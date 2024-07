Dynamo-Dresden-Blog: Robin Meißner trifft zur frühen Führung für die SGD!

Dynamo-Dresden-Blog: Robin Meißner bringt die SGD im Testspiel gegen Viktoria Berlin nach einer Viertelstunde mit 1:0 in Führung.

Dresden - Neuer Trainer, neue Spieler, alte Ziele? Dynamo Dresden ist am 23. Juni offiziell in die Vorbereitung auf die neue Saison in der 3. Liga eingestiegen.

Das Trainingslager ist bereits absolviert, viele Erkenntnisse wurden gewonnen. Diese gilt es in den kommenden Testspielen am 13. und 14. Juli gegen Viktoria Berlin und den SC Freital umzusetzen! In unserem Dynamo-Dresden-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, die Transfers, das Training und die Testspiele.



13. Juli, 15.15 Uhr: Dynamo Dresden geht in Führung!

Robin Meißner trifft nach einer Viertelstunde zum 1:0 für die SGD! In der Entstehung wird Christoph Daferner bei einem Angriff eigentlich vor dem Berliner Sechzehner gefoult, doch die Pfeife des Schiedsrichters bleibt zunächst stumm. Das macht aber nichts, denn sein Sturmkollege reagiert gedankenschnell, schnappt sich den Ball und knallt ihn trocken halbhoch ins linke Eck.

13. Juli, 15 Uhr: Anstoß in Finsterwalde!

Das Testspiel zwischen Dynamo Dresden und Viktoria Berlin ist unterwegs! Kann die SGD nach der Niederlage zuletzt im Mammut-Test gegen Hessen Kassel wieder ein Erfolgserlebnis feiern? Als kleines Schmankerl für die Fans trägt Torhüter Tim Schreiber heute erstmals das erst am gestrigen Freitag vorgestellte Ausweichtrikot.

Im Stadion des Friedens in der Sängerstadt Finsterwalde steht heute das vierte Testspiel auf dem Programm. © Jens Maßlich

13. Juli, 14.30 Uhr: Die Aufstellung für das Testspiel gegen Viktoria Berlin ist da!

Noch 30 Minuten bis zum Anpfiff und nun ist auch klar, wie beide Teams in das Spiel gehen. Dynamos Formation hat auf alle Fälle Startelf-Potenzial für die 3. Liga. Allerdings ist der Freitags-Neuzugang Philip Heise (33) noch nicht dabei.

Diese Spieler schickt Dynamo-Coach Thomas Stamm (41) in das Testspiel gegen Viktoria Berlin. © Jens Maßlich

13. Juli, 13.45 Uhr: Dynamo Dresden testet heute gegen Viktoria Berlin

Platzbegehung im Stadion des Friedens in der Sängerstadt Finsterwalde. Die Dynamos sind schon da und nehmen den Rasen vor dem Testspiel gegen Viktoria Berlin in Augenschein. In 75 Minuten ist Anpfiff.

Der nächste Härtetest steht an! Die SGD-Kicker prüfen den Platz in Finsterwalde vor dem Testspiel gegen Viktoria Berlin. © Jens Maßlich

13. Juli, 13.22 Uhr: Dynamo Dresden holt zwei neue Jugendtrainer an Bord!

Nach den Abgängen von Willi Weiße (36) und Khvicha Shubitidze (49) hat die SGD zwei neue Nachwuchs-Trainer verpflichtet. Sebastian König (36) steht künftig bei der U19 an der Seitenlinie, während Patrick Kunig (38) die U17 übernimmt. Der gebürtige Dresdner König konnte bereits viel Erfahrung in verschiedenen Funktionen im Jugendbereich des FC Energie Cottbus sammeln und war zuletzt als bereits als U19-Chefcoach beim Bundesligisten Borussia Mönchengladbach tätig. Kunig arbeitete nach seiner aktiven Karriere fünf Jahre in Niedersachsen als Lehrer, ehe sich der 38-Jährige über zehn Jahre beim VfL Wolfsburg engagierte und dort zuletzt die U16-Mannschaft betreute.

13. Juli, 10.50 Uhr: Jan Shcherbakovski unterschreibt bei Energie Cottbus

Nach seiner Vertragsauflösung bei Dynamo wechselt Jan Shcherbakovski (23) fest zum FC Energie Cottbus, für den er schon während zwei Leihen kickte. Alle Infos findet Ihr unter: "Nach Aus bei Dynamo: Jan Shcherbakovski wechselt fest zu Energie Cottbus!"

12. Juli, 16.52 Uhr: Dynamo Dresden testet vor Beginn der 3. Liga gegen Jahn Regensburg

Der Gegner für die Generalprobe vor dem Drittliga-Saisonstart ist gefunden, die SGD bekommt es mit dem Jahn aus Regensburg zu tun! Wie Dynamo bekannt gab, steigt das Duell gegen den Zweitliga-Aufsteiger am 27. Juli um 14 Uhr in der Arena zur Vogtlandweide in Auerbach und somit eine Woche vor dem Auftakt der 3. Liga beim FC Viktoria Köln. Der SSV mit dem ehemaligen Zwickau-Coach Joe Enochs (52) landete in der vergangenen Spielzeit mit einem Pünktchen mehr vor den Dresdnern auf dem dritten Tabellenplatz und schaffte über den Umweg Relegation gegen Wehen Wiesbaden schließlich den Sprung ins Unterhaus.

Dynamos Claudio Kammerknecht (25, r.) im Duell mit Jahn-Stürmer Noah Ganaus (24) bei der späten 0:1-Pleite der SGD im vergangenen November. © Lutz Hentschel

12. Juli, 15.30 Uhr: Philip Heise kehrt zu Dynamo Dresden zurück!

Philip Heise (33) kehrt nach fünfeinhalb Jahren wieder nach Elbflorenz zurück. Alle Infos zum Wechsel unter: "Er spielte schon mal für die SGD: Neunter Dynamo-Neuzugang ist alter Bekannter!"

12. Juli, 10.15 Uhr: Dynamo Dresden präsentiert neues Ausweichtrikot

Weinrot und an den Fürstenzug in der Dresdner Altstadt angelehnt: Dynamo Dresden präsentierte am heutigen Freitagmorgen pünktlich um 9.53 Uhr sein neues Ausweichtrikot. Bereits das Heimtrikot stand unter dem Motto "Dynamo ist Dresden" und repräsentierte August den Starken, dieser Linie bleiben die SGD und Ausstatter Jako treu. In dem Vorstellungsvideo kicken Robin Meißner (24), Lars Bünning (26) und Kyu-Hyun Park (23) im vor dem Fürstenzug, dessen Kachelmuster sich im Nicki widerspiegelt. Damit müssen Fans der Schwarz-Gelben nur noch auf das Auswärtstrikot für die kommende Spielzeit warten, in dem die Dynamos am ersten Augustwochenende in Köln ihren Saisonauftakt bestreiten werden.

Robin Meißner (24, v.l.), Lars Bünning (26) und Kyu-Hyun Park (23) stellten das neue Ausweichtrikot vor dem Fürstenzug vor. © SG Dynamo Dresden

10. Juli, 18.38 Uhr: Keeper Philipp Böhm gastiert im Training bei Dynamo Dresden

Dynamo sucht noch einen neuen dritten Torhüter, da Erik Herrmann (19) ein Angebot des Vereins ausschlug. "Wir hatten alle die Intention, Erik zu behalten. Da hat man sich nicht unbedingt um drei Alternativen bemüht. Trotzdem brauchen wir jetzt keine superschnelle Lösung, weil es auch immer eine Chance für einen Nachwuchs-Keeper ist, sich zu zeigen", stellt Trainer Thomas Stamm (41) klar. Am Nachmittag gastierte mit Philipp Böhm ein Keeper zur Probe bei den Schwarz-Gelben. Der 22-Jährige kommt aus der Jugend von Jahn Regensburg und spielte zuletzt beim VfB Eichstätt in der Bayernliga.

Philipp Böhm (22), hier vergangene Saison im Regionalliga-Einsatz gegen den FC Eintracht Bamberg, gastierte am Mittwoch im SGD-Training. © IMAGO / Zink

10. Juli, 18.31 Uhr: David Kubatta freut sich auf den Drittliga-Auftakt