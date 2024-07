Dynamo-Dresden-Blog: DFB terminiert die ersten beiden Spieltage

Dynamo-Dresden-Blog: Entwarnung bei Christoph Daferner! Beim Stürmer ist nach seinem Verletzungs-Aus gegen Viktoria Berlin nichts Schlimmeres passiert.

Dresden - Neuer Trainer, neue Spieler, alte Ziele? Dynamo Dresden ist am 23. Juni offiziell in die Vorbereitung auf die neue Saison in der 3. Liga eingestiegen.

Das Trainingslager ist bereits absolviert, viele Erkenntnisse wurden gewonnen. Diese gilt es in den kommenden Testspielen am 13. und 14. Juli gegen Viktoria Berlin und den SC Freital umzusetzen! In unserem Dynamo-Dresden-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, die Transfers, das Training und die Testspiele.



15. Juli, 15.10 Uhr: Die ersten beiden Spieltage sind zeitgenau terminiert

Dynamo startet an einem Sonntag. Der DFB hat eben die ersten zwei Spieltage taggenau angesetzt. Dresden muss am Sonntag, 4. August, nach Köln zu Viktoria. Anstoß ist um 13.30 Uhr. Das erste Heimspiel steigt am 9. August gegen Energie Cottbus. Der Ball an jenem Freitag rollt ab 19 Uhr.

Dynamo-Neuzugang David Kubatta (21) trifft mit der SGD auf seinen alten Verein Viktoria Köln zum Auftakt der neuen Saison. © Lutz Hentschel

14. Juli, 17.53 Uhr: Christoph Daferner und Niklas Hauptmann haben sich nicht schlimmer verletzt

Entwarnung bei Christoph Daferner (26)! Dynamos Rückkehrer musste beim 2:1-Testspiel-Sieg am Samstag gegen Viktoria Berlin verletzt ausgewechselt werden. Glücklicherweise ist aber anscheinend nichts Schlimmeres passiert. "Es war ein heftiger Schlag, ich gehe aber davon aus, dass er Dienstag wieder trainiert", erklärte SGD-Coach Thomas Stamm (41) nach dem 2:1-Erfolg in Freital. "Ähnlich auch bei Niklas Hauptmann (28). Der hat auch einen heftigen Schlag abbekommen, der ganze Socken war zerfetzt. Er hat eine Schramme am Knöchel." Es gebe noch ein paar weitere Jungs mit leichten Verletzungen, insgesamt habe es sich aber "bei der Nachbereitung am Morgen so angefühlt, dass am Dienstag wieder alle trainieren". Am Montag haben die Dynamos frei.

Christoph Daferner (r.) musste im Spiel gegen Viktoria Berlin verletzungsbedingt ausgewechselt werden. © Dennis Hetzschold

14. Juli, 16 Uhr: Dynamo Dresden fährt zweiten Sieg in Folge ein

Die SGD krönt das Vorbereitungs-Wochenende mit dem zweiten Erfolg beim Nachbarn aus Freital. Alle Highlights der Partie findet Ihr in unserem Spielbericht: "Gelungenes Wochenende: Dynamo triumphiert auch in Freital!"

14. Juli, 15.46 Uhr: Freital verkürzt zum 1:2 - danach ist Schluss!

89.⁠ Minute: ⁠Freitals William Wesseley trifft per Elfmeter zum 1:2. Danach ist vor rund 3000 Zuschauern Schluss - die SGD gewinnt knapp. Mehr in Kürze bei uns!

Der SC Freital erzielt kurz vor Schluss den Ehrentreffer per Elfmeter. © Jens Maßlich

14. Juli, 15.42 Uhr: Neuzugang David Kubatta netzt zum 2:0

86. Minute, jetzt passiert wieder was! 2:0 der neue Spielstand aus SGD-Sicht. Neuzugang David Kubatta trifft per Kopf nach Ecke von Rückkehrer Oliver Batista Meier, der damit auch beim zweiten Tor seine Füße im Spiel hat.

Kurz vor dem Schluss jubelt Dynamo ein zweites Mal. © Jens Maßlich

14. Juli, 15.01 Uhr: Regenguss in der Halbzeit, aber keine Wechsel

Ein schwerer Regenguss in der Halbzeitpause ist pünktlich zum erneuten Anpfiff weggezogen. Es geht ohne Wechsel mit einem 1:0-Spielstand aus Dynamo-Sicht weiter.

Unverändert geht es in Halbzeit zwei. © Jens Maßlich

14. Juli, 14.45 Uhr: SGD geht mit 1:0-Führung in die Halbzeit

Pünktlich ertönt der Halbzeit-Pfiff. Pausenstand 1:0 durch den genannten Freistoß von Dynamo-Rückkehrer Oliver Batista Meier.

Schiedsrichter Richard Hempel schickt beide Mannschaften pünktlich in die Kabinen. © Jens Maßlich

14. Juli, 14.29 Uhr: Dynamo geht in Führung

1:0 in der 29. Minute durch Batista Meier per Freistoß aus 18 Metern. Oehmichen war zuvor gefoult worden.

Nach einer halben Stunde ist der Bann gebrochen - Dynamo geht durch Oliver Batista Meier in Führung. © Jens Maßlich

14. Juli, 14 Uhr: Der Ball rollt!

Der Ball läuft durch die Reihen der SGD, das zweite Dynamo-Spiel an diesem Wochenende hat begonnen. Gestern gab es ein knappes 2:1 gegen Regionalligist Viktoria Berlin, sind heute gegen Oberligist Freital mehr Tore drin?

14. Juli, 13.40 Uhr: Elf Neue in Dynamos Startelf, Freital ohne Gogia

Die Aufstellungen sind da. Wie zu erwarten war stehen bei der SGD im Vergleich zum Spiel gegen Viktoria Berlin elf Neue auf dem Feld. Der Einzige, der in Finsterwalde bereits dabei war, ist Stefan Kutschke. Er wurde für den verletzten Christoph Daferner eingewechselt. Beim SC Freital steht der ehemalige Dynamo Robin Fluß in der Startelf. Akaki Gogia fehlt dagegen.

Trainer Thomas Stamm schickt eine komplette neue Elf ins Testspiel gegen den SC Freital. © Jens Maßlich

14. Juli, 13.20 Uhr: Zweiter Test für Dynamo an diesem Wochenende

Noch knapp 40 Minuten bis zum Anpfiff hier im Stadion des Friedens. Die Mannschaften machen sich warm. Dynamo Dresden ist zu Gast beim SC Freital und bestreitet sein zweites Testspiel binnen zwei Tagen. Schon mal so viel: Der gebürtige Freitaler Tim Schreiber steht heute nicht im Dynamo-Kader.

Die Dynamo-Mannen haben mit der Aufwärmung begonnen. © Jens Maßlich

14. Juli, 13 Uhr: Willkommen aus Freital!

Nach dem Härtetest im brandenburgischen Finsterwalde gegen Viktoria Berlin geht es für die SGD heute nach Freital. Der Testlauf gegen den sächsischen Nachbarn startet 14 Uhr.

Zwei Stunden vor Spielbeginn war die neue Tribüne in Freitaler Stadion des Friedens noch leer. Das dürfte sich bald ändern. © Dennis Hetzschold

13. Juli, 16.48 Uhr: Dynamo Dresden gewinnt gegen Viktoria Berlin

Abpfiff in Finsterwalde! Die SGD fährt den dritten Sieg im vierten Testspiel ein und besiegt Viktoria Berlin mit 2:1. Alle Details zur Partie könnt Ihr in unserem Spielbericht nachlesen: "Dynamo gewinnt Test gegen Viktoria Berlin, aber bangt um Daferner!"

Der späte Siegtreffer ließ die SGD am Samstag in Finsterwalde jubeln. © Dennis Hetzschold

13. Juli, 16.38 Uhr: Jakob Lemmer bringt Dynamo Dresden wieder in Front!

Es geht doch! Rund zehn Minuten vor dem Ende der Partie trifft Jakob Lemmer zum 2:1 für die SGD. Robin Meißner setzt Stefan Kutschke mit einer Flanke an den langen Pfosten in Szene, doch der eingewechselte Angreifer kann das Leder noch nicht im Kasten unterbringen. Viktoria-Keeper Niklas Petzsch hat dann allerdings etwas Pech, dass er kurz mit dem Pfosten Ping Pong spielt und sich so selbst schlägt. Lemmer muss den Ball schließlich nur noch über die Linie spitzeln.

Jakob Lemmer (vorn) traf am Samstag im Testspiel gegen Viktoria Berlin zur späten 2:1-Führung. © Dennis Hetzschold

13. Juli, 16.15 Uhr: Christoph Daferner muss verletzt runter!