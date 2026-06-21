21.06.2026 14:23 Transfermarkt im Ticker: Werder Bremen bedient sich bei Zweitliga-Absteiger

Transfermarkt im Ticker: Cedric Itten verlässt Fortuna Düsseldorf nach dem Abstieg in die 3. Liga und setzt seine Laufbahn künftig beim SV Werder Bremen fort.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Deutschland - Der Sommer wird heiß! Nicht nur aufgrund der Temperaturen, sondern weil es im deutschen Fußball auf dem Transfermarkt bis zum Deadline Day am 1. September rund geht.

In unserem Liveticker geben wir Euch einen Überblick über die wichtigsten Transfers der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga sowie ausgewählte Wechsel in den Regionalligen. Auf internationaler Ebene werfen wir ein Auge auf die Kracher-Verpflichtungen der Top-Teams. Hier geht es zum Liveticker:

20. Juni, 14.23 Uhr: Cedric Itten zieht es nach Bremen

Vom Rhein an die Weser: Cedric Itten (29) verlässt Fortuna Düsseldorf nach dem Abstieg in die 3. Liga und setzt seine Laufbahn künftig beim SV Werder Bremen fort. Am Sonntagnachmittag verkündete der Oberhaus-Klub die Verpflichtung des 29-jährigen Mittelstürmers, ohne allerdings Angaben zur genauen Vertragslaufzeit zu machen. "Cedric ist ein Spieler, der hervorragend in unser gesuchtes Profil passt. Mit seinen 29 Jahren verfügt er über viel Erfahrung, die er sowohl bei seinen bisherigen Vereinen als auch in der schweizerischen Nationalmannschaft gesammelt hat. Diese Qualitäten werden unserer Mannschaft einen wichtigen Mehrwert bieten," wird Profilfußball-Leiter Peter Niemeyer (42) in der offiziellen Vereinsmitteilung zitiert.

Schließt sich den Werderanern an: Cedric Itten (29, Mitte). © Anke Waelischmiller/dpa

20. Juni, 11.56 Uhr: Yannick Michaelis wechselt nach Rostock

Hansa Rostock hat im Angriff nachgerüstet und setzt damit künftig auf ein vielversprechendes Talent. Denn wie die Kogge an diesem Samstagvormittag bekannt gab, schließt sich Yannick Michaelis (19) aus der Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach dem Drittliga-Klub an der Ostsee an. In der abgelaufenen Regionalliga-Saison absolvierte er 33 Spiele, erzielte dabei vier Treffer und bereitete acht weitere Tore vor.

Yannick Michaelis (19) hat bei Hansa Rostock unterschrieben. © IMAGO / HMB-Media

19. Juni, 21.46 Uhr: FC Ingolstadt schnappt sich Ex-Dresdner

Jongmin Seo (24) hat beim FC Ingolstadt in der 3. Liga unterschrieben. Der Südkoreaner kommt nach seinem Vertragsende beim österreichischen Zweitligisten First Vienna FC ablösefrei. Damit kehrt der Offensivakteur nach einem Jahr im Nachbarland nach Deutschland zurück. Hier kickte er bereits in der Jugend von Eintracht Frankfurt und Darmstadt, bei Dynamo Dresden und beim Chemnitzer FC. Der ganz große Durchbruch blieb allerdings aus. Bei der SGD konnte er sein Können auch verletzungsbedingt aufgrund eines Knöchelbruchs nur andeuten, beim CFC traf er in 23 Regionalligaspielen immerhin achtmal. "Jongmin Seo ist ein technisch gut ausgebildeter Spieler, der darüber hinaus ein hohes Tempo mitbringt und seine Stärken unter anderem im Eins-gegen-eins hat. Wir schätzen an ihm besonders seine mannschaftsdienliche Spielweise und die Fähigkeit, seine Mitspieler in vielversprechende Abschlusspositionen zu bringen", sagte FCI-Kaderplaner Rigo Hof.

Jongmin Seo (24, 3.v.l.) stand mehr als zwei Jahre bei Dynamo Dresden unter Vertrag. © Lutz Hentschel

19. Juni, 17.23 Uhr: Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück verpflichtet Luca Raimund

Deal fix! Mit Luca Raimund (21) holt der VfL Osnabrück einen Offensiv-Akteur von Fortuna Düsseldorf für die kommende Saison. Am Freitag verkündete der Zweitliga-Aufsteiger den Wechsel, ohne nähere Infos zum Vertrag des 21-jährigen Flügelspielers zu nennen. "Luca bringt viel Geschwindigkeit mit, verfügt über eine athletische Statur, eine stattliche Körpergröße und enorme Entwicklungsfähigkeit. Er ist flexibel sowohl auf der rechten als auch auf der linken Schiene sowie hinter den Spitzen einsetzbar", zeigt sich Direktor Joe Enochs (54) von der Qualität des Neuzugangs überzeugt.

19. Juni, 17.01 Uhr: VfL Wolfsburg rüstet auf Torhüter-Position nach

Der VfL Wolfsburg hat mit Henrik Fehr einen neuen Torhüter geholt und damit den Kader auf dieser Position erweitert. Aus der Schweiz wechselt der gerade einmal 16-jährige Schlussmann vom Zweitligisten FC Winterthur zu den Niedersachsen. Fehr, der derzeit für die Schweizer U16-Nationalmannschaft aufläuft, bleibt den Wölfen bis zum Sommer 2029 erhalten.

19. Juni, 16.23 Uhr: 1. FC Saarbrücken holt Mittelfeldspieler aus Spanien

Bienvenido! Auf der Suche nach Verstärkung im Mittelfeld ist der 1. FC Saarbrücken in Spanien fündig geworden. Wie der Drittligist am Freitag mitteilte, wechselt das 19 Jahre junge Nachwuchs-Talent Zac Shuaib (19) vom Erstligisten Real Sociedad an die Saar. Details zum Vertrag nannte der Klub nicht. "Ein hochspannender Spieler, top ausgebildet bei Arsenal und Real Sociedad. Zaceriah macht auf der Sechs eine gute Figur, hat eine gute Größe und ist stark am Ball", wird Sportvorstand Markus Thiele (44) in der offiziellen Vereinsmitteilung zitiert.

19. Juni, 15.45 Uhr: Dominique Heintz zieht es zum Rivalen

Da werden einige "Effzeh"-Fans wohl kurz schlucken müssen. Mit dem Auslaufen seines Vertrags beim 1. FC Köln zieht es Dominique Heintz (32) einmal über den Rhein, ausgerechnet zum verhassten Rivalen Fortuna Düsseldorf. Der Innenverteidiger und Ex-U21-Nationalspieler unterschrieb beim Zweitliga-Absteiger einen Vertrag über zwei Jahre, wie die Rheinländer am Freitag bekannt gaben.

Dominique Heintz (32, Mitte) schließt sich Lokalrivale Fortuna Düsseldorf an. © Marius Becker/dpa

19. Juni, 14.39 Uhr: Dynamo Dresden tütet Rapp-Deal ein

Dynamo hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Wie der Zweitligist am Freitag bekannt gab, wechselt Nicolai Rapp (29) zu den Schwarz-Gelben nach Dresden. Hier findet ihr mehr dazu: "Jetzt ist es fix! Dynamo verstärkt sich mit Nicolai Rapp"

19. Juni, 14.05 Uhr: Samuele di Benedetto schließt sich Eintracht Braunschweig an

Eintracht Braunschweig hat sich mit Samuele di Benedetto (20) verstärkt. Aus der Zweitvertretung des VfB Stuttgart wechselt der zentrale Mittelfeldspieler in die 2. Liga zu den Löwen, wie der Turn- und Sportverein offiziell am Freitag bekannt gab. Dort hat er nun langfristig unterschrieben, bleibt dem Klub den Angaben zufolge bis zum 30. Juni 2029 erhalten.

19. Juni, 10.53 Uhr: Claudio Kammerknecht zieht es nach Mannheim

Drittliga-Klub SV Waldhof Mannheim hat Claudio Kammerknecht (26) verpflichtet. Die Badener bestätigten den Neuzugang am Freitag. Eine Ablöse muss für den 26-jährigen Defensivmann nicht auf den Tisch gelegt werden, weil sein Arbeitspapier bei Zweitligist Dynamo Dresden zum 30. Juni endet. Alle Infos dazu findet Ihr hier: "Dynamo-Dresden-Blog: Claudio Kammerknecht heuert in der 3. Liga an"

19. Juni, 9.59 Uhr: Regionalligist VSG Altgienicke schnappt sich Drittliga-Kapitän Sven Sonnenberg

Dieser Transfer ist eine Ansage für die Regionalliga Nordost! Die VSG Altglienicke hat sich mit Sven Sonnenberg (27) verstärkt. Der gebürtige Berliner wechselt als amtierender Kapitän des Drittligisten 1. FC Saarbrücken eine Liga tiefer. Insgesamt bestritt der Abwehrturm (1,94 Meter) in seiner Karriere schon über 100 Drittliga-Spiele und 34 Einsätze in Hollands Eredivisie. Der Heimkehrer erklärt: "Ich habe von Anfang an ein sehr gutes Gefühl gehabt und freue mich jetzt ein Teil dieser Mannschaft zu sein. Der Verein hat mir sehr viel Wertschätzung entgegengebracht, was mir die Entscheidung, mich für die VSG zu entscheiden, leicht gemacht hat."

Sven Sonnenberg (27) geht im besten Fußballeralter freiwillig den Schritt zurück in die 4. Liga und seine Geburtsstadt. © IMAGO / foto2press

18. Juni, 19.32 Uhr: Fortuna Düsseldorf holt Verstärkung für die Offensive

Bei Fortuna Düsseldorf nimmt der Kader für die kommende Saison immer mehr Gestalt an. Am Donnerstagabend präsentierte der Zweitliga-Absteiger mit Fabian Schleusener (34) den nächsten Neuzugang, bindet den Stürmer bis 2028. Nach fünf Jahren beim Karlsruher SC hatte der Routinier seinen zum 30. Juni auslaufenden Vertrag nicht verlängert. Der Wechsel zu den Rheinländern erfolgt damit ablösefrei.

Schließt sich Fortuna Düsseldorf an: Fabian Schleusener (34). © Uli Deck/dpa

18. Juni, 18.20 Uhr: Afonso Moreira wechselt zu Bayer 04 Leverkusen

Bayer 04 Leverkusen verstärkt sich mit Afonso Moreira (21). Der 21-jährige Flügelspieler wechselt aus der französischen Ligue 1 von Olympique Lyon zum Werksklub. Dort unterschreibt der portugiesische U21-Nationalspieler einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031. Der Linksaußen absolvierte im vergangenen Jahr wettbewerbsübergreifend 37 Pflichtspiele. Dabei verbuchte er insgesamt acht Tore sowie elf Vorlagen.

Afonso Moreira (21, rechts) steht nun für Bayer 04 Leverkusen auf dem Platz. © IMAGO / PsnewZ

18. Juni, 16.14 Uhr: Jano ter Horst wechselt nach Paderborn

Der SC Paderborn 07 treibt seine Personal-Planungen für die bevorstehende Erstliga-Saison weiter voran. Vom Zweitliga-Absteiger SC Preußen Münster wechselt der flexibel einsetzbare Verteidiger Jano ter Horst (23) an die Pader. Nähere Vertragsdetails nannte der Klub in seiner offiziellen Bekanntmachung jedoch nicht. "Jano passt mit seinem Profil sehr gut zu unserem Sportclub. Er ist in der Defensive flexibel einsetzbar. Zudem ist er schnell, mannschaftsdienlich und entwicklungsfähig", erklärt Sport-Geschäftsführer Sebastian Lange (38) und fügt an: "Zudem ist er schnell, mannschaftsdienlich und entwicklungsfähig. Jano überzeugt auch durch eine enorme Mentalität und hat sehr gute physische Voraussetzungen."

Der SC Paderborn 07 hat sich die Dienste von Jano ter Horst (23, Mitte) gesichert. © Swen Pförtner/dpa

18. Juni, 16 Uhr: Ex-Dynamo Risch findet neuen Arbeitgeber

Ein neuer Mann für die Linksverteidiger-Position: Sascha Risch (26) wird künftig für Fortuna Düsseldorf spielen. Der 26-Jährige kommt von Dynamo Dresden und unterschrieb einen Vertrag bis 2029, wie der Zweitliga-Absteiger am Donnerstag offiziell verkündete. Weil sein Arbeitspapier bei den Schwarz-Gelben zum 30. Juni ausläuft und nicht verlängert wurde, erfolgt der Wechsel an den Rhein ohne Ablöse. Mehr dazu hier: "Dynamo-Dresden-Blog: Sascha Risch unterschreibt bei Zweitliga-Absteiger"

18. Juni, 15.43 Uhr: VfB-Talent Knezevic zieht es nach Kaiserslautern

Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat die Verpflichtung von Defensiv-Talent Ivan Knezevic (19) bekannt gegeben. Der 19 Jahre junge Innenverteidiger wechselt demnach fest vom VfB Stuttgart zu den Pfälzern. Zu den genauen Vertragsdetails machte der FCK wie üblich keine Angaben. Laut "Sky" soll der kroatische U-19-Nationalspieler bei den Pfälzern ein Arbeitspapier bis 2029 unterschrieben haben.

Ivan Knezevic (19) schließt sich dem 1. FC Kaiserslautern an. © IMAGO / Pressefoto Baumann

18. Juni, 12.35 Uhr: Braunschweig und Nürnberg holen sich neue Offensivkräfte

Eintracht Braunschweig und der 1. FC Nürnberg haben sich Offensivverstärkung an Land gezogen. Zu den Löwen wechselt Yann Sturm (21) vom SC Freiburg. Er wird für drei Jahre fest verpflichtet. Zuvor war er in die 3. Liga an den FC Ingolstadt verliehen. Nürnberg sichert sich die Dienste von Flügelflitzer Can Moustfa (21). Die Clubberer kaufen den Dribbelkönig aus seinem Vertrag bei Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus. Mehr lest Ihr auch in unserem Artikel: "Liga-Konkurrent kauft Cottbus-Juwel aus dem Vertrag".

Yann Sturm wechselt fest zu Eintracht Braunschweig. © IMAGO / Fotostand

18. Juni, 10.22 Uhr: Borussia Mönchengladbach holt Uno

Borussia Mönchengladbach holt den defensiven Mittelfeldspieler Zento Uno (22) vom japanischen Erstligisten Shimizu S-Pulse und statt ihn mit einem Vertrag bis Ende Juni 2030 aus. "Zento ist ein defensiv denkender, taktisch disziplinierter, zweikampf- und laufstarker Mittelfeldspieler mit den größten Stärken im Spiel gegen den Ball", erklärte Sportchef Rouven Schröder (50) die Vorzüge des Neuzugangs. "Ich habe mir immer gewünscht, in der Bundesliga zu spielen. Borussia ist ein großer Klub, der durch seine japanischen Spieler in Japan sehr bekannt ist. Und als das Angebot kam, war mir klar, dass ich unbedingt für Borussia spielen möchte. Ich freue mich sehr über diesen Schritt und auf die neue Herausforderung", sagt der neue Sechser selbst. Zwei Länderspiele hat Uno auf seinem Konto, bei der Ostasienmeisterschaft 2025 kam er gegen China und Südkorea zum Einsatz. Uno soll den Weggang von Kapitän Rocco Reitz (24) zu RB Leipzig kompensieren.

Zento Uno (22) wechselt aus Japan zu Borussia Mönchengladbach. © IMAGO / AFLOSPORT

17. Juni, 17.53 Uhr: Transfer-Knall in der 2. Liga: Wolfsburg schnappt sich Hertha-Kapitän Fabian Reese

Lange wurde spekuliert, jetzt ist es offiziell bestätigt: Absteiger VfL Wolfsburg ist sich mit Hertha-Kapitän Fabian Reese (28) einig geworden. Der 28-Jährige kam in seinen 91 Spielen bei der Alten Dame auf insgesamt 66 Scorer, konnte sich den gemeinsamen Traum von der Bundesliga allerdings nie erfüllen. Weitere Informationen zu diesem Transfer-Coup gibt es hier zu lesen: "Transfer-Knall bei Hertha BSC: Der Kapitän geht von Bord"

Hertha-Kapitän Fabian Reese (28) wird in der kommenden Saison im grün-weißen Dress auflaufen. © Swen Pförtner/dpa

17. Juni, 15.04 Uhr: Eintracht Braunschweig holt Allrounder Tristan Wagner aus der Regionalliga

Eintracht Braunschweig hat sich mit Allrounder Tristan Wagner (20) aus der Regionalliga verstärkt. Vom Greifswalder FC kommend unterschrieb der variabel einsetzbare Spieler einen langfristigen Vertrag bis Ende Juni 2029. Wagner kann im zentralen Mittelfeld, aber auch auf den beiden Außenverteidigerpositionen eingesetzt werden. "Tristan ist ein talentierter Spieler, der durch seine hohe Polyvalenz und Spielintelligenz überzeugt. Obwohl er noch jung ist, hat er sich bereits in der anspruchsvollen Regionalliga Nordost etabliert und dort mit konstant guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Es ist Teil unserer Philosophie, talentierte Spieler in ihrer Entwicklung bestmöglich zu begleiten und gemeinsam mit ihnen den nächsten Schritt zu gehen", erklärt Geschäftsführer Sport Benjamin Kessel (38) den Transfer. "Als sich die Eintracht bei mir gemeldet hat, musste ich nicht lange überlegen. Der Wechsel nach Braunschweig ist für mich eine große Chance und genau der richtige Schritt für meine weitere Entwicklung", meint Wagner selbst.

Tristan Wagner (20) schafft den Sprung von der Regionalliga in die 2. Bundesliga. © IMAGO / Andre Gschweng

17. Juni, 11.40 Uhr: Greuther Fürth holt Shinta Appelkamp ablösefrei aus Düsseldorf

Am letzten regulären Spieltag hatte Greuther Fürth Fortuna Düsseldorf direkt in die 3. Liga geschickt, nun hat sich das Kleeblatt mit einem Spieler vom Rhein verstärkt: Shinta Appelkamp (25) wechselt ablösefrei an den Ronhof. Er unterschrieb einen Zweijahresvertrag bis Ende Juni 2028 plus Option. Der offensive Mittelfeldspieler wurde bei der Fortuna ausgebildet und setzt seinen weiteren Karriereweg nun in Fürth fort. "Wir freuen uns, mit Shinta ein erstes wichtiges Puzzleteil für unsere neue Offensive verpflichtet zu haben. Er ist ein technisch starker Spieler und verfügt über viel Cleverness und eine hohe Spielintelligenz. Shinta kennt die 2. Liga auswendig und hat die Qualitäten, für Schlüsselmomente in einem Spiel zu sorgen. Wir freuen uns, dass er ab sofort fürs Kleeblatt aufläuft", sagt Sport-Geschäftsführer Daniel Meyer. "Die Verantwortlichen haben mir einen klaren Plan und eine klare Rolle für mich aufgezeigt, wo ich mich komplett sehe und einbringen möchte. Ich möchte der Mannschaft mit meiner Erfahrung helfen und mich selbst noch mehr als Führungsspieler, der Verantwortung übernimmt, entwickeln. Es ist jetzt ein größerer Umbruch hier beim Kleeblatt und ich freue mich darauf, die Entwicklung ab sofort mitzugestalten", sagt Appelkamp selbst.

Shinta Appelkamp (26, r.) wechselt von Fortuna Düsseldorf zu Greuther Fürth. © Anke Waelischmiller/dpa

16. Juni, 18.01 Uhr: Benjamin Uphoff verlässt Hansa Rostock und heuert in der 2. Bundesliga an

Die Kogge verliert ihre Nummer eins: Benjamin Uphoff (32) wechselt zu Eintracht Braunschweig in die 2. Bundesliga. Der Vertrag des gebürtigen Burghauseners an der Ostsee lief aus, er kommt also ablösefrei zu den Löwen, wo er einen Vertrag bis 2028 unterschreibt. Beim BTSV ist der 32-Jährige damit aktuell der sechste Torhüter im Kader. "Mit Benjamin Uphoff verpflichten wir einen sehr erfahrenen Torhüter, der gleichzeitig voller Tatendrang ist und sich von Beginn an klar zu unserem Weg bekannt hat. In den vergangenen beiden Spielzeiten hat er als Nummer eins bei Hansa Rostock seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis gestellt und zählte für uns zu den besten Torhütern der 3. Liga", erklärte Eintracht-Geschäftsführer Benjamin Kessel.

Benjamin Uphoff (32) schließt sich Eintracht Braunschweig an. © Christoph Reichwein/dpa

16. Juni, 17.52 Uhr: Alemannia Aachen leiht Fabio Torsello erneut aus

Stürmer Fabio Torsiello (21) bleibt der Alemannia mindestens eine weitere Saison erhalten. Der SV Darmstadt 98 leiht das Eigengewächs auch in der kommenden Spielzeit an den Tivoli aus, wo der Offensivmann aufgrund einer Verletzung mit anschließender Knie-OP vergangene Saison noch nicht richtig durchstarten konnte. Im Endspurt kämpfte sich der 21-Jährige nach monatelanger Pause aber zurück und sammelte noch ein paar Kurzeinsätze. Die Aachener haben sich nun auch eine Kaufoption gesichert. "Ich hatte das klare Gefühl, dass meine Geschichte bei der Alemannia noch nicht zu Ende geschrieben ist. Trotz meiner Verletzung hatte ich eine sehr schöne Zeit im Verein und mit der Mannschaft. In jeder Phase habe ich das Vertrauen der Verantwortlichen und meiner Mitspieler gespürt", freute sich der Angreifer.

Fabio Torsiello (21, M.) bleibt in Aachen. © Alemannia Aachen

16. Juni, 17.46 Uhr: VfL Osnabrück leiht Keeper Jonas Krumrey aus

Jonas Krumrey (22) verlängert seinen Vertrag bei Holstein Kiel vorzeitig und lässt sich anschließend an den VfL Osnabrück verleihen. Der junge Schlussmann sammelte vergangene Spielzeit bei den Störchen bereits ordentlich Erfahrung in 22 zweitligaeinsätzen, verlor seinen Platz zum Saisonende aber an Timon Weiner (27). "Die Leihe zum VfL Osnabrück ist eine bewusste Entscheidung, um Jonas weitere Spielpraxis auf hohem Niveau zu ermöglichen. Deshalb haben wir diesen Schritt gemeinsam geplant und vorbereitet", erklärte KSV-Geschäftsführer Olaf Rebbe.

Jonas Krumrey (22) wechselt für eine Saison zum VfL Osnabrück. © VfL Osnabrück

16. Juni, 16.30 Uhr: Hannover 96 zieht Kaufoption bei Daisuke Yokota

Hannover 96 macht Nägel mit Köpfen und bezahlt die im Leihvertrag verankerte Kaufoption bei Offensivmann Daisuke Yokota (26) in Höhe von kolportierten zwei Millionen Euro. Der Flügelspieler wechselt damit fest vom belgischen Erstligisten KAA Gent nach Niedersachsen, sein neuer Vertrag läuft bis 2029. Vergangene Saison steuerte der Japaner neun Scorerpunkte (fünf Tore, vier Vorlagen) in 30 Zweitligaduellen bei.

16. Juni, 16.22 Uhr: Der 1. FC Heidenheim schnappt sich Hoffenheim-Talent Paul Hennrich

Mit starken Leistungen in der 3. Liga hat sich Paul Hennrich (21) für eine größere Aufgabe empfohlen, allerdings nicht mehr bei der TSG Hoffenheim. Der Flügelspieler wechselt zum 1. FC Heidenheim. Das Eigengewächs der Sinsheimer verlässt den Klub nach sechs Jahren und unterschreibt beim Bundesliga-Absteiger einen Vertrag bis Sommer 2030. In der vergangenen Saison gelangen dem gebürtigen Saarländer neun Treffer und fünf Vorlagen in 36 Drittligaeinsätzen für die zweite Mannschaft der TSG, im Dezember 2024 kam er zudem bereits einmal für die Profis zu einem Kurzeinsatz gegen den BVB. Laut Sky bezahlt der FCH 1,5 Millionen Euro plus Boni für die Dienste des 21-Jährigen. "Paul hat in den vergangenen Jahren bei der TSG Hoffenheim eine ausgezeichnete Ausbildung durchlaufen und bringt als junger Spieler noch sehr großes Potenzial mit", freute sich FHC-Vorstandsboss Holger Sanwald. "Der Sprung in die 2. Bundesliga ist etwas Besonderes für mich und ich möchte diese Chance nutzen, mich hier sportlich weiterzuentwickeln und meinen Teil zum Erfolg des Teams beizutragen", sagte Hennrich selbst.

Flügeltalent Paul Hennrich (21, l.) hat beim 1. FC Heidenheim unterschrieben. © 1. FC Heidenheim

16. Juni, 14.17 Uhr: VfB Stuttgart verleiht Top-Torwarttalent in die 2. Bundesliga

Florian Hellstern (18) hütet in der kommenden Saison den Kasten der SpVgg Greuther Fürth. Das Riesentalent wird für eine Spielzeit vom VfB Stuttgart ins Frankenland ausgeliehen. Der deutsche U19-Nationalspieler gilt als großes Juwel auf der Torwartposition, einige Zweitligisten sollen den gebürtigen Stuttgarter auf der Liste gehabt haben. "Florian hat sich in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt. Nach den vielversprechenden Auftritten mit der U19 in der Youth League und in der DFB-Nachwuchsliga hat er in der abgelaufenen Spielzeit in der 3. Liga bei unserer U21 gezeigt, dass er ein außergewöhnlich veranlagter Torhüter ist", so VfB-Boss Fabian Wohlgemuth. Mit Keeper-Leihen in die 2. Liga hat Stuttgart bereits gute Erfahrungen gemacht, denn Dennis Seimen (20) ging einen ganz ähnlichen Weg und konnte seinen Marktwert in den vergangenen Monaten beim SC Paderborn auf zehn Millionen Euro steigern. Jetzt soll es bei seinem Zweitvertretungs-Nachfolger ähnlich gut laufen.

16. Juni, 14.06 Uhr: Christian Kühlwetter wechselt zum 1. FC Saarbrücken

Der FCS tütet den nächsten Neuzugang ein: Christian Kühlwetter (30) wechselt vom SSV Jahn Regensburg an den Ludwigspark. In der abgelaufenen Saison steuerte der flexible Offensivmann bei den Domstädtern fünf Treffer und vier Vorlagen in 27 Pflichtspieleinsätzen bei. Sein Vertrag beim SSV lief aus. "Christian ist ein erfahrener Recke, der doppelt zu uns passt: Vom Spielertyp her kann er mit Kai Brünker gut harmonieren und er ist als flexibler Stürmer natürlich auch total passend für unser Spielsystem. Wir freuen uns natürlich über unsere frechen, jungen Spieler, aber als Ausgleich benötigt es auch Typen wie Christian, die Erfahrung haben und Professionalität vorleben", erklärte Sportvorstand Markus Thiele.

Christian Kühlwetter (30, r.) schließt sich nach seinem Vertragsende in Regensburg dem 1. FC Saarbrücken an. © Andreas Gora/dpa

15. Juni, 20.32 Uhr: Kevin Broll schließt sich dem 1. FC Saarbrücken an

Torwart Kevin Broll (30) verlässt den SV Wehen Wiesbaden nach einem halben Jahr bereits wieder und wechselt innerhalb der 3. Liga zum 1. FC Saarbrücken. In der vergangenen Spielzeit kam der gebürtige Mannheimer im Winter aus der Vereinslosigkeit zum SVWW, wo er den verletzten Stammtorwart Florian Stritzel (32) ersetzen sollte. Allerdings musste er sich hinter Talent Noah Brdar (20) anstellen und schaffte es nach der Rückkehr von Stritzel nicht einmal mehr in den Kader. Im Saarland ist er aber ebenfalls zunächst nur als Ergänzung eingeplant. "Er ist ein sehr guter Torhüter, dem wir die unterstützende Rolle für Matteo Bignetti zugedacht haben. Diese Rolle hat er auch in Wiesbaden gut ausgefüllt. Ich kenne ihn schon lange. Kevin kann auch mit dem besonderen Druck in Traditionsvereinen umgehen. Seine Verpflichtung ergänzt unser neues Torwart-Team sehr gut", so FCS-Sportvorstand Markus Thiele.

15. Juni, 20.16 Uhr: Noah Weißhaupt wechselt zum SV Darmstadt 98

Noch einmal kehrt Noah Weißhaupt (24) nicht zum SC Freiburg zurück. Nach drei Leihen, zuletzt zu Hannover 96, wechselt der gebürtige Rostocker fest nach Darmstadt. "Mit Noah bekommen wir einen dynamischen Spieler, der insbesondere auf den Flügelpositionen flexibel eingesetzt werden kann. Er wurde in Freiburg taktisch wie technisch hervorragend ausgebildet und verfügt über ein hohes Tempo sowie große Spielintelligenz", freute sich Sportchef Paul Fernie. In Niedersachsen, wo der Offensivmann die Rückrunde verbracht hat, erzielte er in sechs Kurzeinsätzen einen Treffer.

Noah Weißhaupt verlässt den SCF fest und wechselt nach Darmstadt. © Harry Langer/dpa

15. Juni, 20.05 Uhr: Energie Cottbus holt neuen Torhüter

Keeper Marcel Lotka (25) schließt sich dem FCE an! Zuletzt war der Schlussmann als Nummer zwei bei Fortuna Düsseldorf aktiv. Alle Infos zum Wechsel unter: "Neue Nummer 1 fix: Ex-Herthaner Lotka fliegt künftig für Cottbus!"

Marcel Lotka (25) will bei Cottbus zum Stammkeeper werden. © FC Energie

15. Juni, 14.05 Uhr: Anton Bäuerle wechselt zum 1. FC Saarbrücken

Neuverpflichtung! Anton Bäuerle (21) schließt sich dem 1. FC Saarbrücken an. Wie der Drittligist am Montag offiziell verkündete, wechselt der 21-jährige Linksverteidiger von der Zweitvertretung des SC Paderborn 07 an die Saar. Über die genauen Vertragsdetails wurden keine Angaben gemacht. "Der FCS ist ein Verein mit großer Tradition und einer besonderen Atmosphäre", freut sich Bäuerle auf sein neues Kapitel. "Für mich ist das eine spannende Herausforderung und gleichzeitig eine große Chance, mich hier sportlich und persönlich weiterzuentwickeln."

15. Juni, 11.34 Uhr: 1. FC Union Berlin holt Zeno van den Bosch

Dieser Transfer hatte sich schon abgezeichnet: Union Berlin hat wie erwartet Zeno Van Den Bosch (22) unter Vertrag genommen. Der Innenverteidiger verlässt den belgischen Double-Sieger Royal Antwerpen und wechselt mit sofortiger Wirkung zu den Eisernen. Das teilte der Oberhaus-Klub am Montag mit. Details zum Arbeitspapier nannte der 1. FCU nicht. "Er bringt Größe, Zweikampfstärke und zugleich eine gute Beweglichkeit mit", ist sich Union Berlins Boss Horst Heldt (56) der Qualität des 22 Jahre jungen Neuzugangs sicher. "In seinem Alter Stammspieler bei einer Topmannschaft in Belgien zu sein, erfordert neben Talent auch Reife, Disziplin und Führungsqualitäten. Diese Eigenschaften sehen wir bei ihm und wollen sie gemeinsam weiterentwickeln."

15. Juni, 11.22 Uhr: Francis Onyeka per Leihe zur SV Elversberg

Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg verstärkt sich mit Francis Onyeka (19)! Die Saarländer leihen den 19-jährigen Offensivmann von Erstliga-Konkurrent Bayer 04 Leverkusen aus, wie sie selbst am Montag bekannt gaben. Bereits in der vergangenen Spielzeit sammelte der Offensivspieler als Leihgabe beim eine Klasse niedriger spielenden VfL Bochum Spielpraxis, kam dort abgelaufene Saison auf 30 Zweitliga-Einsätze.

Francis Onyeka (19, vorne) läuft in der kommenden Saison für die SVE auf. © David Inderlied/dpa

13. Juni, 9.35 Uhr: Energie Cottbus sichert sich erfahrenen Mittelfeldakteur

Julian Guttau (26) wechselt vom Drittligaabsteiger Erzgebirge Aue in die zweite Liga zu Energie Cottbus. Der 26-Jährige kam in der letzten Saison, trotz Verletzungssorgen, auf insgesamt 26 Einsätze und konnte dabei gleich siebenmal selbst treffen und vier Tore vorlegen. Bei Aue übernahm er hauptsächlich die Rolle im offensiven Mittelfeld, kann aber auch auf den Außen eingesetzt werden. "Julian ist ein sehr interessanter Spieler, der viel Erfahrung im Profifußball und ein sehr gutes Gesamtpaket mitbringt. Er vereint Flexibilität und Torgefahr aus dem Mittelfeld heraus, was unserer Mannschaft zusätzliche Impulse geben soll", sagte Claus-Dieter Wollitz (60), Cheftrainer der Cottbusser.

Julian Guttau (26) soll künftig fas Mittelfeld beim Aufsteiger aus Cottbus unterstützen. © @FC Energie

12. Juni, 17.21 Uhr: 1. FC Kaiserslautern sichert sich Top-Talent vom BVB

Thierry Tazemeta (18) wechselt aus der Jugend von Borussia Dortmund zu den Roten Teufeln nach Kaiserslautern. Beim Zweitligisten soll der österreichische U19-Nationalspieler direkt mit den Profis trainieren und sich für Einsätze in der ersten Mannschaft empfehlen. Für Dortmunds U19 sammelte er 15 Treffer und neun Assists in 27 Einsätzen. "Er ist ein technisch versierter Spieler, der sich durch seine Physis und seine Schnelligkeit auszeichnet. Zudem ist er in der Offensive mit seinem Tiefgang variabel einsetzbar", freute sich FCK-Sportdirektor Marcel Klos.

12. Juni, 15.32 Uhr: Fabio Gruber wechselt zum 1. FSV Mainz 05

Der 1. FSV Mainz 05 hat sich in der Defensive personell verstärkt. Innenverteidiger Fabio Gruber (23) kehrt dem Zweitligisten 1. FC Nürnberg den Rücken und wechselt zum eine Klasse höher spielenden Klub an den Rhein. Das gaben die 05er am Freitagnachmittag bekannt. Über die Vertragsdetails wurde nichts bekannt. Anfang des vergangenen Jahres war der 22-Jährige vom SC Verl nach Franken gekommen, hatte sich dort schnell zurecht gefunden. Beim "Glubb" übernahm er direkt Verantwortung, wurde Kapitän und entwickelte sich zum Abwehrchef.

Fabio Gruber (23) läuft fortan für die Mainzer auf. © 1. FSV Mainz 05

12. Juni, 14.24 Uhr: SV Elversberg schnappt sich Maurice Krattenmacher

Die SVE bastelt am Kader für die Bundesliga-Mission und rüstet mit Maurice Krattenmacher (20) auf. Das Mittelfeld-Juwel wird nach seiner Leihe zu Hertha BSC nicht zum FC Bayern zurückkehren, sondern fest ins Saarland wechseln. Allerdings hat sich der deutsche Rekordmeister eine Rückkaufoption gesichert. Sein Vertrag in Elversberg läuft derweil bis Sommer 2030. In der vergangenen Spielzeit absolvierte der Youngster 25 Partien für die Alte Dame, erzielte dabei zwei Treffer und bereitete ein Tor vor. "Mit Maurice verpflichten wir einen sehr talentierten Spieler, der seine Fähigkeiten bereits eindrücklich in der 2. Bundesliga unter Beweis gestellt hat. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Dynamik, seinem Gefühl für Räume und seinem variantenreichen Dribbling sehr gut in unser Anforderungsprofil am Flügel passt und das höhere Niveau in der Bundesliga sehr schnell adaptieren wird", erklärte Elversbergs Sportdirektor Christian Weber.

Maurice Krattenmacher (20) spielt künftig für die SV Elversberg in der Bundesliga. © Uwe Anspach/dpa

11. Juni, 19.44 Uhr: Schalke angelt sich Junior Adamu

Junior Adamu (25) wechselt vom SC Freiburg zum FC Schalke 04. Dabei gelingt den Knappen nach dem Deal um Satoshi Tanaka offenbar das nächste Schnäppchen. Der österreichische Nationalstürmer, der zuletzt vom SCF an Celtic Glasgow ausgeliehen war und einen Marktwert laut transfermarkt.de von rund 3 Millionen Euro besitzt, soll S04 nur rund 800.000 Euro kosten. Freiburg selbst bezahlte 2023 noch sechs Millionen Euro an RB Salzburg für die Dienste des heute 25-Jährigen. "Mit Junior verstärkt uns ein Spieler, der die Anforderungen an unsere Spielidee erfüllt. Er arbeitet stark gegen den Ball und bietet seinen Mitspielern mit tiefen, schnellen Laufwegen Anspielstationen", freute sich Schalkes Direktor Profifußball Youri Mulder.

Junior Adamu soll Schalke nach dem Aufstieg in die Bundesliga helfen. © FC Schalke 04

11. Juni, 19.01 Uhr: Eintracht Braunschweig leiht Jan Urbich aus

Borussia Mönchengladbach verlängert den Vertrag mit Sturmtalent Jan Urbich (21) und leiht ihn direkt für ein Jahr in die 2. Bundesliga an Eintracht Braunschweig aus. "Wir haben klar definiert, welche Qualitäten wir für die kommende Saison in der Offensive hinzufügen wollen. Mit Jan verpflichten wir einen Stürmer, der auf dem Markt sehr gefragt war und seinen Torriecher bereits in der Regionalliga eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Dass er anschließend schnell den Sprung in den Bundesliga-Kader von Borussia Mönchengladbach geschafft hat, unterstreicht sein Potenzial", erklärt BTSV-Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.

Jan Urbich (l.) geht kommende Saison in Braunschweig auf Torejagd. © David Inderlied/dpa

11. Juni, 18.07 Uhr: 1. FC Saarbrücken verstärkt die Offensive

Abdenego Nankishi (23) hat eine neue Aufgabe gefunden: Der Flügelflitzer schließt sich nach dem Ende seines Vertrags bei der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart dem 1. FC Saarbrücken an. Vergangene Spielzeit steuerte der Linksaußen aus der Jugend des SV Werder Bremen vornehmlich als Joker in 17 Einsätzen immerhin drei Tore und vier Assists bei. "Er ist ein Spieler, den ich schon länger spannend finde. Ich verfolge ihn schon seit seiner Zeit bei Werder Bremen. Abdenego hat eine gute Geschwindigkeit, ist stark in 1:1-Situationen und erweitert unseren Werkzeugkasten mit guten Lösungen im Offensivspiel. Wir werden mit ihm flexibler – und freuen uns, dass der Transfer geklappt hat", freute sich FCS-Sportvorstand Markus Thiele.

11. Juni, 18.01 Uhr: Shio Fukuda bleibt beim Karlsruher SC

Der KSC hat Shio Fukuda (22) nach seiner Leihe fest verpflichtet. Borussia Mönchengladbach kassiert dafür den Vernehmen nach inklusive möglicher Bonuszahlungen rund eine Million Euro und soll eine Weiterverkaufsklausel besitzen. Der japanische Stürmer spielte sich bei den Badenern vor allem im Saisonendspurt mit fünf Treffern in den letzten acht Partien in den Vordergrund. "Shio hat sich in der Rückrunde überzeugend entwickelt und dadurch berechtigtes Interesse anderer Vereine geweckt. Die Neuverhandlung der Transferkonditionen war anspruchsvoll. Dass Timon Pauls und sein Team hier eine für den KSC vorteilhafte Lösung erarbeitet haben, freut mich sehr. Wir sind froh, dass es uns gelungen ist, einen vielversprechenden Spieler langfristig an den Verein zu binden", sagte Geschäftsführer Sport Mario Eggimann

Shio Fukuda bleibt dem KSC erhalten. © Silas Stein/dpa

11. Juni, 16.52 Uhr: Jorrit Hendrix kehrt zu Fortuna Düsseldorf zurück

Die Fortuna präsentiert den zweiten Neuen für die Mission Wiederaufstieg: Jorrit Hendrix (31) kehrt nach Düsseldorf zurück! Der Mittelfeldmotor aus der Jugend der PSV Eindhoven kickte bereits in der Saison 2022/23 bei F95 und wechselte anschließend zu Western Sydney nach Australien. Bereits im Sommer 2024 kehrte er Down Under zugunsten Deutschlands wieder den Rücken und heuerte bei Preußen Münster an. Der SCP stieg wie die Fortuna allerdings aus der 2. Bundesliga ab. "Jorrit bringt die Qualitäten mit, die wir gesucht haben. Deswegen freuen wir uns sehr, dass wir ihn für die Fortuna gewinnen konnten", sagte Sportvorstand Samir Arabi. "Mich hat die ganze Zeit das Gefühl begleitet, mit der Fortuna noch nicht das erreicht zu haben, was ich mir vorgenommen habe. Genau das treibt mich jetzt an und umso mehr freue ich mich, wieder hier zu sein", erklärte Hendrix selbst.

Jorrit Hendrix ist bei der Fortuna noch nicht fertig. © Fortuna Düsseldorf

11. Juni,16.25 Uhr: Dynamo Dresden holt Eintracht-Angreifer Inanoglu

Neuzugang Nummer zwei: Nur einen Tag nach der Verpflichtung von Linksaußen Brooklyn Ezeh (24) hat Dynamo Dresden den nächsten Neuzugang präsentiert. Angreifer Kaan Inanoglu (29) verlässt die Eintracht aus Frankfurt und wechselt sofort zur SGD. Das gaben die Schwarz-Gelben selbst am Donnerstagnachmittag bekannt. Mehr dazu erfahrt Ihr hier: "Dynamo lotst Sturm-Juwel von Eintracht Frankfurt an die Elbe!"