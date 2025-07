Transfermarkt im Liveticker: Mbuku wechselt per Leihe von Augsburg nach Frankreich

Der Transfermarkt im Liveticker: Der FC Augsburg verleiht Nathanaël Mbuku erneut.

Deutschland - Wer wechselt im Sommer die Vereinsfarben?

Seit dem 1. Juli ist der Transfermarkt offiziell geöffnet. In unserem großen Liveticker versorgen wir Euch mit allen Infos zu Wechseln und Personalentscheidungen in der Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga, den Knallern aus den Regionalligen sowie den Highlights aus aller Welt.

8. Juli, 22.14 Uhr: Hertha BSC gibt Nsona-Abschied bekannt

Angreifer Kélian Nsona (23) wird sich nicht länger das Trikot von Hertha BSC überstreifen. Der zuletzt an den niederländischen Zweitligisten FC Emmen ausgeliehene Franzose schließt sich mit sofortiger Wirkung dem portugiesischen Erstligisten Casa Pia AC an, wie der Hauptstadtklub mitteilte. Mehr dazu hier: "Nächster Hertha-Abgang: Kélian Nsona verlässt die Alte Dame"

8. Juli, 21.20 Uhr: Eintracht-Talent Ferri wechselt zu belgischem Erstligisten

Abschied fix: Stürmer Nacho Ferri (20) verlässt Eintracht Frankfurt. Der 20 Jahre alte Spanier schließt sich mit sofortiger Wirkung dem belgischen Erstligisten KVC Westerlo an, wie der Bundesligist mitteilte. Zuletzt war der Youngster an den belgischen Klub KV Kortrijk ausgeliehen. Der Stürmer war im Sommer 2021 zur Eintracht gekommen und hatte sich über die U19 und U21 für den Lizenzspielerbereich empfohlen. Im September 2023 debütierte der 20-Jährige in der Bundesliga, im November desselben Jahres erzielte er sein erstes Profitor zum 3:0-Endstand gegen den 1. FC Union Berlin.

8. Juli, 21.12 Uhr: Augsburg holt Mbuku zurück und verleiht ihn nach Frankreich

Der FC Augsburg verleiht Nathanaël Mbuku (23) erneut. Der 23-Jährige wird die kommende Saison beim französischen Zweitligisten Montpellier HSC verbringen, wie der Bundesliga-Klub mitteilte. Dafür nutzte der FCA seine Rückkaufklausel, nachdem Mbuku vor einem Jahr an den kroatischen Spitzenverein Dinamo Zagreb verkauft worden war. Laut Angaben der Augsburger besitzt Montpellier im Anschluss an die Leihe eine Kaufoption für den Offensivspieler. Mbuku war im Winter 2023 zum FC Augsburg gewechselt. Schon in der Rückrunde der Saison 2023/24 ging er auf Leihbasis zum französischen Klub AS Saint-Étienne, mit dem er den Aufstieg in die erste Liga schaffte.

Erst vor einem Jahr hatte Augsburg Nathanaël Mbuku (23) nach Kroatien verkauft. Doch nun macht der Verein von einer Rückkaufoption Gebrauch und verleiht den 23-Jährigen sofort weiter. © Christian Kolbert/dpa

8. Juli, 15.10 Uhr: Arminia Bielefeld zieht Zehner aus der Championship nach Deutschland

Zweitliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld hat sich die Dienste von Marvin Mehlem (27) gesichert. Der Spielmacher kommt von Hull City aus der zweiten englischen Liga. Über eine Ablöse für den Zehner wurde nichts bekannt, Mehlems Marktwert wird auf zwei Millionen Euro geschätzt. Der gebürtige Karlsruher war in der Rückrunde der abgelaufenen Saison für Liga-Konkurrent SC Paderborn (sechs Torbeteiligungen) auf Leihbasis aktiv. Jetzt folgt die dauerhafte Rückkehr in die 2. Bundesliga, in der er fast 200 Partien bestritt. "Marvin ist ein technisch sehr versierter Spieler, der hervorragend zu unserer Spielidee passt und unser Offensivspiel mit seiner Qualität sofort verstärken wird. Seine Torgefahr hat er in den vergangenen Jahren konstant unter Beweis gestellt" freut sich Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel (45) über den Transfercoup.

Arminia Bielefeld setzt mit der Verpflichtung von Marvin Mehlem (27) ein kleines Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt. © Arminia Bielefeld

8. Juli, 14.09 Uhr: VfL Wolfsburg verleiht Nicolas Cozza nach Frankreich

Einen Tag vor dem Trainingsauftakt mit dem neuen Chefcoach Paul Simonis (40) hat der VfL Wolfsburg den Linksverteidiger Nicolas Cozza (26) zum dritten Mal an den FC Nantes ausgeliehen. Das bestätigte der französische Klub FC Nantes am Dienstag. Der 26 Jahre alte Franzose war im Januar 2023 vom SC Montpellier nach Wolfsburg gewechselt. Für den VfL bestritt der siebenmalige U21-Nationalspieler aber bislang nur elf Bundesliga-Spiele.

8. Juli, 13.05 Uhr: St. Pauli verstärkt Offensive mit Andreas Hountondji

Der FC St. Pauli hat auf Leihbasis einen neuen Stürmer verpflichtet: Andreas Hountondji (22), der für die Nationalmannschaft Benins spielt, kommt vom FC Burnley. Mehr über das Leihgeschäft lest Ihr im TAG24-Artikel: "Neuzugang bei St. Pauli: Bundesligist verpflichtet Stürmer aus England".

8. Juni, 13 Uhr: Aachens Leandro Putaro wechselt zu Regionalligist BFC Dynamo

Nach sieben Jahren 3. Liga verlässt Leandro Putaro (28) vorerst die Spielklasse und schließt sich Regionalliga-Klub BFC Dynamo an. Der Linksaußen stand in der abgelaufenen Saison bei Alemannia Aachen unter Vertrag, kam aber nur in acht Partien zum Zug. Insgesamt kommt er auf 139 Drittliga-Partien. Sein neuer Verein teilt voller Euphorie mit: "Freuen wir uns auf einen Neuzugang, der unser Offensivspiel noch durchschlagkräftiger und gefährlicher machen wird."

Leandro Putaro (28) war in der 3. Liga einer der Dauerbrenner, jetzt wechselt er eine Liga tiefer. (Archivbild) © Friso Gentsch/dpa

8. Juli, 11.45 Uhr: VfB Stuttgart schnappt sich serbischen Junioren-Nationalspieler

Dritter Neuzugang für den VfB Stuttgart: Der Pokalsieger verpflichtet Offensiv-Talent Lazar Jovanovic (18) von Roter Stern Belgrad. Er unterschreibt einen Vertrag bis 2029. Für den serbischen Junioren-Nationalspieler ist es die erste Station im Ausland, auf die er sich sehr freut: "Ich bin sehr happy, dass ich diesen Schritt machen darf und möchte mich natürlich bestmöglich beim VfB einbringen, mich weiterentwickeln und hoffentlich viele Siege mit meinen Teamkollegen und den Fans feiern", sagte der Rechtsaußen.

8. Juli, 9.35 Uhr: Palkó Dárdai wechselt nach Ungarn

Nur noch ein Dárdai bei Hertha BSC: Ein Jahr nach seinem Vater und Trainer Pál (49) und seinem Bruder Bence (19) verlässt nun auch Palkó Dárdai (26) den Hauptstadtklub. Der Offensivspieler wechselt in die ungarische Heimat seines Vaters zu Puskás Akadémia FC. Mehr über den Wechsel könnt Ihr hier nachlesen: "Dárdai-Dynastie bröckelt weiter: Hertha BSC verliert nächsten Sohn".

Palkó Dárdai (26, v.) verlässt seinen Ausbildungsklub und wechselt zum zweiten Mal in seiner Karriere nach Ungarn. © Axel Heimken/dpa

7. Juli, 22.03 Uhr: Soumaïla Coulibaly wechselt nach Frankreich

Deal fix: Soumaïla Coulibaly (21) verlässt Borussia Dortmund und kehrt in seine Heimat nach Frankreich zurück. Wie der BVB mitteilte, wechselt der 21 Jahre alte Innenverteidiger zu Racing Straßburg. Beim Klub aus der Ligue 1 unterschrieb er einen Vertrag bis 2029. Bereits in der vergangenen Saison hatte Coulibaly auf Leihbasis in der französischen Liga bei Stade Brest gespielt. "Soumi ist ein hervorragender Junge, der in der Vergangenheit leider immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte. In Straßburg kann er nun einen langfristigen Vertrag unterschreiben und in sein Heimatland zurückkehren", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl (45). Coulibaly war 2021 aus dem Nachwuchs von Paris Saint-Germain nach Dortmund gewechselt und in der Bundesliga sowie der UEFA Champions League jeweils einmal zum Einsatz gekommen.

Soumaïla Coulibaly (21, l.) setzt seine Karriere in der französischen Ligue 1 fort. © Marco Steinbrenner/dpa

7. Juli, 21.22 Uhr: 1. FC Köln holt Keeper Zieler von Hannover 96

Torhüter Ron-Robert Zieler (36) wechselt vom Zweitligisten Hannover 96 zum Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln. Der Weltmeister von 2014 erhält beim FC einen Zweijahresvertrag, wie die Kölner mitteilten. Zu den Ablösemodalitäten machten beide Klubs keine Angaben. Laut Medienberichten zahlt Köln für den 36-Jährigen rund 200.000 Euro, da sich der Vertrag von Zieler in Hannover erst im Frühjahr automatisch bis 2026 verlängert hatte. "Ron war ein absoluter Wunschspieler in unserer Kaderplanung und wird als wichtiges Puzzlestück einen wertvollen Beitrag für eine erfolgreiche Saison leisten", sagte Kölns Sportdirektor Thomas Kessler (39) laut Mitteilung.

7. Juli, 19.17 Uhr: Preußen Münster verpflichtet Marco Meyerhöfer

Preußen Münster hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich die Dienste von Marco Meyerhöfer (29) gesichert. Wie der Zweitligist aus Nordrhein-Westfalen am Montag offiziell bekannt gab, streift sich der 29-jährige Verteidiger künftig das Trikot der Adler über. Meyerhöfer, dessen Vertrag bei Zweitliga-Konkurrent SpVgg Greuther Fürth zum 30. Juni dieses Jahres ausgelaufen war, bleibt dem deutschen Fußball-Unterhaus damit weiter erhalten. "Marco ist ein richtig guter Fußballer und hat das über Jahre hinweg in Fürth auf einem hohen Niveau bewiesen. Unser Spielsystem ist sehr dynamisch und da hilft es, wenn sich Spieler auf unterschiedlichen Positionen wohlfühlen, wird "Münster-Sportchef Ole Kittner (37) in der Vereinsmitteilung zitiert.

7. Juli, 16.12 Uhr: Heimkehrer Kevin Vogt zurück beim VfL Bochum

Wiedersehen an alter Wirkungsstätte: Kevin Vogt (33) verlässt den Bundesligisten 1. FC Union Berlin und kehrt nach 13 Jahren in seine Heimat zurück. Der in Witten geborene 33-jährige Abwehrspieler hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 beim VfL Bochum unterschrieben, teilte der Revierklub mit. Vogt wurde beim VfL ausgebildet und absolvierte dort auch die ersten seiner insgesamt 353 Bundesligaspiele. Bei Union kam der frühere Junioren-Nationalspieler zuletzt nur noch sporadisch zum Einsatz. Über die Wechselmodalitäten wurde nichts bekannt. "Wir erwarten, dass er als Führungsspieler vorangeht. Zumal es für ihn, der Bochum und den VfL bestens kennt, sicher eine Rückkehr der besonderen Art sein wird", sagte Bochums Geschäftsführer Dirk Dufner (57).

VfL-Geschäftsführer Dirk Dufner (57, r.) mit Rückkehrer Kevin Vogt (33). © VfL Bochum 1848

7. Juli, 14.37 Uhr: Lucas Perrin verlässt Hamburger SV

Lucas Perrin (26) und der Hamburger SV gehen nach nur einem Jahr bereits wieder getrennte Wege. Wie der Bundesliga-Aufsteiger am heutigen Montag bekannt gab, wechselt der 26-jährige Abwehrspieler mit sofortiger Wirkung zum spanischen Zweitligisten Sporting Gijon. Mehr dazu hier: "Offiziell: HSV lässt Abwehrflop nach Spanien ziehen"