Transfermarkt im Ticker: Koreanischer Nationalstürmer wechselt in die 2. Bundesliga

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Transfermarkt im Ticker: Darmstadt 98 hat sich die Dienste des südkoreanischen Stürmers Ho-jae Lee gesichert.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Deutschland - Der Sommer wird heiß! Nicht nur aufgrund der Temperaturen, sondern weil es im deutschen Fußball auf dem Transfermarkt bis zum Deadline Day am 1. September rund geht.

In unserem Liveticker geben wir Euch einen Überblick über die wichtigsten Transfers der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga sowie ausgewählte Wechsel in den Regionalligen. Auf internationaler Ebene werfen wir ein Auge auf die Kracher-Verpflichtungen der Top-Teams.

Hier geht es zum Liveticker:

29. Juli, 13.54 Uhr: Darmstadt 98 verpflichtet Mittelstürmer aus Südkorea

Darmstadt 98 besetzt die Sturmzentrale neu: Ho-jae Lee (25) aus Südkorea wechselt vom Erstligisten Pohang Steelers in die 2. Bundesliga.

Lee hatte seinen ersten Profivertrag 2021 bei den Steelers unterschrieben und war dem Klub seither treu geblieben. In 177 Pflichtspielen traf er 53 Mal und spielte sich damit sogar in den Fokus der südkoreanischen Nationalmannschaft, für die er 2025 debütierte und seither dreimal auflief.

"Ich war sofort begeistert von der Möglichkeit, meine Karriere in Deutschland fortzusetzen. Ich habe den deutschen Fußball immer schon verfolgt und freue mich sehr darüber, nun ein Teil davon zu sein und bei einem Verein mit großer Tradition unterschrieben zu haben", schwärmte der 25-Jährige: "Es ist ein großer Antrieb für mich, das Vertrauen künftig mit Toren zurückzuzahlen und ich kann es nicht erwarten, erstmals das Darmstadt-Trikot überzustreifen."

Ho-jae Lee (25) ging seit 2021 für die Pohang Steelers auf Torejagd.
Ho-jae Lee (25) ging seit 2021 für die Pohang Steelers auf Torejagd.  © IMAGO / ZUMA Press Wire

28. Juli, 17.47 Uhr: Felix Higl wechselt zu Preußen Münster

Die SpVgg Greuther Fürth gibt Felix Higl (29) nach nur einer Saison schon wieder ab. Der Mittelstürmer wechselt zum Zweitliga-Absteiger Preußen Münster.

Erst vergangene Saison war der 29-Jährige für 150.000 Euro vom SSV Ulm zum Kleeblatt gekommen, wo er sich aber nicht vollends durchsetzen konnte. Zwar stand er in der 2. Bundesliga 19 Mal auf dem Rasen, allerdings fast ausschließlich als Joker.

"Felix ist ein großer Mittelstürmer, der unsere Offensivreihe mit seinen Qualitäten gut ergänzt. Er kann mit seiner Größe und Robustheit als Wandspieler agieren, sich mit seinen fußballerischen Fähigkeiten aber genauso in unser Kombinationsspiel einbringen und auch im Strafraum als Zielspieler fungieren", freute sich Münsters Sportdirektor Jan Uphues dafür nun.

28. Juli, 11.48 Uhr: Viel Bundesliga-Erfahrung für Fortuna Düsseldorf

Die Kaderplanungen von Fortuna Düsseldorf in der 3. Liga schreiten voran: Der Absteiger nimmt Offensivspieler Philipp Förster (31) bis 2027 unter Vertrag, er erhält die Rückennummer 10.

Der Mittelfeldmann kommt mit der Erfahrung von 83 Bundesliga- und 137 Zweitligaspielen für Klubs wie den VfB Stuttgart, VfL Bochum, Darmstadt 98 oder den 1. FC Nürnberg nach Düsseldorf, zuletzt spielte er für den KSC, den er zum Saisonende ablösefrei verließ.

"Mit Philipp gewinnen wir einen weiteren erfahrenen Offensivspieler für uns. Er ist ein technisch starker Spieler, der mit seinem linken Fuß und seiner Kreativität ein Unterschiedsspieler sein kann", erklärte Sportvorstand Samir Arabi (47).

Philipp Förster (31, l.) unterschreibt für ein Jahr in Düsseldorf.
Philipp Förster (31, l.) unterschreibt für ein Jahr in Düsseldorf.  © Fortuna Düsseldorf

26. Juli, 9.39 Uhr: Eintracht Braunschweig verleiht Jona Borsum

Abschied auf Zeit: Jona Borsum (21) läuft die bevorstehende Saison nicht für Zweitligist Eintracht Braunschweig auf.

Der 21-jährige Mittelfeldspieler wechselt nämlich auf Leihbasis zum eine Klasse niedriger spielenden SV Meppen, um dort Erfahrung zu sammeln. Das verkündeten die Löwen selbst am Samstagabend.

"Für die Entwicklung von Jona ist die Leihe in die 3. Liga ein sinnvoller und richtiger Schritt. Er braucht regelmäßige Spielpraxis auf hohem Niveau, um seine gute Entwicklung aus dem Vorjahr fortzusetzen. Wir trauen Jona zu, dass er sich in Meppen durchsetzt und wünschen ihm für die kommenden Monate viel Erfolg. Seinen Weg werden wir aufmerksam beobachten", so Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel (38).

25. Juli, 12.07 Uhr: Luca Erlein schließt sich Werkself an

Ein neuer Defensivmann für Erstligist Bayer 04 Leverkusen: Luca Erlein (19) wechselt fest von Oberhaus-Konkurrent TSG 1899 Hoffenheim an den Rhein.

Wie die Farbenstädter am Samstagvormittag bekannt gaben, unterschrieb der Rechtsverteidiger einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030.

Für den 19-Jährigen heißt es aber erst einmal Koffer packen: Per Leihe geht es nämlich weiter zu Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus.

25. Juli, 9.52 Uhr: SpVgg Greuther Fürth holt S04-Talent Wallentowitz

Es hatte sich bereits angedeutet, nun ist es offiziell: Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat den Transfer von Nachwuchstalent Mika Wallentowitz (18) bekannt gegeben.

Der junge Mittelfeld-Akteur kommt auf Leihbasis vom Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 an den Ronhof, teilten die Kleeblätter am Freitag mit.

Die Spielvereinigung sicherte sich darüber hinaus noch eine Kaufoption für Wallentowitz, dessen Vertrag bei den Königsblauen noch bis Sommer 2030 läuft.

"Mika kann verschiedene Positionen abdecken und sowohl im Zentrum als auch am Flügel zum Einsatz kommen. Er bringt durch sein Gesamtpaket aus Physis, Mentalität und Flexibilität nochmal neue Facetten in unsere Mannschaft ein. Das eröffnet unserem Cheftrainer weitere Optionen, das Team taktisch auszurichten", so Sport-Geschäftsführer Daniel Meyer (46) zur Verpflichtung des 18-Jährigen.

Wechselt leihweise zur SpVgg Greuther Fürth: Mika Wallentowitz (18).
Wechselt leihweise zur SpVgg Greuther Fürth: Mika Wallentowitz (18).  © IMAGO / Fussball-News Saarland

25. Juli, 9.38 Uhr: Hertha BSC gibt ersten Neuzugang bekannt

Lange hat's gedauert, nun hat auch Zweitligist Hertha BSC seinen ersten Neuzugang in dieser Sommertransfer-Periode vorgestellt.

Vom englischen Zweitligisten FC Burnley kommt Offensivmann Oluwaseun Adewumi (21) per Leihe für eine Saison nach Berlin.

Mehr dazu hier: "Erster Neuzugang ist da: Hertha BSC holt dribbelstarken Flitzer aus England"

24. Juli, 13.10 Uhr: HSV verstärkt Mittelfeld mit Bilal Nadir

Der Hamburger SV hat die nächste Verstärkung eingetütet: Bilal Nadir (22) kommt ablösefrei von Olympique Marseille.

Alle Infos zum Wechsel findet Ihr hier: "Offiziell: HSV verstärkt sich mit Acht-Millionen-Mann aus Marokko".

23. Juli, 17.39 Uhr: VfL Wolfsburg schnappt sich Muhammed Damar

Von Nordbaden nach Niedersachsen: Muhammed Damar (22) kehrt der TSG 1899 Hoffenheim den Rücken und wechselt fest zum VfL Wolfsburg.

Am späten Donnerstagnachmittag gab der Bundesliga-Absteiger den Transfer des offensiven Mittelfeldspielers bekannt. Der 22-Jährige unterschrieb demnach einen Vertrag über fünf Jahre bis zum 30. Juni 2031.

"Er verfügt über eine ausgeprägte Spielintelligenz, bewegt sich sehr gut zwischen den Linien und findet auch unter Druck kreative Lösungen. Mit diesen Qualitäten erweitert er unsere Möglichkeiten im Mittelfeld und gibt unserem Offensivspiel zusätzliche Impulse", ist sich VfL-Sportdirektor Pirmin Schwegler (39) der Qualität des Neuzugangs bewusst.

Trägt nicht länger Blau und Weiß: Muhammed Damar (22).
Trägt nicht länger Blau und Weiß: Muhammed Damar (22).  © IMAGO / foto2press

23. Juli, 15.49 Uhr: SC Verl tütet Leipold-Deal ein

Drittligist SC Verl hat den Transfer von Andre Leipold (24) perfekt gemacht.

Wie die Schwarz-Weißen an diesem Donnerstagnachmittag bekannt gaben, wechselt der 24-jährige Flügelspieler vom tschechischen Erstligisten FK Pardubice nach Ostwestfalen. Über die genauen Vertragsdetails wurden keine Angaben gemacht.

"Mit André gewinnen wir einen Tempospieler, der sowohl über die rechte als auch über die linke Seite für Gefahr sorgen kann. Mit seinen Fähigkeiten im Eins-gegen-Eins wird er zu einer weiteren interessanten Option für unser Offensivspiel", so Verls Sportvorstand Zlatko Janjic (40) in der offiziellen Klub-Mitteilung.

"Er sucht immer die spielerische Lösung und möchte immer den Ball haben, was perfekt zu unserer Spielidee passt."

23. Juli, 14.04 Uhr: Fortuna Düsseldorf angelt sich Marcel Benger

Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Marcel Benger (28) verpflichtet.

Der 28-Jährige, der zuletzt beim SC Preußen Münster unter Vertrag stand, kommt ablösefrei zu den Rheinstädtern und unterschrieb dort ein Arbeitspapier bis 2027.

"Wir freuen uns sehr, dass sich Marcel für die Fortuna entschieden hat. Mit ihm gewinnen wir einen fußballerisch starken, spielintelligenten und technisch versierten Spieler, der sehr gut zu unserer Spielidee passt. Wir sind davon überzeugt, dass er mit seinen Qualitäten und seiner Erfahrung ein wichtiger Faktor für unser Team werden kann", wird Sportvorstand Samir Arabi (47) in der offiziellen Vereinsmitteilung zum Transfer zitiert.

23. Juli, 13.52 Uhr: Kilian Jakob schließt sich Viktoria Köln an

Viktoria Köln hat sich die Dienste von Kilian Jakob (28) gesichert.

Nach dem Auslaufen seines Vertrags bei den in die Regionalliga abgestiegenen Löwen aus München schließt sich der 28-Jährige Linksaußen den Domstädtern ablösefrei an.

"Kilian wird unsere Defensive mit seiner Erfahrung und fußballerischen Qualität verstärken. Er bringt hohe Geschwindigkeit, Progressivität im Aufbau und eine hohe Aufmerksamkeit mit. Damit passt er super in unsere Spielidee und rundet als flexibler Linksfuß unsere Optionen im Kader ideal ab", freut sich Viktoria-Boss Valentin Schäfer (31) über den Neuzugang.

Kilian Jakob (28) hat einen neuen Arbeitgeber gefunden.
Kilian Jakob (28) hat einen neuen Arbeitgeber gefunden.  © Viktoria Köln

23. Juli, 13.37 Uhr: FC Barcelona verpflichtet Karim Adeyemi

Jetzt ist der Deal fix! Karim Adeyemi (24) verlässt Borussia Dortmund und wechselt zum spanischen Top-Klub FC Barcelona.

Die Katalanen bestätigten am Donnerstag den Transfer, statteten den 24-jährigen Flügelflitzer mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2031 aus.

Wie üblich wurde die genaue Ablöse nicht bekannt gegeben. Nach Informationen mehrerer Medien hätten sich die beiden Klubs allerdings auf eine Summe von 22 Millionen Euro geeinigt. Zusätzlich sollen durch Boni weitere sieben Millionen Euro hinzukommen.

Zieht es zum FC Barcelona: Karim Adeyemi (24).
Zieht es zum FC Barcelona: Karim Adeyemi (24).  © INA FASSBENDER / AFP

22. Juli, 20.59 Uhr: Deal fix! FC Schalke 04 holt Maximilian Wöber

Bundesliga-Rückkehrer Schalke 04 rüstet für die neue Saison weiter auf und verstärkt mit Maximilian Wöber (28) seine Defensive.

Der österreichische Abwehrspieler kommt ablösefrei vom englischen Premier-League-Klub Leeds United zu den Königsblauen.

Wöber, der in der vergangenen Spielzeit noch leihweise bei Oberhaus-Konkurrent SV Werder Bremen unter Vertrag gestanden hatte, unterschrieb beim S04 ein Arbeitspapier bis 2027. Weitere Details zum Deal wurden nicht bekannt gegeben.

22. Juli, 17.37 Uhr: Nürnberg-Talent Maboulou wechselt per Leihe nach Köln

Ein Neuer für die Offensive! Drittligist Viktoria Köln hat am Mittwochnachmittag die Verpflichtung von Noah Maboulou (21) bekannt gegeben.

Der 21 Jahre junge Angreifer wechselt demnach per Leihe vom eine Klasse höher spielenden 1. FC Nürnberg in die Domstadt.

"Noah zeichnet sich durch hohes Tempo, einen guten Zug zum Tor und Abschlussqualität mit beiden Füßen aus. Dazu ist er offensiv flexibel und kann auch als zweiter Stürmer oder über den Flügel spielen", weiß Viktoria-Boss Valentin Schäfer (31) um die Qualität des viermaligen U20-Nationalspielers.

Läuft in der Saison 2026/27 für Viktoria Köln auf: Noah Maboulou (21).
Läuft in der Saison 2026/27 für Viktoria Köln auf: Noah Maboulou (21).  © Viktoria Köln

22. Juli, 11.59 Uhr: Der Karlsruher SC verstärkt das defensive Mittelfeld

Der finnische Nationalspieler Santeri Väänänen (24) wechselt von Rosenborg Trondheim zum Karlsruher SC in die 2. Bundesliga.

Dem Vernehmen nach hat der Sechser bis 2029 unterschrieben und eine Ablöse im niedrigen bis mittleren sechsstelligen Bereich gekostet. Mit dem norwegischen Spitzenklub spielte der 24-Jährige vergangene Saison noch in der Conference-League-Quali, auch in der CL-Quali und in der Europa League stand er schon auf dem Rasen.

"Mit seiner Zweikampfstärke, seiner Spielintelligenz und seiner Mentalität bringt er genau die Qualitäten mit, die wir für unser Mittelfeld gesucht haben", freute sich KSC-Direktor Timon Pauls.

Der KSC angelt sich den finnischen Nationalkicker Santeri Väänänen (24, M.).
Der KSC angelt sich den finnischen Nationalkicker Santeri Väänänen (24, M.).  © KSC

22. Juli, 8.32 Uhr: HSV holt neuen Stürmer aus England

Vor fünf Jahren kostete Patson Daka (27) noch 30 Millionen Euro Ablöse, jetzt kommt er ablösefrei zum HSV. Die Hansestädter haben den sambischen Nationalangreifer verpflichtet, nachdem sein Vertrag bei Leicester City abgelaufen war.

Alle Infos zum Deal unter: "Neuer Stürmer da! HSV holt Patson Daka von Leicester City".

Titelfoto: IMAGO / ZUMA Press Wire

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