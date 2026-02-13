 124.053

Olympia 2026 im Ticker: Biathlon-Star feiert Gold und lässt Babybombe platzen

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Der Franzose Quentin Fillon Maillet hat nach seinem Sieg im Biathlon-Sprint bekannt gegeben, dass er Vater wird.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind im vollen Gange!

Am sechsten Wettkampftag sackten die deutschen Rodler die nächste Goldmedaille ein und rasten zum Olympiasieg in der Team-Staffel.

In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

13. Februar, 16.23 Uhr: Starker Auftakt der deutschen Skeleton-Frauen

Der Eiskanal ist weiter gutes Terrain für die Deutschen! Im ersten Lauf der Skeleton-Frauen haben sich die drei deutschen Frauen alle unter den Top 5 platziert.

Beste Deutsche ist dabei die Dresdnerin Susanne Kreher, die gerade einmal 0,02 Sekunden Rückstand auf die führende Österreicherin Janine Flock hat. Auf dem Bronze-Rang folgt die Britin Tabitha Stoecker, bevor sich Jacqueline Pfeifer und Hannah Neise mit 0,21 bzw. 0,23 Sekunden Rückstand auf Flock auf den Plätzen vier und fünf einordnen.

Die im Gesamtweltcup am besten platzierte Deutsche Jacqueline Pfeifer liegt nach dem ersten Lauf auf Platz vier.  © Michael Kappeler/dpa

13. Februar, 15.46 Uhr: Biathlon-Olympiasieger lässt Babybombe platzen

Es war "DER Tag", schwärmte Biathlet Quentin Fillon Maillet am ARD-Mikrofon von seinem perfekten Rennen, bei dem er fehlerfrei blieb, die zweitschnellste Laufzeit in den Schnee zauberte und so quasi unschlagbar war. Doch der Olympiasieg im Sprint ist nicht das einzige, worüber er sich freute.

"Es ist ein besonderer Sieg, denn meine Freundin Lydie und ich erwarten ein Baby", verriet der Franzose. Es sei ein Sieg für seine Freundin.

Quentin Fillon Maillet hat aktuell doppelten Grund zur Freude.
Quentin Fillon Maillet hat aktuell doppelten Grund zur Freude.  © Hendrik Schmidt/dpa

13. Februar, 15.10 Uhr: Australierin Josie Baff gewinnt Snowboard Cross

Josie Baff darf über ihren ersten Olympiasieg jubeln! Die 23-jährige Australierin setzte sich im Snowboard Cross gegen die Tschechin Eva Adamczykova und die Italienerin Michela Moioli durch.

Die einzige deutsche Starterin Jana Fischer war im Viertelfinale ausgeschieden.

13. Februar, 15.02 Uhr: Deutsche Biathleten bei dominantem Sieg von Quentin Fillon Maillet ohne Medaillen-Chance

Schade! Mit der erhofften Medaille hatten die deutschen Biathlon-Herren im Sprint am Ende nichts zu tun. Als bester Deutscher belegte Philipp Horn den zehnten Platz, David Zobel und Justus Strelow folgten auf den Plätzen 19 und 23.

Philipp Nawrath kosteten an seinem 33. Geburtstag drei Schießfehler eine bessere Platzierung, am Ende reichte es nur für Platz 26.

Stattdessen lieferte der Franzose Quentin Fillon Maillet, der schon 2022 zwei Solo-Goldmedaillen gewonnen hatte, ein perfektes Rennen ab und sicherte sich den Olympiasieg vor den beiden Norwegern Vetle Sjåstad Christiansen und Sturla Holm Lægreid, der bereits im Einzel Bronze geholt hatte.

Philipp Horn belegte als bester Deutscher den zehnten Platz im Sprint.
Philipp Horn belegte als bester Deutscher den zehnten Platz im Sprint.  © Hendrik Schmidt/dpa

13. Februar, 14.33 Uhr: Medaille für deutsche Herren wohl außer Reichweite

Das Rennen war so gut gestartet, doch innerhalb weniger Minuten verschießen die deutschen Herren ihre Medaillenchancen! Erst lässt Justus Strelow beim Stehendschießen eine Scheibe stehen, dann passiert dem im Liegendanschlag ebenfalls fehlerfrei gebliebenen Philipp Horn dasselbe.

Parallel zu Horns zweitem Schießen kommt Philipp Nawrath zum Liegendschießen, setzt allerdings gleich zwei Patronen daneben und schießt sich selbst damit aus dem Rennen.

David Zobel trifft als einziger Deutscher zehnmal, ihm fehlen allerdings ein paar Prozentpunkte im Laufen, um damit um die Podestplätze kämpfen zu können.

13. Februar, 14.23 Uhr: Klasse Start für deutsche Biathlon-Herren

David Zobel und Justus Strelow sind bereits unterwegs und haben ihr erstes Schießen absolviert. Dabei sind beide DSV-Biathleten fehlerfrei geblieben!

Strelow mit seinem unnachahmlich schnellen Schießen setzt sich nach der ersten Einlage sogar an die Spitze des Feldes, Zobel folgt nur knapp dahinter auf Platz 6. Die Top-Läufer des Weltcups kommen aber noch.

13. Februar, 14.08 Uhr: Deutsche Biathleten sprinten um Medaillen

Die nächste Medaillen-Chance für Deutschland gibt es im Biathlon, der Sprint der Herren läuft! Es dürfte die wohl beste Gelegenheit auf Solo-Edelmetall für die deutschen Männer sein, schließlich holten sowohl Philipp Nawrath als auch Philipp Horn ihre Podestplätze in diesem Winter im Sprint.

Dabei ist es besonders für Nawrath ein besonderer Tag: Der Mixed-Staffel-Bronzegewinner feiert heute nämlich seinen 33. Geburtstag. Neben den beiden Philipps starten auch Justus Strelow und David Zobel für den DSV.

Philipp Nawrath beim Anschießen.
Philipp Nawrath beim Anschießen.  © Hendrik Schmidt/dpa

13. Februar, 13.03 Uhr: Langlauf-Star Klæbo gewinnt erneut Gold

An ihn kommt niemand heran: Norwegens Ski-König Johannes Høsflot Klæbo (29) hat bei diesen Spielen seine dritte Goldmedaille gewonnen.

Nach seinen Erfolgen im Skiathlon sowie Sprint setzte sich der 29-Jährige am Freitag auch im Langlauf über zehn Kilometer Freistil durch und verwies den Franzosen Mathis Desloges (23) auf Platz zwei. Damit feierte Klæbo seinen achten Olympiasieg insgesamt.

Bronze ging an Einar Hedegart (24) aus Norwegen.

Norwegens Ski-Star Johannes Høsflot Klæbo (29) schnappte sich bei diesen Winterspielen schon sein drittes Gold.
Norwegens Ski-Star Johannes Høsflot Klæbo (29) schnappte sich bei diesen Winterspielen schon sein drittes Gold.  © Tobias SCHWARZ / AFP

13. Februar, 12.45 Uhr: John Steel Hagenbuch überrascht mit Langlauf-Outfit

So etwas sieht man nicht alle Tage: Beim Ski-Langlauf über zehn Kilometer Freistil in Tesero im Val di Fiemme bietet sich den Zuschauern ein ungewöhnlicher Anblick.

Temperaturen knapp über null halten John Steel Hagenbuch (26) nicht davon ab, ohne Mütze und nur im Renntrikot an den Start zu gehen.

Im Vergleich zu den anderen Athleten sorgt der US-Amerikaner damit für sommerliche Stimmung auf der Loipe.

Kennt keine Kälte: US-Skilangläufer John Steel Hagenbuch (26).
Kennt keine Kälte: US-Skilangläufer John Steel Hagenbuch (26).  © imago / GEPA pictures

13. Februar, 12.14 Uhr: Agnes Reisch lässt Training aus

Das Training vor dem Springen am Sonntagabend (18.45 Uhr) hat Agnes Reisch (26) ausfallen lassen.

Die 26-Jährige, die mit dem Mixed-Team vor drei Tagen knapp eine Medaille verpasst hatte, erklärte nach der ersten Trainingseinheit: "Ich habe heute meine Tage bekommen. Dann bin ich immer super ängstlich."

Auf einen dritten Sprung verzichtete sie, weil sie "keinen Sinn mehr gesehen" hätte.

Die deutsche Skispringerin Agnes Reisch (26) verzichtete auf das Training.
Die deutsche Skispringerin Agnes Reisch (26) verzichtete auf das Training.  © Daniel Karmann/dpa

13. Februar, 11.30 Uhr: Vierter Trainingslauf für deutsches Bob-Team

Die deutschen Zweierbob-Männer mussten sich im vierten Trainingslauf erstmals geschlagen geben.

Der Südkoreaner Jinsu Kim (30) setzte sich mit sechs Hundertsteln Vorsprung vor Johannes Lochner an die Spitze. Bob-Dominator Francesco Friedrich (beide 35) kam nicht über Rang fünf hinaus.

Viel Aussagekraft besitzt das Resultat allerdings nicht, da es sich lediglich um eine Trainingseinheit handelt. Außerdem hatten die Deutschen zuvor in jedem Lauf jeweils Bestzeiten gefahren.

Bob-Pilot Francesco Friedrich (35) kam im vierten Training nicht über den fünften Platz hinaus.
Bob-Pilot Francesco Friedrich (35) kam im vierten Training nicht über den fünften Platz hinaus.  © Robert Michael/dpa

13. Februar, 10.58 Uhr: Eishockey-Match wird Langfinger zum Verhängnis

Bei den Olympischen Spielen in Mailand ist ein seit 16 Jahren gesuchter Slowake von der Polizei festgenommen worden.

Der 44-jährige Mann wollte offenbar das Spiel der heimischen Nationalmannschaft gegen Finnland besuchen, doch statt in die Arena zu kommen, landete er hinter Gittern.

Laut Medienberichten muss der Langfinger nun die vom Gericht in Bozen verhängte Gefängnisstrafe von fast einem Jahr absitzen, nachdem er zuvor wegen mehrerer Ladendiebstähle verurteilt worden war.

In Mailand klickten die Handschellen für einen 44-jährigen Slowaken, der seit 16 Jahren von der Polizei gesucht wurde. (Symbolfoto)
In Mailand klickten die Handschellen für einen 44-jährigen Slowaken, der seit 16 Jahren von der Polizei gesucht wurde. (Symbolfoto)  © Marcus Brandt/dpa

13. Februar, 10.01 Uhr: Rodel-Star Langenhan ignoriert Merz-Anruf

Schmunzel-Aktion von Max Langenhan (26)!

Nach seinem Gold-Erfolg wollte Friedrich Merz (70) anrufen, um persönlich zu gratulieren, doch der 26-jährige Rodel-Star drückte den Bundeskanzler einfach weg.

Wie es dazu kam, erfahrt Ihr hier: "Deutscher Olympia-Sieger drückt Bundeskanzler Merz am Handy weg"

