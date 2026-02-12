 106.835

Olympia 2026 im Ticker: Nullrunde im Super-G! Aicher und Weidle-Winkelmann beide raus

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Italiens Skirennläuferin Federica Brignone hat das Super-G-Rennen in Cortina gewonnen und damit Gold geholt.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind im vollen Gange!

Am fünften Wettkampftag lieferten vor allem die deutschen Rodler und Rodlerinnen im Doppelsitzer ab: Dajana Eitberger und Magdalena Matschina holten die Silbermedaille, Tobias Wendl und Tobias Arlt fuhren zu Bronze.

In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

12. Februar, 12.47 Uhr: Abfahrts-Gold für Federica Brignone

Die Sensation ist perfekt: Italiens Skirennläuferin Federica Brignone (35) hat das Super-G-Rennen in Cortina gewonnen und damit Gold geholt.

Die zweimalige Gesamtweltcupsiegerin setzte sich vor Romane Miradoli (31) aus Frankreich sowie der drittplatzierten Österreicherin Cornelia Hütter (33) durch, schrieb dabei ihr ganz persönliches Wintermärchen.

Nach einem schweren Unfall bei den italienischen Meisterschaften vor rund einem Jahr mit mehrfachen Brüchen sowie einem Kreuzbandriss galt ihre Olympia-Teilnahme lange als unsicher. Exakt 315 Tage später setzte sich die Italienerin im heimischen Cortina nun die Abfahrts-Krone auf!

Mega-Erfolg: Federica Brignone (35) sicherte sich die Goldmedaille im Super-G der Ski-Rennläuferinnen.  © Michael Kappeler/dpa

12. Februar, 12.23 Uhr: US-Ski-Star sorgt für Schrecksekunde

Schockmoment um Breezy Johnson (30)!

Beim Super-G-Rennen stürzte die 30-jährige US-Amerikanerin, nachdem sie an einem der Tore hängen geblieben war.

Glücklicherweise konnte Johnson, die am Sonntag schon Abfahrts-Gold gewonnen hatte, sich wieder aufrappeln und das Rennen eigenständig beenden.

Es scheint, als sei nichts Schlimmeres passiert.

Zog sich beim Sturz wohl keine Verletzungen zu: US-Ski-Star Breezy Johnson (30).  © Michael Kappeler/dpa

12. Februar, 12.12 Uhr: Deutsche Skeletonis auf doppeltem Podiumskurs

Ist das stark! Nach dem zweiten von vier Läufen befinden sich die deutschen Skeletonis auf doppeltem Podestkurs: Axel Jungk liegt auf dem zweiten, Christopher Grotheer auf dem dritten Rang. Auch Felix Keisinger auf Rang sechs hat den Anschluss ans Podium noch nicht verloren.

An der Spitze zog der Gesamtweltcupsieger der letzten drei Jahre, Matt Weston, mit zweifachem Bahnrekord einsam seine Kreise, er hat aktuell 0,3 Sekunden Vorsprung auf Jungk.

Axel Jungk liegt nach dem zweiten von vier Läufen auf dem Silberrang.  © Robert Michael/dpa

12. Februar, 11.50 Uhr: Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann scheiden im Super-G aus

Ist das bitter! Mit den Hoffnungen auf das nächste Edelmetall gestartet ist Emma Aicher im nebligen Super-G früh ausgeschieden. Die zweifache Silbermedaillengewinnerin fädelte mit der Startnummer 7 ein und kam nicht ins Ziel.

Kurz zuvor war bereits die als dritte Frau gestartete Kira Weidle-Winkelmann ausgeschieden, nachdem sie nach einem Fahrfehler ein Tor verpasst hatte. Bei dem Ausfall-Festival erreichten auch andere Top-Fahrerinnen um die Italierin Sofia Goggia und Ester Ledecka aus Tschechien das Ziel nicht, aktuell führt sensationell Lokalmatadorin Federica Brignone, die erst vor wenigen Wochen ihr Comeback nach einer komplizierten und langwierigen Beinverletzung gefeiert hatte.

Emma Aicher kam im Super-G als Goldkandidatin gestartet nicht ins Ziel.  © Marco BERTORELLO / AFP

12. Februar, 11.02 Uhr: Deutsche Skeleton-Männer mit starkem ersten Lauf

Die deutschen Skeletonis haben mit ihrem ersten Lauf den Grundstein für ein geschlossen gutes Mannschaftsergebnis gelegt.

Axel Jungk hatte als Zweitbester des ersten Laufs nur 0,06 Sekunden Rückstand auf den Führenden Matt Weston, Christopher Grotheer und Felix Keisinger als Vierter und Sechster platzierten sich ebenfalls in Medaillenreichweite.

12. Februar, 10.51 Uhr: Vanessa Voigt zieht nach Anfeindungen Konsequenzen

Die deutsche Biathletin Vanessa Voigt ist im Einzel von Antholz mit Platz 4 nur knapp an den Medaillen vorbeigeschrammt und zudem beste Deutsche gewesen. Trotzdem wird die Thüringerin im Netz ohne Ende kritisiert - und zieht deshalb jetzt Konsequenzen.

"Während viele wieder kritisch über meine Laufzeit und Schießzeiten sprechen, stehe ich hier - und bin verdammt stolz" schrieb die 28-Jährige auf Instagram. Sie habe es trotz des Leistungs- und Trainingsrückstands, der entsteht, wenn ein Großteil der vorolympischen Saison wegbricht, geschafft, ihre beste Leistung genau zum Saisonhöhepunkt zu zeigen.

Für all die negativen Nachrichten, die sie erreichen, hat sie deshalb schlicht keinen Nerv und verlässt deshalb vorerst Instagram. "Wir sehen/hören und nach Olympia. Hier wird es jetzt ruhig - mein Fokus liegt woanders", sagte Voigt. Und zwar auf weiteren Medaillen - denn der Einzel war schließlich erst ihre zweite Medaillenchance.

Vanessa Voigt erhielt im Netz statt Anerkennung für ihren vierten Platz im Einzel Kritik für Lauf- und Schießzeit.  © Hendrik Schmidt/dpa

12. Februar, 9.45 Uhr: Ukrainischer Olympia-Athlet wegen Helmdesign ausgeschlossen

Vladyslav Heraskevych (27) ist vom Weltverband für den olympischen Skeleton-Wettbewerb ausgeschlossen worden.

Grund ist sein Helm, der Motive von verstorbenen Sportkollegen zeigt, die Opfer russischer Angriffe wurden.

Mehr dazu erfahrt Ihr hier: "Streit um Kriegstote auf Helm: Ukrainer von Olympia ausgeschlossen"

12. Februar, 8.15 Uhr: Wer holt sich die nächsten Medaillen?

Tag sechs der Olympischen Spiele 2026 bringt das nächste volle Programm.

So stehen unter anderem heute der Frauen-Super-G, der Skilanglauf der Frauen über 10 Kilometer, das Snowboard-Cross-Finale der Männer sowie die Mixed Staffel im Rodeln an.

Die Entscheidungen des Tages im Überblick: "Olympia 2026: Das sind alle Wettkämpfe am 12. Februar"

Der sechste Olympia-Tag hat es erneut in sich. Mehrere Medaillen werden heute vergeben.  © Foto von FRANCK FIFE / AFP

11. Februar, 22.58 Uhr: Frankreich greift letzte Goldmedaille des Tages ab

Die letzte Goldmedaille des Abends landet in Frankreich: Guillaume Cizeron und Laurence Fournier Beaudry verzaubern Publikum und Punktrichter beim Eistanz und landen ganz oben auf dem Podest vor dem US-amerikanischen Duo Madison Chock und Evan Bates sowie den Kanadiern Piper Gilles und Paul Poirier.

Damit verabschieden wir uns aus dem fünften Wettkampftag. In unserem Medaillenspiegel könnt Ihr Euch einen Überblick verschaffen, welche Nationen derzeit abräumen.

11. Februar, 20.36 Uhr: Im Eiskunstlauf werden heute noch Medaillen vergeben

Eine Medaillen-Entscheidung steht heute noch aus: Aktuell läuft das Finale im Eistanz, allerdings ohne deutsche Beteiligung.

Titelfoto: Marco BERTORELLO / AFP

