner Spielweise und seiner Persönlichkeit verstärken wird. Er hat seinen Torinstinkt über die letzten Jahre konstant nachgewiesen, daher freuen wir uns, dass er seinen Weg nun bei uns in Regensburg fortsetzt und beim Jahn auf Torejagd geht", erklärte Sportdirektor Alexander Schmalhofer.

Patrick Hobsch (31) stürmt künftig für den Jahn.
Patrick Hobsch (31) stürmt künftig für den Jahn.  © Gschlößl / SSV Jahn

16. Juli, 11.05 Uhr: 1. FC Magdeburg verstärkt sich mit reichlich Offensiv-Erfahrung

Der 1. FC Magdeburg kann den nächsten Neuzugang vermelden. Wie der Verein mitteilte, kommt Emmanuel Iyoha (28) von Fortuna Düsseldorf an die Elbe.

Alle Infos zum Wechsel unter: "Mehr als 200 Spiele in der 2. Liga: Nächster Neuzugang für den FCM".

Titelfoto: RONNY HARTMANN / AFP

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