HSV gegen St. Pauli: So liefen die bisherigen neun Stadtderbys in der 2. Liga

Hamburg - Dieses Spiel elektrisiert ganz Hamburg : Das Derby zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli (Freitag/13.30 Uhr) ist nicht nur das 109. Duell der beiden insgesamt, sondern auch das zehnte Kräftemessen in der 2. Liga - Grund genug, auf die jüngere Vergangenheit zu blicken.

Auch im Rückspiel am 22. Februar 2020, kurz vor Ausbrechen der Corona-Pandemie , behielten die Braun-Weißen mit 2:0 die Oberhand: Henk Veerman (32) und Matt Penney (25) sorgten für den Auswärtssieg.

In der darauffolgenden Saison schlugen die Kiezkicker allerdings zurück und gewannen das Hinspiel am 16. September 2019 durch einen Treffer von Dimitrios Diamantakos (30) sowie ein Eigentor von Rick van Drongelen (24) daheim mit 2:0.

Im Rückspiel am Millerntor ließen es die Hanseaten allerdings richtig krachen: Durch Tore von Pierre-Michel Lasogga (31, 2x), Khaled Narey (28) und Douglas Santos (29) triumphierten sie am 10. März 2019 mit 4:0!

Alles begann mit dem ersten Zweitliga-Duell der beiden Stadtnachbarn überhaupt, am 30. September 2018. Die Rothosen waren wenige Monate zuvor abgestiegen, kamen im heimischen Volkspark nicht über ein 0:0 hinaus.

Acht Monate später, am 30. Oktober 2020, waren nur 1000 Zuschauer dabei, als sich die beiden Klubs im Volkspark mit 2:2 trennten. Simon Terodde (35) traf doppelt für den HSV, Rodrigo Zalazar (23) und Simon Makienok (32) für den FCSP.

Flügelflitzer Bakery Jatta (24, 2.v.l.) sorgte am 21. Januar 2022 dafür, dass der HSV nach vier Niederlagen und einem Remis wieder gegen St. Pauli gewann. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa

Zurück im Millerntor-Stadion hatten die Kiezkicker im Rückspiel wieder das bessere Ende für sich: Daniel-Kofi Kyereh (27) schoss St. Pauli am 1. März 2021 vor leeren Rängen zum Last-Minute-Sieg.

Am 13. August 2021 folgte das bis dato torreichste Zweitliga-Stadtderby, das die Braun-Weißen mit 3:2 gewannen: Finn Ole Becker (22) und Makienok (2x) trafen für den Sieger, Sonny Kittel (30) und Robert Glatzel (29) für die Raute.

Nach vier Pleiten und einem Remis in den vergangenen fünf Duellen gelang dem HSV am 21. Januar 2022 schließlich die Revanche: Sebastian Schonlau (28) und Bakery Jatta (24) drehten die St. Paulianer Führung durch Guido Burgstaller (33) in einen 2:1-Heimerfolg.

Lang währte die Glückseligkeit allerdings nicht, denn das anschließende und bis dato letzte Stadtderby entschied der FCSP wieder klar für sich: Am 14. Oktober 2022 siegte der Kiezklub im Hinspiel der aktuellen Saison durch Tore von Eric Smith (26), Marcel Hartel (27) und David Otto (24) mit 3:0.