RB-Leipzig-Blog: Bitteres WM-Aus für Christoph Baumgartner!

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RB-Leipzig-Blog: Die WM steht in den Startlöchern. Einer, der nun aber doch nicht dabei sein wird, ist Christoph Baumgartner.

Von Michi Heymann, Nico Zeißler, Juliane Bonkowski, Annika Rank, Tamina Porada, Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Mit einer 1:4-Klatsche verabschiedete sich RB Leipzig am Samstag aus der diesjährigen Bundesliga-Saison. Sicherlich nicht das gewünschte Ergebnis, doch das große Ziel, der Einzug in die Champions League ist geschafft.

Nun muss der Kader für die kommende Spielzeit zusammengestellt werden. Währenddessen steht für einige RB-Spieler die WM auf dem Plan.

In unserem RB-Leipzig-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, die Transfers, das Training und die Testspiele.

2. Juni, 12.35 Uhr: Christoph Baumgartner fällt für die WM aus

Das ist bitter: Wenige Tage vor der Abreise der österreichischen Nationalmannschaft in die USA hat sich Christoph Baumgartner (26) beim Aufwärmen für das Testspiel gegen Tunesien am Montag eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen.

Ein MRT am Dienstag ergab, dass ein Einsatz bei der WM daher unmöglich ist. Österreichs Trainer Ralf Rangnick (67) zeigte sich enttäuscht, da der 26-Jährige ein wichtiger Spieler sei, aber: "Jetzt gilt unsere volle Unterstützung seiner Genesung."

Es wäre die erste WM für Baumgartner gewesen.

Beim Aufwärmen vor dem Test gegen Tunesien war Christoph Baumgartner (26) noch dabei, doch genau dabei zog er sich die Verletzung zu.
Beim Aufwärmen vor dem Test gegen Tunesien war Christoph Baumgartner (26) noch dabei, doch genau dabei zog er sich die Verletzung zu.  © IMAGO / Steinsiek.ch

22. Mai, 15.45 Uhr: Xaver Schlager verabschiedet sich im Video von RB Leipzig

Nach vier Jahren bei RB Leipzig schlägt Xaver Schlager (28) einen neuen Weg ein. Der Österreicher verlässt die Sachsen in unbekannte Richtung.

Zum Abschied hat er sich in einem Video noch einmal von seinen Wegbegleitern und den Fans verabschiedet. "Ich möchte Danke sagen für vier wunderschöne Jahre. Danke an die Fans. Wir haben zusammen großartige Nächte erlebt, tolle Champions-League-Abende gefeiert und Titel gewonnen."

Immerhin Nicolas Seiwald (25) und Christoph Baumgartner (26) wird er in der Nationalmannschaft noch regelmäßig sehen. "Alle anderen wohl eher seltener", so der Mittelfeldmann.

Xaver Schlager (28) verlässt RB Leipzig nach vier Jahren.
Xaver Schlager (28) verlässt RB Leipzig nach vier Jahren.  © Picture Point / Roger Petzsche

19. Mai, 13.26 Uhr: Timo Schlieck verlängert bei RB Leipzig

RB Leipzig hat den Vertrag mit seinem verletzungsanfälligen Keeper Timo Schlieck bis 2029 verlängert. Der 20-Jährige ist aktuell noch an die SpVgg Greuther Fürth verliehen, mit der Schlieck in der Relegation gegen Essen um den Zweitliga-Verbleib kämpft.

In Fürth kam Schlieck verletzungsbedingt nur auf neun Einsätze, bei denen er 22 Gegentore kassierte und einmal eine weiße Weste hatte.

Timo Schlieck (20) kämpft mit Fürth um den Verbleib in der 2. Bundesliga.
Timo Schlieck (20) kämpft mit Fürth um den Verbleib in der 2. Bundesliga.  © IMAGO / Zink

18. Mai, 9.32 Uhr: Mirja Kropp wurde zur besten Torhüterin der U17-EM gewählt

Seit Sonntag ist die deutsche U17-Nationalmannschaft Europameister. Mit dabei war die 16-jährige RB Leipzig Torhüterin Mirja Kropp. Aufgrund ihrer Leistung wurde sie im Anschluss zur besten Torhüterin des Turniers ausgezeichnet.

Das RB-Leipzig-Nachwuchstalent Mirja Kropp (16) feierte nach dem U17-EM-Sieg einen großen Erfolg. Sie wurde zur besten Torhüterin des Turniers ausgezeichnet.
Das RB-Leipzig-Nachwuchstalent Mirja Kropp (16) feierte nach dem U17-EM-Sieg einen großen Erfolg. Sie wurde zur besten Torhüterin des Turniers ausgezeichnet.  © IMAGO / motivio

17. Mai, 11.34 Uhr: Schnelles Wiedersehen mit Marco Rose?

RB Leipzig ist nach einem Jahr internationaler Abstinenz zurück in der Champions League, wird in der kommenden Spielzeit wieder in der Königsklasse antreten. Dort könnte der Klub auch auf einen alten Bekannten treffen.

Der AFC Bournemouth, aktuell Sechster in der Premier League, kämpft noch um den Einzug in den höchsten europäischen Wettbewerb. Ab dem kommenden Sommer ist Ex-RB-Coach Marco Rose (49) Trainer der Engländer. Heißt: Schafft Bournemouth noch den Sprung auf Rang fünf, könnte es durchaus zum Aufeinandertreffen von RB und Rose in der nächsten Saison kommen.

Marco Rose (49) trainiert ab kommenden Sommer den AFC Bournemouth. Kann der Coach direkt in der Champions League loslegen?
Marco Rose (49) trainiert ab kommenden Sommer den AFC Bournemouth. Kann der Coach direkt in der Champions League loslegen?  © PICTURE POINT / R. Petzsche

11. Mai, 12.52 Uhr: RB verlängert vorzeitig mit Viola Odebrecht

RB Leipzig hat den Vertrag mit Viola Odebrecht (43), Leiterin Frauen- und Mädchenfußball, vorzeitig bis 2030 verlängert. Die 43-Jährige führte das Frauenteam von der 3. Liga bis in die höchste Spielklasse.

"Viola bringt die nötige Erfahrung, ein großes Netzwerk und eine klare Handschrift mit, die die Entwicklung bei RB Leipzig bereits in den vergangenen Jahren entscheidend geprägt haben", erklärte Geschäftsführer Marcel Schäfer (41). Der Vertrag von Odebrecht wäre im Sommer 2027 ausgelaufen.

Die Weltmeisterin von 2003 ist seit sieben Jahren in leitender Position bei RB. "Inzwischen haben wir uns in der Bundesliga etabliert - aber was wir zu meinem Start im Jahr 2019 begonnen haben, ist damit noch nicht abgeschlossen", sagte sie.

Die RB Leipzig Frauen empfangen am Montagabend das Team von Bayer Leverkusen. Vor dem vorletzten Saisonspiel liegen sie in der Tabelle auf Platz 10.

Viola Odebrecht (43) will noch mehr erreichen. (Archivbild)
Viola Odebrecht (43) will noch mehr erreichen. (Archivbild)  © Jan Woitas/dpa

9. Mai, 20.25 Uhr: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer gratuliert RB zur Rückkehr in die Champions League

Unter den 47.800 Gästen in der ausverkauften Red Bull Arena war am Samstag auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU, 51).

"Seit 10 Jahren spielt RB Leipzig in der 1. Bundesliga und seit heute auch wieder in der Champions League ab der nächsten Saison", erklärte der sichtlich erfreute CDU-Politiker nach dem Abpfiff.

"Herzlichen Glückwunsch! Tolle Fußballerlebnisse, auch in den nächsten Jahren. Sachsen ist ein Fußballland! Es ist so großartig, dass wir das alles miteinander haben!"

9. Mai, 14.28 Uhr: RB Leipzigs Startaufstellung gegen St. Pauli

Letztes Heimspiel der Saison in der Red Bull Arena! RB Leipzig trifft am Samstagnachmittag auf den FC St. Pauli.

Inzwischen ist auch klar, welche Elf RB-Coach Ole Werner ins Rennen schickt. Erfreulich: Kapitän David Raum ist zurück!

Aufstellung: Vandevoordt - Orban, Gruda, Baumgartner, Baku, Ouedraogo, Raum, Lukeba, Schlager, Romulo, Diomande

David Raum ist zurück in der Startelf.
David Raum ist zurück in der Startelf.  © PICTURE POINT / S. Sonntag

8. Mai, 12.54 Uhr: Neues Heimtrikot vorgestellt

RB Leipzig läuft beim Spiel gegen St. Pauli am morgigen Samstag im nagelneuen Heimtrikot auf.

Das PUMA-Trikot besteht wieder aus 100 Prozent recyceltem Polyester und ist in klassischem Weiß mit roten Nadelstreifen gehalten. Die Striche sollen dabei an die Leuchtstreifen am Außenrand der Red Bull Arena angelehnt sein, so der Klub am Freitag.

Am Samstag wird erstmals mit dem Heimtrikot der kommenden Saison aufgelaufen.
Am Samstag wird erstmals mit dem Heimtrikot der kommenden Saison aufgelaufen.  © RB Leipzig

7. Mai, 17.43 Uhr: Gute Personal-News vor Pauli-Spiel

Ole Werner konnte am Donnerstag gute Nachrichten verkünden.

Demnach befinden sich mit Ezechiel Banzuzi und Suleman Sani zwei zuletzt verletzte Spieler wieder im Training. Inwiefern ein Einsatz gegen St. Pauli am Samstag infrage kommt, klärt sich kurzfristig.

Ayodele Thomas (Sprunggelenksprobleme) und Leopold Zingerle (Handverletzung) fallen aus.

Titelfoto: IMAGO / Steinsiek.ch

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