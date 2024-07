Dynamo-Dresden-Blog: Generalprobe fix! Härtetest für SGD vorm Drittliga-Start

Dynamo-Dresden-Blog: Die SGD trifft eine Woche vor dem Start der 3. Liga in Auerbach auf den Zweitliga-Aufsteiger Jahn Regensburg.

Dresden - Neuer Trainer, neue Spieler, alte Ziele? Dynamo Dresden ist am 23. Juni offiziell in die Vorbereitung auf die neue Saison in der 3. Liga eingestiegen.

Das Trainingslager ist bereits absolviert, viele Erkenntnisse wurden gewonnen. Diese gilt es in den kommenden Testspielen am 13. und 14. Juli gegen Viktoria Berlin und den SC Freital umzusetzen! In unserem Dynamo-Dresden-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, die Transfers, das Training und die Testspiele.



12. Juli, 16.52 Uhr: Dynamo Dresden testet vor Beginn der 3. Liga gegen Jahn Regensburg

Der Gegner für die Generalprobe vor dem Drittliga-Saisonstart ist gefunden, die SGD bekommt es mit dem Jahn aus Regensburg zu tun! Wie Dynamo bekannt gab, steigt das Duell gegen den Zweitliga-Aufsteiger am 27. Juli um 14 Uhr in der Arena zur Vogtlandweide in Auerbach und somit eine Woche vor dem Auftakt der 3. Liga beim FC Viktoria Köln. Der SSV mit dem ehemaligen Zwickau-Coach Joe Enochs (52) landete in der vergangenen Spielzeit mit einem Pünktchen mehr vor den Dresdnern auf dem dritten Tabellenplatz und schaffte über den Umweg Relegation gegen Wehen Wiesbaden schließlich den Sprung ins Unterhaus.

Dynamos Claudio Kammerknecht (25, r.) im Duell mit Jahn-Stürmer Noah Ganaus (24) bei der späten 0:1-Pleite der SGD im vergangenen November. © Lutz Hentschel

12. Juli, 15.30 Uhr: Philip Heise kehrt zu Dynamo Dresden zurück!

12. Juli, 10.15 Uhr: Dynamo Dresden präsentiert neues Ausweichtrikot

Weinrot und an den Fürstenzug in der Dresdner Altstadt angelehnt: Dynamo Dresden präsentierte am heutigen Freitagmorgen pünktlich um 9.53 Uhr sein neues Ausweichtrikot. Bereits das Heimtrikot stand unter dem Motto "Dynamo ist Dresden" und repräsentierte August den Starken, dieser Linie bleiben die SGD und Ausstatter Jako treu. In dem Vorstellungsvideo kicken Robin Meißner (24), Lars Bünning (26) und Kyu-Hyun Park (23) im vor dem Fürstenzug, dessen Kachelmuster sich im Nicki widerspiegelt. Damit müssen Fans der Schwarz-Gelben nur noch auf das Auswärtstrikot für die kommende Spielzeit warten, in dem die Dynamos am ersten Augustwochenende in Köln ihren Saisonauftakt bestreiten werden.

Robin Meißner (24, v.l.), Lars Bünning (26) und Kyu-Hyun Park (23) stellten das neue Ausweichtrikot vor dem Fürstenzug vor. © SG Dynamo Dresden

10. Juli, 18.38 Uhr: Keeper Philipp Böhm gastiert im Training bei Dynamo Dresden

Dynamo sucht noch einen neuen dritten Torhüter, da Erik Herrmann (19) ein Angebot des Vereins ausschlug. "Wir hatten alle die Intention, Erik zu behalten. Da hat man sich nicht unbedingt um drei Alternativen bemüht. Trotzdem brauchen wir jetzt keine superschnelle Lösung, weil es auch immer eine Chance für einen Nachwuchs-Keeper ist, sich zu zeigen", stellt Trainer Thomas Stamm (41) klar. Am Nachmittag gastierte mit Philipp Böhm ein Keeper zur Probe bei den Schwarz-Gelben. Der 22-Jährige kommt aus der Jugend von Jahn Regensburg und spielte zuletzt beim VfB Eichstätt in der Bayernliga.

Philipp Böhm (22), hier vergangene Saison im Regionalliga-Einsatz gegen den FC Eintracht Bamberg, gastierte am Mittwoch im SGD-Training. © IMAGO / Zink

10. Juli, 18.31 Uhr: David Kubatta freut sich auf den Drittliga-Auftakt

Das erste Liga-Spiel der neuen Saison wird für David Kubatta (20) ein ganz besonderes. Warum, das lest Ihr im TAG24-Artikel: "Für Dynamo-Neuzugang Kubatta geht's gleich zurück zur alten Flamme".

10. Juli, 17.30 Uhr: Neuzugang David Kubatta spricht über über seinen Wechsel

Für Neuzugang David Kubatta (20) war es eben die erste Trainingseinheit in Dresden. Was er über Dynamo und zum Punktspielauftakt bei seinem Ex-Verein Viktoria Köln denkt, erfahrt Ihr später bei uns.

Innenverteidiger David Kubatta (20) wechselte im Sommer von Viktoria Köln an die Elbe. © Thomas Nahrendorf

10. Juli, 15 Uhr: Erste Einheit nach dem Camp für die Spieler von Dynamo Dresden

Das erste Training der Dynamos nach dem Camp in Heilbad Heiligenstadt läuft. Mit dabei sind 19 Feldspieler, die verletzten Tom Zimmerschied (25) und Tom Berger (22) fehlen genauso wie Lars Bünning (26), der zuletzt mit Sprunggelenkproblemen zu kämpfen hatte. Das wird bei über 30 Grad eine schweißtreibende Angelegenheit.

Die SGD-Profis ackern am Mittwoch bei über 30 Grad in der prallen Sonne. © Thomas Nahrendorf

19 Feldspieler sind bei der ersten Einheit nach dem Trainingscamp dabei. © Thomas Nahrendorf

9. Juli, 7 Uhr: Lars Bünning über seine Sprunggelenksprobleme, das Trainingslager und Thomas Stamm

Lars Bünning (26) sprach nicht nur über die Dynamo-Fans, sondern auch über seine Sprunggelenksprobleme und das Trainingslager. Was der Innenverteidiger über die Vorbereitung unter Thomas Stamm (41) zu sagen hatte, lest Ihr hier: "Dynamo-Kante Bünning: "Es ist geil, Neues zu lernen!""

Lars Bünning (26) im Dynamo-Trainingslager. © Lutz Hentschel

9. Juli, 6.55 Uhr: Über 14.000 Fans sichern sich Dauerkarte für die kommende Saison

Seit knapp zwei Wochen können die Dauerkarten für die Saison 2024/25 verlängert bzw. gekauft werden. Bis zum heutigen Dienstag sicherten sich bereits mehr als 14.000 Dynamo-Fans ihre Jahreskarte für die neue Spielzeit. Ein Fakt, der auch Lars Bünning (26) begeistert: "Das ist unglaublich. Man kann seinen Hut gar nicht weit genug hochziehen. Jedem Spieler wird schnell bewusst: Wenn du hier zu Gast sein darfst, dann musst du das genießen und das mit Leben füllen, um die Leute zu begeistern. Weil die haben das verdient und für die ist es das Größte, uns zu unterstützen. Mit der vergangenen Rückrunde ist das alles andere als selbstverständlich. Das ist geil!"

Über 14.000 Fans sicherten sich bereits (erneut) eine Dauerkarte bei Dynamo Dresden. © Picture Point / Sven Sonntag

8. Juli, 14.42 Uhr: Diese Dynamo-Fans erfüllten sich ihren ganz eigenen 1953-Traum

Steffen Schmieder (65) und seine Ehefrau Heidi (62) sind glühende Dynamo-Anhänger und zogen im Trainingslager in Heilbad Heiligenstadt alle Blicke auf sich. Mehr dazu erfahrt Ihr im Artikel: "Baujahr 1953: Dynamo-Fans erfüllen sich den nächsten Traum".

Steffen Schmieder (65,l.), Ehefrau Heidi (62, r.) und Hund Akito (4, M.) fuhren im Garant K30 nach Thüringen. © Lutz Hentschel

8. Juli, 9 Uhr: Abfahrt am Montagmorgen - es geht nach Hause

Der Bus ist gepackt, alles Material und Spieler wieder ordentlich verstaut. Ab nach Dresden! Für die SGD sind damit sieben Tage Trainingslager endgültig abgeschlossen. Am Dienstag hat das Team von Thomas Stamm frei, ehe am Mittwoch eine Doppeleinheit auf dem Programm steht. Dann können wieder alle Fans im Trainingszentrum vorbeischauen.

Nach sieben Tagen ist das Dynamo-Trainingslager in Heilbad Heiligenstadt beendet. © Lutz Hentschel

7. Juli, 14 Uhr: Entspannung für Dynamo-Kicker

Der letzte Akt ist getan. Knapp 80 Minuten wurde regenerativ gearbeitet. Jetzt heißt es nur noch im Hotel entspannen, Spaß bei einem Grillabend haben und Sachen packen. Denn am Montagmorgen geht es um 9 Uhr wieder Richtung Dresden.

Das war's, runter vom Platz! Am heutigen Sonntag beendet die SGD ihr einwöchiges Trainingscamp in Heilbad Heiligenstadt und begibt sich am morgigen Montag auf die Heimreise. © Jens Maßlich

7. Juli, 12.53 Uhr: Regeneration steht im Training am Sonntag an

Mit fast einer Dreiviertelstunde Verspätung startete die endgültig letzte Einheit des Trainingscamps. Scheinbar dauerte die Auswertung der Testspiel-Niederlage etwas länger. Zum Abschluss steht ein Regenerations-Programm an. Einige laufen, andere spielen Fußballtennis oder lockern die Muskulatur.

Laufen, und Muskulatur lockern ist am Sonntag im Trainingslager der Dynamos angesagt. © Jens Maßlich

7. Juli, 11.30 Uhr: Thomas Stamm spricht mit den Journalisten

Noch recht früh an diesem Sonntagmorgen war Dynamo-Coach Thomas Stamm (41) gefordert. Der 41-Jährige sprach beim traditionellen Fazit-Gespräch über das Camp und viele weitere Themen.

Dynamo-Trainer Thomas Stamm (41) stand den Journalisten Rede und Antwort. © Lutz Hentschel

