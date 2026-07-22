Transfermarkt im Ticker: Drittligist verstärkt sich mit Nürnberg-Talent Maboulou im Angriff
Deutschland - Der Sommer wird heiß! Nicht nur aufgrund der Temperaturen, sondern weil es im deutschen Fußball auf dem Transfermarkt bis zum Deadline Day am 1. September rund geht.
In unserem Liveticker geben wir Euch einen Überblick über die wichtigsten Transfers der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga sowie ausgewählte Wechsel in den Regionalligen. Auf internationaler Ebene werfen wir ein Auge auf die Kracher-Verpflichtungen der Top-Teams.
Hier geht es zum Liveticker:
22. Juli, 17.37 Uhr: Nürnberg-Talent Maboulou wechselt per Leihe nach Köln
Ein Neuer für die Offensive! Drittligist Viktoria Köln hat am Mittwochnachmittag die Verpflichtung von Noah Maboulou (21) bekannt gegeben.
Der 21 Jahre junge Angreifer wechselt demnach per Leihe vom eine Klasse höher spielenden 1. FC Nürnberg in die Domstadt.
"Noah zeichnet sich durch hohes Tempo, einen guten Zug zum Tor und Abschlussqualität mit beiden Füßen aus. Dazu ist er offensiv flexibel und kann auch als zweiter Stürmer oder über den Flügel spielen", weiß Viktoria-Boss Valentin Schäfer (31) um die Qualität des viermaligen U20-Nationalspielers.
22. Juli, 11.59 Uhr: Der Karlsruher SC verstärkt das defensive Mittelfeld
Der finnische Nationalspieler Santeri Väänänen (24) wechselt von Rosenborg Trondheim zum Karlsruher SC in die 2. Bundesliga.
Dem Vernehmen nach hat der Sechser bis 2029 unterschrieben und eine Ablöse im niedrigen bis mittleren sechsstelligen Bereich gekostet. Mit dem norwegischen Spitzenklub spielte der 24-Jährige vergangene Saison noch in der Conference-League-Quali, auch in der CL-Quali und in der Europa League stand er schon auf dem Rasen.
"Mit seiner Zweikampfstärke, seiner Spielintelligenz und seiner Mentalität bringt er genau die Qualitäten mit, die wir für unser Mittelfeld gesucht haben", freute sich KSC-Direktor Timon Pauls.
22. Juli, 8.32 Uhr: HSV holt neuen Stürmer aus England
Vor fünf Jahren kostete Patson Daka (27) noch 30 Millionen Euro Ablöse, jetzt kommt er ablösefrei zum HSV. Die Hansestädter haben den sambischen Nationalangreifer verpflichtet, nachdem sein Vertrag bei Leicester City abgelaufen war.
Alle Infos zum Deal unter: "Neuer Stürmer da! HSV holt Patson Daka von Leicester City".
22. Juli, 6.20 Uhr: Chelsea holt WM-Fahrer Morgan Rogers für Rekordsumme
Gerade wurde er bei der WM mit England noch Dritter, jetzt bricht er gleich mehrere Rekordmarken: Morgan Rogers (23) wechselt für umgerechnet rund 137 Millionen Euro von Aston Villa zum FC Chelsea.
Damit löst der vielseitig einsetzbare Offensivmann Elliot Anderson (23) ab, der erst vor wenigen Wochen mit seinem 135-Millionen-Transfer von Nottingham zu Manchester City zum teuersten englischen Spieler aller Zeiten avancierte.
Außerdem stößt Rogers Enzo Fernandez als Rekordeinkauf der Blues ab (121 Millionen Euro, 2023). Auf der anderen Seite nahm Aston Villa vorher nie mehr für einen Abgang ein.
Chelsea soll bei dem Mega-Deal darüber hinaus mit Arsenal einen direkten Konkurrenten in der Premier League ausgestochen haben. Dem Vernahmen nach waren sich die Gunners mit Rogers schon einig, doch die Westlondoner legten am Ende eine deutlich höhere Ablösesumme auf den Tisch.
21. Juli, 12.09 Uhr: Rot-Weiss Essen verpflichtet Dickson Abiama fest
Jetzt ist es offiziell: Rot-Weiss Essen hält seinen Leihspieler Dickson Abiama (27). Der Nigerianer war bereits in der Rückrunde für RWE auf Torejagd (sechs Treffer, vier Vorlagen) gegangen und kommt fest vom 1. FC Kaiserslautern.
Der Aufstiegsaspirant der 3. Liga soll für Abiama 50.000 Euro Ablöse auf den Tisch gelegt haben, der Stürmer unterschreibt "langfristig" an der Hafenstraße.
"Dass sich ein Spieler mit der Qualität und Erfahrung von Dickson Abiama bewusst für Rot-Weiss Essen entscheidet, ist ein starkes Signal und alles andere als selbstverständlich", erklärt Vorstandsboss (45) Marc-Nicolai Pfeifer.
21. Juli, 11.57 Uhr: Würzburger Kickers leihen David Abrangao von Greuther Fürth aus
Die Würzburger Kickers rüsten sich für die 3. Liga und haben Linksverteidiger David Abrangao von Greuther Fürth ausgeliehen. Der 21-Jährige lief für das Kleeblatt sechsmal in der 2. Liga auf, soll jetzt auf Leihbasis eine Liga tiefer noch mehr Spielzeiten sammeln.
"Trotz seines jungen Alters hat David bereits Erfahrungen im Profibereich sammeln können und kennt die Anforderungen auf hohem Niveau. Wir sehen in ihm großes Entwicklungspotenzial und sind überzeugt, dass er unserer Mannschaft auf der linken Defensivseite zusätzliche Qualität und Flexibilität geben wird", freut sich FWK-Trainer Michael Schiele (48) auf den Neuzugang.
21. Juli, 10.03 Uhr: SV Elversberg angelt sich Luca Sirch
Mit einem Marktwert von 2,2 Millionen Euro laut transfermarkt.de gehörte Luca Sirch (27) tatsächlich zu den fünf wertvollsten Deutschen ohne Klub. Letzteres hat sich jetzt geändert, denn der nominelle Innenverteidiger, der aber auch in der Offensive spielen kann, schließt sich der SV Elversberg an.
Beim Bundesligaaufsteiger erhält der 27-Jährige einen Vertrag bis 2029, eine Ablöse wird durch sein Vertragsende beim 1. FC Kaiserslautern nicht fällig. Bei den Roten Teufeln überzeugte der gebürtige Augsburger vergangene Saison mit einem Tor und vier Vorlagen in 33 Zweitligaspielen. Eine steile Entwicklung, denn bis vor zwei Jahren kickte der Allrounder noch in der Regionalliga Nordost bei Lok Leipzig. Daher sollen auch zahlreiche andere Klubs an ihm dran gewesen sein, darunter Union Berlin, der SC Paderborn, der VfL Wolfsburg und sogar Europa-Teilnehmer Hoffenheim.
"Durch die Verpflichtung von Luca Sirch ist es uns gelungen, mit einem sehr polyvalenten Spieler die Flexibilität und Variationsmöglichkeiten innerhalb unseres Kaders zu erhöhen. Er kann auf unterschiedlichen Positionen agieren und hat in den vergangenen beiden Jahren unter Beweis gestellt, dass er sich schnell an die Herausforderungen einer höheren Spielklasse anpassen kann", freute sich SVE-Sportdirektor Christian Weber.
20. Juli, 17.30 Uhr: SV Darmstadt 98 angelt sich Carlo Sickinger
Darmstadt 98 hat die Lücke nach dem Wechsel von Mittelfeld-Akteur Paul Will (27) zu Zweitliga-Konkurrent SpVgg Greuther Fürth geschlossen.
Carlo Sickinger (28) kommt vom Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg ans Böllenfalltor, teilten die Südhessen am späten Montagnachmittag mit. Vertragsdetails wurden nicht genannt.
20. Juli, 17.01 Uhr: Kevin Kratzsch zieht es nach Cottbus
Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus hat sich auf der Torhüterposition mit Kevin Kratzsch (24) verstärkt.
Der 24-jährige Schlussmann wechselt von Viertligist Rot-Weiß Oberhausen in die Lausitz. Alle Einzelheiten zum Deal lest Ihr hier: "Energie-Cottbus-Blog: FCE macht Kratzsch-Deal offiziell!"
20. Juli, 16.05 Uhr: SG Sonnenhof Großaspach holt Tim Rossmann
Drittliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach hat die Verpflichtung von Tim Rossmann (22) bekannt gegeben.
Der Linksaußen stand in den vergangenen beiden Saisons bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag, bestritt insgesamt 22 Zweitliga-Partien. Weil sein Arbeitspapier nach dem Abstieg ungültig wurde, schließt sich der 22-Jährige nun ablösefrei dem Dorfklub an. Über die Vertragsdauer machte die Sportgemeinschaft aus Schwaben keine Angaben.
"Mit Tim Rossmann gewinnen wir einen Spieler für uns, von dessen Qualitäten wir absolut überzeugt sind. Er ist jung, hervorragend ausgebildet und bringt alles mit, was wir uns für unsere offensive Spielweise wünschen: Tempo, Kreativität, Technik und die Bereitschaft, sich voll in den Dienst der Mannschaft zu stellen", wird SG-Sportvorstand Michael Ferber (40) in der Vereinsmitteilung vom Montag zitiert.
"Dass sich ein Spieler, der zuletzt in der 2. Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag stand, ganz bewusst für die SG Sonnenhof Großaspach entscheidet, ist ein starkes Signal. Es zeigt, dass unser eingeschlagener Weg wahrgenommen wird und wir als Verein eine top Adresse für junge, ambitionierte Spieler sind."
18. Juli, 16.21 Uhr: Eintracht Frankfurt angelt sich Bayern-Talent Noel Aseko
Noel Aseko (20) wechselt vom FC Bayern zur Eintracht nach Frankfurt. Die SGE bezahlt für den defensiven Mittelfeldspieler dem Vernehmen nach zwölf Millionen Euro, eine sonst beim FCB fast schon übliche Rückkaufklausel soll nicht existieren.
Mit einer solchen war das Sechser-Juwel nämlich diesen Sommer erst zurück an die Isar gekommen, nachdem der 20-Jährige die vergangenen anderthalb Saisons bei Hannover 96 kickte und überzeugte. Die Niedersachsen kauften Aseko nach einer Leihe für eine Million Euro und bekamen nun 2,5 Millionen Euro zurück. Beim Rekordmeister bleibt der deutsche U21-Nationalspieler nun aber dennoch nicht.
"Noel Aseko gehörte bereits vor zwei Jahren aus guten Gründen zum erweiterten Kreis der Bayern-Profis. Inzwischen hat er in Hannover in einer körperlich anspruchsvollen Liga eindrucksvoll nachgewiesen, dass er auch die physischen Voraussetzungen für den nächsten Schritt mitbringt", erklärte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche.
18. Juli, 15.10 Uhr: Keanan Bennetts kehrt nach Deutschland zurück
Der frühere Gladbach-Profi Keanan Bennetts (27) ist nach Abstechern in seine englische Heimat und Österreich wieder in Deutschland gelandet und heuert beim FC Ingolstadt an.
Zuletzt stieg der Linksverteidiger mit dem Traditionsklub Notts County in die dritte englische Liga, die League One, auf. Dabei steuerte er in 33 Spielen ein Tor und zwei Vorlagen bei.
"Keanan bringt ein spannendes Profil mit. Er verfügt über eine sehr gute fußballerische Ausbildung, kennt sowohl den deutschen als auch den englischen Fußball und kann auf mehreren Positionen eingesetzt werden", freute sich FCI-Kaderplaner Rigo Hof.
18. Juli, 14.18 Uhr: Kaiserslautern holt Erencan Yardimci - und bricht wohl Transferrekord
Der in der vergangenen Saison an Eintracht Braunschweig ausgeliehene Mittelstürmer Erencan Yardimci (24) wechselt zunächst erneut per Leihe von der TSG Hoffenheim zum 1. FC Kaiserslautern.
Das kostet die Roten Teufel dem Vernehmen nach bereits 500.000 Euro, im nächsten Sommer soll dann eine Kaufpflicht in Höhe von fünf Millionen Euro greifen. Damit würde der 24-Jährige den bisherigen FCK-Rekordtransfer Lincoln ablösen, der 2001 für vier Millionen Euro in die Pfalz ging.
Letzte Spielzeit stand der türkische Angreifer aus der Jugend von Galatasaray 31 Mal für die Löwen aus Niedersachsen auf dem Rasen, wobei er fünf Treffer beisteuerte.
"Mit seiner Schnelligkeit und seiner Laufstärke sowie seiner intensiven Spielweise passt Erencan sehr gut zu unserem Spiel und bereichert unsere Offensive, was uns mehr Flexibilität gibt. Wir sind froh, dass wir ihn noch vor dem Trainingslager bei uns begrüßen können, damit er in dieser wichtigen Phase der Vorbereitung gemeinsam mit der Mannschaft arbeiten kann", erklärte FCK-Boss Marcel Klos.
18. Juli, 11.39 Uhr: Yannik Engelhardt kehrt zum SC Freiburg zurück
Ein Rückkehrer für den SC Freiburg: Mittelfeldmann Yannik Engelhardt (25) wechselt vom italienischen Erstligisten Como 1907 zurück ins Breisgau.
Der ehemalige deutsche Juniorennationalspieler wurde bei Werder Bremen ausgebildet, schloss sich aber 2021 bereits dem SCF an und spielte bis 2023 für dessen U23 in der 3. Liga. Über Fortuna Düsseldorf ging es weiter nach Italien, schon in der abgelaufenen Saison war Engelhardt aber per Leihe nach Deutschland zurückgekehrt und spielte in der Bundesliga für Borussia Mönchengladbach.
"Der Kontakt zu Yannik ist in den vergangenen drei Jahren nie abgebrochen. In Yannik steckt sowohl sportlich als auch menschlich noch sehr viel SC! Wir freuen uns sehr, dass er wieder zurück ist", sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach (61).
17. Juli, 17.45 Uhr: Robin Gosens wechselt zum FC Schalke 04!
Vor einiger Zeit hat er es selbst so prophezeit, jetzt ist es Wirklichkeit geworden: Robin Gosens (32) wechselt nach dem Aufstieg von Königsblau zu Schalke.
"Vielleicht haben sie sich in vier Jahren gefangen und spielen wieder eine Rolle in der Bundesliga, was ich mir von ganzem Herzen wünschen würde. Und vielleicht ist es dann ja tatsächlich der perfekte Moment, um meine Karriere dort zu beenden", sagte der Linksverteidiger vor mittlerweile vier Jahren am Sky-Mikrofon. Nun ist es tatsächlich so gekommen. Gosens ist selbst bekennender Fan der Knappen.
Der 32-Jährige wechselt zunächst auf Leihbasis vom AC Florenz nach Gelsenkirchen, sein Vertrag beinhalte aber eine Klausel, die "eine feste Verpflichtung möglich mache", so S04.
"Wir sind sehr happy, dass sich Robin Gosens für uns entschieden hat. Wir bekommen einen Spieler mit sehr viel Qualität und einen echten Leader für unsere Mannschaft. Robin hat in den vergangenen Jahren in seinen Vereinen und in der Nationalmannschaft Einsatz, Mentalität und den unbedingten Willen, erfolgreich zu sein, nachgewiesen", erklärte Youri Mulder.
17. Juli, 15.39 Uhr: Ex-Unioner Alexander Schwolow kommt zurück nach Deutschland
Nach nur einer Saison ist das Schottland-Kapitel für Alexander Schwolow (34) schon wieder beendet. Der 34-jährige Keeper wechselt vom Vizemeister Heart of Midlothian zum 1. FSV Mainz 05.
Ganz so schnell wird er bei seinem neuen Arbeitgeber allerdings noch nicht zwischen den Pfosten stehen. Der Bundesligist einigte sich nämlich mit den "Gorgie Boys" darauf, dass Schwolow zunächst noch die beiden anstehenden Qualifikationsspiele zur Champions League absolviert. Anschließend reist der gebürtige Wiesbadener ins Trainingslager der Nullfünfer, stößt dort am 30. Juli zum Team.
Erst im vergangenen Sommer war Schwolow vom 1. FC Union Berlin auf die Insel gewechselt.
17. Juli, 13.19 Uhr: Jasper Löffelsend zieht es nach Köln
Fortuna Köln hat sich in der Defensive mit Jasper Löffelsend (28) verstärkt.
Wie der Drittligist am Freitag bekannt gab, wechselt der 28-jährige Rechtsverteidiger vom polnischen Zweitligisten LKS Lodz in die Domstadt. Nähere Vertragsdetails wurden dabei aber nicht genannt.
"Super, dass wir Jasper von unserem Weg überzeugen konnten. Als Rechtsverteidiger bringt er viel höherklassige Erfahrung mit. Er passt sportlich und menschlich hervorragend zum Verein und zur Mannschaft", wird Fortuna-Chefcoach Matthias Mink (58) in der Vereinsmitteilung zitiert.
17. Juli, 11.36 Uhr: RB Leipzig verstärkt sich mit Maxime Esteve
Erstligist RB Leipzig hat die Verpflichtung von Maxime Esteve (24) bekannt gegeben.
Der 24-jährige Defensivmann kommt fest vom englischen FC Burnley, erhält bei den Sachsen einen Vertrag bis 2031.
Mehr dazu hier: "RB-Leipzig-Blog: Innenverteidiger Esteve wechselt aus England zu den Roten Bullen"
17. Juli, 8.54 Uhr: VfL Wolfsburg holt Timon Wellenreuther
Der Wechsel ist perfekt! Keeper Timon Wellenreuther (30) schließt sich wie erwartet dem VfL Wolfsburg an.
Am Donnerstagabend verkündete der Bundesliga-Absteiger die Verpflichtung des Torhüters vom niederländischen Spitzenklub Feyenoord Rotterdam. Der 30-jährige Ex-Junioren-Nationalspieler unterschrieb demnach bis 2029.
Wellenreuther ist damit fast zehn Jahre nach seinem letzten Bundesliga-Einsatz zurück in Deutschland. Bereits von 2014 bis 2017 stand der gebürtige Karlsruher beim FC Schalke 04 unter Vertrag. Nach einer Spanien-Leihe 2016 zu RCD Mallorca folgten Stationen in den Niederlanden sowie Belgien.
16. Juli, 15.06 Uhr: VfL Bochum holt einen neuen Torwart
Tino Casali (30) komplettiert das Torwartteam des VfL Bochum.
Der Österreicher stand zuletzt bei Rot-Weiss Essen unter Vertrag, wo sein Arbeitspapier jedoch endete. Dadurch kommt er ablösefrei an die Castroper Straße und unterschreibt dort bis 2028. Der VfL reagiert so auf den Abgang von Niclas Thiede (27), allerdings muss sich Casali hinter Stammkeeper Timo Horn (33) anstellen und gemeinsam mit Youngster Hugo Rölleke (21) Druck machen.
"Tino wird die Rolle als Herausforderer der anderen beiden Torhüter übernehmen und mit seiner Erfahrung und Qualität nicht nur Hugo Rölleke in seiner Entwicklung unterstützen, sondern auch Timo als Nummer eins im täglichen Training immer wieder fordern und pushen", erklärte VfL-Direktor Simon Zoller.
16. Juli, 15.46 Uhr: Darmstadt 98 angelt sich Christopher Lannert
Rechtsverteidiger Christopher Lannert (28) verlässt Arminia Bielefeld und geht zum SV Darmstadt 98.
"Christopher war schon länger auf unserem Zettel und wir freuen uns, dass die Verpflichtung funktioniert hat. Er ist ein dynamischer und laufstarker Spieler, der offensiven Druck entfachen kann", freute sich Sport-Boss Paul Fernie.
Bei den Lilien könnte der Zugang ein Vorgriff auf den Verlust von Sergio López (27) sein, der vor einem Transfer nach Spanien stehen soll. Lannert war im Sommer 2023 vom TSV 1860 München zum DSC gewechselt, wo er seitdem 118 Pflichtspiele bestritt.
16. Juli, 13.18 Uhr: Dynamo Dresden verpflichtet Ben Bobzien fest
Die Dresdner um Sportboss Sören Gonther (39) basteln weiter fleißig am neuen Zweitligakader für die anstehende Saison und haben mit Ben Bobzien (23) bereits den 12. Neuzugang sowie vierten Rückkehrer nach einer Leihe in der vergangenen Spielzeit geholt. Der Offensivmann wechselt fest vom 1. FSV Mainz 05 an die Elbe.
Alle Infos zum Deal findet Ihr unter: "Der nächste Transfer-Knaller: Auch Ben Bobzien kehrt zurück und wird fest verpflichtet".
16. Juli, 11.53 Uhr: FC Ingolstadt holt Benjamin Kanuric zurück
Nach einem Jahr in Portugal bei Leixões wechselt der offensive Mittelfeldspieler Benjamin Kanuric (23) zurück zum FCI, wo er bereits von 2023 bis 2025 kickte.
In der zweiten portugiesischen Liga verlor der Österreicher im Laufe der Saison seinen Platz im erweiterten Kreis der Stammelf und stand gegen Ende oftmals nicht einmal mehr im Kader des Teams aus der Porto-Vorstadt am Atlantik.
"Wir freuen uns sehr, Benji wieder bei uns zu haben. Bereits in den ersten Gesprächen mit ihm wurde deutlich, welchen Stellenwert der Verein für ihn hat und wie sehr er sich mit dem FCI identifiziert", erklärte Kaderplaner Rigo Hof. "Die Zeit im Ausland hat ihm zudem wertvolle Erfahrungen ermöglicht und zu seiner sportlichen wie persönlichen Weiterentwicklung beigetragen."
16. Juli, 11.46 Uhr: Patrick Hobsch wechselt zum SSV Jahn Regensburg
Der Jahn bastelt an seiner Offensive und nimmt Mittelstürmer Patrick Hobsch unter Vertrag. Zuletzt spielte der 31-Jährige bei 1860 München.
Bei den inzwischen zwangsabgestiegenen Löwen steuerte der Angreifer vergangene Saison sechs Treffer und fünf Vorlagen in 36 Drittligaspielen bei, kam aber hauptsächlich als Joker zum Einsatz. In Regensburg unterschreibt er jetzt einen Zweijahresvertrag.
"Patrick ist ein sehr torgefährlicher und erfahrener Mittelstürmer, der uns mit seinen Qualitäten, seiner Spielweise und seiner Persönlichkeit verstärken wird. Er hat seinen Torinstinkt über die letzten Jahre konstant nachgewiesen, daher freuen wir uns, dass er seinen Weg nun bei uns in Regensburg fortsetzt und beim Jahn auf Torejagd geht", erklärte Sportdirektor Alexander Schmalhofer.
16. Juli, 11.05 Uhr: 1. FC Magdeburg verstärkt sich mit reichlich Offensiv-Erfahrung
Der 1. FC Magdeburg kann den nächsten Neuzugang vermelden. Wie der Verein mitteilte, kommt Emmanuel Iyoha (28) von Fortuna Düsseldorf an die Elbe.
Alle Infos zum Wechsel unter: "Mehr als 200 Spiele in der 2. Liga: Nächster Neuzugang für den FCM".
15. Juli, 20.41 Uhr: Thomas Dähne zieht es zum 1. FC Heidenheim
Keeper-Deal fix! Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim hat sich auf der Torhüterposition verstärkt.
Nach dem Zwangsabstieg vom TSV 1860 München wechselt Schlussmann Thomas Dähne (32) von der Grünwalder Straße an die Brenz. Das teilten die Ostalbstädter mit. Demnach unterschrieb der Schlussmann einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.
15. Juli, 13.58 Uhr: Martin Ens schließt sich auf Leihbasis dem MSV Duisburg an
Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn verleiht Eigengewächs Martin Ens (24) in die 3. Liga: Er schließt sich dem MSV Duisburg an.
Der Innenverteidiger spielte bereits in der vergangenen Saison beim SC Verl in der 3. Liga, wo er als Stammspieler überzeugen konnte und nun weitere Erfahrung dort sammeln sollen.
"Seit meinen beiden Spielen hier in der Arena weiß ich: beim MSV herrscht auf allen Ebenen eine geile Stimmung! Der Spielverein hat ambitionierte Ziele – das passt zu mir und meinen Vorstellungen. Hier möchte ich meine Stärken einbringen und mich gleichzeitig persönlich wie auch sportlich weiterentwickeln", sagte der Neuzugang.
15. Juli, 13.35 Uhr: Darmstadt 98 verpflichtet Florian Kleinhansl aus Kaiserslautern
Nach seinem Vertragsende beim 1. FC Kaiserslautern hat Florian Kleinhansl (25) einen neuen Verein gefunden. Er bleibt der 2. Bundesliga erhalten und wechselt zu Darmstadt 98.
Der Linksverteidiger wurde unter anderem bei den Stuttgarter Kickers und dem VfB Stuttgart ausgebildet, schloss sich 2021 dem VfL Osnabrück an und machte drei Jahre später den nächsten Schritt auf dem Betzenberg, wo er in den vergangenen beiden Saisons 37 Spiele in der 2. Bundesliga und dem DFB-Pokal absolvierte.
"Mit der Verpflichtung von Florian erhalten wir eine zusätzliche personelle Sicherheit auf der Linksverteidigerposition und wir sind froh, dass wir mit ihm eine sehr gute Lösung gefunden haben. Flo ist ein Spieler, der seine Qualitäten in der 2. Bundesliga bereits nachgewiesen hat und gleichzeitig auch charakterlich hervorragend zum SV 98 passt. Es ist schön, Flo nun in der Lilien-Familie begrüßen zu können", sagte Sportgeschäftsführer Paul Fernie (39).
14. Juli, 16.07 Uhr: FC Augsburg holt Tom Wisbereit
Erstligist FC Augsburg hat Keeper Tom Wisbereit (18) unter Vertrag genommen. Die bayerischen Schwaben bestätigten am Dienstag die Verpflichtung des Junioren-Nationaltorhüters.
Der 18-jährige wechselt ablösefrei in die Fuggerstadt, unterschreibt dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030.
Letzte Saison stand Wisbereit in 21 Spielen für die U19-Mannschaft des Liga-Konkurrenten 1. FC Union Berlin zwischen den Pfosten.
14. Juli, 14.03 Uhr: Abwehrtalent Till Neininger wechselt nach Dresden
Dynamo Dresden hat die Verpflichtung von Abwehrtalent Till Neininger (19) bekannt gegeben.
Wie der Zweitligist am Dienstag bekannt gab, wechselt der Innenverteidiger und deutsche Junioren-Nationalspieler auf Leihbasis vom Oberhaus-Absteiger VfL Wolfsburg an die Elbe.
Mehr dazu hier: "Aus Wolfsburg: Dynamo angelt sich diesen U-Nationalspieler"
14. Juli, 10.55 Uhr: 1. FC Magdeburg angelt sich den nächsten Südkoreaner
Es ist der nächste Neuzugang in der sommerlichen Transferoffensive des 1. FC Magdeburg: Chunghyun Lee (18) wird ab der kommenden Saison für die Elbestädter stürmen. Zuvor war bereits sein Landsmann Do-young Yoon aus Brighton an die Elbe gewechselt.
Die Details des Wechsels lest Ihr unter: "Achter Neuzugang für den FCM: Südkoreanischer Youngster verstärkt die Offensive".
14. Juli, 10.03 Uhr: HSV holt französisches Mittelfeldtalent
Eine feste Verpflichtung von Leihgabe Fabio Vieira (26) kommt höchstwahrscheinlich nicht mehr zustande, dafür hat der HSV jetzt aber einen anderen Spielmacher geholt. Martin Adeline (22) wechselt vom französischen Ligue-1-Aufsteiger ESTAC Troyes zu den Rothosen und erhält dort einen Vertrag bis 2030.
Als Ablöse sollen erst einmal rund vier Millionen Euro in die Champagne fließen, mögliche Boni könnten hinzukommen. "Martin bringt genau die Qualitäten mit, die unser Spiel bereichern und uns neue Optionen und damit Flexibilität eröffnen", erklärte Sportvorständin Kathleen Krüger.
Alle Infos unter: "HSV holt Martin Adeline: Das erhoffen sich die Rothosen von dem jungen Franzosen".
14. Juli, 9.50 Uhr: Holstein Kiel bedient sich in Argentinien
Die Störche verpflichten Guillermo Balzi (24) vom argentinischen Erstligisten Newell's Old Boys, Lionel Messis Ausbildungsklub.
Die vergangenen zwei Saisons war der offensive Mittelfeldspieler allerdings nach Griechenland zu Levadiakos ausgeliehen. Dort erzielte er in 40 Einsätzen fünf Tore und verteilte sieben Assists. Bei der KSV unterschreibt er bis Sommer 2029, Kiel zahlt laut Angaben der Argentinier 550.000 Euro Ablöse. Die Old Boys sichern sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 30 Prozent.
"Guillermo hat bereits in jungen Jahren den Weg nach Europa gesucht und war insbesondere in der letzten Saison bei dem Tabellenfünften der Super League APO Levadiakos einer der prägenden Offensivspieler", freute sich Holsteins Sportgeschäftsführer Olaf Rebbe.
13. Juli, 17.32 Uhr: Greuther Fürth holt Mainz-Talent
Innenverteidiger Maxim Dal (20) verlässt den 1. FSV Mainz 05 und wechselt in die 2. Bundesliga zur SpVgg Greuther Fürth.
Der deutsche U17-Welt- und Europameister von 2023 durchlief seit 2015 alle Jugendabteilungen des Bundesligisten, kam für die Profis allerdings nie zum Einsatz.
"Maxim ist ein wichtiger Baustein, um auf unseren Weg der Talententwicklung zurückzukehren. Er ist ein sehr spannender junger und moderner Innenverteidiger, der viele Komponenten vereint. Maxim konnte bereits internationale Erfahrungen sammeln und auch einige wichtige Titel im Nachwuchsbereich erringen", freute sich Sportgeschäftsführer Daniel Meyer.
13. Juli, 15.11 Uhr: Brajan Gruda bleibt bei RB Leipzig
RB Leipzig kann einen absoluten Wunschspieler halten: Die Leihe von Brajan Gruda (22) wird um ein Jahr verlängert.
Schon im Februar 2026 war der Offensivspieler auf Leihbasis von Brighton & Hove Albion aus der Premier League gekommen und hatte in 14 Einsätzen für Leipzig sechs Scorerpunkte gesammelt, jetzt haben sich beide Vereine auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit in der kommenden Saison geeinigt.
"Für mich war schnell klar, dass ich gerne bei RB Leipzig bleiben möchte. Ich wollte den Wechsel schon im vergangenen Winter unbedingt – und meine Erwartungen haben sich in den ersten Monaten absolut erfüllt. Der Spielstil passt sehr gut zu mir, ich fühle mich in der Mannschaft und im gesamten Klub total wohl", schwärmte der deutsche U21-Nationalspieler.
13. Juli, 14.50 Uhr: Hennes Behrens wechselt von der TSG 1899 Hoffenheim zum FC Augsburg
Der FC Augsburg plant für die Zukunft: Linksverteidiger-Talent Hennes Behrens (21) kommt von der TSG 1899 Hoffenheim in die Fuggerstadt und unterschreibt dort gleich einen Fünfjahresvertrag.
Der Außenbahnspieler wurde, seit er 15 ist, bei den Hoffenheimern ausgebildet und feierte dort auch seine Bundesliga-Premiere. In der Rückrunde der abgelaufenen Saison wurde er dann zum 1. FC Heidenheim ausgeliehen, konnte in 16 Einsätzen überzeugen und sich so in den Fokus des FCA spielen.
"Wir freuen uns sehr, dass Hennes seinen Weg beim FC Augsburg fortsetzen wird. Er bringt in seinem jungen Alter bereits wertvolle Bundesliga-Erfahrung mit und hat seine Qualitäten auf diesem Niveau unter Beweis gestellt. Mit seiner Physis und seinen fußballerischen Fähigkeiten passt er sehr gut zu unserer Mannschaft", lobte Sportdirektor Benjamin Weber (43).
11. Juli, 19 Uhr: KSC sichert sich Schweden Viktor Bergh, der zuletzt für Hansa Rostock auflief
Der Karlsruher SC hat sich die Dienste des schwedischen Linksverteidigers Viktor Bergh (26) gesichert, der in der vergangenen Saison auf Leihbasis für Hansa Rostock in der 3. Liga auflief.
Die Badener verpflichteten Bergh nun fest vom schwedischen Erstligisten Djurgardens IF. Der Neuzugang reiste gleich mit ins Trainingslager des KSC nach Neukirchen in Österreich.
"Uns ist die Bedeutung der Position des Linksverteidigers sehr bewusst. Deshalb war es für uns klar, dass wir nach der Leihe von Deniz Ofli auf der Position noch etwas machen wollen. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Viktor einen erfahrenen und gestandenen Linksverteidiger für uns gewonnen haben, der einerseits über internationale Erfahrungen verfügt, aber aus seiner Zeit in Rostock auch den deutschen Fußball kennt", erklärte der Geschäftsführer Sport Mario Eggimann (45).
10. Juli, 20.34 Uhr: FC Augsburg tütet Wechsel von Fortuna-Talent ein
Sima Suso (21) verlässt Fortuna Düsseldorf und schließt sich dem FC Augsburg an. Dafür sollen rund 1,7 Millionen Euro von der Fuggerstadt an den Rhein fließen.
Das Mittelfeldjuwel hatte zuvor beim Zweitliga-Absteiger eine Krankschreibung eingereicht und damit auf einen Transfer hingewirkt. Das funktionierte offenbar. Der Abschied wird Düsseldorf aber neben dem Geld immerhin auch mit Talent Felix Meiser (19) versüßt, der den umgekehrten Weg geht und vom FCA zu F95 wechselt.
Suso konnte in der vergangenen Saison seinen Durchbruch bei den Fortuna-Profis feiern und avancierte mit 24 Partien in der 2. Bundesliga zur Stammkraft. "Sima bringt ein äußerst spannendes Spielerprofil mit. Er ist vielseitig einsetzbar und verfügt trotz seines jungen Alters bereits über viel Wettkampferfahrung. Dass er in der vergangenen Saison regelmäßig in der 2. Bundesliga zum Einsatz kam, unterstreicht sein großes Potenzial und seine Qualität", freute sich FCA-Sportdirektor Benjamin Weber.
10. Juli, 20.23 Uhr: Ex-BVB-Talent Ole Pohlmann kehrt nach Deutschland zurück
Das Portugal-Abenteuer ist beendet: Die SpVgg Greuther Fürth hat Ole Pohlmann (25) von Rio Ave verpflichtet. Beim Kleeblatt unterschreibt der offensive Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2029.
In den vergangenen zwei Saisons war der gebürtige Mindener auf der iberischen Halbinsel am Ball, wo er in 66 Pflichtspielen zwei Treffer und fünf Vorlagen beisteuerte. Ausgebildet wurde der inzwischen 25-Jährige in den Nachwuchsabteilungen von Hannover 96 und vom VfL Wolfsburg, ehe er 2021 in die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund kam. Beim BVB überzeugte Pohlmann vor allem in der U23, womit er sich im Februar 2024 sein Profidebüt verdiente. Ein weiterer Kurzeinsatz für die Schwarz-Gelben kam daraufhin noch dazu.
"Ole ist ein extrem spannender Spieler, der bei Borussia Dortmund spätestens nach dem Bundesliga-Debüt in den Fokus vieler Vereine gerückt ist. Er ist technisch stark und hat auch einen guten Abschluss. Ole kann sowohl im Zentrum als auch auf den offensiven Flügeln eingesetzt werden", freute sich Fürth-Sportchef Daniel Meyer.
10. Juli, 19.20 Uhr: Werder Bremen angelt sich WM-Keeper
WM-Verstärkung für Werder Bremen! Die Grün-Weißen komplettieren ihr Torwartteam und lotsen den österreichischen Nationalkeeper Alexander Schlager (30) an die Weser.
Dabei gelingt dem Bundesligisten ein Schnäppchen: Trotz laufenden Vertrags bei RB Salzburg bis 2027 kommt der Schlussmann ablösefrei nach Norddeutschland, wie unter anderem die Deichstube berichtet. Dort gibt er sich sogar erst einmal mit dem Platz als Nummer zwei in der Keeper-Hackordnung zufrieden, denn Karl Hein (24) soll bei dessen fester Verpflichtung der Stammplatz zugesichert worden sein.
Somit startet der gebürtige Salzburger als Herausforderer in die Vorbereitung. "Wir freuen uns, dass wir mit Alexander einen weiteren starken Keeper für uns gewinnen konnten. Wir sind davon überzeugt, dass er sich sportlich und charakterlich sehr gut in unser Team einfügen wird. Wir gehen damit mit einem sehr starken Torwart-Team in die Saison, das sich immer wieder gegenseitig herausfordern wird. Das war bei den Überlegungen auf dieser Position unser Wunsch", erklärte Peter Niemeyer.
10. Juli, 15.08 Uhr: BVB schnappt sich Wunderkind Liam Claude Kanté
Zuschlag für den BVB! Zahlreiche Vereine des Kontinents wollten Liam Claude Kanté (16) von Lokomotiva Zagreb loseisen, jetzt landete das Riesentalent bei der Borussia.
Dort ist der Innenverteidiger zunächst für die U19 eingeplant, wo er sich für Chancen in der Profimannschaft empfehlen soll.
"Liam ist ein Verteidiger mit einem sehr guten Gespür für das Spiel – er ist zweikampfstark und hat die nötige Ruhe am Ball. Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten großen Schritt machen wird", freute sich NLZ-Leiter Thomas Broich.
10. Juli, 14.27 Uhr: TSG Hoffenheim angelt sich Ausnahmetalent Nathan De Cat
Dieser Transfer-Coup ist sicher nicht die Katze im Sack: Das belgische Top-Talent Nathan De Cat wechselt für kolportierte 20 Millionen Euro zuzüglich möglicher Bonuszahlungen vom RSC Anderlecht nach Sinsheim.
Der erst 17-jährige zentrale Mittelfeldspieler avancierte vergangene Saison zur Stammkraft beim belgischen Spitzenklub und spielte sich mit starken Leistungen auf den Zettel zahlreicher europäischer Schwergewichte. So sollen auch Borussia Dortmund, RB Leipzig, Chelsea, Man City oder der FC Bayern am einfachen Nationalspieler drangewesen sein.
"Es freut uns ungemein, dass sich ein international so umworbener Spieler wie Nathan De Cat ganz bewusst für einen Wechsel zur TSG entscheidet. Das ist eine herausragende Bestätigung für den eingeschlagenen Weg", freute sich TSG-Boss Andreas Schicker daher.
Selbst zeigte sich der Rohdiamant ebenfalls hoffnungsvoll: "Die TSG hat sich sehr früh und nachhaltig um mich bemüht. Die Gespräche mit den Verantwortlichen um Andreas Schicker, Paul Pajduch und Trainer Chris Ilzer haben mich absolut überzeugt. Die TSG Hoffenheim bietet mir optimale Möglichkeiten, mich in einer europäischen Top-5-Liga zu beweisen und zum sportlichen Erfolg des Klubs beizutragen."
10. Juli, 14.08 Uhr: Dynamo Dresden verpflichtet Thomas Keller fest
Die Erfolgsgeschichte geht weiter! In der vergangenen Rückrunde war Thomas Keller vom 1. FC Heidenheim an Dynamo Dresden verliehen und hatte mit seiner starken Defensive und Torgefährlichkeit großen Anteil am Klassenerhalt. Jetzt konnte die Sportgemeinschaft den Innenverteidiger fest an die Elbe lotsen.
Alle Infos zum Wechsel unter: "Nächste Dynamo-Kracher: Keller schon da, auch mit einem anderen wird's heiß".
9. Juli, 18.34 Uhr: Keeper-Deal fix! Hannover 96 verstärkt sich mit Pascal Loretz
Hannover 96 hat sich für die bevorstehende Saison auf der Torhüterposition verstärkt.
Wie der Zweitligist am Donnerstag bekannt gab, wechselt Pascal Loretz (23) vom Schweizer FC Luzern zu den Niedersachsen an den Maschsee. Dort unterzeichnete der 23 Jahre junge Schlussmann einen Vierjahresvertrag, bleibt somit bis zum 30. Juni 2030 an Bord der 96er.
9. Juli, 15.14 Uhr: Düsseldorf gewinnt Rennen um Zwickaus Lukas Eixler
Der neue Klub von Zwickaus Lukas Eixler (22) steht fest: Die Sturmlatte (1,91 Meter) springt ablösefrei zu Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf, wo er für zwei Jahre unterschreibt und die Rückennummer 11 erhält.
Zuvor hatte sich der Angreifer mit 28 Torbeteiligungen in zwei Jahren Regionalliga Nordost für höhere Aufgaben empfohlen und das Interesse zahlreicher Klubs auf sich gezogen.
Fortuna-Sportvorstand Samir Arabi (47) freut sich: "Lukas ist ein Spieler mit viel Entwicklungspotenzial, der besonders mit seiner körperlichen Präsenz und seiner Beidfüßigkeit besticht. Mit seinen Qualitäten erweitert er unsere Möglichkeiten im Offensivbereich und passt sehr gut in unser Anforderungsprofil. Wir freuen uns, dass wir Lukas für uns gewinnen konnten"
9. Juli, 12.57 Uhr: Meppen angelt sich Sturmtalent Richard Meier von Bayern auf Leihbasis
Drittliga-Aufsteiger SV Meppen hat sich Sturmtalent Richard Meier von Bayern München geangelt. Der 22-Jährige kommt ein Jahr auf Leihbasis ins Emsland.
Meier spielte in der Vorsaison für Bayern U23 und Unterhaching in der Regionalliga Bayern, zuvor zwei Saisons für Sandhausen 3. Liga (47 Spiele, zehn Torbeteiligungen).
9. Juli, 12.48 Uhr: Aachen holt Jugendspieler aus Leverkusen nach Hause
Alemannia Aachen hat in Ken Izekor (19) einen früheren Jugendspieler zurück an den Tivoli gelotst. Der Jungstürmer wechselt nach Abschluss seiner Junioren-Zeit bei Bayer Leverkusen ablösefrei zum Drittligisten.
Izekor ist gebürtiger Aachener und verließ die Alemannia einst im Alter von 11 Jahren Richtung Leverkusen Akademie. Acht Jahre später schließt sich der Kreis.
"Wir begrüßen mit Ken einen Spieler bei uns, der eine hervorragende Ausbildung bei Bayer Leverkusen genossen hat. Er hat sich früh mit Spielern gemessen, die deutlich älter als er waren und er hat es sich in jungen Jahren verdient, am Mannschaftstraining der Profis von Leverkusen unter Trainern wie Xabi Alonso teilzunehmen. Ich freue mich darauf, ihn nun bei uns zu haben", so TSV-Trainer Mersad Selimbegovic (44).
9. Juli, 12.41 Uhr: Elversberg sichert sich US-Hoffnung Campbell
Verstärkung für die SV Elversberg: Der Bundesliga-Aufsteiger sichert sich US-Hoffnung Cole Campbell (20). Der Außenstürmer wechselt gegen Ablöse vom BVB, die Rede ist von sechs Millionen Euro.
In der abgelaufenen Rückrunde war der Rechtsaußen an die TSG Hoffenheim ausgeliehen, kam aber nur in fünf Kurzeinsätzen zum Zug. Für die BVB-Profis stand Campbell sieben Mal in vier Jahren auf dem Feld.
"Mit Cole verpflichten wir einen weiteren hochtalentierten Spieler, der uns mit seinem außergewöhnlichen Tempo und seinen Fähigkeiten im Eins-gegen-Eins enorm weiterhelfen wird. Wir haben uns bereits über einen längeren Zeitraum um ihn bemüht und freuen uns sehr, dass er sich für uns entschieden hat", erklärt SVE-Sportdirektor Christian Weber (42).
8. Juli, 14.58 Uhr: Innenverteidiger Geschwill wechselt fest nach Essen
Max Geschwill (25) kehrt nach seiner Leihe zum 1. FC Magdeburg nicht mehr zu Holstein Kiel zurück. Der 25-jährige Innenverteidiger schließt sich stattdessen dem Drittligisten Rot-Weiss Essen an. Das teilten die Störche am Mittwoch mit.
"Wir sind gemeinsam mit Max zu der Überzeugung gekommen, dass ein Wechsel für seine sportliche Entwicklung der richtige Schritt ist", so Kevin Meinhardt (45), Sportliche Leiter der KSV. "Wir bedanken uns für seinen Einsatz im Trikot von Holstein Kiel und wünschen ihm für seine Zukunft bei Rot-Weiss Essen sowohl sportlich als auch persönlich alles Gute."
8. Juli, 11.29 Uhr: Kevin Müller bleibt auf Schalke
Nach einem halben Jahr auf Leihbasis trägt Keeper Kevin Müller (35) auch künftig das Trikot von Schalke 04.
Die Königsblauen und der 1. FC Heidenheim einigten sich auf einen festen Transfer. Das teilten beide Klubs am Mittwochvormittag mit. Zur Vertragslaufzeit wurden keine Angaben gemacht.
"Kevin hatte in der Rückrunde eine wichtige Rolle, die er auf und neben dem Platz gut ausgefüllt hat. Wir freuen uns deshalb sehr, dass er auch in der neuen Saison Teil unseres Kaders ist", wird S04-Boss Youri Mulder (57) in der offiziellen Vereinsmitteilung der Knappen zitiert.
7. Juli, 20.47 Uhr: Moritz-Broni Kwarteng kehrt an alte Wirkungsstätte zurück
Der 1. FC Magdeburg legt auf dem Transfermarkt nach: Nur Stunden nach der Verpflichtung von Paul Jaeckel (27) hat der Zweitligist nun den nächsten Neuzugang präsentiert.
Offensivspieler Moritz-Broni Kwarteng (28) kommt vom VfL Bochum, kehrt damit an seine frühere Wirkungsstätte zurück. Vor drei Jahren war der 28-Jährige nämlich vom FCM an die Castroper Straße gewechselt.
7. Juli, 18.34 Uhr: 1. FC Magdeburg holt Paul Jaeckel
Paul Jaeckel (27) schließt sich ablösefrei dem 1. FC Magdeburg an. Der Zweitligist bestätigte die Verpflichtung am späten Dienstagnachmittag.
Zuletzt lief der 27-Jährige für Preußen Münster auf. Mit dem SCP stieg der Innenverteidiger Ende der Saison in die 3. Liga ab. Nun folgt ein neues Kapitel, zurück im Unterhaus.
7. Juli, 18.26 Uhr: Branimir Hrgota schließt sich dem FC St. Pauli an
Zweitligist FC St. Pauli hat den nächsten Deal unter Dach und Fach gebracht.
Wie die Kiez-Kicker am Dienstag mitteilten, wechselt Branimir Hrgota (33) ablösefrei ans Millerntor.
Mehr dazu hier: "St.-Pauli-Blog: Schwedischer Offensivspieler Branimir Hrgota wechselt ans Millerntor"
7. Juli, 15.52 Uhr: SSV Jahn Regensburg leiht Marco Wörner aus
Der SSV Jahn Regensburg hat hat seinen neuesten Transfer bekannt gegeben. Vom Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn 07 wechselt Offensivspieler Marco Wörner (21) auf Leihbasis zum Drittliga-Klub an die Donau.
"Marco ist ein offensiv vielseitig einsetzbarer Spieler, der sich durch seine hohe Spielintelligenz, Dynamik und Torgefahr auszeichnet. Er kann sowohl im Zentrum, als auch auf den Halbpositionen eingesetzt werden und wird unserem Spiel mit seinem Tiefgang und seiner Flexibilität weitere Elemente", ist Sportdirektor Alexander Schmalhofer (39) von der Qualität des Neuzugangs überzeugt.
"Umso mehr freuen wir uns, dass er sich für den SSV Jahn entschieden hat und künftig unsere Mannschaft verstärken wird."
7. Juli, 14.30 Uhr: Leo Eberle wechselt nach Würzburg
Die Würzburger Kickers haben sich in der Defensive verstärkt.
Wie der Drittliga Drittliga-Aufsteiger am Dienstag offiziell bekannt gab, wechselt Leo Eberle (20) von der zweiten Mannschaft des 1. FC Nürnberg an den Dallenberg.
"Mit Leo bekommen wir einen jungen, hungrigen und hochtalentierten Spieler, der mit seinen gerade einmal 20 Jahren schon über ordentliche Spielerfahrung und Spielintelligenz verfügt. Wir beobachten ihn schon länger und sind froh, dass er sich für uns entschieden hat", wird Kickers-Chefcoach Michael Schiele (48) in der Vereinsmitteilung zitiert.
7. Juli, 14.21 Uhr: Alexander Nübel zieht es in die Türkei
Nach sechs Jahren ist das Kapitel FC Bayern für Alexander Nübel (29) endgültig beendet.
Für den 29-jährigen Schlussmann geht es vom deutschen Rekordmeister in die Türkei. Besiktas Istanbul sicherte sich die Dienste des Keepers, bestätigte am Dienstag eine "grundsätzliche Einigung". Angaben zur Höhe der Ablöse machte der Hauptstadtklub jedoch nicht.
Dem Vernehmen nach erhält der FCB zunächst bis zu sieben Millionen Euro. Über Bonusklauseln könnte die Gesamtsumme um weitere fünf Millionen Euro anwachsen.
Mit der Perspektive, irgendwann Manuel Neuer (40) zu beerben, wechselte Nübel 2020 vom FC Schalke 04 nach München. Doch der Plan ging nie auf. Stattdessen spielte der Keeper zunächst auf Leihbasis für die AS Monaco sowie in den vergangenen drei Jahren für den VfB Stuttgart.
6. Juli, 15.14 Uhr: Tolga Cigerci verlässt Energie Cottbus in Richtung Altglienicke
Die VSG Altglienicke rüstet weiter auf und verpflichtet Tolga Cigerci (34) von Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus.
Alle Hintergründe lest Ihr in unserem Artikel: "Nächster Transferknaller! VSG Altglienicke holt nach Brooks auch Cigerci".
6. Juli, 15.09 Uhr: Fortuna Düsseldorf vermeldet nächsten Neuzugang
Fortuna Düsseldorf verstärkt sein Mittelfeld mit Yassine Bouchama (29). Nach vier Jahren bei Preußen Münster wechselt der 29-Jährige ablösefrei zu Mit-Absteiger Fortuna Düsseldorf, wo er einen Zweijahresvertrag unterschreibt. Außerdem lotst F95 Torhüter Lasse Rieß (24) von Bundesligist Mainz 05 auf Leihbasis an den Rhein, er soll die neue Nummer 1 werden.
"Wir sind sehr froh darüber, dass wir Yassine von unserem Weg überzeugen konnten. Mit ihm verpflichten wir einen zweikampf- und laufstarken Mittelfeldspieler, der unserem Spiel mit seiner Erfahrung, Mentalität und Ballsicherheit guttun wird", freute sich Sportvorstand Samir Arabi (47) über die Verpflichtung von Bouchama.
Auch über Rieß verlor er zahlreiche lobende Worte: "Mit Lasse gewinnen wir einen Torhüter, der das moderne Torwartspiel verkörpert und mit seinen Qualitäten sehr gut zu uns und unserer Spielidee passt. In Mainz hat er bereits wertvolle Erfahrungen auf Bundesliga-Niveau gesammelt und bringt alles mit, um in der kommenden Saison bei uns eine tragende Rolle zu übernehmen. Wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat."
6. Juli, 11.44 Uhr: 1. FC Magdeburg verstärkt sich mit Doyoung Yoon
Der 1. FC Magdeburg hat den nächsten Neuen vorgestellt: Offensivspieler Doyoung Yoon (19) kommt für ein Jahr auf Leihbasis von Brighton & Hove Albion.
Alles Wissenswerte zum Transfer lest Ihr hier: "Nächster Neuzugang: FCM bekommt Verstärkung aus der Premier League"
5. Juli, 19.09 Uhr: Hoffenheimer Touré wechselt zu Newcastle United
Was sich zuvor schon angedeutet hatte, ist nun offiziell: Bazoumana Touré (20) verlässt die TSG 1899 Hoffenheim in Richtung Premier League!
Der 20-Jährige zieht nach dem WM-Aus mit der Elfenbeinküste weiter zu Newcastle United, spült den Kraichgauern so eine Rekordeinnahme in die Kassen. Dem Vernehmen nach zahlt der Top-Klub nämlich 50 Millionen Euro für den Flügelspieler.
Damit ist Joelinton (29) seinen Status als teuerster TSG-Abgang los. Der brasilianische Mittelfeld-Motor war 2019 ebenfalls zu den Magpies auf die Insel gewechselt, hatte damals noch 43,5 Millionen Euro gekostet.
4. Juli, 14.24 Uhr: Bayern-Talent wird zum KSC verliehen
Der Karlsruher SC sichert sich für die kommende Saison ein Talent des FC Bayern: Deniz Ofli (19) kommt auf Leihbasis vom Rekordmeister.
Ofli, der seine Schuhe zunächst für den TSV 1860 München schnürte, wechselte mit zwölf Jahren in den Nachwuchs des FCB. Für die Rot-Weißen kam der Linksverteidiger nicht nur in der Regionalliga-Mannschaft zum Einsatz, sondern trainierte auch mit den Profis und feierte bereits sein Bundesliga- und Champions-League-Debüt.
"Wir freuen uns auf einen Linksverteidiger, der defensiv zuverlässig und zweikampfstark ist und auch im Spiel nach vorne seine Akzente setzt. Dieses Gesamtpaket hat uns überzeugt und passt zu unserer Art und Weise, wie wir spielen wollen“, sagte Direktor Profifußball Timon Pauls (34). Für den türkischen Junioren-Nationalspieler sicherte sich der KSC zudem eine Kaufoption.
4. Juli, 12.20 Uhr: Holstein Kiel holt Ex-HSV-Kapitän Sebastian Schonlau
Nach einem Jahr in Kanada kehrt Sebastian Schonlau (31) nach Norddeutschland zurück: Der Ex-Kapitän des Hamburger SV schließt sich Holstein Kiel an, wo er auf seinen Ex-Coach Tim Walter (50) trifft.
"Bascho war in Hamburg mein Kapitän und einer meiner wichtigsten Ansprechpartner innerhalb der Mannschaft", freute sich der Trainer entsprechend über den Neuzugang: "Wir gewinnen mit ihm eine absolute Führungspersönlichkeit und einen sehr erfahrenen Innenverteidiger, der unsere Spielphilosophie verinnerlicht hat und der sich zu einhundert Prozent mit seiner neuen Aufgabe hier in Kiel identifiziert."
Schonlau verbrachte den Großteil seiner Karriere beim SC Paderborn, bevor er 2021 zum HSV wechselte. Er führte das Team 2025 wieder in die Bundesliga, spielte in den dortigen Planungen aber keine Rolle mehr und schloss sich daraufhin den Vancouver Whitecaps an.
3. Juli, 21.50 Uhr: Gonçalo Gregório wechselt zum SV Waldhof Mannheim
Der SV Waldhof Mannheim hat am Freitagabend den Transfer von Gonçalo Gregório (31) offiziell gemacht.
Mit dem Wechsel vom FC Noah zum Drittligisten kommt es für den portugiesischen Stürmer zum Wiedersehen mit Landsmann und SVW-Trainer Rui Mota (47). Im vergangenen Jahr hatten beide gemeinsam mit dem armenischen Top-Klub das Double aus Pokalsieg und Meisterschaft gefeiert.
Eine Ablöse fiel für Gregório nicht an, nachdem sein Vertrag beim armenischen Vizemeister zum 1. Juli ausgelaufen war.
3. Juli, 18.29 Uhr: Eintracht Braunschweig macht nächsten Transfer perfekt
Es dauerte keine Stunde! Kurz nach Bekanntgabe des Transfers von Junior Zé hat Eintracht Braunschweig schon den nächsten Kicker an Land gezogen.
Vom österreichischen Erstligisten Linzer ASK wechselt Angreifer Maximilian Entrup (28) fest an die Hamburger Straße, unterzeichnete dort einen Zweijahresvertrag bis Ende Juni 2028.
"Wir haben von Beginn an klar kommuniziert, dass wir uns im Sturm mit einem erfahrenen Spieler verstärken möchten. Mit Max ist uns genau das gelungen. Er bringt die notwendige Erfahrung, Abgezockheit und Präsenz mit. Zudem verfügt er sowohl über die Qualität im Wandspiel als auch in der Box", Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel (38) in der Vereinsmitteilung zum Entrup-Transfer zitiert.
"Max ist im Strafraum sehr präsent und besitzt einen Torriecher. Darüber hinaus zeichnet ihn ein großer Ehrgeiz und ein hoher Leistungsanspruch aus. Mit diesen wichtigen Eigenschaften wird er unserer jungen Mannschaft auf und neben dem Platz sehr guttun."
3. Juli, 17.57 Uhr: Drittliga-Aufsteiger Fortuna Köln verstärkt sich mit Bennit Bröge
Fortuna Köln hat den nächsten Neuzugang präsentiert!
Wie der Drittliga-Aufsteiger am Freitag offiziell bekannt gab, wechselt Bennit Bröge (20) auf Leihbasis vom SC Paderborn an den Rhein.
"Ich habe richtig Lust auf die neue Saison und werde alles für die Fortuna geben", freut sich der zentrale Mittelfeldspieler auf sein neues Kapitel in der Domstadt.
3. Juli, 17.24 Uhr: Junior Zé wechselt nach Braunschweig
Eintracht Braunschweig hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Junior Zé (20) vom Schweizer Erstligisten FC Basel fest verpflichtet.
Bei den Löwen unterschrieb der offensive Außenbahnspieler einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Wie üblich gab der Unterhaus-Klub aus Niedersachsen jedoch keine näheren Details zum Deal preis.
3. Juli, 15.07 Uhr: TSV Havelse holt nächsten Alemannia-Aachen-Kicker
Wechsel im Doppelpack: Kurz nach der Vorstellung von Marc Richter (24) präsentiert der TSV Havelse auch Kwasi Okyere Wriedt (31) als Neuzugang. Auch er kommt von Alemannia Aachen.
Neben Stationen beim FC Bayern II, dem VfL Osnabrück oder Holstein Kiel sammelte der Stürmer auch Erfahrungen in den Niederlanden und der Türkei und soll den TSV in diesem Jahr auch sportlich in der 3. Liga halten.
Damit ist die Transferplanung des Drittligisten aber noch nicht abgeschlossen: Mit Jesse Tugbenyo (24) angeln sich die Nordlichter außerdem einen offensiven Mittelfeldspieler vom MSV Duisburg.
3. Juli, 15.07 Uhr: Greuther Fürth verpflichtet Paul Will fest
Er hatte großen Anteil am Aufschwung von Greuther Fürth in der Rückrunde: Paul Will (27) bleibt ein Kleeblatt. Der Mittelfeldspieler, in der vergangenen Halbserie bereits von Darmstadt 98 an Greuther Fürth ausgeliehen, wechselt fest innerhalb der 2. Bundesliga und unterschreibt einen Vertrag bis 2029.
Der 27-Jährige stellte seine Qualitäten bisher schon bei Stationen wie Bayern München II und Dynamo Dresden unter Beweis,. Nach seinem Wechsel zu den Lilien erlitt er allerdings einen Kreuzbandriss und musste mehr als ein Jahr pausieren, kurz nach seiner Genesung folgte dann der Wechsel nach Fürth.
"Wir alle wissen, was wir an Paul haben. Er hat uns in der Rückrunde entscheidend dabei geholfen, unser gesamtes Gefüge zu stabilisieren. Neben seinen Qualitäten auf dem Platz und seiner beeindruckenden Kämpfermentalität ist er ein enorm wertvoller Faktor für unsere Kabine und jemand, an dem sich besonders unsere jungen Spieler orientieren können", lobte Chefcoach Heiko Vogel (50) seinen Neuzugang.
3. Juli, 14.43 Uhr: FC Bayern holt Nathaniel Brown aus Frankfurt
Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern, jetzt machen die Klubs es offiziell: Nationalspieler Nathaniel Brown (23) wechselt von Eintracht Frankfurt zu Rekordmeister Bayern München.
Mehr über den Transfer lest Ihr hier: "Offiziell: FC Bayern holt Nationalspieler Nathaniel Brown".
3. Juli, 13.32 Uhr: Marc Richter wechselt innerhalb der 3. Liga
Nach nur einem Jahr zieht Marc Richter (24) weiter: Der Mittelfeldspieler verlässt Alemannia Aachen und schließt sich dem TSV Havelse an.
Erst im Sommer 2025 war er von der Zweitvertretung von Mainz 05 an den Tivoli gewechselt und dort in der Hinrunde häufig zum Einsatz gekommen, spielte in der Rückrunde allerdings keine Rolle mehr in der Kaderplanung und zieht nun innerhalb der 3. Liga weiter.
"Marc hat in der Zeit bei Mainz – sowie in Aachen, gezeigt wozu er imstande ist. Er gehört zweifelsohne in
diese 3. Liga und wird dies bei uns weiterhin unter Beweis stellen. Er hat eine gute Dynamik in seinen
Aktionen und wird besonders in den Umschaltmomenten gefährlich vor dem gegnerischen Tor", betonte Trainer Samir Ferchichi (41).
3. Juli, 12.01 Uhr: Noah Pesch wechselt zu Rot-Weiss Essen
Im Gegenzug gibt Borussia Mönchengladbach einen Offensivspieler ab: Noah Pesch (21) wechselt fest in die 3. Liga zu Rot-Weiss Essen.
Der gebürtige Aachener verbrachte seine gesamte Jugend bei Bayer Leverkusen, bevor es ihn 2024 zur zweiten Mannschaft der Fohlen zog. Neben 30 Einsätzen in der Regionalliga feierte er bei Gladbach auch sein Bundesliga-Debüt und wurde in der vergangenen Saison zum 1. FC Magdeburg ausgeliehen. Jetzt geht der kroatische U21-Nationalspieler den nächsten Schritt in der 3. Liga.
"Ich bin sehr glücklich, dass der Wechsel nach Essen zustande gekommen ist. Die Gespräche mit den Verantwortlichen und das große Vertrauen, das mir entgegengebracht wird, haben mich von Anfang an überzeugt. RWE ist genau der richtige Verein, um den nächsten Schritt in meiner sportlichen Entwicklung zu gehen", zeigte sich Pesch überzeugt von seinem neuen Arbeitgeber.
3. Juli, 11.49 Uhr: Borussia Mönchengladbach holt Abwehrtalent Jan Leszczyński aus Polen
Borussia Mönchengladbach sorgt für die Zukunft vor und sichert sich die Dienste des polnischen Abwehrtalents Jan Leszczyński (19). Der Innenverteidiger kommt von seinem Heimatverein Legia Warschau und unterschreibt einen Vertrag bis 2030 am Niederrhein.
"Jan ist ein sehr talentierter Innenverteidiger und besitzt ein wirklich sehr spannendes Profil und ein großes Potential", freute sich Fohlen-Sportchef Rouven Schröder (50). "Er ist zweikampfstark, hat ein gutes Kopfballspiel, ist beidfüßig und hat eine saubere Spieleröffnung. Außerdem ist er sehr fokussiert und ehrgeizig und steht am Anfang eines spannenden Weges."
Leszczyński spielt aktuell für die polnische U19-Nationalmannschaft, durchlief zuvor auch die anderen Juniorenteams seines Heimatlandes. Im Verein sammelte er neben erster Erfahrung bei den Profis bereits Einsätze in der UEFA Youth League. Dem Kicker zufolge soll Gladbach für den 19-Jährigen tief in die Tasche greifen: 2,5 bis 3 Millionen Euro überweist die Borussia demzufolge nach Polen.
2. Juli, 20.17 Uhr: 1. FC Köln schnappt sich Luka Lochoshvili vom 1. FC Nürnberg
Der 1. FC Köln meldet Vollzug und holt mit Luka Lochoshvili (28) vom 1. FC Nürnberg einen neuen Innenverteidiger an Bord.
Alle Infos zum Transfer findet Ihr hier.
2. Juli, 18.36 Uhr: Energie Cottbus holt nächsten verlorenen Sohn zurück
Nach Leonardo Bittencourt (32) hat Energie Cottbus einen weiteren Ex-Spieler mit klangvollem Namen zurück in die Lausitz geholt: Lucas Copado (22)!
Der Sohn des früheren Bundesligaprofis Francisco Copado wechselt ein Jahr nach seinem Abgang vom SC Paderborn wieder zum FCE.
Alle Infos zum Deal unter: "Wieder aus der Bundesliga! Cottbus holt den nächsten verlorenen Sohn zurück".
2. Juli, 15.15 Uhr: Manchester City bricht eigenen Transferrekord
Rekord-Deal in Manchester! Die Citizens holen den englischen WM-Fahrer Elliot Anderson (23) und legen dafür dem Vernehmen nach satte 135 Millionen Euro auf den Tisch.
Damit avanciert der zentrale Mittelfeldmann, der vom Premier-League-Konkurrenten Nottingham Forest kommt, zum teuersten Spieler in der Geschichte der Skyblues. Der 23-Jährige löst seinen englischen Landsmann Jack Grealish (2021/22, 117,5 Millionen Euro) ab.
Der Allrounder stammt aus der Jugend von Newcastle United, wechselte im Sommer 2024 zu den Tricky Trees und entwickelte sich dort seitdem zum absoluten Leistungsträger sowie einem der besten Box-to-Box-Spieler der Premier League. Seinen Medizincheck absolvierte Anderson bereits in den USA.
2. Juli, 14.40 Uhr: 1. FC Saarbrücken bedient sich in Südkorea
Die Molschder aus Saarbrücken basteln weiter fleißig am Kader für die neue Saison und holen Seung-joon Lee (21) vom Yongin FC.
Der Flügelstürmer ist ehemaliger U20-Nationalkicker seines Landes und stammt aus einer echten Fußball-Familie: Auch sein Vater Eul-yong war Profi und kickte unter anderem für Trabzonspor, Bruder Tea-seok ist Stammkraft bei Austria Wien und vertrat Südkorea zuletzt bei der WM.
"Er ist ein sehr spannender Spieler, von dem wir vor allem für die Umschaltmomente viele Impulse erwarten. Er hat aber nicht nur ein gutes Tempo, sondern auch in Eins-gegen-eins-Situationen große Stärken", zeigte sich FCS-Sportvorstand Markus Thiele begeistert.
2. Juli, 14.35 Uhr: Union-Eigengewächs wechselt zum VfB Stuttgart
David Preu (21) verlässt Union Berlin und schließt sich dem VfB Stuttgart an. Dort ist der Linksaußen zunächst für die zweite Mannschaft eingeplant.
"Für seine weitere Entwicklung ist es wichtig, dauerhaft auf hohem Niveau Verantwortung zu übernehmen. Wir danken ihm für seinen Einsatz im Trikot des 1. FC Union Berlin und wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute", so FCU-Sportchef Horst Heldt.
2. Juli, 14.31 Uhr: Greuther Fürth angelt sich Drittliga-Talent
Benjamin Zank (21) verlässt Viktoria Köln nach nur einem Jahr bereits wieder und wechselt in die 2. Bundesliga zur SpVgg Greuther Fürth. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Klubs Stillschweigen.
In der vergangenen Saison machte der 1,95 Meter große Mittelstürmer mit 13 Treffern in 37 Pflichtspielpartien für die Höhenberger auf sich aufmerksam, auch wenn er größtenteils als Joker zum Einsatz kam und acht seiner Tore im Landespokal erzielte.
"Bennys Entwicklung im letzten Jahr ging sehr schnell, gerade in der Rückrunde war er ein wichtiger Faktor in unserem Spiel. Dass er jetzt trotz seiner aktuellen Verletzung den Schritt zu Fürth in die 2. Liga gehen kann, zeigt das Potential das noch in ihm steckt", erklärte Viktoria-Boss Valentin Schäfer.
Fürth-Geschäftsführer Daniel Meyer freute sich: "Wir sehen es als Statement für unseren Weg, dass er sich fürs Kleeblatt entschieden hat. Er bringt mit seiner Physis und Athletik eine hohe Präsenz und Dynamik mit. Seine Entwicklung in den vergangenen Jahren war bemerkenswert, weil er sich jeden Schritt hart erarbeitet hat. Diese Mentalität brauchen wir auch bei uns."
2. Juli, 11.15 Uhr: Moritz Broschinski schließt sich dem KSC an
Vom "Joggeli" in Richtung Wildpark! Der Karlsruher SC ist auf dem Transfermarkt tätig geworden.
Wie der Zweitligist am Donnerstagvormittag bekannt gab, kommt Angreifer Moritz Broschinski (25) vom Schweizer Rekordmeister FC Basel. Chefcoach Maximilian Senft (36) verfügt damit über eine weitere Alternative für die Offensive.
"Moritz Broschinski ist ein Spieler, der genau in das Profil passt, das wir für diese Position definiert haben - athletisch, taktisch und charakterlich", beschreibt KSC-Boss Mario Eggimann (45) den sechsten Neuzugang des Sommers.
Es geht wieder los! Die Vereine im deutschen Profi-Fußball ziehen sich ihre Neuzugänge für die kommende Saison an Land. Wir berichten für Euch auch in diesem Sommer vom Transfermarkt-Geschehen in unserem Liveticker.
Titelfoto: Viktoria Köln