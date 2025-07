Transfermarkt im Liveticker: Braunschweig bedient sich bei Absteiger Regensburg

Fortsetzung des Artikels laden

9. Juli, 14.30 Uhr: Hannover 96 verpflichtet Zieler-Ersatz

Torwart Nahuel Noll (22) wechselt leihweise von Hoffenheim zu Hannover 96. Zuvor verlängerte die TSG den Vertrag des Deutsch-Spaniers langfristig. In der vergangenen Saison stand der Schlussmann bereits per Leihe bei der SpVgg Greuther Fürth zwischen den Pfosten.

9. Juli, 13.50 Uhr: Damion Downs verlässt den 1. FC Köln

Mit Damion Downs (21) verabschiedet sich eines der größten Talente vom 1. FC Köln und schließt sich dem Premier-League-Absteiger FC Southampton in England an. Alle Infos zum Transfer unter: "Wechsel perfekt! Sturmjuwel verlässt 1. FC Köln in Richtung England".

9. Juli, 11.03 Uhr: Mainz 05 angelt sich Sota Kawasaki

Die Mainzer basteln weiter am Kader für die neue Saison und holen mit Sota Kawasaki (23) den vierten Neuen. Der defensive Mittelfeldspieler wird zunächst für ein Jahr von Kyoto Sanga ausgeliehen, anschließend besitzt der Bundesligist aber eine Kaufoption, die bei rund einer Million Euro liegen soll. "Sota Kawasaki ist ein sehr vielseitiger Spieler. Er bringt Technik, Beidfüßigkeit und Laufstärke mit. Direkt ins Auge gestochen ist uns, dass er es liebt, seine Gegner hoch und unermüdlich zu attackieren – das passt hervorragend zu unserem Spiel. Wir sind uns sicher, dass er sich sportlich und persönlich wunderbar in unser Team, unseren Verein und die Stadt einfügen und der nächste der vielen japanischen Spieler wird, die sich hier in Mainz einen Namen machen konnten", sagte 05- Sportdirektor Niko Bungert.

Sota Kawasaki (23) setzt die japanische Tradition in Mainz fort. © Mainz 05

9. Juli, 10.55 Uhr: Arminia Bielefeld leiht Florian Micheler aus

Die TSG Hoffenheim verlängert den Vertrag mit Jugendspieler Florian Micheler (20) - und leiht das Mittelfeldtalent umgehend in die 2. Bundesliga aus. In der kommenden Saison soll der österreichische U21-Nationalkicker bei Arminia Bielefeld Spielpraxis sammeln. über die Leihmodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. "Florian ist ein sehr talentierter, flexibel einsetzbarer zentraler Mittelfeldspieler, der trotz seines jungen Alters strategische Fähigkeiten besitzt und mit seiner Spielintelligenz und Ballsicherheit perfekt zu uns passt", freute sich Bielefeld-Boss Michael Mutzel.

Michael Mutzel (20) wechselte 2021 aus Österreich in die Hoffenheim-Jugend. © DSC Arminia Bielefeld

9. Juli, 10.03 Uhr: Igor Matanovic wechselt zum SC Freiburg

Der SC Freiburg macht Igor Matanovic (22) zum neuen Rekord-Stürmer! Der fünffache kroatische Nationalspieler kommt für ein Gesamtpaket um kolportierte acht Millionen Euro von Eintracht Frankfurt in den Breisgau. Dort schaffte es der 22-Jährige in der vergangenen Saison auch aufgrund einer Fußverletzung nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Zuvor konnte er auf Leihstation in der 2. Bundesliga beim Karlsruher SC allerdings sein Talent mit 14 Treffern und sieben Vorlagen in 32 Partien unter Beweis stellen. Sein Vertrag in Hessen lief noch bis 2029, in Freiburg löst er Junior Adamu (24) als teuersten Sturm-Transfer der Klubhistorie ab. "Igor besitzt ein total spannendes Profil. Er ist aufmerksam, hat eine gute Körperlichkeit und strahlt Torgefahr aus. Dazu zeigt er eine gute Haltung und Bereitschaft, für das Team zu arbeiten", erklärte SCF-Sportvorstand Jochen Saier.

Igor Matanovic (22) geht künftig im Breisgau auf Torejagd. © Arne Dedert/dpa

8. Juli, 22.14 Uhr: Hertha BSC gibt Nsona-Abschied bekannt

Angreifer Kélian Nsona (23) wird sich nicht länger das Trikot von Hertha BSC überstreifen. Der zuletzt an den niederländischen Zweitligisten FC Emmen ausgeliehene Franzose schließt sich mit sofortiger Wirkung dem portugiesischen Erstligisten Casa Pia AC an, wie der Hauptstadtklub mitteilte. Mehr dazu hier: "Nächster Hertha-Abgang: Kélian Nsona verlässt die Alte Dame"

8. Juli, 21.20 Uhr: Eintracht-Talent Ferri wechselt zu belgischem Erstligisten

Abschied fix: Stürmer Nacho Ferri (20) verlässt Eintracht Frankfurt. Der 20 Jahre alte Spanier schließt sich mit sofortiger Wirkung dem belgischen Erstligisten KVC Westerlo an, wie der Bundesligist mitteilte. Zuletzt war der Youngster an den belgischen Klub KV Kortrijk ausgeliehen. Der Stürmer war im Sommer 2021 zur Eintracht gekommen und hatte sich über die U19 und U21 für den Lizenzspielerbereich empfohlen. Im September 2023 debütierte der 20-Jährige in der Bundesliga, im November desselben Jahres erzielte er sein erstes Profitor zum 3:0-Endstand gegen den 1. FC Union Berlin.

8. Juli, 21.12 Uhr: Augsburg holt Mbuku zurück und verleiht ihn nach Frankreich

Der FC Augsburg verleiht Nathanaël Mbuku (23) erneut. Der 23-Jährige wird die kommende Saison beim französischen Zweitligisten Montpellier HSC verbringen, wie der Bundesliga-Klub mitteilte. Dafür nutzte der FCA seine Rückkaufklausel, nachdem Mbuku vor einem Jahr an den kroatischen Spitzenverein Dinamo Zagreb verkauft worden war. Laut Angaben der Augsburger besitzt Montpellier im Anschluss an die Leihe eine Kaufoption für den Offensivspieler. Mbuku war im Winter 2023 zum FC Augsburg gewechselt. Schon in der Rückrunde der Saison 2023/24 ging er auf Leihbasis zum französischen Klub AS Saint-Étienne, mit dem er den Aufstieg in die erste Liga schaffte.

Erst vor einem Jahr hatte Augsburg Nathanaël Mbuku (23) nach Kroatien verkauft. Doch nun macht der Verein von einer Rückkaufoption Gebrauch und verleiht den 23-Jährigen sofort weiter. © Christian Kolbert/dpa

8. Juli, 15.10 Uhr: Arminia Bielefeld zieht Zehner aus der Championship nach Deutschland

Zweitliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld hat sich die Dienste von Marvin Mehlem (27) gesichert. Der Spielmacher kommt von Hull City aus der zweiten englischen Liga. Über eine Ablöse für den Zehner wurde nichts bekannt, Mehlems Marktwert wird auf zwei Millionen Euro geschätzt. Der gebürtige Karlsruher war in der Rückrunde der abgelaufenen Saison für Liga-Konkurrent SC Paderborn (sechs Torbeteiligungen) auf Leihbasis aktiv. Jetzt folgt die dauerhafte Rückkehr in die 2. Bundesliga, in der er fast 200 Partien bestritt. "Marvin ist ein technisch sehr versierter Spieler, der hervorragend zu unserer Spielidee passt und unser Offensivspiel mit seiner Qualität sofort verstärken wird. Seine Torgefahr hat er in den vergangenen Jahren konstant unter Beweis gestellt" freut sich Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel (45) über den Transfercoup.

Arminia Bielefeld setzt mit der Verpflichtung von Marvin Mehlem (27) ein kleines Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt. © Arminia Bielefeld

8. Juli, 14.09 Uhr: VfL Wolfsburg verleiht Nicolas Cozza nach Frankreich

Einen Tag vor dem Trainingsauftakt mit dem neuen Chefcoach Paul Simonis (40) hat der VfL Wolfsburg den Linksverteidiger Nicolas Cozza (26) zum dritten Mal an den FC Nantes ausgeliehen. Das bestätigte der französische Klub FC Nantes am Dienstag. Der 26 Jahre alte Franzose war im Januar 2023 vom SC Montpellier nach Wolfsburg gewechselt. Für den VfL bestritt der siebenmalige U21-Nationalspieler aber bislang nur elf Bundesliga-Spiele.

8. Juli, 13.05 Uhr: St. Pauli verstärkt Offensive mit Andreas Hountondji

Der FC St. Pauli hat auf Leihbasis einen neuen Stürmer verpflichtet: Andreas Hountondji (22), der für die Nationalmannschaft Benins spielt, kommt vom FC Burnley. Mehr über das Leihgeschäft lest Ihr im TAG24-Artikel: "Neuzugang bei St. Pauli: Bundesligist verpflichtet Stürmer aus England".