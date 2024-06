Dynamo-Dresden-Blog: SGD überrollt Lunzenau im ersten Testspiel des Sommers

Dynamo-Dresden-Blog: Ab jetzt erfahrt Ihr alle News schnell und übersichtlich. Zum Auftakt der sieben Sommer-Testspiele gewinnt die SGD mit 19:0 gegen Lunzenau.

Dresden - Neuer Trainer, neue Spieler, alte Ziele? Dynamo Dresden ist am Sonntag offiziell in die Vorbereitung auf die neue Saison in der 3. Liga eingestiegen.

Im Sommer steht neben zahlreichen Testspielen natürlich auch wieder ein Trainingslager an. Ab dem 1. Juli zieht das Team ins Camp im thüringischen Heilbad Heiligenstadt ein. In unserem Dynamo-Dresden-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, die Transfers, das Training und die Testspiele.

29. Juni, 17.58 Uhr: Dynamo Dresdens Trainer Thomas Stamm ist zufrieden mit dem Lunzenau-Test

Auch Trainer Thomas Stamm (41) war angetan von dem, was er in Lunzenau von der Seitenlinie aus gesehen hatte. "Auch in so einem Spiel kann man, wenn es um Abläufe geht, wenn es um Inhalte geht, wenn es um Torabschlüsse geht, Vertrauen holen und ich glaube, da haben wir heute viel für getan", sagte der 41-Jährige. Auch auf der anderen Seite war er sehr zufrieden damit, dass sein Team von einer Standardsituation am Anfang abgesehen wenig bis nichts zugelassen habe. Dass Neuzugang Christoph Daferner (26) noch nicht mit von der Partie war, begründete der Übungsleiter damit, dass der Stürmer in Nürnberg noch keine Mannschaftseinheit gehabt habe - es ergebe "wenig bis gar keinen Sinn", ihn dann spielen zu lassen. Stattdessen habe der Rückkehrer individuell trainiert, werde mit dem Team ins Trainingslager fahren und dann sicher gegen Hessen Kassel zum Einsatz kommen.

Thomas Stamm (41) stand gegen Lunzenau zum ersten Mal an der Seitenlinie der Schwarz-Gelben. © Picture Point / Sven Sonntag

29. Juni, 17.45 Uhr: Tom Berger freut sich über seinen Hattrick

Tom Berger (22) legte zwischen der 19. und der 32. Minute einen lupenreinen Hattrick aufs Parkett, was den 22-Jährigen natürlich freute. "Waren ja glaube auch ganz schöne Tore", schmunzelte der Mittelfeldspieler nach der Partie gegen Lunzenau. Ansonsten sei das Testspiel schon bei über 30 Grad schon eine starke Belastung gewesen, gab der SGD-Kicker zu: "Es war wirklich brutal heute." Seinen Zweck habe es aber definitiv erfüllt: "Zum Reinkommen sind solche Spiele top", sagte Berger, man könne die ersten Abläufe reinkriegen und einspielen.

29. Juni, 17.15 Uhr: Dynamo Dresden besiegt Lunzenau mit 19:0

Schluss in Lunzenau! Auch die zweite Hälfte der Partie lief mehr als einseitig, am Ende steht ein glasklarer 19:0-Sieg im ersten Testspiel der Vorbereitung. Neu-Coach Thomas Stamm rotierte ordentlich durch, ließ in der zweiten Hälfte eine komplett neue Elf ran. Entsprechend verteilten sich die zehn Tore der zweiten Hälfte auf sechs neue Torschützen: Jonas Oehmichen traf dreimal, Stefan Kutschke und Tony Menzel je zweimal und Niklas Hauptmann, Paul Lehmann und Neuzugang Vinko Sapina an seinem Geburtstag jeweils einmal ins Tor des Kreisoberliga-Aufsteigers.

Auch Niklas Hauptmann (r.) durfte sich in die Torschützenliste der Dynamos eintragen. © Picture Point / Sven Sonntag

29. Juni, 15.56 Uhr: Neun Tore zur Halbzeit für Dynamo

Halbzeit in Lunzenau! Mit einer standesgemäßen 9:0-Führung im Rücken geht die SGD in die Pause. Die Treffer für die Schwarz-Gelben, die zum ersten Mal ihre neuen Trikots ausführten, erzielten Tom Berger (3), Dmytro Bohdanov (2), Robin Meißner (2), Jakob Lemmer und Rückkehrer Oliver Batista Meier.

Insgesamt neun Tore bejubelten die Dynamo-Kicker. © Picture Point / Sven Sonntag

29. Juni, 14.31 Uhr: So startet Dynamo Dresden in den Test gegen Lunzenau

In rund einer halben Stunde geht es mit dem ersten Testspiel der Dynamo-Vorbereitung los. Dabei dürfen einige Neuzugänge direkt von Beginn an ran: Im Tor startet Tim Schreiber, auch Dennis Duah und Aljaz Casar stehen in der Startelf. Vinko Sapina, Jan Hendrik Marx und Lukas Boeder sitzen auf der Bank, der erst gestern verpflichtete Christoph Daferner ist noch nicht mit von der Partie.

Mit dieser Aufstellung startet Dynamo Dresden ins erste Testspiel des Sommers. © privat

29. Juni, 11.18 Uhr: Trifft der nächste Neue bei Dynamo schon im Trainingslager ein?

Sieben Neuzugänge hat die SGD bereits vorgestellt, die Kaderplanung ist damit aber noch nicht abgeschlossen. Das Trainingslager, das am kommenden Montag in Heilbad Heiligenstadt startet, ist für die Eingliederung ins Team besonders wichtig - reist der nächste Neue also schnell hinterher? Mehr darüber lest Ihr im TAG24-Artikel: "Kommt Dynamos 8. Neuzugang ins Trainingslager nachgereist?"

29. Juni, 11.03 Uhr: Dynamo Dresden trifft heute auf SV Fortschritt Lunzenau

Nicht einmal eine Woche nach dem Trainingsauftakt kann Neu-Coach Thomas Stamm (41) seine Mannen bereits im Spielgeschehen beobachten: Am heutigen Samstag steht um 15 Uhr das erste Testspiel der Vorbereitung an. In Lunzenau, rund 25 Kilometer nordwestlich von Chemnitz, trifft die SGD auf den SV Fortschritt Lunzenau, der in der abgelaufenen Saison Meister in der Mittelsachsenklasse wurde. Die bisher sieben Neuzugänge um Geburtstagskind Vinko Sapina (29) dürfen auf ihren ersten Auftritt im neuen Dynamo-Trikot hoffen, das in der heutigen Partie seine Premiere feiert.

Im Training ging es bei Dynamo Dresden bereits zur Sache, jetzt folgt das erste Testspiel der Sommervorbereitung. Die beiden Neuzugänge Aljaz Casar (23, l.) und Geburtstagskind Vinko Sapina (29) könnten zu ihrem ersten Einsatz in Schwarz-Gelb kommen. © Holm Helis

28. Juni, 15.12 Uhr: 7. Dynamo-Neuzugang ist mit Daferner ein alter Bekannter

Ein bekanntes Gesicht stürmt wieder für Dynamo. Vom 1. FC Nürnberg kommt Christoph Daferner (26) auf Leihbasis für ein Jahr zurück zur SGD. Der Stürmer steuerte in der Saison 2020/11 insgesamt 12 Treffer zum Aufstieg der SGD in die 2. Liga bei. Eine Saison später erzielte er 13 Treffer, konnte den Abstieg der SGD aber nicht verhindern. Mehr lest Ihr im Artikel: "Rückkehr zu Dynamo. SGD holt Daferner zurück."

In der Saison 2024/25 trägt Christoph Daferner (26) wieder das Trikot der SGD. © SG Dynamo Dresden

28. Juni, 11.50 Uhr: Dynamo-Coach Stamm glaubt an Batista Meier

Dynamo Dresden feilt am Kader für die kommende Drittliga-Saison. Thomas Stamm (41), neuer Chefcoach der SGD, wird Leistungsträger brauchen - will die jungen Akteure um Oliver Batista Meier (23) fordern. Mehr dazu erfahrt Ihr im Artikel: "Bekommt "OBM" bei Dynamo eine tragende Rolle?"

27. Juni, 9.53 Uhr: Das neue Trikot ist da!

Das Geheimnis ist gelüftet! Pünktlich um 9.53 Uhr stellte Dynamo auf sämtlichen sozialen Kanälen und im Online-Shop sein neues Trikot vor. Mag das Design im ersten Moment schlicht aussehen, hat es einige Besonderheiten und Verbindungen zur Historie und Stadt Dresdens integriert. Mehr im TAG24-Artikel: "So sieht das neue Heimtrikot der SGD aus".

27. Juni, 6.23 Uhr: Dynamo stellt heute sein neues Trikot vor

Vormerken! Um 9.53 Uhr lassen Dynamo und Ausrüster Jako die Katze aus dem Sack - dann wird das SGD-Gewand für die neue Spielzeit vorgestellt. Nur so viel ist klar: Die Ärmel werden schwarz sein, wie Jako und die Dynamo-Akteure in einem Teaser-Video auf Instagram verraten. Das Trikot selbst wird ein komplett neues Design haben, da Dresden nach drei Jahren mit dem britischen Hersteller Umbro zum deutschen Ausrüster wechselt, der die SGD bereits von 2008 bis 2011 ausstattete. Allen Ungeduldigen können wir das neue Aufwärm-Shirt empfehlen, das bereits im Shop verfügbar ist.

Zum Vergleich: Das war das Dynamo-Trikot der abgelaufenen Saison. © Lutz Hentschel

26. Juni, 19.26 Uhr: Yannick Stark packt über seine Horror-Zeit in der Türkei aus

Als Yannick Stark (33) Dynamo Dresden 2022 nach dem Abstieg in Richtung Türkei verließ, wirkte seine Zukunft sonnig - doch schnell zogen dunkle Wolken am Himmel auf. Was genau passiert ist, lest Ihr im TAG24-Artikel: "FIFA sprach ihm 200.000 Euro zu! Ex-Dynamo Yannick Stark erlebte Horror-Zeit in der Türkei".

Yannick Stark (33) suchte die Herausforderung in der Türkei und © PICTURE POINT / S. Sonntag

26. Juni, 12.38 Uhr: Dynamo-Keeper Tim Schreiber muss sich erst eingewöhnen

Dynamos Neuzugang im Tor hat hervorragende Stammplatzchancen. Auch wenn Tim Schreiber (22) aus Freital bei Dresden stammt, muss er sich bei der SGD erst eingewöhnen. Was er über das Duell mit Daniel Mesenhöler (28) denkt, lest Ihr im Artikel: "Dynamos Neuer zwischen den Pfosten: "Ich will Vollgas geben, um noch besser zu werden"."

Tim Schreiber (22, rechts) wird wohl die neue Nummer eins im Dresdner Tor werden. © Holm Helis

26. Juni, 6.20 Uhr: Dynamo-Konkurrent will Ahmet Arslan als Königstransfer!

Wir starten mit einem brandheißen Gerücht in den Mittwoch: Laut Reviersport bastelt Dynamos Liga-Konkurrent Rot-Weiß Essen an einer Verpflichtung Ahmet Arslans (30)! Der Drittliga-Torschützenkönig von 2022/23 hat nach Ende seiner Leihe weder eine Zukunft bei der SGD noch beim 1. FC Magdeburg, der den Offensivspieler vergangenen Sommer für stolze 400.000 Euro kaufte. Der Wechsel zum Zweitligisten entpuppte sich genauso zum Missverständnis wie die abermalige Dynamo-Rückkehr. Essen scheint dennoch von Arslans Qualitäten überzeugt, Trainer Christoph Dabrowski (45) soll dem begnadeten Techniker im Urlaub auf Mallorca einen Wechsel schmackhaft gemacht haben. Das Problem: Arslan müsste bei einem RWE-Wechsel deutlich Abstriche seines bis dato fürstlichen Gehalts von angeblich mindestens 30.000 Euro hinnehmen. Noch sind sich nicht alle Parteien einig. Für Essen wäre Arslan der Königstransfer!

Das zweite Gastspiel von Ahmet Arslan (30) bei Dynamo Dresden lief nicht wie gewünscht. Jetzt könnte es den Offensivspieler zu Rot-Weiß Essen ziehen. © Lutz Hentschel

25. Juni, 17.30 Uhr: Dynamos Neuzugang erwartet auch einen Neuzugang

Für Dynamos Lukas Boeder (27) wird es in diesem Jahr noch richtig spannend. Denn der Neuzugang vom 1. FC Saarbrücken muss sich nicht nur beruflich neu orientieren. Der Innenverteidiger und seine Frau Helen erwarten nämlich ihr erstes Kind. Über Instagram teilte das Paar die freudige Botschaft. Mehr dazu erfahrt Ihr im Artikel: "Echte Dresdnerin im Anmarsch! Dynamo-Neuzugang im Baby-Glück."

Lukas Boeder (27) und seine Frau sind happy: Sie erwarten Nachwuchs. © Jens Maßlich

25. Juni, 16.30 Uhr: Zwei harte Trainingseinheiten für die Dynamo-Profis

Sommervorbereitung ist kein Zuckerschlecken, das müssen die Profis von Dynamo Dresden gerade am eigenen Leib erfahren. Bei fast 30 Grad Celsius ließ Coach Thomas Stamm (41) seine Mannen gleich doppelt schwitzen. Am Vormittag ging es für 120 Minuten auf dem Trainingsplatz zur Sache. Am Nachmittag standen 90 Minuten lang Kraftkreis und Fußballtennis auf dem Programm.

Weniger anstrengend als der Kraftkreis: Dynamos Profis beim Fußballtennis. © Jens Maßlich

25. Juni, 13 Uhr: Neuzugang Vinko Sapina über seine Ziele bei Dynamo Dresden

Der Transfer überraschte viele, er selbst hat Großes vor bei Dynamo Dresden: Vinko Sapina (28) wechselte im Sommer von Rot-Weiss Essen, dem Konkurrenten aus der 3. Liga nach Sachsen. Mehr über seine Ziele lest Ihr im Artikel: "Sapina will bei Dynamo eine Führungsrolle übernehmen".

Vinko Sapina (28, r.) will bei Dynamo eine Führungsrolle einnehmen. © Holm Helis

25. Juni, 12 Uhr: Die Woche bei Dynamo Dresden im Überblick