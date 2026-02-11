 95.456

Olympia 2026 im Ticker: Preuß verschießt Medaillen-Chance, Simon holt nächstes Gold

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Julia Simon hat im Biathlon-Einzel über 15 Kilometer ihre nächste Goldmedaille geholt.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein, Nick-Fabrice Vetter

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind im vollen Gange!

Am vierten Wettkampftag raste Rennrodlerin Julia Taubitz zur dritten Goldmedaille für Deutschland, Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann holten zudem Silber in der Team-Kombination. Die DSV-Skispringer schrammten hingegen denkbar knapp an Edelmetall vorbei.

In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

11. Februar, 15.30 Uhr: Julia Simon holt nächste Goldmedaille, Franziska Preuß geht leer aus

Die Französinnen dominieren den Biathlon-Einzel der Frauen über 15 Kilometer! Julia Simon schnappt sich Gold, Teamkollegin Lou Jeanmonnot freut sich über Silber. Lora Hristova aus Bulgarien wird Dritte.

Vanessa Voigt schrammt als Vierte nur knapp am Podest vorbei, Janina Hettich-Walz landet auf einem passablen achten Platz.

Für die deutsche Medaillen-Hoffnung Franzi Preuß lief es hingegen nicht wirklich rund. Beim letzten Schießen wollen die Scheiben zwei und vier nicht fallen, als die 31-Jährige völlig fertig im Ziel ankommt, hat sie mehr als zwei Minuten Rückstand auf Simon. Das reicht nur für den zehnten Platz. Dabei war die Bayerin nach drei perfekten Schießeinlagen lange auf Medaillenkurs.

11. Februar, 14.15 Uhr: Jens Lurås Oftebro gewinnt Gold in der Nordischen Kombination

Die Goldmedaille im Langlauf über zehn Kilometer geht nach Norwegen! Jens Lurås Oftebro sinkt völlig erschöpft im Ziel zusammen, der Österreicher Johannes Lamparter holt Silber, Bronze schnappt sich Eero Hirvonen aus Finnland.

Vinzenz Geiger war lange Teil der Spitzengruppe, am Ende ging ihm aber die Luft aus, er landete auf Platz zehn und damit noch hinter seinem deutschen Teamkollegen Johannes Rydzek, der Achter wurde. Julian Schmid fuhr als 14. ins Ziel.

11. Februar, 12:41 Uhr: Franjo von Allmen gewinnt zum dritten Mal Gold

Damit krönt sich der 24-jährige Schweizer wahrscheinlich zum König der diesjährigen Winterspiele. Mit einem Vorsprung von 0,13 setzte er sich gegen seinen direkten Konkurrenten, dem Amerikaner Ryan Cochran-Siegle (33) durch.

Marco Odermatt (28), welcher vor dem Beginn der Olympischen Winterspiele als Favorit auf die Goldmedaille gehandelt wurde, belegte den dritten Platz.

Franjo von Allmen ist erst der dritte männliche Skifahrer in der Geschichte, der es geschafft hat drei Goldmedaillen bei ein und denselben olympischen Spielen abzusahnen. Somit stellt er sich auf dasselbe Treppchen von Ski-Legenden wie der Österreicher Toni Sailer (†73) und dem Franzosen Jean-Claude Killy (82).

11. Februar, 11.12 Uhr: Hasswelle gegen 19-jährige Skispringerin

Nach dem Ausscheiden des polnischen Teams beim olympischen Mixed-Wettbewerb im Skispringen wurde die 19-jährige Pola Beltowska von einer Flut aus hasserfüllten Kommentaren im Netz und den sozialen Medien überrollt.

"Mir ist klar, dass mein Sprung uns den Einzug in die zweite Runde gekostet hat. Ich hatte Angst vor diesem Sprung. Ich wollte niemanden enttäuschen, aber es hat nicht geklappt", erklärt die Teenagerin nach einem Sprung von gerade einmal 82 Metern und nimmt die Schuld am Ausscheiden ihres Teams auf sich. Doch mit dem, was in den Kommentarspalten auf sie wartet, hat die junge Skispringerin nicht gerechnet.

11. Februar, 10.43 Uhr: Olympia-Veteran bricht sich Genick im Training

Schock im Olympia-Dorf! Am vergangenen Montagabend stürzte der australische Snowboardcross-Fahrer Cam Bolton (35) schwer im Training. Die Verletzung bedeutet für den Veteran das sichere Olympia-Aus.

Das Australische Sportinstitut "NSWIS" bestätigte den heftigen Crash des erfahrenen Athleten. Am gestrigen Dienstag litt Bolton demnach an immer stärker werden Schmerzen im Kopf-, Hals- und Nackenbereich, woraufhin er zu einem CT-Scan in die Olympische Polyklinik gebracht wurde.

Dort folgte die Schock-Diagnose: Bolton hat sich bei seinem Sturz zwei stabile Halswirbelfrakturen zugezogen. Nach dem Scan wurde er sofort in ein mailändisches Krankenhaus gebracht.

10. Februar, 22.20 Uhr: Das war der vierte Wettkampftag

Während beim Eishockey der Frauen und im Eiskunstlauf der Männer noch die Kufen klirren, verabschieden wir uns aus dem vierten Wettkampftag, den Julia Taubitz mit der dritten Goldmedaille für Team D bestimmte.

Im Medaillenspiegel klettert Deutschland dadurch zwischenzeitlich auf den geteilten zweiten Platz mit Schweden, Norwegen führt die Rangliste aktuell mit sechs Gold-Coups an.

10. Februar, 20.45 Uhr: Deutsche Skispringer gehen leer aus, Slowenien holt Gold

Ist das bitter! Das DSV-Quartett um Agnes Reisch, Felix Hoffmann, Selina Freitag und Philipp Reimund rauscht nach acht Sprüngen einen halben Meter am Treppchen vorbei und muss sich mit Platz vier hinter Japan begnügen.

Slowenien um die beiden Star-Geschwister Domen und Nika Prevc springt souverän zur Goldmedaille, Norwegen freut sich über Silber.

10. Februar, 20.26 Uhr: Schnappt sich Team D heute noch eine Medaille?

Eine Edelmetall-Entscheidung steht heute noch aus: Im Mixed-Teamspringen hofft Deutschland derzeit auf eine weitere Medaille nach dem Gold-Coup von Philipp Raimund.

Aktuell sieht es für den Olympiasieger, Agnes Reisch, Felix Hoffmann und Selina Freitag aber noch nicht unbedingt nach dem Treppchen aus. Schlussspringer Raimund darf noch ran, die Slowenen um die Geschwister Prevc sind auf Gold-Kurs.

10. Februar, 19.12 Uhr: Julia Taubitz holt die nächste Goldmedaille für Deutschland!

Rennrodlerin Julia Taubitz hat es geschafft! Die Sportsoldatin aus Annaberg-Buchholz brilliert auch im vierten Durchgang und behauptet den ersten Platz im Einsitzer der Frauen vor der Lettin Elina Bota.

Mit Tränen im Gesicht und der schwarz-rot-goldenen Fahne im Rücken freut sich die 29-Jährige über ihren ersten Olympiasieg. Am Ende landet die Erzgebirgerin mit einem monströsen Vorsprung von 0,918 Sekunden und einer Zeit von 3:30,625 Minuten ganz oben auf dem Treppchen, vor ihrer lettischen Konkurrentin. Die US-Amerikanerin Ashley Farquharson (+0,957) darf sich über Bronze freuen.

10. Februar, 17.34 Uhr: Rodlerin Taubitz weiter auf Goldkurs - Fräbel mit großem Patzer

Rennrodlerin Julia Taubitz kann sich weiter beste Hoffnungen auf ihr erstes Olympia-Gold machen. Die 29-Jährige aus dem Erzgebirge führt auch nach dem dritten von vier Läufen deutlich mit 0,704 Sekunden vor der Lettin Elina Bota.

Allerdings profitierte sie dabei von einem großen Patzer von ihrer bis dato Zweitplatzierten deutschen Konkurrentin Merle Fräbel, die direkt am Start den Schlitten verriss und jetzt sogar um die Medaille bangen muss.

Die Entscheidung fällt im vierten und letzten Durchgang ab 18.50 Uhr.

10. Februar, 16.14 Uhr: Italien sichert sich Bronze im Curling-Mixed

Das Spiel um Platz drei im Curling-Mixed-Wettbewerb hat einen Sieger gefunden: Italien schlägt Großbritannien mit 5:3 und holt die nächste Medaille bei diesen Winterspielen.

Das Finale zwischen Schweden und den USA steigt um 18.05 Uhr.

