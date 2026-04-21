RB-Leipzig-Blog: Ist dieser 18-Jährige einer für die Roten Bullen?

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RB-Leipzig-Blog: Der Champions-League-Anwärter soll Interesse an Zadok Yohanna vom schwedischen Erstligisten AIK Solna haben.

Von Michi Heymann, Nico Zeißler, Juliane Bonkowski, Annika Rank, Tamina Porada, Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Mit einem überzeugenden 3:1 bei Eintracht Frankfurt hat RB Leipzig seine Ambitionen für eine Champions-League-Qualifikation untermauert.

Schon jetzt ist klar, dass die Roten Bullen in der kommenden Saison international spielen werden. Fest steht hingegen noch nicht, in welchem Wettbewerb. Fünf Punkte sind es auf Rang 5, dem Europa-League-Platz, wo die TSG Hoffenheim aktuell rangiert.

Am kommenden Freitag (20.30 Uhr/Sky) wollen die Sachsen gegen Union Berlin den nächsten Dreier holen.

In unserem RB-Leipzig-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, die Transfers, das Training und die Testspiele.

21. April, 13.59 Uhr: Interesse an 18-jährigem Nigerianer in Schweden?

Gegen Ende der Saison wird in der Gerüchteküche bekanntlich wieder der Herd angeschaltet. Diesmal wird RB Leipzig Interesse an einem nigerianischen Talent nachgesagt.

Es handelt sich um Zadok Yohanna, einem 18-jährigen Flügelspieler, der auf der rechten Seite zu Hause ist. Laut Sky sind die Sachsen neben Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen interessiert an dem Talent, das im Sommer 2025 aus seiner Heimat zum schwedischen Erstligisten AIK Solna gewechselt ist und dort noch bis Ende 2029 unter Vertrag steht.

In der Anfang April gestarteten Saison kommt Yohanna auf vier Tore und drei Vorlagen in acht Einsätzen. Sein Marktwert beträgt derzeit laut transfermarkt.de 500.000 Euro.

Zadok Yohanna (18, r.) soll das Interesse von RB Leipzig und anderen Bundesligisten geweckt haben.
Zadok Yohanna (18, r.) soll das Interesse von RB Leipzig und anderen Bundesligisten geweckt haben.  © IMAGO / Sports Press Photo

20. April, 8.52 Uhr: RB Leipzig gratuliert dem FC Bayern München zur Meisterschaft

Durch ein 4:2 gegen den VfB Stuttgart hat der FC Bayern München am Sonntagabend die Deutsche Meisterschaft bereits am 30. Spieltag eingetütet.

Oliver Mintzlaff (50), Aufsichtsratsvorsitzender bei RB Leipzig gratulierte umgehend: "Ihr habt souverän und völlig verdient die Schale geholt. Der FC Bayern München ist auf nationaler Ebene das Maß aller Dinge. Wir wünschen dem Team und dem gesamten Club eine tolle Meisterfeier und drücken aus Sicht der Fußball-Bundesliga natürlich auch bei den bevorstehenden Aufgaben in der Champions League die Daumen."

Auch Tatjana Haenni (59), CEO bei RB Leipzig schloss sich an: "Wer nach dem 30. Spieltag nicht mehr einzuholen ist, der hat eine dominante Saison gespielt und mit außergewöhnlicher Qualität, Konstanz und Mentalität verdient die Meisterschale gewonnen."

Der FC Bayern München ist Deutscher Meister.
Der FC Bayern München ist Deutscher Meister.  © Tom Weller/dpa

17. April, 12.20 Uhr: Probleme in der Viererkette vorm Spiel gegen die Eintracht

Die Startelf im Topspiel bei Eintracht Frankfurt wird Ole Werner (37) wohl umbauen müssen. Vor allem in der Viererkette gibt es Probleme, wie der Trainer vor dem Auswärtsspiel sagte. Abwehrchef Willi Orban (33) hat Oberschenkelprobleme und Castello Lukeba (23) ist nach einer Adduktorenverletzung noch nicht richtig fit. Ob sie spielen werden, ist fraglich. "Wir konnten bei beiden die Belastung steigern, müssen im Training antesten, für was es reicht", so Werner.

Der Coach wird noch auf weitere wichtige Spieler verzichten müssen. Xaver Schlager (28) fällt wegen einer Gelbsperre aus, Ezechiel Banzuzi (21) verletzte sich im Training am Knie. Assan Ouédraogo (19) könnte eine Alternative für die Startelf sein.

In Frankfurt konnten die Roten Bullen bisher noch nie gewinnen. In neun Spielen holten sie fünf Remis.

Yan Diomande (19) könnte einmal mehr den Unterschied machen. Am vergangenen Spieltag glänzte er gegen Borussia Mönchengladbach mit einem Dreierpack. Werner fand vor dem Spiel gegen die Eintracht lobende Worte für den 19-Jährigen: "Ich glaube, dass er für sein Alter sowohl sportlich als auch im Kopf schon sehr weit ist. Er nimmt Dinge an, wie sie sind, investiert viel, um seine Ziele zu erreichen, und ist immer mit hundert Prozent dabei"

Ole Werner (37) wird die Startelf gegen Eintracht Frankfurt anpassen müssen.
Ole Werner (37) wird die Startelf gegen Eintracht Frankfurt anpassen müssen.  © Jan Woitas/dpa

14. April, 18.51 Uhr: Ezechiel Banzuzi verletzt

Ezechiel Banzuzi fällt verletzt aus. Der 21-jährige Mittelfeldspieler zog sich laut Vereinsangaben im Training eine Kapselverletzung im Knie zu und stehe "vorerst" nicht zur Verfügung.

Der Niederländer war im vergangenen Sommer vom belgischen Erstligisten OH Leuven nach Leipzig gewechselt, kam in 28 Pflichtspielen vornehmlich als Joker zum Einsatz, bei dem ihm zwei Tore und eine Vorlage gelangen.

Ezechiel Banzuzi (21, Mitte vorn) hat sich im Training verletzt.
Ezechiel Banzuzi (21, Mitte vorn) hat sich im Training verletzt.  © Picture Point / Roger Petzsche

11. April, 14.32 Uhr: Startaufstellung gegen Gladbach

Pünktlich eine Stunde vor Spielbeginn hat RB Leipzig seine Startaufstellung gegen Borussia Mönchengladbach verkündet.

Trainer Ole Werner nimmt nur einen Wechsel im Vergleich zum 2:1 in Bremen vor. Für den angeschlagenen Castello Lukeba spielt erwartungsgemäß El Chadaille Bitshiabu.

Startelf: Vandevoordt - Raum, Bitshiabu, Orban, Baku - Seiwald - Baumgartner, Schlager - Nusa, Romulo, Diomande

El Chadaille Bitshiabu (2.v.r.) steht gegen Gladbach in der Startelf.
El Chadaille Bitshiabu (2.v.r.) steht gegen Gladbach in der Startelf.  © PICTURE POINT / S.Sonntag

11. April, 12.58 Uhr: Nachwuchsspieler vor Wechsel nach Augsburg?

Mittelfeld-Talent Faik Sakar (18) steht vor einem Abschied von RB Leipzig. Das zumindest berichtet "Sky".

Demzufolge seien sich Spielerseite und der FC Augsburg über einen Transfer mündlich einig. Der deutsche U17-Nationalspieler, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, soll bei den Fuggerstädtern einen Vertrag bis 2030 erhalten.

Der gebürtige Berliner wechselte 2022 in den Nachwuchs der Roten Bullen, kommt auf 58 Spiele in den Nachwuchsteams, in denen ihm neun Tore und fünf Vorlagen gelangen. Für die Profis kam er im Dezember 2024 beim 2:0-Auswärtssieg in Kiel kurz vor dem Abpfiff zu seiner ersten Bundesliga-Minute.

Faik Sakar (18) könnte es zum FC Augsburg ziehen. (Archivbild)
Faik Sakar (18) könnte es zum FC Augsburg ziehen. (Archivbild)  © Picture Point/Roger Petzsche

6. April, 7.26 Uhr: Castello Lukeba fällt vorerst verletzt aus

RB Leipzig muss vorerst ohne Castello Lukeba (23) auskommen. Beim 2:1 gegen Werder Bremen am Samstag zog sich der 23-Jährige eine Muskelverletzung im Bereich der linken Adduktoren zu. Das teilte der Verein am Sonntagabend mit.

Wann er wieder auf dem Platz stehen wird, ist momentan noch offen und hänge vom Heilungsverlauf ab. "Ein Einsatz am nächsten Wochenende gegen Mönchengladbach ist jedoch derzeit sehr unwahrscheinlich", so RB Leipzig.

Castello Lukeba (23) muss vorerst aussetzen und seine Verletzung auskurieren.
Castello Lukeba (23) muss vorerst aussetzen und seine Verletzung auskurieren.  © Jan Woitas/dpa

2. April, 14.43 Uhr: Yan Diomande nach Schulterbeschwerden wieder fit

Nach seiner Schulterverletzung ist Yan Diomande (19) am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Bremen wieder einsatzbereit. Auch Assan Ouedraogo (19) soll erstmals seit Mitte Januar wieder eine Option sein.

RB-Trainer Ole Werner (37) musste am Donnerstag gleichzeitig drei Ausfälle verkünden. Ersatztorhüter Leopold Zingerle (30) habe sich eine Handgelenksverletzung zugezogen und falle mutmaßlich für den Rest der Saison aus. Deshalb werde Peter Gulacsi (35, Innenbandanriss im Knie) wieder auf der Bank sitzen.

Länger dauert es auch bei Winter-Neuzugang Suleman Sani (19), der mit einer Muskelverletzung im Hüftgelenk "einige Spiele" fehlen werde.

Brajan Gruda (21), der Adduktorenprobleme von der U21-Reise mitgebracht hat, fehlt voraussichtlich nur in Bremen, ist eine Woche später gegen Gladbach wohl wieder im Kader.

Yan Diomande (r.) ist in Bremen wieder mit von der Partie.
Yan Diomande (r.) ist in Bremen wieder mit von der Partie.  © Picture Point / Roger Petzsche

31. März, 12.10 Uhr: Jonathan Norbye wechselt zu Fredrikstad FK

RB Leipzigs Abwehrtalent Jonathan Norbye (19) wechselt bis zum Saisonende auf Leihbasis zum norwegischen Erstligisten Fredrikstad FK.

Das teilte der Klub am Dienstag mit. Demnach besitzen die Norweger auch eine Kaufoption, um den 19-Jährigen fest zu verpflichten.

Im Sommer 2025 war Norbye an Arminia Bielefeld verliehen worden, ehe er im Winter vorzeitig nach Leipzig zurückkehrte.  

Jonathan Norbye (19) versucht nun in Norwegen sein Glück.
Jonathan Norbye (19) versucht nun in Norwegen sein Glück.  © Gabor Krieg / Picture Point

27. März, 15.54 Uhr: DFL terminiert abschließende RB-Spiele

Am Freitag hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) die vier letzten Bundesliga-Spieltage terminiert.

RB Leipzig wird demnach am Freitag (24. April) um 20.30 Uhr unter Flutlicht gegen Union Berlin spielen. Es folgt das Gastspiel in Leverkusen als Topspiel am Samstagabend (2. Mai, 18.30 Uhr).

Abschließend geht es in zwei Samstagnachmittag-Partien gegen den FC St. Pauli (9. Mai) und zum SC Freiburg (16. Mai).

Titelfoto: IMAGO / Sports Press Photo

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