23.07.2026 14:04 Transfermarkt im Ticker: Millionen-Deal fix! FC Barcelona holt BVB-Star Karim Adeyemi

Transfermarkt im Ticker: Jetzt ist der Deal fix! Karim Adeyemi verlässt Borussia Dortmund und wechselt zum spanischen Top-Klub FC Barcelona.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Deutschland - Der Sommer wird heiß! Nicht nur aufgrund der Temperaturen, sondern weil es im deutschen Fußball auf dem Transfermarkt bis zum Deadline Day am 1. September rund geht.

In unserem Liveticker geben wir Euch einen Überblick über die wichtigsten Transfers der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga sowie ausgewählte Wechsel in den Regionalligen. Auf internationaler Ebene werfen wir ein Auge auf die Kracher-Verpflichtungen der Top-Teams. Hier geht es zum Liveticker:

23. Juli, 14.04 Uhr: Fortuna Düsseldorf angelt sich Marcel Benger

Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Marcel Benger (28) verpflichtet. Der 28-Jährige, der zuletzt beim SC Preußen Münster unter Vertrag stand, kommt ablösefrei zu den Rheinstädtern und unterschrieb dort ein Arbeitspapier bis 2027. "Wir freuen uns sehr, dass sich Marcel für die Fortuna entschieden hat. Mit ihm gewinnen wir einen fußballerisch starken, spielintelligenten und technisch versierten Spieler, der sehr gut zu unserer Spielidee passt. Wir sind davon überzeugt, dass er mit seinen Qualitäten und seiner Erfahrung ein wichtiger Faktor für unser Team werden kann", wird Sportvorstand Samir Arabi (47) in der offiziellen Vereinsmitteilung zum Transfer zitiert.

23. Juli, 13.52 Uhr: Kilian Jakob schließt sich Viktoria Köln an

Viktoria Köln hat sich die Dienste von Kilian Jakob (28) gesichert. Nach dem Auslaufen seines Vertrags bei den in die Regionalliga abgestiegenen Löwen aus München schließt sich der 28-Jährige Linksaußen den Domstädtern ablösefrei an. "Kilian wird unsere Defensive mit seiner Erfahrung und fußballerischen Qualität verstärken. Er bringt hohe Geschwindigkeit, Progressivität im Aufbau und eine hohe Aufmerksamkeit mit. Damit passt er super in unsere Spielidee und rundet als flexibler Linksfuß unsere Optionen im Kader ideal ab", freut sich Viktoria-Boss Valentin Schäfer (31) über den Neuzugang.

Kilian Jakob (28) hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. © Viktoria Köln

23. Juli, 13.37 Uhr: FC Barcelona verpflichtet Karim Adeyemi

Jetzt ist der Deal fix! Karim Adeyemi (24) verlässt Borussia Dortmund und wechselt zum spanischen Top-Klub FC Barcelona. Die Katalanen bestätigten am Donnerstag den Transfer, statteten den 24-jährigen Flügelflitzer mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2031 aus. Wie üblich wurde die genaue Ablöse nicht bekannt gegeben. Nach Informationen mehrerer Medien hätten sich die beiden Klubs allerdings auf eine Summe von 22 Millionen Euro geeinigt. Zusätzlich sollen durch Boni weitere sieben Millionen Euro hinzukommen.

Zieht es zum FC Barcelona: Karim Adeyemi (24). © INA FASSBENDER / AFP

22. Juli, 20.59 Uhr: Deal fix! FC Schalke 04 holt Maximilian Wöber

Bundesliga-Rückkehrer Schalke 04 rüstet für die neue Saison weiter auf und verstärkt mit Maximilian Wöber (28) seine Defensive. Der österreichische Abwehrspieler kommt ablösefrei vom englischen Premier-League-Klub Leeds United zu den Königsblauen. Wöber, der in der vergangenen Spielzeit noch leihweise bei Oberhaus-Konkurrent SV Werder Bremen unter Vertrag gestanden hatte, unterschrieb beim S04 ein Arbeitspapier bis 2027. Weitere Details zum Deal wurden nicht bekannt gegeben.

22. Juli, 17.37 Uhr: Nürnberg-Talent Maboulou wechselt per Leihe nach Köln

Ein Neuer für die Offensive! Drittligist Viktoria Köln hat am Mittwochnachmittag die Verpflichtung von Noah Maboulou (21) bekannt gegeben. Der 21 Jahre junge Angreifer wechselt demnach per Leihe vom eine Klasse höher spielenden 1. FC Nürnberg in die Domstadt. "Noah zeichnet sich durch hohes Tempo, einen guten Zug zum Tor und Abschlussqualität mit beiden Füßen aus. Dazu ist er offensiv flexibel und kann auch als zweiter Stürmer oder über den Flügel spielen", weiß Viktoria-Boss Valentin Schäfer (31) um die Qualität des viermaligen U20-Nationalspielers.

Läuft in der Saison 2026/27 für Viktoria Köln auf: Noah Maboulou (21). © Viktoria Köln

22. Juli, 11.59 Uhr: Der Karlsruher SC verstärkt das defensive Mittelfeld

Der finnische Nationalspieler Santeri Väänänen (24) wechselt von Rosenborg Trondheim zum Karlsruher SC in die 2. Bundesliga. Dem Vernehmen nach hat der Sechser bis 2029 unterschrieben und eine Ablöse im niedrigen bis mittleren sechsstelligen Bereich gekostet. Mit dem norwegischen Spitzenklub spielte der 24-Jährige vergangene Saison noch in der Conference-League-Quali, auch in der CL-Quali und in der Europa League stand er schon auf dem Rasen. "Mit seiner Zweikampfstärke, seiner Spielintelligenz und seiner Mentalität bringt er genau die Qualitäten mit, die wir für unser Mittelfeld gesucht haben", freute sich KSC-Direktor Timon Pauls.

Der KSC angelt sich den finnischen Nationalkicker Santeri Väänänen (24, M.). © KSC

22. Juli, 8.32 Uhr: HSV holt neuen Stürmer aus England

Vor fünf Jahren kostete Patson Daka (27) noch 30 Millionen Euro Ablöse, jetzt kommt er ablösefrei zum HSV. Die Hansestädter haben den sambischen Nationalangreifer verpflichtet, nachdem sein Vertrag bei Leicester City abgelaufen war. Alle Infos zum Deal unter: "Neuer Stürmer da! HSV holt Patson Daka von Leicester City".

22. Juli, 6.20 Uhr: Chelsea holt WM-Fahrer Morgan Rogers für Rekordsumme

Gerade wurde er bei der WM mit England noch Dritter, jetzt bricht er gleich mehrere Rekordmarken: Morgan Rogers (23) wechselt für umgerechnet rund 137 Millionen Euro von Aston Villa zum FC Chelsea. Damit löst der vielseitig einsetzbare Offensivmann Elliot Anderson (23) ab, der erst vor wenigen Wochen mit seinem 135-Millionen-Transfer von Nottingham zu Manchester City zum teuersten englischen Spieler aller Zeiten avancierte. Außerdem stößt Rogers Enzo Fernandez als Rekordeinkauf der Blues ab (121 Millionen Euro, 2023). Auf der anderen Seite nahm Aston Villa vorher nie mehr für einen Abgang ein. Chelsea soll bei dem Mega-Deal darüber hinaus mit Arsenal einen direkten Konkurrenten in der Premier League ausgestochen haben. Dem Vernahmen nach waren sich die Gunners mit Rogers schon einig, doch die Westlondoner legten am Ende eine deutlich höhere Ablösesumme auf den Tisch.

Morgen Rogers (23, l.) wechselt für einen Batzen Kohle zum FC Chelsea. © Chandan Khanna / AFP

21. Juli, 12.09 Uhr: Rot-Weiss Essen verpflichtet Dickson Abiama fest

Jetzt ist es offiziell: Rot-Weiss Essen hält seinen Leihspieler Dickson Abiama (27). Der Nigerianer war bereits in der Rückrunde für RWE auf Torejagd (sechs Treffer, vier Vorlagen) gegangen und kommt fest vom 1. FC Kaiserslautern. Der Aufstiegsaspirant der 3. Liga soll für Abiama 50.000 Euro Ablöse auf den Tisch gelegt haben, der Stürmer unterschreibt "langfristig" an der Hafenstraße. "Dass sich ein Spieler mit der Qualität und Erfahrung von Dickson Abiama bewusst für Rot-Weiss Essen entscheidet, ist ein starkes Signal und alles andere als selbstverständlich", erklärt Vorstandsboss (45) Marc-Nicolai Pfeifer.

Dickson Abiama (27, M.) rannte in der Relegation gegen Fürth erfolglos an, startet jetzt mit RWE einen neuen Angriff Richtung 2. Liga. © IMAGO / Markus Endberg

21. Juli, 11.57 Uhr: Würzburger Kickers leihen David Abrangao von Greuther Fürth aus

Die Würzburger Kickers rüsten sich für die 3. Liga und haben Linksverteidiger David Abrangao von Greuther Fürth ausgeliehen. Der 21-Jährige lief für das Kleeblatt sechsmal in der 2. Liga auf, soll jetzt auf Leihbasis eine Liga tiefer noch mehr Spielzeiten sammeln. "Trotz seines jungen Alters hat David bereits Erfahrungen im Profibereich sammeln können und kennt die Anforderungen auf hohem Niveau. Wir sehen in ihm großes Entwicklungspotenzial und sind überzeugt, dass er unserer Mannschaft auf der linken Defensivseite zusätzliche Qualität und Flexibilität geben wird", freut sich FWK-Trainer Michael Schiele (48) auf den Neuzugang.

21. Juli, 10.03 Uhr: SV Elversberg angelt sich Luca Sirch

Mit einem Marktwert von 2,2 Millionen Euro laut transfermarkt.de gehörte Luca Sirch (27) tatsächlich zu den fünf wertvollsten Deutschen ohne Klub. Letzteres hat sich jetzt geändert, denn der nominelle Innenverteidiger, der aber auch in der Offensive spielen kann, schließt sich der SV Elversberg an. Beim Bundesligaaufsteiger erhält der 27-Jährige einen Vertrag bis 2029, eine Ablöse wird durch sein Vertragsende beim 1. FC Kaiserslautern nicht fällig. Bei den Roten Teufeln überzeugte der gebürtige Augsburger vergangene Saison mit einem Tor und vier Vorlagen in 33 Zweitligaspielen. Eine steile Entwicklung, denn bis vor zwei Jahren kickte der Allrounder noch in der Regionalliga Nordost bei Lok Leipzig. Daher sollen auch zahlreiche andere Klubs an ihm dran gewesen sein, darunter Union Berlin, der SC Paderborn, der VfL Wolfsburg und sogar Europa-Teilnehmer Hoffenheim. "Durch die Verpflichtung von Luca Sirch ist es uns gelungen, mit einem sehr polyvalenten Spieler die Flexibilität und Variationsmöglichkeiten innerhalb unseres Kaders zu erhöhen. Er kann auf unterschiedlichen Positionen agieren und hat in den vergangenen beiden Jahren unter Beweis gestellt, dass er sich schnell an die Herausforderungen einer höheren Spielklasse anpassen kann", freute sich SVE-Sportdirektor Christian Weber.

Luca Sirch (27, r.) steigt mit der SV Elversberg in die Bundesliga auf. © Uwe Anspach/dpa

20. Juli, 17.30 Uhr: SV Darmstadt 98 angelt sich Carlo Sickinger

Darmstadt 98 hat die Lücke nach dem Wechsel von Mittelfeld-Akteur Paul Will (27) zu Zweitliga-Konkurrent SpVgg Greuther Fürth geschlossen. Carlo Sickinger (28) kommt vom Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg ans Böllenfalltor, teilten die Südhessen am späten Montagnachmittag mit. Vertragsdetails wurden nicht genannt.

20. Juli, 17.01 Uhr: Kevin Kratzsch zieht es nach Cottbus

Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus hat sich auf der Torhüterposition mit Kevin Kratzsch (24) verstärkt. Der 24-jährige Schlussmann wechselt von Viertligist Rot-Weiß Oberhausen in die Lausitz. Alle Einzelheiten zum Deal lest Ihr hier: "Energie-Cottbus-Blog: FCE macht Kratzsch-Deal offiziell!"

20. Juli, 16.05 Uhr: SG Sonnenhof Großaspach holt Tim Rossmann

Drittliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach hat die Verpflichtung von Tim Rossmann (22) bekannt gegeben. Der Linksaußen stand in den vergangenen beiden Saisons bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag, bestritt insgesamt 22 Zweitliga-Partien. Weil sein Arbeitspapier nach dem Abstieg ungültig wurde, schließt sich der 22-Jährige nun ablösefrei dem Dorfklub an. Über die Vertragsdauer machte die Sportgemeinschaft aus Schwaben keine Angaben. "Mit Tim Rossmann gewinnen wir einen Spieler für uns, von dessen Qualitäten wir absolut überzeugt sind. Er ist jung, hervorragend ausgebildet und bringt alles mit, was wir uns für unsere offensive Spielweise wünschen: Tempo, Kreativität, Technik und die Bereitschaft, sich voll in den Dienst der Mannschaft zu stellen", wird SG-Sportvorstand Michael Ferber (40) in der Vereinsmitteilung vom Montag zitiert. "Dass sich ein Spieler, der zuletzt in der 2. Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag stand, ganz bewusst für die SG Sonnenhof Großaspach entscheidet, ist ein starkes Signal. Es zeigt, dass unser eingeschlagener Weg wahrgenommen wird und wir als Verein eine top Adresse für junge, ambitionierte Spieler sind."

Läuft von nun an für die SG Sonnenhof Großaspach auf: Tim Rossmann (22). © IMAGO / Uwe Kraft

18. Juli, 16.21 Uhr: Eintracht Frankfurt angelt sich Bayern-Talent Noel Aseko

Noel Aseko (20) wechselt vom FC Bayern zur Eintracht nach Frankfurt. Die SGE bezahlt für den defensiven Mittelfeldspieler dem Vernehmen nach zwölf Millionen Euro, eine sonst beim FCB fast schon übliche Rückkaufklausel soll nicht existieren. Mit einer solchen war das Sechser-Juwel nämlich diesen Sommer erst zurück an die Isar gekommen, nachdem der 20-Jährige die vergangenen anderthalb Saisons bei Hannover 96 kickte und überzeugte. Die Niedersachsen kauften Aseko nach einer Leihe für eine Million Euro und bekamen nun 2,5 Millionen Euro zurück. Beim Rekordmeister bleibt der deutsche U21-Nationalspieler nun aber dennoch nicht. "Noel Aseko gehörte bereits vor zwei Jahren aus guten Gründen zum erweiterten Kreis der Bayern-Profis. Inzwischen hat er in Hannover in einer körperlich anspruchsvollen Liga eindrucksvoll nachgewiesen, dass er auch die physischen Voraussetzungen für den nächsten Schritt mitbringt", erklärte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche.

Noel Aseko (20, l.) schließt sich der Eintracht an und spielt künftig Bundesliga. © Swen Pförtner/dpa

18. Juli, 15.10 Uhr: Keanan Bennetts kehrt nach Deutschland zurück

Der frühere Gladbach-Profi Keanan Bennetts (27) ist nach Abstechern in seine englische Heimat und Österreich wieder in Deutschland gelandet und heuert beim FC Ingolstadt an. Zuletzt stieg der Linksverteidiger mit dem Traditionsklub Notts County in die dritte englische Liga, die League One, auf. Dabei steuerte er in 33 Spielen ein Tor und zwei Vorlagen bei. "Keanan bringt ein spannendes Profil mit. Er verfügt über eine sehr gute fußballerische Ausbildung, kennt sowohl den deutschen als auch den englischen Fußball und kann auf mehreren Positionen eingesetzt werden", freute sich FCI-Kaderplaner Rigo Hof.

18. Juli, 14.18 Uhr: Kaiserslautern holt Erencan Yardimci - und bricht wohl Transferrekord

Der in der vergangenen Saison an Eintracht Braunschweig ausgeliehene Mittelstürmer Erencan Yardimci (24) wechselt zunächst erneut per Leihe von der TSG Hoffenheim zum 1. FC Kaiserslautern. Das kostet die Roten Teufel dem Vernehmen nach bereits 500.000 Euro, im nächsten Sommer soll dann eine Kaufpflicht in Höhe von fünf Millionen Euro greifen. Damit würde der 24-Jährige den bisherigen FCK-Rekordtransfer Lincoln ablösen, der 2001 für vier Millionen Euro in die Pfalz ging. Letzte Spielzeit stand der türkische Angreifer aus der Jugend von Galatasaray 31 Mal für die Löwen aus Niedersachsen auf dem Rasen, wobei er fünf Treffer beisteuerte. "Mit seiner Schnelligkeit und seiner Laufstärke sowie seiner intensiven Spielweise passt Erencan sehr gut zu unserem Spiel und bereichert unsere Offensive, was uns mehr Flexibilität gibt. Wir sind froh, dass wir ihn noch vor dem Trainingslager bei uns begrüßen können, damit er in dieser wichtigen Phase der Vorbereitung gemeinsam mit der Mannschaft arbeiten kann", erklärte FCK-Boss Marcel Klos.

Erencan Yardimci (24, l.) geht kommende Saison für die Roten Teufel aus Kaiserslautern auf Torejagd. © Swen Pförtner/dpa

18. Juli, 11.39 Uhr: Yannik Engelhardt kehrt zum SC Freiburg zurück

Ein Rückkehrer für den SC Freiburg: Mittelfeldmann Yannik Engelhardt (25) wechselt vom italienischen Erstligisten Como 1907 zurück ins Breisgau. Der ehemalige deutsche Juniorennationalspieler wurde bei Werder Bremen ausgebildet, schloss sich aber 2021 bereits dem SCF an und spielte bis 2023 für dessen U23 in der 3. Liga. Über Fortuna Düsseldorf ging es weiter nach Italien, schon in der abgelaufenen Saison war Engelhardt aber per Leihe nach Deutschland zurückgekehrt und spielte in der Bundesliga für Borussia Mönchengladbach. "Der Kontakt zu Yannik ist in den vergangenen drei Jahren nie abgebrochen. In Yannik steckt sowohl sportlich als auch menschlich noch sehr viel SC! Wir freuen uns sehr, dass er wieder zurück ist", sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach (61).

In der abgelaufenen Saison sammelte Yannik Engelhardt (25, r.) Bundesliga-Erfahrung bei Borussia Mönchengladbach. © Ulrich Hufnagel/dpa

17. Juli, 17.45 Uhr: Robin Gosens wechselt zum FC Schalke 04!

Vor einiger Zeit hat er es selbst so prophezeit, jetzt ist es Wirklichkeit geworden: Robin Gosens (32) wechselt nach dem Aufstieg von Königsblau zu Schalke. "Vielleicht haben sie sich in vier Jahren gefangen und spielen wieder eine Rolle in der Bundesliga, was ich mir von ganzem Herzen wünschen würde. Und vielleicht ist es dann ja tatsächlich der perfekte Moment, um meine Karriere dort zu beenden", sagte der Linksverteidiger vor mittlerweile vier Jahren am Sky-Mikrofon. Nun ist es tatsächlich so gekommen. Gosens ist selbst bekennender Fan der Knappen. Der 32-Jährige wechselt zunächst auf Leihbasis vom AC Florenz nach Gelsenkirchen, sein Vertrag beinhalte aber eine Klausel, die "eine feste Verpflichtung möglich mache", so S04. "Wir sind sehr happy, dass sich Robin Gosens für uns entschieden hat. Wir bekommen einen Spieler mit sehr viel Qualität und einen echten Leader für unsere Mannschaft. Robin hat in den vergangenen Jahren in seinen Vereinen und in der Nationalmannschaft Einsatz, Mentalität und den unbedingten Willen, erfolgreich zu sein, nachgewiesen", erklärte Youri Mulder.

Robin Gosens wechselt zu seinem Herzensklub Schalke 04. © FC Schalke 04

17. Juli, 15.39 Uhr: Ex-Unioner Alexander Schwolow kommt zurück nach Deutschland

Nach nur einer Saison ist das Schottland-Kapitel für Alexander Schwolow (34) schon wieder beendet. Der 34-jährige Keeper wechselt vom Vizemeister Heart of Midlothian zum 1. FSV Mainz 05. Ganz so schnell wird er bei seinem neuen Arbeitgeber allerdings noch nicht zwischen den Pfosten stehen. Der Bundesligist einigte sich nämlich mit den "Gorgie Boys" darauf, dass Schwolow zunächst noch die beiden anstehenden Qualifikationsspiele zur Champions League absolviert. Anschließend reist der gebürtige Wiesbadener ins Trainingslager der Nullfünfer, stößt dort am 30. Juli zum Team. Erst im vergangenen Sommer war Schwolow vom 1. FC Union Berlin auf die Insel gewechselt.

Alexander Schwolow (34) ist zurück in der Bundesliga. © RONNY HARTMANN / AFP

17. Juli, 13.19 Uhr: Jasper Löffelsend zieht es nach Köln

Fortuna Köln hat sich in der Defensive mit Jasper Löffelsend (28) verstärkt. Wie der Drittligist am Freitag bekannt gab, wechselt der 28-jährige Rechtsverteidiger vom polnischen Zweitligisten LKS Lodz in die Domstadt. Nähere Vertragsdetails wurden dabei aber nicht genannt. "Super, dass wir Jasper von unserem Weg überzeugen konnten. Als Rechtsverteidiger bringt er viel höherklassige Erfahrung mit. Er passt sportlich und menschlich hervorragend zum Verein und zur Mannschaft", wird Fortuna-Chefcoach Matthias Mink (58) in der Vereinsmitteilung zitiert.

17. Juli, 11.36 Uhr: RB Leipzig verstärkt sich mit Maxime Esteve

Erstligist RB Leipzig hat die Verpflichtung von Maxime Esteve (24) bekannt gegeben. Der 24-jährige Defensivmann kommt fest vom englischen FC Burnley, erhält bei den Sachsen einen Vertrag bis 2031. Mehr dazu hier: "RB-Leipzig-Blog: Innenverteidiger Esteve wechselt aus England zu den Roten Bullen"

17. Juli, 8.54 Uhr: VfL Wolfsburg holt Timon Wellenreuther

Der Wechsel ist perfekt! Keeper Timon Wellenreuther (30) schließt sich wie erwartet dem VfL Wolfsburg an. Am Donnerstagabend verkündete der Bundesliga-Absteiger die Verpflichtung des Torhüters vom niederländischen Spitzenklub Feyenoord Rotterdam. Der 30-jährige Ex-Junioren-Nationalspieler unterschrieb demnach bis 2029. Wellenreuther ist damit fast zehn Jahre nach seinem letzten Bundesliga-Einsatz zurück in Deutschland. Bereits von 2014 bis 2017 stand der gebürtige Karlsruher beim FC Schalke 04 unter Vertrag. Nach einer Spanien-Leihe 2016 zu RCD Mallorca folgten Stationen in den Niederlanden sowie Belgien.

Zieht es zum VfL nach Wolfsburg: Timon Wellenreuther (30). © John THYS / AFP

16. Juli, 15.06 Uhr: VfL Bochum holt einen neuen Torwart

Tino Casali (30) komplettiert das Torwartteam des VfL Bochum. Der Österreicher stand zuletzt bei Rot-Weiss Essen unter Vertrag, wo sein Arbeitspapier jedoch endete. Dadurch kommt er ablösefrei an die Castroper Straße und unterschreibt dort bis 2028. Der VfL reagiert so auf den Abgang von Niclas Thiede (27), allerdings muss sich Casali hinter Stammkeeper Timo Horn (33) anstellen und gemeinsam mit Youngster Hugo Rölleke (21) Druck machen. "Tino wird die Rolle als Herausforderer der anderen beiden Torhüter übernehmen und mit seiner Erfahrung und Qualität nicht nur Hugo Rölleke in seiner Entwicklung unterstützen, sondern auch Timo als Nummer eins im täglichen Training immer wieder fordern und pushen", erklärte VfL-Direktor Simon Zoller.

Tino Casali (30) hat beim VfL Bochum unterschrieben. © VfL Bochum

16. Juli, 15.46 Uhr: Darmstadt 98 angelt sich Christopher Lannert

Rechtsverteidiger Christopher Lannert (28) verlässt Arminia Bielefeld und geht zum SV Darmstadt 98. "Christopher war schon länger auf unserem Zettel und wir freuen uns, dass die Verpflichtung funktioniert hat. Er ist ein dynamischer und laufstarker Spieler, der offensiven Druck entfachen kann", freute sich Sport-Boss Paul Fernie. Bei den Lilien könnte der Zugang ein Vorgriff auf den Verlust von Sergio López (27) sein, der vor einem Transfer nach Spanien stehen soll. Lannert war im Sommer 2023 vom TSV 1860 München zum DSC gewechselt, wo er seitdem 118 Pflichtspiele bestritt.

Christopher Lannert (28, r.) wechselt die Fronten und trägt künftig selbst die Lilie auf der Brust. © Ulrich Hufnagel/dpa

16. Juli, 13.18 Uhr: Dynamo Dresden verpflichtet Ben Bobzien fest

Die Dresdner um Sportboss Sören Gonther (39) basteln weiter fleißig am neuen Zweitligakader für die anstehende Saison und haben mit Ben Bobzien (23) bereits den 12. Neuzugang sowie vierten Rückkehrer nach einer Leihe in der vergangenen Spielzeit geholt. Der Offensivmann wechselt fest vom 1. FSV Mainz 05 an die Elbe. Alle Infos zum Deal findet Ihr unter: "Der nächste Transfer-Knaller: Auch Ben Bobzien kehrt zurück und wird fest verpflichtet".