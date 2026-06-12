Transfermarkt im Ticker: FSV Mainz 05 krallt sich Nürnberg-Kapitän Gruber

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Transfermarkt im Ticker: Der 1. FSV Mainz 05 hat sich in der Defensive personell verstärkt.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Aliena Rein

Deutschland - Der Sommer wird heiß! Nicht nur aufgrund der Temperaturen, sondern weil es im deutschen Fußball auf dem Transfermarkt bis zum Deadline Day am 1. September rund geht.

In unserem Liveticker geben wir Euch einen Überblick über die wichtigsten Transfers der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga sowie ausgewählte Wechsel in den Regionalligen. Auf internationaler Ebene werfen wir ein Auge auf die Kracher-Verpflichtungen der Top-Teams.

Hier geht es zum Liveticker:

12. Juni, 15.32 Uhr: Fabio Gruber wechselt zum 1. FSV Mainz 05

Der 1. FSV Mainz 05 hat sich in der Defensive personell verstärkt.

Innenverteidiger Fabio Gruber (23) kehrt dem Zweitligisten 1. FC Nürnberg den Rücken und wechselt zum eine Klasse höher spielenden Klub an den Rhein. Das gaben die 05er am Freitagnachmittag bekannt. Über die Vertragsdetails wurde nichts bekannt.

Anfang des vergangenen Jahres war der 22-Jährige vom SC Verl nach Franken gekommen, hatte sich dort schnell zurecht gefunden. Beim "Glubb" übernahm er direkt Verantwortung, wurde Kapitän und entwickelte sich zum Abwehrchef.

Fabio Gruber (23) läuft fortan für die Mainzer auf.
Fabio Gruber (23) läuft fortan für die Mainzer auf.  © 1. FSV Mainz 05

12. Juni, 14.24 Uhr: SV Elversberg schnappt sich Maurice Krattenmacher

Die SVE bastelt am Kader für die Bundesliga-Mission und rüstet mit Maurice Krattenmacher (20) auf. Das Mittelfeld-Juwel wird nach seiner Leihe zu Hertha BSC nicht zum FC Bayern zurückkehren, sondern fest ins Saarland wechseln.

Allerdings hat sich der deutsche Rekordmeister eine Rückkaufoption gesichert. Sein Vertrag in Elversberg läuft derweil bis Sommer 2030. In der vergangenen Spielzeit absolvierte der Youngster 25 Partien für die Alte Dame, erzielte dabei zwei Treffer und bereitete ein Tor vor.

"Mit Maurice verpflichten wir einen sehr talentierten Spieler, der seine Fähigkeiten bereits eindrücklich in der 2. Bundesliga unter Beweis gestellt hat. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Dynamik, seinem Gefühl für Räume und seinem variantenreichen Dribbling sehr gut in unser Anforderungsprofil am Flügel passt und das höhere Niveau in der Bundesliga sehr schnell adaptieren wird", erklärte Elversbergs Sportdirektor Christian Weber.

Maurice Krattenmacher (20) spielt künftig für die SV Elversberg in der Bundesliga.
Maurice Krattenmacher (20) spielt künftig für die SV Elversberg in der Bundesliga.  © Uwe Anspach/dpa

11. Juni, 19.44 Uhr: Schalke angelt sich Junior Adamu

Junior Adamu (25) wechselt vom SC Freiburg zum FC Schalke 04. Dabei gelingt den Knappen nach dem Deal um Satoshi Tanaka offenbar das nächste Schnäppchen.

Der österreichische Nationalstürmer, der zuletzt vom SCF an Celtic Glasgow ausgeliehen war und einen Marktwert laut transfermarkt.de von rund 3 Millionen Euro besitzt, soll S04 nur rund 800.000 Euro kosten. Freiburg selbst bezahlte 2023 noch sechs Millionen Euro an RB Salzburg für die Dienste des heute 25-Jährigen.

"Mit Junior verstärkt uns ein Spieler, der die Anforderungen an unsere Spielidee erfüllt. Er arbeitet stark gegen den Ball und bietet seinen Mitspielern mit tiefen, schnellen Laufwegen Anspielstationen", freute sich Schalkes Direktor Profifußball Youri Mulder.

Junior Adamu soll Schalke nach dem Aufstieg in die Bundesliga helfen.
Junior Adamu soll Schalke nach dem Aufstieg in die Bundesliga helfen.  © FC Schalke 04

11. Juni, 19.01 Uhr: Eintracht Braunschweig leiht Jan Urbich aus

Borussia Mönchengladbach verlängert den Vertrag mit Sturmtalent Jan Urbich (21) und leiht ihn direkt für ein Jahr in die 2. Bundesliga an Eintracht Braunschweig aus.

"Wir haben klar definiert, welche Qualitäten wir für die kommende Saison in der Offensive hinzufügen wollen. Mit Jan verpflichten wir einen Stürmer, der auf dem Markt sehr gefragt war und seinen Torriecher bereits in der Regionalliga eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Dass er anschließend schnell den Sprung in den Bundesliga-Kader von Borussia Mönchengladbach geschafft hat, unterstreicht sein Potenzial", erklärt BTSV-Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.

Jan Urbich (l.) geht kommende Saison in Braunschweig auf Torejagd.
Jan Urbich (l.) geht kommende Saison in Braunschweig auf Torejagd.  © David Inderlied/dpa

11. Juni, 18.07 Uhr: 1. FC Saarbrücken verstärkt die Offensive

Abdenego Nankishi (23) hat eine neue Aufgabe gefunden: Der Flügelflitzer schließt sich nach dem Ende seines Vertrags bei der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart dem 1. FC Saarbrücken an.

Vergangene Spielzeit steuerte der Linksaußen aus der Jugend des SV Werder Bremen vornehmlich als Joker in 17 Einsätzen immerhin drei Tore und vier Assists bei.

"Er ist ein Spieler, den ich schon länger spannend finde. Ich verfolge ihn schon seit seiner Zeit bei Werder Bremen. Abdenego hat eine gute Geschwindigkeit, ist stark in 1:1-Situationen und erweitert unseren Werkzeugkasten mit guten Lösungen im Offensivspiel. Wir werden mit ihm flexibler – und freuen uns, dass der Transfer geklappt hat", freute sich FCS-Sportvorstand Markus Thiele.

11. Juni, 18.01 Uhr: Shio Fukuda bleibt beim Karlsruher SC

Der KSC hat Shio Fukuda (22) nach seiner Leihe fest verpflichtet. Borussia Mönchengladbach kassiert dafür den Vernehmen nach inklusive möglicher Bonuszahlungen rund eine Million Euro und soll eine Weiterverkaufsklausel besitzen.

Der japanische Stürmer spielte sich bei den Badenern vor allem im Saisonendspurt mit fünf Treffern in den letzten acht Partien in den Vordergrund.

"Shio hat sich in der Rückrunde überzeugend entwickelt und dadurch berechtigtes Interesse anderer Vereine geweckt. Die Neuverhandlung der Transferkonditionen war anspruchsvoll. Dass Timon Pauls und sein Team hier eine für den KSC vorteilhafte Lösung erarbeitet haben, freut mich sehr. Wir sind froh, dass es uns gelungen ist, einen vielversprechenden Spieler langfristig an den Verein zu binden", sagte Geschäftsführer Sport Mario Eggimann

Shio Fukuda bleibt dem KSC erhalten.
Shio Fukuda bleibt dem KSC erhalten.  © Silas Stein/dpa

11. Juni, 16.52 Uhr: Jorrit Hendrix kehrt zu Fortuna Düsseldorf zurück

Die Fortuna präsentiert den zweiten Neuen für die Mission Wiederaufstieg: Jorrit Hendrix (31) kehrt nach Düsseldorf zurück!

Der Mittelfeldmotor aus der Jugend der PSV Eindhoven kickte bereits in der Saison 2022/23 bei F95 und wechselte anschließend zu Western Sydney nach Australien. Bereits im Sommer 2024 kehrte er Down Under zugunsten Deutschlands wieder den Rücken und heuerte bei Preußen Münster an. Der SCP stieg wie die Fortuna allerdings aus der 2. Bundesliga ab.

"Jorrit bringt die Qualitäten mit, die wir gesucht haben. Deswegen freuen wir uns sehr, dass wir ihn für die Fortuna gewinnen konnten", sagte Sportvorstand Samir Arabi.

"Mich hat die ganze Zeit das Gefühl begleitet, mit der Fortuna noch nicht das erreicht zu haben, was ich mir vorgenommen habe. Genau das treibt mich jetzt an und umso mehr freue ich mich, wieder hier zu sein", erklärte Hendrix selbst.

Jorrit Hendrix ist bei der Fortuna noch nicht fertig.
Jorrit Hendrix ist bei der Fortuna noch nicht fertig.  © Fortuna Düsseldorf

11. Juni,16.25 Uhr: Dynamo Dresden holt Eintracht-Angreifer Inanoglu

Neuzugang Nummer zwei: Nur einen Tag nach der Verpflichtung von Linksaußen Brooklyn Ezeh (24) hat Dynamo Dresden den nächsten Neuzugang präsentiert.

Angreifer Kaan Inanoglu (29) verlässt die Eintracht aus Frankfurt und wechselt sofort zur SGD. Das gaben die Schwarz-Gelben selbst am Donnerstagnachmittag bekannt.

Mehr dazu erfahrt Ihr hier: "Dynamo lotst Sturm-Juwel von Eintracht Frankfurt an die Elbe!"

11. Juni,15.18 Uhr: Leonardo Bittencourt kehrt zu Energie Cottbus zurück

Die Rückkehr ist perfekt! Nach 14 Jahren führt der Weg für Leonardo Bittencourt (32) erneut zu Energie Cottbus.

Alle Infos unter: "Cottbus macht Sensations-Transfer perfekt: Der verlorene Sohn ist zurück!"

11. Juni,11.39 Uhr: Louis Köster schließt sich Alemannia Aachen an

Ein neuer Offensivspieler für Alemannia Aachen!

Wie der Drittligist bekannt gab, verlässt Louis Köster (23) Holstein Kiel und wechselt an den Tivoli. Beim neuen Klub unterschrieb der 23-Jährige einen Zweijahresvertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr.

"Mit Louis gewinnen wir einen sehr spannenden Spieler für die Alemannia. Er ist offensiv variabel einsetzbar und arbeitet sehr mannschaftsdienlich. Dazu setzt er immer wieder wichtige Impulse im Gegenpressing und ist aus der Tiefe heraus gefährlich", freut sich ATSV-Boss Rachid Azzouzi (55) in der Klubmitteilung vom Donnerstagvormittag zitiert.

"Wir sind überzeugt, dass er sowohl sportlich als auch menschlich sehr gut zu uns passt und unsere Offensive verstärken wird."

Alemannia Aachen hat Louis Köster (23, Mitte) von Holstein Kiel verpflichtet.
Alemannia Aachen hat Louis Köster (23, Mitte) von Holstein Kiel verpflichtet.  © Alemannia Aachen

11. Juni,11.25 Uhr: Keisuke Goto wechselt zum SCF

Der SC Freiburg hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich mit einem Offensivtalent aus Belgien verstärkt.

Keisuke Goto (21), der zuletzt vom RSC Anderlecht an VV St. Truiden ausgeliehen war, wechselt mit sofortiger Wirkung zu den Breisgauern. Das gab der Sport-Club am Donnerstagvormittag bekannt, hielt sich zu den Vertragsinhalten jedoch bedeckt. Somit bleiben sowohl Ablöse als auch Laufzeit des Deals unklar.

Keisuke Goto (21) hat mit dem SCF einen neuen Arbeitgeber gefunden.
Keisuke Goto (21) hat mit dem SCF einen neuen Arbeitgeber gefunden.  © IMAGO / Photo News

11. Juni, 8.11 Uhr: Bayer 04 Leverkusen verpflichtet Kennet Eichhorn

Klubs aus der Bundesliga und dem europäischen Ausland waren an ihm dran: Jetzt kehrt Hertha-Juwel Kennet Eichhorn (16) der Hauptstadt den Rücken - und wechselt zu Bayer 04 Leverkusen.

Mehr dazu hier: "Transfer-Poker vorbei: Hertha-Juwel Kennet Eichhorn wechselt zu Bayer 04"

Titelfoto: 1. FSV Mainz 05

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