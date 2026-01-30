 47.976

Transfermarkt im Liveticker: Leihe fix! Zweitligist verstärkt sich mit Union-Angreifer

Transfermarkt im Liveticker: Fortuna Düsseldorf hat sich mit Marin Ljubičić in der Offensive verstärkt.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Deutschland - Mit dem neuen Jahr hat das Wintertransfer-Fenster offiziell geöffnet, doch schon seit einigen Wochen dreht sich das Karussell auf dem Transfermarkt munter.

Erstliga-Klubs wie Eintracht Frankfurt, Werder Bremen der VfB Stuttgart gingen bereits in die Vollen, verstärkten sich mit namhaften Neuzugängen gezielt für die bevorstehende Rückrunde der laufenden Saison. Aber auch in den Ligen darunter wurden bereits zahlreiche Deals abgewickelt.

Wir halten Euch in unserem Transfermarkt-Ticker die gesamte Wintertransfer-Periode über die heißesten Gerüchte und Wechsel in der Bundesliga, der 2. Bundesliga, der 3. Liga und über ausgewählte Transfers in den Regionalligen auf dem Laufenden.

30. Januar, 14.07 Uhr: Fortuna Düsseldorf verpflichtet Marin Ljubičić

Fortuna Düsseldorf hat sich mit Marin Ljubičić (23) in der Offensive verstärkt.

Wie der Zweitligist am Freitag bekannt gab, wechselt der Angreifer auf Leihbasis vom Bundesligisten 1. FC Union Berlin zu den Rot-Weißen.

Ljubičić, der in dieser Saison zweimal als Joker für die Eisernen zum Einsatz kam und dabei jeweils ein Tor erzielte, wird allerdings erst nach dem Auswärtsspiel von Fortuna beim Karlsruher SC (Sonntag, 13.30 Uhr) zum Team stoßen.

"Mit Marin gewinnen wir einen polyvalenten Offensivspieler, der sowohl selbst torgefährlich ist als auch Chancen für andere vorbereitet. Er bringt eine hohe Qualität mit, die unserem Spiel sofort weiterhilft", freut sich Fortuna-Boss Sven Mislintat (53) über die Verpflichtung des 23-jährigen Kroaten.

Kommt per Leihe nach Düsseldorf: Union-Stürmer Marin Ljubičić (23, l.).
30. Januar, 12.39 Uhr: Leon Tasov zieht es zurück zum SV Meppen

Der SV Meppen verpflichtet Leon Tasov (21) erneut auf Leihbasis von Drittligist Preußen Münster.

Der 21-Jährige kennt das die Regionalliga-Mannschaft bereits aus der Rückrunde der abgelaufenen Saison, als er für ein halbes Jahr an den SVM ausgeliehen war.

"Leon kennt den Verein natürlich noch sehr gut, und wir wissen, was wir an ihm haben. Aufgrund seiner Qualitäten sind wir überzeugt, dass er für uns in den restlichen Spielen ein Faktor im Kampf um die Meisterschaft sein wird", wird Olufemi Smith (47), Sportlicher Leiter der Meppener, in der Vereinsmitteilung zitiert.

30. Januar, 12.20 Uhr: 1. FC Nürnberg gibt Stepanov und Knoche ab

Der 1. FC Nürnberg hat zwei Abgänge bestätigt.

Wie der Zweitligist aus Franken am Freitag mitteilte, wird die Leihe von Artem Stepanov (18) vorzeitig beendet. Der Nachwuchsspieler kehrt damit zunächst zu seinem Stammverein Bayer 04 Leverkusen zurück.

Auch Robin Knoche (33) wird künftig nicht mehr für das Team von FCN-Chefcoach Miroslav Klose (47) auflaufen. Der erfahrene Verteidiger wechselt innerhalb Liga zu Arminia Bielefeld.

Gehen von nun an getrennte Wege: Miroslav Klose (47, r.) und Artem Stepanov (18).
Robin Knoche (33) schließt sich der Arminia aus Bielefeld an.
30. Januar, 12.03 Uhr: Aurélio Buta verlässt Eintracht Frankfurt

Aurélio Buta (28) wird nicht länger für Eintracht Frankfurt spielen.

Auf Wunsch des 28-Jährigen haben die Hessen den Vertrag mit sofortiger Wirkung aufgelöst, wie am Freitagvormittag bekannt gegeben wurde. Der Verteidiger wechselt zum dänischen Spitzenverein FC Kopenhagen.

30. Januar, 9.48 Uhr: Silvan Hefti schließt sich MLS-Team an

Nach eineinhalb Jahren beim Hamburger SV schlägt Silvan Hefti (28) ein neues Kapitel auf.

Der 28-jährige Flügelspieler, der zuletzt nur noch im Regionalliga-Team eingesetzt wurde, verlässt den HSV und wechselt mit sofortiger Wirkung in die USA zum MLS-Team DC United.

Alles dazu lest Ihr hier: "HSV-Blog: Offiziell! Abwehrflop wechselt in die USA"

29. Januar, 18.05 Uhr: Afeez Aremu wechselt nach Schottland

Abgang fix! Der 1. FC Kaiserslautern und Afeez Aremu (26) gehen künftig getrennte Wege.

Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt zum schottischen Erstligisten FC Aberdeen. Das gaben die Pfälzer am Donnerstag offiziell bekannt.

29. Januar, 17.30 Uhr: Timo Werner verlässt RB Leipzig

Timo Werner (29) verlässt RB Leipzig wie erwartet und sucht sein Glück in den Vereinigten Staaten.

Der 29 Jahre alte Ex-Nationalspieler wechselt zum MLS-Klub San José Earthquakes, teilte der Erstligist am Donnerstag mit.

Mehr dazu erfahrt Ihr hier: "Timo Werner verabschiedet sich von RB Leipzig und bleibt aus schönem Grund trotzdem da!"

Zieht es in die USA: Timo Werner (29).
29. Januar, 11.33 Uhr: Jovan Mijatovic verstärkt Eintracht Braunschweig

Eintracht Braunschweig hat sich die Dienste von Jovan Mijatovic (20) gesichert.

Der 20-jährige Angreifer wechselt auf Leihbasis bis zum Ende der Rückrunde vom MLS-Team New York City FC zu den Löwen, teilte der Unterhaus-Klub aus Niedersachsen am Donnerstagvormittag mit.

"Mit ihm werden wir in der Offensive variabler und bekommen eine Komponente, die wir noch nicht im Kader haben", freut sich Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel (38) auf den serbischen Neuzugang. "Wir sind überzeugt, dass er für Torgefahr sorgen und uns viel Freude bereiten wird."

Spielt bis zum Saisonende für Eintracht Braunschweig: Jovan Mijatovic (20).
28. Januar, 21.32 Uhr: Drittliga-Kicker Scholze heuert in Portugal an

Abschied fix! Max Scholze (20) kehrt dem SSV Ulm 1846 Fußball den Rücken.

Wie der abstiegsbedrohte Drittliga-Klub am späten Mittwochabend bekannt gab, wechselt der 20-jährige Rechtsaußen mit sofortiger Wirkung zum portugiesischen Erstligisten CF Estrela Amadora.

Nach seinem Wechsel vom FC Bayern München zum SSV im Sommer des vergangenen Jahres bestritt Scholze insgesamt 18 Pflichtspiele für die Spatzen, steuerte zwei Treffer in der 3. Liga bei.

Gehen von nun an getrennte Wege: Max Scholze (20) und der SSV Ulm 1846 Fußball.
28. Januar, 17.11 Uhr: Sanoussy Ba verlässt Eintracht Braunschweig

Eintracht Braunschweig verleiht Rechtsverteidiger Sanoussy Ba (22) bis zum Ende dieser Saison an den Drittligisten Waldhof Mannheim.

"Sanoussy benötigt in seinem noch jungen Alter Spielpraxis auf hohem Niveau, um den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen zu können. Dies konnten wir ihm in Braunschweig derzeit nicht garantieren", begründet Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel (38) in einer offiziellen Mitteilung den Abgang von Ba, der für die Löwen bisher nur zu einem Kurzeinsatz in der 2. Bundesliga gekommen war.

"Wir hoffen, dass er in der dritten Liga wertvolle Erfahrungen sammelt und gestärkt zurückkehrt."

27. Januar, 18.35 Uhr: Torhüter-Karussell dreht sich fleißig

Der verletzungsbedingte Ausfall von Bayer Leverkusens Keeper Mark Flekken (32) hat ein regelrechtes Torwart-Wechsel-Karussell in Gang gesetzt. Nachdem die Werkself daraufhin Jonas Omlin von Borussia Mönchengladbach holte, reagieren die Fohlen mit einem Leihabbruch.

Jan Olschowsky (24) kommt nämlich vorzeitig von Alemannia Aachen zurück in den Borussia-Park, um die von Omlin hinterlassene Lücke zu füllen, doch auch den Schwarz-Gelben muss nicht bange sein.

Aachen präsentiert nämlich im gleichen Atemzug Manuel Riemann (37) als neuen Teil des Alemannia-Torwartteams, der Routinier war seit Ende seines Vertrags beim SC Paderborn im Sommer 2025 vereinslos gewesen.

Borussia Mönchengladbach holt Jan Olschowsky (24) vorzeitig in den Borussia-Park zurück.
Doch Alemannia Aachen reagierte darauf mit der Verpflichtung von Manuel Riemann (37, M.)
27. Januar, 14.45 Uhr: Preußen Münster gleich mit der nächsten Leihe

Zwei auf einen Streich für Preußen Münster: Kurz nach der Leihe von Shin Yamada (25) aus Schottland kommt Stürmer Imad Rondic (26) auf Leihbasis vom 1. FC Köln.

Der Bosnier war seit Saisonbeginn an den polnischen Klub Rakow Czestochowa ausgeliehen gewesen, dort aber nicht auf die erhoffte Einsatzzeit gekommen. Entsprechend wurde die Leihe abgebrochen und ein neuer Leihklub für den 26-Jährigen gesucht.

27. Januar, 12.53 Uhr: Preußen Münster verstärkt sich mit Offensivmann aus Japan

Der SC Preußen Münster hat sich für die restliche Rückrunde in der 2. Bundesliga weiter verstärkt. Der Klub holt Offensivmann Shin Yamada (25) von Celtic Glasgow. Der Japaner wird bis Saisonende ausgeliehen.

27. Januar, 12 Uhr: FC Erzgebirge Aue tütet ersten Winter-Neuzugang ein

Der FC Erzgebirge Aue rüstet sich für den harten Abstiegskampf in der 3. Liga. Der Klub leiht Stürmer Vincent Ocansey (25) von Arminia Bielefeld aus.

Mehr dazu lest Ihr im Artikel: "Dynamos Oehmichen war auch Kandidat: Aue verstärkt sich mit diesem Zweitliga-Stürmer."

Vincent Ocansey (25) wechselt auf Leihbasis von Bielefeld ins Erzgebirge.
27. Januar, 10.11 Uhr: Nächster Transfer-Kracher! Schalke 04 holt Dejan Ljubicic

Der nächste Transfer-Kracher bei Schalke 04 ist perfekt: Nach Edin Dzeko (39) haben die Königsblauen Mittelfeldspieler Dejan Ljubicic (28) verpflichtet.

Der Österreicher wird bis Saisonende von Dinamo Zagreb ausgeliehen. "Dejan hat bei seinen bisherigen Stationen und auch schon in der österreichischen Nationalmannschaft seine vielfältigen Qualitäten auf verschiedenen Positionen gezeigt. Er erkennt Räume schnell, trifft saubere Entscheidungen und strukturiert das Spiel aus dem Zentrum heraus", erklärt Youri Mulder (56), Direktor Profifußball bei S04, in einem offiziellen Statement.

Dejan Ljubicic (28) wechselt auf Leihbasis bis Saisonende von Dinamo Zagreb zum FC Schalke 04.
27. Januar, 9.35 Uhr: Bayer Leverkusen holt Ersatz für verletzten Mark Flekken aus Gladbach

Bayer Leverkusen hat auf den verletzungsbedingten Ausfall von Stamm-Torhüter Mark Flekken (32) reagiert und mit Jonas Omlin (32) Ersatz bei Bundesliga-Konkurrent Borussia Mönchengladbach gefunden.

Die Werkself leiht den Keeper bis Saisonende aus. "Jonas Omlin ist ein international erfahrener Keeper, der seine Klasse bei Klubs in der Schweiz, in Frankreich und in der Bundesliga vielfach unter Beweis gestellt hat. Jonas komplettiert nach Marks Ausfall unser Torhütertrio. Mit ihm, Janis Blaswich und Niklas Lomb sind wir nun wieder gerüstet für die Herausforderungen der kommenden Wochen und Monate", erklärt Bayer 04-Geschäftsführer Sport Simon Rolfes.

Jonas Omlin (32, l.) bei seiner Vertragsunterschrift mit dem Direktor Fußball, Kim Falkenberg (37, r.).
27. Januar, 9.26 Uhr: 1. FC Nürnberg leiht Mittelfeldspieler von Racing Strasbourg aus

Zweitligist 1. FC Nürnberg hat auf die abgebrochene Leihe von Mittelfeldspieler Pape Demba Dipo (22) reagiert und sich erneut bei Racing Strasbourg bedient.

Vom französischen Erstligisten kommt Mittelfeldspieler Rabby Nzingoula (20) ins Frankenland. Zudem sicherten sich die Clubberer eine Kaufoption in Höhe von rund vier Millionen Euro.

26. Januar, 16.34 Uhr: Cottbus verleiht Winterzugang Pelzer direkt weiter

Drittligist Energie Cottbus hat Winterzugang Gianluca Pelzer (19) an Regionalligist VfB Lübeck verliehen.

Pelzer kam Anfang Januar von Hoffenheim II nach Cottbus und wurde mit einem Vertrag bis Sommer 2028 ausgestattet. Für einen Kaderplatz reichte es zunächst nicht, weshalb der Youngster in der Rückrunde eine Liga tiefer Spielpraxis sammeln soll.

Lübecks Sportvorstand Sebastian Harms lässt wissen: "Mit Gianluca haben wir einen sehr talentierten und entwicklungsfähigen Innenverteidiger verpflichtet, der unser Team sowohl defensiv als auch in der Spieleröffnung bereichern wird. Gianluca ist ein junger Spieler mit großem Potenzial und dem nötigen Willen, sich weiterzuentwickeln."

