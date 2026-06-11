11.06.2026 16:52 Transfermarkt im Ticker: Von Absteiger zu Absteiger! Fortuna holt alten Bekannten zurück

Transfermarkt im Ticker: Jorrit Hendrix wechselt von Preußen Münster zu Fortuna Düsseldorf.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Aliena Rein

Deutschland - Der Sommer wird heiß! Nicht nur aufgrund der Temperaturen, sondern weil es im deutschen Fußball auf dem Transfermarkt bis zum Deadline Day am 1. September rund geht.

In unserem Liveticker geben wir Euch einen Überblick über die wichtigsten Transfers der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga sowie ausgewählte Wechsel in den Regionalligen. Auf internationaler Ebene werfen wir ein Auge auf die Kracher-Verpflichtungen der Top-Teams. Hier geht es zum Liveticker:

11. Juni, 16.52 Uhr: Jorrit Hendrix kehrt zu Fortuna Düsseldorf zurück

Die Fortuna präsentiert den zweiten Neuen für die Mission Wiederaufstieg: Jorrit Hendrix (31) kehrt nach Düsseldorf zurück! Der Mittelfeldmotor aus der Jugend der PSV Eindhoven kickte bereits in der Saison 2022/23 bei F95 und wechselte anschließend zu Western Sydney nach Australien. Bereits im Sommer 2024 kehrte er Down Under zugunsten Deutschlands wieder den Rücken und heuerte bei Preußen Münster an. Der SCP stieg wie die Fortuna allerdings aus der 2. Bundesliga ab. "Jorrit bringt die Qualitäten mit, die wir gesucht haben. Deswegen freuen wir uns sehr, dass wir ihn für die Fortuna gewinnen konnten", sagte Sportvorstand Samir Arabi. "Mich hat die ganze Zeit das Gefühl begleitet, mit der Fortuna noch nicht das erreicht zu haben, was ich mir vorgenommen habe. Genau das treibt mich jetzt an und umso mehr freue ich mich, wieder hier zu sein", erklärte Hendrix selbst.

Jorrit Hendrix ist bei der Fortuna noch nicht fertig. © Fortuna Düsseldorf

11. Juni,16.25 Uhr: Dynamo Dresden holt Eintracht-Angreifer Inanoglu

Neuzugang Nummer zwei: Nur einen Tag nach der Verpflichtung von Linksaußen Brooklyn Ezeh (24) hat Dynamo Dresden den nächsten Neuzugang präsentiert. Angreifer Kaan Inanoglu (29) verlässt die Eintracht aus Frankfurt und wechselt sofort zur SGD. Das gaben die Schwarz-Gelben selbst am Donnerstagnachmittag bekannt. Mehr dazu erfahrt Ihr hier: "Dynamo lotst Sturm-Juwel von Eintracht Frankfurt an die Elbe!"

11. Juni,15.18 Uhr: Leonardo Bittencourt kehrt zu Energie Cottbus zurück

Die Rückkehr ist perfekt! Nach 14 Jahren führt der Weg für Leonardo Bittencourt (32) erneut zu Energie Cottbus. Alle Infos unter: "Cottbus macht Sensations-Transfer perfekt: Der verlorene Sohn ist zurück!"

11. Juni,11.39 Uhr: Louis Köster schließt sich Alemannia Aachen an

Ein neuer Offensivspieler für Alemannia Aachen! Wie der Drittligist bekannt gab, verlässt Louis Köster (23) Holstein Kiel und wechselt an den Tivoli. Beim neuen Klub unterschrieb der 23-Jährige einen Zweijahresvertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr. "Mit Louis gewinnen wir einen sehr spannenden Spieler für die Alemannia. Er ist offensiv variabel einsetzbar und arbeitet sehr mannschaftsdienlich. Dazu setzt er immer wieder wichtige Impulse im Gegenpressing und ist aus der Tiefe heraus gefährlich", freut sich ATSV-Boss Rachid Azzouzi (55) in der Klubmitteilung vom Donnerstagvormittag zitiert. "Wir sind überzeugt, dass er sowohl sportlich als auch menschlich sehr gut zu uns passt und unsere Offensive verstärken wird."

Alemannia Aachen hat Louis Köster (23, Mitte) von Holstein Kiel verpflichtet. © Alemannia Aachen

11. Juni,11.25 Uhr: Keisuke Goto wechselt zum SCF

Der SC Freiburg hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich mit einem Offensivtalent aus Belgien verstärkt. Keisuke Goto (21), der zuletzt vom RSC Anderlecht an VV St. Truiden ausgeliehen war, wechselt mit sofortiger Wirkung zu den Breisgauern. Das gab der Sport-Club am Donnerstagvormittag bekannt, hielt sich zu den Vertragsinhalten jedoch bedeckt. Somit bleiben sowohl Ablöse als auch Laufzeit des Deals unklar.

Keisuke Goto (21) hat mit dem SCF einen neuen Arbeitgeber gefunden. © IMAGO / Photo News

11. Juni, 8.11 Uhr: Bayer 04 Leverkusen verpflichtet Kennet Eichhorn

Klubs aus der Bundesliga und dem europäischen Ausland waren an ihm dran: Jetzt kehrt Hertha-Juwel Kennet Eichhorn (16) der Hauptstadt den Rücken - und wechselt zu Bayer 04 Leverkusen. Mehr dazu hier: "Transfer-Poker vorbei: Hertha-Juwel Kennet Eichhorn wechselt zu Bayer 04"

10. Juni, 16.21 Uhr: 1. FC Magdeburg holt Anselmo García Mac Nulty

Der 1. FC Magdeburg hat den ehemaligen Wolfsburg-Verteidiger Anselmo García Mac Nulty (21) verpflichtet. Alle Details zum Transfer gibt's hier: "Nächster Neuzugang: FCM holt Ex-Wolfsburger an die Elbe".

10. Juni, 16.18 Uhr: Fortuna Düsseldorf rüstet sich für die 3. Liga

Die Fortuna aus Düsseldorf geht die Mission Wiederaufstieg an und verpflichtet dafür Jomaine Consbruch (24) von der SpVgg Greuther Fürth. Am Rhein hat der Mittelfeldmann bis Sommer 2029 unterschrieben. Der gebürtige Bielefelder stammt aus der Jugend der Arminia und kennt Sportvorstand Samir Arabi (47) bereits aus gemeinsamen Tagen bei seinem Heimatklub. Der 24-Jährige bringt zudem bereits reichlich Zweit- und Drittligaerfahrung mit, gehörte zuletzt beim Kleeblatt jedoch nicht mehr zum Stammpersonal. "Mit Jomaine gewinnen wir einen flexiblen Mittelfeldspieler für uns, den insbesondere seine Ballsicherheit und Spielintelligenz auszeichnen", so der Düsseldorfer Boss.

Jomaine Consbruch (24, l.) zieht es zu Fortuna Düsseldorf. © Fortuna Düsseldorf

10. Juni, 16.08 Uhr: Dynamo Dresden präsentiert ersten Neuzugang

Linksverteidiger Brooklyn Ezeh (24) wechselt von Hannover 96 innerhalb der 2. Bundesliga zu Dynamo Dresden. Alle Infos unter: "Dynamo tütet ersten Neuzugang ein: 'Großartiger Kicker und Mensch'".

10. Juni, 11.11 Uhr: Marvin Friedrich kehrt zu Union Berlin zurück

Nach viereinhalb Jahren kehrt Innenverteidiger Marvin Friedrich (30) von Borussia Mönchengladbach zu Union zurück. Bei den Fohlen lief der Vertrag des Abwehrmannes aus, von 2018 bis 2022 kickte er bereits in Köpenick und wird das künftig erneut tun. "Marvin kennt den Verein, die Menschen und die Werte von Union sehr genau. Er hat hier bereits bewiesen, dass er sportlich wie menschlich eine Führungsrolle ausfüllen kann. Mit seiner Erfahrung, seiner Mentalität und seiner Präsenz wird er unserer Mannschaft sofort Stabilität geben", erklärte FCU-Geschäftsführer Horst Heldt.

Marvin Friedrich trägt wieder das Union-Trikot. © 1. FC Union Berlin

10. Juni, 11.05 Uhr: Schalke angelt sich Satoshi Tanaka

Schnäppchen für die Knappen! Schalke 04 holt Satoshi Tanaka (23) von Fortuna Düsseldorf für einen schmalen Taler nach Gelsenkirchen. Durch den Abstieg der Fortuna sank die Ausstiegsklausel für den Mittelfeldspieler von zehn Millionen Euro auf nur noch eine Million Euro. Den Zuschlag hat nun Königsblau erhalten, beim Bundesliga-Aufsteiger hat der Sechser einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Der japanische Nationalspieler war erst im Januar aus seiner Heimat von Sanfrecce Hiroshima nach Düsseldorf gekommen, überzeugte in seinen 13 Zweitligaeinsätzen aber umgehend und zählte zu den wenigen Lichtblicken bei F95. "Satoshi bringt für die Position im defensiven Mittelfeld die Eigenschaften mit, die für unsere Spielweise wichtig sind: Er ist aggressiv in der Arbeit gegen den Ball, dynamisch und agil", freut sich S04-Direktor Profifußball Youri Mulder.

Satoshi Tanaka (l.) hat bei Schalke unterschrieben. © FC Schalke 04

Satoshi Tanaka geht nicht mit der Fortuna in die 3. Liga, sondern steigt mit Schalke in die Bundesliga auf. © Daniel Löb/dpa

10. Juni, 9.51 Uhr: Alemannia Aachen verstärkt sich zwischen den Pfosten

Keeper Stefan Bajić (24) wechselt von Racing Straßburg aus der Ligue 1 an den Tivoli! Beim französischen Erstligisten absolvierte der Schlussmann, der aus der Jugend der AS Saint-Étienne stammt und auch schon für Bristol City in England spielte, in der vergangenen Saison allerdings kein Spiel. Das soll sich in Aachen jetzt ändern. "Stefan hat eine hervorragende Ausbildung in Frankreich genossen – sowohl im Verein als auch in den französischen U-Nationalmannschaften. Trotz seines jungen Alters bringt er bereits Erfahrung aus verschiedenen Profiligen und anspruchsvollen Wettbewerben mit. Wir sind überzeugt, dass er sowohl sportlich als auch menschlich sehr gut zu unserer Mannschaft passt und sind froh, ihn künftig im Trikot der Alemannia zu sehen", erklärte Sport-Geschäftsführer Rachid Azzouzi (55).

Torwart Stefan Bajić (24) will bei der Alemannia die neue Nummer eins werden. © Alemannia Aachen

9. Juni, 16.46 Uhr: Max Besuschkow kommt ablösefrei aus Ingolstadt

Aufrüsten für die kommende Drittliga-Saison: Der MSV Duisburg hat sich mit Max Besuschkow (29) verstärkt. Weil sein Arbeitspapier beim FC Ingolstadt zum 30. Juni ausläuft, wechselt der 29-jährige Mittelfeldakteur ablösefrei ins Revier. "Mit Max bekommen wir einen sehr laufstarken, zentralen und doch variabel einsetzbaren Mittelfeldspieler, der seine Fähigkeiten auch schon in höheren Ligen unter Beweis gestellt hat", wird MSV-Coach Dietmar Hirsch (54) in der am Dienstagnachmittag veröffentlichten Klub-Mitteilung zitiert. "Mit der Erfahrung seiner 29 Jahre hat er zudem auf und neben dem Platz schon seine Führungsqualitäten gezeigt, deshalb freue ich mich sehr, dass wir ihn überzeugt haben, mit uns gemeinsam den nächsten Schritt beim und für den Spielverein zu machen."

9. Juni, 14.12 Uhr: Mats Rots schließt sich TSG 1899 Hoffenheim an

Ein neuer Abwehrmann für die Kraichgauer: TSG 1899 Hoffenheim hat Mats Rots (20) vom niederländischen Erstligisten FC Twente verpflichtet. Das teilte der Oberhaus-Klub am Dienstag mit. Der niederländische Linksverteidiger unterzeichnete demnach einen "langfristiges Vertrag" beim Europa-League-Teilnehmer. Es wurden jedoch keine näheren Angaben zur genauen Laufzeit gemacht.

Schließt sich der TSG 1899 Hoffenheim an: Mats Rots (20, links). © TSG Hoffenheim

9. Juni, 10.45 Uhr: Borussia Mönchengladbach tütet Lidberg-Deal ein

Vom Böllenfalltor an die Hennes-Weisweiler-Allee: Isac Lidberg (27) kehrt Darmstadt 98 den Rücken und wechselt zur Borussia nach Mönchengladbach. Wie die Fohlenelf am Dienstag verkündete, unterzeichnete der 27 Jahre alte Torjäger einen Vierjahresvertrag bis zum 30. Juni 2030. Angaben zur Ablöse machte der Oberhaus-Klub jedoch nicht. Nach Kicker-Angaben soll sich die Summe auf 3,5 Millionen Euro belaufen. "Isac ist torgefährlich, physisch stark und weiß sich in Zweikämpfen zu behaupten. Gepaart mit seiner Dynamik und seiner Mentalität ergibt sich das Bild eines aggressiven Mittelstürmers", erklärte Borussia-Boss Rouven Schröder (50) zur Festverpflichtung von Lidberg, dem in 58 Zweitliga-Partien für die Lilien 31 Treffer gelangen. "Wir haben in den Gesprächen gemerkt, wieviel Lust und Ambition er auf die Aufgaben bei Borussia hat und sind froh, eine weitere wichtige Kaderposition hochwertig und frühzeitig besetzt zu haben."

Isac Lidberg (27) läuft von nun an für Borussia Mönchengladbach auf. © IMAGO / R.Seidel Imagery

8. Juni, 11.17 Uhr: Lukas Bornschein wechselt nach Osnabrück

Deal fix! Der VfL Osnabrück hat sich in der Defensive verstärkt. Nachwuchs-Talent Lukas Bornschein (21) verlässt die Zweitverwertung des Hamburger SV und wechselt mit sofortiger Wirkung an die Bremer Brücke. Das teilten die Lila-Weißen selbst am Montag mit. "Wir wollen unseren Weg weitergehen mit Spielern, die sich in der Regionalliga bewiesen haben, sich bei uns weiterentwickeln und gemeinsam mit uns den nächsten Schritt in ihrer Karriere gehen können", wird VfL-Boss Joe Enochs (54) in der Vereinsmitteilung zitiert. "In den Gesprächen hat sich zudem der Eindruck bestätigt, dass Lukas mit seiner Art perfekt zu uns als VfL passt."

Streift sich künftig das Trikot des VfL Osnabrück über: Lukas Bornschein (21). © IMAGO / R.Seidel Imagery

7. Juni, 11.33 Uhr: Drittligist Viktoria Köln holt Jason Amann

Viktoria Köln hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Wie der Drittliga-Klub am Sonntagvormittag offiziell bekannt gab, kommt Defensivmann Jason Amann (21) vom 1. FSV Mainz 05. "Jason war die letzten Jahre ein Leistungsträger in allen Mainzer Jugendteams und ist für sein Alter schon sehr weit. Er ist als defensiv orientierter Spieler vielseitig einsetzbar und kann sowohl als defensiver Sechser als auch in der Kette spielen", freut sich der Sportliche Leiter Valentin Schäfer (31) über die Verpflichtung von Amann, der in den vergangenen beiden Spielzeiten Stammspieler des 05er Regionalliga-Teams war. "Auf dem Feld zeichnet er sich durch seine Mentalität, Zweikampfstärke und Passqualität aus."

Drittligist Viktoria Köln hat sich die Dienste von Jason Amann (21) gesichert. © Lea Blank / Viktoria Köln

6. Juni, 12.07 Uhr: Viktoria Köln bedient sich bei Absteiger

Niklas Castelle (23) wechselt vom SSV Ulm in den Kölner Stadtteil Höhenberg. Der Stürmer kommt ablösefrei, da sein Vertrag bei den Spatzen durch den Abstieg aus der 3. Liga keine Gültigkeit mehr besitzt. Die vergangenen anderthalb Jahre war er aber ohnehin an Alemannia Aachen ausgeliehen. Dort sammelte der 23-Jährige in der abgelaufenen Spielzeit immerhin vier Scorer (zwei Tore, zwei Vorlagen) in 27 Drittligaeinsätzen. "Niklas Castelle ist ein echter Straßenfussballer, der ohne NLZ-Ausbildung und aus der Landesliga kommend einen besonderen Weg in den Profifußball gemacht hat. Das sieht man auch auf dem Platz wo er dafür steht offensiv besondere Momente kreieren zu können", freute sich Sport-Vorstand Franz Wunderlich über den Deal.

Niklas Castelle (23) trägt künftig das Schwarz-Rot der Viktoria. © Besnik Abazaj / Viktoria Köln

6. Juni, 10.23 Uhr: SV Elversberg verpflichtet Lukasz Poreba

Um in der Bundesliga den Klassenerhalt zu schaffen, braucht es für die SV Elversberg Verstärkung. Zunächst wurde jedoch bei einem Aufstiegshelden die feste Verpflichtung eingetütet. Dazu zogen die Elversberger die Kaufoption für Mittelfeldspieler Lukasz Poreba, die bei circa 1,5 Millionen Euro liegen soll. "Wir freuen uns sehr, dass Lukasz weiterhin fester Bestandteil unseres Teams sein wird. Er hat in der vergangenen Saison gezeigt, wie wertvoll er für die Mannschaft ist. Mit seinen Qualitäten im Spiel gegen den Ball, seiner Spielintelligenz und seiner herausragenden Mentalität hatte er großen Anteil an unserem Erfolg. Darüber hinaus hat er sich auch menschlich hervorragend eingefügt und passt perfekt zu den Werten unseres Vereins", kommentierte Christian Weber, der Elversbeger Sportdirektor, den Transfer. Die Besonderheit von Poreba: Seit dem 3. Spieltag bestritt er jedes Spiel für die Elv von Anfang an.

Lukasz Poreba (2.v.l.) bleibt bei der SV Elversberg und könnte es in der Bundesliga auch mit Zweitliga-Torschützenkönig Noel Futkeu (links) zu tun bekommen, der zu Eintracht Frankfurt zurückgeht. © DPA/ Daniel Karmann

5. Juni, 15.46 Uhr: Preußen Münster holt Lucas Zeller aus Schweinfurt

Vom einen Absteiger zum anderen: Innenverteidiger Lucas Zeller (26) geht nicht mit dem 1. FC Schweinfurt in die Regionalliga, sondern schließt sich Preußen Münster an, das aus der 2. Bundesliga runterkommt. Der 1,94-Mann spielte in seiner Karriere für verschiedene Vereine überwiegend in der Regionalliga, schaffte aber mit Schweinfurt den Aufstieg in die 3. Liga und war dort in der vergangenen Saison auch Stammkraft. Dort will die Kämpfernatur auch in Münster anknüpfen. "Preußen Münster hat in den vergangenen Jahren sehr gute Arbeit geleistet und verfolgt nach dem Abstieg einen ambitionierten, zugleich aber bodenständigen Weg – gerade auch in Verbindung mit dem neuen Trainer. Auf dieses Projekt freue ich mich sehr", sagte der 26-Jährige.

5. Juni, 14.46 Uhr: Albert Grønbæk bleibt dem HSV erhalten

Große Freude beim Hamburger SV: Die Rothosen konnten Albert Grønbæk (25) fest verpflichten. Der Mittelfeldspieler war in der Rückrunde bereits von Stade Rennes ausgeliehen gewesen. "Albert hat in seiner Zeit bei uns schnell gezeigt, welchen besonderen Mehrwert er unserem Spiel geben kann. Mit seiner Spielintelligenz, seiner technischen Qualität und seiner taktischen Flexibilität bringt er genau die Fähigkeiten mit, die unserem Kader in vielen Situationen helfen. Gleichzeitig hat er mit seiner Art, Fußball zu spielen, und seiner Persönlichkeit auch menschlich schnell einen wichtigen Platz in unserer Mannschaft eingenommen", sagte Sportdirektor Claus Costa (41). Der dänische Nationalspieler, der in seiner Karriere auch schon in Norwegen, England und Italien kickte, hatte die ersten Rückrundenspiele noch verletzt verpasst, war dann aber schnell zum Stammspieler beim HSV aufgestiegen. Jetzt unterschrieb er einen langfristigen Vertrag bei den Hamburgern.

Albert Grønbæk (25) läuft auch zukünftig mit der Raute auf der Brust auf. © Marcus Brandt/dpa

5. Juni, 14.15 Uhr: 1. FC Magdeburg schlägt bei Werder Bremen zu

Der 1. FC Magdeburg hat seinen nächsten Neuen vorgestellt: Kevin Manthey (19) kommt von Werder Bremens Zweitvertretung aus der Regionalliga Nord. Alle Hintergründe könnt Ihr hier nachlesen: "Von der Weser an die Elbe: 19-Jähriger ist nächster Neuzugang".